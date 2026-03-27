Cara Mengukur dan Melacak Share of Voice Anda

Apakah Adidas lebih populer daripada Nike? Apakah orang-orang lebih banyak membicarakan Netflix daripada Amazon Prime di Instagram? Apakah Taco Bell mendapatkan perhatian lebih banyak daripada McDonald’s?

Inilah jenis pertanyaan yang diajukan tim tentang merek mereka sendiri setiap hari. Dan jangan salah, pesaing juga memantau tren ini dengan sama cermatnya.

Bagian dari sorotan itu adalah apa yang kami sebut share of voice. Hal ini penting karena orang tidak hanya membeli produk; mereka membeli merek yang mereka rasakan memiliki ikatan dengannya. Faktanya, 76% pelanggan lebih memilih merek yang mereka rasakan memiliki ikatan daripada memilih pesaing.

Dengan mengetahui seberapa besar pangsa percakapan yang sudah dimiliki merek Anda, akan lebih mudah untuk melihat kampanye pemasaran mana yang berhasil dan mana yang mungkin perlu sedikit dorongan.

Dalam artikel ini, kita akan membahas cara mengukur share of voice secara efektif, termasuk melalui mention di media sosial, pangsa SEO, iklan berbayar, dan berbagai saluran pemasaran.

Apa itu Share of Voice (SOV)?

Pada dasarnya, share of voice berkaitan dengan seberapa besar ruang yang ditempati merek Anda dalam pikiran dan percakapan orang-orang dibandingkan dengan pesaing Anda.

Bayangkan Anda berada di ruangan ramai yang dipenuhi merek-merek dan memperhatikan seberapa sering nama Anda disebut. Semakin kuat dan bermakna kehadiran Anda, semakin tinggi kesadaran merek Anda.

Tapi apakah ini hanya soal kebisingan? Tidak. SOV berkaitan dengan tetap terlihat di tempat-tempat di mana audiens Anda sudah memberikan perhatian; hal ini berbeda dengan ‘pangsa pasar’, yang juga merupakan istilah untuk menggambarkan popularitas sebuah merek.

Mari kita pelajari perbedaan di antara keduanya dengan beberapa contoh.

🧠 Tahukah Anda: Pada tahun 2022, Shiseido memanfaatkan konten yang dibuat pengguna di media sosial, dengan mendorong para penggemar untuk membagikan penampilan mereka menggunakan produk merek tersebut. Hasilnya, penyebutan produk makeup Shiseido meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan bagaimana visibilitas di ruang yang tepat dapat secara dramatis meningkatkan kehadiran merek.

Perbandingan antara pangsa suara dan pangsa pasar

Bayangkan dua rantai kedai kopi: Merek A disebut-sebut di mana-mana di media sosial tetapi menjual lebih sedikit cangkir kopi daripada Merek B, yang mendominasi penjualan aktual. Dalam kasus ini, Merek A memiliki share of voice yang lebih tinggi, sementara Merek B memegang pangsa pasar yang lebih besar. Yang satu menunjukkan visibilitas, yang lain menunjukkan kekuatan pendapatan.

Untuk memahami perbedaannya dengan lebih baik, berikut ini perbandingan yang komprehensif:

Aspek Share of Voice (SOV) Pangsa Pasar (SOM) Definisi Mengukur visibilitas, jumlah penyebutan, dan kehadiran merek dibandingkan dengan pesaing Mengukur penjualan atau pendapatan yang dimiliki perusahaan Anda di pasar Fokus Kesadaran merek dan jangkauan pemasaran Penjualan, pendapatan, dan akuisisi pelanggan Contoh Di Instagram, jika Netflix muncul dalam 2.000 dari total 10.000 sebutan tentang streaming, SOV-nya adalah 20% Jika Netflix memperoleh pendapatan streaming sebesar $2 miliar di pasar yang bernilai $10 miliar, maka SOM-nya adalah 20% Mengapa hal ini penting Menunjukkan seberapa besar kehadiran merek Anda dalam percakapan dan media Menunjukkan kinerja bisnis dan kekuatan finansial Anda yang sebenarnya

Mengapa SOV penting dalam analisis persaingan

Dengan mengetahui pangsa suara Anda, Anda dapat melihat posisi merek Anda dibandingkan dengan merek lain.

Jika Nike mendominasi perbincangan seputar pakaian olahraga tetapi Adidas mengalami peningkatan mention selama kampanye, itu merupakan tanda pergeseran visibilitas merek.

Demikian pula, jika Taco Bell tiba-tiba lebih sering disebut daripada McDonald’s di media sosial, hal ini dapat mengungkap minat konsumen atau dampak peluncuran produk baru.

Ada kesalahpahaman umum bahwa analisis suara merek adalah tentang meniru pesaing, tetapi yang sebenarnya ingin Anda lakukan adalah mengidentifikasi celah dan peluang. Fokuslah pada peningkatan hal-hal yang efektif, dan dapatkan wawasan tentang bagaimana kehadiran merek Anda berkembang seiring waktu.

92% pekerja pengetahuan mengakui bahwa keputusan sering terlewatkan ketika mereka tenggelam dalam obrolan, email, atau spreadsheet. Tanpa satu tempat untuk mencatatnya, wawasan berharga pun hilang begitu saja.

Saluran untuk Mengukur Share of Voice

Keunggulan utama dari share of voice adalah bahwa metrik ini tidak terikat pada satu kampanye atau bahkan satu saluran saja. Jika Anda tertinggal di satu platform, Anda dapat mengimbanginya di platform lain.

Jadi, mari kita tinjau saluran-saluran utama di mana merek Anda harus hadir dan diukur.

Sebutan di media sosial

69% orang mengatakan bahwa mereka melihat konten merek yang paling menarik di Instagram, dan hampir setengahnya berharap merek lebih sering menggunakannya. Hal itu saja sudah menunjukkan betapa pentingnya media sosial bagi pangsa suara merek Anda.

Setiap tag, komentar, atau sebutan merupakan indikator seberapa sering merek Anda muncul dalam percakapan sehari-hari. Melacak sebutan-sebutan di media sosial ini di berbagai platform seperti Instagram, X, LinkedIn, atau TikTok membantu Anda melihat tidak hanya seberapa sering merek Anda muncul, tetapi juga apa yang orang katakan.

Bayangkan sebuah kafe lokal yang muncul dalam cerita pelanggan. Satu postingan mengarah ke postingan lainnya, dan tak lama kemudian merek tersebut menjadi bagian dari percakapan yang lebih luas. Inilah cara pangsa suara merek tumbuh.

👀 Fakta Menarik: Saat film Barbie tayang di bioskop pada tahun 2023, film ini menciptakan gelombang budaya yang melampaui kesuksesan di box office. Sebagian dari kehebatannya berasal dari kampanye media sosial yang cerdas: pengguna diajak untuk membuat poster bergaya Barbie mereka sendiri menggunakan alat berbasis AI, yang berhasil menarik 13 juta pengguna.

Visibilitas mesin pencari (pangsa suara SEO)

Ada yang mengatakan bahwa SEO kini kurang efektif. Orang-orang lebih memilih membaca ringkasan AI Google atau beralih ke alat seperti ChatGPT daripada menggulir daftar tautan yang panjang. Namun, hal itu tidak membuat visibilitas mesin pencari menjadi tidak relevan. Itu hanya berarti cara kerjanya telah berubah.

Untuk tetap terlihat, merek Anda kini harus muncul tidak hanya di hasil pencarian teratas, tetapi juga dalam jawaban yang diambil oleh alat AI. Inilah mengapa memiliki pangsa suara SEO yang kuat tetap sangat penting.

Semakin sering situs Anda muncul untuk kata kunci dan topik yang relevan, semakin besar kemungkinan mesin pencari dan asisten AI menampilkan konten Anda.

Ketika sebagian besar lalu lintas organik untuk sebuah kata kunci mengarah ke situs Anda, hal itu menunjukkan bahwa Anda memiliki pangsa suara yang kuat di bidang tersebut.

Media berbayar (iklan PPC dan iklan display)

Iklan online adalah tempat lain untuk mengukur pangsa suara. Akun Google Ads memberikan metrik seperti pangsa tayangan untuk menunjukkan seberapa sering iklan Anda muncul dibandingkan dengan pesaing.

Jika merek Anda mendapatkan lebih banyak tayangan untuk kueri pencarian yang tepat, Anda akan menguasai lebih banyak ruang iklan dan meningkatkan kehadiran Anda. Penurunan pangsa tayangan mungkin menandakan perlunya menyesuaikan tawaran, menyempurnakan penargetan, atau mengevaluasi kembali pengaturan kampanye.

Hal ini penting karena penelitian menunjukkan bahwa iklan dan promosi yang ditargetkan berhasil menarik perhatian sekitar sepertiga orang, dan angka tersebut meningkat menjadi hampir 50% untuk Generasi Z.

Hubungan Masyarakat dan liputan berita

Setiap kali merek Anda muncul dalam sebuah artikel atau di situs berita, hal itu menambah pangsa suara Anda. Jenis media yang diperoleh ini membangun kredibilitas dan membentuk reputasi merek Anda dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh iklan.

Melacak pemberitaan dan liputan PR membantu Anda mengetahui apakah upaya Anda berhasil menempatkan merek Anda di hadapan audiens yang tepat.

Forum industri dan diskusi komunitas

Forum khusus, situs ulasan, dan komunitas online sering kali menjadi tempat orang-orang berbagi pendapat jujur.

Dengan memantau diskusi di ruang-ruang ini, Anda dapat mengukur seberapa sering merek Anda disebut dibandingkan dengan pesaing.

Sebutan-sebutan ini sangat berharga karena menunjukkan minat konsumen yang tulus dan sentimen pengguna. Kehadiran dan responsif dalam percakapan ini membantu memperkuat posisi merek Anda.

📌 Contoh: Bayangkan sebuah aplikasi kebugaran baru sedang dibahas di forum r/Fitness di Reddit. Puluhan pengguna merekomendasikannya daripada pesaing yang lebih besar, sehingga memberikan dorongan yang signifikan pada pangsa suara merek tersebut di dalam komunitas tersebut.

Cara Menghitung Share of Voice: Panduan Langkah demi Langkah

Bayangkan Anda baru saja meluncurkan merek kopi baru. Bulan ini, orang-orang menyebut merek Anda sekitar 50 kali secara online. Di saat yang sama, para pesaing Anda secara keseluruhan mendapat 450 kali sebutan. Anda ingin tahu seberapa besar porsi yang Anda miliki dalam percakapan yang lebih luas itu. Di sinilah share of voice berperan.

Berikut ini cara melakukannya langkah demi langkah:

Langkah 1: Tentukan apa yang akan diukur

Bisa berupa mention di media sosial, tayangan iklan, lalu lintas situs web, atau bahkan liputan berita. Pilih saluran (atau saluran-saluran) di mana Anda ingin mengevaluasi kehadiran merek Anda.

Langkah 2: Kumpulkan data merek Anda

Hitung berapa kali merek Anda disebutkan, berapa banyak klik yang diterima iklan Anda, atau berapa banyak lalu lintas yang diterima situs Anda di saluran tersebut.

Langkah 3: Kumpulkan angka total

Sekarang, hitunglah data yang sama untuk semua pesaing Anda di bidang tersebut. Hal ini akan memberi Anda gambaran lengkap tentang pasar.

Langkah 4: Hitunglah

Inilah rumusnya:

Share of Voice = (Jumlah merek Anda ÷ Jumlah total) × 100 Dalam contoh merek kopi kami: 50 ÷ (50 + 450) × 100 = 10% Artinya, merek Anda saat ini menguasai 10 persen perbincangan di pasar tersebut.

Keunggulan rumus ini adalah ia berlaku di mana saja. Di media sosial, Anda dapat mengukur jumlah mention. Untuk iklan, Anda dapat menggunakan metrik "impression share" dari Google Ads. Untuk pencarian, Anda dapat melihat seberapa sering situs Anda muncul dibandingkan dengan situs lain. Dan untuk hubungan masyarakat (PR), Anda dapat melacak seberapa sering merek Anda muncul dalam artikel atau liputan berita.

Metrik Utama dan KPI yang Perlu Dipantau untuk SOV

Ingin benar-benar memahami cara mengukur share of voice untuk merek Anda? Berikut ini hal-hal penting yang perlu diketahui, arti dari masing-masing, dan cara menggunakannya.

1. Total mention vs. pesaing

Ini adalah tampilan pangsa suara klasik. Hitung jumlah penyebutan merek Anda di suatu saluran, tambahkan penyebutan pesaing, lalu hitung persentasenya.

Rumus: SOV = (Jumlah penyebutan merek Anda ÷ Total penyebutan di pasar) × 100 Ide yang sama juga berlaku untuk sinyal lain, seperti klik atau lalu lintas. Inilah manfaatnya: Menunjukkan kehadiran merek Anda dalam percakapan dibandingkan dengan merek lain

Berlaku untuk mention di media sosial, liputan PR, dan bahkan porsi lalu lintas berbayar atau organik saat Anda ingin cara sederhana untuk mengukur dan menghitung pangsa suara

2. Impresi dan jangkauan

Reach adalah jumlah orang unik yang melihat konten Anda. Impressions adalah total kali konten tersebut ditampilkan, termasuk tayangan berulang. Pantau keduanya untuk memahami seberapa luas merek Anda dilihat dan seberapa sering merek tersebut muncul.

💡 Tips Pro untuk pemasar kinerja: Di Google Ads, tambahkan kolom pangsa tayangan untuk melihat berapa persen dari tayangan yang memenuhi syarat yang sebenarnya Anda peroleh. Jumlah tayangan Anda, dibagi dengan total tayangan yang memenuhi syarat, memberikan sinyal visibilitas yang jelas, mirip dengan SOV, untuk kampanye berbayar.

Tampilkan semua data Anda di Dashboard untuk menyelaraskan upaya Anda secara visual:

3. Tingkat keterlibatan

Tingkat keterlibatan menunjukkan seberapa aktif orang berinteraksi dengan konten Anda dibandingkan dengan ukuran audiens atau jangkauan Anda. Pertimbangkan suka, komentar, bagikan, simpan, dan klik. Ini merupakan pemeriksaan kualitas yang berguna selain jumlah mention mentah.

Keterlibatan yang konsisten merupakan indikator kuat kesehatan merek dan kehadiran online yang aktif.

Rumus: Tingkat keterlibatan dibagi jangkauan = (Total keterlibatan/Jangkauan per postingan) X 100 Cara cepat membacanya: Peningkatan keterlibatan dengan jangkauan yang stabil biasanya menandakan bahwa konten Anda berhasil menarik perhatian

Gunakan metode yang sama untuk merek Anda dan pesaing agar perbandingan tetap adil

4. Analisis sentimen

Tidak semua sebutan memiliki nilai yang sama. Analisis sentimen mengklasifikasikan percakapan menjadi positif, negatif, atau netral, sehingga Anda dapat melihat bagaimana perasaan orang-orang saat membicarakan Anda.

Menggabungkan volume dengan nada memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kehadiran merek Anda.

Berikut cara menggunakannya: Perhatikan fluktuasi setelah peluncuran produk atau upaya humas

Bandingkan sentimen pelanggan Anda dengan sentimen pesaing untuk mengidentifikasi peluang dalam pesan pemasaran

5. Peringkat kata kunci dan visibilitas pencarian

Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, share of voice SEO memperkirakan proporsi lalu lintas pencarian organik potensial untuk sekumpulan kata kunci tertentu yang diarahkan ke situs Anda, dibandingkan dengan yang diterima oleh pesaing.

Alat ini menghubungkan peringkat dan klik ke pangsa visibilitas yang sederhana sehingga Anda dapat melihat posisi Anda di halaman hasil.

Topik di mana Anda sering muncul di peringkat atas dan mendapatkan klik menunjukkan visibilitas pencarian yang kuat, sementara celah, di mana pesaing memiliki peringkat lebih tinggi, menunjukkan area yang perlu ditingkatkan atau di mana Anda perlu membuat konten.

Berikut beberapa sumber yang berguna untuk Anda simak: Google Search Console untuk impresi, klik, dan posisi rata-rata, yang menjadikan perkiraan SOV Anda didasarkan pada data nyata

Alat pelacak peringkat seperti Ahrefs dan lainnya untuk memantau posisi pesaing serta metrik visibilitas otomatis bergaya SOV

Apakah Anda khawatir tentang “penggunaan kata kunci yang cukup” dalam tulisan Anda? Utas Reddit ini menangkap keseimbangan yang bermanfaat. Salah satu pandangan mengingatkan kita untuk menulis untuk orang-orang dan tidak memaksakan frasa yang tepat:

Jika Anda menggunakan frasa kata demi kata secara berlebihan di seluruh teks Anda, hal itu kemungkinan besar akan merugikan Anda dalam jangka panjang. Jangan menulis untuk Google; tulis untuk orang-orang.

Pandangan lain menyarankan untuk menetapkan target yang jelas pada setiap artikel agar tetap fokus:

Sesuaikan setiap artikel dengan satu kata kunci tertentu. Hal ini akan membantu proses penulisan Anda dengan membantu Anda tetap fokus.

Kedua konsep ini saling melengkapi dengan baik. Pilih topik yang jelas, tulis konten yang benar-benar bermanfaat, dan gunakan bahasa yang alami. Kemudian, gunakan teknik share of voice untuk melihat apakah halaman Anda mendapatkan porsi yang adil dari lalu lintas pencarian organik.

Berikut ini ringkasan singkat mengenai metrik yang baru saja kita bahas:

Metrik Apa yang ditunjukkan Mengapa hal ini penting Jumlah sebutan total vs. pesaing Seberapa sering merek Anda disebutkan dibandingkan dengan merek lain Menunjukkan porsi Anda dalam percakapan dan membantu menghitung pangsa Tingkat keterlibatan Bagaimana orang berinteraksi dengan konten Anda Menunjukkan apakah audiens Anda menganggap konten Anda bermakna dan menarik Impresi dan jangkauan Berapa banyak orang yang melihat konten Anda, dan seberapa sering Menyoroti visibilitas merek dan kinerja iklan Anda Analisis sentimen Apakah mention tersebut bersifat positif, negatif, atau netral Membantu memantau reputasi merek dan sentimen pelanggan Peringkat kata kunci dan visibilitas pencarian Posisi Anda dalam hasil pencarian dan pangsa lalu lintas Menunjukkan pangsa suara SEO Anda dan peluang untuk meningkatkan visibilitas

Mengukur share of voice mungkin terdengar rumit pada awalnya, tetapi ada banyak alat yang membuatnya jauh lebih mudah. Alat-alat ini mengumpulkan data mention, impresi, dan pencarian untuk Anda, sehingga Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk memahami cerita di balik angka-angka tersebut.

Siap menjelajahi opsi Anda? Mari kita mulai.

1. Platform pemantauan media sosial

via Brandwatch

Salah satu cara termudah untuk memantau share of voice merek Anda adalah melalui alat pemantauan media sosial. Alih-alih menggulir feed tanpa henti secara manual, gunakan platform-platform ini untuk mengumpulkan semua percakapan tentang merek Anda dan pesaing Anda sehingga Anda dapat melihat gambaran yang lebih besar.

Alat seperti Brandwatch dan Sprout Social memungkinkan Anda melacak sebutan merek, tagar, dan bahkan sentimen pelanggan di berbagai akun media sosial. Alat-alat ini menyoroti kapan orang membicarakan Anda, apa yang mereka katakan, dan bagaimana kehadiran Anda dibandingkan dengan pesaing di bidang Anda.

Dengan analisis sentimen pelanggan, Anda dapat memahami apakah orang-orang merasa antusias, frustrasi, atau netral saat mereka menyebut merek Anda. Konteks tersebut membantu Anda mengambil keputusan yang lebih cerdas.

💡 Tips Pro: Nilai sebenarnya dari platform-platform ini terletak pada kemampuannya untuk menunjukkan pola-pola seiring waktu. Pantau hal ini untuk mengidentifikasi topik mana yang paling banyak menarik interaksi, bagaimana pangsa suara Anda berubah selama kampanye, dan di mana Anda memiliki peluang terbesar untuk meningkatkan kehadiran merek Anda.

via Ahrefs

Jika Anda ingin memahami seberapa terlihat merek Anda di hasil pencarian, alat SEO adalah sahabat terbaik Anda.

Platform seperti Semrush dan Ahrefs memungkinkan Anda menghitung pangsa suara SEO dengan menunjukkan seberapa besar lalu lintas pencarian potensial untuk sekumpulan kata kunci yang mengarah ke situs Anda dibandingkan dengan situs lain.

Anda dapat melihat topik mana yang Anda kuasai, di mana pesaing unggul, dan kata kunci baru mana yang mungkin layak dijadikan bahan konten.

Yang membuat alat-alat ini sangat berguna adalah bahwa mereka menempatkan kinerja pencarian Anda dalam konteks. Alih-alih hanya mengetahui bahwa Anda berada di peringkat ke-5 untuk suatu kata kunci, Anda dapat melihat seberapa banyak lalu lintas yang kemungkinan besar Anda peroleh di posisi tersebut dan bagaimana hal itu berubah jika Anda naik ke peringkat yang lebih tinggi.

💡 Tips Pro: Gunakan Semrush atau Ahrefs untuk mengidentifikasi celah di mana pesaing Anda memiliki peringkat lebih tinggi daripada Anda. Celah-celah tersebut sering kali mengarah pada topik-topik spesifik yang menjadi perhatian audiens Anda, sehingga memberikan peta jalan yang jelas untuk konten baru.

via Cision

Ketika merek Anda muncul di berita, blog, atau publikasi industri, Anda harus memastikan untuk melacak semua liputan tersebut. Namun, melakukannya sendiri bisa terasa membebani. Di sinilah alat pemantauan PR berperan.

Platform seperti Meltwater dan Cision mengumpulkan mention merek Anda di berbagai situs berita, majalah online, dan bahkan podcast.

Alat-alat ini juga menampilkan jangkauan setiap konten serta sentimen di baliknya. Hal ini membantu Anda menilai apakah upaya humas Anda berhasil menempatkan merek Anda di hadapan audiens yang tepat dan membentuk reputasi yang positif.

📌 Contoh: Bayangkan sebuah startup teknologi yang baru saja meluncurkan aplikasi baru. Dengan menggunakan Cision, tim tersebut menyadari bahwa berita tentang mereka telah diliput oleh tiga blog industri terkemuka, yang menghasilkan sentimen positif dan ribuan tayangan. Mereka juga melihat pesaing mereka disebutkan di surat kabar nasional, yang membantu mereka memutuskan ke mana harus melakukan promosi selanjutnya untuk meningkatkan pangsa suara mereka sendiri.

4. ClickUp untuk mengonsolidasikan pelacakan dan pelaporan SOV

Memantau share of voice (SOV) Anda di berbagai saluran bisa dengan mudah menjadi rumit. Masalahnya adalah lonjakan di media sosial, penurunan SEO, pemberitaan di media, dan perbincangan tentang pesaing semuanya datang secara bersamaan… dan data tersebut sering tersebar di berbagai alat.

ClickUp menggabungkan semua elemen ini menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga tim Anda tidak perlu lagi kebingungan dan dapat mulai mengarahkan percakapan.

Sentralisasikan pelacakan dan pelaporan SOV

Dokumentasikan laporan SOV mingguan agar semua orang dapat melihat informasi yang sama di satu tempat menggunakan ClickUp Docs

Anggaplah ClickUp Docs sebagai buku catatan digital tim Anda. Alih-alih berkas yang tersebar atau PDF statis, Anda dapat menyimpan semua laporan SOV di satu tempat yang terus diperbarui seiring berjalannya waktu.

Buat dasbor langsung yang mengumpulkan data mention, visibilitas SEO, dan sentimen sehingga perubahan dapat terdeteksi secara instan melalui ClickUp Dashboards

Tambahkan dan gabungkan data SOV Anda di ClickUp Dashboards, dan tiba-tiba, angka-angka tersebut menjadi hidup. Grafik yang menampilkan mention media sosial Anda berada di samping diagram aktivitas pesaing, dan keduanya terhubung kembali ke catatan mentah dan wawasan yang telah dikumpulkan tim Anda.

📌 Contoh: Bayangkan sebuah tim pemasaran di perusahaan SaaS. Mereka membuat folder “Share of Voice” di ClickUp dengan daftar terpisah untuk media sosial, SEO, PR, dan media berbayar. Setiap laporan menjadi tugas di dalam daftar-daftar tersebut, lengkap dengan kolom untuk mention, sentimen, dan pangsa pasar pesaing. Saat tim melihat dasbor mereka dalam rapat hari Senin, mereka dapat melihat dengan tepat bagaimana pangsa pasar mereka berubah di setiap saluran tanpa harus membuka lusinan spreadsheet.

Otomatiskan impor data dari pemantauan media sosial

Dengan menggunakan ClickUp Automations, atur otomatisasi yang membuat tugas setiap kali ada lonjakan mention pesaing

Keunggulan ClickUp adalah bahwa fungsinya tidak hanya sebatas pengorganisasian.

Menyalin angka secara manual dari berbagai dasbor pemasaran tidak hanya melelahkan, tetapi juga rentan terhadap kesalahan. Di sinilah Integrasi ClickUp dan Otomatisasi ClickUp menunjukkan keunggulannya.

Dengan menghubungkan ClickUp ke alat seperti Brandwatch, Sprout Social, SEMrush, Ahrefs, atau bahkan Google Sheets, data Anda dapat langsung mengalir ke ruang kerja Anda. Kemudian, otomatisasi akan bekerja untuk memperbarui tugas, bidang kustom, atau bahkan dasbor begitu angka-angka baru muncul.

📌 Contoh: Sebuah agensi digital menghubungkan Brandwatch ke ClickUp menggunakan integrasi. Setiap kali Brandwatch mendeteksi lonjakan mendadak dalam sebutan pesaing, otomatisasi secara instan membuat tugas baru di daftar “Competitor Watch” mereka. Tugas tersebut sudah dilengkapi dengan data sebutan, volume, sentimen, dan tautan ke postingan aslinya.

Temukan pola dalam data

ClickUp Brain menggabungkan kecerdasan buatan dengan pengetahuan kontekstual untuk mengidentifikasi hal-hal yang mungkin terlewatkan. Alat ini dapat menyoroti lonjakan yang tidak biasa dalam jumlah sebutan, merangkum aktivitas mingguan, atau menyarankan langkah selanjutnya.

Misalnya, sebuah retailer fashion melihat angka yang stabil di dasbor mereka, tetapi ClickUp Brain menyoroti bahwa mention di TikTok meningkat pesat setelah seorang mikro-influencer memposting tentang mereka. Alat ini menandai tren tersebut sekaligus menyarankan untuk lebih fokus pada konten TikTok. Dengan satu klik, tim pemasaran yang menggunakan ClickUp dapat menugaskan pekerjaan kepada tim konten untuk memanfaatkan momentum tersebut.

Analisis tren pada data SOV Anda, lalu tentukan langkah-langkah selanjutnya dengan jelas menggunakan ClickUp Brain

💡 Tips Pro: Saat Anda kewalahan dengan laporan share of voice, mudah untuk melewatkan cerita di balik angka-angka tersebut. Di situlah ClickUp Brain MAX memudahkan Anda. Anda cukup mengajukan pertanyaan, seperti “Siapa yang paling sering menyebut kami minggu ini?” dan mendapatkan jawaban yang jelas tanpa perlu menelusuri laporan. Tim yang menggunakan ClickUp Brain Max menghemat sekitar satu hari penuh setiap minggu, menyelesaikan pekerjaan hingga tiga kali lebih cepat, dan memangkas biaya hingga 86%. Alat ini berfungsi di berbagai model AI terkemuka, termasuk GPT-5, Claude, dan Gemini, sehingga Anda mendapatkan sudut pandang yang beragam, bukan hanya satu sudut pandang sempit. Berikut adalah contoh nyata bagaimana ClickUp Brain MAX dapat membantu: Anda sedang mempersiapkan rapat mingguan. Alih-alih mengumpulkan catatan dari setengah lusin alat, Anda meminta Brain untuk merangkum poin-poin penting. Dalam hitungan detik, Anda mendapatkan ringkasan yang rapi yang dapat Anda masukkan ke dalam ClickUp Doc dan bagikan kepada tim Anda. Rasanya bukan seperti tugas tambahan, melainkan seperti bantuan yang membuat Anda tetap fokus pada hal-hal yang penting.

Cara Meningkatkan Share of Voice Anda

Seni sejati dalam mengingat adalah seni dalam memperhatikan.

Bagi merek, perhatian adalah segalanya. Orang-orang mengingat nama-nama yang sering muncul, di tempat yang tepat, dan dengan cara yang terasa autentik.

Berikut adalah beberapa tips tentang cara mendapatkan perhatian yang bermakna dan bertahan lama:

Ikuti tren budaya atau industri dengan cara yang terasa alami bagi merek Anda, tambahkan sudut pandang Anda sendiri daripada sekadar meniru apa yang dilakukan orang lain

Buat konten yang ingin dibagikan orang ke lingkaran mereka sendiri, baik itu panduan praktis yang bermanfaat, kisah-kisah inspiratif, atau sesuatu yang sekadar membuat mereka tersenyum

Bangun kemitraan dengan influencer atau merek yang sevisi agar pesan Anda tersebar melalui suara-suara yang sudah dipercaya oleh audiens Anda

Dorong karyawan Anda untuk berbagi pengalaman dan kisah mereka, karena sebutan dari orang-orang nyata sering kali terasa lebih autentik daripada kampanye yang dipoles

Perhatikan apa yang dilakukan pesaing, lalu cari celah atau sudut pandang yang terlewatkan oleh mereka sehingga merek Anda dapat muncul di tempat-tempat yang tidak dijangkau oleh merek mereka

Kesalahan Umum Saat Mengukur SOV

Pada tahun 2017, United Airlines menghadapi reaksi keras setelah seorang penumpang dipaksa turun dari pesawat. Pembicaraan tentang maskapai tersebut melonjak tajam, namun bukan karena alasan yang tepat.

Jika seseorang hanya melihat volume pangsa suara mereka, mungkin terlihat seolah-olah United mendominasi percakapan. Pada kenyataannya, reputasi merek tersebut mengalami pukulan serius karena sentimen yang sangat negatif.

Share of voice bukan sekadar soal dibicarakan. Ini tentang apa yang sebenarnya dikatakan orang.

Berikut adalah kesalahan-kesalahan umum yang perlu diwaspadai: Hanya melihat volume dan mengabaikan sentimen dapat membuat banjir mention negatif terlihat seperti kemajuan, padahal sebenarnya itu adalah tanda peringatan

Melacak setiap platform secara merata alih-alih fokus pada saluran di mana audiens Anda benar-benar menghabiskan waktu dan berinteraksi dengan merek Anda

Membandingkan diri Anda hanya dengan pemain terbesar di industri Anda, yang dapat membuat kemenangan kecil namun penting terasa tak terlihat

Menganggap SOV sebagai laporan sekali pakai alih-alih metrik dinamis yang berubah seiring tren, kampanye, dan perilaku konsumen

Melupakan untuk menghubungkan share of voice dengan hasil nyata seperti keterlibatan, lalu lintas situs web, atau penjualan, sehingga analisis Anda tidak memiliki langkah selanjutnya yang jelas

Ukur dan Tingkatkan Share of Voice Anda dengan ClickUp

Share of voice (SOV) berfungsi sebagai platform bagi narasi merek Anda untuk menonjol di tengah keramaian. Ketika Anda mengukurnya dengan cermat dan bertindak berdasarkan hasilnya dengan tujuan yang jelas, Anda memberi bisnis Anda kesempatan tidak hanya untuk ikut serta dalam percakapan, tetapi juga memimpinnya.

Di sinilah ClickUp menunjukkan keunggulannya ✨.

Dengan kemampuannya untuk mengumpulkan semua data SOV Anda dalam satu platform, alat ini mengotomatiskan bagian-bagian yang membosankan dan menampilkan wawasan yang mungkin terlewatkan.

Keunggulan lain dari ClickUp adalah fitur kolaboratif dan asisten AI-nya. Dengan fitur-fitur tersebut, Anda dapat bekerja sama dengan tim secara real-time untuk menyempurnakan pengaturan kata kunci dan kampanye iklan, mengelola anggaran iklan di berbagai saluran pemasaran, serta meninjau total iklan di pasar, di antara hal-hal lainnya.

Dengan kemampuan untuk meninjau data pemantauan media sosial dan menghasilkan wawasan SEO melalui ClickUp Brain, ClickUp memudahkan Anda untuk melihat bagaimana kinerja suatu merek di berbagai saluran.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Secara teknis, tidak. Angkanya akan selalu muncul sebagai persentase dari keseluruhan. Namun, jika sebagian besar mention Anda bersifat negatif, hal itu bisa terasa negatif karena perhatian yang Anda dapatkan bukanlah jenis yang Anda inginkan.

Bayangkan hal ini seperti memeriksa kondisi kesehatan Anda. Pemantauan bulanan memberikan gambaran yang memuaskan dan stabil, sementara pemeriksaan mingguan membantu Anda mendeteksi kejutan dari kampanye baru atau berita terkini. Anda dapat menggunakan rumus share of voice untuk mengukur pertumbuhan pangsa pasar Anda secara akurat dan konsisten.

Cara paling sederhana adalah dengan membagi jumlah mention merek Anda dengan total mention di industri Anda, lalu mengalikannya dengan 100. Jadi, jika Anda memiliki 500 mention dan total mention pesaing mencapai 1.500, share of voice Anda adalah 2%. Alat-alat dapat melakukan perhitungan ini untuk Anda, tetapi penting untuk memahami dinamika di baliknya

Interaksi membuat suara Anda lebih terdengar. Ketika orang menyukai, membagikan, atau berkomentar, hal itu memperluas jangkauan Anda dan membantu lebih banyak orang mengetahui tentang Anda. Efek riak semacam ini benar-benar meningkatkan visibilitas Anda dalam percakapan. Anda dapat menggunakan alat pemantauan media sosial untuk mendapatkan data ini dengan lebih akurat.

Tidak selalu. Dibicarakan lebih sering memang membuat merek Anda lebih mudah diingat, tetapi penjualan akan terjadi ketika perhatian tersebut dipadukan dengan kepercayaan, pengalaman yang baik, dan produk yang benar-benar diinginkan orang. Gunakan riset pasar untuk memahami tren konsumen, lalu jalankan kampanye pemasaran digital untuk meningkatkan penjualan kepada audiens target Anda.

Ya. AI dapat memindai ribuan postingan, berita, dan bahkan gambar yang menampilkan logo Anda. Hal ini membantu Anda tidak hanya menghitung jumlah sebutan, tetapi juga memahami bagaimana perasaan orang-orang saat membicarakan Anda.