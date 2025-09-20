10 Alternatif Terbaik Veed.io untuk Pengeditan Video pada Tahun 2025

Veed.io sangat cocok untuk video sosial. Aplikasi ini memungkinkan Anda mengedit dengan cepat dan secara otomatis menambahkan subtitle.

Namun, jika Anda membutuhkan penyimpanan, kolaborasi tim, penyesuaian ukuran otomatis, pengeditan batch, atau dukungan untuk tutorial YouTube, webinar, dan klip podcast, Anda perlu mempertimbangkan alat pengeditan video yang lebih canggih.

Mari kita lihat beberapa alternatif terbaik Veed.io yang mengatasi batasan-batasan ini saat Anda mengedit video. Kami membagikan fitur utama, harga, dan batasan untuk membantu Anda membuat pilihan terbaik.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Veed.io?

Sebelum Anda mendaftar ke alat berikutnya, mundur sejenak dan tanyakan: Apa yang dibutuhkan alur kerja video Anda yang tidak diberikan oleh Veed? Berikut adalah fitur-fitur canggih yang layak diprioritaskan dalam alur kerja pembuatan konten video Anda.

Kedalaman pengeditan: Jika Veed terasa terlalu dasar untuk proyek Anda, carilah alat video dengan fitur canggih seperti garis waktu multi-track, lapisan audio, dan transisi kustom

Kolaborasi yang lebih baik: Butuh lebih dari sekadar pengeditan solo dalam video online Anda? Prioritaskan alternatif Veed.io yang mendukung komentar, izin berdasarkan peran, dan folder bersama agar umpan balik dan persetujuan berjalan lancar

Dukungan branding dan template: Pilih alat yang memungkinkan Anda menyimpan aset merek, menggunakan ulang template video, dan menyesuaikan ukuran secara otomatis untuk platform media sosial yang berbeda. Anda tidak ingin mengunggah ulang logo atau mengetik ulang font setiap kali mengunggah video

Fitur AI dan otomatisasi: Veed menawarkan Magic Cut dan subtitle otomatis, tetapi alat video lain menawarkan lebih banyak. Cari alat AI yang dapat menghapus keheningan, menghasilkan klip sosial, atau mengolah ulang video yang lebih panjang dengan cepat

Harga fleksibel dan skalabel: Jika watermark atau harga tim menjadi kendala, pilih alternatif Veed dengan tingkatan gratis yang lebih baik, harga yang skalabel, atau rencana individu dan bisnis bayar sesuai penggunaan

Sesuai dengan kebutuhan alur kerja Anda: Beberapa editor dirancang untuk YouTubers, yang lain untuk pemasar atau podcaster. Temukan alat pengeditan video yang sesuai dengan alur kerja Anda—baik Anda membuat tutorial, TikToks, atau video merek

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Alternatif Terbaik Veed.io dalam Sekilas

Berikut ini adalah gambaran singkat tentang alternatif terbaik Veed.io:

Nama alat Fitur utama Terbaik untuk Harga* ClickUp Template storyboard visual, manajemen tugas, kolaborasi real-time, tampilan kustom Usaha kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar Rencana gratis tersedia; Penawaran harga khusus untuk perusahaan Kapwing Pembuatan video AI, Teks Terjemahan Otomatis, B-Roll Cerdas, Fokus Pembicara Usaha kecil, Kreator Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $24 per anggota/bulan Descript Pengeditan berbasis teks, sinkronisasi skrip, dukungan multi-kamera, alat suara AI Perusahaan Kecil hingga Menengah Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $24 per anggota/bulan InVideo AI Link ke video, video tanpa wajah, lebih dari 5.000 templat, pengeditan Magic Box Usaha Kecil, Perusahaan Menengah Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $35/bulan CapCut Pengeditan ramah seluler, efek, filter, dan pengaturan kecepatan Pembuat Konten, Usaha Kecil uji coba gratis 7 hari; Paket berbayar mulai dari $9,99 per bulan HeyGen Avatar AI, avatar kustom, dukungan multibahasa, alat pengeditan Perusahaan Menengah, Perusahaan Besar Halaman video AI gratis; Paket berbayar mulai dari $29 per bulan Synthesia Avatar AI, pembangkitan skrip, kloning suara, 140+ bahasa Perusahaan Menengah, Perusahaan Besar Halaman video AI gratis; Paket berbayar mulai dari $29 per bulan Colossyan Creator Konversi dokumen/slide menjadi video, perekaman layar, adegan multi-avatar, alat branding Perusahaan Kecil hingga Menengah Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $27 per bulan Camtasia Perekaman layar canggih, anotasi, kuis, zoom/pan cerdas Perusahaan Menengah, Perusahaan Besar Paket berbayar mulai dari $14,99 per bulan Sederhana Clip AI, subtitle otomatis, publikasi di media sosial, pengeditan cerdas Usaha Kecil, Tim Konten Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $29 per bulan

Alternatif Terbaik untuk Veed.io

Mari kita lihat lebih dekat fitur, batasan, ulasan pengguna, dan rencana harga dari masing-masing alat ini.

1. ClickUp (Terbaik untuk mengelola proyek video dan kolaborasi tim)

Organisir ide, tugas, dan kolaborasi secara visual menggunakan ClickUp Whiteboards

Jika Anda mengelola proyek video di luar sekadar pengeditan, ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja, menyediakan semua alat yang Anda butuhkan dalam satu tempat. Anda dapat memulai dengan menggunakan ClickUp Whiteboards untuk merencanakan jadwal produksi dan merancang seri video Anda.

Anda dapat menyeret, melepas, dan mengatur ulang ide secara real-time bersama tim Anda, serta memastikan semua orang berada di halaman yang sama sejak awal. Hal ini sangat berguna untuk sesi brainstorming awal, perencanaan alur skrip, atau melacak elemen visual seperti transisi adegan dan daftar shot.

Saat Anda siap memulai, Anda dapat menggunakan ClickUp Tasks untuk membagi alur kerja produksi video Anda menjadi langkah-langkah yang jelas dan terkelola. Anda dapat menetapkan tanggung jawab, menetapkan tenggat waktu, dan melacak kemajuan untuk menyelesaikan proyek tepat waktu.

Misalnya, mulailah dengan tugas penulisan skrip, di mana Anda melampirkan draf, menugaskan penulis, berkolaborasi melalui ClickUp Docs, dan menetapkan tanggal jatuh tempo untuk tinjauan. Selanjutnya adalah pembuatan storyboard, diikuti dengan pengambilan gambar. Setiap adegan atau pengambilan gambar dapat dilacak sebagai tugas terpisah, dengan daftar periksa untuk pengaturan kamera, lokasi, dan peralatan.

Kelola tugas, tetapkan tenggat waktu, dan optimalkan alur kerja pembuatan video dengan ClickUp Tasks

Pada fase pengeditan untuk narasi suara dan teks animasi, gunakan status tugas seperti “Dalam Proses,” “Perlu Ditinjau,” dan “Ekspor Akhir” untuk melacak status setiap video.

Setelah alur kerja terpasang, gunakan ClickUp Brain, asisten AI bawaan untuk bantuan penulisan skrip. Baik Anda sedang menyusun skrip pertama, menyempurnakan adegan, menulis teks animasi, atau mentranskrip rekaman mentah, AI dapat membantu Anda menghasilkan teks bersih dengan bantuan beberapa model bahasa besar (LLM) seperti Gemini, Claude, dan lainnya, semua dari antarmuka yang sama.

Dan saat Anda perlu berkomunikasi dengan tim Anda, ClickUp Brain juga dapat menyusun email, komentar, atau pembaruan tugas untuk Anda berdasarkan konteks proyek Anda. Anda juga dapat menanyakan status tugas tertentu. Misalnya, Anda mungkin ingin tahu apakah naskah sudah final atau apakah rekaman video sudah diunggah. ClickUp Brain akan mengambil pembaruan terbaru langsung dari ruang kerja Anda.

Akhirnya, dengan ClickUp Clips, Anda dapat merekam video pendek langsung di dalam ruang kerja Anda tanpa perlu meninggalkan platform. Selain itu, saat Anda merekam sebuah Clip, ClickUp, alternatif yang kuat untuk Veed.io, secara otomatis menghasilkan transkrip narasi Anda. Hal ini memudahkan tim Anda untuk meninjau atau merujuk pada poin-poin penting tanpa perlu menonton ulang seluruh video.

Rekam, bagikan, dan atur video dengan mudah menggunakan ClickUp Clips

ClickUp Brain, sebagai alat AI, mempermudah proses ini dengan memungkinkan Anda berinteraksi dengan klip dan transkripnya. Anda dapat meminta Brain untuk merangkum klip, mengekstrak tindakan yang perlu dilakukan, atau menjelaskan bagian-bagian transkrip, sehingga tim Anda tetap terkoordinasi dan fokus.

Clips juga disimpan secara otomatis dan dihubungkan ke tugas atau dokumen. Hal terakhir yang Anda inginkan adalah informasi penting hilang di thread email atau aplikasi pesan. Ini adalah cara sederhana untuk menjaga komunikasi visual tetap lancar sepanjang proyek Anda.

Untuk membuat manajemen proyek produksi video Anda lebih efisien, ClickUp menawarkan templat siap pakai yang dirancang khusus untuk alur kerja kreatif. Templat Produksi Video ClickUp membantu Anda mengelola setiap tahap proyek dengan tugas yang jelas, garis waktu, dan alat kolaborasi sehingga tidak ada yang terlewatkan.

Untuk perencanaan visual, templat Storyboard ClickUp menyediakan tata letak terstruktur untuk mengorganisir adegan, waktu, dan arah visual agar tim Anda tetap sejalan. Templat storyboard gratis ini mempermudah alur kerja kreatif dengan menggabungkan visual, catatan, tenggat waktu, dan kolaborasi dalam satu ruang terorganisir.

Dengan cara ini, ClickUp memungkinkan Anda mengelola seluruh proses produksi video Anda, mulai dari perencanaan dan penulisan skrip hingga kolaborasi dan pengiriman, semuanya dalam satu platform.

Fitur terbaik ClickUp

Buat dasbor kustom: Dapatkan gambaran menyeluruh tentang kemajuan, tenggat waktu, dan beban kerja, serta lacak tugas di seluruh tahap produksi video menggunakan Dapatkan gambaran menyeluruh tentang kemajuan, tenggat waktu, dan beban kerja, serta lacak tugas di seluruh tahap produksi video menggunakan Dasbor ClickUp

Jadwalkan dengan kalender terintegrasi: Manfaatkan Manfaatkan ClickUp Calendar untuk merencanakan syuting, sesi tinjauan, atau tanggal peluncuran dengan mudah, dan sinkronkan acara-acara ini dengan tim Anda

Otomatisasi tugas berulang: Hemat waktu dengan mengatur Hemat waktu dengan mengatur ClickUp Automations yang memindahkan tugas setelah persetujuan, menugaskan anggota tim saat status berubah, atau mengirim pengingat untuk tenggat waktu yang akan datang

Kolaborasi instan: Gunakan Gunakan ClickUp Chat untuk mendiskusikan tugas, memberikan umpan balik, dan berkolaborasi tanpa perlu berpindah antar platform

Batasan ClickUp

Rangkaian fitur yang luas dapat membingungkan bagi pengguna baru

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

ClickUp Brain adalah penghemat waktu. AI bawaan kini dapat merangkum percakapan panjang, menyusun dokumen, dan bahkan menerjemahkan klip suara langsung di dalam tugas, yang memungkinkan tim saya mengurangi pergantian konteks dan tidak perlu menggunakan alat tambahan.

ClickUp Brain adalah penghemat waktu. AI bawaan kini dapat merangkum percakapan panjang, menyusun dokumen, dan bahkan menerjemahkan klip suara langsung di dalam tugas, yang memungkinkan tim saya mengurangi pergantian konteks dan tidak perlu menggunakan alat tambahan.

🌼 Pelajari cara membangun operasi konten video yang skalabel dengan ClickUp. 👇🏼

melalui Kapwing

Kapwing, alat pengeditan video berbasis AI, memudahkan pembuatan video bagi siapa saja, bahkan tanpa keahlian pengeditan video. Mulailah dengan mengetikkan prompt teks, dan AI akan menghasilkan video lengkap dengan musik, efek suara, dan transisi. Dengan Magic Subtitles, Anda dapat langsung mendapatkan teks terjemahan yang dihasilkan AI dan menyesuaikan gaya serta animasinya sesuai dengan merek Anda. Smart B-Roll secara otomatis menganalisis video Anda dan menyisipkan visual yang sesuai dengan poin-poin utama Anda saat video Anda terbentuk.

Jika video Anda menampilkan beberapa pembicara, Anda dapat menggunakan Speaker Focus untuk mengarahkan kamera pada siapa pun yang sedang berbicara dan membantu audiens tetap terhubung. Saat bekerja dengan bahasa yang berbeda, Lip Sync memastikan audio sesuai dengan gerakan mulut pembicara dan membuat terjemahan terasa mulus dan alami. Dan dengan Split Vocals, Anda dapat dengan mudah memisahkan suara dari musik latar, memberikan Anda lebih banyak kontrol atas kualitas audio dan pengeditan.

Fitur terbaik Kapwing

Kolaborasi secara real-time: Izinkan beberapa anggota tim untuk mengedit dan berkontribusi pada video yang sama secara bersamaan, dan tingkatkan efisiensi tim Anda

Terjemahkan video dengan mudah: Konversikan audio ke lebih dari 70 bahasa menggunakan suara yang dihasilkan AI atau kloning suara untuk menjangkau audiens global

Hapus bagian diam secara otomatis: Gunakan Smart Cut untuk mendeteksi dan memotong bagian diam dalam video Anda dan hemat waktu dalam pengeditan manual

Batasan Kapwing

Kualitas suara dapat menurun secara signifikan saat mengekspor konten video

Harga Kapwing

Gratis Selamanya

Pro: $24 per anggota/bulan

Bisnis: $64 per anggota/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Kapwing

G2: 4/5 (30+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Kapwing?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Saya suka bagian Kapwing Templates. Bagian ini menyediakan ribuan templat yang dirancang oleh profesional dan membantu kita membuat video yang menonjol dengan hanya mengganti konten kita dengan gambar, video, dan teks.

Saya suka bagian Kapwing Templates. Bagian ini menyediakan ribuan templat yang dirancang oleh profesional dan membantu kita membuat video kita menonjol dengan hanya mengganti konten kita dengan gambar, video, dan teks.

💡 Tips Pro: Kapwing sangat bagus untuk pengeditan cepat. Namun, jika Anda ingin tahu bagaimana video Anda cocok dengan strategi pemasaran yang lebih luas, lihat panduan perangkat lunak pemasaran video ini. Panduan ini membandingkan alat-alat yang tidak hanya membantu Anda membuat konten, tetapi juga merencanakan, mendistribusikan, dan melacaknya.

3. Descript (Terbaik untuk mengedit video melalui transkrip dan penulisan skrip kolaboratif)

melalui Descript

Descript adalah platform berbasis AI untuk pengeditan audio dan video. Sebagai alternatif Veed.io, platform ini memungkinkan pengguna untuk mengedit file media melalui antarmuka berbasis teks, sehingga seintuitif mengedit dokumen. Dengan fitur seperti Overdub (kloning suara AI), penghapusan kata pengisi, pengeditan multitrack, dan peningkatan audio berkualitas studio, Anda dapat menghasilkan konten profesional tanpa memerlukan keterampilan pengeditan yang rumit.

Jika Anda membuat video pendek YouTube, fitur Deskripsi mendukung perekaman layar. Bagi tim pemasaran, editor video AI ini memungkinkan Anda berkolaborasi dengan anggota tim Anda.

Fitur terbaik Descript

Edit dengan Timeline : Lihat komposisi Anda seiring waktu dan lakukan penyesuaian presisi pada media dan penyelarasan skrip untuk pengalaman editing tradisional

Organisir menggunakan Proyek dan Komposisi: Jaga agar pekerjaan Anda terstruktur dengan membedakan antara Proyek (ruang aktif untuk pengeditan) dan Komposisi (versi final atau draf untuk ekspor)

Rekam secara jarak jauh dengan SquadCast: Rekam audio secara mulus bersama kolaborator dari mana saja, terintegrasi langsung dengan Descript untuk sesi jarak jauh yang lancar

Batasan Descript

Kemampuan integrasi platform ini belum sepenuhnya intuitif

Harga Descript

Gratis Selamanya

Hobbyist: $24 per anggota/bulan

Pencipta: $35 per anggota/bulan

Bisnis: $50 per anggota/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Descript

G2: 4. 6/5 (700+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (170+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Descript?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Descript adalah solusi revolusioner bagi siapa pun yang ingin menyederhanakan proses pengeditan audio dan video–terutama bagi pemula. Fitur-fitur unggulannya meliputi transkripsi otomatis, perekaman layar, dan pengeditan berbasis teks. Kemampuan untuk mengedit file media dengan mudah seperti mengedit dokumen Word menghemat waktu dan tenaga yang signifikan.

Descript adalah solusi revolusioner bagi siapa pun yang ingin mempermudah proses pengeditan audio dan video–terutama bagi pemula. Fitur-fitur unggulannya meliputi transkripsi otomatis, perekaman layar, dan pengeditan berbasis teks. Kemampuan untuk mengedit file media dengan mudah seperti mengedit dokumen Word menghemat waktu dan tenaga yang signifikan.

melalui InVideo AI

InVideo.io adalah platform pembuatan video online yang dirancang untuk pemasar, manajer media sosial, dan tim konten. Anda dapat dengan cepat membuat video pemasaran menggunakan prompt teks, mengubah konten blog menjadi video pendek, atau membuat visual secara massal untuk kampanye iklan. Platform ini juga menawarkan kit merek, alat narasi suara, integrasi stok, dan penyesuaian ukuran otomatis untuk berbagai platform.

Perpustakaan templat siap pakai, animasi teks dinamis, dan antarmuka seret-dan-lepas membuatnya cocok untuk membuat berbagai jenis video, menjadikannya alternatif yang baik untuk Veed.io.

Meskipun Veed.io lebih cocok untuk mengedit footage mentah atau podcast dengan presisi, InVideo adalah pilihan yang lebih tepat saat Anda membutuhkan video berkualitas tinggi, siap dipublikasikan, dan menakjubkan dengan usaha minimal.

Dengan InVideo AI, Anda dapat dengan mudah mengubah artikel berita, video YouTube, atau halaman blog menjadi video menakjubkan hanya dengan menempelkan tautan. Platform ini secara otomatis memproses konten, menciptakan video dengan visual yang relevan, narasi suara, dan transisi hanya dengan beberapa klik.

Fitur terbaik InVideo

Akses aset stok: Jelajahi lebih dari 16 juta video, gambar, dan trek audio bebas royalti untuk memperkaya konten Anda dengan mudah

Pilih templat yang dapat disesuaikan: Pilih dari lebih dari 5.000 templat yang dirancang secara profesional, cocok untuk berbagai kesempatan dan industri

Buat video menarik tanpa presenter: Produksi video berkualitas tinggi tanpa presenter di layar, menggunakan visual dan narasi suara untuk menyampaikan pesan Anda secara efektif

Batasan InVideo

Perpustakaan templat tidak menawarkan banyak kemampuan kustomisasi. Hal ini dapat menyulitkan Anda untuk membuat video yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan merek Anda

Harga InVideo

Gratis Selamanya

Plus: $35/bulan

Max: $60/bulan

Generatif: $120/bulan

Ulasan dan penilaian InVideo

G2: 4.5/5 (160+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang InVideo?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Antarmuka intuitif InVideo memungkinkan kita membuat karya audiovisual yang rapi dan profesional dengan mudah. Fitur kloning suara membantu menjaga konsistensi narasi tanpa perlu mengulang rekaman suara.

Antarmuka intuitif InVideo memungkinkan kita membuat karya audiovisual yang rapi dan profesional dengan mudah. Fitur kloning suara membantu menjaga konsistensi narasi tanpa perlu mengulang rekaman suara.

📚 Baca Juga: Template Skrip Podcast Gratis untuk Podcaster

5. CapCut (Terbaik untuk pengeditan ramah seluler dengan efek visual kreatif)

melalui CapCut

CapCut adalah aplikasi pengeditan video yang dikembangkan oleh ByteDance, perusahaan induk TikTok. Dengan alat pemotongan presisi, Anda dapat memotong klip tepat pada frame yang Anda butuhkan, yang sempurna untuk menyinkronkan visual dengan audio atau memotong footage dengan presisi. Jika Anda ingin sesuatu yang lebih kreatif, fitur video terbalik memungkinkan Anda memutar klip secara terbalik dan memberikan sentuhan unik dan tak terduga pada video Anda.

Anda akan memiliki akses ke perpustakaan musik bebas royalti yang luas, disusun berdasarkan suasana hati dan genre, sehingga mudah menemukan soundtrack yang sempurna untuk proyek Anda. Anda juga dapat mengimpor audio Anda sendiri jika diinginkan.

Fitur terbaik CapCut

Kontrol kecepatan video: Sesuaikan kecepatan dengan presisi, menciptakan efek slow-motion yang halus atau time-lapse dinamis sesuai dengan visi Anda

Perbaiki visual secara instan: Terapkan berbagai filter estetika untuk menyesuaikan nada, warna, dan kecerahan guna mendapatkan tampilan yang rapi dan profesional

Tambahkan efek kreatif: Gunakan efek khusus seperti split-screen, efek lucu, overlay mimpi, dan efek pesta untuk membuat konten Anda menonjol

Batasan CapCut

Versi gratis CapCut menampilkan watermark pada video, yang hanya dapat dihapus dengan berlangganan premium

Harga CapCut

uji coba gratis selama 7 hari

Pro: $9,99 per bulan

Ulasan dan penilaian CapCut

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

📮 ClickUp Insight: Tim dengan kinerja rendah empat kali lebih mungkin menggunakan 15+ alat, sementara tim dengan kinerja tinggi mempertahankan efisiensi dengan membatasi alat mereka hingga 9 platform atau kurang. Tapi bagaimana jika menggunakan satu platform? Sebagai aplikasi serba guna untuk kerja, ClickUp mengintegrasikan tugas, proyek, dokumen, wiki, obrolan, dan panggilan Anda dalam satu platform, dilengkapi dengan alur kerja yang didukung AI. Siap bekerja lebih cerdas? ClickUp cocok untuk setiap tim, membuat pekerjaan lebih transparan, dan memungkinkan Anda fokus pada hal yang penting sementara AI menangani sisanya.

💡 Tips Pro: Tidak yakin bagaimana menulis untuk avatar di layar? Template penulisan konten gratis ini dapat membantu Anda membuat skrip yang jelas dan menarik—terutama untuk FAQ, demo produk, dan video pelatihan.

6. HeyGen (Terbaik untuk membuat video dengan avatar AI yang realistis)

melalui HeyGen

Awalnya diluncurkan dengan nama Surreal, HeyGen adalah alat pembuatan video. Dengan fitur AI Avatar Creation, Anda dapat memilih dari lebih dari 300 avatar yang mewakili berbagai etnis, usia, dan gaya. Masukkan skrip Anda, dan avatar akan berbicara untuk Anda dengan sinkronisasi bibir yang realistis.

Anda juga dapat menggunakan avatar statis atau bergerak untuk pengumuman, pelatihan, komunikasi pelanggan, dan iklan. Fitur Avatar IV memungkinkan Anda mengunggah foto dan skrip atau klip suara untuk menghasilkan avatar kustom yang terlihat dan terdengar seperti Anda.

Dan saat waktunya untuk menyempurnakan, Editing Studio menyediakan semua alat yang Anda butuhkan untuk memperhalus video Anda dengan teks, latar belakang, dan efek.

Fitur terbaik HeyGen

Prompt apa saja: Ubah FAQ, dokumen produk, atau skrip kustom menjadi konten video yang menarik dengan avatar AI

Sesuaikan avatar dengan tampilan tak terbatas: Ubah pakaian, latar belakang, dan pose avatar untuk menyempurnakan kesesuaian dengan merek atau pesan Anda

Libatkan audiens dengan ekspresi: Pilih dari ekspresi seperti profesional, serius, atau santai untuk menetapkan nada yang tepat

Batasan HeyGen

Suara avatar terkadang terasa tidak alami, terutama saat mengekspresikan emosi kompleks dalam kalimat yang lebih panjang

Harga HeyGen

Gratis Selamanya

Pencipta: $29 per bulan

Tim: $39 per anggota/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian HeyGen

G2: 4. 8/5 (830+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (290+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang HeyGen?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Saya sangat menyukai betapa intuitif dan ramah pemula HeyGen ini! Saya membuat tiga avatar dalam pengaturan yang berbeda untuk proyek video universitas saya, dan masing-masing terlihat profesional. Sinkronisasi bibirnya luar biasa, dan membantu saya mengekspresikan ide-ide dalam bahasa Inggris dengan lebih jelas daripada yang bisa saya lakukan sendiri. Avatar-avatar ini terasa alami, dan opsi kustomisasi sangat bagus — mulai dari penghapusan latar belakang hingga perubahan pakaian. Rasanya seperti memiliki presenter pribadi yang siap sedia!

Saya sangat menyukai betapa intuitif dan ramah pemula HeyGen ini! Saya membuat tiga avatar dalam pengaturan yang berbeda untuk proyek video universitas saya, dan masing-masing terlihat profesional. Sinkronisasi bibirnya luar biasa, dan membantu saya mengekspresikan ide-ide dalam bahasa Inggris dengan lebih jelas daripada yang bisa saya lakukan sendiri. Avatar-avatar tersebut terasa alami, dan opsi kustomisasi sangat bagus — mulai dari penghapusan latar belakang hingga perubahan pakaian. Rasanya seperti memiliki presenter pribadi yang siap sedia!

7. Synthesia (Terbaik untuk konten video lokal dengan kustomisasi suara dan avatar)

melalui Synthesia

Synthesia adalah platform pembuatan video berbasis AI yang memungkinkan pengguna untuk menghasilkan video berkualitas profesional tanpa memerlukan kamera, mikrofon, atau aktor.

Masukkan topik, tujuan, dan nada yang Anda inginkan, dan generator skrip AI Synthesia akan menulis skrip untuk Anda. Setelah skrip siap, Anda dapat memilih dari lebih dari 230 avatar AI yang mewakili latar belakang dan gaya yang berbeda.

Synthesia memungkinkan Anda membuat video dari nol menggunakan avatar AI yang dapat berbicara dalam lebih dari 140 bahasa—tanpa perlu syuting, pengeditan, atau tim produksi. Jika Anda ingin membuat video pelatihan, pemasaran, atau informatif multibahasa tanpa tim yang lengkap, ini adalah alternatif yang baik untuk Veed.io.

Di sisi lain, Veed.io berfokus pada pengeditan footage yang sudah ada, menawarkan alat untuk pemotongan, subtitle, dan efek. Satu platform membangun video dengan AI; yang lain memperbaiki apa yang sudah Anda rekam.

Fitur terbaik Synthesia

Evaluasi efektivitas konten: Ukur jumlah tayangan, titik keluar, dan tingkat keterlibatan untuk mengevaluasi efektivitas konten

Sederhanakan kolaborasi: Edit skrip dan video bersama tim Anda, bagikan umpan balik melalui komentar, dan kelola versi proyek dalam satu ruang kerja

Pastikan pengucapan yang akurat: Tentukan penekanan suku kata dan penyesuaian fonetik dengan ‘Diction’ untuk memastikan nama, istilah, dan aksen terdengar akurat

Batasan Synthesia

Integrasinya agak terbatas. Belum banyak koneksi asli ke platform LMS, penyimpanan cloud, atau alat seperti Asana dan Jira, jadi Anda akan lebih banyak mengandalkan ekspor dan impor

Harga Synthesia

Halaman video AI gratis

Starter: $29 per bulan

Creator: $89 per bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Synthesia

G2: 4.7/5 (2.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Synthesia?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Selama setahun terakhir, Synthesia telah merilis beberapa pembaruan yang membuat pengalaman pengguna sesederhana mungkin, menunjukkan bahwa mereka mendengarkan masukan dari pengguna dan mengimplementasikannya.

Selama setahun terakhir, Synthesia telah merilis beberapa pembaruan yang membuat pengalaman pengguna sesederhana mungkin, menunjukkan bahwa mereka mendengarkan masukan dari pengguna dan mengimplementasikannya.

📚 Baca Juga: Alternatif Synthesia AI untuk Video yang Dihasilkan AI

8. Colossyan Creator (Terbaik untuk mengubah dokumen dan slide menjadi pelajaran video)

melalui Colossyan Creator

Colossyan Creator membantu Anda mengubah PDF dan presentasi PowerPoint menjadi format video yang rapi dan menghemat waktu sambil meningkatkan cara Anda menyajikan informasi. Dengan integrasi perekaman layar, Anda juga dapat merekam aksi di layar langsung di dalam platform. Hal ini membuat alat ini cocok untuk tutorial atau video produk yang memerlukan visual langkah demi langkah.

Untuk membuat video Anda lebih dinamis, Anda dapat menambahkan beberapa avatar dalam percakapan berbasis skenario dan menciptakan dialog yang realistis untuk meningkatkan keterlibatan penonton. Dengan alat kit merek, Anda dapat dengan mudah menjaga konsistensi video Anda dengan menerapkan logo, font, dan warna merek Anda di setiap proyek.

Fitur terbaik Colossyan Creator

Manfaatkan asisten skrip AI: Gunakan GPT-3 untuk menyempurnakan skrip Anda, menghasilkan ide, dan memperbaiki tata bahasa dalam bahasa utama apa pun dengan perintah keyboard sederhana

Tingkatkan interaksi penonton: Buat video Anda lebih menarik dengan menampilkan beberapa avatar AI Side View yang berinteraksi untuk menceritakan sebuah cerita

Buat konten global: Buat video dalam lebih dari 70 bahasa, dengan berbagai aksen dan suara, dengan mudah mengganti bahasa di editor video AI

Batasan Colossyan Creator

Saat ini, aset merek seperti warna dan logo hanya dapat ditambahkan pada proses pasca-produksi. Anda tidak memiliki opsi untuk mengaturnya di awal dan menggunakannya sebagai templat

Harga Colossyan Creator

Rencana gratis

Starter: $27/bulan

Bisnis: $88/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Colossyan Creator

G2: 4.6/5 (470+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Colossyan Creator?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Colossyan adalah alat pembuatan video bertenaga AI yang mengesankan, memudahkan Anda menghasilkan konten profesional tanpa memerlukan keterampilan pengeditan video yang mendalam. Avatar AI-nya realistis, dan fitur teks-ke-suara berjalan lancar dengan berbagai pilihan suara.

Colossyan adalah alat pembuatan video bertenaga AI yang mengesankan, yang memudahkan Anda menghasilkan konten profesional tanpa memerlukan keterampilan pengeditan video yang mendalam. Avatar AI-nya realistis, dan fungsi teks-ke-suara-nya lancar dengan berbagai pilihan suara.

9. Camtasia (Terbaik untuk perekaman layar detail dan konten pendidikan)

melalui Camtasia

Camtasia adalah aplikasi desktop untuk perekaman layar dan pengeditan video. Tersedia untuk platform Windows dan macOS, aplikasi ini digunakan untuk membuat tutorial, materi pelatihan, dan presentasi. Alat ini memungkinkan pengguna untuk merekam layar, webcam, mikrofon, dan audio sistem secara bersamaan. Editor berbasis timeline mendukung pemotongan, penambahan anotasi, transisi, teks keterangan, dan efek kursor.

Di sisi lain, Veed.io adalah editor video berbasis browser yang berfokus pada pengeditan footage yang sudah ada, menawarkan alat seperti pemotongan, subtitle, dan efek. Meskipun Camtasia berguna untuk membuat konten instruksional dari rekaman layar, Veed.io lebih cocok untuk pengeditan cepat pada video yang sudah direkam sebelumnya, terutama untuk media sosial.

Fitur terbaik Camtasia

Lapisan dengan garis waktu multi-track: Dengan mudah atur dan gabungkan media, audio, dan efek pada beberapa track untuk membuat pengeditan video kompleks dengan fleksibilitas penuh

Ekspor dalam berbagai format: Pilih dari berbagai format dan bagikan video Anda langsung ke platform seperti YouTube, Vimeo, atau Google Drive untuk distribusi yang mudah

Sorot dengan alat fokus dan zoom cerdas: Gunakan fitur zoom dan pan untuk menyoroti area kunci di layar dan menjaga fokus audiens pada detail kritis selama demonstrasi yang kompleks

Batasan Camtasia

Alat penghapus latar belakang kesulitan menghasilkan hasil yang bersih, bahkan dengan layar hijau yang sudah disiapkan

Harga Camtasia

Essentials: $14,99/bulan

Buat: $20,75/bulan

Pro: $41,58/bulan

Ulasan dan penilaian Camtasia

G2: 4.6/5 (1.550+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Camtasia?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Saya telah menggunakan Camtasia sejak 2013 dan ini adalah yang terbaik untuk video screencast. Aplikasi ini memiliki semua yang Anda butuhkan untuk merekam layar, webcam, dan suara, serta dilengkapi dengan editor non-linear bawaan.

Saya telah menggunakan Camtasia sejak 2013 dan ini adalah yang terbaik untuk video screencast. Aplikasi ini memiliki semua yang Anda butuhkan untuk merekam layar, webcam, dan suara, serta dilengkapi dengan editor non-linear bawaan.

10. Simplified (Terbaik untuk membuat klip video siap sosial dengan cepat)

melalui Simplified

Simplified adalah platform pembuatan konten AI yang mengintegrasikan alat untuk penulisan AI, desain grafis, pengeditan video, dan manajemen media sosial ke dalam antarmuka tunggal.

Alternatif Veed.io ini juga dilengkapi dengan fitur pengeditan video dan penjadwal media sosial untuk merencanakan dan mempublikasikan konten di berbagai platform.

Fitur pemotongan AI Simplified secara otomatis mengubah momen-momen penting dalam rekaman Anda menjadi klip pendek, cocok untuk berbagai konten media sosial. Selain itu, generator subtitle otomatis memudahkan penambahan subtitle dalam berbagai bahasa.

Fitur terbaik yang disederhanakan

Skor Viralitas: Dapatkan metrik kinerja untuk video Anda dan lacak seberapa menarik dan efektif konten Anda

Magic Resizer: Sesuaikan video Anda secara otomatis agar sesuai dengan berbagai format media sosial dan pastikan tampilan optimal di berbagai platform

Deteksi pembicara otomatis: Secara otomatis mengidentifikasi dan memisahkan pembicara yang berbeda dalam video Anda untuk mengedit dan mengelola trek audio dengan mudah

Batasan yang disederhanakan

Alat ini tidak termasuk fitur audio lanjutan seperti dukungan multi-track, kontrol pencampuran yang presisi, atau pengurangan noise yang efektif

Harga yang disederhanakan

Gratis

Satu: $29/bulan

Bisnis: $79/bulan

Pertumbuhan: $119/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian yang disederhanakan

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.7/5 (300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Simplified?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Ini adalah alat berbasis AI yang berfungsi sebagai solusi all-in-one untuk pembuatan konten di media sosial. Alat ini memungkinkan saya untuk dengan mudah menyusun skrip, mengubahnya menjadi berbagai format yang sesuai untuk platform berbeda, menghasilkan gambar, mendesain thumbnail, dan bahkan menjadwalkan posting dengan mudah.

Ini adalah alat berbasis AI yang berfungsi sebagai solusi all-in-one untuk pembuatan konten di berbagai platform media sosial. Alat ini memungkinkan saya untuk dengan mudah menyusun skrip, mengubahnya menjadi berbagai format yang sesuai untuk platform berbeda, menghasilkan gambar, mendesain thumbnail, dan bahkan menjadwalkan posting dengan mudah.

Ambil Kendali Penuh atas Pengeditan Video Anda dari Awal hingga Akhir dengan ClickUp

Veed.io dan alternatifnya membantu Anda memulai. Jika Anda hanya mencari alat pengeditan mandiri, mereka berfungsi dengan baik.

Kekurangannya adalah mereka tidak memiliki struktur dan fleksibilitas yang cukup untuk mengelola proyek Anda dari awal hingga akhir.

Anda memerlukan alat canggih dengan fitur yang mendukung setiap tahap proses pembuatan konten video Anda, termasuk pengeditan video. Di situlah ClickUp membedakan dirinya.

Dengan fitur seperti Docs untuk menulis skrip dan merencanakan konten, Whiteboards untuk memetakan ide secara visual, ClickUp Brain untuk menghasilkan konten dengan AI, dan Clips untuk merekam dan berbagi pembaruan video singkat dengan mudah, ClickUp memberikan platform tunggal untuk menangani setiap langkah proses Anda.

Coba ClickUp secara gratis untuk melampaui pengeditan dasar dan beralih ke ruang kerja all-in-one yang lebih powerful.