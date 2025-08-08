10 Alternatif Terbaik Moxie untuk Mengelola Bisnis Anda pada Tahun 2025

Moxie cocok untuk freelancer solo dan bisnis mikro. Aplikasi ini mencakup fitur dasar, termasuk kontrak, faktur, dan komunikasi klien yang sederhana.

Namun, seiring pertumbuhan bisnis Anda, hal-hal dasar tersebut tidak lagi mencukupi. Anda membutuhkan alat yang lebih baik untuk mengelola proyek, berkolaborasi dengan tim, dan mengembangkan bisnis tanpa harus mengandalkan solusi sementara.

Setelah mencapai batas dengan Moxie, banyak pemilik usaha kecil beralih ke alat yang dapat menyesuaikan diri dengan cara mereka sebenarnya bekerja—baik itu penagihan yang lebih cepat, pelacakan tugas yang lebih mendalam, atau kolaborasi tim dalam satu platform.

Mari kita lihat 10 alternatif cerdas Moxie yang membantu Anda menghemat waktu dalam pekerjaan administratif, tetap mengontrol tugas klien, dan mengelola bisnis Anda tanpa alat tambahan.

Alternatif Terbaik Moxie dalam Sekilas

Alat Fitur utama Terbaik untuk Harga* ClickUp Dokumen, CRM, Formulir, Faktur, Pelacakan Waktu, Otomatisasi Terbaik untuk individu, wirausaha tunggal, dan tim yang sedang berkembang yang ingin mengintegrasikan pekerjaan klien, penagihan, dan komunikasi dalam satu platform Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $7 per bulan Agency Handy Dashboard, alur kerja persetujuan, manajemen file, dan portal bermerek Terbaik untuk agensi kreatif yang mengelola berbagai deliverable klien dan revisi Rencana berbayar mulai dari $19 per bulan Dubsado Formulir kustom, penjadwal, alur kerja, manajemen kontrak, dan otomatisasi Terbaik untuk pelatih, konsultan, dan penyedia layanan yang membutuhkan perjalanan klien yang sepenuhnya otomatis dan bermerk Paket berbayar mulai dari $20 per bulan HoneyBook Penawaran, kontrak, pembayaran, pengingat Terbaik untuk freelancer dan kreator yang menginginkan alur pemesanan dan penagihan yang bersih dan ramah klien Rencana berbayar mulai dari $36 per bulan Bonsai Penawaran, pelacakan waktu, perbankan freelance, alat pajak Terbaik untuk freelancer yang ingin mengelola pekerjaan, keuangan, dan pajak dalam satu dashboard Rencana berbayar mulai dari $15 per bulan Moxo Portal bermerek, pesan instan, berbagi file, dan antarmuka pengguna yang dioptimalkan untuk perangkat mobile Terbaik untuk konsultan, firma hukum, dan profesional keuangan yang menawarkan portal klien berlabel putih Harga kustom Plutio Kotak masuk, dukungan multibahasa, pelacakan waktu, portal klien Terbaik untuk wirausaha tunggal yang mengelola layanan multiple dan klien global dari satu aplikasi Rencana berbayar mulai dari $19 per bulan 17hats Template alur kerja, penjadwal, kontrak, otomatisasi Terbaik untuk fotografer, perencana acara, dan profesional kreatif yang menjalankan bisnis berbasis layanan Paket berbayar mulai dari $60 per bulan SuiteCRM CRM sumber terbuka, dasbor modular, dapat dihosting sendiri Terbaik untuk tim kecil yang paham teknologi dan ingin memiliki kendali penuh atas CRM dan alur kerja mereka Gratis (open source); Paket dukungan berbayar tersedia Capsule CRM Jadwal kontak, pelacakan tugas, tampilan pipeline, aplikasi seluler Terbaik untuk tim kecil yang menginginkan CRM ringan tanpa kerumitan Paket berbayar mulai dari $21 per bulan

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Moxie

Meninggalkan alat seperti Moxie tidak terjadi dalam semalam; hal itu terjadi secara bertahap. Anda menangani lebih banyak proyek klien, mengirim lebih banyak faktur, dan mengoordinasikan pekerjaan melalui email, Slack, dan spreadsheet.

Tiba-tiba, Anda bukan lagi sekadar freelancer, Anda sedang menjalankan bisnis.

Perubahan ini membawa tuntutan baru: otomatisasi, transparansi, kolaborasi proyek, dan kemampuan untuk mengelola semuanya di satu tempat. Dan itulah mengapa banyak pengguna Moxie mulai mencari alternatif lain.

Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan saat beralih ke platform yang lebih canggih dan komprehensif:

Otomatisasi yang menghemat waktu: Cari alat-alat penting yang mengubah pengiriman formulir menjadi tugas, memicu tindak lanjut, atau secara otomatis menghasilkan faktur

CRM bawaan dan portal klien: Melampaui komunikasi satu arah; Anda membutuhkan tampilan yang dapat diakses klien, berbagi file, dan pembaruan proyek secara real-time

Penagihan dan pelacakan waktu dalam satu platform: Hemat waktu berpindah-pindah—dan lebih banyak waktu untuk menerima pembayaran, dengan penagihan, pelacakan, dan pengiriman dalam satu tempat

Kolaborasi multi-pengguna: Buat dasbor bersama, tugaskan tugas, dan buat tampilan kalender begitu Anda menambahkan kontraktor atau tim ke dalam sistem

10 Alternatif Terbaik Moxie pada Tahun 2025

Alat bisnis modern harus memberikan Anda kendali, kejelasan, dan ruang untuk berkembang. Alternatif Moxie ini melangkah lebih jauh. Mereka menggabungkan manajemen proyek, penagihan, CRM, dan kolaborasi untuk membantu Anda menghentikan penggabungan sistem dan mulai mengelola bisnis Anda di satu tempat.

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen proyek dan klien yang komprehensif)

Konsolidasikan tugas, kolaborasi, dan dokumen dengan mudah di platform manajemen kerja all-in-one yang didukung AI dari ClickUp

ClickUp adalah aplikasi serba bisa untuk kerja yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan—semua didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan lebih cerdas.

Sebagai alternatif Moxie, platform ini membantu Anda mengelola pekerjaan di balik layar yang tidak terlihat oleh klien—seperti penawaran, jadwal, pembaruan, dan pembayaran—semua dari satu dashboard. Anda dapat merencanakan acara, melacak pesanan khusus, dan berbagi progres tanpa perlu mengejar file atau pesan di berbagai aplikasi.

Untuk memulai proses onboarding pelanggan atau permintaan klien secara instan, gunakan ClickUp Forms. Formulir dinamis ini mengubah setiap pengiriman menjadi tugas terperinci, ideal untuk melacak proyek baru, permintaan layanan, atau pengiriman umpan balik. Alih-alih menyalin detail secara manual dari email atau spreadsheet, Anda dapat mengonsolidasikan dan menyederhanakan proses onboarding atau permintaan Anda.

Lihat setiap tahap transaksi dan tugaskan tugas secara instan di ClickUp CRM

Ingin melihat semua informasi klien Anda dalam satu tampilan terpadu? ClickUp CRM memungkinkan Anda mengelola prospek, melacak percakapan, dan melihat status proyek dalam tampilan yang bersih dan dapat disesuaikan. Anda dapat menyortir berdasarkan tahap transaksi, menjadwalkan tindak lanjut, dan menugaskan tugas kepada anggota tim tanpa perlu beralih ke alat CRM terpisah.

Ini ideal untuk pendiri tunggal dan tim kecil yang tidak memerlukan alat penjualan yang rumit—hanya cara sederhana untuk mengelola setiap hubungan klien.

Pilih dari lebih dari 10 tampilan untuk mengatur proyek Anda dengan ClickUp CRM

Perlu mengirimkan brief kepada klien Anda? Buat draf secara instan di ClickUp Docs menggunakan AI. Butuh umpan balik? Tambahkan komentar dan tugaskan sebagai tugas kepada rekan kerja Anda secara instan. Baik Anda sedang mendesain buket bunga untuk pernikahan atau merencanakan sesi foto, ClickUp menghubungkan pembaruan, tugas, dan file Anda sehingga tidak ada yang terlewat di antara kotak masuk.

Beralih ke jam kerja yang dapat ditagih dan faktur, fitur Pelacakan Waktu ClickUp membantu Anda mencatat jam kerja yang dapat ditagih langsung pada tugas atau proyek. Anda dapat melacak waktu secara real-time atau memasukkannya secara manual, lalu menghasilkan laporan atau faktur berdasarkan jam kerja yang telah dilakukan.

Jika Anda mengirim faktur yang sama setiap bulan atau mengulang langkah-langkah onboarding klien, ClickUp menghemat waktu Anda dengan menghindari pengulangan. Buat templat sekali, otomatiskan pengingat atau persetujuan, dan jaga proses tetap berjalan—sambil Anda fokus pada pekerjaan yang dibayar oleh klien Anda.

Bagian terbaik dari ClickUp sebagai alternatif Moxie? ClickUp Brain dapat mengelola seluruh alur kerja Anda. Misalnya, saat tugas baru masuk, AI Prioritize akan menentukan tingkat urgensi setiap tugas, sehingga Anda selalu tahu tugas mana yang harus diprioritaskan. Autopilot Agents dapat memantau tugas yang terlambat atau terhenti dan mengambil tindakan, seperti mengirim pengingat atau memperbarui status.

Anda juga dapat menggunakan AI untuk dengan cepat merangkum dokumen atau thread yang panjang, menyusun pembaruan, atau membuat tugas dan dokumen baru dengan perintah singkat. Dengan cara ini, Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk tugas administratif dan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan!

Template ClickUp dapat disesuaikan, dapat digunakan ulang, dan mudah dihubungkan ke tugas proyek atau catatan CRM Anda.

✅ Template Faktur Freelance ClickUp: Terbaik untuk penyedia layanan mandiri yang membebankan biaya per jam atau per proyek. Tambahkan rincian layanan, catatan waktu, dan informasi klien—lalu kirim langsung melalui ClickUp atau ekspor sebagai PDF

Dapatkan template gratis Tagih klien dengan jelas dan profesional menggunakan templat faktur freelance ClickUp

✅ Template Faktur ClickUp: Dirancang untuk proyek berulang atau tim kecil. Tambahkan item baris, rincian pajak, syarat pembayaran, dan elemen branding—sehingga Anda tidak perlu membuat format yang sama setiap bulan

Dapatkan template gratis Lacak status faktur, tanggal jatuh tempo, dan jenis pembayaran dengan templat faktur ClickUp

Fitur terbaik ClickUp

Buat Dashboard yang difilter untuk melihat status proyek, permintaan klien, dan tugas yang terlambat dalam satu tempat

Organisir ruang kerja Anda berdasarkan departemen (penjualan, operasional, keuangan) dengan Spaces dan Folders

Buat alur kerja proyek kustom dengan logika kondisional dan ketergantungan tugas

Sematkan tautan pembayaran, kalender, atau formulir langsung ke dalam ClickUp Docs

Atur tugas berulang untuk proyek retainer atau pemeriksaan layanan bulanan

Gunakan Tujuan dan Milestone untuk melacak hasil kerja klien yang penting dan ketentuan kontrak

Buat tampilan yang dapat diakses klien dengan izin yang menyembunyikan catatan internal atau draf

Gunakan kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi untuk mengalokasikan, memprioritaskan, dan memperbarui tugas secara otomatis

Manfaatkan alat kolaborasi terintegrasi seperti ClickUp Chat, SyncUps, Komentar yang Ditujukan, dan bagikan pembaruan dengan klien atau rekan kerja

Manfaatkan lebih dari 1000 integrasi untuk terhubung dengan alat favorit Anda

Batasan ClickUp

Ragam fitur yang luas dapat terasa membingungkan tanpa panduan pengaturan awal

Pengalaman mobile tidak sehalus saat mengelola dokumen atau formulir kompleks saat bepergian

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (10.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp

Celine R., seorang Lead Desainer UX/UI, mengatakan:

Saya telah menggunakan ClickUp sejak awal perkembangannya, dan sungguh mengesankan melihat transformasinya menjadi alat produktivitas yang komprehensif. Peluncuran fitur dan pembaruan secara berkelanjutan menunjukkan komitmen tim dalam meningkatkan pengalaman pengguna.

Saya telah menggunakan ClickUp sejak awal perkembangannya, dan sungguh mengesankan melihat transformasinya menjadi alat produktivitas yang komprehensif. Peluncuran fitur dan pembaruan secara berkelanjutan menunjukkan komitmen tim dalam meningkatkan pengalaman pengguna.

2. Agency Handy (Terbaik untuk agensi yang mengelola pengiriman hasil kerja klien)

melalui Agency Handy

Agency Handy dirancang untuk tim kreatif yang bekerja dalam siklus umpan balik. Aplikasi ini memungkinkan Anda mengorganisir pekerjaan klien ke dalam dasbor terstruktur, menugaskan tugas, dan mengelola revisi file tanpa perlu bertukar email yang berantakan. Semua hal terlihat, dapat dilacak, dan berorientasi pada tenggat waktu.

Setiap aspek pekerjaan Anda, mulai dari konsep awal hingga persetujuan akhir, menjadi transparan, dapat dilacak, dan terikat secara rapi dengan tenggat waktu. Yang benar-benar membedakan Agency Handy adalah alur kerja persetujuan klien yang canggih.

Baik Anda sedang mempresentasikan konsep logo baru, brosur multi-halaman, atau aset kreatif lainnya, Anda dapat membagikannya dengan mudah, meminta umpan balik spesifik, dan secara resmi meminta persetujuan langsung di dalam platform. Hal ini memastikan pekerjaan Anda tetap berjalan lancar, menghindari hambatan yang disebabkan oleh tumpukan email yang menumpuk di kotak masuk.

Fitur terbaik Agency Handy

Buat dasbor dengan kemudahan seret dan lepas untuk setiap proyek klien

Sederhanakan proses persetujuan dengan alur persetujuan bawaan yang mengurangi putaran revisi

Lacak aset, mockup, dan versi menggunakan pengelola file visual

Sesuaikan portal klien untuk berbagi dokumen dan memberikan pembaruan status secara real-time

Batasan Agency Handy

Pilihan integrasi terbatas di luar alat kreatif inti

Mungkin terlalu berlebihan untuk tim yang mengelola proyek-proyek kecil dan sederhana

Harga fleksibel untuk agensi

Freelancer: $19/bulan

Paket awal untuk tim: $99/bulan

Business Pro: $199/bulan

Peringkat dan ulasan Agency Handy

Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Agency Handy

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Handy adalah alat portal klien yang fantastis untuk agensi berkat antarmuka pengguna yang ramah, memudahkan klien untuk mengakses dan menavigasi platform.

Handy adalah alat portal klien yang fantastis untuk agensi berkat antarmuka pengguna yang ramah, memudahkan klien untuk mengakses dan menavigasi platform.

3. Dubsado (Terbaik untuk alur kerja yang dapat disesuaikan dan otomatisasi)

melalui Dubsado

Dubsado dirancang untuk bisnis berbasis layanan yang ingin memiliki kontrol lebih besar atas cara klien bergerak melalui proses. Mulai dari onboarding hingga offboarding, Dubsado menyediakan alat untuk membuat formulir kustom, mengotomatisasi kontrak, dan menyederhanakan penjadwalan — semuanya di bawah merek Anda.

Keunggulan utama platform ini terletak pada kemampuannya untuk memfasilitasi pembuatan alur kerja yang sangat detail dan cerdas. Anda dapat mengonfigurasi tindak lanjut otomatis, menugaskan tugas spesifik, memicu email personalisasi, dan memperbarui status klien secara dinamis berdasarkan tindakan klien atau milestone proyek.

Bagi konsultan mandiri atau tim yang mengelola sejumlah besar klien, otomatisasi canggih ini secara signifikan mengurangi beban administratif tanpa mengorbankan sentuhan personal yang krusial untuk hubungan klien.

Fitur terbaik Dubsado

Buat formulir pendaftaran yang sepenuhnya dapat disesuaikan dan halaman penangkapan prospek

Otomatiskan pembuatan kontrak dan faktur dengan dukungan tanda tangan elektronik bawaan

Jadwalkan pertemuan dengan mudah menggunakan deteksi zona waktu dan pengaturan buffer

Desain alur kerja menggunakan logika kondisional dan pemicu tugas untuk otomatisasi yang lancar

Batasan Dubsado

Kurva pembelajaran yang lebih curam bagi pengguna baru yang belum familiar dengan otomatisasi alur kerja

Fitur pelaporan dan analitik yang terbatas dibandingkan dengan pesaing

Harga Dubsado

Uji coba gratis tersedia (tanpa batas waktu, terbatas untuk tiga klien)

Paket Pemula: $20/bulan

Premier: $40/bulan

Ulasan dan peringkat Dubsado

G2: 4.2/5 (70+ ulasan)

Capterra: 4.2/5 (50+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Dubsado

Seorang pengguna Capterra mengatakan:

Platform ini memang berhasil menyelesaikan tugasnya, dan merupakan platform terbaik yang tersedia untuk kebutuhan kami, tetapi bisa jauh lebih baik.

Platform ini memang berhasil menyelesaikan tugasnya, dan merupakan platform terbaik yang tersedia untuk kebutuhan kami, tetapi bisa jauh lebih baik.

4. HoneyBook (Terbaik untuk freelancer yang mengelola kontrak dan pembayaran)

melalui HoneyBook

HoneyBook dirancang untuk freelancer dan kreator solo yang ingin menjaga segala sesuatunya tetap sederhana. Aplikasi ini menggabungkan proposal, kontrak, dan pembayaran menjadi satu alur yang rapi, sehingga klien dapat menandatangani dan membayar dalam hitungan menit, bukan hari. Tidak diperlukan keterampilan teknis atau pengaturan backend.

Fitur unggulannya adalah pengalaman pengguna yang luar biasa yang ditawarkannya. Dengan usaha minimal, Anda dapat dengan mudah mengirimkan proposal yang profesional dan bermerk, menetapkan jadwal pembayaran yang jelas, serta mengotomatisasi pengingat pembayaran.

Jika Anda sering kesulitan mengejar tagihan yang terlambat atau mengelola proses onboarding klien secara manual, HoneyBook menawarkan solusi yang terintegrasi dan intuitif untuk menjaga tugas-tugas keuangan dan administratif Anda tetap terorganisir dengan rapi.

Fitur terbaik HoneyBook

Gunakan templat siap pakai untuk proposal, kontrak, dan faktur untuk menghemat waktu

Jadwalkan pembayaran dengan mudah dan kirim pengingat otomatis untuk tetap teratur

Sentralisasikan semua komunikasi proyek dengan portal klien khusus

Kelola proyek di mana saja dengan aplikasi seluler yang sepenuhnya fungsional

Batasan HoneyBook

Pilihan penyesuaian terbatas untuk alur kerja yang lebih kompleks

Tidak dilengkapi dengan fitur pelacakan waktu bawaan dan alat pelaporan yang mendalam

Harga HoneyBook

Paket Pemula: $36/bulan

Essentials: $59/bulan

Premium: $129/bulan

Ulasan dan peringkat HoneyBook

G2: 4.5/5 (170+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang HoneyBook

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya suka bahwa saya dapat mengakses hampir semua yang saya butuhkan di satu tempat. Hal ini telah meningkatkan profesionalisme bisnis saya secara signifikan.

Saya suka bahwa saya dapat mengakses hampir semua yang saya butuhkan dalam satu tempat. Hal ini telah meningkatkan profesionalisme bisnis saya secara signifikan.

5. Bonsai (Pilihan terbaik sebagai platform freelancing all-in-one)

melalui Bonsai

Bonsai memungkinkan Anda mengelola proposal, kontrak, faktur, dan pajak tanpa perlu berpindah platform. Aplikasinya ramping dan minimalis, namun dilengkapi dengan fitur admin yang cukup kuat untuk mengelola bisnis Anda sendiri tanpa merasa kewalahan.

Selain kebutuhan dasar bisnis, Bonsai menonjol dengan fitur akun bisnis bawaan, pelacakan pajak otomatis, kontrak yang sepenuhnya dapat disesuaikan, dan alur kerja onboarding klien yang efisien.

Jika Anda sudah bosan mengintegrasikan layanan seperti Stripe untuk pembayaran, QuickBooks untuk akuntansi, dan Google Docs untuk dokumentasi secara manual, Bonsai menawarkan solusi terintegrasi dan rapi yang menggabungkan semua fungsi ini ke dalam satu ruang kerja yang efisien.

Fitur terbaik Bonsai

Sederhanakan keuangan dengan fitur perbankan freelance bawaan—lacak perkiraan pajak, pengurangan biaya, dan tujuan tabungan

Sederhanakan proses dari proposal hingga pembayaran dengan tanda tangan elektronik dan penagihan berdasarkan milestone

Lacak waktu dan ubah menjadi faktur dengan satu klik

Gunakan templat siap pakai untuk kontrak, perjanjian kerahasiaan (NDA), dan dokumen onboarding untuk bekerja lebih cepat

Batasan Bonsai

Keterbatasan fleksibilitas untuk tim atau agensi dengan banyak pengguna

Beberapa fitur keuangan saat ini hanya tersedia di AS

Harga Bonsai

Basic: $15 per pengguna per bulan

Essentials: $25 per pengguna per bulan

Premium: $39 per pengguna per bulan

Elite: $59 per pengguna per bulan

Ulasan dan peringkat Bonsai

G2: 4.3/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (90+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Bonsai

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Sungguh luar biasa dapat mengirim kontrak, proposal, faktur, dan formulir ke klien dalam satu platform yang sama. Saya suka bahwa Bonsai adalah solusi all-in-one untuk freelancer dan bisnis kecil.

Sungguh luar biasa dapat mengirim kontrak, proposal, faktur, dan formulir ke klien dalam satu platform yang sama. Saya suka bahwa Bonsai adalah solusi all-in-one untuk freelancer dan bisnis kecil.

6. Moxo (Terbaik untuk portal klien berlabel putih)

melalui Moxo

Jika Anda ingin memberikan pengalaman yang personal dan berorientasi pada klien, Moxo menyediakan alat yang Anda butuhkan. Mulai dari berbagi dokumen yang aman, pesan real-time, hingga ruang kerja yang dibranding, Moxo dirancang untuk firma yang ingin tampil profesional dan tetap aman.

Moxo benar-benar unggul dengan kemampuan white-label yang kuat, artinya klien Anda tidak akan pernah melihat antarmuka pihak ketiga; sebaliknya, seluruh pengalaman akan terintegrasi secara mulus dengan merek Anda.

Baik Anda seorang konsultan hukum yang mengelola informasi sensitif atau penasihat keuangan yang memberikan panduan personal, Anda dapat dengan mudah meluncurkan pusat klien profesional yang siap digunakan di perangkat mobile dan terasa sepenuhnya milik Anda, memperkuat identitas merek Anda di setiap titik kontak.

Fitur terbaik Moxie

Buat portal klien yang aman dan bermerk dengan logo, warna, dan domain kustom Anda

Sediakan onboarding dan layanan yang lancar dengan alur kerja yang berfokus pada mobile

Otomatiskan langkah persetujuan dan lacak setiap interaksi klien secara real-time

Integrasikan obrolan, berbagi file, dan tanda tangan elektronik untuk pengalaman klien yang terintegrasi

Batasan Moxie

Kustomisasi terbatas di luar elemen branding

Tidak ideal untuk manajemen proyek tim internal

Harga Moxo

Harga kustom

Peringkat dan ulasan Moxie

G2: 4.5/5 (170+ ulasan)

Capterra: 4.0/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Moxo

Seorang pengguna Capterra mengatakan:

Moxo telah sangat membantu dalam mempermudah komunikasi dan korespondensi dengan klien kami. Kami sangat menyukai kemampuan untuk berkomunikasi dengan mereka di satu lokasi yang ditentukan (bukan melalui pesan teks, WhatsApp, dll) dan berbagi file secara bolak-balik.

Moxo telah sangat membantu dalam mempermudah komunikasi dan korespondensi dengan klien kami. Kami sangat menyukai kemampuan untuk berkomunikasi dengan mereka di satu lokasi yang ditentukan (bukan melalui pesan teks, WhatsApp, dll) dan berbagi file secara bolak-balik.

7. Plutio (Terbaik untuk wirausaha tunggal yang mengelola layanan multiple)

melalui Plutio

Menjalankan bisnis satu orang seringkali berarti harus berganti peran secara terus-menerus —manajer proyek, pengelola klien, pemasar, dan banyak lagi. Plutio menyatukan semua itu dalam satu dashboard yang rapi, di mana Anda dapat mengelola klien, mengirim proposal, melacak waktu, dan bercakap-cakap—semua tanpa perlu meninggalkan aplikasi.

Fitur unggulan Plutio meliputi kotak masuk kolaboratif, portal klien multibahasa, dan CRM bawaan. Dirancang untuk menyederhanakan operasi solo yang tersebar menjadi alur kerja yang terfokus dan terasa dapat diatasi, bahkan saat Anda menangani beberapa peran sekaligus.

Fitur terbaik Plutio

Sediakan portal klien multibahasa untuk menciptakan pengalaman yang lebih inklusif

Kelola email, obrolan, dan komentar tugas dari satu kotak masuk kolaboratif

Kirim proposal bermerk dengan tanda tangan elektronik bawaan untuk persetujuan yang lebih cepat

Lacak tugas, catat waktu, dan buat faktur—semua dari satu tempat

Batasan Plutio

Mungkin terasa terlalu banyak fitur untuk bisnis layanan sederhana

Integrasi pihak ketiga yang terbatas dibandingkan dengan platform lain

Harga Plutio

Solo: $19/bulan

Studio: $39/bulan

Agen: $99/bulan

Ulasan dan peringkat Plutio

G2: 4.3/5 (50+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (160+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Plutio

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya dapat melakukan semua tugas manajemen bisnis saya di satu tempat. Misalnya, proposal, faktur dan kwitansi, pelacakan waktu, manajemen tugas, dan lain-lain.

Saya dapat melakukan semua tugas manajemen bisnis saya di satu tempat. Misalnya, proposal, faktur dan kwitansi, pelacakan waktu, manajemen tugas, dan lain-lain.

8. 17hats (Terbaik untuk profesional acara dan fotografer)

melalui 17hats

Jika bisnis Anda bergantung pada serangkaian langkah yang dapat diulang—seperti konsultasi awal, penawaran detail, penandatanganan kontrak, pelaksanaan layanan (seperti pemotretan atau acara), dan penagihan akhir—17hats dirancang untuk membantu Anda mengotomatisasi setiap aspek.

Didesain khusus untuk profesional di industri layanan kreatif dan berbasis acara, termasuk fotografer, perencana acara, dan desainer, yang membutuhkan alur kerja terstruktur tanpa harus membangunnya dari nol.

Semua fitur di 17hats beroperasi menggunakan templat yang sangat dapat disesuaikan, mulai dari penawaran bermerk dan kontrak hingga tindak lanjut otomatis dan catatan ucapan terima kasih. Pendekatan sistematis ini secara signifikan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk email bolak-balik yang membosankan, memungkinkan Anda mengalokasikan lebih banyak waktu untuk melayani klien secara langsung atau mempersiapkan proyek berikutnya.

fitur terbaik 17hats

Gunakan templat alur kerja yang disesuaikan untuk acara, fotografi, dan proyek kreatif

Jadwalkan pertemuan klien dengan alat bawaan yang terintegrasi dengan kalender Anda

Otomatiskan tindak lanjut, pengingat, dan ucapan terima kasih dengan urutan email

Sederhanakan proses onboarding klien dengan alat penagihan dan kontrak yang terintegrasi

batasan 17hats

Antarmuka mungkin terasa ketinggalan zaman dibandingkan dengan alat-alat yang lebih baru

Kurang fleksibel untuk tim atau bisnis dengan penawaran layanan yang kompleks

harga 17hats

Bulanan: $60/bulan

ulasan dan peringkat 17hats

G2: 4.4/5 (70+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (130+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang 17hats

Seorang pengguna G2 mengatakan:

17hats memungkinkan saya untuk mengelola semua tugas administratif bisnis dan semua catatan serta dokumen yang terkait dengan setiap klien di satu tempat. Bagian terbaiknya adalah sebagian besar tugas tersebut telah diotomatisasi, sehingga tidak perlu mempekerjakan asisten untuk tugas-tugas tersebut.

17hats memungkinkan saya untuk mengelola semua tugas administratif bisnis dan semua catatan serta dokumen yang terkait dengan setiap klien di satu tempat. Bagian terbaiknya adalah sebagian besar tugas tersebut telah diotomatisasi, sehingga tidak perlu mempekerjakan asisten untuk tugas-tugas tersebut.

9. SuiteCRM (CRM open-source terbaik untuk tim kecil)

melalui SuiteCRM

SuiteCRM memberikan Anda kendali penuh atas sistem CRM Anda — tanpa ketergantungan pada vendor, tanpa pembaruan paksa. Ini adalah perangkat lunak sumber terbuka, sehingga tim kecil dengan sumber daya teknis dapat menyesuaikan alur kerja, bidang, dan dasbor sesuai dengan operasional mereka.

Setiap modul dalam SuiteCRM, mulai dari manajemen kontak yang komprehensif dan pelacakan prospek hingga penyelesaian kasus yang efisien, dapat disesuaikan. Hal ini menjadikannya pilihan yang solid bagi tim IT yang berpengalaman yang mencari solusi CRM yang hemat biaya, sangat fleksibel, dan menawarkan ruang yang cukup untuk pertumbuhan, asalkan mereka bersedia menginvestasikan waktu dan usaha dalam pengaturan awal dan pengelolaan berkelanjutan.

Fitur terbaik SuiteCRM

Deploy di server Anda sendiri dengan akses penuh ke kode sumber

Buat dasbor kustom menggunakan modul pembuat dasbor seret dan lepas

Otomatisasi alur kerja dengan mesin yang kuat dan pemicu kondisional

Perluas fungsionalitas dengan perpustakaan plugin dan tema yang luas yang dibuat oleh komunitas

Batasan SuiteCRM

Membutuhkan pengaturan teknis dan pemeliharaan berkelanjutan

Antarmuka terasa ketinggalan zaman dibandingkan dengan CRM SaaS modern

Harga SuiteCRM

Gratis (open-source, self-hosted)

Rencana dukungan berbayar tersedia melalui mitra pihak ketiga

Peringkat dan ulasan SuiteCRM

G2: 4.2/5 (90+ ulasan)

Capterra: 4.2/5 (40+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang SuiteCRM

Seorang pengguna Capterra mengatakan:

Kami menggunakan SuiteCRM sebagai repositori pusat untuk Layanan Pelanggan. Kami mencatat semua kontak yang kami lakukan dengan mereka, baik yang direncanakan maupun yang telah selesai. Ini adalah pusat informasi penting bagi tim kami untuk memastikan bahwa semua kontak dengan pelanggan terkelola dengan baik.

Kami menggunakan SuiteCRM sebagai repositori pusat untuk Layanan Pelanggan. Kami mencatat semua kontak yang kami lakukan dengan mereka, baik yang direncanakan maupun yang telah selesai. Ini adalah pusat informasi penting bagi tim kami untuk memastikan bahwa semua kontak dengan pelanggan terkelola dengan baik.

10. Capsule CRM (CRM ringan terbaik dengan pelacakan klien)

melalui Capsule CRM

Capsule CRM menawarkan pengalaman yang bersih dan terfokus tanpa kerumitan. Ini ideal untuk tim kecil yang ingin melacak penjualan, mengelola hubungan, dan mengikuti tugas—semua dari dasbor terpusat yang sederhana dan efisien.

Semua fungsi penting ini terpusat dalam satu dasbor yang sederhana dan mudah digunakan, memastikan kemudahan dan efisiensi. Desain yang ramah mobile, ditambah dengan pengingat otomatis dan riwayat kontak yang lengkap, membantu Anda tetap fokus pada prioritas bisnis Anda.

Fitur terbaik Capsule CRM

Kelola saluran penjualan visual dengan tahap-tahap seret dan lepas untuk setiap transaksi

Sinkronkan email dengan mulus dengan Gmail dan Outlook langsung di dalam ruang kerja Anda

Lihat riwayat kontak dengan catatan, panggilan, dan tugas—semua dalam satu tempat

Gunakan tag kustom, bidang, dan alur kerja untuk memisahkan dan mempersonalisasi pengelolaan klien

Batasan Capsule CRM

Fitur pelaporan dan analitik terbatas pada paket tingkat bawah

Tidak ada fitur penagihan bawaan atau otomatisasi lanjutan

Harga Capsule CRM

Rencana gratis

Paket Pemula: $21 per pengguna per bulan

Pertumbuhan: $38 per pengguna per bulan

Lanjutan: $60 per pengguna per bulan

Ulasan dan peringkat Capsule CRM

G2: 4.7/5 (400+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (160+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Capsule CRM

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Fitur-fitur di Capsule CRM cukup dasar. Saya benar-benar merindukan HubSpot karena semua yang bisa saya lakukan dengannya. Namun, apa yang Capsule lakukan, mereka lakukan dengan sangat baik dan sederhana, dan mereka memenuhi semua kebutuhan kami tanpa kompleksitas yang dibawa oleh opsi yang lebih besar.

Fitur-fitur di Capsule CRM cukup dasar. Saya benar-benar merindukan HubSpot karena begitu banyak hal yang bisa saya lakukan dengannya. Namun, apa yang Capsule lakukan, mereka lakukan dengan sangat baik dan sederhana, dan mereka memenuhi semua kebutuhan kami tanpa kerumitan yang dibawa oleh opsi yang lebih besar.

Lakukan Lebih Banyak dengan ClickUp yang Bertumbuh Bersama Anda

Melampaui alat seperti Moxie adalah tanda yang baik—bisnis Anda sedang berkembang. Namun, hal ini juga berarti sistem Anda perlu berkembang. Lebih banyak klien, hasil kerja, dan proses yang kompleks membutuhkan platform yang dapat mengikuti perkembangan tanpa menambah kerumitan.

ClickUp memberi Anda kendali penuh. Semua data tetap terintegrasi, mulai dari formulir klien hingga kontrak, dokumen hingga dashboard, sehingga Anda dapat mengembangkan bisnis tanpa perlu menggabungkan berbagai alat. Baik Anda bekerja sendiri atau memimpin tim, Anda mendapatkan kejelasan, kustomisasi, dan kolaborasi yang sesungguhnya—semua dalam satu platform.

