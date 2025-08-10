15 Template Sorotan Karyawan Gratis untuk Meningkatkan Semangat Tim & Penghargaan

Jika Anda ingin meningkatkan semangat tim dan menunjukkan apresiasi yang pantas kepada tim Anda atas semua kerja keras yang mereka lakukan, sorotan karyawan adalah cara yang tepat. Baik itu sorotan bulanan atau sorotan singkat dalam rapat seluruh tim, mengakui kontribusi individu dari karyawan terbaik Anda dapat berperan besar dalam membangun budaya kerja yang positif.

Tapi mari kita jujur—mencari ide baru dan menarik setiap kali? Tidak semudah itu.

Dan itulah tepatnya mengapa kami telah melakukan pekerjaan ini dan mengumpulkan daftar template sorotan karyawan terbaik untuk menghilangkan kerumitan dan usaha dalam pengakuan, serta membantu Anda membuatnya konsisten, bermakna, dan mungkin bahkan sedikit menyenangkan.

Apa itu Template Sorotan Karyawan?

Template sorotan karyawan adalah format yang telah dirancang sebelumnya yang digunakan oleh perusahaan untuk secara konsisten dan menarik menyoroti prestasi, cerita, peran, atau kepribadian karyawan individu.

Template ini biasanya disertakan dalam buletin internal, halaman intranet, wawancara podcast, atau posting media sosial. Template ini umumnya mencakup pertanyaan terstruktur, seperti peran pekerjaan, prestasi terbaru, hobi, dan fakta menarik, yang menonjolkan sisi profesional dan pribadi seorang karyawan.

📌 Ingat: Hindari templat yang hanya mencantumkan nama, jabatan, dan lama kerja. Gunakan templat ini untuk mencerminkan budaya perusahaan dan membangun koneksi, terutama di tim jarak jauh atau lintas fungsi, dengan menyertakan pertanyaan tentang ritual tim, emoji Slack favorit, atau kolaborasi lintas tim.

Apa yang Membuat Template Sorotan Karyawan yang Baik?

Template sorotan karyawan yang kuat tidak hanya soal tampilan. Template ini dirancang untuk membangun komunitas, memicu tanggapan yang bermakna, dan mudah digunakan kembali.

Inilah yang membedakannya:

Terstruktur, tapi tetap humanis : Template yang bagus menawarkan tata letak bersih dan dapat diulang dengan ruang untuk kepribadian. Pikirkan slot foto, judul peran pekerjaan, dan 4–5 pertanyaan dinamis yang menggabungkan pekerjaan dan kehidupan

Prompt yang selaras dengan budaya perusahaan : Template terbaik mencerminkan cara tim Anda berkomunikasi. Apakah Anda merayakan keberhasilan dengan GIF? Sertakan ruang untuk fakta menarik atau pujian internal

Dirancang untuk interaksi : Template ini dirancang untuk mendorong interaksi, baik melalui pertanyaan yang ramah komentar maupun format yang mudah dibagikan di Slack atau LinkedIn

Format fleksibel : Template harus mudah diubah ukuran atau disesuaikan tanpa merusak struktur. Pilih template yang memberikan kebebasan penuh untuk memformat seluruh dokumen sesuai keinginan Anda

Dapat digunakan ulang dan dapat disesuaikan: Sorotan yang baik seharusnya menjadi bagian dari sistem pengakuan yang lebih besar. Itulah mengapa Anda sering menemukan lebih banyak templat yang dirancang untuk ulang tahun, pencapaian, atau kemenangan tim, sehingga perayaan komunitas Anda tetap konsisten

Template Sorotan Karyawan

Tersedia berbagai format menarik untuk sorotan karyawan. Berikut adalah beberapa templat favorit kami yang dirancang untuk berbagai keperluan.

Ayo mulai!

1. Template Penilaian Kinerja ClickUp

Dapatkan templat gratis Sederhanakan proses penilaian kinerja Anda dengan Template Penilaian Kinerja ClickUp

Template Penilaian Kinerja ClickUp memberikan manajer cara terstruktur dan dapat diulang untuk melacak kemajuan karyawan dan memicu percakapan pertumbuhan yang bermakna.

Dengan kolom berdampingan untuk evaluasi diri, evaluasi rekan kerja, dan pencapaian, templat ini menangkap kontribusi dari berbagai sudut pandang sambil memastikan tidak ada area penting—seperti pemahaman pekerjaan, keterampilan inti, pertumbuhan, atau kinerja keseluruhan—yang terlewatkan.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Mengorganisir umpan balik dari diri sendiri, rekan kerja, dan atasan dalam satu tampilan

Mencakup keterampilan inti, pengetahuan pekerjaan, perkembangan, dan kinerja keseluruhan

Membantu mengungkap kisah nyata karyawan yang mencerminkan nilai-nilai perusahaan

Sangat cocok untuk program coaching, program pengakuan, dan branding perusahaan

✅ Ideal untuk: Profesional HR dan pemimpin tim yang ingin memfasilitasi umpan balik 360 derajat dengan melibatkan masukan dari rekan kerja, bawahan, dan atasan.

2. Template Penilaian Kinerja Triwulanan ClickUp

Dapatkan templat gratis Organisir dan lacak kinerja dengan templat tinjauan kinerja kuartalan ClickUp

Template Penilaian Kinerja Triwulanan ClickUp membantu menciptakan ritme yang andal untuk percakapan kinerja tanpa perlu merancang ulang proses setiap triwulan.

Manajer dapat memantau siklus ulasan menggunakan tampilan Daftar, Kalender, atau Gantt, dan melacak kemajuan dengan Status Kustom seperti Belum Dimulai, Sedang Berlangsung, atau Umpan Balik Menunggu. Otomatisasi ClickUp yang terintegrasi memperbarui status tugas seiring kemajuan ulasan, menghemat waktu dan menghilangkan tindak lanjut manual.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Mempermudah penilaian kinerja triwulanan dengan alur kerja yang terstruktur

Melacak siklus secara visual menggunakan tampilan Daftar, Kalender, atau Gantt

Otomatisasi pembaruan status untuk mengurangi beban administrasi

Mendorong umpan balik yang tepat waktu, terorganisir, dan berorientasi pada pertumbuhan

✅ Ideal untuk: Tim HR yang sedang berkembang, Manajer SDM, dan pemimpin tim di organisasi yang membutuhkan pendekatan berbasis data untuk melacak dan mengelola penilaian kinerja rutin.

Pelajari lebih lanjut tentang ClickUp Automations 👇

3. Template Kartu Pujian Cetak ClickUp

Dapatkan templat gratis Ungkapkan apresiasi kepada karyawan dengan sederhana dan elegan menggunakan templat Kartu Pujian Cetak ClickUp

Template Kartu Pujian Cetak ClickUp adalah cara sederhana dan penuh perhatian untuk menghargai kontribusi tim—baik besar maupun kecil.

Setiap kartu dapat disesuaikan dengan nama, gambar, dan jenis pengakuan, lalu diorganisir ke dalam kategori seperti Karyawan Bulan Ini atau Di Atas dan Melampaui. Label prioritas memudahkan untuk menyoroti pencapaian yang berdampak besar, sementara penugas memungkinkan beberapa pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam memberikan pujian.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Kartu yang dapat disesuaikan dengan kolom pemberi, penerima, dan jenis pujian

Kategorikan pengakuan untuk memudahkan pelacakan

Sorot pencapaian penting dengan tag prioritas

Libatkan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya apresiasi

✅ Ideal untuk: Pemimpin tim, manajer sumber daya manusia, dan koordinator HR yang ingin menjadikan apresiasi sebagai bagian konsisten dari alur kerja mereka.

📑 Baca Lebih Lanjut: Cara Meningkatkan Suara Karyawan di Tempat Kerja

4. Template Rencana Aksi Peningkatan Keterlibatan Karyawan ClickUp

Dapatkan templat gratis Pastikan tim Anda memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk tetap termotivasi dengan Template Rencana Aksi Keterlibatan Karyawan ClickUp

Template Rencana Aksi Keterlibatan Karyawan ClickUp mengubah umpan balik menjadi tindakan yang dapat diukur untuk meningkatkan keterlibatan dan retensi karyawan.

Tentukan tujuan, bagikan tugas, dan tetapkan jadwal dengan tampilan Gantt Chart. Pantau inisiatif menggunakan Status Kustom dan Milestone ClickUp —baik itu meningkatkan partisipasi survei atau meluncurkan program sorotan karyawan secara perusahaan.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Ubah umpan balik menjadi rencana yang jelas dan dapat ditindaklanjuti

Menggunakan Milestones untuk melacak dan merayakan pencapaian

Membagi tujuan keterlibatan yang kompleks menjadi subtugas

Membantu menjaga siklus kemajuan yang terlihat dan dapat diukur

✅ Ideal untuk: Tim HR dan pemimpin tim yang ingin cara praktis untuk meningkatkan keterlibatan guna mempertahankan dan memotivasi tenaga kerja mereka.

💡 Tips Pro: Jangan biarkan wawasan survei terabaikan. Gunakan perangkat lunak keterlibatan karyawan Anda untuk mengidentifikasi tren, seperti skor rendah dalam pengakuan atau komunikasi manajer, lalu terapkan langsung ke rencana aksi ClickUp Anda. Tetapkan pemilik tugas, atur batas waktu, dan lacak inisiatif secara real-time sehingga umpan balik menjadi terlihat dan kemajuan yang terukur.

5. Template Matriks Bonus ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat sistem terorganisir untuk melacak kinerja tim, penghargaan, dan insentif dengan templat ClickUp Bonus Matrix

Template Matriks Bonus ClickUp menyediakan kerangka kerja transparan untuk melacak penghargaan dan insentif berdasarkan kinerja.

Gunakan daftar bonus khusus dengan status seperti Terbuka, Dalam Peninjauan, Dibayar, atau Selesai. Dalam Tampilan Tabel, selaraskan tujuan kinerja dengan hadiah dan soroti pencapaian menonjol dengan menghubungkannya ke tonggak spesifik.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Melacak penghargaan dan insentif dalam satu tampilan terpusat

Menggunakan Tampilan Tabel untuk menyelaraskan tujuan dengan penghargaan

Membuat transparansi dalam distribusi bonus

Mengintegrasikan pengakuan langsung dengan tonggak pencapaian kinerja

✅ Ideal untuk: Pemimpin tim dan manajer yang ingin memotivasi karyawan dengan transparansi dalam pemberian penghargaan.

Ketika berbicara tentang visibilitas dan pelacakan real-time, ClickUp Brain melangkah lebih jauh. Dengan satu perintah saja, Anda dapat langsung menampilkan pembaruan tentang persetujuan bonus, ulasan yang tertunda, atau pembayaran yang telah diselesaikan tanpa perlu mencari secara manual di ruang kerja Anda. Gunakan ClickUp Brain sebagai ruang pengetahuan perusahaan

6. Template Formulir Evaluasi ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat evaluasi komprehensif dan efektif untuk tim Anda dengan templat formulir evaluasi ClickUp

Template Formulir Evaluasi ClickUp menggabungkan metrik kuantitatif dengan umpan balik terbuka dalam satu format yang mudah digunakan.

Lacak jam kerja, tugas yang belum selesai, penghargaan, dan area perbaikan menggunakan menu dropdown, skala penilaian, dan Bidang Kustom. Sepenuhnya dapat disesuaikan, ini ideal untuk evaluasi yang konsisten dan dapat diulang di seluruh tim.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Menilai baik keterampilan teknis maupun keterampilan lunak dalam satu tempat

Sepenuhnya dapat disesuaikan dengan skala penilaian, menu tarik-turun, dan bidang-bidang

Melacak kemajuan, penghargaan, dan area yang perlu ditingkatkan

Terintegrasi langsung sebagai alat umpan balik karyawan ke dalam ruang kerja ClickUp Anda untuk visibilitas yang lebih baik

✅ Ideal untuk: Pimpinan departemen dan pemimpin tim yang ingin memantau kinerja, perkembangan, dan kemajuan tujuan karyawan dengan data yang dapat diukur.

💡 Tips Pro: Untuk meningkatkan objektivitas dan mendapatkan gambaran yang lebih holistik tentang kontribusi dan pencapaian, integrasikan perangkat lunak pengakuan karyawan Anda dengan formulir evaluasi untuk menghubungkan pengakuan real-time dengan penilaian kinerja.

7. Template Sorotan Karyawan oleh Template. Net

Template Sorotan Karyawan dari Template. net memudahkan Anda untuk menonjolkan prestasi individu sambil memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk berbagi kisah mereka. Hal ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan semangat, dan meningkatkan produktivitas karyawan.

Anda dapat menyertakan pengalaman profesional, minat pribadi, dan kontribusi terhadap tim. Desainnya sepenuhnya dapat disesuaikan—ubah font, warna, dan elemen visual untuk mencerminkan identitas merek Anda.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Menggabungkan sorotan profesional dengan sentuhan pribadi

Dapat disesuaikan dengan tampilan dan nuansa perusahaan Anda

Mendukung elemen visual seperti ikon, grafik, atau infografis

Membantu membangun koneksi antar tim jarak jauh atau lintas fungsi

✅ Ideal untuk: Tim HR, spesialis komunikasi internal, dan pemimpin tim yang ingin merayakan karyawan dengan cara yang personal dan visual menarik.

🧠 Tips Membangun Budaya: Tambahkan prompt ‘Apa yang sebaiknya kita berikan kepada mereka?’ ke templat sorotan Anda. Ini memungkinkan rekan tim mengusulkan ide berdasarkan momen bersama untuk membuat hadiah apresiasi karyawan lebih personal dan kolaboratif.

8. Template Sorotan Karyawan Bulan Ini oleh Canva

melalui Canva

Rayakan prestasi karyawan individu dengan templat sorotan karyawan bulan ini dari Canva. Antarmuka seret dan lepas memudahkan Anda membuat sorotan yang rapi, dan Anda dapat dengan mudah menyesuaikan nada—baik formal, santai, atau kasual—dengan mengubah tata letak, font, dan visual.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Termasuk blok konten khusus untuk bagian unik seperti Fakta Menarik atau Penghargaan dari Rekan Kerja

Mendukung integrasi media kaya untuk foto, ikon, atau grafis merek

Bekerja dengan mulus bersama alat penjadwalan dan penerbitan Canva untuk peluncuran yang lebih cepat

✅ Ideal untuk: Tim yang ingin cara fleksibel dan tidak memerlukan keterampilan desain untuk mengakui prestasi karyawan.

💡 Tips Pro: Gunakan contoh umpan balik karyawan yang sebenarnya dalam sorotan Anda untuk menonjolkan dampak individu tersebut. Kutipan autentik ini menambah kedalaman, membangun kredibilitas, dan berfungsi sebagai studi kasus mini tentang seperti apa pekerjaan hebat di tim Anda.

9. Template Sorotan Selamat Datang Karyawan oleh Canva

melalui Canva

Buat pengenalan yang hangat dan berkesan untuk karyawan baru dengan Template Sorotan Selamat Datang Karyawan oleh Canva. Template ini memudahkan Anda menampilkan peran, latar belakang, dan kepribadian rekan tim baru dalam format yang rapi dan bermerk, yang dapat digunakan di berbagai aplikasi komunikasi tim, email, atau dashboard internal.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Membantu karyawan baru merasa menjadi bagian dari budaya perusahaan sejak hari pertama dengan pertanyaan yang memicu keterlibatan tim

Mendukung penambahan multimedia seperti video sambutan, GIF, atau jajak pendapat interaktif

Bekerja dengan lancar untuk tim remote maupun di kantor, membuat proses onboarding menjadi lebih personal

✨ Ideal untuk: Tim Sumber Daya Manusia dan pemimpin tim yang ingin menciptakan momen sambutan yang berkesan dan berbranding untuk karyawan baru.

📮ClickUp Insight: Hanya 12% responden survei kami yang menggunakan fitur AI yang terintegrasi dalam paket produktivitas. Angka adopsi yang rendah ini menunjukkan bahwa implementasi saat ini mungkin kurang memiliki integrasi yang mulus dan kontekstual yang dapat mendorong pengguna untuk beralih dari platform percakapan mandiri yang mereka sukai. Misalnya, apakah AI dapat menjalankan alur kerja otomatisasi berdasarkan perintah teks sederhana dari pengguna? ClickUp Brain bisa! AI ini terintegrasi secara mendalam ke setiap aspek ClickUp, termasuk namun tidak terbatas pada merangkum percakapan, menyusun atau menyempurnakan teks, mengambil informasi dari ruang kerja, menghasilkan gambar, dan banyak lagi! Bergabunglah dengan 40% pelanggan ClickUp yang telah mengganti 3+ aplikasi dengan aplikasi serba guna kami untuk kerja!

10. Template Sertifikat Karyawan Bulanan Microsoft Word oleh Microsoft 365

melalui Microsoft 365

Template Sertifikat Karyawan Bulanan Microsoft Word oleh Microsoft 365 menyediakan cara formal dan siap pakai untuk menghargai dedikasi, passion, dan kinerja luar biasa. Anda dapat dengan cepat mengisi nama, tanggal, dan detail penghargaan, lalu mencetak atau berbagi secara digital untuk presentasi yang rapi selama rapat atau acara.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tata letak, font, dan warna yang sepenuhnya dapat disesuaikan untuk sesuai dengan branding perusahaan Anda

Cocok untuk berbagai program pengakuan karyawan di luar "Karyawan Bulan Ini"

Dapat dicetak atau dibagikan secara online untuk opsi pengiriman penghargaan yang fleksibel

✅ Ideal untuk: Tim HR yang sedang menyiapkan program penghargaan untuk secara resmi mengakui prestasi karyawan.

11. Template Sorotan Karyawan PPT oleh SlideModel

melalui SlideModel

Template Sorotan Karyawan PPT oleh SlideModel dirancang untuk pengakuan visual yang cepat selama rapat, pertemuan umum, atau presentasi onboarding. Tata letak slide yang sudah siap pakai memudahkan Anda menonjolkan prestasi anggota tim tanpa perlu menghabiskan berjam-jam untuk desain.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Slide siap pakai untuk foto, peran, prestasi, dan sorotan pribadi

Warna, font, dan tata letak yang dapat disesuaikan untuk menyesuaikan dengan tampilan perusahaan Anda

Bekerja dengan lancar bersama alat presentasi lain untuk berbagi di berbagai platform

✅ Ideal untuk: Manajer atau tim HR yang ingin mengapresiasi karyawan selama rapat, presentasi internal, sesi onboarding, atau acara town hall perusahaan.

📚 Baca Lebih Lanjut: Template Milestone Gratis untuk Melacak Kemajuan Proyek

12. Template Sorotan Karyawan oleh Postermywall

melalui Postermywall

Template Sorotan Karyawan oleh PosterMyWall membantu Anda membuat poster pengakuan yang menonjol, brosur, atau ucapan selamat digital untuk media sosial dan platform internal. Template ini dirancang untuk pengeditan cepat, sehingga Anda dapat mengubah ide menjadi postingan yang dipublikasikan dalam hitungan menit.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Kustomisasi seret dan lepas untuk teks, gambar, dan tata letak

Optimal untuk format cetak dan digital, termasuk aplikasi komunikasi tim

Akses galeri contoh sorotan untuk inspirasi desain

✅ Ideal untuk: Tim HR atau manajer yang ingin sesuatu yang cepat, indah, dan mudah dieksekusi tanpa perlu menyewa sumber daya eksternal.

13. Template Sorotan Karyawan Berwarna oleh Postermywall

melalui Postermywall

Template Sorotan Karyawan yang dinamis ini dari PosterMyWall sangat cocok untuk merek yang ingin postingan pengakuan menonjol. Desainnya yang mencolok dan tata letak yang fleksibel memudahkan Anda menampilkan momen-momen istimewa dengan cara yang menarik perhatian.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Skema warna cerah dan mencolok yang dirancang untuk berbagi di media sosial

Pengeditan seret dan lepas yang mudah tanpa memerlukan keterampilan desain

Ekspor dalam berbagai format untuk situs web, buletin, dan aplikasi komunikasi tim

✅ Ideal untuk: Perusahaan kecil atau menengah yang ingin menonjolkan prestasi karyawan di berbagai saluran.

14. Template Video Sorotan Karyawan oleh Animoto

melalui Animoto

Template Video Sorotan Karyawan oleh Animoto memungkinkan Anda menceritakan kisah pengakuan melalui video singkat dan menarik. Anda dapat menggabungkan gambar, teks, dan soundtrack untuk menciptakan sorotan yang lebih berkesan daripada posting statis biasa.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Blok video siap pakai untuk pencapaian milestone, fakta menarik, dan sorotan profesional

Perpustakaan musik bawaan untuk menyesuaikan suasana sorotan Anda

Alat pengeditan sederhana untuk warna merek, font, dan transisi

✅ Ideal untuk: Tim HR dan Manajer Sumber Daya Manusia yang ingin membuat sorotan karyawan berbasis video yang menarik.

15. Template Anggota Tim Bulanan Google Slides oleh Slides Carnival

melalui Slides Carnival

Template Google Slides Anggota Tim Bulanan oleh Slides Carnival adalah format presentasi siap pakai untuk menghargai pencapaian bulanan. Dengan 22 slide yang sudah disiapkan, Anda dapat menampilkan kontribusi dengan cara yang rapi dan interaktif.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Termasuk grafik, bingkai, dan animasi untuk membuat presentasi lebih menarik

Kompatibel dengan Canva untuk fleksibilitas kreatif tambahan

Cocok untuk pertemuan tatap muka maupun aplikasi komunikasi tim jarak jauh

✅ Ideal untuk: Tim yang ingin menyoroti pencapaian bulanan selama presentasi tim.

Rayakan Prestasi, Tingkatkan Semangat, dan Bangun Budaya Perusahaan dengan ClickUp

Menyoroti karyawan tidak boleh menjadi tugas yang dilakukan sesekali. ClickUp menjadi sistem yang dapat diulang yang dapat Anda jalankan bersamaan dengan semua yang dikelola tim Anda.

Gunakan ClickUp Docs untuk menyusun dan menyimpan tulisan sorotan, Whiteboards untuk brainstorming ide pengakuan baru, dan Custom Fields untuk melacak pencapaian dan minat pribadi. Otomatiskan pengingat agar tidak ada pekerjaan hebat yang terlewat. Dengan tampilan seperti Kalender dan Papan, Anda dapat merencanakan, mempublikasikan, dan merayakan sorotan dengan ritme yang terasa terencana.

Plus, dengan lebih dari 1.000 templat siap pakai, Anda selalu memiliki titik awal. Tidak ada halaman kosong, tidak perlu repot, hanya pengakuan yang bermakna yang terintegrasi dalam alur kerja Anda.

Coba ClickUp secara gratis dan bangun budaya kerja yang ingin dipertahankan oleh tim Anda.