Jotform vs. Typeform: Pembuat Formulir Mana yang Tepat untuk Anda?

Apakah Anda kesulitan memilih antara Jotform dan Typeform?

Keduanya memiliki reputasi yang solid dalam membantu tim membuat formulir yang indah dan praktis, tetapi pendekatan mereka sangat berbeda.

Meskipun Jotform menawarkan fitur canggih, templat, dan logika formulir yang kompleks, Typeform lebih mengutamakan desain yang elegan, ramah pengguna, dan pengalaman yang lebih percakapan.

Pada pandangan pertama, keduanya tampak seimbang. Namun, saat mengelola proyek, membuat templat formulir umpan balik, atau mengelola interaksi dengan klien, alat pembuat formulir yang Anda gunakan harus praktis dan sesuai dengan kebutuhan Anda.

Dalam artikel ini, kami akan membandingkan perbedaan nyata antara Typeform dan Jotform. Dan jika Anda mencari Typeform dan Jotform, kami punya apa yang Anda butuhkan. ✨

Jotform vs. Typeform dalam Sekilas

Fitur / Alat Jotform Typeform ClickUp (Bonus) Desain Formulir & Antarmuka Pengguna (UI) Formulir tradisional, sangat dapat disesuaikan, multi-halaman, dukungan CSS Percakapan, satu pertanyaan sekaligus, modern, dan menarik Pembuat formulir seret dan lepas, dapat disesuaikan, mendukung visual dan instruksi, terintegrasi dengan alur kerja Logika Kondisional Fitur Lanjutan (tampilkan/sembunyikan bidang, pemberitahuan kustom, pengalihan) Lompatan Logika (cabang dinamis, validasi cerdas) Logika kondisional terintegrasi untuk formulir dan alur kerja Integrasi Pembayaran lebih dari 40 gateway pembayaran (Stripe, PayPal, Square, dll.), pembayaran berulang, tanpa biaya tambahan Stripe, Square (pilihan terbatas) Pembayaran ClickUp asli tidak didukung, tetapi dapat diintegrasikan melalui integrasi Analisis & Laporan Analisis bawaan, laporan visual, ekspor ke Excel/Sheets Analisis dasar, terintegrasi dengan Google Analytics & Facebook Pixel Dashboard kustom, laporan survei, wawasan didukung AI Integrasi Google Sheets, Dropbox, Slack, Trello, Airtable, Salesforce, Mailchimp, dll. Google Sheets, Slack, HubSpot, Mailchimp, Zapier, dll. lebih dari 1.000 integrasi, otomatisasi, menghubungkan formulir dengan tugas, dokumen, obrolan, dan banyak lagi Dukungan Mobile Formulir yang dioptimalkan untuk perangkat mobile, pengumpulan data offline melalui aplikasi Formulir ramah seluler Aplikasi seluler, formulir yang dapat diakses dan diproses di perangkat seluler Kemudahan Penggunaan Fitur lengkap, kurva pembelajaran yang sedikit untuk fitur lanjutan Sangat mudah, kurva pembelajaran minimal Mudah digunakan untuk formulir, ditambah manajemen proyek, dokumen, dan otomatisasi dalam satu platform Otomatisasi Alur kerja otomatis, pemberitahuan email, integrasi CRM Otomatisasi terbatas Otomatisasi yang kuat, pemicu, dan agen AI di seluruh formulir dan semua pekerjaan Harga (Bulanan) Gratis, Bronze $39, Silver $49, Gold $129, Enterprise (kustom) Basic $29, Plus $59, Business $99, Growth Essential $119, Pro $349, Custom Gratis selamanya; paket berbayar tersedia Terbaik untuk Tim yang membutuhkan formulir canggih, pembayaran, dan penyesuaian mendalam Formulir yang ramah pengguna, survei yang menarik, umpan balik, dan penangkapan lead Tim yang membutuhkan formulir + manajemen proyek, otomatisasi, dokumen, dasbor, dan AI—semua dalam satu platform

Apa itu Jotform?

Jotform adalah pembuat formulir online yang kuat dan fleksibel, dirancang untuk memudahkan pembuatan, pengelolaan, dan analisis formulir untuk berbagai keperluan. Pembuat formulir online ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola formulir dengan mudah menggunakan antarmuka seret dan lepas.

Namun, kemampuannya jauh melampaui proses pembuatan formulir dasar. Selama bertahun-tahun, Jotform telah berkembang menjadi platform multifungsi dengan fitur formulir canggih seperti aplikasi formulir mobile, editor formulir PDF, dukungan tanda tangan elektronik, dan integrasi yang kuat.

Hal ini menjadikannya ideal untuk tim dan organisasi yang ingin mengotomatisasi pengumpulan data dan mempermudah alur kerja administratif.

Baik untuk mengumpulkan umpan balik pelanggan, memproses pembayaran, mengelola pendaftaran karyawan baru, atau mendaftarkan peserta acara, Jotform menyediakan alat untuk membuat formulir yang fungsional dan menarik secara visual dengan mudah.

➡️ Baca Lebih Lanjut: Alternatif Terbaik Jotform yang Patut Dicoba

Fitur Jotform

Jotform menyediakan alat lengkap untuk meningkatkan pembuatan formulir dan pengumpulan data. Alat-alat ini memudahkan proses pembuatan, berbagi, dan pengelolaan formulir untuk tim perangkat lunak dengan berbagai tingkat keahlian teknis. Berikut ini adalah ringkasan fitur Jotform:

1. Pembuat formulir seret dan lepas

Antarmuka pembuat formulir seret dan lepas yang sederhana dari Jotform memungkinkan pengguna untuk mendesain formulir kustom tanpa memerlukan keterampilan teknis.

Tambahkan dan sesuaikan bidang formulir, widget, dan konektor sesuai kebutuhan Anda. Anda juga dapat menambahkan kotak teks, menu tarik-turun, kotak centang, bidang unggah file, dan widget ke kanvas, serta mengatur ulang posisinya sesuai kebutuhan.

Mulai dari nol atau pilih dari ribuan templat siap pakai. Kontrol desain lanjutan memudahkan penyesuaian formulir dengan identitas merek Anda dengan menyesuaikan warna, font, dan pengaturan tata letak—tanpa memerlukan keahlian desain atau teknis.

2. Logika bersyarat

Logika kondisional memungkinkan formulir menampilkan atau menyembunyikan bidang secara dinamis berdasarkan jawaban pengguna, sehingga memberikan pengalaman yang lebih personal dan mempercepat proses pengumpulan data.

Dengan fitur logika kondisional Jotform, Anda dapat menyesuaikan pengalaman pengguna berdasarkan respons input. Hal ini memungkinkan Anda menampilkan atau menyembunyikan bidang formulir, mengirim notifikasi kustom, atau mengalihkan pengguna setelah pengiriman, tergantung pada jawaban mereka terhadap pertanyaan tertentu.

Interaksi dinamis ini mempermudah proses pengisian formulir dan memastikan responden hanya ditanya pertanyaan yang relevan, mengurangi tingkat penolakan dan meningkatkan akurasi data.

3. Integrasi pembayaran

Jotform mendukung lebih dari 30 integrasi gateway pembayaran aman, termasuk Stripe, PayPal, dan Square.

Selain fitur pengumpulan pembayaran bawaan, Anda dapat dengan mudah mendapatkan umpan balik pelanggan dan membuat formulir pesanan, halaman pendaftaran acara, formulir donasi, atau layanan berlangganan tanpa dikenakan biaya transaksi tambahan dari Jotform sendiri.

Alat ini juga memungkinkan Anda untuk mengatur pembayaran berulang, membuat faktur, atau menambahkan opsi pajak dan pengiriman dalam hitungan menit.

➡️ Baca Lebih Lanjut: Pertanyaan Survei Layanan Pelanggan untuk Mengubah Pembeli Menjadi Duta Merek

4. Responsif di perangkat mobile

Formulir Jotform dioptimalkan untuk perangkat mobile, memastikan antarmuka yang intuitif bagi pengguna di smartphone atau tablet.

Selain itu, aplikasi Jotform Mobile Forms memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan data bahkan saat offline. Setelah koneksi internet pulih, semua respons akan secara otomatis disinkronkan ke cloud.

Ini sangat berguna bagi tim lapangan, peneliti, atau staf acara yang bekerja di lingkungan dengan koneksi internet terbatas.

5. Integrasi dengan aplikasi pihak ketiga

Jotform terintegrasi dengan berbagai aplikasi pihak ketiga, termasuk Google Sheets, Dropbox, Slack, Trello, Airtable, Mailchimp, dan Salesforce. Integrasi ini memungkinkan sinkronisasi respons otomatis, pemberitahuan real-time, dan peralihan yang lebih lancar antara tim atau alat.

Selain itu, alur kerja otomatis dapat diatur, seperti meneruskan pengiriman baru ke CRM atau memicu pemberitahuan email, tanpa perlu platform otomatisasi tambahan.

📚 Baca Juga: Cara Meminta Umpan Balik dan Ulasan untuk Meningkatkan Keterampilan Anda

6. Analisis formulir lanjutan

Jotform dilengkapi dengan alat analitik bawaan yang membantu pengguna melacak kinerja formulir, tingkat pengiriman, dan perilaku pengguna.

Dengan laporan visual dan tren respons, identifikasi titik-titik di mana pengguna berhenti mengisi formulir, optimalkan pertanyaan untuk kejelasan, dan buat keputusan yang terinformasi tentang struktur dan konten formulir. Wawasan ini sangat berharga untuk meningkatkan keterlibatan dan memastikan kualitas data.

Harga Jotform

Starter: Gratis

Bronze: $39/bulan

Silver: $49/bulan

Gold: $129 per bulan

Enterprise: Harga kustom

🧠 Fakta Menarik: Formulir online pertama dibuat pada tahun 1993 oleh para peneliti di National Center for Supercomputing Applications (NCSA). Formulir tersebut terdiri dari satu kotak teks, yang memungkinkan pengguna untuk mencari dokumen di situs web NCSA.

Apa itu Typeform?

Typeform adalah platform online inovatif yang mengubah pembuatan formulir tradisional menjadi pengalaman dinamis dan interaktif.

Dikenal dengan formulirnya yang elegan dan interaktif, Typeform memungkinkan pengguna untuk membuat survei, kuis, formulir kontak, dan jajak pendapat yang menarik—tanpa perlu menulis satu baris kode pun.

Baik untuk mengumpulkan wawasan pelanggan dan umpan balik pengguna, melakukan survei karyawan, atau menjalankan kampanye generasi leads, Typeform membantu Anda membuat formulir yang terasa lebih seperti percakapan manusia daripada kuesioner statis.

Selain itu, Typeform menawarkan kombinasi yang menarik antara fleksibilitas desain, logika kondisional, dan integrasi yang mulus untuk bisnis yang mencari pembuat formulir yang tepat untuk meningkatkan strategi pengumpulan data mereka.

Pendekatan unik Typeform dalam interaksi pengguna membedakannya dari pembuat formulir tradisional. Alih-alih menampilkan semua pertanyaan sekaligus, Typeform menampilkan satu pertanyaan pada satu waktu, meniru alur percakapan alami.

Antarmuka percakapan ini membuat formulir lebih menarik dan meningkatkan tingkat respons dengan mengurangi beban kognitif pengguna.

➡️ Baca Lebih Lanjut: Alternatif dan Pesaing Terbaik Typeform

Fitur Typeform

Typeform menyediakan fitur untuk membuat formulir dinamis dan ramah pengguna yang merespons umpan balik karyawan. Fitur-fitur ini bertujuan untuk memberikan pengguna pengalaman yang lebih personal dan interaktif.

1. Antarmuka percakapan

Desain Typeform menampilkan pertanyaan secara bersamaan, menyerupai percakapan. Metode ini meningkatkan keterlibatan pengguna dan menghasilkan tingkat penyelesaian yang lebih tinggi.

Inti daya tarik Typeform terletak pada tata letak percakapan dan antarmuka pengguna yang ramah. Dengan menampilkan pertanyaan secara individual, pembuat formulir Typeform menciptakan pengalaman yang terfokus dan personal bagi responden. Pendekatan ini sangat cocok untuk formulir kontak, survei keterlibatan karyawan, dan formulir umpan balik, di mana nada dan kesederhanaan sangat penting.

2. Lompatan Logika

Fitur Logic Jumps dari Typeform memperkenalkan validasi formulir cerdas dan cabang dinamis, memungkinkan formulir beradaptasi berdasarkan jawaban sebelumnya dari responden. Hal ini membantu pengguna menciptakan pengalaman yang relevan dan dipersonalisasi serta mempercepat pengumpulan data.

Jadi, mulailah membuat kuis atau formulir onboarding dengan Logic Jumps yang memastikan hanya pertanyaan yang relevan ditampilkan, menghemat waktu bagi pengguna dan responden.

3. Integrasi multimedia

Tingkatkan formulir Anda dengan gambar, video, dan GIF untuk menciptakan pengalaman visual yang kaya dan interaktif. Hal ini sangat efektif untuk storytelling merek, demo produk, survei karyawan, atau kuis onboarding.

Dukungan multimedia mengubah survei statis menjadi formulir interaktif yang menarik perhatian pengguna, ideal untuk mengumpulkan data formulir berkualitas tinggi.

4. Template yang dapat disesuaikan dan branding

Menjaga konsistensi merek sangat penting, dan Typeform menawarkan opsi templat yang dapat disesuaikan untuk mendukung hal tersebut.

Dari memilih font dan warna yang spesifik untuk merek Anda, mengunggah logo, hingga menyesuaikan gaya tata letak, Anda dapat menyesuaikan setiap formulir agar sesuai dengan identitas visual Anda. Hal ini memastikan bahwa bahkan konten formulir tradisional Anda terlihat rapi dan profesional, seperti formulir kontak atau halaman pendaftaran.

➡️ Baca Lebih Lanjut: Template Typeform Terbaik untuk Mempercepat Pengumpulan Informasi

5. Integrasi dengan aplikasi pihak ketiga

Typeform terintegrasi dengan platform pihak ketiga populer seperti Google Sheets, Slack, HubSpot, dan Mailchimp, memudahkan Anda untuk mengotomatisasi alur kerja dan mengelola data yang dikumpulkan dengan efisien.

Selain itu, sinkronkan respons secara mulus untuk analisis, kirim email otomatis, atau dorong leads ke CRM Anda. Integrasi ini mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih cerdas dan tindakan real-time berdasarkan data yang dikumpulkan.

6. Formulir dan respons tak terbatas

Bagi pengguna yang menggunakan paket berbayar, Typeform menawarkan fleksibilitas untuk membuat formulir tanpa batas dengan tidak ada batasan jumlah respons, sehingga cocok untuk bisnis yang berkembang dan tim yang semakin besar.

Fitur ini sangat berguna saat menjalankan beberapa kampanye secara bersamaan atau mengelola survei perusahaan secara luas tanpa batasan.

Harga Typeform

Basic: $29/bulan

Plus: $59/bulan

Bisnis: $99/bulan

Enterprise: Harga khusus

Paket Pertumbuhan Esensial: $119/bulan

Growth Pro: $349/bulan

Paket Pertumbuhan: Harga kustom

Jotform vs. Typeform: Perbandingan Fitur

Saat memilih pembuat formulir yang tepat, keputusan seringkali bergantung pada detail-detail kecil dan fitur-fitur canggih—desain formulir, integrasi, kustomisasi, analisis data, dan harga.

Baik Typeform maupun Jotform menawarkan solusi yang menarik, tetapi keduanya ditujukan untuk alur kerja dan preferensi pengguna yang berbeda.

Berikut ini adalah perbandingan detail antara Typeform dan Jotform di enam area kunci untuk membantu Anda menentukan platform mana yang lebih cocok untuk kebutuhan Anda.

Fitur 1: Desain formulir dan antarmuka pengguna

Typeform dikenal karena gaya formulir percakapannya yang unik, yang meniru percakapan satu lawan satu. Pendekatan desain ini menampilkan satu pertanyaan pada satu waktu, memandu pengguna melalui pengalaman yang lancar dan menarik.

Tata letak minimalis membantu mengurangi beban kognitif, yang sering kali menghasilkan tingkat penyelesaian yang lebih tinggi dan tanggapan yang lebih terperinci. Ini ideal untuk formulir umpan balik, survei keterlibatan karyawan, dan kuis yang memerlukan interaksi dan fokus pengguna.

Jotform, di sisi lain, tetap menggunakan tata letak formulir tradisional tetapi menawarkan fleksibilitas desain yang kuat. Akses templat yang dapat disesuaikan untuk berbagai industri, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga e-commerce.

Selain itu, Anda dapat mengatur ulang bagian, menggunakan format multi-halaman, atau menerapkan bidang kondisional. Jotform juga mendukung CSS tertanam dan perubahan tata letak, memberikan pengguna tingkat lanjut lebih banyak kebebasan untuk membuat desain formulir yang kompleks.

Pemenang: Typeform karena antarmuka yang berfokus pada interaksi pengguna.

Fitur 2: Integrasi dan pemrosesan pembayaran

Kedua alat ini menawarkan opsi integrasi yang luas dengan aplikasi populer seperti Google Sheets, Slack, Mailchimp, dan HubSpot, membantu Anda mengotomatisasi alur kerja dan menyinkronkan data yang dikumpulkan secara real-time.

Namun, terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal pemrosesan pembayaran.

Jotform unggul dengan lebih dari 40 integrasi gateway pembayaran, termasuk PayPal, Stripe, Square, Authorize.net, dan platform khusus wilayah. Anda dapat mengonfigurasi pembayaran berulang, pengaturan pajak, daftar produk, dan banyak lagi—semua tanpa biaya transaksi tambahan dari Jotform.

Meskipun efektif untuk pengumpulan lead dan survei, Typeform mendukung jangkauan gateway pembayaran yang lebih terbatas—utama Stripe dan Square. Batasan ini membuatnya kurang ideal untuk formulir e-commerce atau donasi yang memerlukan metode transaksi yang beragam.

Pemenang: Jotform karena kemampuannya yang unggul dalam pemrosesan pembayaran dan fleksibilitasnya.

Fitur 3: Logika kondisional dan penyesuaian

Formulir dinamis sangat bergantung pada logika kondisional untuk mempersonalisasi pengalaman responden.

Jotform dan Typeform mendukung fitur ini, memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pertanyaan berikutnya berdasarkan jawaban sebelumnya. Hal ini membuat survei lebih cerdas, alur kerja lebih efisien, dan pengumpulan data yang lebih relevan.

Namun, Jotform menawarkan fitur kustomisasi yang lebih mendalam dengan widget kustom, pemrograman HTML/CSS, dan penambahan perhitungan atau respons otomatis. Hal ini memberikan keunggulan bagi Jotform untuk kasus penggunaan yang lebih kompleks, seperti formulir pendaftaran yang menghitung biaya berdasarkan pilihan atau formulir pendaftaran yang mengisi nilai tertentu secara otomatis.

Typeform mengambil pendekatan yang lebih sederhana, mengutamakan kemudahan penggunaan daripada kompleksitas. Meskipun hal ini meningkatkan pengalaman pengguna bagi pembuat formulir, hal ini membatasi kustomisasi teknis yang lebih mendalam yang mungkin dibutuhkan oleh pengguna tingkat lanjut.

Pemenang: Jotform karena fitur kustomisasi yang lebih fleksibel dan secara teknis lebih lengkap.

Fitur 4: Analisis dan pelaporan

Jotform menyediakan analisis formulir yang mendalam, memberikan pengguna akses ke tren pengiriman, lokasi pengguna, tingkat konversi, dan titik keluar.

Laporan dapat ditampilkan di dasbor Jotform atau diekspor ke Excel, Google Sheets, atau alat pihak ketiga melalui integrasi. Grafik visual bahkan dapat dihasilkan untuk presentasi atau tinjauan internal.

Typeform menyediakan analitik dasar seperti jumlah respons, tingkat penyelesaian, dan waktu rata-rata per respons. Platform ini juga terintegrasi dengan Google Analytics dan Facebook Pixel untuk pelacakan yang lebih mendalam, namun tidak dilengkapi dengan alat pelaporan bawaan yang sekomprehensif Jotform. Pengguna sering kali harus mengandalkan platform eksternal untuk mengakses wawasan yang lebih detail.

Pemenang: Seri—Jotform unggul dalam pelaporan bawaan, sementara Typeform terintegrasi dengan baik dengan alat analitik eksternal.

Fitur 5: Harga dan skalabilitas

Biaya sangat penting, terutama saat memperluas penggunaan di seluruh tim atau departemen.

Harga Typeform didasarkan pada jumlah respons bulanan, dengan tarif dasar yang lebih tinggi dibandingkan banyak pesaing. Meskipun menawarkan formulir yang elegan, rasio nilai per fitur mungkin tidak sebanding dengan biayanya bagi tim kecil atau yang membutuhkan pengiriman formulir tanpa batas.

Jotform, di sisi lain, menawarkan paket gratis dan berbayar yang lebih fleksibel, termasuk dukungan untuk pengiriman bulanan, penyimpanan, dan bidang formulir.

Rencana gratisnya sangat kompetitif, memberikan pengguna akses ke fitur inti dengan batasan yang lebih sedikit. Bagi organisasi yang membutuhkan formulir tak terbatas dan kuota respons yang lebih besar, Jotform menawarkan nilai lebih besar saat digunakan secara besar-besaran.

Pemenang: Jotform ideal untuk tim yang sedang berkembang berkat rencana yang terjangkau dan dapat diskalakan.

Fitur 6: Pengalaman pengguna dan kurva pembelajaran

Typeform unggul dalam hal kemudahan penggunaan. Editor minimalisnya, pratinjau real-time, dan antarmuka yang terorganisir dengan baik membuatnya sangat mudah digunakan—bahkan bagi pengguna yang belum familiar dengan alat pembuat formulir. Struktur langkah demi langkah dan templat bawaan mengurangi waktu pengaturan dan menghilangkan kebingungan.

Meskipun kaya fitur, Jotform dapat terasa sedikit lebih rumit karena pengaturan lanjutan, widget, dan alat kustomisasi yang dimilikinya. Pemula mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk memahami antarmuka dan fungsionalitasnya, terutama saat mengeksplorasi logika kondisional atau integrasi.

Pemenang: Typeform karena kesederhanaan terbaik di kelasnya, pembelajaran yang cepat, dan pengalaman pengguna yang lancar.

Jotform vs. Typeform di Reddit

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang perbedaan Jotform dan Typeform dalam penggunaan nyata, kami meninjau perbandingan Jotform vs. Typeform di Reddit, di mana pengguna berbagi pengalaman mereka dengan masing-masing platform.

Banyak pengguna Reddit menyukai integrasi yang luas dan opsi penyesuaian Jotform:

JotForm sangat fantastis. Banyak integrasi, output PDF yang sangat dapat disesuaikan, dan mereka memberikan panduan tentang cara menghostingnya sendiri jika Anda mau.

Namun, beberapa pengguna telah mencatat beberapa kekhawatiran terkait kinerja dan harga Jotform:​

Saya telah menggunakan Jotform selama beberapa waktu, dan ya, memang bagus TAPI!! Namun, jauh dari sempurna, dan jika mempertimbangkan harganya, itu cukup buruk. Beberapa kali, formulir saya rusak saat pengguna mengirimkannya, dan PDF yang dihasilkan juga penuh dengan kesalahan.

Di sisi lain, Typeform sering dipuji karena pengalaman pengguna yang menarik:

Typeform jelas merupakan alat yang lebih unggul. Keunggulan Typeform adalah orang-orang menyukai mengisinya.

Beberapa pengguna telah mengemukakan kekhawatiran tentang struktur harga Typeform:

Sebagai seorang pemasar, saya sangat menyukai Typeform karena formulir multi-langkahnya memiliki tingkat konversi yang lebih tinggi. Namun, harganya sangat mahal.

Kenali ClickUp: Alternatif Terbaik untuk Jotform dan Typeform

ClickUp, aplikasi serba bisa untuk kerja, adalah alternatif komprehensif yang menawarkan fitur pembuatan formulir canggih, manajemen proyek, otomatisasi, dan alat analitik.

Integrasi ini memastikan bahwa pengumpulan data langsung terhubung dengan alur kerja Anda, yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

ClickUp’s One Up #1: Pembuat formulir terintegrasi

Kumpulkan data dan ubah respons menjadi tindakan dengan ClickUp Forms

ClickUp Forms memungkinkan Anda mendesain formulir kustom yang terhubung langsung dengan alur kerja Anda. Setiap pengiriman formulir secara otomatis menghasilkan tugas dengan parameter tertentu seperti penugas, tanggal jatuh tempo, dan tingkat prioritas. Fitur ini mengurangi pekerjaan pengisian data yang melelahkan dan menjaga semua informasi terorganisir di satu tempat.

Ini mempercepat proses transisi dari pengumpulan data ke aktivitas yang dapat ditindaklanjuti. Antarmuka seret dan lepas yang sederhana mendukung berbagai jenis bidang, termasuk kotak teks, menu tarik-turun, dan kotak centang, untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengumpulan data.

Yang membedakan ClickUp Forms adalah integrasi komprehensifnya terhadap semua aspek alur kerja Anda. Gunakan pengiriman formulir untuk membuat tugas di daftar yang sesuai, mengisi bidang kustom, dan bahkan menugaskan tugas ke anggota tim tertentu tanpa meninggalkan platform. Selain itu, logika kondisional terintegrasi dapat mendukung alur kerja yang kompleks.

Singkatnya, ClickUp Forms membantu Anda:

Hemat waktu dengan pembuat formulir yang intuitif: Buat dan sesuaikan formulir dengan cepat tanpa memerlukan keterampilan teknis, sehingga Anda dapat fokus pada pengumpulan informasi yang Anda butuhkan

Dapatkan wawasan dengan analisis bertenaga AI: Ubah respons menjadi data yang dapat ditindaklanjuti secara instan, membantu Anda membuat keputusan yang lebih cerdas dengan lebih cepat

Panduan responden dengan blok informasi dan deskripsi pertanyaan: Tambahkan instruksi yang jelas dan konteks yang membantu langsung di dalam formulir Anda untuk meningkatkan kualitas respons

Perbaiki kejelasan dengan visual dan instruksi langsung: Gunakan gambar dan teks deskriptif bersama pertanyaan untuk membuat formulir lebih menarik dan mudah diisi

Tetap terorganisir dengan Forms Hub terpusat: Akses, kelola, dan lacak semua formulir dan respons Anda di satu tempat yang praktis

Perkuat merek Anda dengan opsi penyesuaian: Sesuaikan gambar sampul, latar belakang, dan warna tombol untuk memastikan setiap formulir mencerminkan gaya unik Anda

Optimalkan alur kerja dengan integrasi ClickUp yang mulus: Ubah pengiriman formulir menjadi tugas secara otomatis, menjaga kerja tim tetap terhubung dan dapat ditindaklanjuti

Sentralisasikan umpan balik untuk kolaborasi yang lebih baik: Kumpulkan semua umpan balik di satu tempat, memudahkan Anda untuk meninjau dan menindaklanjuti masukan dari tim atau klien Anda

➡️ Baca Lebih Lanjut: Kekuatan Formulir ClickUp: Mempercepat Kerja Tim Perangkat Lunak

ClickUp’s One Up #2: Otomatisasi yang Kuat

Otomatiskan tugas-tugas berulang dengan ClickUp Automations

Dengan ClickUp Automations, tugas-tugas berulang dihilangkan.

Berbeda dengan alat formulir lainnya, otomatisasi ClickUp merupakan bagian dari ekosistem alur kerja yang lebih besar. Anda dapat memicu tindakan berdasarkan pengiriman formulir, waktu, aktivitas tugas, ketergantungan, dan perubahan status di seluruh ruang kerja. Fitur ini memungkinkan Anda membuat proses end-to-end yang canggih untuk menjalankan kampanye pemasaran, onboarding klien, dan mengelola permintaan IT.

Pelajari lebih lanjut tentang alur kerja otomatis dan agen di ClickUp dengan video singkat ini:

ClickUp’s One Up #3: Dashboard komprehensif

Visualisasikan kemajuan dan buat keputusan yang lebih cerdas dengan Dashboard ClickUp

Dashboard ClickUp memberikan gambaran menyeluruh tentang proyek dan kinerja tim Anda. Buat laporan kustom dengan berbagai widget untuk mengukur parameter seperti waktu, kemajuan sprint, dan ringkasan penjualan.

Dashboard memberikan visibilitas yang tidak ditawarkan oleh alternatif Typeform dan Jotform. Fitur ini memungkinkan Anda melacak kinerja, membuat laporan survei, dan menyajikan hasil kepada pemangku kepentingan dalam satu tempat. Gambaran terpadu ini membantu tim mengambil keputusan yang lebih terinformasi dan tetap fokus pada tujuan mereka.

💡 Tips Pro: Hubungkan tugas dan daftar yang relevan di Dashboard ClickUp untuk mendapatkan gambaran umum yang jelas dan terperinci tentang kinerja keuangan Anda, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan berbasis data.

ClickUp’s One Up #4: ClickUp Brain

Buat formulir dan dapatkan wawasan lebih cepat dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain adalah asisten AI bawaan platform yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. ClickUp Brain membantu tim Anda bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras, dengan merangkum tugas, menghasilkan pembaruan proyek, dan menjawab pertanyaan terkait konten ruang kerja.

Apakah Anda perlu membuat email, merangkum pertemuan, atau membuat pertanyaan survei layanan pelanggan? ClickUp Brain mengelola semuanya tanpa perlu mengganti alat atau konteks.

Jika Anda ingin memanfaatkan kemampuan AI lebih jauh, Brain MAX, asisten desktop AI dari ClickUp, menawarkan fitur talk-to-text, pencarian enterprise yang kuat, akses ke multiple LLMs, pembangkitan gambar instan, dan lebih banyak lagi dari satu aplikasi desktop!

Anda dapat menggunakan ClickUp Brain sebagai pembuat formulir AI dan membuat struktur umpan balik pelanggan. Berikut adalah contoh yang kami buat: Contoh struktur formulir umpan balik pelanggan yang dibuat oleh ClickUp Brain

🎁 Bonus: Template Form ClickUp

Dapatkan Template Gratis Buat formulir Anda dengan mudah menggunakan templat formulir ClickUp

Template Formulir ClickUp memudahkan proses pengembangan dan pengelolaan formulir, sehingga dapat diakses oleh tim dari berbagai ukuran. Template ini membuat pengumpulan data lebih efisien dan menjaga pengiriman data tetap terstruktur untuk pemeriksaan dan tindakan cepat.

Mengapa Anda akan menyukainya:

Buat formulir unik dengan desain intuitifnya, yang mencakup berbagai jenis bidang, seperti kotak teks, menu tarik-turun, dan kotak centang

Optimalkan alur kerja, sehingga Anda dapat fokus pada analisis tanggapan dan pengambilan keputusan yang tepat

Kumpulkan dan atur kiriman dari pengguna untuk wawasan yang lebih baik

Selesaikan perdebatan Jotform vs. Typeform dengan ClickUp

Saat memilih antara Jotform dan Typeform, kedua alat ini memiliki karakteristik unik, baik itu integrasi yang luas dan logika formulir Jotform atau desain yang elegan dan ramah pengguna Typeform.

Namun, jika Anda mencari platform yang mengumpulkan informasi dan mengubahnya menjadi tindakan, tidak perlu mencari lebih jauh. ClickUp unggul dibandingkan pembuat formulir AI standar dengan formulir terintegrasi sepenuhnya, otomatisasi, dan dasbornya.

Ia mengintegrasikan data Anda ke dalam alur kerja, mengotomatisasi prosedur untuk memberdayakan tim Anda, dan memberikan visibilitas progres yang jelas—semua dalam satu tempat. Jadi, daripada mengelola beberapa alat, mengapa tidak mengonsolidasikan semuanya di bawah satu platform?

Daftar gratis hari ini dan rasakan bagaimana pembuatan formulir terlihat saat dirancang untuk produktivitas.