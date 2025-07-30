10 Perangkat Lunak Manajemen Kampus Terbaik (2025)

Mengelola sekolah atau universitas adalah operasi yang kompleks dan terus berjalan. Anda mengelola pendaftaran, kehadiran, jadwal dosen, biaya kuliah, keterlibatan mahasiswa, dukungan alumni… dan masih banyak lagi.

Anda juga harus mengelola belasan alat berbeda hanya untuk menyelesaikan tugas sehari-hari.

Masalahnya adalah sebagian besar dari mereka tidak terintegrasi satu sama lain. Akibatnya, proses yang seharusnya lancar justru tersembunyi di balik email, spreadsheet, dan tindak lanjut yang terlewat.

Itulah mengapa semakin banyak sekolah menengah, perguruan tinggi, dan universitas sedang mempertimbangkan ulang cara mereka mengelola operasional kampus secara keseluruhan.

Jika Anda sedang mencari solusi perangkat lunak manajemen kampus yang benar-benar mengintegrasikan semua aspek—data mahasiswa, akademik, operasional, dan komunikasi—Anda berada di tempat yang tepat. Dalam panduan ini, kami mengulas alat-alat terbaik yang perlu dipertimbangkan tahun ini, lengkap dengan kelebihan, kekurangan, dan informasi harga untuk membantu Anda menemukan solusi yang tepat untuk institusi Anda.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak Manajemen Kampus?

Perangkat lunak manajemen kampus seharusnya membantu Anda mengintegrasikan alur kerja akademik, administratif, dan operasional dalam satu platform. Berikut adalah fitur-fitur utama yang perlu diprioritaskan:

Data mahasiswa terpusat: Rata-rata , 60% waktu tim dihabiskan untuk mencari, memperbarui, dan berbagi informasi di sistem yang terpisah. Perangkat lunak manajemen kampus terpusat menyimpan catatan akademik, kehadiran, informasi pribadi, dan riwayat komunikasi dalam satu sistem yang aman Rata-rata60% waktu tim dihabiskan untuk mencari, memperbarui, dan berbagi informasi di sistem yang terpisah.Perangkat lunak manajemen kampus terpusatmenyimpan catatan akademik, kehadiran, informasi pribadi, dan riwayat komunikasi dalam satu sistem yang aman

Proses pendaftaran dan penerimaan mahasiswa: Ingin mengotomatisasi tugas-tugas rutin yang memakan waktu seperti pengiriman formulir, pengumpulan dokumen, dan persetujuan? Sebagian besar alat manajemen kampus saat ini dirancang untuk memastikan pengalaman onboarding yang lancar

Perencanaan akademik dan penjadwalan: Pilih alat yang membantu Anda mengelola jadwal kuliah, kalender mata kuliah, jadwal dosen, dan tugas kelas dengan usaha manual minimal

Alat komunikasi: Dengan fitur obrolan bawaan, pengumuman, dan portal interaktif, aplikasi ini membantu Anda membangun koordinasi yang lancar antara siswa, guru, orang tua, dan staf

Pelacakan kinerja dan analitik: Dashboard visual dan laporan dapat menjadi keuntungan besar karena memungkinkan Anda memantau nilai, kehadiran, keterlibatan, dan KPI institusi tanpa perlu menggunakan alat analitik terpisah

Akses seluler dan portal layanan mandiri: Berikan akses 24/7 kepada mahasiswa dan staf pengajar ke sumber daya penting melalui aplikasi seluler atau dasbor web

Integrasi dan skalabilitas: Pastikan perangkat lunak dapat terintegrasi dengan alat seperti LMS (Sistem Manajemen Pembelajaran) dan SIS (Sistem Informasi Mahasiswa) untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan institusi Anda

Perangkat Lunak Manajemen Kampus Terbaik dalam Sekilas

Alat Terbaik untuk Fitur utama Harga* ClickUp Institusi pendidikan menengah hingga besar yang mengelola alur kerja akademik dan administratif Ruang proyek yang dapat disesuaikan untuk setiap departemen, lebih dari 15 tampilan (Daftar, Kanban, dll.), Formulir ClickUp, Papan Tulis, Kalender AI, Pusat Dokumen, Agen Autopilot, dan ClickUp Brain untuk wawasan yang didukung AI Rencana gratis tersedia; Harga khusus untuk perusahaan Alma SIS Institusi pendidikan K–12 skala kecil hingga menengah yang fokus pada kemudahan penggunaan dan keterlibatan orang tua Portal berbasis peran, penjadwalan otomatis, dasbor real-time, transkrip dan analisis yang dapat disesuaikan, integrasi yang mulus (Google Classroom, Canvas) Harga khusus Campus 365 Sekolah kecil hingga menengah yang membutuhkan sistem ERP yang dapat disesuaikan dan all-in-one lebih dari 80 modul (akademik, asrama, keuangan, transportasi), kelas langsung secara real-time, dukungan mobile, bantuan 24/7, dan dashboard real-time Harga khusus Ellucian Universitas menengah hingga besar yang membutuhkan ERP + SIS yang difokuskan pada pendidikan tinggi Data siklus hidup mahasiswa yang terintegrasi, dashboard akademik dan operasional, manajemen HR/gaji/ERP, portal konsultasi Harga khusus PowerSchool Distrik sekolah K–12 yang membutuhkan SIS yang dapat diskalakan dengan kepatuhan yang kuat Sinkronisasi real-time dengan LMS, templat kepatuhan, plugin yang dapat disesuaikan, opsi hybrid/cloud/on-prem Harga khusus Fedena Institusi pendidikan K–12 di Amerika Serikat dengan skala kecil hingga menengah dan dukungan IT terbatas Dari pendaftaran hingga otomatisasi biaya, portal ramah seluler, integrasi (Zoom, Teams), hingga laporan kustom Paket berbayar mulai dari $999 per tahun; Harga khusus untuk perusahaan Blackbaud SIS Sekolah swasta K–12 di Amerika Serikat yang menginginkan sistem manajemen pembelajaran (LMS) dan sistem informasi sekolah (SIS) yang terintegrasi Portal terintegrasi, model penilaian/transkrip yang fleksibel, sinkronisasi real-time, dasbor untuk kepatuhan dan pemantauan akademik Harga khusus Academia ERP Institusi dengan operasi multi-kampus yang membutuhkan sistem ERP modular Modul yang dapat disesuaikan (dari pendaftaran hingga HR), pemberitahuan real-time, portal aman, dan laporan multi-kampus Harga khusus Workday Student Universitas besar yang mencari integrasi data mahasiswa, SDM, dan keuangan Portal layanan mandiri, alat kurikulum/penasehatan/penagihan, analisis prediktif, skalabilitas untuk kampus besar Harga khusus Skyward Distrik K–12 di AS yang membutuhkan sistem andal dan stabil dengan keterlibatan keluarga yang kuat Catatan terpusat (hadir, keuangan, SDM), portal real-time, ekspor kepatuhan, formulir kustom Harga khusus

Perangkat Lunak Manajemen Kampus Terbaik untuk Institusi Anda

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Sekarang setelah Anda memiliki daftar periksa yang berguna untuk memandu Anda, pertimbangkan rekomendasi berikut untuk alat manajemen kampus yang sebaiknya Anda coba:

1. ClickUp (Sistem all-in-one terbaik untuk mengelola alur kerja akademik dan administratif)

Coba ClickUp secara gratis Sesuaikan tampilan, tugas, dokumen, papan tulis, dan otomatisasi ClickUp sesuai dengan cara kerja institusi Anda

Sebagai aplikasi all-in-one untuk kerja, ClickUp memberikan institusi pendidikan platform terpadu untuk mengelola setiap aspek kehidupan kampus tanpa perlu berpindah antar sistem yang terpisah. Baik Anda mengawasi pendaftaran mahasiswa, mengelola tugas dosen, atau memantau kemajuan siswa, Anda dapat menyesuaikan ClickUp untuk melakukan semuanya, sesuai dengan struktur institusi Anda.

Visualisasikan semua hal mulai dari profil mahasiswa hingga inventaris peralatan di satu tempat dengan 15+ Tampilan ClickUp, termasuk Daftar, Tabel, dan Papan Kanban.

Setiap departemen di institusi Anda dapat bekerja di ruang proyek yang dapat disesuaikan di ClickUp, yang menyimpan data kunci mereka. Jadi, Anda dapat memiliki alur kerja terpisah untuk akademik, operasional, HR, dan acara, namun tetap memantau semuanya dalam satu alat. Benar-benar efisien!

Dan sementara kita membahas topik ini, mari kita tunjukkan bagaimana ClickUp Automations dapat menghemat waktu Anda lebih banyak lagi.

Misalnya, selama musim penerimaan mahasiswa, seorang siswa mengirimkan aplikasi mereka melalui formulir ClickUp kustom yang Anda kirimkan. Formulir tersebut secara otomatis membuat tugas ClickUp di daftar "Pipeline Penerimaan" dengan semua detail mereka terisi.

Selanjutnya, tugas secara otomatis dialokasikan kepada petugas penerimaan, dengan batas waktu yang ditetapkan untuk verifikasi dokumen.

💡 Tips Pro: ClickUp Autopilot Agents bertindak seperti rekan kerja AI yang memantau tugas dan mengambil tindakan berdasarkan instruksi Anda. Untuk verifikasi dokumen, Anda dapat melatih Custom ClickUp Agent untuk memeriksa apakah bidang kustom yang diperlukan dalam pengiriman formulir (seperti “Transkrip Diunggah” atau “Bukti Identitas”) telah diisi. Jika ada dokumen yang hilang, agen dapat secara otomatis mengubah status tugas menjadi “Dokumen Hilang” dan mengirimkan pengingat email kepada pelamar. Setelah semua dokumen diterima, status akan diperbarui menjadi “Siap untuk Ditinjau” — tanpa perlu pemeriksaan manual. Gunakan ClickUp Autopilot Agents untuk menyelesaikan tugas sehari-hari dengan cepat dan efisien

Pada akhir minggu, tim penerimaan memiliki visibilitas penuh tentang calon mahasiswa yang masih menunggu, telah selesai, atau tertahan—dan tidak ada yang terjebak dalam spreadsheet atau rantai email yang tak berujung.

Kolaborasi berjalan lancar antar peran. Dosen, staf, dan tim dukungan mahasiswa dapat meninggalkan komentar pada tugas untuk tindak lanjut. Mereka juga dapat bekerja sama di ClickUp Whiteboards dan ClickUp Docs secara real-time untuk menyusun rencana pelajaran, memperbarui dokumen kebijakan, atau menyiapkan materi acara.

Alat penjadwalan bawaan seperti AI Calendar dari ClickUp membantu Anda mengelola segala hal mulai dari jadwal kelas hingga rapat antar departemen. Dengan saluran khusus proyek atau tugas di ClickUp Chat, tim dapat melakukan diskusi cepat atau berbagi pembaruan kontekstual—sehingga setiap percakapan tetap terhubung dengan pekerjaan yang sedang dibahas.

Ingin mengetahui departemen mana yang overload atau mahasiswa mana yang secara konsisten berisiko? Coba kartu kustom, grafik, dan laporan di Dashboard ClickUp. Atau cukup tanyakan kepada asisten AI Anda, ClickUp Brain, untuk mengambil data ini dari ruang kerja Anda.

Evaluasi kinerja mahasiswa dan staf serta temukan tren dengan ClickUp Brain

Akhirnya, pengetahuan institusi tetap terjaga dan mudah diakses dengan ClickUp Docs Hub dan basis pengetahuan yang aman. Mulai dari kebijakan sekolah, panduan siswa, hingga panduan pemecahan masalah IT, Anda dapat membuat, menyimpan, dan berbagi dokumen—semua dalam satu platform.

Fitur terbaik ClickUp

Buat dokumen terstruktur dan kolaboratif dengan halaman bertingkat, pengeditan real-time, dan komentar tim menggunakan ClickUp Docs

Kumpulkan data mahasiswa atau staf dengan mudah melalui formulir ClickUp yang dapat disesuaikan dan langsung terintegrasi ke dalam daftar tugas

Lacak tujuan dan hasil kunci di seluruh departemen menggunakan fitur ClickUp Goals dan dashboard kemajuan yang terintegrasi

Sesuaikan ruang kerja Anda dengan ClickApps — aktifkan atau nonaktifkan fitur sesuai kebutuhan institusi Anda

Ringkas thread panjang atau email, perbarui tugas secara instan, dan ekstrak wawasan dari ruang kerja Anda dengan perintah suara melalui aplikasi desktop ClickUp Brain MAX

Batasan ClickUp

Kemampuan fleksibilitas yang luar biasa dapat terasa membingungkan bagi pengguna baru

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (10.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (5.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Saya menghargai bahwa seluruh pekerjaan sekolah dapat dilihat oleh seluruh tim administrasi sekolah.

Saya menghargai bahwa seluruh pekerjaan sekolah dapat dilihat oleh seluruh tim administrasi sekolah.

📮 ClickUp Insight: Bekerja seharusnya bukan tebak-tebakan—tapi sayangnya, seringkali begitu. Survei manajemen pengetahuan kami menemukan bahwa karyawan sering membuang waktu mencari dokumen internal (31%), basis pengetahuan perusahaan (26%), atau bahkan catatan pribadi dan tangkapan layar (17%) hanya untuk menemukan apa yang mereka butuhkan. Dengan Pencarian Terintegrasi ClickUp, setiap file, dokumen, dan percakapan dapat diakses secara instan dari halaman utama Anda—sehingga Anda dapat menemukan jawaban dalam hitungan detik, bukan menit. 💫 Hasil Nyata: Tim dapat menghemat 5+ jam setiap minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang. Bayangkan apa yang dapat tim Anda ciptakan dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!

2. Alma SIS (Sistem Informasi Sekolah Terbaik yang Dibuat oleh Pendidik dengan Interaksi Orang Tua yang Mendalam)

Alma SIS adalah sistem informasi siswa berbasis cloud yang telah banyak digunakan di distrik sekolah K–12 dan sekolah charter di Amerika Serikat. Sistem ini dirancang untuk menyederhanakan kehadiran, penilaian, penjadwalan, dan kepatuhan terhadap peraturan negara dalam satu antarmuka yang intuitif.

Keunggulan utamanya? Dibuat oleh pendidik yang memahami pentingnya kemudahan penggunaan dan adopsi cepat untuk perangkat lunak manajemen kampus. Guru, administrator, dan bahkan keluarga sering berhasil merasa nyaman menggunakan alat ini dalam hitungan menit.

Integrasi real-time dengan Google Classroom, Canvas, Schoology, dan Microsoft Teams menghilangkan duplikasi data—nilai dan kehadiran disinkronkan secara otomatis di seluruh sistem.

Fitur terbaik Alma SIS

Sederhanakan interaksi antara orang tua, siswa, dan staf melalui portal modern berbasis peran

Otomatisasi penjadwalan kelas, pelacakan kehadiran, dan pembangkitan rapor

Visualisasikan tren akademik dengan dasbor real-time dan laporan kepatuhan regulasi

Sesuaikan rapor, transkrip, dan analisis untuk memenuhi kebutuhan spesifik sekolah

Batasan Alma SIS

Fitur berbagi file dan kolaborasi pada perangkat lunak ini mendapat penilaian lebih rendah dalam ulasan online dibandingkan dengan pesaingnya

Pembuat jadwal utama ditangani melalui alat pihak ketiga, yang menurut beberapa administrator kurang intuitif

Harga Alma SIS

Harga khusus

Peringkat dan ulasan Alma SIS

G2: 4.2/5 (160+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (430+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Alma SIS?

Langsung dari ulasan Capterra:

SIS ALMA ramah pengguna bagi administrator, siswa, guru, dan orang tua. Ketika saya, sebagai Administrator ALMA, membutuhkan bantuan, layanan dukungan pelanggan mereka mudah diakses dan selalu siap membantu dalam waktu singkat. Ketika saya, sebagai guru, menggunakannya – saya yakin nilai-nilai siswa aman dan dapat diakses dengan mudah oleh siswa dan orang tua untuk memantau perkembangan anak mereka.

SIS ALMA ramah pengguna bagi administrator, siswa, guru, dan orang tua. Ketika saya, sebagai Administrator ALMA, membutuhkan bantuan, layanan dukungan pelanggan mereka mudah diakses dan selalu siap membantu dalam waktu singkat. Ketika saya, sebagai guru, menggunakannya – saya yakin nilai-nilai siswa aman dan dapat diakses dengan mudah oleh siswa dan orang tua untuk memantau perkembangan anak mereka.

🧠 Fakta Menarik: Di IU International University of Applied Sciences, penggunaan tutor AI Syntea mengurangi waktu belajar sekitar 27% setelah sekitar tiga bulan dibandingkan dengan kelompok yang tidak menggunakan bantuan AI. Perbedaan utamanya? Pembelajaran yang dipersonalisasi!

3. Campus 365 (Terbaik untuk modul yang sangat dapat disesuaikan)

Campus 365 menawarkan salah satu katalog modul terlengkap di industri ini—lebih dari 80 modul yang mencakup pendaftaran, akademik, keuangan, transportasi, perpustakaan, asrama, dan kelas online, semuanya dapat diakses melalui web dan aplikasi seluler.

Didesain untuk membantu sekolah berkembang dengan dasbor terpusat yang memberikan administrator visibilitas real-time atas operasional, mulai dari pengumpulan biaya hingga metrik kinerja akademik.

Kemudahan penggunaan adalah salah satu keunggulan utama sistem ERP sekolah ini. Pengguna melaporkan bahwa mereka dapat mengintegrasikan staf dalam hitungan menit berkat antarmuka yang bersih dan alur kerja yang intuitif—bahkan di lingkungan dengan teknologi rendah. Dukungan juga menjadi sorotan, dengan layanan chat, telepon, dan bantuan langsung 24/7, serta pelatihan melalui webinar dan sesi di lokasi.

Fitur terbaik Campus 365

Kelola lebih dari 80 modul akademik dan administratif dari satu dashboard tunggal

Adakan kelas online langsung secara native tanpa memerlukan alat pihak ketiga atau plugin

Dukung orang tua, siswa, dan staf dengan aplikasi seluler dan akses multibahasa

Otomatisasi pengumpulan biaya, pelacakan kehadiran, dan penjadwalan akademik

Batasan Campus 365

Modul kelas langsung dapat mengalami kesulitan dalam menangani ruang kelas virtual yang besar

Kedalaman kustomisasi bervariasi per modul—alur kerja yang kompleks mungkin memerlukan dukungan kustomisasi

Harga Campus 365

Harga khusus

Peringkat dan ulasan Campus 365

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Campus 365?

Seorang pengguna di G2 mengatakan:

Perangkat lunak ini intuitif dan mudah digunakan, dan saya menghargai fakta bahwa perangkat lunak ini memungkinkan saya untuk menyesuaikan berbagai pengaturan sesuai dengan kebutuhan apa pun.

Perangkat lunak ini intuitif dan mudah digunakan, dan saya menghargai fakta bahwa perangkat lunak ini memungkinkan saya untuk menyesuaikan berbagai pengaturan sesuai dengan kebutuhan apa pun.

4. Ellucian (Terbaik untuk pendidikan tinggi, ERP + SIS yang skalabel)

Ellucian melayani perguruan tinggi dan universitas negeri dan swasta di Amerika Serikat dengan sistem pelaporan yang kuat, CRM, SIS, dan ERP yang dirancang khusus untuk alur kerja pendidikan tinggi. Mahasiswa dapat mendaftar secara online, melacak kemajuan, dan merencanakan program studi; penasihat akademik dan staf mendapatkan dasbor dan laporan yang dapat ditindaklanjuti untuk mengidentifikasi mahasiswa berisiko dan mempermudah proses perekrutan.

Alat analitik Ellucian memungkinkan institusi untuk mendeteksi tren—seperti penurunan pendaftaran atau area dengan tingkat retensi tinggi—dan mengambil tindakan proaktif. Dirancang untuk skala besar, alat ini juga mendukung kepatuhan terhadap peraturan bantuan keuangan AS.

Fitur terbaik Ellucian

Integrasikan data siklus hidup mahasiswa mulai dari perekrutan hingga keterlibatan alumni

Kelola sumber daya manusia, penggajian, dan operasi ERP bersamaan dengan data akademik

Buat portal penasihat yang terintegrasi dan dasbor audit gelar yang efisien

Batasan Ellucian

Membutuhkan tim IT khusus dan pelatihan formal untuk implementasi

Dapat lebih mahal untuk diimplementasikan dibandingkan platform SIS ringan

Harga Ellucian

Harga khusus

Peringkat dan ulasan Ellucian

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 3.6/5 (80+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Ellucian?

Sebuah ulasan Capterra menyebutkan:

Saya mengapresiasi Ellucian atas pembaruan terbaru yang mereka lakukan pada tampilan dan nuansa produk. Saya menemukan bahwa produk ini kini lebih mudah digunakan dan lebih mudah untuk didukung (tidak lagi memerlukan Java untuk sisi admin!).

Saya mengapresiasi Ellucian atas pembaruan terbaru yang mereka lakukan pada tampilan dan nuansa produk. Saya menemukan produk ini kini lebih mudah digunakan dan lebih mudah untuk didukung (tidak lagi memerlukan Java untuk sisi admin!).

5. PowerSchool (Sistem Informasi Sekolah Terbaik untuk Tingkat K-12 dengan implementasi luas di AS dan integrasi yang komprehensif)

PowerSchool banyak digunakan di distrik K-12 di seluruh Amerika Serikat, menawarkan sistem informasi sekolah (SIS) inti, buku nilai, pelacakan kehadiran, penjadwalan, dan dukungan kepatuhan pelaporan negara yang kuat melalui tim regional khusus. Perangkat lunak ini terintegrasi dengan LMS seperti Canvas dan Schoology, mendukung portal keluarga dan siswa, serta berjalan di infrastruktur aman berbasis ISO-27001/Azure.

Keunggulan utamanya terletak pada mesin kustomisasi yang luas. Distrik dapat membuat bidang, halaman, laporan, dan otomatisasi yang disesuaikan, serta menggunakan plugin untuk memenuhi alur kerja yang unik.

Meskipun sekolah-sekolah menikmati fleksibilitasnya, mereka juga melaporkan bahwa proses onboarding, navigasi, dan kompleksitas basis data lama memerlukan sumber daya admin yang terampil.

Fitur terbaik PowerSchool

Manfaatkan templat pelaporan yang disertifikasi oleh pemerintah dan alur kerja kepatuhan

Sinkronkan kehadiran, nilai, dan jadwal secara real-time di berbagai portal

Integrasikan dengan mulus ke Canvas, Schoology, Ed‑Fi, SIF, dan alat pihak ketiga

Hosting di lokasi sendiri, cloud, atau hybrid, dengan mode dikelola atau dikelola sendiri

Batasan PowerSchool

Membutuhkan keahlian teknis dan dukungan tenaga ahli untuk penyesuaian internal

Waktu respons dukungan dan dokumentasi dapat bervariasi

Harga PowerSchool

Harga khusus

Peringkat dan ulasan PowerSchool

G2: 4.2/5 (730+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (180+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang PowerSchool?

Seorang pengguna G2 yang telah lama menggunakan layanan ini melaporkan:

Distrik kami telah menggunakan PS SIS selama 9 tahun terakhir, selalu sebagai instance yang dihosting. Tidak ada masalah downtime selama bertahun-tahun, dan tidak ada kehilangan data. Pelatihan untuk admin sangat luar biasa.

Distrik kami telah menggunakan PS SIS selama 9 tahun terakhir, selalu sebagai instance yang dihosting. Tidak ada masalah downtime selama bertahun-tahun, dan tidak ada kehilangan data. Pelatihan untuk admin sangat luar biasa.

👀 Tahukah Anda? Ivy Tech Community College menggunakan Google Cloud dan machine learning untuk memprediksi kinerja mahasiswa dengan akurasi 80%, memproses lebih dari 12 juta titik data setiap hari! Platform berbasis AI mereka mengidentifikasi 16.000 mahasiswa berisiko dalam satu semester dan membantu ribuan di antaranya meningkatkan nilai mereka. Dengan akses analitik mandiri yang tersedia bagi hampir setengah stafnya, Ivy Tech telah beralih dari pelaporan reaktif menjadi dukungan proaktif bagi mahasiswa secara besar-besaran.

6. Fedena (Sistem Informasi Sekolah/ERP modular terbaik dan hemat biaya untuk institusi K-12 kecil hingga menengah di Amerika Serikat)

Dirancang untuk institusi dengan dukungan IT terbatas, Fedena menyediakan otomatisasi tingkat ERP, pelaporan, dan alat keterlibatan untuk institusi K-12 di seluruh Amerika Serikat. Anda dapat menggunakannya untuk mengelola segala hal mulai dari pendaftaran dan kehadiran hingga transportasi dan asrama.

Selain itu, harga yang terjangkau dan antarmuka pengguna yang intuitif membuatnya lebih mudah diakses oleh sekolah-sekolah kecil dibandingkan dengan beberapa alat lain dalam daftar ini.

Perangkat lunak ini terintegrasi dengan Google Workspace, Zoom, Microsoft Teams, dan mendukung ekstensi plugin serta modul yang dapat disesuaikan untuk alur kerja yang fleksibel.

Fitur terbaik Fedena

Otomatiskan alur kerja pendaftaran hingga pembayaran dengan modul pendaftaran dan pembayaran

Implementasikan portal orang tua/siswa yang ramah seluler dengan pembaruan kehadiran dan nilai secara real-time

Integrasikan kursus online, kuliah tercatat, kuis, dan alat kolaborasi

Buat laporan dan dasbor kustom untuk kehadiran, kinerja, dan operasional

Batasan Fedena

Kurang skalabel untuk distrik besar dibandingkan dengan sistem enterprise seperti PowerSchool

Kualitas dukungan bervariasi tergantung wilayah; beberapa pengguna mencatat pembaruan fitur yang lebih lambat

Harga Fedena

Standar: $999/tahun

Premium : $1.399/tahun

Ultimate: $1.699/tahun

Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Fedena

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fedena?

Berikut ini adalah pendapat pengguna G2:

Secara keseluruhan, ini adalah platform yang baik untuk manajemen mahasiswa. Mudah digunakan, tetapi pelatihan awal diperlukan untuk banyak pengguna. Platform ini menggabungkan semua fungsi yang diperlukan seperti manajemen kehadiran, informasi pribadi, manajemen ujian, nilai, dan laporan, serta membuatnya mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Secara keseluruhan, ini adalah platform yang baik untuk manajemen mahasiswa. Mudah digunakan, tetapi pelatihan awal diperlukan untuk banyak pengguna. Platform ini menggabungkan semua fungsi yang diperlukan seperti manajemen kehadiran, informasi pribadi, manajemen ujian, nilai, dan laporan, serta membuatnya mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan.

7. Blackbaud Student Information System (Sistem Informasi Siswa Terbaik untuk sekolah swasta K-12 independen di Amerika Serikat)

👀 Tahukah Anda? Sejak 2023, 54% institusi telah mengintegrasikan sistem informasi akademik (SIS) mereka dengan sistem manajemen pembelajaran (LMS) dan platform administrasi lainnya.

Apakah Anda juga menginginkan pengalaman terintegrasi di mana fungsi LMS, portal mahasiswa, penagihan, dan manajemen pendaftaran dapat diakses melalui satu login? Blackbaud adalah pilihan yang tepat.

Dosen dan administrator menggunakan perangkat lunak ini untuk mengakses pandangan holistik 360° tentang perjalanan lengkap setiap mahasiswa—mulai dari transkrip nilai hingga tugas dan kegiatan ekstrakurikuler.

Keunggulan tambahan? Permintaan kursus otomatis, daftar tunggu, alur kerja penilaian, dan persetujuan berbasis peran yang dapat disesuaikan mengurangi gesekan administratif dan mendukung kepatuhan terhadap persyaratan pelaporan dan akreditasi di Amerika Serikat.

Fitur terbaik Blackbaud SIS

Manfaatkan akses single sign-on untuk orang tua, siswa, dosen, dan staf dengan dasbor berbasis peran

Sederhanakan proses penilaian dan konfigurasi transkrip dengan model penilaian yang fleksibel

Aktifkan penjadwalan terpadu, persetujuan permintaan mata kuliah, dan sinkronisasi daftar kelas secara real-time

Gunakan dasbor lintas departemen untuk membantu administrator memantau kehadiran, tren akademik, dan kepatuhan

Batasan Blackbaud SIS

Beberapa pengguna melaporkan bahwa modul-modul sering terasa seperti tambahan yang dipasang belakangan, bukan sebagai sistem yang bersih dan terintegrasi

Harga Blackbaud SIS

Harga khusus

Peringkat dan ulasan Blackbaud SIS

G2 : 4.2/5 (20+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Blackbaud SIS?

Berikut ini ulasan G2:

Platform yang luar biasa untuk mengelola data siswa, orang tua, kelas, guru, konseling, asrama, dan semua data terkait siswa. Kami memiliki jadwal harian yang sangat rumit, dan perangkat lunak ini mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan kami.

Platform yang luar biasa untuk mengelola data siswa, orang tua, kelas, guru, konseling, asrama, dan semua data terkait siswa. Kami memiliki jadwal harian yang sangat rumit, dan perangkat lunak ini mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan kami.

8. Academia ERP (Terbaik untuk institusi yang membutuhkan sistem ERP fleksibel dan modular yang dapat diskalakan di seluruh kampus)

Jika sekolah atau perguruan tinggi Anda merasa lelah menyesuaikan alur kerja dengan perangkat lunak yang ada, Academia ERP mungkin menjadi solusi yang menyegarkan. Perangkat lunak ini dirancang untuk menangani segala hal mulai dari pendaftaran, akademik, sumber daya manusia, keuangan, hingga manajemen asrama. Baik Anda mengelola satu kampus atau dua puluh kampus, struktur modular Academia dapat diskalakan dengan lancar dan memungkinkan Anda menyesuaikan hampir semua hal tanpa perlu menghubungi tim IT setiap kali.

Salah satu hal yang disukai pengguna? Alat komunikasi bawaan. Siswa dan orang tua mendapatkan pembaruan real-time melalui aplikasi, email, atau SMS, sementara dasbor membantu staf memantau kehadiran, nilai, biaya, dan lainnya.

Fitur terbaik Academia ERP

Otomatiskan alur kerja kritis mulai dari pertanyaan hingga pendaftaran hingga pengelolaan biaya melalui modul yang dapat disesuaikan

Kirim pemberitahuan real-time dan notifikasi yang dipersonalisasi menggunakan SMS, email, dan pesan aplikasi yang terintegrasi

Aktifkan portal mobile-friendly untuk mahasiswa, orang tua, dan staf dengan akses aman ke transkrip, kehadiran, dan nilai

Buat dasbor dan laporan untuk kehadiran, keuangan, kinerja akademik, dan data multi-kampus

Batasan Academia ERP

Beberapa institusi melaporkan bahwa dokumentasi dan dukungan dapat bervariasi tergantung wilayah, terutama pada implementasi di luar Amerika Serikat

Harga Academia ERP

Harga khusus

Peringkat dan ulasan Academia ERP

G2 : 4.7/5 (20+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Academia ERP?

Sebuah ulasan G2 berbagi:

Sistem ini telah membuat proses penerimaan kami lebih efisien, meminimalkan kesalahan manual dalam pengambilan keputusan penerimaan, dan meningkatkan sistem manajemen mahasiswa kami secara keseluruhan.

Sistem ini telah membuat proses penerimaan kami lebih efisien, meminimalkan kesalahan manual dalam pengambilan keputusan penerimaan, dan meningkatkan sistem manajemen mahasiswa kami secara keseluruhan.

🧠 Fakta Menarik: 72% sistem SIS kini menyediakan akses mobile, meningkatkan fleksibilitas bagi staf dan mahasiswa.

9. Workday Student (Terbaik untuk universitas besar yang mencari integrasi operasional mahasiswa, HR, dan keuangan)

Workday Student dirancang untuk institusi pendidikan tinggi yang sudah mengelola banyak sistem dan ingin semuanya terintegrasi. Jika Anda sudah menggunakan Workday untuk HR dan keuangan, menambahkan modul mahasiswa akan mengintegrasikan seluruh institusi Anda dalam satu platform. Sistem ini menangani pendaftaran, bimbingan akademik, perencanaan kurikulum, penagihan, dan banyak lagi, sambil memberikan staf dan mahasiswa alat self-service yang benar-benar efektif.

Namun, ini bukan solusi plug-and-play. Implementasi membutuhkan waktu dan perencanaan, tetapi setelah berjalan, Anda akan mendapatkan pandangan real-time tentang segala hal—kemajuan mahasiswa, tren pendaftaran, status bantuan keuangan—semua terintegrasi dengan data HR dan keuangan Anda.

Fitur terbaik Workday Student

Koordinasikan proses pendaftaran, bantuan keuangan, kurikulum, dan penagihan

Sediakan analisis prediktif dan laporan tentang retensi, pendaftaran, dan kinerja akademik

Sediakan portal layanan mandiri untuk mahasiswa, penasihat, dan staf

Skalakan dengan mudah untuk puluhan ribu mahasiswa di universitas riset besar

Batasan Workday Student

Laporan siap pakai mungkin tidak mencakup semua kebutuhan

Implementasi mungkin memerlukan tim IT institusi yang berpengalaman dan waktu adaptasi yang cukup lama

Harga Workday Student

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Workday Student

G2 : 4.0/5 (50+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Workday Student?

Di G2, seorang pengguna berbagi:

Workday adalah platform yang sangat baik bagi dosen untuk memposting pengumuman dan tugas. Platform ini mudah digunakan dan notifikasinya sangat baik, terutama di perangkat seluler. Layanan bimbingan akademik juga merupakan fitur tambahan yang sangat berguna.

Workday adalah platform yang sangat baik bagi dosen untuk memposting pengumuman dan tugas. Platform ini mudah digunakan dan notifikasinya sangat baik, terutama di perangkat seluler. Layanan bimbingan akademik juga merupakan fitur tambahan yang sangat berguna.

10. Skyward (Terbaik untuk distrik K–12 di AS yang mengutamakan stabilitas, kepatuhan, dan keterlibatan keluarga)

Skyward adalah pilihan utama bagi banyak distrik sekolah K–12 di Amerika Serikat, dan ada alasan bagus di baliknya. Perangkat lunak ini telah ada selama puluhan tahun, dan hal itu terlihat dari kedalaman fitur yang dirancang dengan mempertimbangkan tantangan nyata yang dihadapi distrik sekolah. Baik Anda melacak kehadiran, mengelola gaji, menghasilkan laporan negara bagian, atau membantu orang tua tetap terinformasi, Skyward melakukannya dengan keandalan yang konsisten.

Portal Akses Keluarga dan Siswa dirancang sederhana namun efektif, membantu mengurangi volume panggilan dan memberikan keluarga akses langsung ke informasi harian. Bagi tim IT, Skyward menawarkan opsi hosting fleksibel (cloud atau on-prem), serta opsi ekspor data yang solid untuk distrik yang menginginkan kontrol penuh. Antarmuka pengguna mungkin terasa sedikit ketinggalan zaman di beberapa bagian, tetapi keunggulannya adalah sistem yang andal dan berfungsi dengan baik—bahkan pada hari-hari sekolah yang paling sibuk.

Fitur terbaik Skyward

Sentralisasikan catatan mahasiswa, penilaian, keuangan, SDM, dan penjadwalan dalam satu sistem

Memungkinkan orang tua dan siswa mengakses data real-time melalui portal Family Access atau Student Access

Dukung pelaporan data negara menggunakan Ed-Fi dan ekspor CSV/API kustom

Memudahkan pembuatan formulir kustom dan bidang data untuk melacak kebutuhan unik distrik

Batasan Skyward

Antarmuka terasa ketinggalan zaman; beberapa pengguna melaporkan navigasi yang sulit dan alur kerja yang lambat bagi guru

Harga Skyward

Harga khusus

Peringkat dan ulasan Skyward

G2 : 3.8/5 (170+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (150+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Skyward?

Berikut ulasan Capterra:

Skyward memudahkan untuk menemukan informasi siswa, memasukkan nilai, dan menyalin tugas. Absensi juga mudah untuk dimasukkan. Saya juga menyukai bagaimana sekolah-sekolah yang berbeda dapat mengubah tata letak Skyward sesuai kebutuhan mereka.

Skyward memudahkan untuk menemukan informasi siswa, memasukkan nilai, dan menyalin tugas. Absensi juga mudah untuk dimasukkan. Saya juga menyukai bagaimana sekolah-sekolah yang berbeda dapat mengubah tata letak Skyward sesuai kebutuhan mereka.

Kelas, Komunikasi, Kepatuhan—Kelola semuanya dengan ClickUp

Jika ada satu hal yang harus Anda ambil dari postingan ini, itu adalah: Baik Anda mengelola sekolah K–12 kecil atau sistem universitas yang besar, ada solusi manajemen kampus yang tepat untuk Anda. Namun, banyak alat di luar sana hanya menambah tab di browser Anda tanpa benar-benar meringankan beban.

ClickUp berbeda. Ia menggabungkan semuanya—proyek, orang, proses—ke dalam satu platform yang mudah digunakan. Butuh formulir umpan balik mahasiswa? Dashboard untuk penerimaan mahasiswa? AI yang membantu Anda menulis lebih cepat atau merangkum laporan? Anda mendapatkannya semua tanpa perlu mengelola sistem yang tersebar di berbagai tempat.

Jika sistem Anda saat ini terasa seperti sisa-sisa era papan tulis, saatnya untuk upgrade. ClickUp mendapatkan nilai A dalam hal kemudahan penggunaan, skalabilitas, dan inovasi. Daftar untuk akun ClickUp gratis hari ini!