13 Alat AI Terbaik untuk Generative Engine Optimization (GEO) pada [tahun]

Anda mungkin berpikir merek Anda dapat dicari di mana saja… hingga Anda bertanya kepada ChatGPT dan nama Anda tidak pernah muncul. Sebuah peringatan bagi Anda sebagai pemasar.

Seiring dengan semakin populernya mesin pencari AI generatif seperti ChatGPT, Perplexity, dan Gemini sebagai sumber utama jawaban bagi pengguna, optimasi SEO tradisional mungkin tidak lagi cukup. Merek Anda juga perlu muncul dalam respons AI terhadap prompt pengguna. Alat Generative Engine Optimization (GEO) akan membantu Anda memahami cara model bahasa besar (LLMs) menginterpretasikan, mengutip, dan menampilkan konten Anda. Namun, tidak semua alat GEO melakukan hal yang sama. Beberapa melacak di mana dan seberapa sering Anda dikutip di platform AI. Yang lain membantu mengstrukturkan konten Anda agar AI dapat menginterpretasikannya dengan lebih akurat.

Dalam posting ini, kami menguraikan 13 alat GEO yang dirancang untuk mengurai cara mesin pencari AI memproses konten Anda.

Apakah Anda mencari cara cepat untuk menemukan alat Generative Engine Optimization terbaik, membandingkan fitur, harga, dan penggunaan ideal? Tabel ini berfungsi sebagai referensi utama Anda.

Nama alat Fitur utama Terbaik untuk Harga* Peec AI Pelacakan prompt multi-mesin, perbandingan dengan pesaing, dan analisis visibilitas yang netral platform. Tim berukuran menengah yang menginginkan analisis GEO yang terjangkau Harga khusus BrightEdge Wawasan SEO dan niat AI tingkat perusahaan, optimasi halaman dan konten, serta dasbor alur kerja. Perusahaan besar membutuhkan kecerdasan SEO yang skalabel. Harga khusus Conductor Dashboard SEO dan visibilitas AI yang dapat ditindaklanjuti, pemantauan kesehatan konten, integrasi perusahaan. Agen dan merek besar yang mengelola SEO dan GEO yang kompleks Harga khusus Otterly. AI Pemantauan mention merek di ChatGPT, Gemini, Perplexity, sentimen, dan prompt kata kunci. Merek yang memprioritaskan visibilitas merek dan mention Mulai dari $29 per bulan Semrush Pelacakan peringkat ChatGPT/Perplexity, analisis sentimen prompt, SEO, dan integrasi toolkit GEO. Tim SEO yang memperluas jangkauan visibilitas pencarian AI Paket mulai dari $199 per bulan per pengguna. Scrunch AI Pemantauan tingkat prompt, ekspor CSV otomatis, penilaian dasar, dan pelacakan merek. Tim pemasaran skala kecil hingga menengah yang berfokus pada branding AI Paket mulai dari $300 per bulan AthenaHQ Analisis berfokus pada GEO, analisis sentimen, pemantauan pesaing, pengendalian volume prompt, dan pusat tindakan. Merek menengah hingga besar yang mengembangkan strategi visibilitas AI. Paket mulai dari $295+/bulan Rankscale Pelacakan prompt berbasis kredit, wawasan crawler AI, dan deteksi pesaing yang tidak dikenal. Agen atau merek yang membutuhkan data GEO yang sangat rinci Paket mulai dari $20/bulan Mangools AI Search Grader Skor Pencarian AI di GPT-4o, Gemini, DeepSeek, Perplexity; wawasan dasar tentang prompt. Tim kecil yang sedang menjajaki kesadaran dasar tentang GEO Uji coba gratis, paket mulai dari $24,5 per bulan. Profound Conversation Explorer, pemetaan sentimen, audit crawler, dan integrasi BI. Merek perusahaan yang membutuhkan analisis GEO mendalam Paket mulai dari $99/bulan Surfer SEO Editor konten real-time, SERP Analyzer, audit, perencanaan topik, dan pembangkitan JSON-LD. Tim konten yang menggabungkan SEO dan penulisan yang ramah GEO Paket mulai dari $99 per bulan per pengguna. MarketMuse Model topik, penilaian inventaris konten, pembangkitan ringkasan, penjelajah celah, dan fitur penghubung Connect. Tim SEO/konten yang mengelola alur kerja editorial besar Rencana gratis tersedia, Harga kustom HubSpot AI Search Grader Analisis sentimen merek dan pangsa suara secara instan di hasil pencarian GPT-4o, Perplexity, dan Gemini. Merek yang ingin mendapatkan gambaran cepat tentang visibilitas AI Sepenuhnya gratis tanpa perlu login atau membuat akun.

Sama seperti mesin pencari tradisional, mesin pencari AI memiliki beberapa komponen yang saling berinteraksi. Alat terbaik membantu di setiap tahap proses. Berikut ini yang perlu diprioritaskan.

Pantau visibilitas tingkat prompt: Cari alat yang memungkinkan Anda memantau di mana merek Anda muncul (atau tidak) di ChatGPT, Perplexity, Gemini, dan mesin AI lainnya. Alat terbaik menampilkan posisi peringkat, frekuensi, dan konteks penyebutan.

Bandingkan kinerja pesaing: Alat Generative Engine Optimization (GEO) Anda harus menunjukkan seberapa sering pesaing Anda muncul dalam jawaban yang dihasilkan AI dan sebagai respons terhadap jenis prompt apa. Hal ini membantu Anda mengidentifikasi peluang konten dan celah niat pengguna.

Optimalkan konten untuk interpretasi AI: Pilih alat yang menampilkan frasa gaya prompt dan kluster semantik agar model AI dapat memproses dan menampilkan konten Anda. Ini termasuk bentuk-bentuk penelitian kata kunci yang terus berkembang—mengidentifikasi tidak hanya apa yang dicari pengguna, tetapi juga bagaimana mereka bertanya.

Analisis kutipan dan sentimen: Cari platform GEO yang menguraikan cara hasil pencarian AI merujuk pada merek Anda—apakah Anda disebutkan, diringkas, atau diabaikan. Bonus jika termasuk analisis sentimen dan penilaian otoritas domain.

Dukungan pelacakan multi-model: Pastikan alat tersebut melacak kinerja di berbagai mesin AI. Alat yang paling berguna memberikan pandangan terpadu tentang visibilitas Anda di berbagai platform AI.

Pahami perilaku crawler AI: Beberapa alat perusahaan juga menunjukkan cara bot AI mengakses dan memahami situs Anda—berguna untuk SEO teknis, validasi skema, dan memastikan konten Anda dapat diproses oleh LLMs.

Dapatkan pembaruan visibilitas secara berkala: Karena jawaban yang dihasilkan AI berubah dengan cepat, alat yang memperbarui peringkat dan mention secara harian (atau hampir real-time) lebih andal untuk pemantauan dan pengambilan keputusan yang cepat.

🧠 Fakta: Berbeda dengan hasil SEO tradisional, respons yang dihasilkan AI menawarkan konteks yang lebih cepat dan jawaban yang lebih jelas. Faktanya, 41% pengguna kini beralih ke alat seperti ChatGPT untuk informasi yang lebih langsung dan mendalam—dan 1 dari 3 mengandalkan AI generatif saat mencari jawaban secara online.

Baik Anda seorang pemasar konten, pemimpin SEO, atau pendiri startup, alat GEO ini memberikan wawasan dan data tingkat prompt yang tidak ditangkap oleh platform optimasi mesin pencari tradisional.

1. Peec AI

melalui Peec AI

Peec AI menyediakan analisis pencarian AI untuk tim pemasaran yang ingin memahami dan meningkatkan visibilitas mereka di platform pencarian generatif. Dengan analisis tingkat prompt, Anda tidak perlu menebak apakah konten Anda dikutip untuk kueri pengguna.

Peec menunjukkan secara tepat kapan, di mana, dan seberapa sering merek Anda disebutkan dalam jawaban yang dihasilkan oleh AI. Anda mendapatkan gambaran umum tentang kehadiran merek Anda dalam respons terhadap prompt pengguna yang sebenarnya.

Anda dapat memantau pesaing, melacak pergerakan seiring waktu, dan mengekspor wawasan untuk menyempurnakan strategi GEO Anda. Selain itu, untuk mengintegrasikan hasil Anda langsung ke platform analitik Anda, Anda dapat mengunduh semua data visibilitas dan prompt melalui ekspor CSV atau API.

Fitur terbaik Peec AI

Lihat kapan dan di mana merek Anda muncul dalam hasil pencarian AI dan ringkasan dengan pelacakan merek tingkat prompt.

Bandingkan kinerja Anda secara langsung dengan pesaing di berbagai model AI.

Dapatkan pemberitahuan saat merek Anda masuk atau keluar dari respons yang dihasilkan oleh AI dengan pemberitahuan real-time.

Batasan Peec AI

Peec AI tidak menyediakan rekomendasi yang dapat diterapkan seperti markup skema atau perbaikan kutipan.

Harga Peec AI

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Peec AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Peec AI?

Berikut ulasan G2:

Mudah digunakan, pengaturannya sangat cepat, Anda mendapatkan wawasan instan, dan akhirnya Anda mendapatkan data untuk memahami di mana dan bagaimana merek Anda disebutkan dalam LLMs. Yang saya sukai adalah saya juga dapat melihat URL yang dikutip. Sangat membantu untuk memahami cara mengoptimalkan untuk prompt ini.

Mudah digunakan, pengaturannya sangat cepat, Anda mendapatkan wawasan instan, dan akhirnya Anda mendapatkan data untuk memahami di mana dan bagaimana merek Anda disebutkan dalam LLMs. Yang saya sukai adalah saya juga dapat melihat URL yang dikutip. Sangat membantu untuk memahami cara mengoptimalkan untuk prompt ini.

👀 Tahukah Anda? Hampir 80% pengguna kini mengandalkan ringkasan generatif (hasil tanpa klik) dalam setidaknya 40% pencarian mereka. Perubahan ini telah mengganggu perilaku pencarian tradisional dan mengakibatkan penurunan lalu lintas web organik sebesar 15-25%.

🎥 Tonton: Bagaimana cara membuat panduan pemasaran yang benar-benar efektif?

2. BrightEdge

melalui BrightEdge

BrightEdge adalah platform SEO dan kinerja konten tingkat perusahaan yang dirancang untuk tim yang mengelola ekosistem digital multi-situs. Alat SEO tradisional mencakup seluruh siklus hidup—mulai dari penemuan kata kunci hingga optimasi halaman, pelacakan peringkat, dan pelaporan kinerja.

Di inti kemampuan GEO-nya terdapat BrightEdge Insights, mesin berbasis AI yang menganalisis miliaran titik data web dan pencarian untuk mengidentifikasi peluang konten ber dampak tinggi. Ia menampilkan tren real-time, peringatan, dan tindakan optimasi. Wawasan ini membantu Anda merespons lebih cepat terhadap perubahan perilaku pencarian yang didorong oleh AI.

BrightEdge juga dilengkapi dengan Copilot untuk pembangkitan metadata yang didukung AI dan DataMind untuk pengenalan pola di seluruh niat pencarian dan keterlibatan. Dengan AI Visibility Tracking, Anda dapat memantau kehadiran merek Anda di mesin pencari AI-driven Google.

Fitur terbaik BrightEdge

Lakukan audit kesehatan situs secara massal melalui ContentIQ untuk mendeteksi masalah SEO teknis.

Generate metadata yang dioptimalkan melalui BrightEdge Copilot

Gunakan templat satu klik untuk membuat dasbor untuk kinerja program, perjalanan pembeli, lanskap persaingan, dan lainnya dengan Storybuilder.

Batasan BrightEdge

Saat ini, alat ini mendukung Google AI Overviews (SGE) dan tidak menyediakan pelacakan mendalam di algoritma mesin pencari AI lainnya.

Harga BrightEdge

Harga khusus

Ulasan dan penilaian BrightEdge

G2: 4. 4/5 (690+ ulasan)

Capterra: 4. 1/5 (40+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang BrightEdge?

Berikut ulasan G2:

BrightEdge adalah platform SEO yang kuat yang menyediakan wawasan mendalam dan rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan visibilitas online.

BrightEdge adalah platform SEO yang kuat yang menyediakan wawasan mendalam dan rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan visibilitas online.

📮 ClickUp Insight: Kami baru-baru ini menemukan bahwa sekitar 33% pekerja pengetahuan mengirim pesan kepada 1 hingga 3 orang setiap hari untuk mendapatkan konteks yang mereka butuhkan. Tapi bagaimana jika semua informasi tersebut sudah didokumentasikan dan mudah diakses? Dengan ClickUp Brain's AI Knowledge Manager di sisi Anda, pergantian konteks menjadi hal yang masa lalu.

3. Conductor

melalui Conductor

Conductor awalnya merupakan platform optimasi dan kecerdasan website. Kini, dengan Conductor AI, platform ini telah mengintegrasikan otomatisasi cerdas ke dalam alur kerja inti, menawarkan pendekatan yang lebih responsif dan skalabel untuk strategi konten dan pencarian.

Alat pembuatan konten AI ini meningkatkan produktivitas Anda dengan menghasilkan ringkasan konten berbasis kata kunci, mengotomatisasi tugas optimasi halaman, dan menampilkan tren terbaru berdasarkan data niat pencarian real-time.

Conductor juga terintegrasi dengan alat seperti DeepCrawl dan Adobe, memudahkan optimasi SEO teknis, alur kerja konten, dan pelaporan dalam satu ekosistem.

Conductor tidak menawarkan pelacakan mendalam pada tingkat prompt atau visibilitas detail di seluruh mesin AI seperti ChatGPT atau Perplexity. Namun, alat ini membantu tim memperbaiki kejelasan, struktur, dan relevansi—sifat-sifat yang secara konsisten diprioritaskan oleh model AI dan halaman hasil mesin pencari saat memilih konten yang akan ditampilkan dalam jawaban.

Fitur terbaik Conductor

Identifikasi celah topik secara cerdas dengan AI Topic Map, yang mengelompokkan konten berdasarkan otoritas topik dan menunjukkan di mana konten strategis yang hilang.

Lacak mention, kutipan, dan pahami persepsi merek dalam respons AI menggunakan AI Search Performance.

Simpan suara merek, nada, nuansa, persona, informasi produk, dan pedoman kepatuhan penting lainnya dalam ContentProfiles.

Batasan Conductor

Ini tidak membahas logika perilaku model bahasa besar (LLMs) atau menyesuaikan rekomendasi untuk interpretasi AI.

Harga Conductor

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Conductor

G2: 4.5/5 (450+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (30+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Conductor?

Berikut ulasan G2:

Alat ini menyediakan informasi detail tentang optimasi, saya suka antarmukanya yang jelas dan intuitif. Hasil analisanya cepat dan komprehensif, ini adalah alat yang sangat baik untuk memantau perubahan. Hal ini memungkinkan saya untuk lebih memahami bagaimana kinerja situs web.

Alat ini menyediakan informasi detail tentang optimasi, saya suka antarmukanya yang jelas dan intuitif. Hasil analisanya cepat dan komprehensif, ini adalah alat yang sangat baik untuk memantau perubahan. Hal ini memungkinkan saya untuk lebih memahami bagaimana kinerja situs web.

⭐️ Bonus: Coba ClickUp BrainGPT untuk membuka level berikutnya dari GEO yang didukung AI. ClickUp BrainGPT memanfaatkan kecerdasan buatan generatif canggih untuk mempercepat setiap tahap alur kerja SEO Anda, mulai dari riset dan perencanaan hingga pembuatan dan optimasi konten.

Analisis dan ringkas volume data yang besar atau konten pesaing, memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk strategi SEO generatif atau GEO Anda.

Otomatiskan tugas-tugas berulang seperti riset kata kunci, pengelompokan konten, dan saran tautan internal, sehingga mempermudah alur kerja optimasi Anda.

Sentralisasikan semua dokumen, penelitian, dan tugas terkait GEO Anda, sehingga memudahkan pencarian, pengorganisasian, dan kolaborasi dengan tim Anda. Beralih antara model AI teratas langsung dari dalam ClickUp menggunakan BrainGPT.

4. Otterly. AI

Alat optimasi mesin pencari AI Otterly AI membantu Anda tetap relevan untuk platform pencarian baru karena dirancang untuk kecerdasan tingkat prompt.

Brand Visibility Index adalah metrik eksklusif yang menilai kehadiran Anda di mesin AI terkemuka seperti ChatGPT, Perplexity, Gemini, dan Claude. Otterly juga menyediakan Analisis Kutipan Tautan untuk menunjukkan apakah Anda disebutkan secara langsung atau hanya diparaphrase, serta seberapa sering tautan tersebut meningkatkan visibilitas.

Anda juga mendapatkan Domain Ranking dan Analytics yang menunjukkan bagaimana situs Anda bersaing dengan pesaing dalam respons yang didorong oleh AI. Dengan data ini, Anda dapat membandingkan kinerja berdasarkan prompt, topik, dan kredibilitas sumber. Semua ini diperbarui secara berkala melalui dashboard yang bersih dan intuitif untuk membantu Anda merencanakan strategi pemasaran Anda.

Otterly. Fitur terbaik AI

Lakukan riset kata kunci AI untuk menemukan prompt relevan yang mungkin digunakan audiens Anda di mesin pencari AI.

Pantau visibilitas prompt pencarian di berbagai platform AI.

Lakukan audit GEO untuk mengevaluasi kekuatan merek Anda, mengidentifikasi pesaing, dan menilai taktik kunci seperti PR digital, konten on-page, dan kinerja UGC dalam mesin pencari AI.

Otterly. Batasan AI

Otterly tidak membantu meningkatkan atau merestrukturisasi konten Anda untuk meningkatkan keterbacaan AI atau potensi kutipan.

Otterly. Peringkat dan ulasan AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Otterly. Harga AI

Lite: $29/bulan

Standar: 189/bulan

Pro: 989/bulan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Otterly. AI?

Berikut ulasan G2:

Saya sangat menyukai betapa intuitif dan terfokusnya alat ini—ia memberikan saran yang dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan menyajikannya dengan cara yang ramah pengguna.

Saya sangat menyukai betapa intuitif dan terfokusnya alat ini—ia memberikan saran yang dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan menyajikannya dengan cara yang ramah pengguna.

🧠 Fakta menarik: Sebuah robot humanoid Boston Dynamics bernama Atlas terjatuh secara tak terduga dari panggung selama demonstrasi langsung setelah tersandung sorot lampu.

5. Semrush

melalui Semrush

Didirikan pada tahun 2008 sebagai alat riset kata kunci dan pesaing, Semrush menjadi platform andalan bagi para profesional SEO. Awalnya berfokus pada visibilitas SERP dan pelacakan backlink, kini Semrush telah berkembang menjadi suite pemasaran konten yang lengkap.

Di tingkat perusahaan, Semrush Enterprise AIO memfasilitasi metrik tingkat merek untuk penemuan AI. Fitur pelacakan AI Overview-nya mengungkapkan tepat kapan konten Anda ditampilkan dalam blok ringkasan Google, pesaing mana yang dikutip, dan niat pencarian apa yang memicu penayangan.

Jika tim pemasaran Anda sudah menggunakan alat SEO dan kata kunci SEMrush, fungsi GEO menambahkan pelacakan kehadiran yang dihasilkan oleh AI.

Fitur terbaik Semrush

Ukur pangsa suara untuk melihat seberapa sering merek Anda menduduki peringkat pertama dalam respons yang dihasilkan oleh AI dibandingkan dengan pesaing.

Analisis pesaing di berbagai bidang melalui Organic Research dan Market Explorer untuk mengidentifikasi kekuatan dan peluang dalam strategi mereka.

Pantau tren prompt untuk mengidentifikasi apakah mention Anda dalam respons AI meningkat atau menurun seiring waktu.

Batasan Semrush

Fitur GEO lanjutan (seperti Share of Voice dan Prompt Trends) saat ini hanya tersedia untuk pelanggan Enterprise AIO.

Harga Semrush

Pro: $199/bulan

Guru: $299/bulan

Bisnis: $549/bulan

Ulasan dan peringkat Semrush

G2: 4.5/5 (2.600+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (2.200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Semrush?

Berikut ulasan Capterra:

Secara keseluruhan, pengalaman menggunakan Semrush sangat positif berkat kedalaman analisis dan integrasinya yang luar biasa. Saya dapat melihat secara detail peringkat, hasil pencarian (SERP), dan optimasi kata kunci untuk setiap halaman serta pesaing saya.

Secara keseluruhan, pengalaman menggunakan Semrush sangat positif berkat kedalaman analisis dan integrasinya yang luar biasa. Saya dapat melihat secara detail peringkat, hasil pencarian (SERP), dan optimasi kata kunci untuk setiap halaman serta pesaing saya.

6. Scrunch AI

melalui Scrunch AI

Sebagai pengelola situs web, dapat ditemukan di Google selalu penting—tetapi hari ini, dapat dikutip oleh asisten AI sama pentingnya. Pencarian AI kini menjadi salah satu kasus penggunaan konsumen yang tumbuh paling cepat dalam sejarah, dan pengguna yang mengklik tautan dari jawaban ChatGPT atau Perplexity cenderung lebih berkualitas dan lebih mungkin untuk melakukan konversi.

Ini adalah masalah kritis dalam penggunaan AI untuk pemasaran konten yang sedang diatasi oleh Scrunch AI. Dengan data tingkat prompt dari ChatGPT, Anda dapat mengakses sentimen, posisi peringkat, dan frekuensi kutipan. Wawasan ini membantu Anda mengukur pangsa suara AI dan menyempurnakan strategi konten berdasarkan apa yang ditampilkan oleh mesin pencari yang didorong oleh AI.

Sebagai fitur unik, Platform Pengalaman Agen (AXP) Scrunch menciptakan versi paralel situs Anda yang siap untuk AI. Versi ini disajikan secara tidak terlihat kepada agen AI, dioptimalkan untuk LLMs, dan dipetakan ke sumber kebenaran Anda.

Fitur terbaik Scrunch AI

Tampilkan atribusi sumber dengan mengidentifikasi domain pihak ketiga mana yang digunakan sistem AI untuk merujuk merek Anda, menyoroti sumber yang kredibel versus yang usang atau menyesatkan.

Perbarui data visibilitas setiap tiga hari, memberikan wawasan hampir real-time tentang bagaimana merek Anda muncul seiring dengan perkembangan sistem AI.

Dukung alur kerja agensi dengan unggahan prompt massal, dasbor pemasaran siap pakai , dan alat mitra melalui Program Mitra Agensi.

Batasan Scrunch AI

Scrunch mensimulasikan cara agen memahami konten Anda, tetapi tidak dilengkapi dengan alat SEO teknis untuk mendiagnosis masalah skema, blok crawling, atau masalah pengindeksan LLM.

Harga Scrunch AI

Paket Pemula: $300/bulan

Pertumbuhan: $500/bulan

Enterprise: Harga khusus

Scrunch AI ulasan dan penilaian

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Scrunch AI?

Berikut ulasan G2:

Scrunch secara konsisten merilis fitur-fitur baru yang seringkali tidak dapat disamai oleh alat lain. Mereka mengembangkan fitur-fitur baru ini berdasarkan permintaan klien – jika Anda menggunakan Scrunch dan menginginkan fitur tertentu, kemungkinan besar mereka dapat mewujudkannya. Lebih unggul dari alat-alat analisis/pelacak mesin generatif serupa.

Scrunch secara konsisten merilis fitur-fitur baru yang seringkali tidak dapat disamai oleh alat lain. Mereka mengembangkan fitur-fitur baru ini berdasarkan permintaan klien – jika Anda menggunakan Scrunch dan menginginkan fitur tertentu, kemungkinan besar mereka dapat mewujudkannya. Lebih unggul dari alat-alat analisis/pelacak mesin generatif serupa.

🧠 Tahukah Anda? Peringkat di halaman pertama Google memiliki korelasi yang kuat (sekitar 0,65) dengan disebutkan oleh LLMs, sementara peringkat yang baik di Bing juga penting, meskipun dalam skala yang sedikit lebih kecil.

7. AthenaHQ

melalui AthenaHQ

Dibangun oleh mantan insinyur Google, AthenaHQ berfokus pada kecerdasan prompt skala besar. Platform ini melacak mention merek, sentimen, data prompt, dan celah konten di berbagai platform. Selain itu, AthenaHQ menyediakan dasbor terpadu yang menggabungkan analitik dengan wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

Yang membedakan Athena adalah dashboard Prompt Volume dan alat pemantauan, yang menunjukkan secara detail di mana Anda disebutkan, seberapa sering, dan bagaimana hal itu berubah seiring waktu.

Pusat Aksi (Action Center) kemudian merekomendasikan perbaikan spesifik seperti menargetkan topik yang terabaikan, menyesuaikan struktur halaman, atau merespons kemajuan pesaing.

Fitur terbaik AthenaHQ

Manfaatkan Model Perkiraan Volume Query eksklusif Athena untuk memperkirakan volume prompt, mengidentifikasi prompt yang sedang tren, dan mendapatkan analisis berdasarkan wilayah.

Identifikasi celah pengetahuan AI dan dapatkan wawasan spesifik yang disesuaikan dengan niche Anda melalui Action Center.

Pantau kutipan AI, pantau pesaing, dan data geografis secara global dengan Athena Monitoring.

Batasan AthenaHQ

Athena tidak memiliki fitur riset kata kunci, analisis SERP, atau fitur SEO teknis.

Harga AthenaHQ

Paket Pemula: $295+/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat AthenaHQ

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang AthenaHQ?

Berikut ulasan G2:

Dashboard-nya intuitif, dan sangat mudah untuk diintegrasikan ke dalam sistem yang sudah ada.

Dashboard-nya intuitif, dan sangat mudah untuk diintegrasikan ke dalam sistem yang sudah ada.

👀 Tahukah Anda? Dalam teknik prompt engineering, optimasi token bukan hanya tentang tetap dalam batas model—tetapi juga tentang meningkatkan kejelasan dan ketepatan.

⚡ Arsip Template: Sudah bosan dengan sindrom halaman kosong saat menggunakan alat AI? Template prompt AI menghilangkan tebak-tebakan dan membantu Anda mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih cepat dari ChatGPT, Claude, dan LLMs lainnya—baik Anda sedang menulis konten, merencanakan strategi, atau menjalankan analisis.

8. Rankscale

melalui Rankscale

RankScale dirancang untuk agensi dan konsultan yang mengelola kinerja pencarian AI untuk beberapa klien. Berbeda dengan pelacak satu merek, RankScale mendukung pelacakan visibilitas multi-merek dalam satu akun, sehingga berguna bagi agensi pemasaran dan SEO yang mengelola beberapa situs klien.

Sebagai perangkat lunak agensi SEO, Rankscale memantau kehadiran Anda di ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, DeepSeek, xAI Grok, dan Microsoft Copilot. Anda mendapatkan data tingkat prompt tentang kapan, di mana, dan bagaimana merek Anda (atau merek klien Anda) muncul dalam hasil yang dihasilkan oleh AI.

Fitur Analisis Visibilitas dan Peringkat Pencarian AI gratis ini mengindeks situs web Anda, menggunakan AI untuk menghasilkan pertanyaan yang mungkin diajukan oleh audiens Anda, dan menjalankan kueri tersebut melalui mesin AI yang aktif. Anda akan mendapatkan gambaran instan tentang seberapa terlihat dan seberapa mudah digantikan merek Anda di lapisan penemuan AI.

Fitur terbaik Rankscale

Gabungkan semua data kinerja merek, data kutipan, dan analisis sentimen Anda dalam dasbor pemasaran dinamis.

Pantau indikator kunci seperti skor visibilitas, mention sentimen, kutipan, posisi rata-rata, dan tingkat deteksi untuk kehadiran AI Anda.

Dapatkan skor kesiapan situs web secara keseluruhan untuk situs web Anda, beserta rincian lengkap tentang kesiapan situs Anda.

Batasan Rankscale

RankScale menampilkan hasil, tetapi tidak menganalisis perilaku model atau menyarankan perbaikan taktis.

Harga Rankscale

Essentials: $20/bulan

Pro: $99/bulan

Enterprise: $780/bulan

Peringkat dan ulasan Rankscale

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

📌 Hal Lain yang Perlu Anda Ketahui: Memantau visibilitas AI hanyalah setengah dari perjuangan—melaksanakannya memerlukan alur kerja yang terstruktur.

9. Mangools AI Search Grader

melalui Mangools AI Search Grader

Mengapa visibilitas pencarian AI penting bahkan jika Anda adalah merek kecil atau pemasar solo? Karena asisten AI seperti ChatGPT dan Perplexity sedang membentuk cara orang menemukan konten. Sebagian besar bisnis independen tidak tahu apakah mereka disebutkan atau diabaikan.

Mangools AI Search Grader menawarkan cara sederhana dan tanpa perlu login untuk menjawab pertanyaan tersebut. Alat gratis ini memindai situs Anda, menganalisis konten Anda dengan AI, dan mensimulasikan perilaku pencarian AI yang sebenarnya. Kemudian, ia menghasilkan prompt yang relevan berdasarkan domain Anda. Anda juga mendapatkan Skor Pencarian AI, peringkat rata-rata, dan kutipan pesaing.

Alat ini cocok untuk pemasar yang ingin melakukan pengecekan cepat tentang penggunaan ChatGPT untuk SEO, tanpa perlu berinvestasi dalam paket GEO lengkap. Meskipun tidak dirancang untuk pemantauan berkelanjutan, ini adalah salah satu cara termudah untuk membandingkan visibilitas merek Anda dalam jawaban yang dihasilkan oleh AI.

Fitur terbaik Mangools AI Search Grader

Dapatkan wawasan cepat tentang visibilitas, peringkat rata-rata, dan skor optimasi pencarian AI yang mudah dipahami (0–100) yang mencerminkan kinerja yang diukur secara proporsional di berbagai model AI.

Dapatkan prompt yang relevan yang dihasilkan dari deskripsi niche Anda untuk menampilkan cara paling berdampak Anda muncul.

Analisis multiple model AI untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang kinerja merek Anda di delapan model AI.

Batasan Mangools AI Search Grader

Ini memberikan titik awal yang berguna, tetapi tidak ada cara untuk melihat tren prompt, pergeseran peringkat, atau perubahan respons AI.

Harga Mangools AI Search Grader

Gratis

Basic: $24,5 per bulan per pengguna

Premium: $34,26 per bulan per pengguna

Agen: $63,50 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Mangools AI Search Grader

G2: 4. 7/5 (80+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Mangools AI Search Grader?

Berikut ulasan G2:

Mangools menggabungkan kesederhanaan dengan fungsionalitas yang kuat. Alat kata kunci (KWFinder) sangat intuitif. Dasbornya jelas dan mudah digunakan oleh anggota tim yang memiliki sedikit pengalaman SEO.

Mangools menggabungkan kesederhanaan dengan fungsionalitas yang kuat. Alat kata kunci (KWFinder) sangat intuitif. Dasbornya jelas dan mudah digunakan oleh anggota tim yang memiliki sedikit pengalaman SEO.

10. Mendalam

melalui Profound

Mengingat 98% pembeli B2B telah mengadopsi AI generatif untuk informasi mandiri dalam proses pembelian mereka, optimasi mesin generatif menjadi hal yang krusial bagi bisnis Anda.

Profound adalah platform GEO all-in-one yang dirancang khusus untuk tim perusahaan yang ingin mengendalikan cara merek mereka diwakili dalam algoritma pencarian AI. Dari pelacakan prompt bermerek hingga analisis sentimen dan perbandingan pesaing, Anda mendapatkan pandangan 360º tentang jejak pencarian AI Anda.

Fitur Conversation Explorer dan Agent Analytics memungkinkan Anda mensimulasikan cara asisten AI menjelajahi, menginterpretasikan, dan mengutip konten Anda. Selain itu, dasbor kinerja platform ini mengubah wawasan GEO menjadi laporan yang siap disajikan kepada eksekutif.

Fitur terbaik Profound

Tampilkan sumber kutipan dan frekuensinya untuk mengidentifikasi domain atau halaman mana yang memengaruhi respons yang dihasilkan AI tentang merek Anda.

Lakukan audit crawler AI untuk memverifikasi cara bot LLM mengakses situs Anda, mendeteksi masalah pengindeksan, dan mengoptimalkan halaman untuk data terstruktur dan format yang siap AI.

Kepatuhan SOC 2 Tipe II tingkat perusahaan dan single sign-on (SSO) untuk merek yang membutuhkan keamanan dan perlindungan data yang kuat.

Batasan yang signifikan

Berfokus secara eksklusif pada visibilitas yang didorong oleh AI dan tidak mendukung pelacakan kata kunci organik atau alur kerja SEO tradisional.

Harga yang kompetitif

Paket Pemula: $99/bulan

Pertumbuhan: $399/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian yang mendalam

G2: 4. 7/5 (40+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Profound?

Berikut ulasan G2:

Pada dasarnya, Profound memberikan cara untuk mengukur saluran penemuan baru yang sepenuhnya baru, tetapi alat-alat mereka terus berkembang secara konsisten untuk terus memfasilitasi kemajuan. Siklus umpan balik terbuka yang kami miliki dengan tim Profound telah memungkinkan kami untuk melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit dalam lingkungan yang terus berubah dengan cepat.

Pada dasarnya, Profound memberikan cara untuk mengukur saluran penemuan baru yang sepenuhnya baru, tetapi alat-alat mereka terus berkembang secara konsisten untuk terus memfasilitasi kemajuan. Siklus umpan balik terbuka yang kami miliki dengan tim Profound telah memungkinkan kami untuk melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit dalam lingkungan yang terus berubah dengan cepat.

11. Surfer SEO

melalui Surfer SEO

Anda sedang mengoptimalkan blog, halaman arahan, atau pusat sumber daya. Anda ingin konten tersebut peringkat tinggi dan dikutip oleh alat AI seperti ChatGPT. Tapi dari mana harus mulai: konten baru atau aset yang sudah ada? Surfer memudahkan keputusan Anda.

Anda memulai dengan melakukan audit terhadap konten yang sudah ada menggunakan alat Content Audit. Alat ini mengidentifikasi halaman yang kinerjanya kurang optimal, celah dalam cakupan topik, dan tolok ukur pesaing, sehingga menunjukkan apa yang perlu diperbarui terlebih dahulu. Content Editor memandu Anda dalam melakukan revisi menggunakan saran berbasis data untuk kata kunci, struktur, dan panjang konten berdasarkan apa yang berhasil di mesin pencari dan disukai oleh LLMs.

Untuk merencanakan langkah selanjutnya, Anda menggunakan Topical Map, alat AI untuk pencarian kata kunci yang mengelompokkan kata kunci dan konsep menjadi tema konten yang saling terhubung. Grow Flow dari Surfer berfungsi seperti asisten SEO, merekomendasikan tugas optimasi mingguan yang mudah dilakukan untuk memastikan situs Anda terus berkembang.

Fitur terbaik Surfer SEO

Analisis SERP secara mendalam menggunakan SERP Analyzer, yang membandingkan lebih dari 100–500 faktor peringkat, seperti judul, jumlah kata, penempatan media, dan struktur tautan internal.

Audit halaman yang ada secara instan, terhubung dengan Google Search Console untuk mengidentifikasi konten yang kinerjanya kurang optimal dan memberikan rekomendasi otomatis mingguan.

Ubah penargetan geografis dan jenis perangkat untuk menyesuaikan rekomendasi berdasarkan perilaku SERP lokal atau performa mobile versus desktop.

Batasan Surfer SEO

Halaman yang mengandalkan infinite scroll atau rendering JavaScript dinamis mungkin tidak sepenuhnya diaudit, sehingga dapat memengaruhi rekomendasi.

Harga Surfer SEO

Esensial: $99/bulan per pengguna

Skala: $219 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Surfer SEO

G2: 4. 8/5 (500+ ulasan)

Capterra: 4.9/5 (400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Surfer SEO?

Berikut ulasan Capterra:

Sampai saat ini, semuanya berjalan dengan baik. Kami belum banyak menggunakan aspek AI dari Surfer, karena konten yang kami miliki saat ini hanya bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan kami.

Sampai saat ini, semuanya berjalan dengan baik. Kami belum banyak menggunakan aspek AI dari Surfer, karena konten yang kami miliki saat ini hanya bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan kami.

12. MarketMuse

melalui MarketMuse

Saat mengelola konten untuk situs besar, Anda memerlukan sistem untuk merencanakan, menskalakan, dan mengoptimalkan konten yang berkinerja baik di mesin pencari. Sistem tersebut juga harus terlihat dalam jawaban yang dihasilkan oleh AI. MarketMuse adalah platform kecerdasan konten yang didukung AI yang membantu Anda mengelola inventaris klien yang besar dan beragam.

Fitur Perencanaan memetakan kluster topik dan mengidentifikasi celah konten di seluruh situs web atau vertikal Anda. Apa yang perlu ditulis, diperbarui, atau digabungkan akan didasarkan pada informasi ini. Dengan Brief Generator, Anda dapat membuat outline detail yang siap SEO dengan cepat. Alat SEO ini memberikan kata kunci target, pertanyaan yang perlu dijawab, subjudul, dan saran tautan internal.

Ketika draf sudah siap, dengan menggunakan fitur Optimize, lebih mudah untuk menilai apakah konten memiliki otoritas topik. Hal ini diperlukan baik untuk peringkat di mesin pencari tradisional maupun kutipan AI.

Fitur terbaik MarketMuse

Audit inventaris konten secara otomatis untuk menyoroti halaman yang memerlukan pembaruan.

Dapatkan umpan balik real-time tentang bagaimana artikel Anda dibandingkan dengan model topik MarketMuse.

Rekomendasikan tautan internal dan eksternal melalui fitur Connect, yang menyarankan halaman untuk ditautkan dari atau ditautkan ke.

Batasan MarketMuse

Karena nilainya yang sesungguhnya berasal dari skalabilitas kluster topik dan inventaris konten yang besar, MarketMuse mungkin terlalu berlebihan untuk tim yang hanya menerbitkan 2–3 artikel per bulan.

Harga MarketMuse

Gratis

Harga khusus

Ulasan dan penilaian MarketMuse

G2: 4. 6/5 (200+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang MarketMuse?

Berikut ulasan Capterra:

Konten kami kini lebih sesuai dengan kebutuhan pembaca, mempercepat dan meningkatkan strategi konten kami, serta peringkat kami di Google telah meningkat.

Konten kami kini lebih sesuai dengan kebutuhan pembaca, mempercepat dan meningkatkan strategi konten kami, serta peringkat kami di Google telah meningkat.

13. HubSpot AI Search Grader

melalui AI Search Grader dari HubSpot

Jika Anda baru mulai menjelajahi bagaimana mesin pencari AI seperti ChatGPT-4o, Perplexity, atau Gemini memengaruhi merek Anda, HubSpot’s AI Search Grader adalah titik awal yang baik. Sebelum Anda berinvestasi dalam platform GEO skala penuh untuk menggunakan AI dalam SEO secara luas, alat gratis ini memberikan gambaran singkat tentang bagaimana merek Anda berkinerja dalam pencarian yang didukung AI.

Alat penilaian pencarian AI menganalisis visibilitas dan persepsi merek Anda di berbagai asisten AI, memberikan Skor Visibilitas AI. Anda akan mendapatkan data tentang seberapa sering merek Anda disebutkan dan bagaimana posisi Anda dibandingkan dengan pesaing. Alat ini juga menampilkan kutipan teratas dan sentimen merek, memberikan Anda tolok ukur instan.

Meskipun tidak menggantikan pemantauan tingkat prompt atau pelacakan multi-mesin, alat penilaian HubSpot berfungsi sebagai titik masuk yang mudah digunakan untuk ringkasan AI. Kasus penggunaan tipikalnya adalah untuk penemuan awal dan pelaporan internal.

Fitur terbaik HubSpot AI Search Grader

Dapatkan laporan kinerja AI yang komprehensif untuk mendukung strategi pemasaran pertumbuhan Anda.

Pantau kualitas sumber dan evaluasi keragaman serta kelengkapan informasi yang tersedia tentang merek Anda di berbagai saluran digital.

Pahami bagaimana arketipe merek Anda memengaruhi kinerja dan apakah Anda diposisikan sebagai pemimpin, penantang, atau pemain niche di industri Anda.

Batasan HubSpot AI Search Grader

Alat ini secara otomatis menghasilkan perbandingan merek, sehingga Anda tidak dapat memilih pesaing mana yang akan dijadikan acuan.

Harga HubSpot AI Search Grader

Gratis

Peringkat dan ulasan HubSpot AI Search Grader

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang HubSpot AI Search Grader?

Berikut ulasan dari TrustRadius:

Ini adalah alat CRM dan otomatisasi pemasaran utama kami. Kami menggunakan kotak masuk, transaksi, kontak, perusahaan, dan fitur lainnya setiap hari. Fitur lain yang sering kami gunakan adalah formulir, survei umpan balik, alur kerja, dan fitur email. Singkatnya, ini adalah bagian krusial dari bisnis kami yang digunakan secara luas di semua tim, baik untuk komunikasi dengan pelanggan maupun internal.

Ini adalah alat CRM dan otomatisasi pemasaran utama kami. Kami menggunakan kotak masuk, transaksi, kontak, perusahaan, dan fitur lainnya setiap hari. Fitur lain yang sering kami gunakan adalah formulir, survei umpan balik, alur kerja, dan fitur email. Singkatnya, ini adalah bagian krusial dari bisnis kami yang digunakan secara luas di semua tim, baik untuk komunikasi dengan pelanggan maupun internal.

👀 Tahukah Anda? Platform mesin pencari AI seperti ChatGPT dan Perplexity sering mengutip sumber dari 10 hasil pencarian teratas Google. Perplexity mengutip dari mereka dalam lebih dari 90% kasus, sementara Google AI Overviews sekitar 85%, sedangkan ChatGPT tertinggal di sekitar 44%.

Semua alat dalam daftar ini menunjukkan posisi merek Anda dalam pencarian AI. Namun, jika Anda berencana untuk mengonsolidasikan semua aktivitas SEO dan konten Anda, Anda akan memerlukan alat lain.

PS: Itu juga menjadi favorit internal untuk manajemen proyek pemasaran.

ClickUp

Alat Generative Engine Optimization (GEO) membantu Anda beradaptasi, tetapi inilah masalahnya: wawasan tentang visibilitas AI masih perlu diubah menjadi pembaruan konten aktual, penugasan tugas, dan alur kerja penerbitan.

ClickUp menjembatani kesenjangan ini sebagai ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia. Alih-alih berpindah-pindah antara analitik GEO, dokumen konten, dan pelacak proyek, ClickUp menggabungkannya menjadi satu. Menemukan celah konten? Buat tugas langsung dari penelitian Anda. Perlu memperbarui konten existing untuk mesin pencari AI? Berikan tugas tersebut dengan konteks lengkap—posting asli, analisis pesaing, dan kata kunci target—semua dalam satu tempat. ClickUp menghilangkan Work Sprawl dengan menyediakan 100% konteks dan ruang kerja tunggal di mana manusia dan agen AI berkolaborasi—dari strategi hingga konten yang diterbitkan dan benar-benar muncul dalam respons ChatGPT dan Perplexity. Bayangkan ini sebagai platform terpadu yang menampung seluruh siklus hidup konten Anda, dari strategi hingga penyampaian.

Sekarang, mari kita lihat bagaimana tim SEO dan konten Anda dapat memanfaatkan ClickUp untuk Tim Pemasaran dengan optimal.

Mulailah dengan ClickUp Brain untuk menghasilkan ringkasan konten, judul, atau kerangka awal yang disesuaikan dengan tugas spesifik. Baik Anda meluncurkan seri blog atau menulis salinan produk, Brain dapat secara otomatis menyarankan ide berdasarkan tujuan, nada, atau profil target Anda.

Percepat pembuatan konten Anda dengan ClickUp Brain

Selain itu, seperti BrainGPT Brain, alat ini juga mendukung berbagai model AI, termasuk Gemini, Claude, dan ChatGPT. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda untuk bereksperimen dengan prompt, sudut pandang, dan format yang lebih mungkin diinterpretasikan dan dikutip oleh berbagai mesin pencari AI di bawah satu atap.

Pilih di antara berbagai model AI di Brain untuk optimasi mesin pencari generatif.

Ketika Anda memiliki semua ide konten terkait niat pencarian, kueri pengguna, dll., yang berkaitan dengan optimasi mesin generatif, Anda ingin menyimpannya dalam dokumen yang dapat diedit. ClickUp Docs dapat diakses secara terpusat oleh semua orang, di mana Anda dapat mengorganisir segala hal mulai dari ringkasan kampanye dan SOP hingga panduan gaya.

Anda dapat menambahkan komentar, video, spreadsheet, dan memformat tabel. Bagian terbaiknya adalah semua ini terhubung dengan tugas yang didukungnya—sehingga strategi dan eksekusi tidak pernah terpisah.

Menggunakan ClickUp Brain untuk menghasilkan posting blog di ClickUp Docs

Untuk pelaksanaan, dengan menggunakan ClickUp Tasks, Anda dapat menugaskan tugas penulisan, penyuntingan, dan desain dengan saran konten bawaan dari Brain. Anda dapat mengatur Bidang Kustom untuk metadata SEO, tautan aset, atau tanggal jatuh tempo.

Jika Anda perlu memetakan ketergantungan dan berkolaborasi secara visual secara real-time, ClickUp Whiteboards siap membantu. Saat konten siap untuk direview, beralihlah ke Mode Proofing, di mana pemangku kepentingan dapat memberikan umpan balik langsung pada gambar, PDF, atau video.

Bekerja sama dengan tim konten dan SEO Anda melalui papan tulis ClickUp saat merumuskan ide kata kunci untuk mesin pencari yang didukung AI.

Setelah Anda mengetahui di mana merek Anda muncul dalam jawaban yang dihasilkan oleh AI, pekerjaan sesungguhnya dimulai: bertindak berdasarkan wawasan tersebut. ClickUp’s Agents dirancang untuk hal ini. Mereka mengotomatiskan langkah berikutnya dalam alur kerja konten Anda berdasarkan tugas-tugas yang terstruktur dan dapat diulang.

Gunakan Autopilot Agents dengan bantuan cerdas untuk menangani ambiguitas atau membuat keputusan kontekstual.

Agen AI ini seperti asisten otonom. Mereka dapat disesuaikan untuk tugas-tugas spesifik, seperti merangkum rapat berdasarkan strategi SEO tradisional, menjawab pertanyaan tentang status proyek, mengirimkan laporan mingguan, dan lainnya. Tidak memerlukan pengaturan prompt atau konfigurasi AI.

Ketika Anda ingin melacak KPI pemasaran seperti kinerja kampanye, volume konten berdasarkan jenis, kecepatan proyek SEO, dan kapasitas tim, ClickUp Dashboards memungkinkan Anda melakukan semua itu dalam satu tempat.

Pantau metrik kritis dan KPI menggunakan Dashboard ClickUp.

Anda dapat membuat widget kustom untuk memantau status pipeline blog, jadwal peluncuran, atau metrik keterlibatan di berbagai platform. Anda juga dapat melacak tingkat pengalihan chatbot, waktu penanganan rata-rata, dan skor kepuasan pelanggan—semua terhubung dengan data tugas real-time.

ClickUp menyediakan templat siap pakai untuk kalender konten, pedoman merek, ringkasan kampanye, permintaan kreatif, dan alur kerja pemasaran lainnya. Templat ini menghemat waktu Anda berjam-jam dalam setiap tahap operasional Anda.

Dapatkan templat gratis Rencanakan konten dan aset pemasaran lainnya dengan templat kalender konten ClickUp.

Misalnya, Anda dapat mencoba Template Kalender Konten ClickUp. Template ini mengumpulkan semua rencana konten Anda di satu tempat sambil tetap fleksibel untuk menyesuaikan dengan proses Anda. Anda dapat menggunakannya untuk menjadwalkan posting, menugaskan tugas, melacak persetujuan, dan memastikan setiap konten selaras dengan kampanye besar Anda.

Fitur terbaik ClickUp

Batasan ClickUp

Meskipun ClickUp Brain menghasilkan ide kata kunci, itu bukanlah alat riset kata kunci tradisional yang menyertakan data pencarian.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4. 7/5 (10.370+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.490+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Berikut ulasan G2:

Brain MAX baru telah sangat meningkatkan produktivitas saya. Kemampuan untuk menggunakan berbagai model AI, termasuk model penalaran canggih, dengan harga terjangkau memudahkan untuk mengintegrasikan semuanya dalam satu platform. Fitur seperti konversi suara ke teks, otomatisasi tugas, dan integrasi dengan aplikasi lain membuat alur kerja menjadi lebih lancar dan efisien.

Brain MAX baru telah sangat meningkatkan produktivitas saya. Kemampuan untuk menggunakan berbagai model AI, termasuk model penalaran canggih, dengan harga terjangkau memudahkan untuk mengintegrasikan semuanya dalam satu platform. Fitur seperti konversi suara ke teks, otomatisasi tugas, dan integrasi dengan aplikasi lain membuat alur kerja menjadi lebih lancar dan efisien.

Mengintegrasikan Semuanya: ClickUp Mengintegrasikan Strategi Optimasi Mesin Generatif Anda

Sebelum Anda pergi, berikut ini daftar periksa GEO singkat untuk membantu merek Anda tetap terlihat dalam hasil yang dihasilkan oleh AI:

Audit di mana merek Anda dikutip di seluruh platform mesin pencari AI.

Bandingkan frekuensi kutipan dengan pesaing.

Strukturkan konten Anda untuk mesin pencari generatif yang efektif, bukan hanya untuk Google.

Terakhir, fokuslah pada memberikan nilai tambah. Lalu lintas organik, baik melalui SEO tradisional maupun mesin pencari AI generatif, akan mengikuti.

Ingin mengelola semua ini di satu tempat? Dengan ClickUp, Anda dapat membuat kalender konten GEO, menugaskan tugas optimasi, menggunakan AI untuk menyusun ringkasan, dan melacak kemajuan—semua dalam satu dasbor.

Daftar di ClickUp secara gratis untuk memulai.