Grok 4 vs. ChatGPT: AI Chatbot Mana yang Lebih Unggul pada Tahun 2025?

Komunitas teknologi tidak henti-hentinya mendiskusikan perbandingan antara Grok 4 dan ChatGPT.

Grok 4 dari xAI yang dikembangkan oleh Elon Musk menempatkan dirinya sebagai alternatif yang berani dan tanpa sensor, sementara ChatGPT dari OpenAI terus berkembang dengan kemampuan penalaran yang lebih kuat dan kemudahan penggunaan.

Keduanya mengklaim memberikan jawaban yang lebih akurat dan hasil yang lebih cepat, tetapi ujian sesungguhnya terletak pada bagaimana mereka berkinerja saat Anda perlu mendebug kode, meneliti topik, menyusun tulisan yang jelas, atau mengelola percakapan dengan pelanggan.

Dalam posting blog ini, kita akan melihat secara detail di mana masing-masing unggul, di mana mereka kurang, dan mana yang lebih cocok untuk pekerjaan Anda. Kita juga akan melihat mengapa ClickUp memiliki keunggulan dibandingkan keduanya.

Mari kita mulai. 🤖

Apa itu Grok 4?

melalui Grok

Grok 4 adalah model AI canggih xAI, dirancang untuk memberikan respons yang tajam dan terkini menggunakan integrasi alat asli dan pencarian real-time di web dan platform X.

Tersedia melalui langganan SuperGrok dan Premium+ serta API xAI, dan menawarkan kemampuan penalaran logis tingkat lanjut, analisis gambar, dan interaksi suara.

Fitur Grok 4

Mari kita telusuri fitur unggulan Grok dan manfaatnya bagi pengembang dan pengambil keputusan AI.

Fitur #1: Pembelajaran penguatan skala besar dan penalaran multi-agen yang kompleks

Nikmati kemampuan penalaran canggih untuk tugas-tugas teknis

Grok 4 dilatih menggunakan reinforcement learning berskala besar di Colossus, superkomputer dengan 200.000 GPU milik xAI.

Hal ini memungkinkan penalaran yang akurat dan kaya akan pengetahuan domain di bidang matematika, pemrograman, dan sains, mencapai kinerja benchmark teratas (misalnya, ARC-AGI, Humanity’s Last Exam) jauh melampaui Grok 3.

Selain itu, Grok 4 Heavy melangkah lebih jauh dengan menggunakan beberapa agen yang bekerja secara paralel untuk memverifikasi respons secara silang.

Fitur #2: Penggunaan alat bawaan dan integrasi pencarian real-time

Dapatkan wawasan akurat dari berbagai saluran media sosial

Grok 4 secara otomatis memilih dan menggunakan alat-alat, mulai dari interpreter kode hingga pencarian web dan X, untuk mengumpulkan data terbaru guna memberikan respons yang akurat.

DeepSearch, pencarian web, dan analisis gambar dan file semuanya terintegrasi dalam rangkaian fitur Grok, diintegrasikan selama proses pelatihan rather than ditambahkan setelahnya.

Fitur #3: Masukan multimodal, mode suara, dan kekuatan API

Analisis teks, gambar, dan masukan suara langsung

Grok 4 menghadirkan interaksi multimodal penuh, mengelola teks, visual, dan suara dengan mulus. Mode Suara canggihnya memungkinkan Anda melakukan percakapan alami dan bahkan mengarahkan kamera ke objek untuk interpretasi scene secara langsung.

Pengembang juga mendapatkan akses ke API yang kuat dengan jendela konteks 256.000 token, pencarian real-time di seluruh web, X, dan berita, serta keamanan tingkat perusahaan (SOC 2 Type II, GDPR, CCPA).

Hal ini membuatnya sangat cocok untuk pembangkitan kode berformat panjang, dokumentasi kompleks, dan kasus penggunaan yang sensitif.

🧠 Fakta Menarik: Halusinasi dalam AI tidak berarti sama dengan halusinasi dalam kehidupan nyata. Istilah ini merujuk pada saat model AI dengan percaya diri menciptakan hal-hal yang tidak benar, seperti membuat sumber, kutipan, atau fakta, tanpa menyadari bahwa hal tersebut salah.

Harga Grok 4

Standar: $30 per bulan per pengguna

Heavy: $300 per bulan per pengguna

📖 Baca Juga: Cara Menggunakan Grok AI untuk Meningkatkan Produktivitas

Apa itu ChatGPT?

melalui ChatGPT

ChatGPT adalah asisten AI percakapan dari OpenAI. Ia dirancang untuk membantu pengguna dalam berbagai tugas, termasuk penulisan, pemrograman, penelitian, dan proyek kreatif.

Alternatif AI Grok ini memanfaatkan model penalaran canggih untuk memberikan respons yang sadar konteks dan telah terintegrasi dengan berbagai alat untuk meningkatkan kemampuannya.

Fitur ChatGPT

Berikut adalah tiga kemampuan unggulan yang membedakan ChatGPT di bidang kecerdasan buatan.

Fitur #1: GPT Store untuk asisten AI yang dapat disesuaikan

Sesuaikan asisten AI sesuai kebutuhan unik Anda dengan GPT Store

GPT Store memungkinkan pengguna untuk membuat dan menyesuaikan asisten AI mereka sendiri tanpa memerlukan keahlian pemrograman. Anda dapat mendefinisikan instruksi spesifik, mengunggah file, dan mengatur preferensi untuk menyesuaikan perilaku AI sesuai kebutuhan Anda.

Fitur ini membantu individu dan bisnis mengembangkan alat AI khusus untuk tugas-tugas seperti dukungan pelanggan, pembuatan konten, dan analisis data.

🧠 Fakta Menarik: Sebuah survei AP-NORC menemukan bahwa 60% orang dewasa di AS menggunakan alat AI untuk mencari informasi, dan angka tersebut naik menjadi 74% untuk mereka yang berusia di bawah 30 tahun. Hanya 40% yang menggunakan AI untuk produktivitas di tempat kerja, dan bahkan lebih sedikit yang mempercayainya untuk berbelanja atau hiburan. Pengguna muda lebih mengandalkan AI untuk brainstorming, sementara orang dewasa yang lebih tua jauh lebih berhati-hati.

Fitur #2: Penelitian mendalam dan penjelajahan web otomatis

Lakukan riset mendalam dengan mudah menggunakan Deep Research

Deep Research adalah agen AI yang terintegrasi ke dalam ChatGPT yang secara otomatis menjelajahi web untuk mengumpulkan informasi tentang topik yang ditentukan.

Setelah menerima perintah Anda, Deep Research mungkin akan mengajukan pertanyaan klarifikasi sebelum memulai proses penelitian multi-langkahnya. Kemudian, Deep Research melakukan pencarian komprehensif, mengevaluasi, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber.

Fitur #3: Agen untuk otomatisasi tugas cerdas

Otomatisasi pembuatan presentasi dengan ChatGPT Agent

ChatGPT Agent memperluas kemampuan asisten dengan memungkinkan asisten tersebut untuk melakukan tugas-tugas seperti mengisi formulir, menjalankan kode, dan berinteraksi dengan aplikasi eksternal.

Grok terintegrasi secara mulus ke dalam alur kerja sehari-hari melalui konektor langsung dengan alat seperti Gmail, Google Drive, GitHub, Outlook, dan Notion. Ini berarti Grok dapat menyusun pesan, memperbarui file, dan memindahkan data antar sistem tanpa perlu menggunakan solusi sementara yang rumit.

🔍 Tahukah Anda? Aplikasi AI tidak belajar secara bertahap. Setelah model dilatih, ia tidak dapat belajar hal baru kecuali dilatih ulang atau disesuaikan dengan data baru. Itulah mengapa ia tidak mengingat berita terbaru kecuali terhubung ke penelusuran langsung atau alat eksternal.

Harga ChatGPT

Gratis

Plus: $20 per bulan per pengguna

Tim: $25 per bulan per pengguna

Pro: $200 per bulan per pengguna

📖 Baca Juga: Alat AI Terbaik untuk Manajemen Proyek

Grok 4 vs. ChatGPT: Perbandingan Fitur

Kami baru saja menjelajahi apa yang membuat Grok 4 dan ChatGPT begitu powerful dalam bidangnya masing-masing. Grok 4 unggul dalam pencarian real-time, input multimodal, dan penalaran yang ditingkatkan. Di sisi lain, ChatGPT menawarkan output yang rapi, integrasi yang mulus, asisten AI yang dapat disesuaikan, dan otomatisasi cerdas.

Berikut ini perbandingan singkat antara Grok dan ChatGPT.

Kemampuan Grok 4 ChatGPT Fungsi utama AI real-time dengan fokus pada penalaran dan pencarian mendalam di X dan web AI percakapan yang canggih dan multimodal dengan integrasi alat yang luas dan stabilitas yang tinggi Filosofi dasar “Mencari kebenaran secara maksimal” dengan kepribadian yang cerdas dan kadang-kadang pemberontak Asisten yang ramah dan membantu, fokus pada respons yang aman dan terstruktur Kesadaran real-time Mengambil tren sosial dan web secara real-time melalui integrasi DeepSearch/X Membutuhkan plugin penjelajahan atau Deep Research untuk data terkini; tidak tersedia secara bawaan Penalaran dan pemecahan masalah Unggul dalam benchmark teknis (AIME, tingkat PhD dalam ilmu pengetahuan); kemampuan penalaran 'multi-agent' pada model berat Pemikiran terstruktur yang sangat baik dan logika yang kuat; penjelasan langkah demi langkah dan hasil yang konsisten Integrasi dan ekosistem Terutama terbatas pada ekosistem X, integrasi pihak ketiga minimal Mendukung plugin, akses API, dan konektor ke alat seperti Gmail, Teams, dan Notion Penyesuaian Personalisasi terbatas; erat terkait dengan visi produk Elon Musk Fleksibilitas tinggi dengan Custom GPTs, fitur memori, dan alur kerja yang disesuaikan Kecepatan dan responsivitas Cepat dan interaktif dengan output singkat dan padat Dapat lebih lambat pada pertanyaan kompleks, tetapi lebih kuat untuk respons detail dan panjang Jendela konteks Hingga 256.000 token, ideal untuk percakapan panjang dan dokumen kompleks Bervariasi tergantung model, dengan GPT-4 menawarkan jendela konteks yang lebih besar namun lebih kecil Ideal untuk Profesional teknis yang membutuhkan penalaran mendalam, data terbaru, dan akurasi STEM Pembuat konten, perusahaan, tim yang berfokus pada otomatisasi, dan pengguna kasual yang membutuhkan keandalan dan fleksibilitas dengan integrasi Harga Tidak ada rencana gratis; rencana mulai dari $30 per pengguna Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $20 per pengguna

Sekarang, mari kita bandingkan area-area utama di mana keduanya tumpang tindih, dan lihat di mana masing-masing unggul.

Fitur #1: Data real-time dan kesadaran konteks

Saat menggunakan AI untuk penelitian atau pengambilan keputusan, Anda perlu yakin tentang keakuratan dan relevansi data. Berikut cara masing-masing alat menangani informasi real-time.

Grok 4

Grok 4 dilengkapi dengan kemampuan pencarian real-time di X, web, dan berita, yang memastikan responsnya selalu terbaru dan langsung terkait dengan informasi terkini.

Integrasi alat bawaan memungkinkan Grok untuk mengambil tren real-time dan konteks sosial secara instan.

ChatGPT

ChatGPT tidak secara otomatis mengambil pembaruan langsung dari feed media sosial.

Namun, dengan Deep Research dan arsitektur agennya, ia dapat mengakses web secara real-time, mengumpulkan informasi dari sumber tepercaya, dan menyajikan ringkasan yang dikutip.

🏆 Pemenang: Grok 4, karena menyediakan wawasan sosial dan tren secara real-time.

Fitur #2: Masukan dan keluaran multimodal

Mari kita lihat bagaimana perbandingannya dengan input dan output multimodal.

Grok 4

Grok 4 dapat memproses teks, gambar, dan suara, serta mampu menganalisis dokumen panjang atau menganalisis scene secara langsung melalui kamera Anda.

Selain itu, API-nya dilengkapi dengan jendela konteks sebesar 256.000 token, sehingga sangat ideal untuk prompt yang besar dan kompleks.

ChatGPT

ChatGPT juga mendukung masukan multimodal—teks, suara, gambar—dan ekspor melalui ekosistem GPT, plugin, Code Interpreter, dan Deep Research. Ia menawarkan fleksibilitas dan kemudahan perluasan untuk alur kerja kreatif, pemrograman, dan produktivitas.

🏆 Pemenang: Seri! Grok 4 unggul jika Anda membutuhkan jendela konteks yang besar atau analisis scene berbasis kamera, sementara ChatGPT lebih unggul jika Anda menginginkan ekosistem yang lengkap dan terintegrasi dengan banyak ekstensi.

Fitur #3: Penalaran, otomatisasi tugas, dan integrasi alur kerja

Di luar menjawab pertanyaan, ujian sesungguhnya adalah seberapa baik AI dapat berpikir, bertindak, dan berintegrasi ke dalam alur kerja Anda.

Grok 4

Varian Heavy Grok 4 dirancang untuk penalaran mendalam dan teks panjang.

Grok menggunakan konfigurasi multi-agen untuk mengatasi masalah teknis dalam matematika, pemrograman, dan logika ilmiah, dan mencatat hasil yang kuat pada benchmark yang sulit seperti AIME dan Humanity’s Last Exam.

ChatGPT

ChatGPT mengoptimalkan otomatisasi tugas melalui mode Agen. Ia dapat melakukan tindakan multi-langkah (pemesanan, penelitian, atau integrasi aplikasi) sambil memberikan opsi bagi Anda untuk ikut campur di titik-titik kritis.

Dengan integrasi untuk alat seperti Gmail, GitHub, Kalender, dan Notion, Grok dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam alur kerja sehari-hari.

🏆 Pemenang: Seri lagi! Grok 4 unggul jika Anda membutuhkan penalaran terstruktur dan akurasi teknis, sementara ChatGPT menang dalam otomatisasi alur kerja dan integrasi dunia nyata.

Grok 4 vs. ChatGPT di Reddit

Kami mengunjungi Reddit untuk melihat pandangan pengguna tentang perdebatan Grok 4 vs ChatGPT.

Seorang pengulas berbagi:

Tergantung pada apa yang ingin Anda lakukan. Grok 4 jauh lebih cerdas daripada Grok 3. Grok 4 lebih tidak disensor daripada ChatGPT, yang menjadi keunggulan jika Anda melakukan penulisan kreatif. Meskipun penulisan ChatGPT lebih baik. Untuk pemrograman, Grok 4 adalah yang terbaik, diikuti oleh ChatGPT, lalu Grok 3…

Tergantung pada apa yang ingin Anda lakukan. Grok 4 jauh lebih cerdas daripada Grok 3. Grok 4 lebih tidak disensor daripada ChatGPT, yang menjadi keunggulan jika Anda melakukan penulisan kreatif. Meskipun penulisan ChatGPT lebih baik. Untuk pemrograman, Grok 4 adalah yang terbaik, diikuti oleh ChatGPT, lalu Grok 3…

Inilah pandangan Redditors tentang penggunaan dan keandalan:

Bagi saya secara pribadi, ini adalah pilihan yang sulit. Saya memiliki SuperGrok dan ChatGPT Plus. Grok 4 terasa sangat nyaman digunakan dibandingkan dengan O3, misalnya. Meskipun kadang-kadang tidak terlalu cepat, dalam uji coba perintah saya, Grok 4 memberikan jawaban terpanjang dan paling rinci. Saya belum bisa menggunakan mode pendamping, yang merupakan satu-satunya kelemahan. GPT lebih murah dan lebih cepat, tapi untuk tugas berat, saya akan mengandalkan Grok. Jika harus memilih satu untuk kasus penggunaan saya, itu pasti Grok tanpa ragu.

Bagi saya secara pribadi, ini adalah pilihan yang sulit. Saya memiliki SuperGrok dan ChatGPT Plus. Grok 4 terasa sangat nyaman digunakan dibandingkan dengan, misalnya, O3. Meskipun kadang-kadang tidak terlalu cepat, dalam uji coba perintah saya, Grok 4 memberikan jawaban terpanjang dan paling rinci. Saya belum bisa menggunakan mode pendamping, yang merupakan satu-satunya kelemahan. GPT lebih murah dan lebih cepat, tapi untuk tugas berat, saya akan mengandalkan Grok. Jika harus memilih satu untuk kasus penggunaan saya, itu pasti Grok tanpa ragu.

Dan apa yang pengguna perhatikan tentang batasan kinerja:

Hanya untuk memberi gambaran, saya bekerja pada proyek dengan Grok 3 selama 7 bulan dan proyek tersebut tidak bisa diselesaikan karena Grok 3 tidak cukup cerdas. Grok 4 dirilis, dan saya menyelesaikan proyek tersebut dalam 2 jam…

Hanya untuk memberi gambaran, saya bekerja pada proyek dengan Grok 3 selama 7 bulan dan proyek tersebut tidak bisa diselesaikan karena Grok 3 tidak cukup cerdas. Grok 4 dirilis, dan saya menyelesaikan proyek tersebut dalam 2 jam…

Berdasarkan perbandingan secara keseluruhan, pengguna Reddit berkomentar:

Keduanya adalah produk yang bagus dan memiliki kekuatan yang serupa, namun dengan kelebihan dan kelemahan yang berbeda. Saya membeli langganan sebulan SuperGrok, tetapi saya akan tetap menggunakan ChatGPT. Generasi video dan gambar lebih unggul di ChatGPT, dan aplikasi-aplikasinya memiliki pengalaman pengguna yang lebih lancar. Mode suara di ChatGPT jauh lebih halus dan alami. Grok kadang-kadang menyenangkan karena tidak menegur, tetapi saya tidak terlalu suka kepribadian atau selera humornya…

Keduanya adalah produk yang bagus dan memiliki kekuatan yang serupa, namun dengan kelebihan dan kelemahan yang berbeda. Saya membeli langganan sebulan SuperGrok, tetapi saya akan tetap menggunakan ChatGPT. Generasi video dan gambar lebih unggul di ChatGPT, dan aplikasi-aplikasinya memiliki pengalaman pengguna yang lebih lancar. Mode suara di ChatGPT jauh lebih halus dan alami. Grok kadang-kadang menyenangkan karena tidak menegur, tetapi saya tidak terlalu suka kepribadian atau selera humornya…

🔍 Tahukah Anda? Para peneliti telah mulai mengembangkan model AI yang dapat berkomunikasi dengan model AI lainnya untuk mendebug, mengevaluasi, atau bahkan melatih satu sama lain. Ini disebut kolaborasi multi-agen, dan inilah cara sistem AI di masa depan mungkin mulai mengembangkan kemampuan yang lebih kompleks.

Kenali ClickUp—Alternatif Terbaik untuk ChatGPT vs. Grok 4

Baik ChatGPT maupun Grok 4 menghadapi tantangan AI sebagai asisten mandiri karena keduanya tidak mengelola proyek, mengotomatisasi alur kerja, atau mengonsolidasikan pengetahuan.

ClickUp mengambil pendekatan yang berbeda dengan mengintegrasikan AI ke dalam alat yang sudah digunakan oleh tim. Alih-alih beralih antara asisten dan perangkat lunak proyek, Anda mendapatkan satu platform terintegrasi.

Begini cara Grok 4 menaikkan standar. 🤩

ClickUp’s One Up #1: AI Kontekstual, tepat di tempat Anda bekerja

Brainstorm ide dari mana saja di ruang kerja Anda dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain adalah asisten AI yang terintegrasi dalam ClickUp. Ia berada di ruang kerja Anda dan membantu Anda bertindak di dalam tugas dan dokumen. Anda dapat menggunakannya untuk merangkum percakapan, berbagi pembaruan, menyusun konten, dan menghasilkan ide tanpa perlu berpindah tab.

Salah satu fitur unggulan ClickUp Brain adalah kemampuannya dalam memahami konteks ruang kerja. Ia memahami proyek Anda, anggota tim, dan alur kerja, memberikan saran yang disesuaikan dan otomatisasi berdasarkan data ruang kerja secara real-time.

Ambil contoh program onboarding pelanggan. Minta ClickUp Brain untuk menyusun rangkaian email selamat datang, dan ia akan mengambil langkah-langkah pelatihan dari daftar periksa Anda, panduan nada dari dokumen, dan detail klien dari tugas. Anda akan mendapatkan rangkaian email yang sesuai dengan klien, sesuai dengan suara merek Anda, dan selaras dengan jadwal proyek.

Anda bahkan dapat beralih antara ClickUp Brain, ChatGPT, Claude, dan Google Gemini tanpa meninggalkan aplikasi. Buat gambar, tugas, pesan, dan proyek tanpa perintah rumit atau input manual.

Beralih antara model AI terkemuka di dalam ClickUp Brain

Untuk proyek yang lebih kompleks, ClickUp Brain MAX memperluas kemampuan ini menjadi asisten AI desktop yang lengkap. Ia menggabungkan model AI terbaik, data ClickUp Anda, dan konteks kerja, serta otomatisasi yang kuat, semuanya dalam pengalaman desktop yang aman dan mulus.

💡Tips Pro: Diktekan tugas, pertanyaan pencarian, atau bahkan dokumen lengkap menggunakan suara Anda. Brain MAX’s AI-powered Talk to Text berfungsi di mana saja di komputer Anda, menjadikan produktivitas tanpa tangan menjadi kenyataan. Sesuaikan cara suara Anda ditranskrip dan diinterpretasikan, termasuk kosakata dan gaya, untuk pengalaman yang benar-benar personal.

Otomatisasi alur kerja berulang

AI juga menggerakkan ClickUp Autopilot Agents yang mengambil alih alur kerja berulang. Misalnya, Agen Laporan Mingguan dan Harian memposting pembaruan ke Space atau Daftar, sementara Agen StandUp Tim merangkum apa yang telah dikerjakan tim Anda.

Atur pemicu dan dapatkan pembaruan, laporan, dan jawaban menggunakan ClickUp Autopilot Agents

Ambil contoh saluran dukungan. Anggota tim sering kali mengajukan pertanyaan produk yang sama berulang kali. Alih-alih menarik manajer untuk menjawab, Auto-Answers Agent langsung memberikan jawaban dengan konteks yang diambil langsung dari dokumen, tugas, dan obrolan. Hasilnya? Tanggapan lebih cepat, pengulangan berkurang, dan tim dapat tetap fokus pada pekerjaan yang benar-benar penting. Jika Anda membutuhkan solusi yang lebih disesuaikan, Anda dapat membuat Agen Autopilot Kustom menggunakan pembuat tanpa kode. Agen-agen ini menyesuaikan diri dengan aturan ruang kerja Anda dan merespons pemicu seperti tugas kreatif baru, dokumen yang diperbarui, atau undangan ke sesi perencanaan sprint.

ClickUp’s One Up #2: AI dalam Dokumen

Buat konten baru atau edit konten yang sudah ada menggunakan ClickUp Brain di dalam ClickUp Docs

ClickUp Docs adalah dokumen dinamis yang terhubung langsung dengan tugas, proyek, dan basis pengetahuan Anda. Setiap dokumen terintegrasi secara native ke dalam ruang kerja Anda, sehingga pembaruan dan tindakan tetap terhubung dengan pekerjaan nyata.

Dengan AI di Dokumen, Anda dapat:

Tulis lebih baik: Cukup minta AI untuk memperbaiki, memperpendek, atau memperluas teks Anda, atau mengubah nada

Tetap up-to-date: Arahkan kursor ke judul dokumen, klik Tanya AI > Ringkasan , dan dapatkan ringkasan singkat. Sempurna untuk mengejar ketinggalan proposal 10 halaman dalam hitungan detik

Dapatkan jawaban dengan cepat: Gunakan Ask AI untuk menanyakan dokumen seperti Anda bertanya kepada rekan tim. Perlu mengetahui proses yang disetujui dari dokumen kebijakan? AI akan mencari konten dan menjawab langsung

Tindakan instan: Sorot persyaratan atau catatan rapat, lalu pilih ‘Generate action items’ dan tugas dengan batas waktu akan dibuat secara langsung

Memudahkan kolaborasi lintas wilayah: Pilih teks atau dokumen lengkap, dan AI akan menerjemahkannya secara mulus

Dukungan tim teknis: Ringkas referensi API atau buat dokumentasi teknis terstruktur dengan AI. Hal ini mengurangi kesalahan dan menjaga konsistensi pengetahuan produk di seluruh tim engineering dan dukungan

Misalkan tim sukses pelanggan sedang membuat panduan klien. Saat mereka menyusun draf, AI mengumpulkan informasi dari tugas-tugas terkait, komentar, dan dokumen untuk menyarankan bagian-bagian baru. Hasilnya adalah dokumentasi yang selalu selaras dengan pembaruan produk dan proses terbaru.

ClickUp’s One Up #3: Manajemen proyek dengan AI

ClickUp dikembangkan sebagai platform manajemen proyek, dan fondasi ini membuat fitur AI-nya jauh lebih efektif. Setiap tugas, tonggak, dan ketergantungan dalam perangkat lunak manajemen proyek ClickUp saling terhubung, sehingga output AI selalu didasarkan pada konteks yang relevan.

Berikut ini adalah gambaran singkat tentang beberapa cara AI terintegrasi ClickUp membuat tugas-tugas manajemen proyek sehari-hari menjadi lebih lancar.

Selesaikan lebih banyak pekerjaan dengan lebih cepat: ClickUp Brain merangkum pembaruan proyek, catatan rapat, dan thread komentar panjang, lalu menghasilkan tugas, subtugas, dan item tindakan dari sana. Ia juga menyarankan penugas terbaik berdasarkan beban kerja, keahlian, dan aktivitas sebelumnya

Meningkatkan kolaborasi: Menghasilkan laporan kemajuan dan pembaruan status secara real-time tanpa input manual. Selain itu, ia mengkategorikan dan merangkum informasi tugas dalam Custom AI Fields untuk organisasi informasi yang lebih baik

Tingkatkan efisiensi dan produktivitas: AI ClickUp membantu Anda bekerja lebih cerdas dengan rekomendasi yang disesuaikan berdasarkan peran dan tanggung jawab Anda. Semua hal tercatat untuk Anda, mulai dari risiko proyek hingga tonggak pencapaian. Selain itu, AI ClickUp membantu Anda bekerja lebih cerdas dengan rekomendasi yang disesuaikan berdasarkan peran dan tanggung jawab Anda. Semua hal tercatat untuk Anda, mulai dari risiko proyek hingga tonggak pencapaian. Selain itu, Kalender ClickUp yang didukung AI membantu Anda merencanakan waktu berdasarkan prioritas, tugas, dan acara yang dijadwalkan

Jadwalkan pertemuan dengan bahasa alami menggunakan Kalender Bertenaga AI ClickUp

Selain itu, Brain MAX dapat membuat, memperbarui, dan mengelola tugas ClickUp, dokumen, obrolan, dan acara kalender langsung dari desktop Anda.

Seorang pengguna ClickUp berbagi:

ClickUp adalah platform manajemen paling andal yang telah membantu perusahaan kami dalam berbagai hal, mulai dari menjaga proses dan alur kerja hingga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

ClickUp adalah platform manajemen paling andal yang telah membantu perusahaan kami dalam berbagai hal, mulai dari menjaga proses dan alur kerja hingga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

Bangun alur kerja yang lebih cerdas

Tapi keajaiban tidak berhenti di situ.

Buat alur kerja otomatisasi untuk menghemat jam kerja manual menggunakan ClickUp Automations

ClickUp Automations menghemat berjam-jam kerja manual. Mereka mengikuti aturan sederhana 'jika ini terjadi, maka lakukan itu', yang dapat Anda atur dalam hitungan menit. Setelah diaktifkan, mereka berjalan secara otomatis di latar belakang, sehingga proyek terus berjalan tanpa perlu input manual secara terus-menerus.

Berikut adalah contoh otomatisasi yang diandalkan oleh tim: Perbarui status tugas setelah pengujian QA selesai dan beritahu insinyur

Posting ringkasan ke saluran pemangku kepentingan saat siklus pengujian berakhir

Buat tugas tindak lanjut untuk bug yang belum terselesaikan

📖 Baca Juga: Kami Menguji Alternatif dan Pesaing Terbaik ChatGPT

Jaga kolaborasi tetap terhubung dengan konteks

Diskusikan proyek tanpa meninggalkan ruang kerja Anda menggunakan ClickUp Chat

ClickUp Chat mengubah diskusi menjadi bagian dari alur kerja. Setiap pesan ditampilkan di samping tugas dan dokumen, sehingga konteks tidak pernah hilang antar alat.

Tim dapat mengajukan pertanyaan, berbagi keputusan, dan membuat tugas langsung di ruang kerja yang sama. FollowUps mengubah tugas menjadi tindakan, SyncUps memfasilitasi panggilan suara dan video, dan fitur AI-powered Catch Me Up membantu rekan tim cepat memahami situasi.

📮ClickUp Insight: Hanya 12% responden survei kami yang menggunakan fitur AI yang terintegrasi dalam paket produktivitas. Tingkat adopsi yang rendah ini menunjukkan bahwa implementasi saat ini mungkin kurang memiliki integrasi yang mulus dan kontekstual yang dapat mendorong pengguna untuk beralih dari platform percakapan mandiri yang mereka sukai. Misalnya, apakah AI dapat menjalankan alur kerja otomatisasi berdasarkan perintah teks sederhana dari pengguna? ClickUp Brain bisa! AI ini terintegrasi secara mendalam ke setiap aspek ClickUp, termasuk namun tidak terbatas pada merangkum percakapan, menyusun atau menyempurnakan teks, mengambil informasi dari ruang kerja, menghasilkan gambar, dan banyak lagi! Bergabunglah dengan 40% pelanggan ClickUp yang telah menggantikan 3+ aplikasi dengan aplikasi serba bisa kami untuk kerja!

📖 Baca Juga: Cara Menggunakan Alat AI untuk Memaksimalkan Produktivitas

Ubah Wawasan AI Menjadi Tindakan dengan ClickUp

Meskipun Grok 4 unggul dalam penalaran yang lebih baik dan data real-time, dan ChatGPT menonjol karena kecerdasan percakapannya, keduanya belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam alur kerja harian Anda.

Di situlah ClickUp unggul.

Dengan ClickUp Brain, AI membantu membuat konten, memprioritaskan tugas, dan mengotomatisasi pembaruan proyek langsung di dalam ruang kerja Anda. Dikombinasikan dengan fitur manajemen proyek yang kuat dari ClickUp, seperti pelaporan real-time, penjadwalan, dan otomatisasi tugas, tim dapat bekerja lebih cepat, tetap selaras, dan mengurangi pekerjaan rutin di semua proyek.

Daftar ke ClickUp hari ini dan biarkan AI bekerja bersama Anda! ✅