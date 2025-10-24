75 Template Tantangan Soft Gratis untuk Melacak Kemajuan Harian Anda

Bagi banyak pekerja kantoran, kehidupan telah menjadi sangat tidak aktif. Berdiam diri telah menjadi pengaturan default kita untuk perjalanan ke kantor, pekerjaan di meja, dan scrolling tanpa henti. Tantangan harian yang ringan membantu Anda tetap aktif dan membangun kebiasaan sehat tanpa harus menjadi instruktur militer yang ketat.

Anda tidak perlu jadwal yang ketat untuk merasa lebih baik—Anda hanya perlu konsistensi. Template tantangan 75 Soft gratis ini memberikan tepat apa yang Anda butuhkan. Ia membantu melacak kebiasaan harian Anda, memantau tujuan pribadi Anda, dan menjaga perjalanan kebugaran Anda tetap berjalan tanpa stres.

Baik Anda fokus pada pola makan sehat, aktivitas harian, atau bersantai dengan buku daripada terus-menerus scrolling, 75 Soft Challenge dirancang untuk kehidupan nyata—termasuk jadwal sibuk, tuntutan pekerjaan, dan bahkan acara sosial yang mungkin menggoda Anda untuk melenceng dari tujuan.

Template yang solid membantu Anda tetap konsisten sepanjang perjalanan. Mari kita cari tahu lebih lanjut tentangnya.

Apa Itu 75 Template Tantangan Lembut?

Template Tantangan 75 Soft adalah pelacak siap pakai yang membantu Anda memantau tugas harian Anda selama 75 hari. Template ini biasanya mencakup bagian untuk asupan air, olahraga, membaca, makan, dan kebiasaan harian lainnya yang terkait dengan tantangan.

Template ini dirancang untuk membantu Anda tetap konsisten, mencatat kemajuan, dan tetap pada tujuan pribadi Anda tanpa perlu membuat planner dari awal.

Baik Anda fokus pada pengembangan diri, kesejahteraan karyawan, atau hanya membutuhkan sistem yang jelas untuk mendukung rutinitas harian Anda, templat-templat ini dirancang untuk siapa saja yang ingin tetap bertanggung jawab tanpa merasa kewalahan.

Apa yang Membuat Template Tantangan 75 Soft yang Baik?

Template 75 Soft yang solid menjaga segala sesuatunya tetap sederhana dan membantu Anda tetap konsisten setiap hari. Anda harus dapat membukanya, melacak hal-hal yang penting, dan melanjutkan.

Pelacak tugas harian : Tandai tugas-tugas harian Anda seperti olahraga, membaca, minum air, dan tugas lainnya

Tata letak fleksibel : Sesuaikan ruang sesuai dengan tujuan pribadi dan rutinitas Anda

Pelacak pengukuran tubuh : Catat perubahan pada tubuh Anda seiring berjalannya waktu

Catatan kebiasaan: Lacak kebiasaan yang sedang Anda bangun atau hentikan

Kalender kemajuan : Lihat berapa hari Anda telah tetap pada jalur yang benar

Pelacak Makanan dan Air : Catat makanan dan asupan air Anda di satu tempat

Ruangan mood atau refleksi : Tuliskan perasaan Anda atau hal yang menonjol pada hari itu

Versi cetak atau digital : Gunakan di perangkat Anda atau cetak—sesuai kebutuhan Anda

Desain minimalis: Fokus pada pelacakan tanpa gangguan atau hal-hal yang mengganggu

🔎 Tahukah Anda? Ketidakaktifan fisik meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular sebesar 147% dan bertanggung jawab atas 80% kasus diabetes tipe 2. Namun, rutinitas yang konsisten dengan pemantauan asupan air, makanan seimbang, dan aktivitas fisik dapat menurunkan risiko Anda.

75 Template Pelacak Tantangan Soft Terbaik dalam Sekilas

13 Template Pelacak Tantangan 75 Soft Gratis

Anda tidak perlu membuat pelacak dari awal. Template 75 Soft yang sudah jadi ini membantu Anda memulai dengan kuat, tetap terorganisir, dan menyelesaikan tantangan. Mari kita mulai:

1. Template Catatan Latihan ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak rutinitas kebugaran Anda secara lengkap dengan Template Catatan Latihan ClickUp

Jika Anda sudah menggunakan ClickUp untuk pekerjaan, menambahkan pelacakan kebugaran dan 75 Soft Challenge di ruang yang sama sangat masuk akal. Template Catatan Latihan ClickUp mengubah latihan Anda menjadi tugas yang dapat Anda centang—dilengkapi dengan catatan, repetisi, waktu, peralatan, dan bahkan detail pelatih. Ini sempurna untuk mereka yang ingin membangun gaya hidup kerja-hidup yang seimbang

Anda tidak memerlukan aplikasi atau buku catatan terpisah. Semua fitur tersedia dalam satu tempat, dengan tampilan yang memungkinkan Anda beralih dari rencana mingguan ke catatan lengkap dalam hitungan detik.

🌟 Fitur utama:

Tetapkan tugas untuk setiap sesi latihan

Gunakan bidang kustom untuk melacak repetisi, durasi, dan jenis latihan

Organisir latihan berdasarkan status seperti Selesai, Terlewat, atau Akan Dilakukan

Visualisasikan rutinitas mingguan Anda dengan berbagai tampilan

🔑 Ideal untuk: Pemula atau penggemar kebugaran yang mencari ruang terpusat untuk mengelola latihan, tugas harian, dan pelacakan kemajuan dalam satu aplikasi.

2. Template Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp

Dapatkan templat gratis Bangun kebiasaan yang lebih baik dengan templat Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp

Jika 75 Soft Challenge Anda lebih berfokus pada kebiasaan sehat daripada latihan fisik, templat Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp ini cocok untuk Anda. Ini adalah pelacak sederhana dan efisien di mana Anda dapat menetapkan tujuan kustom seperti “baca 15 halaman” atau “minum 64 ons” dan melihat kemajuan Anda.

Anda tidak hanya mencentang kotak—Anda sedang membangun ritme. ClickUp memungkinkan Anda menandai, menyaring, dan memprioritaskan kebiasaan sehingga rutinitas Anda tidak hancur bahkan saat kehidupan menjadi rumit.

🌟 Fitur utama:

Lacak tujuan harian Anda menggunakan bidang kustom untuk kebiasaan spesifik seperti langkah, membaca, atau hidrasi

Lihat kemajuan dalam format tabel atau daftar, tergantung pada cara Anda menyukai untuk mengorganisir

Gunakan pembaruan status untuk menandai kebiasaan sebagai terbuka atau selesai

Grupkan kebiasaan berdasarkan prioritas atau jenis menggunakan tag bawaan

🔑Ideal untuk: Siapa pun yang menggunakan Template 75 Soft untuk membangun struktur dan akuntabilitas seputar kebiasaan non-kebugaran seperti membaca, tidur, atau makan dengan sadar

3. Template Perencanaan Makanan ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan dan siapkan menu mingguan Anda dengan Template Perencanaan Menu ClickUp

Template ini membantu Anda merencanakan menu makanan tanpa harus menjadikannya pekerjaan penuh waktu. Template Perencanaan Menu ClickUp memungkinkan Anda mengorganisir resep, membuat daftar bahan, dan melacak tujuan diet seimbang dalam satu dasbor.

Ini sangat cocok untuk siapa saja yang mengikuti 75 Soft Challenge dan ingin menghindari pesanan makanan terakhir menit atau makan tidak terencana. Anda dapat menyeret dan meletakkan makanan ke dalam kalender, menyortir berdasarkan jenis, dan bahkan mencatat nilai gizi seperti kalori bersih dan protein. Anda juga dapat melacak semua makanan Anda, mulai dari rutinitas pagi hingga camilan malam. Ini cepat, visual, dan fleksibel.

🌟 Fitur utama:

Lacak makanan menggunakan Bidang Kustom seperti karbohidrat bersih, kalori, dan jenis makanan

Organisir resep dan daftar belanja dalam folder terpisah untuk akses cepat

Gunakan tampilan papan dan kalender untuk merencanakan menu makanan Anda sepanjang minggu

Tetapkan status untuk setiap tugas makan agar Anda tahu apa yang sudah disiapkan, sedang dalam proses, atau sudah selesai

🔑Ideal untuk: Siapa pun yang berusaha mengikuti templat tantangan 75 soft sambil menjaga perencanaan makanan, nutrisi, dan belanja bahan makanan tetap teratur dan mudah dikelola.

🔊 Apa yang dikatakan pelanggan tentang ClickUp?

Saya tidak bisa cukup memuji platform ini. Dengan otomatisasi, templat, dan berbagai jenis pelacakan serta tampilan yang tersedia, tidak ada cara untuk salah dengan ClickUp.

4. Template Rencana Perawatan Diri ClickUp

Dapatkan templat gratis Prioritaskan kesehatan mental dan fisik Anda dengan Template Rencana Perawatan Diri ClickUp

Jika tantangan 75 soft challenge sama pentingnya dengan melambat seperti halnya dengan hadir, template ini sangat cocok. Template Rencana Perawatan Diri ClickUp membantu Anda meluangkan waktu untuk kebiasaan yang tidak tercatat di jam tangan pintar Anda—istirahat, rutinitas, tidur, dan pemulihan.

Anda dapat menyesuaikannya dengan rutinitas harian Anda, mengatur pengingat untuk tugas perawatan diri, dan menggunakan kolom untuk melacak suasana hati atau tingkat energi. Template ini dirancang untuk kesederhanaan, sehingga Anda tidak merasa bahwa merencanakan perawatan diri menjadi tugas tambahan.

🌟 Fitur utama:

Tambahkan tugas perawatan diri harian seperti menulis jurnal, perawatan kulit, atau waktu detoks digital

Lacak tingkat energi emosional atau fisik Anda dengan bidang kustom

Atur pengingat berulang agar Anda tidak melewatkan hari istirahat atau waktu refleksi

Buat rutinitas fleksibel yang mendukung produktivitas dan waktu istirahat

🔑Ideal untuk: Siapa pun yang sedang membangun kebiasaan harian seputar pemulihan, kesadaran diri, dan pertumbuhan pribadi sambil mengikuti pendekatan yang lebih seimbang terhadap kesehatan.

🚀 Dampak nyata ClickUp: Tim yang menggunakan templat ClickUp melaporkan pengurangan waktu implementasi rencana proyek sebesar 83% — berkat panduan siap pakai yang menghilangkan waktu yang dihabiskan untuk mengorganisir dan mengoperasionalkan pekerjaan. Menjalani tantangan seperti 75 Soft Challenge menjadi hal yang alami.

5. Template Perencana Harian ClickUp

Dapatkan templat gratis Atur seluruh hari Anda menggunakan templat ClickUp Daily Planner

Template Perencana Harian dari ClickUp bukan sekadar daftar tugas biasa—ini adalah pusat kendali pribadi Anda. Anda dapat membagi hari Anda menjadi tugas-tugas dalam kategori seperti tujuan pribadi, kebugaran, atau pekerjaan, dan memprioritaskan semuanya dengan bendera dan filter bawaan.

Tampilan kalender dan daftar membantu Anda mengatur rutinitas harian Anda secara visual dan terorganisir. Tanpa kerumitan. Tanpa kebingungan. Jika Anda mengikuti 75 Soft Challenge, templat ini dapat memberikan struktur pada latihan fisik, waktu membaca, perawatan diri, dan pola makan Anda—semua dalam satu tempat.

🌟 Fitur utama:

Atur hari Anda berdasarkan jenis tugas, prioritas, atau batas waktu

Gunakan tampilan kalender untuk menjadwalkan kebiasaan harian dan hal-hal yang tidak dapat dinegosiasikan

Lacak kemajuan di semua aktivitas menggunakan tampilan papan atau daftar

Sesuaikan bagian untuk asupan air, aktivitas fisik, atau membaca

🔑Ideal untuk: Siapa pun yang sedang membangun rutinitas harian yang dapat diulang, menggabungkan struktur dengan fleksibilitas—terutama selama tantangan 75 soft atau fase pengembangan pribadi

💡 Tips Pro: Hampir 60% pekerja menghabiskan waktu berpindah-pindah antara berbagai alat untuk mengelola rutinitas sederhana. ClickUp menghilangkan kerumitan alat dan menggabungkan kebiasaan, tugas, catatan, dan pembaruan Anda dalam satu tampilan—sehingga Tantangan 75 Soft Anda tidak terganggu oleh kekacauan digital.

6. Template Daftar Tugas Harian ClickUp

Dapatkan templat gratis Atasi prioritas harian Anda dengan templat Daftar Tugas Harian ClickUp

Bagi yang suka menjaga segala sesuatunya tetap rapi dan jelas, templat Daftar Tugas Harian ClickUp ini langsung ke intinya. Templat ini dirancang untuk membantu Anda merencanakan hari Anda dengan minimal hambatan.

Buat tugas, tetapkan batas waktu, atur berdasarkan kategori (seperti kebugaran, makanan, membaca), dan lacak kemajuan tantangan 75 soft Anda tanpa kerumitan. Sangat menonjol betapa mudahnya membagi tujuan besar menjadi bagian-bagian kecil dan menyelesaikannya.

🌟 Fitur utama:

Buat daftar tugas terstruktur dengan kolom seperti kategori tugas, lokasi, dan penghitung streak

Tetapkan batas waktu, pengingat, dan bilah kemajuan visual untuk setiap tugas

Prioritaskan berdasarkan urgensi dan pentingnya dengan label bawaan

Gunakan berbagai tampilan—kalender, daftar, papan, Gantt—untuk merencanakan hari Anda sesuai keinginan Anda

🔑Ideal untuk: Siapa saja yang menginginkan pelacak harian yang jelas dan praktis, yang menjaga tugas, kebiasaan, dan tujuan pribadi tetap terlihat dan dapat dicapai dari pagi hingga malam.

🔎 Tahukah Anda? Jika tren saat ini terus berlanjut, tingkat ketidakaktifan fisik diperkirakan akan mencapai 35% secara global pada tahun 2030. Template membantu membalikkan tren ini dengan menciptakan struktur dan akuntabilitas.

7. Template Rencana Pengembangan Pribadi ClickUp

Dapatkan templat gratis Tetapkan tujuan yang jelas dan lacak pertumbuhan jangka panjang dengan Template Rencana Pengembangan Pribadi ClickUp.

Ini membantu Anda menghentikan kebiasaan berputar-putar dengan tujuan yang tidak jelas dan mulai bekerja menuju pertumbuhan pribadi. Template Rencana Pengembangan Pribadi ClickUp memberikan struktur tanpa menghalangi Anda.

Dengan opsi status bawaan seperti “on track” dan “goal met,” Anda dapat dengan mudah mengetahui posisi Anda secara sekilas. Anda dapat merencanakan tujuan pribadi, membaginya menjadi milestone, dan mencatat kemenangan kecil dengan templat penetapan tujuan ini.

🌟 Fitur utama:

Bagi tujuan pengembangan menjadi kuartal, minggu, atau garis waktu kustom.

Gunakan bidang kustom untuk mencatat kemajuan, blok waktu, dan pencapaian.

Beralih antara tampilan perencanaan seperti langkah tindakan, pelacak, dan ringkasan.

Refleksikan secara teratur dengan bidang ulasan seperti “Seberapa puaskah Anda dengan kemajuan Anda?”

🔑Ideal untuk: Siapa pun yang menggunakan templat 75 Soft Challenge sebagai bagian dari rencana perawatan diri yang lebih besar yang berfokus pada pola pikir, rutinitas, dan kemajuan yang dapat diukur.

8. Template Produktivitas Pribadi ClickUp

Dapatkan templat gratis Optimalkan hari Anda dan capai tujuan Anda dengan Template Produktivitas Pribadi ClickUp.

Jika Anda sedang membagi waktu antara latihan, membaca, makan, dan perawatan diri sambil mengelola pekerjaan atau usaha sampingan, templat ini akan membantu Anda mengatur semuanya dengan rapi. Templat Produktivitas Pribadi ClickUp bukan sekadar daftar tugas—ini adalah sistem lengkap untuk melacak waktu, mengatur tujuan, dan mencatat kemajuan.

Anda dapat mengelompokkan tugas pribadi seperti persiapan makanan atau jalan cepat bersama dengan tujuan terkait pekerjaan tanpa kehilangan fokus. Dengan opsi status terperinci dan pengingat real-time, tidak ada yang terlewatkan.

🌟 Fitur utama:

Kategorikan tugas Anda ke dalam 15 status kustom dan lihat dengan jelas apa yang masih tertunda atau sudah selesai.

Prioritaskan kebiasaan harian dan tujuan pribadi Anda dengan tampilan daftar dan papan.

Jadwalkan tugas dan lacak waktu yang dihabiskan dengan timer bawaan ClickUp.

Atur pengingat, label, dan filter untuk tetap fokus dan tepat waktu.

🔑 Ideal untuk: Siapa pun yang menggabungkan pelacak tantangan 75 soft dengan jadwal padat dan ingin menyederhanakan perencanaan tanpa mengabaikan detail.

🔎 Tahukah Anda? Biaya global akibat kurangnya aktivitas: $54 miliar dalam biaya kesehatan dan $13,7 miliar dalam kerugian produktivitas setiap tahun. Tindakan kecil sehari-hari yang dilacak dengan planner gratis dapat membuat perbedaan yang nyata.

9. Template Tantangan Kesehatan ClickUp 75 Hard

Dapatkan templat gratis Tetap di jalur setiap hari dengan Template Tantangan Kesehatan 75 Hard ClickUp.

Template ini dirancang untuk siapa saja yang mengikuti tantangan kesehatan terstruktur, seperti Template Tantangan Kesehatan ClickUp 75 Hard, yang memberikan rincian lengkap tentang tindakan harian, titik pemeriksaan mingguan, dan tonggak pencapaian tantangan.

Aplikasi ini mengorganisir kebiasaan, tujuan, dan penilaian Anda dalam satu tempat, sehingga Anda tidak perlu repot mengingat apakah Anda minum air setiap hari atau menyelesaikan aktivitas fisik Anda. Baik Anda melakukannya sendiri atau bersama kelompok, aplikasi ini menjaga semuanya tetap jelas dan konsisten.

🌟 Fitur utama:

Tugaskan dan lacak tugas harian seperti latihan fisik, membaca, atau pola makan sehat.

Pantau kemajuan Anda selama 75 hari dengan pembaruan status visual.

Gunakan berbagai tampilan untuk mengelola jadwal, tonggak pencapaian, dan penilaian.

Catat kemenangan Anda, refleksikan setiap minggu, dan sesuaikan rencana Anda jika diperlukan.

🔑 Ideal untuk: Siapa pun yang mengikuti templat tantangan 75 Soft gratis atau 75 Hard, yang menginginkan pelacak all-in-one dengan struktur, pengingat, dan tampilan kemajuan yang jelas.

💡Tips Pro: Jika Anda menggunakan gym untuk latihan 75 Soft Anda, perangkat lunak manajemen gym dapat mempermudah segala hal—mulai dari pemesanan sesi hingga melacak kehadiran.

10. 75 Template Tantangan Lembut oleh LaToya Rachelle

via LaToya Rachelle

Template tantangan 75 soft ini menonjol karena pendekatan hangat dan personalnya dalam membangun kebiasaan. Diciptakan oleh LaToya Rachelle, template ini dirancang dengan cermat untuk menggabungkan perawatan diri, kesehatan fisik, dan rutinitas harian dalam satu format cetak. Anda tidak hanya melacak kotak centang—Anda sedang membangun niat ke dalam hari Anda.

Tata letaknya tenang dan mudah diikuti, sempurna jika Anda lebih suka menggunakan planner harian yang bisa Anda pegang, tandai, dan renungkan.

🌟 Fitur utama:

Cetak dan sesuaikan buku catatan tantangan Anda dengan ruang untuk refleksi dan catatan

Lacak kebiasaan seperti membaca, hidrasi, dan aktivitas fisik dengan pengecekan harian yang jelas

Fokus pada tujuan yang seimbang yang mendorong kemajuan tanpa tekanan

Bangun disiplin dengan cara yang fleksibel, sadar, dan mendukung

🔑Ideal untuk: Siapa pun yang lebih menyukai templat tantangan 75 soft berbasis kertas yang gratis dan menggabungkan kepraktisan dengan sentuhan inspirasi pribadi.

11. Template Perencana Tantangan Lembut 75 Hari oleh 101 Planners

melalui 101 Planners

Perencana tantangan 75 soft ini dari 101 Planners adalah solusi cetak yang praktis dan sederhana, dengan penekanan pada kesederhanaan dan struktur. Berbeda dengan kebanyakan templat, templat ini membagi tantangan menjadi bagian-bagian yang jelas dan dapat diedit, memungkinkan Anda melacak kebiasaan dan merefleksikan kemajuan Anda sepanjang perjalanan.

Anda dapat mengetik langsung ke dalam PDF atau mencetaknya dan menulis dengan tangan. Tidak ada hal-hal yang mengganggu—hanya ruang untuk mencatat kemajuan Anda, mencentang kebiasaan harian, dan tetap berkomitmen pada tujuan pribadi Anda.

🌟 Fitur utama:

Unduh PDF yang sepenuhnya dapat diedit untuk disesuaikan secara digital atau dicetak untuk penggunaan sehari-hari

Lacak aktivitas fisik, makanan, membaca, asupan air, dan lainnya dalam satu lembar

Catat kemajuan Anda dengan tampilan kalender 75 hari untuk visibilitas penuh

Tambahkan refleksi pribadi atau penyesuaian saat Anda menjalani tantangan

🔑 Ideal untuk: Siapa pun yang mencari templat tantangan 75 soft yang sederhana, dapat diunduh secara gratis tanpa hambatan pendaftaran, dan memiliki banyak fleksibilitas.

💡Tips Pro: Aplikasi pelacak kebiasaan memberikan struktur dan akuntabilitas real-time. Pilih yang memiliki penghitung streak, pengingat, dan tujuan yang dapat disesuaikan.

12. 75 Soft Challenge oleh Notability

melalui Notability Gallery

Bagi yang lebih suka bekerja di iPad atau tablet, templat tantangan 75 soft di Notability menawarkan pengalaman digital penuh yang ramah tulisan tangan. Ini bukan pelacak biasa—ia memiliki tampilan yang bersih, dapat disesuaikan, dan dirancang untuk anotasi.

Baik Anda suka mencatat catatan, menandai tonggak pencapaian, atau menyoroti keberhasilan, fleksibilitas Notability memungkinkan Anda melakukan semuanya. Anda bahkan dapat menyinkronkan catatan suara dengan pengecekan rutin Anda, menjadikan perjalanan kebugaran Anda lebih reflektif dan personal.

🌟 Fitur utama:

Unduh planner digital dan anotasi langsung menggunakan Apple Pencil atau stylus

Centang kebiasaan harian seperti minum air, berolahraga, dan membaca langsung di catatan Anda

Tambahkan catatan suara, foto kemajuan, atau refleksi suasana hati setiap hari

Simpan semua data Anda dalam satu aplikasi tanpa perlu mencetak atau menggunakan alat eksternal

🔑Ideal untuk: Pengguna iPad yang ingin cara interaktif dan bebas tangan untuk mengelola tantangan 75 soft mereka—dengan fleksibilitas penuh untuk menggambar, merekam, atau mengetik.

💡Tips Pro: Latihan neuroplastisitas seperti mengganti tangan untuk tugas-tugas sederhana, mencatat jurnal harian, atau belajar gerakan baru dapat merestrukturisasi otak Anda untuk beradaptasi dengan cepat.

13. 75-Hari Tantangan Lembut Cetak Gratis oleh SnapyBiz

melalui SnapyBiz

Tantangan Lunak 75 Hari Cetak Gratis dari SnapyBiz ini semua tentang fleksibilitas. Yang membedakannya adalah tata letak yang dapat diedit—kolom dan baris kosong yang memungkinkan Anda membuat tantangan sesuai keinginan Anda. Baik Anda fokus pada aktivitas fisik, tugas harian, diet ketat, atau membaca, Anda dapat menyesuaikan pelacak sesuai kebutuhan.

Template ini juga menawarkan tiga tingkat kesulitan—mudah, sedang, dan sulit—sehingga Anda tidak terikat pada rencana yang serba bisa. Selain itu, template ini diformat untuk ukuran kertas A4, A5, dan US Letter, sehingga mencetak di rumah menjadi mudah dan praktis.

🌟 Fitur utama:

Pilih antara format PDF yang dapat diedit untuk penyesuaian penuh

Sesuaikan tingkat kesulitan tantangan sesuai dengan kecepatan Anda saat ini

Lacak kebiasaan harian Anda dengan tata letak minimalis yang mudah diisi

Gunakan sebagai planner, daftar periksa, atau catatan visual—semua dari satu cetakan

🔑 Ideal untuk: Siapa saja yang ingin membuat tantangan 75 soft yang disesuaikan dengan gaya hidup dan metode pelacakan yang disukai.

Tetap di Jalur dengan Tantangan 75 Soft Menggunakan ClickUp

Anda tidak memerlukan sistem yang rumit atau aplikasi mahal untuk membangun kebiasaan yang lebih baik—Anda membutuhkan sesuatu yang sesuai dengan Anda. Baik Anda melacak asupan air, makanan, atau menyisihkan waktu untuk perawatan diri, 75 opsi template tantangan ringan gratis ini memudahkan Anda untuk tetap konsisten.

Pilih yang sesuai dengan gaya Anda—cetak gratis, digital, terstruktur, atau fleksibel—dan berikan rutinitas harian Anda penyegaran yang dibutuhkan.

Apakah Anda ingin satu alat yang menyatukan semuanya dalam satu tempat—kebiasaan, tujuan, rencana makan, latihan, dan kemajuan?

Coba templat tantangan 75 Soft Challenge ClickUp secara gratis untuk menyederhanakan tantangan Anda dan tetap terorganisir sejak hari pertama.

