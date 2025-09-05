10 Alternatif Terbaik Google AI Mode yang Bisa Anda Coba Sekarang

Mode AI Google memang handal dalam menemukan jawaban, tetapi apa yang terjadi ketika Anda perlu melakukan sesuatu dengan jawaban-jawaban tersebut?

Yang perlu diingat, alat AI yang berbeda unggul dalam hal yang berbeda. Beberapa dirancang untuk integrasi aplikasi yang mulus, yang lain unggul dalam analisis data, dan beberapa spesialis dalam memahami konteks industri Anda.

Jika Anda mencari alternatif Google AI Mode yang dapat menangani tugas-tugas berat dalam pekerjaan sehari-hari Anda, opsi-opsi ini menawarkan sesuatu yang unik. 🎯

Alternatif Terbaik Google AI Mode dalam Sekilas

Inilah alternatif Google AI Mode terbaik yang telah dibandingkan. 👇

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga* ClickUp Individu, tim kecil, dan perusahaan besar yang ingin beralih dari wawasan AI ke eksekusi tim dalam satu platform Ubah perintah AI menjadi tugas terjadwal dengan ClickUp Brain, balas pertanyaan secara otomatis dengan Autopilot Agents, dan beralih antara beberapa model bahasa besar (LLM) secara instan Rencana gratis tersedia; Harga khusus untuk perusahaan Perplexity AI Analis, akademisi, dan pembelajar yang penasaran yang melakukan penelitian secara real-time Dapatkan jawaban dengan kutipan, jelajahi berita dan artikel akademik, ajukan pertanyaan lanjutan dalam thread Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $20/bulan Anda. com Para kreator, pelajar, dan pemasar yang membutuhkan pengalaman AI yang dapat disesuaikan Ganti mode pencarian, hapus situs berkualitas rendah, gunakan filter berdasarkan waktu Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $20/bulan 1min. AI Penulis, peneliti konten, dan wirausaha mandiri yang mencari sintesis informasi dengan cepat Ringkas topik, ekstrak statistik, buat konten, dan ambil konteks dari hasil pencarian yang berbeda Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $8 per bulan Microsoft 365 Copilot Pengguna Microsoft 365 dan tim perusahaan yang ingin mengintegrasikan AI ke dalam aplikasi Office Gunakan di dalam Edge dan Bing, analisis gambar dan data langsung di obrolan, dapatkan bantuan yang memahami konteks Rencana gratis tersedia (hanya obrolan); Rencana berbayar mulai dari $30/bulan per pengguna ChatGPT Pro Profesional, peneliti, dan tim teknis yang membutuhkan kemampuan pencarian yang kompleks Jaga konteks, atur percakapan penelitian yang panjang, dan dukung proses ideasi kreatif Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $20/bulan Claude AI Peneliti, penulis, dan pemikir mendalam yang mencari percakapan yang mendalam Dapatkan wawasan etis tentang topik sensitif, berikan alasan kontekstual Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $20/bulan Pi oleh Inflection AI Individu yang melakukan percakapan pencarian santai Jelajahi topik secara percakapan, ajukan pertanyaan lanjutan, pilih tingkat detail Gratis Brave’s Leo Individu dan tim yang peduli dengan keamanan yang menginginkan bantuan AI yang berfokus pada privasi Proses permintaan secara lokal, ringkas tab browser, dan jaga anonimitas penuh Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $14,99 per bulan Opera One’s Aria Pengguna multitasking yang mencari integrasi AI dalam aktivitas penelusuran web mereka Ringkas artikel, terjemahkan halaman secara langsung, sinkronkan di semua perangkat Gratis

Mengapa Memilih Alternatif Google AI Mode?

Inilah alasan mengapa menjelajahi alternatif Google AI Mode masuk akal:

Melampaui pencarian: Mesin pencari AI Google unggul dalam menemukan informasi, tetapi Anda mungkin memerlukan alat yang dapat menciptakan, membangun, atau bertindak berdasarkan wawasan tersebut Mesin pencari AI Google unggul dalam menemukan informasi, tetapi Anda mungkin memerlukan alat yang dapat menciptakan, membangun, atau bertindak berdasarkan wawasan tersebut

Keunggulan khusus: Platform-platform ini dirancang untuk kasus penggunaan spesifik seperti pembuatan konten, analisis data, atau otomatisasi alur kerja yang tidak dapat disamai oleh pencarian Google

Integrasi alur kerja: Sebagian besar profesional membutuhkan AI yang dapat mengingat konteks, terintegrasi dengan alat yang sudah ada, dan beradaptasi dengan cara mereka bekerja, bukan hanya cara mereka mencari

Keunggulan khusus tugas: Alternatif Google AI Mode yang dirancang khusus seringkali memberikan hasil yang lebih baik untuk pekerjaan kreatif yang intensif, analisis kompleks, atau persyaratan spesifik industri

Alur proses yang mulus: Alat Alat pencarian cerdas terbaik tidak hanya memberikan jawaban. Mereka menjadi bagian dari alur kerja Anda dan membuat seluruh proses Anda lebih cerdas​​​​​​​​​​​​​​​​

🔍 Tahukah Anda? Hanya 8,5% orang yang mengatakan mereka selalu mempercayai ringkasan AI Google dalam hasil pencarian. Itu adalah tanda jelas bahwa pengguna masih berhati-hati dalam membiarkan AI membentuk apa yang mereka lihat secara online.

Alternatif Terbaik untuk Google AI Mode

Mari kita bahas alternatif terbaik untuk Google AI Mode. 🤖

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk menghubungkan wawasan AI dengan eksekusi tim dalam satu platform)

Ubah wawasan menjadi tugas yang ditugaskan menggunakan ClickUp Brain

Alat AI sangat baik dalam memberikan jawaban. Namun, bagi kebanyakan tim, itu bukan masalahnya.

Tantangan sesungguhnya dimulai setelah Anda mendapatkan jawaban: menentukan apa yang harus dilakukan dengannya, mengubahnya menjadi tugas, menugaskan orang yang tepat, melakukan tindak lanjut, dan memantau kemajuan.

ClickUp membantu hal tersebut dengan menghubungkan wawasan, alur kerja, dan tindakan tim Anda sehingga Anda dapat beralih dari input ke eksekusi tanpa hambatan. Itulah yang membuatnya menjadi salah satu alternatif Google AI Mode yang paling lengkap.

Ubah respons AI menjadi kemajuan yang terlihat

ClickUp Brain bukanlah chatbot yang ditumpangkan di atas pekerjaan Anda; ini adalah asisten yang memahami Workspace Anda secara mendalam. Ia memahami proyek Anda, pemilik, jadwal, alur kerja, ketergantungan, dan bahkan aplikasi terhubung seperti Google Drive.

Misalnya, Anda mengumpulkan umpan balik pelanggan ke dalam dokumen ClickUp dan meminta ClickUp Brain untuk menemukan keluhan utama. Ia akan langsung merangkum masalah utama seperti proses onboarding yang lambat atau harga yang tidak jelas. Dari sana, ia dapat menghasilkan dan menugaskan tugas kepada rekan tim, menetapkan batas waktu, dan menghubungkan dokumen sumber untuk konteks.

Otomatisasi tindakan tim

Jawab pertanyaan status secara otomatis menggunakan Agen Answers Autopilot di ClickUp

ClickUp Autopilot Agents dibangun di atas asisten AI-nya, dirancang untuk mengotomatisasi tindak lanjut manual yang menghambat kemajuan proyek. Ada dua jenis:

Agen yang sudah siap pakai* menjawab pertanyaan dan membuat pembaruan, serta siap untuk diimplementasikan sebagai respons terhadap pemicu spesifik

Custom Agents memungkinkan Anda membuat logika otomatisasi sendiri tanpa perlu kode

Misalkan pengiriman formulir ditandai sebagai 'urgent' dan dikategorikan sebagai 'client-facing' tetapi hanya untuk transaksi di atas $10K. Agen Autopilot Kustom akan secara otomatis memeriksa ketiga kondisi tersebut, lalu membuat tugas, menugaskan tugas tersebut kepada lead, menambahkan batas waktu, dan memposting pembaruan Chat.

Tambahkan instruksi kustom untuk Agen Autopilot Kustom ClickUp Anda

Ucapkan perintah dan ambil tindakan secara instan

Saat Anda sedang fokus pada eksekusi, mengetik perintah dan mengklik menu dapat memperlambat Anda. ClickUp Brain MAX memberikan Anda asisten AI desktop berbasis suara yang dirancang untuk interaksi cepat.

Misalkan Anda sedang mereview draf siaran pers. Anda membuka Brain MAX dan berkata: ‘Buat paragraf ini terdengar lebih formal dan tambahkan daftar poin penting dari laporan kuartal kedua kami.’

AI terhubung ini mengambil konteks dari dokumen yang terhubung, mengedit ulang konten sesuai preferensi gaya penulisan Anda, mengambil data yang tepat dari laporan Q2 di Workspace Anda, dan menyisipkan semuanya ke dalam dokumen.

Anda juga dapat meminta Brain MAX untuk menghasilkan gambar, membuat tugas, atau bahkan menjadwalkan pertemuan.

Minta ClickUp Brain MAX untuk membantu penjadwalan rapat dan lebih dari itu

Fitur terbaik ClickUp

Batasan ClickUp

Harapkan kurva pembelajaran jika tim Anda belum terbiasa dengan platform all-in-one seperti ClickUp

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna di Reddit berbagi:

ClickUp Brain benar-benar menghemat banyak waktu bolak-balik. Saya tahu ada alat AI dengan tier gratis yang cukup efisien, tapi berpindah-pindah tab terus-menerus sangat melelahkan. Dan jujur saja, saat saya sedang fokus bekerja, ini adalah hal terakhir yang ingin saya lakukan. Saya terutama menggunakan AI untuk menulis karena saya bekerja di industri konten. AI ini juga mengedit apa yang saya tulis (luar biasa!). Hal lain yang benar-benar membantu saya adalah Docs. Saya suka opsi formatnya, terutama banner-bannernya. Imut banget!

🧠 Fakta Menarik: Konsep jaringan saraf pertama kali diusulkan pada tahun 1943 oleh seorang neurofisiolog dan matematikawan—Warren McCulloch dan Walter Pitts—puluhan tahun sebelum daya komputasi yang cukup untuk menjalankannya tersedia.

2. Perplexity AI (Terbaik untuk penelitian real-time)

melalui Perplexity AI

Bayangkan Perplexity AI sebagai teman yang membaca berita dan kembali dengan bagian-bagian menariknya. Anda mengajukan pertanyaan, dan alih-alih mendapatkan daftar hasil pencarian yang panjang, Anda mendapatkan jawaban yang jelas dengan bukti pendukung.

Platform ini mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan menyatukannya menjadi narasi yang kohesif dan mudah dipahami. Anda bahkan dapat memilih untuk memfokuskan pencarian pada domain tertentu seperti literatur akademik, penulisan teknis, atau forum diskusi seperti Reddit.

Yang cerdas dari Perplexity adalah cara ia menangani pertanyaan lanjutan Anda. Anda dapat menyelami topik lebih dalam tanpa harus memulai dari awal setiap kali. Pengalaman ini terasa seperti memiliki asisten riset yang tidak pernah bosan dengan pertanyaan tak berujung seperti ‘tapi bagaimana dengan…’.

Dengan penambahan Comet browser, Anda kini juga dapat menggunakan alat AI ini untuk mengelola kalender, mengikuti email, dan mengembangkan ide.

Fitur terbaik Perplexity AI

Cari informasi dari beberapa basis data dan sumber secara bersamaan untuk mengumpulkan informasi komprehensif tentang topik apa pun, disertai dengan kutipan sumber yang detail untuk setiap klaim

Akses berita terkini dan peristiwa terkini secara real-time melalui kemampuan penjelajahan web secara real-time

Organisasikan thread penelitian ke dalam Koleksi , menciptakan repositori pengetahuan yang dapat dibagikan dan terfokus untuk proyek-proyek

Analisis dokumen yang diunggah, termasuk PDF, CSV, dan file teks, untuk merangkum konten atau mengekstrak poin data penting

Batasan Perplexity AI

Terkadang, sistem ini dapat memberikan informasi yang bertentangan dari berbagai sumber tanpa penyelesaian yang jelas

Kinerja menurun secara signifikan saat menangani pertanyaan yang sangat teknis atau spesifik

Pilihan penyesuaian yang terbatas untuk mengubah gaya respons atau preferensi format

Harga Perplexity AI

Gratis

Pro: $20/bulan

Enterprise Pro: $40/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Perplexity AI

G2: 4.7/5 (50+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Perplexity AI?

Sebuah komentar di Reddit mengatakan:

Banyak orang di lingkaran teknologi mulai lebih memilihnya daripada Google. Ingat, Perplexity AI tidak bertujuan untuk menggantikan OpenAI. Tujuannya adalah menggantikan Google. Hasilnya lebih baik, ditambah konsep thread dan library. Mereka pasti sedang membangun ke arah yang benar.

3. You. com (Terbaik untuk pengalaman AI yang dapat disesuaikan)

melalui You.com

You. com memungkinkan Anda menyesuaikan pencarian sesuai cara Anda berpikir, bukan cara algoritma berpikir Anda seharusnya. Platform ini menggabungkan pencarian web tradisional dengan obrolan AI, sehingga Anda dapat mengajukan pertanyaan secara alami dan mendapatkan hasil yang masuk akal.

Bagian terbaiknya? Anda dapat mengontrol sumber mana yang diprioritaskan. Hasil pencarian dilengkapi dengan ringkasan yang dihasilkan AI, tetapi Anda tetap dapat mengklik untuk mengakses sumber asli saat membutuhkan detail lebih lanjut. Anda bahkan dapat mencari dalam rentang waktu tertentu atau mengesampingkan jenis konten tertentu.

Selain itu, Anda juga dapat mengakses beberapa model bahasa besar (LLM) terkemuka seperti GPT-4 dan Claude, serta mode khusus untuk tugas-tugas tertentu seperti penelitian, pembuatan gambar, dan pemrograman.

You. com fitur terbaik

Desain asisten AI kustom dengan kepribadian, bidang keahlian, dan gaya respons yang spesifik untuk tugas-tugas berulang

Beralih antara berbagai mode pencarian tergantung pada apakah Anda membutuhkan penelitian faktual atau inspirasi kreatif

Buat teks panjang dan aset visual dalam platform yang sama

Kecualikan situs web atau jenis konten tertentu dari hasil pencarian untuk menghindari informasi yang tidak relevan atau berkualitas rendah

Batasan You. com

Mode ini memiliki basis pengguna yang lebih kecil, yang mungkin memengaruhi cakupan dan kedalaman informasi untuk pertanyaan-pertanyaan spesifik

Meskipun mode penelitiannya menyediakan kutipan, kutipan tersebut bisa kurang menonjol dan konsisten

Pengguna melaporkan bahwa platform ini terasa lambat atau lamban, terutama untuk tugas-tugas yang membutuhkan banyak AI atau unggahan file

Harga You. com

Gratis

Pro: $20/bulan

Max: $200/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian You. com

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang You. com?

Dari ulasan G2:

Saya menyukai kemudahan tidak perlu berpindah dari satu halaman ke halaman lain saat menggunakannya. Saya mencoba penerjemah untuk komunikasi dengan klien Eropa serta brainstorming untuk menyusun presentasi proyek. Saya menemukan bahwa penggunaannya sangat mudah.

🔍 Tahukah Anda? Tim yang menggunakan ClickUp Brain melaporkan penghematan biaya hingga 86%, hanya karena pekerjaan berulang ditangani secara otomatis.

4. 1min. AI (Terbaik untuk sintesis informasi cepat)

melalui 1min.AI

Tanyakan pertanyaan kepada 1min. AI dan dapatkan jawaban komprehensif dalam waktu kurang dari 60 detik, lengkap dengan fakta kunci dan konteks yang relevan. Alternatif Google AI Mode ini unggul dalam mengolah topik pencarian yang kompleks dan menyederhanakannya menjadi informasi yang Anda butuhkan.

Tidak membuang waktu dengan animasi yang rumit atau antarmuka yang kompleks. Anda unggah, dan sistem memprosesnya. Sederhana saja.

Aplikasi ini menggabungkan berbagai alat dari OpenAI, Anthropic, Midjourney, dan lainnya dalam satu platform. Bukan hanya sebagai alat pencarian, tetapi juga membantu dalam pembuatan konten, mulai dari mengedit file audio hingga menulis teks atau menghasilkan gambar dengan AI.

1min. Fitur terbaik AI

Proses hasil pencarian secara bersamaan untuk mengekstrak informasi relevan dan real-time tanpa memerlukan tinjauan manual

Buat ringkasan cepat tentang topik tren, berita terkini, dan peristiwa saat ini untuk pemahaman yang cepat

Ekstrak poin data dan statistik spesifik dari hasil pencarian menggunakan pertanyaan dalam bahasa alami, bukan dengan mencari kata kunci

Berinteraksi dengan dokumen dengan mengekstrak teks atau bercakap-cakap dengan file PDF untuk dengan cepat menemukan informasi

1min. Batasan AI

Pemrosesan cepat terkadang mengorbankan nuansa dan konteks demi kecepatan

Kemampuan terbatas dalam menangani permintaan konten yang sangat kreatif atau subjektif

Penekanan pada kesederhanaan dapat mengabaikan detail penting dalam skenario yang kompleks

1min. Harga AI

Gratis

Pro: $8/bulan

Bisnis: $12,5 per bulan

Enterprise: $8,5 per bulan per pengguna

1 menit. Ulasan dan penilaian AI

G2: 4.6/5 (600+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (360+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang 1min. AI?

Sebuah ulasan G2 tentang mesin pencari bertenaga AI ini mengatakan:

Saya sangat menghargai betapa cepat dan mudahnya menggunakan platform ini. Platform ini memberikan hasil yang memuaskan, sehingga sangat cocok untuk draf cepat, ringkasan, atau ide konten saat Anda sedang terburu-buru. Antarmukanya bersih dan ramah pengguna, dengan dukungan AI yang efisien untuk menyelesaikan tugas dengan cepat.

5. Microsoft 365 Copilot (Terbaik untuk integrasi Office)

melalui Microsoft 365

Microsoft 365 Copilot memungkinkan Anda mencari dan bercakap-cakap dalam satu ruang yang sama. Tanyakan pertanyaan, dan Copilot akan mengumpulkan informasi dari web, memberikan respons dalam format percakapan, serta menyertakan tautan ke sumber yang relevan jika diperlukan.

Fitur ini berfungsi di dalam Bing dan Microsoft Edge, sehingga Anda dapat berinteraksi dengannya saat menjelajah web. Selain itu, fitur ini didukung oleh GPT-4 dan model Prometheus dari Microsoft, yang mengakses data real-time. Anda juga dapat membuat gambar atau merangkum halaman tanpa perlu beralih tab.

Nilai utamanya adalah memanfaatkan data internal organisasi Anda (email, dokumen, obrolan, kalender) untuk memberikan bantuan yang sadar konteks.

Fitur terbaik Microsoft 365 Copilot

Unggah gambar dan dapatkan wawasan AI tentang apa yang ada dalam foto—baik itu mengidentifikasi objek, menganalisis grafik, atau menerjemahkan catatan tulisan tangan

Jalankan potongan kode, rumus, atau kueri logika langsung di Bing Chat untuk menguji ide atau menyelesaikan masalah teknis tanpa perlu beralih alat

Beralih antara obrolan AI dan hasil pencarian tradisional untuk membandingkan respons atau menjelajahi berbagai sudut pandang dalam jendela yang sama

Integrasikan langsung dengan aplikasi Microsoft 365 untuk menyusun dokumen Word, membuat presentasi PowerPoint dari outline, atau menganalisis data di Excel menggunakan bahasa alami

Batasan Microsoft 365 Copilot

Terkadang memprioritaskan layanan Microsoft (seperti Edge atau Office) dalam respons, yang dapat memengaruhi hasil

Mode ini mengandalkan indeks pencarian Bing, yang mungkin menampilkan sumber yang berbeda atau lebih sedikit dibandingkan dengan alat AI Google

Membutuhkan akun Microsoft untuk akses penuh, termasuk fitur lanjutan dan sesi obrolan yang lebih lama

Harga Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot Chat: Gratis

Microsoft 365 Business Basic dan Copilot: $36 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Microsoft 365 Business Standard dan Copilot: $42,50 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian Microsoft 365 Copilot

G2: 4. 4/5 (105+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

🔍 Tahukah Anda? Pada tahun 1956, istilah kecerdasan buatan (AI) pertama kali diperkenalkan dalam sebuah lokakarya di Dartmouth College. Hanya lima orang yang hadir, namun lokakarya ini dianggap sebagai tempat kelahiran AI sebagai bidang ilmu.

6. ChatGPT Pro (Terbaik untuk pemrosesan pencarian yang kompleks)

melalui ChatGPT Pro

ChatGPT Pro menangani pertanyaan pencarian yang memerlukan pemikiran mendalam. Minta ChatGPT Pro untuk meneliti topik yang rumit, dan ia akan menganalisis, membandingkan, dan menyimpulkan temuan yang diperoleh.

Alat ini dapat menjaga konteks selama sesi penelitian yang panjang, sehingga Anda dapat mengajukan pertanyaan lanjutan yang dibangun berdasarkan pencarian sebelumnya tanpa perlu menjelaskan kembali seluruh proyek Anda.

Ketika Anda perlu memahami hubungan sebab-akibat, membandingkan berbagai perspektif, atau menangani pertanyaan penelitian yang kompleks, ChatGPT Pro dapat menangani analisis mendalam yang tidak dapat dilakukan oleh mesin pencari intranet dasar.

Fitur terbaik ChatGPT Pro

Simpan riwayat percakapan yang panjang selama berjam-jam atau berhari-hari tanpa kehilangan konteks atau memerlukan penjelasan berulang

Bandingkan dan bedakan berbagai sudut pandang tentang topik-topik kontroversial atau rumit untuk memberikan pemahaman yang seimbang tentang hasil pencarian

Pecah pertanyaan penelitian yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat dikelola, lalu kerjakan setiap komponen secara sistematis

Analisis data dari dokumen, spreadsheet, dan gambar yang diunggah untuk menghasilkan ringkasan, wawasan, dan visualisasi

Buat gambar berkualitas tinggi, buat draf konten dalam berbagai format, dan perbaiki potongan kode dalam satu antarmuka percakapan

Batasan ChatGPT Pro

Biaya langganan bulanan dapat menjadi beban, memaksa pengguna individu untuk mempertimbangkan alternatif ChatGPT

ChatGPT dapat dengan percaya diri menghasilkan konten yang terdengar meyakinkan namun palsu atau dibuat-buat, termasuk kutipan atau kutipan yang dibuat-buat

Waktu respons masih dapat bervariasi selama periode permintaan yang sangat tinggi

Pengetahuannya didasarkan pada data publik dan file yang diunggah; ia tidak memiliki akses bawaan ke data perusahaan pribadi Anda, obrolan, atau email untuk pemahaman konteks

Harga ChatGPT Pro

Pro: $200/bulan

Ulasan dan penilaian ChatGPT Pro

G2: 4.7/5 (825+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (220+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ChatGPT Pro?

Menurut ulasan G2:

Yang paling saya sukai dari ChatGPT adalah bagaimana ia membantu saya memulai tugas menulis sehari-hari dengan mudah dan jelas. Saya menggunakannya secara rutin untuk menyusun surat, email, dan kebijakan, hal-hal yang sering memakan waktu untuk disempurnakan. ChatGPT memberikan titik awal yang solid berdasarkan pemikiran atau poin yang saya bagikan, membantu membentuk ide-ide saya menjadi sesuatu yang terstruktur dan koheren. Hal ini mengurangi tekanan dari halaman kosong, yang seringkali menjadi hambatan terbesar saat menulis sesuatu dari nol.

💡 Tips Pro: Mengapa menggunakan satu LLM saat Anda bisa mengakses semua LLM teratas dalam satu platform? Perangkat lunak manajemen pengetahuan ClickUp memungkinkan Anda beralih antara LLM seperti GPT, Gemini, atau Claude, sesuai dengan kebutuhan Anda—ringkasan, penulisan, perencanaan, atau dukungan pengambilan keputusan. Akses model bahasa besar (LLM) terkemuka di satu tempat dengan ClickUp Brain, platform AI ClickUp

7. Claude AI (Terbaik untuk percakapan yang kompleks)

melalui Claude

Alternatif Google AI Mode ini memahami niat di balik kueri pencarian Anda, terutama saat Anda mencari analisis daripada sekadar fakta.

Minta Claude untuk meneliti dilema etika atau masalah sosial yang kompleks, dan Anda akan mendapatkan analisis mendalam tentang berbagai sudut pandang daripada jawaban yang sederhana. Ia mencari dengan nuansa dan menyajikan berbagai perspektif secara adil, disertai konteks tentang mengapa sumber-sumber tersebut mungkin bias atau tidak lengkap.

Mode AI Google ini sangat dihargai karena jendela konteksnya yang luas, memungkinkan pemrosesan dan analisis dokumen, basis kode, atau riwayat percakapan yang ekstensif dalam satu perintah. Bagi profesional, hal ini menjadikannya pilihan yang kuat untuk tugas-tugas yang memerlukan pemahaman konteks yang mendalam.

Fitur terbaik Claude AI

Tangani pertanyaan etika dan sosial yang kompleks yang memerlukan pertimbangan cermat terhadap perspektif berbagai pemangku kepentingan

Berikan konteks historis dan budaya untuk topik pencarian guna membantu memahami bagaimana isu-isu saat ini berkembang seiring waktu

Analisis dokumen kompleks dan teks panjang sambil memberikan umpan balik kontekstual yang memperhitungkan nada, struktur, dan audiens yang dituju

Organisasikan percakapan yang berbeda ke dalam Proyek untuk menjaga alur kerja dan basis pengetahuan yang berbeda tetap terpisah

Batasan Claude AI

Banyak versi Claude AI tidak mendukung penelusuran web secara real-time atau akses ke sumber data dinamis, sehingga membatasi kemampuannya untuk menyediakan berita terkini, harga saham, cuaca, atau acara

Bahkan paket berbayar pun memiliki batasan pesan yang ketat—banyak pengguna mencapai batas penggunaan setelah hanya beberapa puluh prompt, yang mengakibatkan pemblokiran selama berjam-jam

Harga Claude

Gratis

Pro: $20/bulan

Max: Mulai dari $100 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Claude

G2: 4. 4/5 (55+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (20+ ulasan)

📮 ClickUp Insight: 45% pekerja telah mempertimbangkan penggunaan otomatisasi, tetapi belum mengambil langkah tersebut. Faktor-faktor seperti waktu yang terbatas, ketidakpastian tentang alat terbaik, dan pilihan yang membingungkan dapat menghambat orang untuk mengambil langkah pertama menuju otomatisasi. ⚒️ Dengan agen AI yang mudah dibuat dan perintah berbasis bahasa alami, ClickUp memudahkan Anda untuk memulai otomatisasi. Mulai dari penugasan tugas otomatis hingga ringkasan proyek yang dihasilkan AI, Anda dapat mengakses otomatisasi yang kuat dan bahkan membuat agen AI kustom dalam hitungan menit—tanpa kurva pembelajaran. 💫 Hasil Nyata: QubicaAMF mengurangi waktu pelaporan sebesar 40% dengan menggunakan dashboard dinamis dan grafik otomatis ClickUp, mengubah jam kerja manual menjadi wawasan real-time.

8. Pi oleh Inflection AI (Terbaik untuk percakapan pencarian santai)

melalui Inflection AI

Pi mengubah pencarian menjadi sesuatu yang terasa seperti bertanya kepada teman yang berpengetahuan. Alih-alih mengetik kata kunci dan berharap yang terbaik, Anda dapat mengajukan pertanyaan secara alami dan mendapatkan jawaban yang sesuai dengan tingkat keingintahuan Anda. Pi mengingat apa yang telah Anda cari sebelumnya dan dapat menghubungkan pertanyaan baru dengan minat Anda sebelumnya.

Mode ini bekerja dengan baik saat Anda menjelajahi topik secara santai, bukan untuk penelitian mendalam, seperti menjelajahi Wikipedia hingga larut malam, tetapi dengan percakapan yang lebih menarik. Kekuatannya terletak pada aliran bahasa alami dan nada yang cerdas secara emosional.

Fitur terbaik Pi oleh Inflection AI

Gali lebih dalam dengan pertanyaan lanjutan untuk menemukan ide atau sudut pandang terkait yang mungkin terlewatkan pada awalnya

Pilih tingkat detail yang Anda inginkan, apakah Anda mencari jawaban cepat atau ingin menjelajahi topik secara lebih mendalam

Dapatkan panduan langkah demi langkah saat Anda menjelajahi hal yang belum familiar dan membutuhkan bantuan untuk memecahnya menjadi bagian-bagian kecil

Akses asisten ini di berbagai platform, termasuk web, aplikasi seluler, dan integrasi pesan, untuk percakapan yang berkelanjutan

Ucapkan pikiran dan ide Anda menggunakan fitur obrolan suara-nya, sehingga mudah digunakan saat multitasking atau saat bepergian

Batasan Pi oleh Inflection AI

Kurang efektif untuk tugas teknis atau penelitian faktual dibandingkan dengan alternatif Google AI Mode lainnya

AI ini tidak mendukung masukan visual, artinya Anda tidak dapat mengunggah gambar, tangkapan layar, atau data visual lainnya untuk analisis

Fokus percakapan berarti mungkin tidak memberikan jawaban langsung saat Anda membutuhkannya

Pilihan integrasi terbatas atau fitur eksperimental untuk alur kerja profesional atau produktivitas

Harga Pi oleh Inflection AI

Gratis

Ulasan dan penilaian Pi oleh Inflection AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Pi oleh Inflection AI?

Seorang pengguna Reddit berbagi:

🧠 Fakta Menarik: Model AI dapat berbicara dalam puluhan bahasa, tetapi kinerjanya lebih buruk pada bahasa yang memiliki porsi lebih kecil dalam data pelatihan. Itulah mengapa bahasa Inggris masih menghasilkan hasil yang paling koheren.

9. Brave’s Leo (Pilihan terbaik untuk asisten AI yang berfokus pada privasi)

melalui Brave

Brave Leo adalah asisten AI yang mengutamakan privasi yang terintegrasi langsung ke dalam browser web Brave. Ia menangani kueri pencarian Anda tanpa meninggalkan jejak digital dari minat Anda. AI ini memproses pertanyaan Anda secara lokal jika memungkinkan, sehingga pencarian sensitif tetap berada di perangkat Anda.

Anda dapat meminta Leo untuk mencari informasi kesehatan pribadi, saran keuangan, atau topik kontroversial tanpa khawatir iklan bertarget akan mengikuti Anda setelahnya. Perangkat lunak pencarian perusahaan ini juga menganalisis halaman yang sedang Anda lihat untuk konteks.

Fitur terbaik Brave’s Leo

Bagikan pertanyaan sensitif dan informasi pribadi secara lokal di perangkat Anda tanpa perlu khawatir mengirim data ke server eksternal atau membuat profil pengguna

Telusuri topik kompleks dari berbagai sumber secara efisien dengan ringkasan simultan dari beberapa tab browser

Blokir skrip pelacakan dan iklan untuk melindungi privasi pengguna sambil mendapatkan rekomendasi konten berdasarkan riwayat penelusuran Anda

Jaga privasi pengguna melalui percakapan anonim yang tidak terekam, tanpa memerlukan akun atau login untuk penggunaan gratis

Batasan Leo dari Brave

Kemampuan model yang lebih kecil dibandingkan dengan platform AI berbasis cloud

Fitur canggih yang lebih sedikit akibat batasan desain yang mengutamakan privasi

Harga Leo dari Brave

Gratis

Leo Premium: $14,99/bulan

Ulasan dan peringkat Leo dari Brave

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

10. Opera One’s Aria (Terbaik untuk penjelajahan web terintegrasi)

melalui Opera One

Opera One mengintegrasikan AI sebagai bagian dari pengalaman browsing, bukan sebagai fitur tambahan. Membaca artikel yang kompleks? AI bernama Aria dapat merangkumnya menjadi poin-poin kunci langsung di halaman tersebut. Terjebak di situs web berbahasa asing? Terjemahan instan yang mempertahankan format asli.

Saran AI muncul saat diperlukan dan menghilang saat tidak diperlukan, menghindari masalah pop-up yang mengganggu. Semua data sinkronisasi di semua perangkat Anda, sehingga percakapan dan preferensi Anda selalu mengikuti Anda.

Fitur terbaik Opera One’s Aria

Akses jawaban terkini dan komprehensif untuk pertanyaan berdasarkan pencarian web real-time

Terjemahkan seluruh situs web dan teks tertentu sambil mempertahankan format asli, gambar, dan elemen interaktif secara mulus

Berinteraksi dengan halaman web menggunakan Mode Konteks Halaman yang merangkum, menerjemahkan, atau menjawab pertanyaan tentang halaman saat ini

Kontrol fungsi browser, seperti mengatur tab, menggunakan perintah bahasa alami

Buat teks dan gambar secara langsung di dalam browser, menggunakan baris perintah sederhana atau antarmuka obrolan

Buat respons cerdas untuk diskusi forum, thread komentar, dan percakapan online dengan menggunakan konten halaman yang relevan sebagai bahan referensi

Batasan Aria Opera One

Pilihan penyesuaian yang terbatas untuk mengatur perilaku dan respons AI

Pada versi desktop (terutama versi Developer), mengaktifkan Aria dapat memicu crash browser, freeze, atau penggunaan CPU/RAM yang berlebihan—bahkan jika Aria sendiri tidak digunakan secara aktif

Kemampuan Aria untuk mengingat konteks percakapan yang sedang berlangsung terbatas

Penawaran harga Aria dari Opera One

Gratis

Ulasan dan penilaian Aria dari Opera One

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🔍 Tahukah Anda? Model AI tidak dilatih menggunakan internet yang aktif. Sebagian besar data dikumpulkan dari buku, Wikipedia, forum, dan situs web, lalu dibekukan pada titik tertentu. Jadi, ketika mesin pencari LLM mengatakan memiliki batas waktu pada 2023 atau 2024, itu benar-benar literal—ia tidak tahu apa-apa setelah itu kecuali diperbarui.

