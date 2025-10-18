Template Perjanjian Pendiri Gratis untuk Pendiri Bersama Startup

Menavigasi tahap awal sebuah startup bisa menjadi pengalaman yang mendebarkan sekaligus menantang.

Salah satu langkah paling kritis namun sering diabaikan oleh pendiri adalah menetapkan perjanjian pendiri yang jelas dan sah secara hukum.

Tanpa perjanjian ini, bahkan usaha yang paling menjanjikan pun dapat menghadapi hambatan saat menentukan peran, mengelola hak kekayaan intelektual, atau mengambil keputusan sehari-hari.

Namun, yang perlu diingat, Anda tidak perlu membuatnya dari nol. Ada banyak templat perjanjian pendiri gratis yang tersedia yang mencakup hal-hal esensial. Dalam blog ini, kami akan membantu Anda menemukan templat perjanjian pendiri yang tepat untuk melindungi kemitraan Anda dan menjaga operasional organisasi berjalan lancar.

10 Template Perjanjian Pendiri dalam Sekilas

Berikut ini adalah tabel ringkasan untuk templat perjanjian pendiri terbaik:

Apa Itu Template Perjanjian Pendiri?

Template perjanjian pendiri adalah dokumen yang telah disusun sebelumnya untuk membantu pendiri startup mendefinisikan peran, tanggung jawab, dan kepemilikan mereka dalam bisnis baru. Template ini membantu Anda menetapkan ekspektasi yang jelas sejak awal dan mengurangi risiko konflik seiring pertumbuhan perusahaan.

Perjanjian pendiri umumnya mencakup area-area penting, seperti distribusi ekuitas, kepemilikan hak kekayaan intelektual, proses pengambilan keputusan, dan penyelesaian sengketa. Perjanjian ini juga sering kali mencakup jadwal vesting untuk menjelaskan bagaimana pendiri bersama memperoleh saham mereka seiring waktu.

Selain itu, perjanjian tersebut dapat mendefinisikan kontribusi masing-masing pendiri, proses pengambilan keputusan, kerahasiaan, hak kekayaan intelektual, dan prosedur untuk perubahan tim.

🔍 Tahukah Anda? Penelitian oleh Profesor Noam Wasserman dari Harvard Business School, penulis buku The Founder’s Dilemma, mengungkapkan bahwa 65% startup gagal akibat konflik antara pendiri. Memiliki perjanjian pendiri yang jelas sejak awal dapat menyelamatkan bisnis Anda dari kegagalan ini!

Apa yang Membuat Template Perjanjian Pendiri yang Baik?

Karena pendiri mewakili perusahaan dalam keputusan penting, templat perjanjian pendiri adalah judul yang tepat untuk sumber daya yang membantu menetapkan ekspektasi yang jelas sejak awal.

Berikut adalah lima karakteristik kunci yang perlu diperhatikan saat memilih templat perjanjian pendiri:

Struktur kepemilikan yang jelas: Pastikan templat tersebut mendefinisikan persentase kepemilikan masing-masing pendiri, termasuk saham pendiri, saham yang belum jatuh tempo, dan kepentingan yang telah sepenuhnya jatuh tempo

Klausul komprehensif: Cari bagian yang mencakup hak kekayaan intelektual, kerahasiaan, dan perlindungan rahasia dagang untuk melindungi aset perusahaan

Proses pengambilan keputusan: Template harus menjelaskan bagaimana keputusan penting dan keputusan sehari-hari akan diambil, termasuk kapan persetujuan tertulis bersama diperlukan

Kompensasi dan vesting: Pilih tata letak yang secara jelas menjelaskan syarat kompensasi, layanan yang diberikan, dan jadwal vesting untuk menghindari sengketa di masa depan

Keabsahan hukum: Template harus mencakup klausul yang menyatakan bahwa template tersebut mewakili kesepakatan lengkap antara para pihak, ditandatangani secara tertulis, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat di yurisdiksi yang berwenang

Template Perjanjian Pendiri

🔍 Tahukah Anda? Dalam beberapa tahun terakhir, sengketa kepemilikan saham di perusahaan telah meningkat secara signifikan, terutama di sektor ekuitas swasta. Faktor-faktor seperti peningkatan aktivitas transaksi, persaingan, dan tantangan baru seputar ESG dan AI telah membuat struktur kepemilikan yang jelas menjadi lebih penting dari sebelumnya.

Bagi pendiri startup, menghindari sengketa ini dimulai dengan memiliki templat perjanjian pendiri yang kuat. Di bawah ini adalah templat perjanjian pendiri terbaik yang dirancang untuk membantu Anda menetapkan struktur kepemilikan yang adil dan melindungi hak kekayaan intelektual, sejak awal.

1. Template Perjanjian Kemitraan ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat perjanjian kemitraan yang sah secara hukum dengan templat Perjanjian Kemitraan ClickUp

Template Perjanjian Kemitraan ClickUp memudahkan pemula untuk merinci tanggung jawab dan kontribusi finansial. Template ini membantu Anda memulai dengan cepat saat membentuk kemitraan ekuitas atau aliansi strategis.

Template siap pakai ini menjelaskan syarat kemitraan, termasuk kewajiban masing-masing pihak dan pembagian keuntungan dan kerugian. Template ini juga mencakup kontribusi keuangan, penyelesaian sengketa, dan pengambilan keputusan sehari-hari. Anda dapat menyesuaikannya sesuai kebutuhan spesifik Anda dan membangun struktur kepemilikan yang kuat untuk organisasi Anda.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tetap terorganisir dengan melacak tugas dan detail kemitraan di satu tempat yang terintegrasi

Minimalkan konflik dengan ketentuan yang jelas mengenai pembagian keuntungan dan pengambilan keputusan

Pastikan semua pihak sejalan dengan pendekatan terstruktur dalam hal peran dan tanggung jawab

🔑 Ideal untuk: Startup baru dan usaha kecil yang membentuk kemitraan atau aliansi strategis.

Inilah yang dikatakan Marc Bonney, Kepala Engagement dan Inovasi Bisnis di LiveBetter Community Services, tentang ClickUp:

Kami kini memiliki tim yang terpisah berdasarkan fungsi dan lokasi geografis yang bekerja pada tugas-tugas yang terkoordinasi. Tim Kemitraan dan Tim Komunikasi memiliki ruang kerja terpisah di ClickUp tetapi berbagi tugas, yang sangat penting untuk upaya yang terkoordinasi demi hasil proyek.

💡Tips Pro: Tambahkan Bidang Kustom ke Tugas ClickUp untuk menentukan peran (misalnya, “Mitra Utama,” “Pemeriksa Keuangan,” “Kontak Hukum”) atau mengkategorikan tanggung jawab, sehingga memudahkan untuk menyaring dan meninjau siapa yang melakukan apa.

2. Template Perjanjian Kemitraan 50/50 ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat kemitraan yang seimbang dalam hitungan menit dengan Template Perjanjian Kemitraan 50/50 ClickUp

Template Perjanjian Kemitraan 50/50 ClickUp dirancang untuk mengesahkan kemitraan Anda, melindungi kepentingan kedua belah pihak, dan menjaga saldo akun modal yang positif. Template ini memungkinkan Anda untuk dengan mudah menguraikan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing mitra.

Template ini mencakup area penting seperti proses pengambilan keputusan, kontribusi keuangan proporsional, dan porsi kepemilikan spesifik. Template ini membantu membangun budaya kolaboratif di antara semua mitra sambil meminimalkan konflik dan menumbuhkan kepercayaan mutual.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tetap terorganisir dengan Bidang Kustom untuk mengelola detail kemitraan

Gunakan ClickUp Docs untuk mengatur dan menyimpan syarat kemitraan dengan efisien

Bangun struktur yang jelas untuk kontribusi keuangan dan pengambilan keputusan

🔑 Ideal untuk: Mitra yang ingin menetapkan struktur kepemilikan 50/50 dengan peran dan tanggung jawab yang jelas.

👋🏾 Minta ClickUp Brain untuk membantu Anda menyusun kontrak atau proposal bisnis dari awal!

Buat konten dengan mudah menggunakan ClickUp Brain, dengan akses ke beberapa model bahasa besar (LLMs) dalam platform yang sama

3. Template Perjanjian Operasional LLC ClickUp 50/50

Dapatkan templat gratis Temukan keseimbangan antara kepemilikan dan tanggung jawab dengan templat Perjanjian Operasional LLC 50/50 ClickUp

Bagi bisnis, bukan drama. Sebuah LLC 50/50 memberikan kekuasaan yang sama kepada kedua anggota, tetapi tanpa perjanjian yang jelas, hal-hal bisa menjadi rumit dengan cepat. Gunakan Template Perjanjian Operasional LLC 50/50 dari ClickUp.

Template ini memandu Anda dalam membuat dokumen hukum yang mengikat, menetapkan ekspektasi yang jelas bagi anggota, melindungi investasi Anda, dan menjelaskan metode penyelesaian sengketa. Selain itu, template ini juga mencakup prosedur penerimaan dan pengeluaran anggota, memastikan bisnis Anda siap berkembang dengan struktur kepemilikan yang kokoh.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tentukan pembagian laba dan rugi secara adil antara mitra yang setara

Lihat status perjanjian dengan mudah menggunakan tampilan papan ClickUp

Kelola alur kerja secara efisien menggunakan reaksi komentar dan subtugas bertingkat

🔑 Ideal untuk: Mitra yang setara yang membentuk perseroan terbatas dan ingin panduan yang jelas mengenai manajemen dan kepemilikan.

💡 Tips Pro: Selalu diskusikan hak kepemilikan sejak awal untuk menghindari sengketa. Di pengadilan, membuktikan siapa yang memiliki ide dapat menjadi rumit jika tidak dijelaskan dengan jelas oleh pemilik atau pihak yang terlibat.

4. Template Surat Perjanjian ClickUp

Dapatkan templat gratis Perjanjian bisnis yang jelas dan ringkas dengan templat Perjanjian Surat ClickUp

Template Surat Perjanjian ClickUp memudahkan Anda untuk membuat surat perjanjian yang jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Template ini mencakup detail proyek, biaya terkait, dan kewajiban masing-masing pihak.

Selain itu, templat ini memudahkan proses perjanjian dengan menyediakan bagian yang dapat disesuaikan untuk jadwal, hasil kerja, dan tanda tangan. Format yang ramah pengguna memudahkan Anda untuk menyesuaikan dokumen ini sesuai dengan proyek atau kemitraan apa pun.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Jaga agar perjanjian tetap sederhana dan mudah dipahami

Hemat waktu dengan menggunakan format surat yang sudah jadi

Pantau kemajuan dengan ClickUp Milestones saat Anda meninjau perjanjian

🔑 Ideal untuk: Startup dan wirausahawan yang membutuhkan perjanjian cepat dan jelas untuk proyek atau kemitraan.

5. Template Perjanjian Kerja Sama ClickUp

Dapatkan templat gratis Tentukan peran dan ekspektasi yang jelas dalam tim menggunakan Template Perjanjian Kerja ClickUp

Perjanjian tim membantu proyek berjalan lancar dengan menetapkan ekspektasi dan tanggung jawab yang jelas. Template Perjanjian Kerja ClickUp membimbing tim Anda dalam mendefinisikan misi, peran, dan nilai-nilai bersama, memastikan bahwa semua orang yang bekerja sama tetap sejalan dan bertanggung jawab.

Selain itu, templat ini memperjelas peran dan tanggung jawab untuk membantu Anda mengoptimalkan sumber daya. Hal ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang kekuatan, gaya kerja, dan kontribusi masing-masing anggota terhadap tujuan bersama.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tentukan misi dan tujuan tim Anda untuk menjaga motivasi semua anggota

Visualisasikan kemajuan dan lakukan penyesuaian cepat dengan opsi tata letak yang fleksibel

Buat dan tetapkan tugas dengan batas waktu untuk memastikan proyek berjalan lancar

🔑 Ideal untuk: Tim di startup atau bisnis tahap awal yang membutuhkan perjanjian yang jelas mengenai tanggung jawab dan aspirasi tim.

6. Template Perjanjian Kontraktor ClickUp

Dapatkan templat gratis Pastikan bisnis dan kontraktor Anda selaras dengan Template Perjanjian Kontraktor ClickUp

Saat mempekerjakan kontraktor eksternal, perjanjian yang rinci sangat penting untuk melindungi bisnis Anda dan kontraktor. Template Perjanjian Kontraktor ClickUp membantu Anda merinci tanggung jawab pekerjaan, tenggat waktu, syarat pembayaran, dan lainnya, tanpa repot.

Sebagai templat kontrak siap pakai, templat ini mencakup semua aspek penting dalam outsourcing pekerjaan, termasuk ruang lingkup pekerjaan, jadwal, dan hasil kerja, sehingga kedua belah pihak jelas tentang ekspektasi. Templat ini juga membantu Anda menetapkan syarat nilai pasar yang adil untuk menyelaraskan kontraktor Anda dengan tujuan perusahaan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Lacak setiap detail dengan bidang kustom, seperti kotak centang, untuk menghindari item yang terlewat

Otomatiskan pengingat dan pembaruan untuk menjaga proyek tetap sesuai jadwal

Kirim perjanjian untuk ditandatangani langsung melalui integrasi email

🔑 Ideal untuk: Usaha kecil hingga menengah yang mengelola pekerja lepas atau kontrak pada proyek dengan batas waktu yang ketat.

7. Template Manajemen Kontraktor ClickUp

Dapatkan templat gratis Jaga agar kontrak Anda tetap terorganisir dan terbaru dengan Template Manajemen Kontraktor ClickUp

Kesulitan mengelola kontrak? Coba Template Manajemen Kontraktor ClickUp untuk mengorganisir seluruh proses, mulai dari menyusun dan menyimpan kontrak hingga melacak tenggat waktu dan perpanjangan.

Template subkategori yang ramah pemula ini memudahkan pengelolaan pemangku kepentingan dan pengaturan pengingat perpanjangan. Template ini memperbaiki proses pengelolaan kontrak dan memastikan bisnis Anda tetap patuh serta hubungan dengan kontraktor tetap kuat.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Lacak status kontrak dengan tag kustom seperti "Diterima", "Dalam Proses Penyusunan", dan "Dalam Proses Revisi"

Gunakan Tampilan Diagram Gantt untuk memvisualisasikan jadwal kontrak

Organisasikan kontrak dengan tabel untuk memudahkan akses catatan

🔑 Ideal untuk: Perusahaan yang menangani beberapa perjanjian kontraktor yang memerlukan pelacakan yang jelas dan perpanjangan tepat waktu.

8. Template Surat Pemberhentian Kontrak ClickUp

Dapatkan templat gratis Selesaikan kontrak dengan lancar menggunakan templat Surat Pengakhiran Kontrak ClickUp

Template Surat Pemberhentian Kontrak ClickUp memudahkan Anda untuk menyusun surat pemberhentian kontrak yang profesional dan jelas, yang menjelaskan keputusan tersebut sambil mencakup detail yang diperlukan.

Template surat ini membantu Anda mendefinisikan syarat pembatalan, menangani kekhawatiran dari kedua belah pihak, dan mengelola kewajiban keuangan atau hukum yang terkait dengan pembatalan. Template ini juga membantu mempermudah percakapan yang sulit dan memastikan jejak dokumen yang jelas untuk referensi di masa depan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Menyediakan klausul hukum siap pakai untuk segala kasus pengakhiran

Daftar periksa bawaan untuk secara jelas menguraikan kewajiban yang belum diselesaikan dan langkah selanjutnya

Otomatis mencatat setiap surat untuk pencatatan yang aman

🔑 Ideal untuk: Setiap bisnis yang membutuhkan cara yang sederhana dan sesuai dengan hukum untuk mengesahkan pengakhiran kontrak.

9. Template Perjanjian Pendiri oleh Template. Net

Saat memulai bisnis, kesederhanaan bisa menjadi kunci.

Template Perjanjian Pendiri dari Template.net adalah pilihan ideal untuk perjanjian yang sederhana. Template ini cocok untuk pendiri yang ingin mengukuhkan hubungan bisnis mereka tanpa terbebani oleh istilah hukum yang rumit.

Template sederhana dan siap pakai ini adalah halaman sampul yang sepenuhnya dapat diedit, memungkinkan Anda menambahkan logo dan detail perusahaan Anda. Template ini mencakup aspek-aspek penting seperti ruang lingkup pekerjaan, kompensasi, kerahasiaan, dan tanggung jawab. Template ini memudahkan Anda untuk menguraikan tanggung jawab dan hak dasar semua pendiri yang terlibat.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Jelaskan syarat kompensasi dengan jelas untuk menghindari sengketa pembayaran

Lindungi diri dari keadaan tak terduga dengan klausul force majeure

Tentukan proses pengambilan keputusan yang jelas untuk mencegah konflik di masa depan

🔑 Ideal untuk: Startup dan bisnis kecil yang mencari perjanjian pendiri yang sederhana dan sah secara hukum.

10. Template Perjanjian Pendiri Startup oleh Template. Net

Template Perjanjian Pendiri Startup oleh Template.net sekali lagi merupakan perjanjian pendiri, tetapi dengan sentuhan berbeda: ini adalah template formulir. Berbeda dengan perjanjian tradisional yang panjang lebar, template ini singkat, cepat, dan langsung ke intinya.

Template formulir ini dirancang untuk mengatasi tantangan umum startup dengan mendorong pendiri untuk mengklarifikasi wewenang pengambilan keputusan dan metode penyelesaian sengketa sejak awal. Hal ini membantu menghindari konflik potensial dan menetapkan dasar yang kuat untuk pertumbuhan startup.

Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Cepat dan mudah, cukup isi kolom kosong, dan Anda siap berangkat

Menetapkan peran, tanggung jawab, dan kepemilikan secara jelas dan sederhana

Klausul kerahasiaan bawaan untuk melindungi rahasia dagang atau informasi rahasia lainnya

🔑 Ideal untuk: Startup yang mencari perjanjian sederhana dengan format isi-kosong untuk mengesahkan peran dan distribusi persentase ekuitas tanpa harus terjebak dalam istilah hukum yang rumit.

11. Template Perjanjian Pendiri oleh PandaDoc

melalui PandaDoc

Template Perjanjian Pendiri dari PandaDoc sangat lengkap dan ideal untuk perusahaan yang ingin mengukuhkan struktur kepemilikan dan tanggung jawab hukum mereka. Anda juga dapat menambahkan halaman sampul yang dipersonalisasi dengan logo dan informasi kontak Anda untuk sentuhan profesional.

Template hukum ini mencakup 12 bagian detail, termasuk klausul tentang transfer kepemilikan, kontribusi modal awal, dan vesting ekuitas. Selain itu, template ini juga menjelaskan proses pengunduran diri, pemecatan, dan jaminan perwakilan agar perjanjian bisnis Anda sesuai dengan hukum.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Sesuaikan PDF dengan menambahkan detail perusahaan Anda

Tetapkan struktur kepemilikan yang jelas dengan klausul-klausul rinci

Pastikan istilah hukum tetap jelas dengan bagian tentang amandemen dan pembebasan

🔑 Ideal untuk: Bisnis yang mencari templat perjanjian yang komprehensif dan dapat disesuaikan untuk mengatur kepemilikan, perlindungan hukum, dan peran anggota secara rinci.

12. Template Perjanjian Kerja Pendiri oleh RazorPay

melalui RazorPay

Template Perjanjian Kerja Pendiri oleh RazorPay adalah template perjanjian kerja yang komprehensif. Template ini dirancang untuk mengukuhkan peran dan tanggung jawab karyawan baru (pendiri) sambil melindungi kepentingan perusahaan.

Template ini mendefinisikan tugas, kompensasi, dan hak pendiri. Template ini mencakup klausul-klausul penting seperti kerahasiaan, larangan bersaing, pemutusan hubungan kerja, hak kekayaan intelektual (HKI), pembayaran pihak ketiga, dan ketentuan lain untuk kejelasan hukum yang lengkap.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tetapkan masa percobaan dan tonggak penilaian kinerja untuk pendiri

Sertakan prosedur keluar yang rinci untuk kepergian pendiri secara sukarela atau tidak sukarela

Jelaskan kewajiban pendiri terkait penggalangan dana perusahaan dan hubungan dengan investor

🔑 Ideal untuk: Startup dan perusahaan kecil hingga menengah yang sedang mengformalkan peran dan tanggung jawab pendiri.

💡 Tips Tambahan: Selalu sertakan klausul saksi dalam perjanjian untuk memastikan perjanjian tetap berlaku sepenuhnya. Misalnya, nyatakan dengan jelas siapa yang bertanggung jawab atas setiap tugas dan di bawah subjek apa tugas tersebut berada.

13. Template Perjanjian Pendiri oleh Business Setup

melalui Pendirian Bisnis

Mendirikan bisnis dengan beberapa pendiri? Coba Template Perjanjian Pendiri dari Business Setup untuk awal yang kuat. Template ini secara jelas mendefinisikan hak dan kewajiban masing-masing pendiri untuk memastikan kerja sama tim yang lancar.

Template perjanjian ini mencakup semua aspek, mulai dari periode vesting dan prosedur keluar hingga struktur kepemilikan dan penyelesaian sengketa. Ini pada dasarnya merupakan solusi all-in-one bagi startup yang ingin mengformalkan perjanjian internal mereka.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tentukan komitmen waktu pendiri dan persyaratan keterlibatan minimal

Sederhanakan proses transfer saham dan penyelesaian sengketa

Strukturkan proses pembubaran perusahaan jika terjadi penutupan perusahaan

🔑 Ideal untuk: Startup dan bisnis pada tahap awal yang ingin mendefinisikan peran pendiri dengan jelas dan menetapkan proses pengambilan keputusan yang transparan.

Jaga Perjanjian Anda Tetap Tepat dengan ClickUp

Memiliki templat perjanjian yang terstruktur sangat penting untuk membangun hubungan bisnis yang kuat dan transparan.

ClickUp, aplikasi all-in-one untuk kerja, menawarkan berbagai templat komprehensif yang memudahkan Anda untuk membuat, mengelola, dan melacak semua perjanjian Anda, baik itu perjanjian kontraktor, komitmen pendiri, atau surat pemutusan.

Template ini menghemat waktu sambil memastikan setiap detail tercakup, secara signifikan mengurangi risiko kesalahpahaman. Jangan biarkan dokumen menghambat kemajuan Anda.

Daftar ke ClickUp hari ini dan teruskan perkembangan bisnis Anda!