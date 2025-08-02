11 Alternatif Terbaik Descript untuk Pengeditan Video dan Audio Bertenaga AI pada Tahun 2025

Descript banyak digunakan untuk transkripsi berbasis AI, pengeditan video, dan perekaman layar—membuatnya menjadi titik awal yang solid bagi banyak kreator. Namun, seiring dengan pertumbuhan kebutuhan konten Anda, Anda mungkin memerlukan alat dengan kontrol pengeditan yang lebih mendalam, suara latar yang lebih baik, atau alur kerja yang lebih fleksibel.

Dalam panduan ini, kami telah mengumpulkan alternatif terbaik untuk Descript—mulai dari alat yang dirancang khusus untuk podcaster dan pendidik hingga platform untuk pengeditan sinematik, transkripsi multibahasa, dan kolaborasi berbasis AI.

Mengapa Memilih Alternatif Descript?

Descript memudahkan proses editing, terutama jika Anda baru memulai dengan konten audio atau video. Namun, beberapa hal mungkin terasa kurang pas setelah Anda mulai terbiasa. Berikut adalah beberapa tantangan umum yang sering dihadapi pengguna:

Video yang lebih panjang dapat mengalami lag dan menjadi tidak terorganisir

Kualitas audio seringkali memerlukan pembersihan di alat eksternal

Pengeditan multitrack terbatas dan tidak terlalu intuitif

Integrasi dengan perangkat lunak kolaborasi konten masih lemah

Harga menjadi mahal di luar paket dasar

Template storyboard tidak mendukung perencanaan video yang kompleks

Alat AI kesulitan memahami konteks dalam audio yang berisik atau teknis

Selain itu, jika Anda sedang mengembangkan strategi komunikasi yang detail atau mengelola proyek media besar dan footage video, Anda mungkin memerlukan alat yang menawarkan fungsi yang lebih canggih.

👀 Tahukah Anda? Undang-Undang Aksesibilitas Komunikasi dan Video Abad ke-21 (CVAA) mewajibkan bahwa semua video online yang sebelumnya ditayangkan di TV dengan teks tertutup harus tetap dilengkapi teks tertutup saat ditayangkan secara streaming. Platform yang menampilkan konten TV online harus menjaga kualitas, waktu, dan akurasi teks tertutup sesuai standar FCC.

Alternatif Descript dalam Sekilas

Sebelum kita membahas detailnya, berikut adalah perbandingan antara alternatif Descript terbaik dalam daftar kami berdasarkan fitur utama, kasus penggunaan, dan harga.

Alat Terbaik untuk Fitur utama Harga ClickUp Tim dari berbagai ukuran yang membutuhkan pelacakan tugas berbasis AI, kolaborasi jarak jauh, dan produksi konten ClickUp Clips, transkripsi AI, ringkasan rapat, integrasi tugas, Dokumen, Otomatisasi, templat proyek Gratis; Harga khusus tersedia untuk perusahaan Otter. ai Merekam dan menerjemahkan pertemuan dengan agen AI Transkripsi langsung, pemutaran ulang pertemuan, ringkasan otomatis, sinkronisasi Salesforce, widget seluler, pintasan Siri Gratis; Paket berbayar mulai dari $16,99 per bulan Murf AI Menambahkan narasi suara berkualitas tinggi ke konten video Suara teks ke suara, lebih dari 120 suara, pengeditan skrip, pengaturan nada/kecepatan/penekanan, sinkronisasi audio Rencana berbayar mulai dari $29 per bulan VEED. IO Pengeditan video visual yang berfokus pada branding dan pembuatan konten yang cepat Paket merek, generator subtitle, penghapus kata pengisi, audiogram, pengeditan berbasis browser, dukungan iOS Gratis; Paket berbayar mulai dari $12 per bulan Maestra Terjemahkan dan transkrip video secara real-time dalam lebih dari 125 bahasa Transkripsi multibahasa, editor subtitle, kloning suara, penghapusan kata pengisi, narasi suara, dan teks langsung Rencana berbayar mulai dari $12 per bulan Camtasia Pengeditan video berbasis timeline dengan fitur pelatihan interaktif Perekaman layar, garis waktu multi-track, kuis, anotasi animasi, ekspor ke LMS, perekaman bawaan, templat konten Berlangganan mulai dari $179,88 per tahun Riverside. fm Perekaman podcast dan video berkualitas tinggi Perekaman 4K lokal, trek terpisah, Magic Clips, unggah cloud langsung, transkripsi AI Gratis; Paket berbayar mulai dari $29 per bulan Trint Transkripsi cepat dan multibahasa serta pengeditan kolaboratif transkripsi dalam 40+ bahasa, terjemahan dalam 50+ bahasa, tag pembicara, transkrip yang dapat dicari, ringkasan Rencana berbayar mulai dari $80 per bulan DaVinci Resolve Proyek dengan efek visual (VFX) yang intens, pengeditan sinematik, dan kontrol profesional Pengeditan timeline, penyesuaian warna, grafis gerak, alat audio Fairlight, dan kemampuan desain grafis Harga kustom Reduct Pengeditan video berbasis wawancara dengan alur kerja kolaboratif Pengeditan berbasis teks, pencarian fuzzy, sorotan, penandaan tim, dan reel berbasis cerita Paket berbayar mulai dari $15 per bulan Rev Transkrip berkualitas manusia, subtitle, dan akurasi tingkat hukum Transkrip yang diedit oleh manusia, subtitle dalam bahasa asing, teks langsung, integrasi Zoom, kepatuhan hukum Rencana berbayar mulai dari $14,99 per bulan

11 Alternatif Terbaik Descript yang Bisa Anda Gunakan

Sekarang setelah Anda mengetahui kelemahan alat tersebut, mari kita jelajahi alternatif Descript yang dapat mengatasi kelemahan tersebut sambil memberikan pengalaman pengguna yang lancar. Mari kita bahas fitur unggulan, batasan, harga, dan ulasan pengguna dari masing-masing alternatif agar Anda dapat menemukan yang paling sesuai dengan kebutuhan audio dan video Anda.

Baik Anda mengandalkan pengeditan berbasis transkripsi, membutuhkan alat yang lebih baik untuk mengelola footage video, atau sekadar ingin cara yang lebih cepat dan fleksibel untuk mengedit video, daftar kami memiliki platform yang sesuai dengan alur kerja pembuatan konten Anda.

1. ClickUp (Terbaik untuk mengelola alur kerja pengeditan audio dan video)

ClickUp, aplikasi serba bisa untuk kerja, dengan mudah menyesuaikan diri untuk mengelola seluruh alur kerja produksi video atau podcast Anda. Berbeda dengan Descript yang fokus hanya pada pengeditan dan transkripsi, ClickUp membantu Anda merencanakan, menugaskan, dan melacak setiap langkah, mulai dari penulisan skrip hingga pasca-produksi.

Platform ini sangat berguna bagi tim yang menangani proyek-proyek multiple, tenggat waktu ketat, dan banyak tugas yang harus dikerjakan. Platform ini merekam video singkat, menghasilkan catatan rapat berbasis AI, ringkasan, dan transkrip, serta menawarkan integrasi tugas yang mulus untuk menjaga proyek Anda tetap berjalan lancar.

Perlu merekam layar Anda dengan cepat? ClickUp Clips, rekam dan bagikan layar Anda langsung dari ruang kerja Anda—tanpa perlu alat tambahan.

Setelah selesai merekam, salin tautan dan sisipkan ke ClickUp Docs atau tugas untuk memandu tim Anda melalui langkah-langkah berikutnya.

Buat video dan sisipkan rekaman layar dengan ClickUp Clips

Buat video dan sisipkan rekaman layar dari tab mana pun, mikrofon, atau layar dengan ClickUp Clips

ClickUp Clips adalah perekam layar tanpa watermark dan gratis yang memungkinkan Anda berbagi pembaruan, tutorial, atau umpan balik tanpa perlu mengetik berulang kali atau mengadakan pertemuan. Unduh klip Anda atau bagikan tautan publik—bahkan di luar ruang kerja Anda.

Setiap video disimpan di hub Anda untuk digunakan nanti. Baik Anda sedang membimbing seorang editor, merekam tutorial, atau membuat video korporat, Clips menawarkan alternatif yang lebih sederhana daripada pengeditan kompleks Descript.

Jalankan pertemuan asinkron dan sederhanakan siklus umpan balik

Lewati rapat harian dan panggilan video yang panjang. Gunakan ClickUp Chat untuk berkolaborasi dalam konteks, tinggalkan komentar, dan tandai rekan tim. Gunakan SyncUps untuk bergabung dalam panggilan video atau suara real-time dengan tim Anda—tanpa meninggalkan ClickUp. Bagikan layar Anda, hubungkan tugas, ambil catatan, dan rekam sesi untuk siapa saja yang melewatkannya. Ini sempurna untuk rapat produksi cepat, tinjauan, atau edit dadakan.

Transkrip klip secara otomatis dengan ClickUp Brain

ClickUp juga menyediakan alat transkripsi AI yang secara otomatis mengubah suara menjadi teks untuk audio dan video Anda. Untuk memulai, buka ClickUp Brain dari ruang kerja Anda, yang akan secara otomatis mentranskripsi setiap klip yang Anda buat.

Transkrip klip secara otomatis dan dapatkan wawasan instan dengan ClickUp Brain

Anda bahkan dapat mengajukan pertanyaan langsung dari klip dan transkrip, dan ClickUp Brain akan secara instan menghasilkan informasi dan wawasan yang akurat. Selain itu, AI bawaan dapat menyarankan perbaikan untuk proses pengeditan video dan pembuatan konten Anda.

💡 Tips Pro: Anda bahkan dapat menggunakan ClickUp Brain Max untuk fitur Talk to Text, mengubah ide yang Anda ucapkan menjadi dokumen atau tugas yang sudah diformat dengan rapi—cukup klik ikon mikrofon, bicara secara alami, dan biarkan ClickUp menangani penulisan.

Buat ringkasan rapat langsung dengan ClickUp AI Notetaker

Berbeda dengan Descript atau alat transkripsi AI lainnya, di mana Anda harus mengunggah atau mengimpor rekaman untuk mendapatkan transkrip dan mengeditnya secara manual, ClickUp menangani semuanya secara real-time. ClickUp AI Notetaker bergabung dengan panggilan Zoom atau Google Meet Anda, memproses diskusi, dan secara otomatis menghasilkan ringkasan dengan tindakan yang harus dilakukan, keputusan, dan tindak lanjut.

Buat ringkasan rapat otomatis dan real-time serta daftar tindakan dengan ClickUp AI Notetaker

Dirancang untuk mengurangi pencatatan manual dan membantu tim tetap fokus selama panggilan, daripada terburu-buru mencatat hal-hal penting. Anda dapat merekam diskusi, membuat ringkasan yang rapi, dan menghubungkannya langsung ke tugas-tugas terkait dan ClickUp Docs.

Jika tim Anda bertemu setiap minggu untuk merencanakan skrip atau outline, biarkan ClickUp mengelolanya secara langsung—tidak perlu mengimpornya ke Descript nanti. Anda akan mendapatkan ringkasan instan dengan tugas yang dapat ditugaskan, sehingga tim konten dapat mengubah percakapan menjadi tugas tanpa perlu mengedit atau membersihkan data.

📮ClickUp Insight: 50% responden survei kami melaporkan Jumat sebagai hari paling produktif mereka. Ini mungkin merupakan fenomena unik dalam dunia kerja modern. Hari Jumat cenderung memiliki lebih sedikit rapat, dan hal ini, dikombinasikan dengan konteks yang terakumulasi sepanjang minggu kerja, dapat berarti lebih sedikit gangguan dan lebih banyak waktu untuk pekerjaan yang mendalam dan terfokus. Ingin mempertahankan produktivitas tingkat Jumat sepanjang minggu? Terapkan praktik komunikasi asinkron dengan ClickUp, aplikasi serba bisa untuk kerja! Rekam layar Anda dengan ClickUp Clips, dapatkan transkripsi instan melalui ClickUp Brain, atau minta AI Notetaker ClickUp untuk merangkum poin penting rapat untuk Anda!

Fitur terbaik ClickUp

Tugaskan tugas yang terkait dengan bagian spesifik dari proses produksi Anda, seperti mengedit trek video atau meninjau skrip

Organisir semua proyek konten Anda dengan tampilan kustom seperti Kalender, Papan, dan Garis Waktu

Otomatiskan langkah-langkah rutin seperti memindahkan tugas dari penulisan skrip ke pengeditan setelah video mentah diunggah dengan ClickUp Automations

Sesuaikan ruang kerja Anda dengan templat yang mendukung perencanaan, tinjauan, dan persetujuan untuk pengelolaan proyek produksi video yang lancar

Integrasikan dengan alat pengeditan video, penyimpanan cloud, dan aplikasi pesan untuk menghubungkan celah antara perencanaan dan produksi

Batasan ClickUp

Pemula mungkin merasa fitur yang luas sedikit membingungkan pada awalnya

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

ClickUp adalah alat andalan saya di agensi untuk mengelola tugas, kolaborasi tim, dan kekacauan kreatif. Platform ini modern, bersih, intuitif, dan sangat dapat disesuaikan, sehingga saya dapat menyesuaikan semuanya sesuai dengan cara kerja otak saya. Antarmuka pengguna (UX) dirancang dengan baik dan benar-benar membuatnya menyenangkan untuk digunakan. Saya juga menghargai betapa mudahnya menghubungkan semua hal, menyederhanakan alur kerja, dan berkolaborasi secara efisien. Fitur seperti Whiteboards, Clips, Reminders, dan Notepad membantu saya menjaga semuanya dalam satu tempat. Tidak ada lagi alat yang tersebar, pikiran yang kacau, atau kekacauan. Ini bersih, efisien, dan sebenarnya menyenangkan untuk digunakan.

ClickUp adalah alat andalan saya di agensi untuk mengelola tugas, kolaborasi tim, dan kekacauan kreatif. Platform ini modern, bersih, intuitif, dan sangat dapat disesuaikan, sehingga saya dapat menyesuaikan semuanya sesuai dengan cara kerja otak saya. Antarmuka pengguna (UX) dirancang dengan baik dan benar-benar membuatnya menyenangkan untuk digunakan. Saya juga menghargai betapa mudahnya menghubungkan semua hal, menyederhanakan alur kerja, dan berkolaborasi secara efisien. Fitur seperti Whiteboards, Clips, Reminders, dan Notepad membantu saya menjaga semuanya dalam satu tempat. Tidak ada lagi alat yang tersebar, pikiran yang kacau, atau kekacauan. Ini bersih, efisien, dan sebenarnya menyenangkan untuk digunakan.

2. Otter. ai (Terbaik untuk merekam dan menerjemahkan pertemuan dengan agen AI)

melalui Otter AI

Otter AI dapat membantu Anda dengan menerjemahkan pertemuan dan video Anda secara real-time dan mengubahnya menjadi ringkasan yang jelas dan terstruktur yang dapat Anda bagikan dan gunakan kembali di berbagai format konten.

Berbeda dengan Descript yang lebih fokus pada pengeditan timeline dan memerlukan penyempurnaan manual, Otter memudahkan proses perekaman dan pengorganisasian konten suara. Dengan begitu, Anda dapat fokus pada penulisan skrip, revisi, dan pemanfaatan ulang tanpa langkah pengeditan tambahan.

Asisten AI Otter dapat bergabung secara otomatis dalam pertemuan virtual Anda melalui Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams, menerjemahkan percakapan secara langsung—sambil mengidentifikasi setiap pembicara, menyinkronkan slide yang dibagikan, dan menyoroti poin-poin penting saat diucapkan. Semua konten dapat dicari, diberi cap waktu, dan dibagikan, sehingga Anda dapat meninjau percakapan berhari-hari atau berminggu-minggu kemudian tanpa perlu memutar ulang rekaman.

Anda juga mendapatkan ringkasan otomatis, kata kunci, dan kemampuan untuk menandai sorotan atau menambahkan komentar kepada rekan tim—membuat kolaborasi lebih mudah saat panggilan atau berbagi keputusan dengan pemangku kepentingan. Ekstensi Chrome Otter dan sinkronisasi kalender memastikan Anda tidak pernah melewatkan pertemuan, dan akses mobile memungkinkan Anda merekam atau meninjau transkrip di mana saja.

Kemampuan AI: Otter menggunakan AI untuk menghasilkan transkrip real-time, merangkum pertemuan, mengidentifikasi pembicara, dan menyoroti momen penting—tanpa input manual—mengoptimalkan alur kerja pasca-pertemuan dari pencatatan hingga berbagi.

Fitur terbaik Otter.ai

Impor dan transkrip file audio atau video yang telah direkam sebelumnya

Putarkan ulang rekaman video dari Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams

Sinkronkan wawasan penjualan dan catatan panggilan pelanggan langsung ke Salesforce menggunakan Otter’s sales agent

Akses widget di Android atau iOS, dan gunakan Siri Shortcuts untuk tindakan cepat

Sorot kutipan penting, buat ringkasan, dan tambahkan komentar secara real-time

Bergabung secara otomatis ke rapat dari kalender Anda menggunakan Otter Assistant

Batasan Otter.ai

Rencana gratis Otter AI membatasi Anda hingga 300 menit transkripsi per bulan, dengan batas 30 menit per percakapan

Bahkan pada paket Enterprise, Anda dibatasi hingga 6.000 menit per bulan dan hanya empat jam sesi perekaman

Harga Otter.ai

Basic: Gratis

Pro: $16,99 per bulan per pengguna

Bisnis: $30 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Otter.ai

G2: 4.3/5 (300+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (90+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Otter. ai?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Suka dengan ringkasannya, cara mengeditnya, dan bagaimana saya bisa menggunakan sidebar untuk membuat email tindak lanjut berdasarkan ringkasan detail. Ini menghemat BANYAK WAKTU. Saya suka bahwa semua catatan dapat dicari di situs web dan mudah untuk dicari. Mudah menjadwalkan Otter untuk bergabung dalam rapat saya di awal minggu. Mudah berbagi catatan dengan tim saya.

Suka dengan ringkasannya, cara mengeditnya, dan bagaimana saya bisa menggunakan sidebar untuk membuat email tindak lanjut berdasarkan ringkasan detail. Ini menghemat BANYAK WAKTU. Saya suka bahwa semua catatan dapat dicari di situs web dan mudah untuk dicari. Mudah menjadwalkan Otter untuk bergabung dalam rapat saya di awal minggu. Mudah berbagi catatan dengan tim saya.

3. Murf AI (Terbaik untuk menambahkan narasi suara pada iklan dan konten video)

melalui Murf AI

Audio yang jelas dan berkualitas tinggi sangat penting untuk membuat konten video Anda berkesan. Suara narasi yang buruk dapat mengganggu penonton atau melemahkan pesan Anda. Merekamnya secara manual dapat memakan waktu dan berisiko, seperti suara latar belakang atau nada yang tidak konsisten.

Murf AI adalah alternatif Descript yang menghasilkan narasi suara berkualitas tinggi dengan teknologi AI dari teks. Anda dapat memilih dari berbagai suara, nada, dan bahasa untuk menyesuaikan dengan audiens Anda, sehingga memudahkan Anda menjaga kualitas audio tanpa perlu merekam secara manual.

Anda juga dapat pratinjau skrip menggunakan suara yang berbeda sebelum mengonfirmasi klip, yang sangat berguna bagi tim kreatif yang ingin menguji variasi nada. Antarmuka studio memudahkan Anda menambahkan musik, mengedit skrip, dan menyelaraskan narasi suara dengan visual dalam satu tempat.

Kemampuan AI: Murf menggunakan sintesis suara berbasis deep learning untuk mengubah teks tertulis menjadi ucapan yang terdengar alami, dengan kontrol penuh atas nada, kecepatan, penekanan, dan intonasi.

Fitur terbaik Murf AI

Ubah teks menjadi suara secara instan menggunakan karakter suara yang didukung AI

Edit audio dengan menyesuaikan nada, jeda, penekanan, dan kecepatan dengan presisi

Pilih dari lebih dari 120 suara dengan berbagai aksen, nada, dan bahasa untuk segala jenis konten

Gunakan alat pengeditan skrip bawaan untuk menyempurnakan narasi Anda langsung di dalam platform

Integrasikan dengan editor video Anda dengan mengekspor klip audio berkualitas tinggi untuk sinkronisasi yang mudah

Pratinjau narasi suara secara real-time dan ganti suara di tengah skrip untuk penyampaian yang lebih dinamis

Tambahkan musik latar atau efek suara untuk memperkaya narasi tanpa perlu alat tambahan

Batasan Murf AI

Ini bukan editor video berbasis teks, jadi Anda tidak dapat memotong atau mengatur ulang klip video secara langsung

Alat ini tidak dapat membersihkan atau memperbaiki audio dari rekaman suara asli

Harga Murf AI

Pembuat: $29/bulan

Pertumbuhan: $99/bulan

Bisnis: $299/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Murf AI

G2: 4.7/5 (1.300+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Murf AI?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Murf Studio mudah digunakan. Kami adalah klinik gigi dan saat ini kami menggunakannya untuk mengubah musik tunggu yang membosankan menjadi pesan pemasaran yang diiringi musik untuk memberitahu pasien kami tentang layanan kami. Proyek kami selanjutnya adalah menggunakannya di situs web kami untuk video edukasi pasien dan video pemasaran yang ingin kami posting

Murf Studio mudah digunakan. Kami adalah klinik gigi dan saat ini kami menggunakannya untuk mengubah musik tunggu yang membosankan menjadi pesan pemasaran yang diiringi musik untuk memberitahu pasien kami tentang layanan kami. Proyek kami selanjutnya adalah menggunakannya di situs web kami untuk video edukasi pasien dan video pemasaran yang ingin kami posting

🧠 Fakta Menarik: Editor awal memotong strip film secara manual. Sebelum adanya sistem video atau digital, editor menggunakan gunting, selotip, dan lem untuk menyambung potongan-potongan seluloid, seringkali menggunakan cahaya dari lemari minuman untuk melihat potongan yang perlu disambung!

4. VEED. IO (Terbaik untuk menyelaraskan proses pengeditan video Anda dengan pedoman merek)

Bisnis dengan branding yang konsisten 3,5 kali lebih mungkin untuk diperhatikan — hal ini juga berlaku untuk video. VEED. IO membantu menjaga konsistensi tersebut dengan memungkinkan Anda memotong, menambahkan subtitle, dan membranding video Anda langsung di browser.

Anda dapat menerapkan kit merek, menambahkan logo, menimpa teks, dan membuat audiogram, semuanya dalam satu tempat. Meskipun Descript lebih cocok untuk transkripsi intensif dan alur kerja podcast, VEED. IO ideal untuk storytelling visual yang cepat dan konten bermerek dengan waktu penyelesaian singkat.

VEED dirancang untuk pemasar dan tim konten yang membutuhkan kecepatan tanpa mengorbankan kualitas. Platform ini dilengkapi dengan alat untuk pengeditan massal, penyesuaian ukuran, dan ekspor khusus platform, yang membantu mempercepat alur kerja video sosial.

Kemampuan AI: VEED menggunakan AI untuk secara otomatis menghasilkan subtitle, mendeteksi kata-kata pengisi, membersihkan audio, dan bahkan memotong konten secara otomatis dengan mengidentifikasi momen penting atau keheningan.

Fitur terbaik VEED. IO

Edit video secara online dari perangkat apa pun—Android, desktop, atau iOS—untuk akses kapan saja dan di mana saja

Potong, tambahkan subtitle, tambahkan merek, dan ekspor video menggunakan platform all-in-one

Navigasi antarmuka pengguna yang ramah dan dirancang untuk pengeditan yang mudah, bahkan untuk pemula

Bersihkan audio dengan menghapus kata-kata pengisi dan jeda yang canggung

Buat subtitle secara otomatis dengan alat transkripsi bawaan

Batasan VEED. IO

Berkas video berukuran besar dapat menyebabkan bug atau lag sesekali di browser

Alat pengeditan audio bersifat dasar dan terbatas dalam fleksibilitasnya

Harga VEED. IO

Gratis

Lite: $24 per bulan per editor video

Pro: $55 per bulan per editor video

Enterprise: Harga khusus

VEED. IO ulasan dan penilaian

G2: 4.6/5 (1.300+ ulasan)

Capterra: 3. 3/5 (50+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang VEED. IO?

Seorang pengulas G2 menulis:

VEED memungkinkan saya membuat konten dengan cepat, mudah, dan profesional menggunakan alat pembuatan dan pengeditan video all-in-one secara online. Kemudahan penggunaannya mengurangi waktu pengeditan saya, dan alat-alatnya memudahkan untuk menambahkan sentuhan pribadi. Layanan pelanggan mereka merespons dan membantu dengan cepat. Mereka terus memperbarui dan menambahkan fitur-fitur hebat yang membantu Anda mengintegrasikan video Anda ke platform apa pun.

VEED memungkinkan saya membuat konten dengan cepat, mudah, dan profesional menggunakan alat pembuatan dan pengeditan video all-in-one secara online. Kemudahan penggunaannya mengurangi waktu pengeditan saya, dan alat-alatnya memudahkan penambahan sentuhan pribadi. Layanan pelanggan mereka merespons dan membantu dengan cepat. Mereka terus memperbarui dan menambahkan fitur-fitur hebat yang memudahkan integrasi video Anda di platform mana pun.

📖 Baca Juga: Generator Video AI Terbaik untuk Konten Menakjubkan

5. Maestra (Terbaik untuk menerjemahkan dan menerjemahkan video secara real-time)

melalui Maestra

Salah satu keterbatasan utama Descript adalah dalam menangani konten multibahasa. Meskipun unggul dalam transkripsi dan pengeditan teks, Descript tidak dilengkapi dengan alat bawaan untuk terjemahan atau dubbing. Maestra mengisi celah tersebut—memungkinkan Anda mengunggah audio atau video dan secara instan membuat transkrip, subtitle, dan suara AI dalam lebih dari 125+ bahasa.

Anda dapat mengedit subtitle dalam antarmuka teks, mengkloning suara Anda untuk konsistensi, dan menggunakan fitur seperti penulisan teks langsung, transkripsi real-time, dan overdubbing—ideal untuk webinar dan acara virtual.

Maestra sangat berguna bagi kreator atau bisnis dengan audiens global. Dukungan untuk kloning suara dan subtitle real-time memudahkan pembuatan konten inklusif dan aksesibel tanpa perlu menggunakan berbagai alat pengeditan.

Kemampuan AI: Maestra menggunakan AI untuk melakukan transkripsi otomatis, terjemahan multibahasa, dan kloning suara neural—memungkinkan pengguna untuk membuat versi dubbing konten mereka dalam hitungan detik.

Fitur terbaik Maestra

Transkrip file audio dan video secara otomatis untuk menghemat waktu dan tenaga

Buat transkrip dalam berbagai bahasa saat mengedit media Anda

Hapus kata-kata pengisi dan jeda yang canggung langsung dari transkrip

Kloning suara Anda dan gunakan pengenalan suara untuk menjaga konsistensi nada di berbagai bahasa

Sesuaikan waktu, teks, dan audio dengan kontrol pengeditan canggih

Tambahkan narasi suara yang dihasilkan AI dalam berbagai bahasa untuk jangkauan global

Gunakan subtitle real-time untuk acara langsung, webinar, dan pelatihan virtual

Batasan Maestra

Tidak dilengkapi dengan fitur pengeditan berbasis timeline, sehingga sulit untuk menyesuaikan konten visual secara detail

Terjemahan otomatis melambat saat menangani file video berukuran besar

Harga Maestra

Bayar Sesuai Penggunaan: $12 per bulan

Lite: $29/bulan

Basic: $49/bulan

Premium: $99/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Maestra

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Maestra?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Kecepatan dan kemudahan mengunggah dan menerjemahkan teks subtitle dalam berbagai bahasa adalah hal yang paling saya sukai dari alat ini. Saya juga menyukai bahwa saya dapat mengunduh file teks langsung dari transkripsi saya.

Kecepatan dan kemudahan mengunggah dan menerjemahkan teks subtitle dalam berbagai bahasa adalah hal yang paling saya sukai dari alat ini. Saya juga menyukai bahwa saya dapat mengunduh file teks langsung dari transkripsi saya.

📮 ClickUp Insight: 92% pekerja pengetahuan berisiko kehilangan keputusan penting yang tersebar di chat, email, dan spreadsheet. Tanpa sistem terpadu untuk menangkap dan melacak keputusan, wawasan bisnis kritis hilang di tengah kebisingan digital. Dengan fitur Manajemen Tugas ClickUp, Anda tidak perlu khawatir lagi. Buat tugas dari chat, komentar tugas, dokumen, dan email dengan satu klik!

6. Camtasia (Terbaik untuk pengeditan video berbasis timeline)

melalui Camtasia

Jika editor berbasis transkrip Descript terasa terbatas dan Anda ingin kontrol visual yang lebih besar, Camtasia adalah alternatif yang solid. Camtasia dilengkapi dengan antarmuka timeline klasik, memungkinkan Anda menyesuaikan tangkapan layar, menumpuk visual, dan menambahkan anotasi dengan presisi tinggi.

Yang membedakan Camtasia adalah kit alat e-learning bawaan—Anda dapat menyematkan kuis, menambahkan titik interaktif, mengekspor paket SCORM, dan menganimasi anotasi untuk mengarahkan perhatian. Camtasia juga sangat cocok sebagai perangkat lunak video pelatihan dan onboarding untuk perusahaan Anda.

Lingkungan drag-and-drop Camtasia dan templat siap pakai secara signifikan mengurangi waktu produksi. Ini adalah pilihan yang kuat untuk desainer instruksional, pendidik, dan tim HR yang membuat konten pelatihan internal atau eksternal.

Kemampuan AI: Meskipun Camtasia tidak memiliki alat AI generatif bawaan, ia mendukung pengurangan noise dan penyesuaian level suara berbasis AI untuk pembersihan audio. Camtasia dapat terintegrasi dengan skrip AI pihak ketiga atau alat penambahan teks.

Fitur terbaik Camtasia

Gabungkan rekaman layar, webcam, dan audio dengan kontrol penuh atas hasil akhir

Rekam semuanya secara sinkron menggunakan fitur perekaman layar, mikrofon, dan kamera bawaan

Percepat proyek Anda dengan templat, aset seret dan lepas, serta animasi

Bekerja sama di aplikasi web dengan akses bersama, komentar, dan ulasan

Perbaiki audio dengan penghapusan noise, penyesuaian volume, dan pemisahan trek—tanpa perlu insinyur suara

Buat kuis dan elemen interaktif untuk pengalaman eLearning yang lebih menarik

Ekspor paket yang kompatibel dengan SCORM untuk digunakan di platform LMS seperti Moodle atau Canvas

Batasan Camtasia

Pengeditan real-time dan umpan balik tim kurang lancar dibandingkan dengan editor berbasis cloud

Membutuhkan instalasi aplikasi lokal untuk memulai

Harga Camtasia

Perorangan

Camtasia Essentials: $179,88 per tahun

Camtasia Create: $249/tahun

Camtasia Pro: $599/tahun

Tim & Bisnis

Bisnis: $198.00/tahun

Enterprise: Harga khusus

Pendidikan

Pendidik: $162,36 per tahun

Mahasiswa: $41. 08/tahun

Ulasan dan peringkat Camtasia

G2: 4.6/5 (1.500+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (440+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Camtasia?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Lebih intuitif digunakan dibandingkan perangkat lunak pengeditan video lainnya. Saya dapat dengan mudah menggunakan teknik lanjutan untuk memperhalus video saya hanya dengan beberapa klik. Baru-baru ini, saya memproduksi seri video dan berhasil melakukannya dalam waktu yang sangat singkat berkat Camtasia

Lebih intuitif digunakan dibandingkan perangkat lunak pengeditan video lainnya. Saya dapat dengan mudah menggunakan teknik lanjutan untuk memperhalus video saya hanya dengan beberapa klik. Baru-baru ini, saya memproduksi seri video dan berhasil menyelesaikannya dalam waktu yang sangat singkat berkat Camtasia

👀 Tahukah Anda? Penonton muda hampir empat kali lebih mungkin menonton acara TV dengan subtitle dibandingkan penonton yang lebih tua, meskipun mereka kurang mungkin mengalami masalah pendengaran.

7. Riverside. fm (Terbaik untuk pengeditan video dan podcast resolusi tinggi)

Riverside.fm unggul dalam kualitas perekaman video dan keandalan dibandingkan Descript. Aplikasi ini merekam peserta secara lokal dalam resolusi 4K dan format WAV tanpa kompresi untuk hasil berkualitas studio. Bahkan koneksi internet yang tidak stabil tidak memengaruhi hasil akhir.

Berkas diunggah ke cloud secara real-time, meminimalkan risiko kehilangan data. Hal ini menjadikannya ideal untuk mengedit podcast, wawancara jarak jauh, dan panggilan video yang membutuhkan file sumber yang bersih dan beresolusi tinggi.

Meskipun Descript unggul dalam pengeditan berbasis teks, Riverside. fm dirancang untuk kreator yang mengutamakan perekaman berkualitas siaran dengan pengeditan podcast yang sederhana. Anda dapat menghasilkan transkrip, membersihkan audio, dan menggunakan Magic Clips untuk membuat konten baik yang singkat maupun panjang.

Riverside. fm juga dilengkapi dengan mode produser dan pemantauan tamu secara real-time, menjadikannya favorit di kalangan tim podcast jarak jauh dan studio konten bermerek. Platform ini dirancang untuk meniru pengalaman di studio—bahkan saat tim Anda bekerja dari jarak jauh.

Kemampuan AI: Riverside menggunakan AI untuk secara otomatis menghasilkan Magic Clips dari rekaman, membersihkan audio dengan penghapusan suara latar belakang, dan menerjemahkan ucapan menjadi teks dengan deteksi pembicara.

Riverside. fm fitur terbaik

Rekam secara lokal dalam video 4K dan audio tanpa kompresi untuk hasil berkualitas studio

Unggah rekaman secara real-time ke cloud untuk mencegah kehilangan data selama sesi

Rekam trek audio dan video terpisah untuk setiap peserta untuk memudahkan pengeditan

Gunakan Magic Clips untuk secara otomatis menghasilkan cuplikan pendek dan mudah dibagikan dari rekaman yang lebih panjang

Transkrip rekaman secara instan dengan transkripsi AI bawaan

Undang dan kelola tamu secara real-time dengan alat produser dan kontrol jarak jauh

Gunakan unggahan progresif untuk melindungi file Anda jika terjadi putus koneksi saat panggilan

Batasan Riverside.fm

Tidak dilengkapi dengan fitur pengeditan multitrack berbasis timeline, sehingga membuat pengaturan audio dan video yang kompleks menjadi sulit

Mungkin mengalami masalah sinkronisasi jika trek lokal tidak berhasil diunggah dengan benar

Harga Riverside.fm

Gratis

Pro: $29/bulan

Live: $39/bulan

Bisnis: Harga khusus

Riverside. fm ulasan dan peringkat

G2: 4.8/5 (1.100+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Riverside. fm?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Fitur yang disediakan oleh Riverside telah membuka begitu banyak peluang baru bagi podcast kami untuk meningkatkan merek kami dengan konten video yang elegan. Saya terus terkesan dengan seberapa banyak waktu yang dihemat oleh fitur AI Riverside bagi tim kami, mulai dari pengeditan audio yang "magis", pembuatan klip video yang mudah, hingga peluncuran fitur baru secara berkala yang membuat alur kerja tim kami lebih efisien.

Fitur yang disediakan oleh Riverside telah membuka begitu banyak peluang baru bagi podcast kami untuk meningkatkan merek kami dengan konten video yang elegan. Saya terus terkesan dengan seberapa banyak waktu yang dihemat oleh fitur AI Riverside bagi tim kami, mulai dari pengeditan audio yang "magis", pembuatan klip video yang mudah, hingga peluncuran fitur baru secara berkala yang membuat alur kerja tim kami lebih efisien.

8. Trint (Terbaik untuk menghasilkan dan mengedit transkrip multibahasa)

melalui Trint

Trint menawarkan transkripsi yang lebih cepat dan akurat, serta dukungan multibahasa yang lebih kuat dibandingkan Descript. Transkripsi tersedia dalam lebih dari 40 bahasa, dan terjemahan tersedia dalam lebih dari 50 bahasa, menjadikannya pilihan ideal untuk tim global dan jurnalis.

Fitur kolaborasi bawaan juga memungkinkan Anda mengedit transkrip bersama rekan tim, menandai pembicara, menyoroti kutipan, dan menghasilkan ringkasan. Jika Anda membutuhkan transkrip yang dapat dicari dan dibagikan dengan pengeditan minimal, Trint adalah alternatif yang fokus dan efisien untuk Descript.

Editor berbasis web Trint menghubungkan audio dengan teks, sehingga setiap kata terhubung dengan waktu tertentu. Anda juga dapat mengubah transkrip menjadi storyboard, skrip, atau file subtitle—membuatnya berguna bagi tim yang ingin mengolah wawancara menjadi artikel atau video.

Kemampuan AI: Trint menggunakan AI untuk transkripsi real-time, terjemahan multibahasa, dan ringkasan otomatis, membantu pengguna dengan cepat mengubah rekaman mentah menjadi aset akhir.

Fitur terbaik Trint

Tingkatkan akurasi dengan menambahkan kosakata kustom untuk nama merek atau istilah khusus industri

Klik pada kata mana pun di transkrip untuk langsung menuju ke momen tepat di audio atau video

Tinggalkan komentar dan catatan berstempel waktu untuk mempermudah proses ulasan dan persetujuan

Atur ulang segmen transkrip untuk membuat skrip, artikel, atau narasi suara

Ekspor transkrip dalam berbagai format atau publikasikan sebagai halaman web interaktif dan dapat dicari

Buat draf cerita otomatis atau caption media sosial langsung dari transkrip

Terjemahkan wawancara ke lebih dari 50 bahasa untuk menjangkau audiens internasional

Batasan Trint

Tidak memiliki fitur pengeditan video profesional yang lengkap, jadi Anda memerlukan alat terpisah untuk mengedit visual atau trek audio

Tidak termasuk alat audio lanjutan seperti penghapusan noise atau pembersihan kata pengisi

Harga Trint

Uji coba gratis tersedia

Starter: $80 per bulan per pengguna

Lanjutan: $100 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Trint

G2: 4.4/5 (60+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Trint?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Proses transkripsi sangat andal. Layanan pelanggan luar biasa, dan saya menggunakan Trint untuk setiap proyek yang melibatkan wawancara pelanggan. Menandai video untuk produksi tidak pernah semudah ini!

Proses transkripsi sangat andal. Layanan pelanggan luar biasa, dan saya menggunakan Trint untuk setiap proyek yang melibatkan wawancara pelanggan. Menandai video untuk produksi tidak pernah semudah ini!

9. DaVinci Resolve (Terbaik untuk VFX dan pengeditan video animasi)

melalui DaVinci Resolve

Jika Anda membuat film animasi, proyek dengan efek visual (VFX) yang intens, atau konten yang lebih kompleks daripada video dengan narasi sederhana, Descript mungkin tidak cukup. Descript dirancang untuk pengeditan cepat dan podcast—bukan untuk narasi visual yang mendalam atau kontrol yang presisi dan berlapis.

DaVinci Resolve, di sisi lain, adalah. Editor profesional dan studio menggunakan platform ini untuk menggabungkan pengeditan video, penyesuaian warna, grafis gerak, dan pencampuran audio dalam satu platform yang powerful. Berbeda dengan pendekatan transkrip terlebih dahulu yang digunakan Descript,

Resolve memberikan kontrol kreatif tingkat frame, hingga setiap frame. Dengan alat komposisi canggih, Anda bahkan dapat mendesain visual bermerk langsung di dalam timeline.

Resolve mendukung alur kerja multi-pengguna dan pipeline pasca-produksi berkualitas studio, menjadikannya ideal untuk tim yang bekerja pada produksi sinematik, komersial, atau dokumenter.

Kemampuan AI: DaVinci Resolve menggunakan AI untuk pemaskingan cerdas, pengenalan wajah, isolasi suara, pemotongan adegan otomatis, dan pengurangan noise latar belakang—meningkatkan presisi kreatif secara skala besar.

Fitur terbaik DaVinci Resolve

Edit video menggunakan antarmuka berbasis timeline yang detail untuk kontrol penuh

Lakukan grading warna pada footage dengan alat-alat terkemuka di industri untuk format HDR, RAW, dan log

Tambahkan efek visual dan grafis gerak menggunakan alat efek visual Fusion yang terintegrasi

Campur dan sempurnakan audio dengan Fairlight, suite pengeditan audio pasca-produksi profesional

Kelola proyek multi-pengguna dengan alur kerja kolaborasi real-time

Gunakan pelacakan wajah dan filter cerdas untuk memperbaiki subjek atau menciptakan efek bergaya

Akses ekosistem plugin yang luas untuk grafis gerak, LUT, dan komposisi 3D

Batasan DaVinci Resolve

Memiliki kurva pembelajaran yang curam bagi mereka yang baru menggunakan alat pengeditan profesional

Membutuhkan sistem dengan performa tinggi, karena dapat mengalami lag atau crash pada perangkat yang lebih lama

Harga DaVinci Resolve

Ulasan dan peringkat DaVinci Resolve

G2: 4.7/5 (200+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (250+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang DaVinci Resolve?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Davinci Resolve memiliki banyak fitur, namun antarmukanya tidak membingungkan. Saya dapat menggunakannya dengan mudah sejak pertama kali mencoba, dan terus mengeksplorasi fitur-fitur lainnya. Saya sering menggunakannya untuk mengedit video, bahkan untuk proses pengeditan video yang lebih kompleks. Aplikasi ini mendukung berbagai format video dan audio, dan saya senang mengintegrasikan preset kustom yang dibuat oleh pengguna lain ke dalam video saya. Dukungan komunitas yang aktif sangat membantu dalam mempelajari cara menggunakan aplikasi ini.

Davinci Resolve memiliki banyak fitur, namun antarmukanya tidak rumit. Saya dapat menggunakannya dengan mudah sejak pertama kali mencoba, dan terus mengeksplorasi fitur-fitur lainnya. Saya sering menggunakannya untuk mengedit video, bahkan untuk proses pengeditan video yang lebih kompleks. Aplikasi ini mendukung berbagai format video dan audio, dan saya senang mengintegrasikan preset kustom yang dibuat oleh pengguna lain ke dalam video saya. Dukungan komunitas yang aktif sangat membantu dalam mempelajari cara menggunakan aplikasi ini.

🧠 Fakta Menarik: James Cameron’s The Abyss memperkenalkan efek air sepenuhnya CGI. ILM menghabiskan enam bulan untuk menciptakan makhluk air digital, mendorong batas realisme pada masa itu!

10. Reduct (Terbaik untuk mengedit video berbasis wawancara)

melalui Reduct

Reduct membawa pengeditan berbasis transkrip melampaui apa yang ditawarkan Descript untuk kreator dan tim yang bekerja dengan wawancara, riset pengguna, atau rekaman berdurasi panjang.

Platform ini menggabungkan transkripsi yang sangat akurat, editor video berbasis teks yang powerful, dan alat kolaborasi dalam satu platform web. Alih-alih menggeser timeline, Anda dapat mengedit video seperti teks, menyorot atau menghapus kata-kata, dan alat ini akan memotong video sesuai dengan teks yang dipilih.

Reduct sangat berguna bagi peneliti UX, produser dokumenter, atau pendidik yang bekerja dengan wawancara yang padat. Kemampuannya untuk mencari di seluruh rekaman dan menyusun klip dengan menyeret baris transkrip mengubah jam-jam konten menjadi klip yang mudah dicerna.

Kemampuan AI: Reduct menggunakan AI untuk menerjemahkan, mendeteksi kata-kata pengisi, mencari secara kontekstual menggunakan logika fuzzy, dan secara otomatis menyinkronkan perubahan transkrip dengan video.

Fitur terbaik Reduct

Transkripsikan rekaman secara instan dengan AI atau upgrade ke transkripsi oleh manusia untuk akurasi yang lebih tinggi

Cari di ribuan jam rekaman menggunakan pencarian fuzzy untuk menemukan frasa kunci dengan cepat

Edit video dengan menyorot atau mencoret teks transkrip untuk memotong atau menghapus segmen

Tandai dan sorot momen secara real-time untuk mengorganisir dan menganalisis konten

Buat reel yang bercerita dengan menyeret baris transkrip ke dalam urutan video

Ekspor reel dengan intro/outro bermerk dan buat ringkasan video yang dapat dibagikan

Cari berdasarkan tema, kata kunci, atau sentimen di perpustakaan riset yang luas

Kurangi batasan

Penyesuaian visual dasar, dengan opsi branding atau styling yang terbatas untuk output

Kualitas ekspor bergantung pada resolusi asli, tidak ada alat peningkatan bawaan

Penurunan harga

Pribadi: $15 per bulan per editor

Profesional: $50 per bulan per editor

Enterprise: Harga khusus

Kurangi rating dan ulasan

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Reduct?

Seorang pengulas G2 menulis:

Aspek paling menakjubkan dari Reduct, tanpa diragukan lagi, adalah kemampuannya untuk menelusuri konten video seperti teks. Tidak perlu lagi menghabiskan berjam-jam membersihkan video! Saya bisa langsung mengetik kata kunci atau frasa, dan Reduct langsung melompat ke momen-momen spesifik dalam rekaman.

Aspek paling menakjubkan dari Reduct, tanpa diragukan lagi, adalah kemampuannya untuk menelusuri konten video seperti teks. Tidak perlu lagi menghabiskan berjam-jam membersihkan video! Saya bisa langsung mengetik kata kunci atau frasa, dan Reduct langsung melompat ke momen-momen spesifik dalam rekaman.

11. Rev (Terbaik untuk transkripsi pertemuan teknis yang kompleks)

melalui Rev

Berbeda dengan Descript yang mengandalkan alat AI, Rev. com memprioritaskan transkrip dan teks terjemahan yang diedit oleh manusia untuk akurasi tinggi—ideal untuk tim hukum, peneliti, dan profesional media. Rev. com juga menawarkan opsi otomatis untuk proses yang lebih cepat dan efisien secara biaya.

Anda dapat memesan subtitle dalam berbagai bahasa, teks tertanam, dan teks langsung untuk Zoom. Rev adalah alternatif andal untuk tim yang memproduksi wawancara, transkrip pengadilan, atau materi pelatihan global ketika ketepatan lebih penting daripada fleksibilitas kreatif.

Antarmuka pengguna Rev sangat sederhana, dengan fitur pengeditan transkrip dan pengurutan semua dalam satu tempat. Rev juga mendukung integrasi dengan Zoom, Dropbox, dan alat YouTube untuk mempermudah proses pengiriman.

Kemampuan AI: Mesin transkripsi otomatis Rev menggunakan pengenalan suara untuk mengubah audio menjadi teks dengan waktu penyelesaian cepat, sementara editor manusia digunakan untuk tinjauan akhir dan akurasi sesuai standar kepatuhan.

Fitur terbaik Rev

Terjemahkan dan tambahkan subtitle video dalam berbagai bahasa untuk jangkauan global

Tambahkan teks subtitle langsung ke video untuk berbagi dengan mudah di platform media sosial

Akses subtitle langsung untuk rapat Zoom, webinar, dan acara virtual

Integrasikan dengan alat seperti Zoom, YouTube, dan Dropbox untuk alur kerja yang lancar

Edit transkrip secara online dengan antarmuka bersih dan berbasis browser

Jaga keamanan dan kepatuhan yang tinggi, cocok untuk penggunaan legal dan perusahaan

Pilih antara tinjauan otomatis dan tinjauan oleh manusia sesuai dengan kebutuhan waktu penyelesaian

Minta label pembicara dengan waktu yang tercatat untuk rekaman dengan beberapa peserta

Batasan Rev

Tidak dilengkapi dengan fitur bawaan perangkat lunak manajemen proyek untuk produksi video

Transkripsi otomatis mungkin kurang akurat jika ada suara latar belakang atau aksen yang kuat

Harga Rev

Basic: $14,99 per pengguna per bulan

Pro: $34,99 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian

G2: 4.7/5 (420+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (40+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Rev?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Saya sangat menyukai betapa mudahnya menggunakan aplikasi Rev untuk merekam pikiran secara real-time, terutama saat saya sedang brainstorming untuk proyek menulis. Baik untuk seri fiksi, konten kursus, atau renungan spiritual, Rev membantu saya menangkap ide-ide kreatif yang singkat sehingga bisa diubah menjadi konten yang rapi dan berkualitas. Aplikasi ini intuitif, audio-nya jernih, dan semuanya terorganisir dengan baik.

Saya sangat menyukai betapa mudahnya menggunakan aplikasi Rev untuk merekam pikiran secara real-time, terutama saat saya sedang brainstorming untuk proyek menulis. Baik itu untuk seri fiksi saya, konten kursus, atau renungan spiritual, Rev membantu saya menangkap ide-ide kreatif yang singkat sehingga saya dapat mengembangkannya menjadi konten yang rapi dan berkualitas. Aplikasi ini intuitif, audio-nya jernih, dan semuanya terorganisir dengan baik.

Buat, edit, dan kelola alur kerja konten video yang powerful dengan ClickUp

Descript cocok untuk transkripsi cepat dan pengeditan dasar, tetapi keterbatasannya mulai terlihat saat proyek Anda berkembang. Alat seperti Murf dan Otter. ai menawarkan fleksibilitas lebih untuk narasi suara yang lebih kaya dan transkripsi. DaVinci Resolve dan Camtasia memberikan kontrol pengeditan lanjutan, sementara Riverside. fm dan Trint membantu Anda bekerja dengan file sumber berkualitas tinggi dan konten multibahasa.

Untuk solusi yang komprehensif, pilih ClickUp untuk mengintegrasikan semua kebutuhan Anda. Rencanakan, tulis skrip, rekam, tinjau, dan kelola umpan balik—semua dalam satu platform. Daftar sekarang dengan ClickUp untuk mengoptimalkan seluruh proses produksi video Anda—dari perencanaan hingga publikasi.