11 Alternatif Terbaik YouCanBookMe untuk Penjadwalan yang Lebih Cerdas

Kebutuhan penjadwalan Anda telah melampaui kemampuan alat yang Anda gunakan saat ini.

Mungkin Anda membutuhkan sinkronisasi kalender yang lebih baik, alur kerja kustom yang sesuai dengan proses Anda, atau otomatisasi yang melampaui konfirmasi pemesanan dasar.

Solusi penjadwalan yang tepat harus dapat menyesuaikan diri dengan cara Anda bekerja.

Alternatif YouCanBookMe ini menawarkan fitur canggih yang Anda cari, mulai dari integrasi yang mulus hingga formulir pemesanan kustom yang dapat menangkap persis apa yang Anda butuhkan.

Saatnya menemukan jadwal yang sempurna untuk Anda. ⏰

Alternatif YouCanBookMe Sekilas

Ini adalah perbandingan alat penjadwalan terbaik.

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Penetapan Harga ClickUp Fitur penjadwalan bawaan dengan tugas, dokumen, dan pembaruan real-timeUkuran tim: Ideal untuk tim proyek lintas fungsi Kalender AI, templat pemesanan janji temu, formulir, pengingat, sinkronisasi kalender, obrolan, pemblokiran waktu cerdas, asisten AI bawaan Gratis selamanya; kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Calendly Pemesanan cepat dengan satu klik untuk pertemuan dan demoUkuran tim: Ideal untuk tim kecil dan profesional mandiri Jenis acara, deteksi zona waktu, pertanyaan penyaringan, waktu buffer, pengumpulan pembayaran Gratis; Paket berbayar mulai dari $12 per bulan Penjadwalan Acuity Alur kerja janji temu berbasis layanan dengan formulir pendaftaranUkuran tim: Ideal untuk studio, pelatih, dan terapis Formulir pendaftaran khusus, pemesanan berulang, paket klien, alur kerja otomatis, daftar tunggu Uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $20 per bulan SimplyBook. me Pemesanan di beberapa lokasi bisnisUkuran tim: Ideal untuk bisnis ritel, spa, dan bisnis dengan cabang-cabang. Pengelolaan multi-lokasi, kampanye diskon, program loyalitas, pemasangan widget, pemesanan multi-hari Gratis; Paket berbayar mulai dari $9,90 per bulan Setmore Sistem pemesanan bersama untuk tim rampingUkuran tim: Ideal untuk penyedia layanan kecil dan tim internal Halaman pemesanan khusus untuk staf, pengingat melalui SMS/email, integrasi media sosial, CRM dasar, ekspor data Gratis; Paket berbayar mulai dari $9 per bulan per pengguna Gambaran Penjadwalan berdasarkan polling untuk ketersediaan timUkuran tim: Ideal untuk pengaturan berbasis komite atau lintas tim Alat penjadwalan janji temu seperti jajak pendapat, tampilan ketersediaan, dan batas waktu respons Gratis; Paket berbayar mulai dari $14,95 per bulan per pengguna. OnceHub Pengkualifikasi prospek + alur kerja otomatisasi pertemuanUkuran tim: Ideal untuk tim penjualan, pemasaran, dan onboarding Formulir prakualifikasi, chatbot, rute cerdas, halaman bermerek, analisis pemesanan Gratis; Paket berbayar mulai dari $12 per bulan per pengguna Searah jarum jam Optimasi kalender untuk pekerjaan mendalam dan rapatUkuran tim: Ideal untuk tim jarak jauh yang menggunakan Google Workspace Blok Waktu Fokus Cerdas, analisis jadwal, sinkronisasi Slack, pemindahan rapat otomatis, sinkronisasi kalender Gratis; Paket berbayar mulai dari $7,75 per bulan per pengguna. Microsoft Bookings Penjadwalan dalam ekosistem Microsoft 365Ukuran tim: Ideal untuk sekolah, klinik, dan bisnis berbasis Microsoft Integrasi tim, undangan otomatis, akses ke basis data pelanggan, sinkronisasi Outlook Mulai dari $6 per bulan (dengan Microsoft 365 Basic) Zoho Pemesanan Janji temu yang terhubung dengan CRM dan penagihanUkuran tim: Ideal untuk tim dukungan, penjualan, dan keberhasilan klien Sinkronisasi Zoho CRM, penagihan, riwayat pelanggan, bidang kustom, pelacakan detail penerimaan Paket berbayar mulai dari $8 per bulan per pengguna. Janji Temu Square Penjadwalan yang terhubung dengan pembayaran untuk bisnis jasaUkuran tim: Ideal untuk salon, konsultan, dan pemilik toko ritel Setoran, kartu hadiah, PoS, pengingat pembayaran via SMS, dan penanganan biaya pembatalan Gratis; Paket berbayar mulai dari $29 per bulan per lokasi

Mengapa Memilih Alternatif YouCanBookMe?

Inilah alasan mengapa menjelajahi alternatif YouCanBookMe dapat membantu:

Halaman pemesanan kustom: Membuat tautan penjadwalan yang sangat disesuaikan dengan merek Anda untuk mencerminkan gaya bisnis Anda.

Integrasi khusus: Terhubung dengan CRM atau alat tertentu seperti Zapier untuk operasional yang lebih lancar.

Otomatisasi yang lebih cerdas: Mengotomatisasi pengingat, tindak lanjut, atau formulir pendaftaran klien untuk menghemat waktu.

Penjadwalan tim: Menyediakan penjadwalan grup atau rotasi staf yang canggih untuk tim yang kompleks.

Pengelolaan mobile: Memungkinkan Anda mengelola pemesanan di mana saja dengan aplikasi mobile yang andal.

Laporan yang informatif: Melacak pola pemesanan atau data klien dengan analisis detail.

Opsi penjadwalan unik: Menyediakan fitur penjadwalan dasar seperti jajak pendapat grup atau pemesanan layanan multiple.

🧠 Fakta Menarik: Kata " kalender" telah ada sejak setidaknya tahun 1487. Kata ini pertama kali muncul sebagai kata kerja dalam catatan parlemen Inggris. Kata ini juga tercatat sebagai kata benda dari periode Bahasa Inggris Tengah.

Alternatif Terbaik untuk YouCanBookMe

Berikut adalah pilihan kami untuk alternatif terbaik YouCanBookMe. 👇

Jadikan pemblokiran waktu menjadi lebih mudah dengan Kalender ClickUp Waktu persiapan dan tindak lanjut seputar pertemuan terjadwal dengan ClickUp Calendar

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk pekerjaan yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan—semua didukung oleh kecerdasan buatan (AI) yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan lebih efisien.

Setiap tahap dalam alur kerja pemesanan Anda, mulai dari pendaftaran hingga tindak lanjut, dapat dilakukan di satu tempat, dengan visibilitas penuh dan otomatisasi.

Kalender bertenaga AI untuk penjadwalan otomatis

Mulailah dengan ClickUp Calendar. Ini adalah kalender ruang kerja dinamis yang menampilkan jadwal Anda dan secara aktif membantu Anda merencanakan dan menyesuaikan.

Anda dapat menjadwalkan pertemuan, memblokir waktu secara otomatis untuk memprioritaskan pekerjaan, dan langsung menjadwalkan ulang saat ada perubahan. Aplikasi ini mendukung tampilan harian, mingguan, dan bulanan, serta terintegrasi dengan Google Calendar dan Outlook untuk koordinasi yang lancar.

Misalkan Anda sedang mengelola pertemuan dengan pemangku kepentingan, tinjauan sprint, dan sinkronisasi internal di berbagai zona waktu. Anda dapat menggunakan AI Calendar untuk mengorganisir setiap jenis pertemuan dalam tampilan yang dibedakan dengan warna, memblokir waktu persiapan sebelum panggilan, dan menetapkan buffer setelahnya untuk memperbarui tugas atau mengirim tindak lanjut.

Pencatat rapat yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI)

Ubah diskusi langsung menjadi pembaruan proyek yang dapat ditindaklanjuti dengan AI Notetaker ClickUp

Selama rapat, AI Notetaker ClickUp bergabung dalam panggilan Anda untuk merekam, menerjemahkan, dan menghubungkan poin-poin penting dengan dokumen dan tugas yang relevan.

Tambahkan ClickUp Brain ke dalam campuran, dan Anda akan mendapatkan pembaruan real-time yang menganalisis beban kerja dan kalender Anda untuk membuat jadwal cerdas yang menyeimbangkan rapat dan tugas-tugas prioritas tinggi.

Misalnya, Anda sedang mengadakan panggilan rapat untuk peta jalan produk. ClickUp merekam diskusi, membuat daftar tugas untuk tim produk, dan memperbarui dokumen perencanaan yang terhubung.

Permohonan pertemuan dengan formulir

Kumpulkan informasi pemesanan melalui ClickUp Forms

Kemudian gunakan ClickUp Forms untuk mengelola permintaan rapat atau pemesanan layanan.

Setiap pengiriman formulir menjadi tugas, lengkap dengan data formulir, tag kustom, dan penugas. Anda dapat menambahkan menu tarik-turun, kalender, atau bidang teks untuk mengumpulkan informasi yang tepat sesuai kebutuhan tim Anda.

Misalnya, tim HR dapat menggunakan formulir untuk 'Jadwalkan Pertemuan 1:1'. Setelah seorang karyawan mengisinya, formulir tersebut akan membuat tugas yang ditandai berdasarkan departemen, menugaskan tugas tersebut kepada mitra HR mereka, dan menambahkan permintaan tersebut ke kalender.

Jadwalkan tugas rute dengan ClickUp Automations

Kemudian hubungkan semuanya menggunakan ClickUp Automations. Anda dapat mengatur aturan untuk mengalokasikan tugas berdasarkan respons formulir, mengirim pengingat di ClickUp Chat, dan bahkan mengirim dokumen atau daftar periksa kepada pemohon.

Misalkan seseorang menjadwalkan panggilan kickoff menggunakan formulir pendaftaran Anda. Otomatisasi dapat menugaskan tugas tersebut kepada manajer proyek, mengirimkan daftar persiapan kepada klien, dan memposting pesan konfirmasi di saluran obrolan #client-updates.

Sederhanakan pemesanan dengan templat siap pakai.

Dapatkan template gratis Buat sistem pemesanan lengkap dalam hitungan menit dengan Template Pemesanan Janji Temu ClickUp.

Untuk mempercepat proses pengaturan Anda, gunakan Template Pemesanan Janji Temu ClickUp. Template ini mencakup formulir siap pakai, pengalihan tugas otomatis, dan tampilan kalender untuk melacak setiap pemesanan yang telah dikonfirmasi. Anda dapat menyesuaikan bidang formulir, menyesuaikan langkah-langkah otomatisasi, dan menghubungkan dokumen persiapan ke setiap tugas.

Fitur terbaik ClickUp

Pengingat cepat yang efektif: Buat Buat pengingat ClickUp dari tugas atau komentar untuk tetap terorganisir sebelum dan setelah rapat.

Akses panggilan dengan satu klik: Bergabung dengan tautan Zoom, Meet, atau Teams langsung dari Kalender, Tampilan Tugas, atau pemberitahuan Anda.

Pelacakan waktu yang sesuai dengan alur kerja Anda: Catat durasi panggilan pada tugas untuk melacak upaya, menagih klien, atau meninjau beban kerja menggunakan Catat durasi panggilan pada tugas untuk melacak upaya, menagih klien, atau meninjau beban kerja menggunakan ClickUp Project Time Tracking

Jadwal bersama dalam sekilas: Lihat kalender tim secara berdampingan untuk menemukan waktu terbaik bagi semua orang.

Batasan ClickUp

ClickUp tidak menyediakan tautan pemesanan yang dipersonalisasi dan dapat diakses publik, di mana orang lain dapat memilih waktu dari kalender langsung Anda.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4. 7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Langsung dari ulasan G2:

Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah seberapa lancar platform ini beradaptasi dengan alur kerja unik tim kami. Dengan lebih dari 20 anggota tim yang menggunakannya setiap hari — termasuk tim QA, pengembang, desainer, dan pemimpin tim — ClickUp memastikan semua orang tetap sejalan tanpa terasa membebani. Fleksibilitas tampilan (Daftar, Papan, Garis Waktu, dll.) memungkinkan setiap orang bekerja dengan cara yang paling sesuai bagi mereka, sambil tetap berkontribusi pada proses yang terpadu. Kami sangat menyukai bagaimana tugas, dokumen, sprint, dan tujuan saling terhubung — hal ini menghemat waktu kami dari harus menggunakan banyak alat sekaligus dan menjaga kolaborasi tetap transparan dan cepat.

2. Calendly (Pilihan terbaik untuk pemesanan cepat dengan satu klik)

melalui Calendly

Anda tahu kan, percakapan email yang menjengkelkan di mana Anda dan orang lain berusaha mencari waktu pertemuan? Calendly menghilangkan percakapan itu sebelum dimulai. Orang-orang bisa melihat kapan Anda tersedia dan memilih slot tanpa harus bertanya, "Bagaimana dengan Selasa?"

Alat penjadwalan otomatis ini terintegrasi dengan kalender Google, Outlook, atau Apple Anda dan secara otomatis memblokir waktu yang tersedia. Yang membuatnya menonjol adalah cara kerjanya dalam menangani zona waktu. Anda tidak perlu repot menghitung apakah pukul 3 sore EST cocok untuk klien Anda di Pantai Barat. Anda cukup membagikan tautan, dan orang-orang dapat memesan waktu mereka sendiri.

Fitur terbaik Calendly

Buat beberapa jenis acara untuk durasi dan tujuan pertemuan yang berbeda-beda.

Tetapkan waktu jeda antara janji temu untuk mencegah penjadwalan berturut-turut.

Tambahkan pertanyaan penyaringan untuk menyaring prospek sebelum pertemuan.

Hubungkan Stripe atau PayPal untuk menerima pembayaran selama proses pemesanan.

Batasan Calendly

Versi gratis membatasi pengguna hanya pada satu jenis acara.

Integrasi Kalender iCloud-nya dihentikan untuk pengguna baru.

Harga Calendly

Gratis

Standar: $12 per bulan per pengguna

Tim: $20 per bulan per pengguna

Enterprise: Mulai dari $15.000 per bulan

Ulasan dan penilaian Calendly

G2 : 4. 7/5 (2.395+ ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Calendly?

Dengarkan testimoni dari seorang pengulas G2 yang sebenarnya:

Penghemat waktu yang besar: Tidak perlu lagi bertukar email berulang kali untuk mencari waktu pertemuan yang cocok. Saya hanya membagikan tautan saya, dan klien memilih slot waktu—voila, pertemuan langsung terjadwal dan ditambahkan ke kalender saya secara instan… Terkadang, aplikasi seluler macet atau crash. Menginstal ulang atau me-restart aplikasi bisa mengatasi masalah, tapi itu merepotkan saat sedang mencoba mengatur pertemuan di tengah perjalanan. Saya juga pernah beberapa kali menerima pengingat yang masuk ke folder spam.

🔍 Tahukah Anda? Penelitian awal tentang penggunaan kalender, yang dimulai pada tahun 1982, menunjukkan bahwa para profesional sering menggunakan beberapa kalender sekaligus, masing-masing dengan tujuan yang berbeda. Kalender kertas tetap dominan selama bertahun-tahun karena menawarkan fleksibilitas yang lebih besar, tata letak visual yang lebih baik, dan penyimpanan arsip yang lebih mudah dibandingkan dengan alternatif digital awal.

3. Acuity Scheduling (Pilihan terbaik untuk pengelolaan janji temu berbasis layanan)

melalui Acuity Scheduling

Acuity adalah alat penjadwalan online yang dirancang khusus untuk bisnis jasa. Tentu saja, Anda dapat memesan janji temu, tetapi Anda juga dapat mengumpulkan formulir pendaftaran, menjual paket layanan, dan mengelola kelas kelompok.

Platform ini memahami konteks dan menyesuaikan diri dengan jenis klien yang berbeda. Misalnya, seorang perwakilan tim penjualan memerlukan logika pemesanan yang berbeda dibandingkan dengan seorang konsultan bisnis. Klien dapat melakukan pembayaran di muka untuk sesi, memesan janji temu berulang, dan bahkan bergabung dalam daftar tunggu ketika waktu yang mereka inginkan sudah penuh.

Fitur terbaik Acuity Scheduling

Menugaskan anggota staf tertentu, ruangan, atau peralatan ke jenis janji temu yang berbeda.

Buat paket penawaran dan program keanggotaan untuk hubungan klien yang berulang.

Buat jadwal mingguan untuk kelas kelompok dan lokakarya bersama dengan opsi pemesanan individu.

Konfigurasikan alur kerja otomatis yang dipicu berdasarkan tindakan pemesanan tertentu.

Batasan Acuity Scheduling

Pilihan penyesuaian tampilan yang terbatas membuat halaman pemesanan terlihat sederhana.

Pilihan penyedia layanan pembayaran terbatas pada PayPal, Stripe, dan Square saja.

Penetapan Harga Acuity Scheduling

Uji coba gratis

Paket Awal: $20 per bulan

Standar: $34 per bulan

Premium: $61 per bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan Peringkat Acuity Scheduling

G2: 4. 7/5 (lebih dari 400 ulasan)

Capterra: 4. 8/5 (5.730+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Acuity Scheduling?

Seorang pengguna menulis ulasan:

Acuity Scheduling telah menjadi alat yang sangat penting dalam menjalankan peran saya. Aplikasi ini dirancang dengan antarmuka pengguna (UI) yang sederhana dan intuitif, sehingga memudahkan kami untuk mengonfigurasi, mengimplementasikan, menggunakan, dan mengelola sistem ini sepanjang waktu. Acuity Scheduling menawarkan berbagai fitur dan fleksibilitas yang memungkinkan kami untuk menjadwalkan berbagai jenis janji temu, mulai dari pertemuan dengan klien, panggilan grup, hingga berbagai jenis janji temu lainnya. Kemampuan kustomisasi Acuity Scheduling sangat unggul, memungkinkan kami untuk menjadwal ulang, membatalkan, dan menambahkan janji temu, serta melakukan perubahan yang diperlukan pada kalender kami.

4. SimplyBook. me (Pilihan terbaik untuk pengelolaan bisnis dengan beberapa lokasi)

melalui SimplyBook.me

SimplyBook.me memungkinkan Anda mengelola penjadwalan di beberapa lokasi dari satu dasbor. Misalnya, lokasi pusat kota Anda mungkin menawarkan layanan yang berbeda dari cabang pinggiran kota Anda, dan sistem ini menangani perbedaan tersebut dengan mudah.

Yang menonjol? Mesin promosi bawaan yang memungkinkan Anda menjalankan program rujukan, menawarkan diskon, atau memberi hadiah kepada klien setia langsung dalam alur pemesanan. Seorang klien memesan sesi strategi dengan Anda hari ini dan mendapatkan kode diskon untuk kali berikutnya, tanpa perlu alat tambahan.

Fitur terbaik SimplyBook.me

Sematkan widget pemesanan kustom yang sesuai dengan desain situs web Anda secara sempurna.

Luncurkan kode diskon dan program hadiah loyalitas untuk mempertahankan pelanggan.

Proses pemesanan yang kompleks untuk layanan atau acara yang berlangsung selama beberapa hari.

Terapkan aturan pemesanan dan ketersediaan yang berbeda untuk berbagai kategori layanan.

Batasan SimplyBook.me

Fitur promosi lanjutan memerlukan paket langganan tingkat atas.

Antarmuka menjadi berantakan saat mengelola beberapa lokasi secara bersamaan.

Harga SimplyBook.me

Gratis

Dasar: Sekitar $11,49 per bulan (€9,9 per bulan)

Standar: Sekitar $34,69 per bulan (€29,9 per bulan)

Premium: Sekitar $69,50/bulan (€59,9/bulan)

Ulasan dan penilaian SimplyBook.me

G2: 4. 4/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (1.265+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang SimplyBook.me?

Sebuah cuplikan singkat dari ulasan G2:

Fitur-fitur di atas dapat diperluas melampaui proses pemesanan untuk menjadikan platform ini sebagai solusi all-in-one dalam memasarkan perusahaan Anda secara digital. Pengalaman pengguna platform dapat dioptimalkan agar lebih mudah diakses. Jangkauan pasar yang lebih luas dapat dicapai dengan memperluas cakupan platform.

⚡ Template Arsip: Gunakan Template Daftar Tugas Kalender ClickUp untuk mengorganisir tugas berdasarkan tanggal jatuh tempo dan memvisualisasikan jadwal Anda dengan jelas. Template kalender yang lucu ini sempurna untuk tetap mengontrol prioritas harian, mingguan, atau bulanan dengan kemudahan seret dan lepas.

5. Setmore (Terbaik untuk koordinasi tim kecil)

melalui Setmore

Tim kecil sering menghadapi masalah penjadwalan yang umum: Anda membutuhkan lebih dari sekadar kalender pribadi tetapi kurang dari solusi tingkat perusahaan. Setmore tepat berada di celah ini. Setiap anggota tim mengontrol ketersediaan mereka sendiri sambil berbagi sistem pemesanan yang sama.

Integrasi media sosial juga cukup praktis; orang-orang dapat memesan janji temu langsung dari halaman Facebook atau Instagram Anda tanpa harus melalui proses yang rumit.

Fitur terbaik Setmore

Buat halaman pemesanan khusus untuk staf yang berbeda-beda bagi penyedia layanan yang berbeda-beda.

Ekspor data pelanggan dan riwayat janji temu untuk pencatatan eksternal.

Otomatiskan pengingat SMS dan email untuk meminimalkan ketidakhadiran pasien pada janji temu.

Batasan Setmore

Fitur pelaporan dan analitik lanjutan memerlukan peningkatan langganan berbayar.

Beberapa pengguna melaporkan masalah sinkronisasi dan penjadwalan yang terjadi sesekali antara kalender eksternal.

Harga Setmore

Gratis

Keuntungan: $12 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Setmore

G2: 4. 5/5 (265+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (955+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Setmore?

Lihat apa yang dikatakan ulasan Capterra ini:

Setmore memiliki fitur-fitur luar biasa yang telah memudahkan saya dalam membuat janji temu dan mengelola jadwal. Opsi premiumnya memiliki banyak fitur yang sangat berguna bagi pekerja lepas dan tim kecil… Sayangnya, tidak ada sinkronisasi dengan Google Calendar dan fitur ini hanya tersedia di versi berbayar.

📮 ClickUp Insight: Data survei efektivitas rapat kami menunjukkan bahwa 25% rapat melibatkan delapan atau lebih peserta. Meskipun rapat besar dapat bermanfaat untuk keselarasan dan pengambilan keputusan, mereka seringkali menimbulkan tantangan. Faktanya, survei ClickUp lainnya menunjukkan bahwa 64% orang mengalami kesulitan dengan langkah selanjutnya yang tidak jelas dalam hampir setengah dari pertemuan mereka. Sebagai aplikasi all-in-one untuk pekerjaan, kami mengatasi celah ini dengan solusi manajemen pertemuan end-to-end. ClickUp Meetings mengubah cara tim berkolaborasi dengan agenda dinamis, sementara AI Notetaker mencatat setiap wawasan berharga—menghilangkan kebingungan dalam tindak lanjut dan menjaga semua orang tetap sejalan! 💫 Hasil Nyata: Tim yang menggunakan fitur manajemen rapat ClickUp melaporkan pengurangan sebesar 50% dalam percakapan dan rapat yang tidak perlu!

6. Doodle (Terbaik untuk koordinasi pertemuan kelompok)

melalui Doodle

Doodle memungkinkan Anda untuk mengusulkan beberapa slot waktu dan meminta peserta memilih opsi yang paling cocok, tanpa memerlukan akun. Setelah semua orang merespons, Anda dapat mengunci opsi yang paling populer, dan sistem akan mengirim undangan kalender secara otomatis. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan Google Meet, Outlook, dan Microsoft Teams.

Selain itu, platform ini dilengkapi dengan halaman pemesanan. Hal ini sangat berguna bagi pemimpin tim atau manajer proyek yang ingin menetapkan jam kerja terbuka tanpa harus menjadwalkan orang secara manual.

Fitur terbaik Doodle

Tetapkan batas waktu respons untuk mempercepat proses penjadwalan.

Tampilkan pola ketersediaan kolektif untuk mengidentifikasi jendela pertemuan yang optimal.

Integrasikan aplikasi kalender populer untuk memeriksa ketersediaan secara real-time secara otomatis.

Batasan Doodle

Fungsi terbatas untuk kebutuhan penjadwalan janji temu individu tradisional.

Fitur canggih seperti pengingat tenggat waktu otomatis memerlukan paket berbayar.

Penetapan harga Doodle

Gratis

Keuntungan: $14,95 per bulan per pengguna

Tim: $19,95 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Doodle

G2: 4. 4/5 (2060+ ulasan)

Capterra: 4. 6/5 (1.830+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang penilaian Doodle?

Berikut ini adalah pandangan langsung dari ulasan G2:

Doodle telah mempermudah proses "jajak pendapat" untuk menentukan tanggal dan waktu terbaik untuk rapat. Ini telah menghemat banyak waktu dan mengurangi stres dalam mencari waktu terbaik untuk bertemu dengan kelompok besar yang memiliki jadwal yang berbeda-beda… Saya pikir salah satu hal yang akan sangat membantu adalah tautan untuk menampilkan hasil polling tanpa perlu merespons polling tersebut – terkadang saya perlu membagikan hasil polling kepada staf yang tidak perlu ikut voting tetapi tertarik dengan hasilnya…

🔍 Tahukah Anda? Pada tahun 1993, para peneliti menyimpulkan bahwa fungsi utama kalender bukan hanya untuk melacak tanggal. Kalender juga berfungsi untuk mendukung memori prospektif, artinya kalender membantu orang mengingat hal-hal yang perlu mereka lakukan di masa depan.

7. OnceHub (Terbaik untuk alur kerja kualifikasi prospek)

melalui OnceHub

OnceHub telah mengintegrasikan chatbot, formulir, dan logika pengalihan langsung ke dalam proses penjadwalan.

Ketika calon pelanggan mengunjungi halaman pemesanan Anda dan menjawab beberapa pertanyaan penyaringan, mereka akan secara otomatis diarahkan ke tenaga penjualan yang tepat. Anda dapat melacak di mana calon pelanggan keluar dari funnel pemesanan Anda dan mengoptimalkan prosesnya sesuai kebutuhan.

Dashboard platform ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana prospek berkembang, mulai dari interaksi awal hingga pertemuan yang telah dikonfirmasi. Anda juga dapat mengintegrasikannya dengan CRM dan sistem pemasaran Anda untuk memicu tindakan berdasarkan perilaku prospek.

Fitur terbaik OnceHub

Buat alur pemesanan bertahap yang menyaring calon pelanggan sebelum menjadwalkan pertemuan.

Deploy chatbot cerdas yang menangani penyaringan awal dan pengumpulan informasi.

Rute janji temu masuk ke anggota tim tertentu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

Buat halaman pemesanan kustom yang sesuai dengan branding kustom Anda.

Batasan OnceHub

Kompleksitas platform dapat membingungkan pengguna yang membutuhkan fungsi penjadwalan yang sederhana.

Beberapa integrasi tingkat lanjut memerlukan pengetahuan teknis untuk diimplementasikan dengan benar.

Harga OnceHub

Gratis

Jadwal: $12 per bulan per pengguna

Rute: $23 per bulan per pengguna

Berlangganan: $47 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian OnceHub

G2: 4. 3/5 (lebih dari 50 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (130+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang OnceHub?

Menurut ulasan G2:

OnceHub dirancang khusus untuk tim penjualan yang membutuhkan ruang untuk menjadwalkan, berinteraksi, dan berkolaborasi dengan prospek dan pelanggan, serta terintegrasi dengan alat lain untuk memberikan pengalaman yang terkoordinasi bagi semua pengguna… Mungkin awalnya tidak terlalu intuitif bagi pengguna karena fitur-fiturnya dibagi ke dalam bagian-bagian yang berbeda. Namun, setelah terbiasa, Anda dapat melakukan perubahan dengan cepat.

🧠 Fakta Menarik: Ketika orang mengatur pengingat kalender atau menulis catatan tempel, mereka sedang melakukan cognitive offloading, yaitu mengalihkan tugas-tugas ingatan ke alat eksternal. Kita mungkin mengalihkan lebih dari yang diperlukan, bukan hanya karena kita meragukan ingatan kita, tetapi juga karena kita ingin menghindari upaya mental untuk mengingat sama sekali.

8. Searah jarum jam (Terbaik untuk pengelolaan kalender yang berfokus pada produktivitas)

melalui arah jarum jam

Bagi tim jarak jauh, menemukan waktu fokus yang tidak terganggu bisa terasa mustahil, terutama saat rapat-rapat muncul di kalender global. Clockwise mengatasi hal ini dengan secara otomatis mengidentifikasi dan melindungi blok waktu fokus sambil tetap menjaga sinkronisasi tetap berjalan lancar.

Perencana AI menyesuaikan jadwal pertemuan untuk mengakomodasi ketersediaan semua orang, memperhitungkan perbedaan zona waktu, dan memblokir jendela kerja tanpa gangguan. Perencana ini juga beradaptasi secara real-time: jika Anda memindahkan pertemuan, Clockwise akan menyesuaikan kembali jadwal harian Anda, memindahkan acara lain untuk menjaga alur kerja Anda.

Fitur terbaik Clockwise

Koordinasikan jadwal tim di berbagai platform rapat online untuk meminimalkan gangguan selama jam kerja produktif.

Analisis pola pertemuan dan sarankan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi kalender secara keseluruhan.

Blokir situs web dan aplikasi yang mengganggu selama periode fokus yang dijadwalkan.

Batasan searah jarum jam

Fokus utama pada integrasi Google Calendar, membatasi pengguna platform lain.

Beberapa fitur otomatisasi mungkin terasa mengganggu bagi pengguna yang lebih menyukai kontrol manual.

Penetapan harga searah jarum jam

Gratis

Tim: $7,75 per bulan per pengguna

Bisnis: $11,50 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian searah jarum jam

G2: 4. 7/5 (65+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (lebih dari 50 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Clockwise?

Berdasarkan satu ulasan G2:

Clockwise pada dasarnya mengurangi beban mengelola jadwal saya sendiri. Aplikasi ini melindungi waktu fokus saya, sehingga saya hanya perlu membagikan tautan pertemuan, dan Clockwise akan menangani perlindungan bagian penting dari jadwal saya… Saya berharap bisa lebih detail dalam menjadwalkan tugas atau proyek di dalam waktu fokus saya. Jika saya menambahkan tugas atau acara ke kalender saya, Clockwise menyesuaikan waktu fokus saya, tetapi terkadang saya ingin waktu yang diblokir untuk tugas tersebut termasuk dalam waktu fokus.

9. Microsoft Bookings (Terbaik untuk integrasi Microsoft 365)

melalui Microsoft Bookings

Jika organisasi Anda menggunakan Microsoft 365, Bookings dapat terintegrasi dengan mulus ke dalam alur kerja yang sudah ada. Jadwal pertemuan disinkronkan secara otomatis ke Outlook, undangan pertemuan mencakup tautan Teams, dan data pelanggan mengalir ke sistem Microsoft yang sudah ada. Alat ini juga secara otomatis mengirimkan pengingat dan konfirmasi melalui email (dan SMS jika Anda menggunakan Teams Premium).

Fitur terbaik Microsoft Bookings

Desain halaman pemesanan bermerek yang sesuai dengan standar identitas visual organisasi Anda.

Buat tautan pertemuan Microsoft Teams otomatis untuk janji temu virtual.

Akses informasi pelanggan melalui sistem basis data pelanggan terintegrasi Microsoft.

Batasan Microsoft Bookings

Membutuhkan langganan Microsoft 365 yang aktif untuk mengakses fungsi penjadwalan penuh.

Opsi integrasi pihak ketiga dibatasi.

Harga Microsoft Bookings

$6 per bulan (dengan Microsoft 365 Business Basic)

Ulasan dan penilaian Microsoft Bookings

G2: 3. 7/5 (30+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (145+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft Bookings?

Seorang pengguna menulis ulasan:

Microsoft Bookings berfungsi, tetapi terasa kaku. Aplikasi ini membuat akun pengguna tambahan di Microsoft 365 Admin dan Teams hanya untuk menjalankan halaman pemesanan. Antarmukanya sudah ketinggalan zaman, kustomisasi terbatas, dan pengaturannya bisa menjadi terlalu teknis. Ini cocok jika Anda sudah terintegrasi dalam ekosistem Microsoft, tetapi tidak terlalu ramah pengguna. Saya akan memberi nilai 5/10. Ini tipikal Microsoft. Dibuat untuk pengguna IT dan bukan untuk pengguna akhir.

🔍 Tahukah Anda? Psikologi warna memengaruhi cara kita menggunakan kalender. Warna seperti merah memicu rasa urgensi, biru mendukung konsentrasi, dan hijau mempromosikan ketenangan, semua hal ini memengaruhi cara kita memprioritaskan, merencanakan, dan mengingat tugas. Ketika digunakan dengan sengaja, petunjuk warna dapat meningkatkan memori, mengurangi stres, dan bahkan meningkatkan manajemen waktu.

10. Zoho Bookings (Pilihan terbaik untuk manajemen pelanggan yang komprehensif)

melalui Zoho Bookings

Jika Anda bekerja sebagai freelancer di bidang coaching, konsultasi, atau pembuatan konten, Zoho Bookings membantu Anda mengelola semua layanan Anda dari satu dasbor tunggal.

Anda dapat membuat halaman layanan terpisah, menetapkan aturan ketersediaan, dan menyinkronkan dengan Google, Outlook, atau Zoho Calendar, sehingga dapat menghindari masalah penjadwalan umum di tempat kerja.

Ketika seseorang memesan waktu, sistem akan membuat profil pelanggan, melacak riwayat mereka, dan terhubung dengan ekosistem Zoho Anda yang lebih luas. Anda dapat melihat janji temu sebelumnya, catatan dari interaksi sebelumnya, dan bahkan menghasilkan faktur.

Fitur terbaik Zoho Bookings

Biarkan klien memesan janji temu berulang, termasuk sesi mingguan/bulanan, dengan mudah.

Desain bidang kustom untuk mengumpulkan informasi spesifik industri yang relevan dengan bisnis Anda.

Berikan informasi kepada klien di setiap tahap dengan email konfirmasi atau pembatalan.

Batasan Zoho Bookings

Platform ini berfungsi optimal saat digunakan bersama aplikasi Zoho lainnya, sehingga nilai penggunaannya secara mandiri menjadi terbatas.

Opsi penyesuaian mungkin memerlukan pengetahuan teknis untuk diterapkan dengan efektif.

Harga Zoho Bookings

Dasar: $8 per bulan per pengguna

Premium: $12 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Zoho Bookings

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4. 4/5 (lebih dari 40 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoho Bookings?

Sebuah ulasan Capterra mengatakannya seperti ini:

Ini adalah aplikasi Zoho, dan itu membuatnya sangat praktis bagi saya…. Pemesanan tidak selalu secara otomatis menyertakan tautan pertemuan Zoho dalam undangan pertemuan, yang menyebabkan kebingungan dan pekerjaan tambahan untuk menambahkannya secara manual. Akan sangat bagus jika saya dapat menerima atau menolak pertemuan yang dipesan oleh pengguna sebelum pertemuan tersebut masuk ke kalender saya.

11. Square Appointments (Pilihan terbaik untuk pemesanan yang terintegrasi dengan pembayaran)

melalui Square Appointments

Square Appointments adalah alat yang sangat berguna bagi konsultan dan pekerja lepas yang memerlukan pembayaran deposit saat melakukan pemesanan.

Aplikasi penjadwalan terintegrasi dengan infrastruktur pembayaran Square, memungkinkan Anda untuk mengumpulkan deposit, memproses biaya pembatalan, dan bahkan menjual kartu hadiah dalam alur pemesanan. Anda juga mendapatkan fitur dasar point-of-sale (PoS), memungkinkan pelanggan untuk membayar barang ritel selama janji temu mereka.

Fitur terbaik Square Appointments

Jual kartu hadiah dan kelola penawaran promosi langsung melalui platform pemesanan.

Terima pembayaran secara langsung dan izinkan pengelolaan inventaris dasar untuk barang-barang ritel.

Kirim pengingat pembayaran otomatis dan proses biaya pembatalan.

Buat laporan keuangan terperinci yang menggabungkan data janji temu dan informasi pembayaran.

Batasan Square Appointments

Fitur terbatas untuk penjadwalan lanjutan dan pengelolaan kalender

Kemampuan integrasi terbatas pada alat bisnis Square.

Harga Layanan Pemesanan Square

Gratis

Plus: $49 per bulan per lokasi

Premium: $149 per bulan per lokasi

Ulasan dan Peringkat Square Appointments

G2: 4. 3/5 (35+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (235+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Square Appointments?

Seorang pengguna menulis ulasan:

Square Appointments sangat berguna untuk menjadwalkan dan mengelola janji temu klien dengan efisien, tetapi untuk mengakses alat-alat canggih, diperlukan tingkat langganan yang lebih tinggi.

🔍 Tahukah Anda? Bahkan istirahat singkat, sebentar saja, bisa secara signifikan meningkatkan energi Anda dan mengurangi kelelahan di tempat kerja. Oleh karena itu, jika Anda melakukan pekerjaan mental yang intens, Anda mungkin memerlukan lebih dari 10 menit untuk pulih dan berkinerja optimal. Atur jadwal Anda sesuai dengan itu.

Sebagian besar alternatif YouCanBookMe hanya berhenti pada kalender. Pekerjaan Anda tidak.

ClickUp mengintegrasikan semua aspek alur kerja penjadwalan Anda ke dalam satu platform. Dengan ClickUp Calendar, Anda dapat merencanakan pertemuan, memblokir waktu fokus secara otomatis, dan menyinkronkan dengan Google atau Outlook.

AI Notetaker merekam pertemuan, mencatat poin-poin penting, dan menghubungkannya dengan tugas atau dokumen. Formulir mengubah permintaan pemesanan menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti. Sementara Automations secara instan menugaskan, memberi tahu, dan mengikuti perkembangan.

Jadi, apa yang kamu tunggu? Daftar gratis di ClickUp hari ini! ✅