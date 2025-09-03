Pilihan Template Formulir Donasi Gratis untuk Memudahkan Penggalangan Dana

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) kembali mendapatkan relevansinya. Namun, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh lembaga amal—tetapi juga berdampak positif bagi karyawan organisasi.

Namun, meskipun bisnis mungkin mendanai penyebabnya, organisasi nirlaba dan LSM bertanggung jawab untuk menyederhanakan proses donasi.

Artinya, memfasilitasi donasi tanpa kesalahan, mengumpulkan informasi donatur yang akurat untuk memudahkan donatur, dan menyederhanakan pelacakan pembayaran.

Untuk membantu hal tersebut, berikut adalah templat formulir donasi terbaik yang dirancang untuk memudahkan pembuatan formulir donasi, mengumpulkan dana secara efisien, dan mengelola pembayaran.

Apa itu Template Formulir Donasi?

Template formulir donasi adalah formulir yang sudah didesain sebelumnya dan dapat disesuaikan, yang digunakan oleh organisasi nirlaba dan lembaga amal untuk mengumpulkan donasi dan informasi penting dari donatur.

Pada dasarnya, mereka memiliki satu tugas: menyederhanakan proses donasi dengan memudahkan pembuatan, berbagi, dan pengelolaan formulir donasi online. Berikut cara mereka mengurangi pekerjaan manual:

✅ Terima donasi sekali atau donasi berulang

✅ Sertakan bidang wajib untuk jumlah donasi, detail kontak, dan mitra pembayaran

✅ Sediakan kolom opsional untuk komentar, jenis donasi, atau hadiah yang diberikan sebagai penghormatan kepada seseorang

✅ Izinkan penyesuaian penuh untuk menyesuaikan dengan branding organisasi dan tujuan penggalangan dana

✅ Integrasikan dengan sistem pembayaran tepercaya seperti PayPal atau Stripe

Template Formulir Donasi Terbaik dalam Sekilas

Berikut adalah tabel ringkasan untuk templat formulir donasi terbaik, dengan tautan landing dan unduh yang benar untuk setiap templat:

Apa yang Membuat Template Formulir Donasi yang Baik?

Pengguna Reddit telah dengan jelas menunjukkan apa yang dicari oleh organisasi nirlaba dalam templat formulir donasi online mereka. Templat formulir donasi yang ideal menyeimbangkan proses donasi yang sederhana dengan pengalaman yang lancar dan aman bagi para donatur.

Salah satu keunggulan utama adalah dukungan untuk berbagai metode pembayaran. Mari kita ringkas fitur-fitur lain yang harus dimiliki oleh templat formulir donasi ideal:

Hanya mencakup bidang-bidang esensial untuk menghindari membebani calon donatur dengan terlalu banyak kolom input

Mendukung baik donasi sekali bayar maupun berulang dengan opsi yang ditampilkan dengan jelas

Memungkinkan donatur untuk menyesuaikan jumlah donasi atau memilih dari nilai yang disarankan

Menawarkan integrasi dengan mitra pembayaran tepercaya seperti PayPal atau Stripe

Menjelaskan bagaimana kontribusi mendukung organisasi amal atau tujuan, membangun kepercayaan

💡 Tips Pro: Mengelola organisasi nirlaba membutuhkan lebih dari sekadar niat baik— Menggunakan ClickUp untuk Mengelola Organisasi Nirlaba yang Berdampak menunjukkan cara mengoptimalkan operasional, tetap terorganisir, dan fokus pada hal yang paling penting: misi Anda.

15 Template Formulir Donasi Terbaik

Berikut ini 15 template formulir donasi terbaik yang tersedia untuk mendukung penggalangan dana dan organisasi amal.

Setiap templat di bawah ini mencakup kasus penggunaan yang ideal dan jenis informasi donatur yang dapat dikumpulkan.

1. Template Formulir Donasi ClickUp

Dapatkan template gratis Nikmati otomatisasi bawaan dan integrasi dengan mitra pembayaran menggunakan Template Formulir Donasi ClickUp

Pernah merasa bahwa proses donasi Anda lebih rumit dari yang seharusnya? ClickUp mengerti itu.

Template Formulir Donasi ClickUp dirancang untuk membantu organisasi nirlaba dan lembaga amal menghemat waktu dalam mengurus formulir dan lebih fokus pada penggalangan dana.

Anda dapat dengan mudah mengumpulkan informasi donatur, mengelola pembayaran, dan mengotomatisasi pesan ucapan terima kasih—semua tanpa perlu berpindah-pindah antar alat.

Baik Anda sedang mengorganisir acara penggalangan dana sekali saja atau membutuhkan dukungan untuk donasi berulang, formulir yang dapat disesuaikan ini memastikan semuanya terorganisir, aman, dan sederhana bagi Anda maupun para donatur.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Mengumpulkan informasi donatur, mengelola pembayaran, dan mengotomatisasi pesan ucapan terima kasih

Sepenuhnya dapat disesuaikan untuk sesuai dengan branding dan kebutuhan organisasi nirlaba Anda

Terintegrasi dengan mitra pembayaran tepercaya untuk donasi yang aman dan lancar

✨ Ideal Untuk: Organisasi nirlaba dan lembaga amal yang ingin menyederhanakan penerimaan donasi, mengotomatisasi tindak lanjut, dan mengumpulkan informasi donatur secara aman di satu tempat.

📖 Baca Juga: Perangkat Lunak Pembuat Formulir Terbaik

2. Template Donasi ClickUp

Dapatkan template gratis Hemat waktu dalam mengelola berkas dengan menggunakan Template Donasi ClickUp

Donasi secara tradisional dikelola melalui spreadsheet dan email. Namun, hal ini jarang berakhir dengan baik—data hilang, donatur terlewatkan, dan proses donasi terasa lebih kacau daripada membantu.

Template Donasi ClickUp menyediakan platform terpusat bagi organisasi nirlaba untuk melacak kontribusi, mengorganisir informasi donatur, dan mencapai target penggalangan dana secara efisien.

Dari donatur sekali bayar hingga donasi berulang, formulir ini membantu Anda mencatat setiap detail sambil tetap sejalan dengan tujuan organisasi Anda.

Selain itu, Anda juga dapat terhubung dengan mitra pembayaran Anda, memantau kinerja kampanye, dan dengan cepat mengakses riwayat donatur—semua dalam satu ruang kerja.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Mengumpulkan semua donasi dan detail donatur dalam satu ruang kerja

Pantau kemajuan penggalangan dana dan riwayat donatur dengan mudah

Dapat disesuaikan untuk kampanye donasi sekali saja maupun berulang

✨ Ideal Untuk: Tim penggalangan dana yang membutuhkan sistem terpusat untuk melacak donasi sekali dan berulang dengan visibilitas penuh terhadap donatur.

3. Template Surat Donasi ClickUp

Dapatkan template gratis Hadirkan konsistensi, kepercayaan, dan struktur pada proses donasi Anda dengan Template Surat Donasi ClickUp

Langkah pertama dalam mengumpulkan donasi adalah menghubungi para donatur; terkadang, hal ini bisa menjadi tantangan.

Berita baiknya adalah hal ini tidak harus terjadi! Hal ini terutama berlaku ketika Anda memiliki surat yang dirancang dengan baik.

Di situlah Template Surat Donasi ClickUp berperan. Template ini membantu organisasi nirlaba dan lembaga amal menulis pesan yang jelas dan meyakinkan yang dapat menarik perhatian calon donatur.

Selain bagian penulisan, templat ini juga melacak setiap permintaan donasi, mencatat tanggapan, dan menjaga informasi donatur tetap terorganisir untuk tindak lanjut yang lancar.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Membantu Anda menulis permintaan donasi yang jelas dan meyakinkan

Mencatat setiap interaksi donatur dan melacak tindak lanjut

Menjaga semua komunikasi tetap terorganisir untuk kegiatan pemasaran di masa depan

✨ Ideal Untuk: Koordinator pemasaran yang membuat surat donasi yang menarik sambil memastikan setiap interaksi dengan donatur tercatat dan tindak lanjut tetap terkendali

👋🏾 Manfaatkan bantuan asisten AI untuk membantu Anda mengatasi tugas-tugas pelacakan donasi yang rumit!

4. Template Rencana Penggalangan Dana ClickUp

Dapatkan template gratis Jaga agar tim Anda tetap sejalan dan dana Anda tetap terkendali dengan Template Rencana Penggalangan Dana ClickUp

Tahukah Anda apa yang paling dibutuhkan dalam kampanye donasi? Sebuah templat penggalangan dana yang secara komprehensif menjelaskan setiap tahap proses donasi dari awal hingga akhir.

Lagi pula, kampanye penggalangan dana yang sukses dimulai dengan rencana yang solid—tepatnya apa yang ditawarkan oleh Template Rencana Penggalangan Dana ClickUp.

Template formulir ini membantu organisasi nirlaba dan lembaga amal menetapkan tujuan dan merumuskan strategi. Selain itu, template ini sangat berguna untuk memantau kemajuan dan mengoordinasikan tugas antar tim.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Menjelaskan tujuan penggalangan dana, strategi, dan jadwal dalam satu tempat

Melacak kemajuan dan tanggung jawab tim untuk setiap tahap kampanye

Menjaga semua pihak tetap sejalan dengan langkah-langkah yang jelas dan dapat ditindaklanjuti

✨ Ideal Untuk: Manajer kampanye yang membangun peta jalan penggalangan dana strategis dengan tujuan yang jelas, jadwal, dan pelacakan kemajuan

📖 Baca Juga: Alat AI Wajib Coba untuk Organisasi Nirlaba

Dapatkan template gratis Lacak komunikasi, tenggat waktu, dan tindak lanjut dengan Template Formulir Sponsorship ClickUp

Tidak semua donatur memberikan donasi—beberapa menjadi sponsor—yang memerlukan pendekatan yang berbeda.

Template Formulir Sponsorship ClickUp membantu Anda menghubungkan sponsor dengan kampanye penggalangan dana Anda melalui formulir terstruktur yang mudah diisi untuk mengumpulkan informasi donatur yang tepat.

Baik Anda mencari dana, peralatan, atau dukungan dalam bentuk barang, formulir kustom ini membantu Anda membangun hubungan yang bermakna dan jangka panjang dengan mitra bisnis dan sponsor komunitas.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Mengumpulkan detail sponsor dan jenis dukungan dengan formulir terstruktur

Melacak komunikasi, tenggat waktu, dan tindak lanjut secara otomatis

Bangun hubungan jangka panjang dengan mitra bisnis dan sponsor

✨ Ideal Untuk: Organisasi yang berkolaborasi dengan sponsor korporat dan mitra komunitas menggunakan formulir pendaftaran yang terstruktur dan profesional.

📮 ClickUp Insight: Sekitar 33% pekerja pengetahuan mengirim pesan kepada 1–3 orang setiap hari hanya untuk mendapatkan konteks yang mereka butuhkan. Tapi bagaimana jika semua sudah tercatat dan mudah ditemukan? Dengan ClickUp Brain’s AI Knowledge Manager, Anda dapat menghemat waktu dan tenaga. Cukup ajukan pertanyaan Anda langsung di ruang kerja Anda—ClickUp Brain akan menarik jawaban secara instan dari dokumen Anda atau alat pihak ketiga yang terhubung.

6. Template Perencanaan Acara Penggalangan Dana ClickUp

Dapatkan template gratis Pastikan setiap acara sukses dengan Template Perencanaan Acara Penggalangan Dana ClickUp

Bayangkan jika Anda dapat merencanakan tugas, mengumpulkan informasi donatur, melacak kampanye penggalangan dana, dan mengelola pembayaran—semua dalam satu ruang kerja terpusat. Itulah yang ditawarkan oleh Template Perencanaan Acara Penggalangan Dana ClickUp.

Saat mengadakan acara penggalangan dana, Anda memiliki terlalu banyak hal yang harus diurus pada saat yang sama: lokasi, relawan, donasi, dan tenggat waktu.

Template ini membantu organisasi nirlaba dan lembaga amal untuk mengelola semuanya dengan rapi. Dengan fitur jadwal bawaan, penugasan tugas, dan pelacakan status, tim Anda dapat fokus pada dampak daripada urusan logistik.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Mengatur tugas, jadwal, dan anggaran untuk setiap acara

Menugaskan tanggung jawab dan melacak status secara real-time

Mengintegrasikan informasi donatur, pembayaran, dan koordinasi relawan

✨ Ideal Untuk: Penyelenggara acara yang mengelola relawan, lokasi, anggaran, dan donasi—semua dari satu ruang kerja kolaboratif.

🧠 Fakta Menarik: 91% karyawan mengatakan bahwa tujuan perusahaan mereka memberikan rasa kebersamaan selama masa sulit seperti pandemi dan perubahan ekonomi. Ternyata, bekerja di organisasi yang berorientasi pada misi baik untuk dunia maupun moral!

7. Template SOP Organisasi Nirlaba ClickUp

Dapatkan template gratis Kurangi pekerjaan berulang, dan teruskan misi Anda dengan menggunakan Template SOP Nirlaba ClickUp

Hanya orang yang mengelola organisasi nirlaba yang memahami banyaknya tugas yang harus diselesaikan setiap hari—mulai dari kegiatan pemasaran, mengelola relawan, mengelola donasi, dan segala hal di antaranya.

Template SOP Organisasi Nirlaba ClickUp membantu mengorganisir kompleksitas tersebut dengan memungkinkan Anda membuat prosedur langkah demi langkah untuk setiap bagian organisasi Anda.

Bagian terbaiknya adalah Anda dapat memvisualisasikan alur kerja dan dokumen, misalnya, yang sangat membantu saat menangani kampanye penggalangan dana.

Template ini juga dilengkapi dengan daftar periksa terperinci, pelacakan status, dan tautan mudah antara tugas-tugas terkait—semua dapat disesuaikan sepenuhnya sesuai kebutuhan Anda.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Standarisasi alur kerja dengan prosedur langkah demi langkah

Mengurangi pekerjaan berulang dan memastikan konsistensi tim

Daftar periksa yang dapat disesuaikan dan pelacakan status untuk setiap proses

✨ Ideal Untuk: Tim operasional yang ingin menstandarkan alur kerja, mengurangi tugas berulang, dan memastikan semua orang mengikuti panduan yang sama.

💡 Tips Pro: Kesulitan memutuskan cara mengatur acara penggalangan dana berikutnya tanpa membebani tim Anda? Template Penggalangan Dana Gratis untuk Acara dan Lembaga Amal menyediakan template siap pakai untuk membantu Anda merencanakan dengan lebih cerdas, mempromosikan dengan lebih baik, dan mengumpulkan lebih banyak dana.

8. Template Perencanaan Acara Nirlaba ClickUp

Dapatkan template gratis Ingin menjaga tujuan Anda tetap tercapai? Coba Template Perencanaan Acara Nirlaba ClickUp

Merencanakan acara nirlaba berarti harus mengurus segala hal—dari koordinator logistik hingga pemimpin penggalangan dana. Template Perencanaan Acara Nirlaba ClickUp mengintegrasikan semua itu dalam satu platform, sehingga Anda tidak perlu lagi mengejar spreadsheet atau thread email.

Begini cara kerja templat ini: Anda dapat merencanakan jadwal, membagikan tugas, melacak anggaran, dan bahkan mengumpulkan donasi yang terkait dengan acara tersebut.

Template formulir kustom ini dirancang untuk menyederhanakan perencanaan sehingga organisasi Anda dapat fokus pada dampak komunitas, bukan daftar periksa.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Menyusun jadwal acara, tugas, dan anggaran dalam satu tampilan

Mempermudah pengumpulan dan penjangkauan untuk setiap acara

Menjaga perencanaan tetap terorganisir dan mengurangi beban email

✨ Ideal Untuk: Tim organisasi nirlaba yang mengoordinasikan acara penggalangan dana, mulai dari logistik hingga komunikasi dengan donatur, tanpa terjebak dalam rantai email yang berbelit-belit.

💡 Tips Pro: Mengejar sponsor dengan formulir yang berantakan dan email yang tak berujung bisa melelahkan. Template Formulir Sponsorship Gratis memberikan Anda 12 template siap pakai untuk mempermudah upaya pemasaran, membangun kepercayaan, menciptakan lebih banyak, dan mendapatkan dukungan lebih cepat.

9. Template Formulir Keanggotaan ClickUp

Dapatkan template gratis Dari formulir kustom hingga alur kerja otomatis, hadirkan konsistensi dengan Template Formulir Keanggotaan ClickUp

Mengelola keanggotaan seharusnya tidak lebih sulit daripada mengelola donasi—dan dengan Template Formulir Keanggotaan ClickUp, hal itu tidaklah sulit.

Baik Anda sedang membangun komunitas online atau mengelola organisasi nirlaba, templat ini memungkinkan Anda mengumpulkan detail anggota dengan cepat, aman, dan tanpa melewatkan langkah apa pun.

Anda dapat mengorganisir informasi dasar, melacak kemajuan pendaftaran, dan menyimpan semuanya dengan rapi di satu tempat.

Template ini juga sempurna untuk tim yang ingin mengurangi waktu administrasi sambil memastikan setiap orang yang mendaftar mendapatkan pengalaman yang lancar dan terstruktur.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Mengumpulkan dan mengorganisir detail anggota secara aman

Otomatisasi proses pendaftaran dan melacak status keanggotaan

Mengurangi waktu administrasi dengan alur kerja yang mudah dan terstruktur

✨ Ideal Untuk: Manajer komunitas dan organisasi nirlaba yang sedang mendaftarkan anggota sambil menjaga data mereka tetap bersih, aman, dan terorganisir.

🧠 Fakta Menarik: Seperempat konsumen dan hampir sebanyak itu investor mengatakan mereka tidak toleran terhadap perusahaan dengan etika yang meragukan. Apa pesan yang bisa diambil dari ini? Berbuat baik juga baik untuk bisnis.

10. Template Formulir Donasi Pendanaan oleh Jotform

melalui Jotf atau m

Apakah Anda sedang mencari cara untuk menggalang dana untuk organisasi nirlaba atau proyek baru Anda? Template Formulir Donasi Pendanaan yang didukung oleh Jotform ini menawarkan cara cepat dan tanpa kode untuk mengumpulkan donasi dan informasi donatur tanpa perlu membuat formulir dari awal.

Baik Anda memulai program komunitas atau meminta donasi tambahan untuk inisiatif yang sudah ada, formulir donasi online ini membantu Anda mengumpulkan informasi penting dengan mudah.

Selain itu, templat ini terintegrasi dengan mitra pembayaran terkemuka dan mendukung kustomisasi formulir sehingga organisasi Anda dapat menyesuaikan tampilan dan pesan dengan misi Anda.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Pengaturan tanpa kode untuk formulir donasi yang cepat dan dapat disesuaikan

Terintegrasi dengan mitra pembayaran untuk pengumpulan dana yang mudah

Sempurna untuk permohonan hibah dan inisiatif penggalangan dana baru

✨ Ideal Untuk: Tim yang mengajukan permohonan hibah atau dana donasi dan mencari cara cepat dan dapat disesuaikan untuk mengumpulkan permintaan donasi secara online.

💡 Tips Pro: Ingin mengubah donatur sekali jadi pendukung seumur hidup? Blog kami, Best Nonprofit CRM Software, membantu Anda menemukan alat yang tepat untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan meningkatkan donasi berulang.

11. Template Formulir Donasi Darah oleh Jotform

melalui Jotform

Donasi tidak selalu berupa uang. Jika Anda bekerja dengan rumah sakit, bank darah, atau organisasi kesehatan nirlaba, Template Formulir Donasi Darah dari Jotform memudahkan Anda untuk mendaftarkan donor dan mengumpulkan informasi penting tentang donor.

Pertama-tama, formulir ini sepenuhnya dapat disesuaikan, memungkinkan Anda menambahkan logo, menyesuaikan bidang, dan menyesuaikan dengan merek Anda tanpa perlu menulis satu baris kode pun.

Selanjutnya, fitur yang ramah HIPAA memastikan data sensitif tetap aman sambil mempermudah proses donasi dari pengiriman formulir hingga tindak lanjut.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Mendaftarkan pendonor darah dan mengumpulkan informasi kesehatan yang penting

Kolom yang dapat disesuaikan dan branding untuk organisasi apa pun

Fitur yang sesuai dengan HIPAA untuk penanganan data yang aman

✨ Ideal Untuk: Rumah sakit, bank darah, dan organisasi nirlaba yang berfokus pada kesehatan yang mengumpulkan informasi donor darah yang aman dan sesuai dengan HIPAA.

🧠 Fakta Menarik: Lebih dari 170 juta orang terdaftar sebagai pendonor organ di AS, tetapi hanya sekitar 3 dari 1.000 orang yang meninggal dengan cara yang memungkinkan donor organ. Itulah mengapa mendaftar sebagai pendonor dapat membuat perbedaan yang menyelamatkan nyawa.

12. Template Formulir Permohonan Donasi Amal oleh 123FormBuilder

melalui 123FormBuilder

Bagi kebanyakan LSM, menerima permintaan donasi secara rutin adalah berkah sejati. Namun, kotak masuk yang tidak terorganisir bukanlah solusi yang layak.

Template formulir donasi dari 123FormBuilder ini menawarkan cara yang terstruktur dan sederhana untuk mengumpulkan permintaan dengan aman dan efisien—tanpa memerlukan pengetahuan pemrograman atau latar belakang teknis.

Selain itu, Anda dapat menyesuaikan formulir, memasangnya di situs web Anda, dan mulai mengumpulkan informasi donor yang detail atau permintaan pendanaan dalam hitungan menit.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Mempermudah permintaan donasi dengan formulir online yang sederhana

Dapat diintegrasikan dengan mudah ke situs web Anda untuk akses cepat bagi donatur

Mengumpulkan dan mengorganisir informasi donatur dengan aman

✨ Ideal Untuk: LSM yang mengelola volume tinggi permintaan donasi dan membutuhkan proses penerimaan yang bersih, aman, tanpa kerumitan teknis.

💡 Tips Pro: Lembar kerja sudah ketinggalan zaman. Sebaliknya, coba alat yang lebih cerdas untuk membantu Anda merencanakan, melacak, dan melaksanakan proyek yang berorientasi pada misi dengan mudah di Perangkat Lunak Manajemen Proyek Terbaik untuk Kesuksesan Organisasi Nirlaba!

13. Template Formulir Pembatalan Langganan Donasi oleh 123FormBuilder

melalui 123FormBuilder

Donasi berulang bisa terasa menakutkan. Meskipun mungkin terasa seperti putus dengan bank Anda, templat formulir kustom ini memastikan hal itu tidak terjadi.

Dibuat khusus untuk organisasi nirlaba dan amal, Formulir Pembatalan Langganan Donasi menyediakan cara yang sopan dan aman bagi donatur untuk menghentikan kontribusi berkelanjutan mereka.

Template ini sepenuhnya dapat disesuaikan, mudah diintegrasikan ke situs web Anda, dan membantu Anda mengumpulkan umpan balik berharga sambil melindungi informasi sensitif donatur.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Menyediakan cara yang sopan dan mudah bagi donatur untuk memilih keluar

Mengumpulkan umpan balik untuk meningkatkan pengalaman donatur di masa depan

Melindungi data donor yang sensitif dengan penanganan formulir yang aman

✨ Ideal Untuk: Organisasi nirlaba yang menangani donasi berulang dan ingin membuat opsi penolakan menjadi transparan, menghormati, dan mudah.

14. Template Formulir Donasi untuk Perawatan dan Dukungan Lansia oleh Venngage

melalui Venngage

Ketika organisasi amal atau nirlaba Anda berfokus pada perawatan lansia, formulir donasi Anda harus mencerminkan profesionalisme, kepercayaan, dan kemudahan.

Template Formulir Donasi Perawatan dan Dukungan Lansia dari Venngage menawarkan desain yang bersih dan mudah diakses yang dapat Anda sesuaikan sepenuhnya—mulai dari warna dan ikon hingga branding dan pesan.

Template formulir ini juga berfungsi dengan baik di berbagai format digital dan dapat dibagikan atau diembed dengan mudah di situs web atau bahan cetak Anda.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Desain yang bersih dan mudah diakses membangun kepercayaan dengan donatur

Sepenuhnya dapat disesuaikan untuk sesuai dengan branding organisasi amal Anda

Dapat digunakan di format digital dan cetak untuk berbagi dengan mudah

✨ Ideal Untuk: Lembaga amal yang mendukung perawatan lansia yang ingin memiliki formulir yang rapi dan mudah diakses untuk membangun kepercayaan donatur sejak klik pertama.

📖 Baca Juga: Template dan Daftar Periksa Perencanaan Acara Gratis di Excel & ClickUp

15. Template Formulir Donasi untuk Bantuan Medis oleh Venngage

melalui Venngage

Kampanye bantuan medis seringkali memerlukan komunikasi yang mendesak dan berdampak, dan templat formulir donasi ini dari Venngage memberikan tepat apa yang dibutuhkan.

Baik Anda menggalang dana untuk perawatan medis, peralatan, atau bantuan darurat, formulir yang dapat disesuaikan ini memudahkan Anda untuk menonjolkan tujuan Anda.

Template formulir donasi ini juga menentukan jumlah donasi yang diperlukan dan terintegrasi dengan mitra pembayaran Anda.

Selain itu, templat ini juga sepenuhnya dapat diedit—sehingga organisasi amal atau nirlaba Anda dapat menyesuaikan desainnya dengan merek dan misi Anda.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Menyoroti penyebab mendesak dengan desain yang berdampak dan dapat diedit

Menentukan kebutuhan donasi dan terintegrasi dengan mitra pembayaran

Menginspirasi tindakan untuk kampanye bantuan medis dalam skala apa pun

✨ Ideal Untuk: Kampanye bantuan medis yang membutuhkan formulir donasi yang menarik secara visual, dapat disesuaikan, dan mampu memicu tindakan segera.

Kumpulkan Donasi dan Kumpulkan Dana dengan Mudah Menggunakan ClickUp

Jika Anda pernah kehilangan donatur karena formulir donasi Anda menanyakan pertanyaan yang tidak relevan, saatnya untuk mempertimbangkan ulang.

Pada akhirnya, formulir Anda berfungsi sebagai perantara antara niat seorang calon donatur dan kontribusi aktual mereka. Oleh karena itu, Anda memerlukan alat yang memudahkan pengelolaan donatur secara komprehensif.

Baik Anda mengelola donasi berulang, melacak informasi donatur, atau menyesuaikan formulir donasi darah, ClickUp membantu Anda mengoptimalkan semua proses mulai dari penerimaan hingga dampak. Seperti yang dibagikan oleh Philip Storry dari SYZYGY:

Tim kami telah menggunakan formulir dan templat untuk mensistematisasikan beberapa alur kerja. Kami juga memanfaatkan otomatisasi bawaan untuk mempermudah beberapa alur kerja, terutama di mana bidang kustom mengumpulkan informasi yang dapat membantu menentukan siapa yang harus ditugaskan untuk suatu tugas.

Daftar di ClickUp sekarang —diri Anda di masa depan (dan spreadsheet Anda yang kewalahan) akan berterima kasih.