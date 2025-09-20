10 Alternatif Terbaik Speechmatics untuk Transkripsi Suara ke Teks yang Akurat pada Tahun 2025

Teknologi speech-to-text telah berkembang pesat. Apa yang dulu memakan waktu berjam-jam kini hanya membutuhkan beberapa menit, dengan hasil yang lebih akurat dari sebelumnya.

Speechmatics merupakan salah satu platform terkemuka di bidang ini. Platform ini akurat, cepat, dan mendukung berbagai bahasa. Namun, ini bukan solusi yang cocok untuk semua kebutuhan.

Anda mungkin membutuhkan transkripsi real-time, label pembicara, atau integrasi yang lebih baik yang sesuai dengan alur kerja dan anggaran Anda. Baik Anda seorang pengembang, podcaster, jurnalis, atau profesional konten, ada alat yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Dalam panduan ini, Anda akan menemukan alternatif terbaik untuk Speechmatics. Setiap pesaing menawarkan sesuatu yang berbeda—fitur, harga, atau kinerja. Sebagai bonus, kami akan memperkenalkan Anda pada fitur Talk to Text dari ClickUp yang revolusioner, yang tidak hanya menerjemahkan ucapan Anda—tetapi juga melakukan pekerjaan Anda!

Alternatif Terbaik untuk Speechmatics dalam Sekilas

Simak ringkasan singkat ini tentang alternatif terbaik Speechmatics untuk meningkatkan alur kerja konversi suara ke teks Anda!

Alat Terbaik untuk Fitur utama Harga* ClickUp Semua ukuran tim yang membutuhkan tugas, transkripsi, dan kolaborasi dalam satu tempat Talk to Text, ClickUp Brain dan Brain Max, AI Notetaker, ClickUp Brain, Tasks, Dokumen Bertenaga AI Rencana gratis selamanya; Penyesuaian untuk perusahaan Deepgram Tim pengembangan berukuran menengah yang membutuhkan transkripsi real-time yang didorong oleh API Model Nova-3, transkripsi real-time, pemisahan pembicara, dan pemformatan cerdas Bayar sesuai penggunaan Google Speech-to-Text Tim besar yang membutuhkan transkripsi akurat dan multibahasa dalam skala besar 125+ bahasa, mode real-time dan batch, kamus kustom, identifikasi pembicara Bayar sesuai penggunaan Otter. ai Tim kecil yang membutuhkan catatan rapat dan ringkasan otomatis Transkripsi real-time, ringkasan, tindakan yang perlu dilakukan, Otter Chat Gratis, Berbayar mulai dari $16,99 per pengguna per bulan AssemblyAI Tim pengembangan yang membutuhkan transkripsi dengan fitur AI seperti analisis sentimen dan penyuntingan Pemrosesan real-time dan batch, analisis sentimen, pengeditan PII, deteksi bahasa Gratis; Berbayar mulai dari $0,12 per jam Rev. ai Tim kecil hingga besar yang membutuhkan transkripsi cepat dan akurat Streaming dan asinkron, kamus kustom, opsi transkripsi oleh manusia Berlangganan mulai dari $14,99 per pengguna/bulan Whisper Pengembang solo yang membutuhkan transkripsi offline open-source dan multibahasa Multibahasa, terjemahan ke bahasa Inggris, sumber terbuka, deployment lokal Bayar sesuai penggunaan DeepSpeech Individu yang membutuhkan transkripsi offline dan real-time di perangkat lokal Penggunaan offline, real-time, model yang sudah dilatih sebelumnya, lintas platform, sumber terbuka Gratis (open-source) Gladia Tim berukuran menengah yang membutuhkan transkripsi cerdas dan multibahasa dengan analisis lebih dari 100 bahasa, pergantian kode, diarization, ringkasan, dan analisis sentimen Gratis; Berbayar mulai dari $0,612 per jam Braina Pengguna individu yang membutuhkan fitur pengetikan offline dengan asisten AI Diktasi, dukungan multibahasa, perintah suara, mode offline, dan asisten AI Gratis, Berbayar mulai dari $99 per tahun

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Speechmatics?

Pilihan alat speech-to-text yang tepat bergantung pada cara Anda bekerja, fitur yang Anda butuhkan, dan seberapa banyak Anda bersedia mengeluarkan biaya. Berikut adalah hal-hal penting yang perlu diperhatikan saat membandingkan alternatif:

Akurasi transkripsi tinggi : Prioritaskan : Prioritaskan alat transkripsi yang memberikan hasil konsisten dan andal, bahkan dengan aksen, kebisingan latar belakang, atau kosakata khusus

Pemrosesan real-time dan batch : Pilih alat yang memungkinkan Anda menerjemahkan audio langsung atau mengunggah file secara massal, tergantung pada alur kerja Anda

Kamus kustom : Tambahkan istilah atau bahasa khusus industri Anda sendiri untuk meningkatkan akurasi pengenalan dan mengurangi pengeditan manual

Opsi integrasi : Hubungkan alat ini dengan platform yang sudah ada, seperti perangkat lunak pengeditan, : Hubungkan alat ini dengan platform yang sudah ada, seperti perangkat lunak pengeditan, perangkat lunak video pelatihan , penyimpanan cloud, atau CMS, untuk mempermudah proses Anda

Harga yang fleksibel : Pilih paket yang sesuai dengan kebutuhan Anda, baik untuk transkripsi beberapa menit atau mengelola berjam-jam audio setiap minggu

Dukungan multi-bahasa : Pastikan alat tersebut mendukung bahasa dan dialek yang Anda gunakan, terutama untuk konten global

Identifikasi pembicara : Aktifkan penandaan pembicara yang jelas untuk memudahkan pembacaan dan pengeditan transkrip

Format ekspor : Simpan transkrip dalam format file yang Anda butuhkan—baik itu TXT, SRT, atau JSON untuk penggunaan pasca-produksi atau pengembangan

API yang ramah pengembang: Gunakan API yang andal dan terdokumentasi dengan baik jika Anda perlu mengintegrasikan transkripsi ke dalam aplikasi atau sistem Anda

Alternatif Terbaik untuk Speechmatics

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Sekarang setelah Anda tahu apa yang harus dicari dalam alternatif Speechmatics, mari kita bahas alat pengenalan suara terbaik yang layak dicoba.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk manajemen tugas dan transkripsi dalam satu platform)

Coba ClickUp Talk to Text Rekam ide atau catatan di mana saja dengan ClickUp Talk To Text

ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia. Artinya, tidak hanya merekam pertemuan Anda—tetapi juga membantu Anda mengubah setiap percakapan menjadi tindakan dan hasil! Ini adalah pilihan yang menarik bagi pengguna Speechmatics, terutama bagi mereka yang mencari platform suara ke teks yang memiliki pemahaman penuh tentang pekerjaan Anda dan dapat menjalankan tugas untuk Anda.

Dengan ClickUp, Anda tidak perlu berpindah dari satu alat ke alat lain. Platform ini menggabungkan kemampuan speech-to-text canggih dengan manajemen tugas dan proyek yang didukung AI. Siap untuk mengucapkan selamat tinggal pada kerumitan kerja?

ClickUp Talk to Text

ClickUp’s Talk to Text adalah alat pengetikan berbasis AI yang kuat, dirancang untuk mempermudah alur kerja Anda dengan mengubah ucapan menjadi teks yang rapi dan dapat ditindaklanjuti.

Ubah ide Anda menjadi teks yang dapat ditindaklanjuti dengan fitur Talk to Text

Inilah yang ditawarkannya:

AI auto-edit: Berbeda dengan pengenalan suara standar, ClickUp’s Talk to Text tidak hanya mentranskrip—tetapi juga secara cerdas mengedit ucapan Anda secara real-time. Anda dapat memilih tingkat penyempurnaan, mulai dari koreksi minimal hingga penyempurnaan tingkat profesional

Mention dan tautan yang sadar konteks: AI mengenali saat Anda menyebutkan rekan kerja, tugas, atau dokumen, dan secara otomatis menyisipkan tautan atau mention yang tepat, menjaga catatan Anda tetap dapat ditindaklanjuti dan terhubung dalam ekosistem ClickUp

Kamus pribadi: Alat ini mempelajari istilah unik Anda, istilah teknis industri, dan nama panggilan, memastikan transkripsi yang akurat dan disesuaikan dengan kebutuhan Anda

Dukungan multibahasa: Dikte dalam bahasa ibu Anda karena ClickUp mendukung lebih dari 50 bahasa untuk tim global

Pencarian dan integrasi terpadu: Dikte di mana saja di ClickUp, berinteraksi dengan model AI canggih, dan cari di seluruh aplikasi terhubung Anda tanpa perlu beralih alat

Fitur Talk to Text terintegrasi dalam ClickUp Brain MAX, asisten AI desktop ClickUp. Berikut panduan singkat tentang cara menggunakan aplikasi AI Super ini:

ClickUp Brain

Setelah transkrip siap, ClickUp Brain mengambil alih. Ini adalah asisten AI bawaan yang memindai seluruh percakapan, mengidentifikasi poin-poin penting, dan merangkum apa yang telah dikatakan. Kemudian, ia melakukan hal yang powerful—mengubah wawasan tersebut menjadi Tugas—tindakan nyata yang dapat dilacak.

Ringkas percakapan Anda dengan ClickUp Brain

Setiap tugas ClickUp yang dibuat oleh Brain berada di papan proyek Anda. Anda dapat menambahkan tanggal jatuh tempo, menugaskan pemilik, dan membaginya menjadi subtugas, sehingga semuanya tetap terorganisir dan terhubung.

ClickUp AI Notetaker

Selanjutnya adalah ClickUp AI Notetaker. Anda menjadwalkan panggilan, dan ia akan bergabung secara otomatis ke pertemuan Zoom, Google Meet, atau Teams Anda. Tidak perlu menekan tombol rekam. Ia mendengarkan, menerjemahkan, dan menyimpan percakapan secara real-time langsung ke ruang kerja Anda.

Rekam transkripsi akurat dengan label pembicara, ringkasan, rekaman, dan daftar tindakan yang terorganisir rapi dalam satu dokumen, menggunakan ClickUp AI Notetaker

Transkrip, file video, dan ringkasan Anda disimpan langsung ke ClickUp Docs yang bersifat pribadi untuk penyimpanan aman dan referensi yang mudah. Selain itu, semua transkrip rapat Anda sepenuhnya dapat dicari, memungkinkan pengguna untuk dengan cepat menemukan siapa yang mengatakan apa, bahkan jika mereka melewatkan rapat atau membutuhkan ringkasan singkat.

ClickUp Clips

Ingin menambahkan konteks lebih banyak ke sebuah Tugas? Gunakan ClickUp Clips. Rekam layar Anda, jelaskan langkah berikutnya, atau pandu tim Anda melalui suatu keputusan. Klip tersebut disimpan ke dalam Tugas. Kini, tim Anda tidak perlu bertanya dua kali—mereka memiliki suara dan layar Anda dalam satu tempat.

Berkomunikasi secara asinkron dengan tim Anda menggunakan ClickUp Clips

Jika Anda membutuhkan jawaban berdasarkan konteks untuk pekerjaan, dokumen, atau percakapan apa pun di ClickUp, cukup tanyakan kepada Brain. Ia akan menampilkan apa yang Anda butuhkan dalam hitungan detik.

Dengan mengotomatisasi ringkasan dan berbagi pengetahuan, tim dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari informasi dan pertemuan yang tidak perlu, serta tetap fokus pada tugas-tugas prioritas tinggi.

ClickUp juga mendukung integrasi dengan alat rapat pihak ketiga dan layanan transkripsi. Misalnya, jika Anda menggunakan Tactiq untuk transkripsi, Anda dapat memicu Automasi untuk membuat Tugas yang sesuai di ClickUp, memastikan bahwa tindak lanjut tidak pernah terlewatkan, terlepas dari platform yang digunakan. Tim juga dapat menggunakan API atau platform integrasi untuk menyinkronkan data antara ClickUp dan alat rapat atau analitik lainnya, sehingga mempermudah alur kerja.

Dengan ClickUp, setiap fitur saling terhubung. Rapat menjadi transkrip. Transkrip menjadi tugas. Tugas menjadi proyek. Dan proyek selesai—semua dalam satu tempat.

Fitur terbaik ClickUp

Batasan ClickUp

Pengaturan awal mungkin memerlukan waktu untuk disesuaikan dengan alur kerja Anda

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2 : 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

ClickUp Brain benar-benar menghemat waktu. AI bawaan kini dapat merangkum percakapan panjang, menyusun dokumen, dan bahkan menerjemahkan klip suara langsung di dalam tugas, sehingga tim saya dapat mengurangi pergantian konteks dan tidak perlu menggunakan banyak alat tambahan. Pembaruan kalender dan Gantt baru membuat perencanaan menjadi lebih mudah.

ClickUp Brain benar-benar menghemat waktu. AI bawaan kini dapat merangkum percakapan panjang, menyusun dokumen, dan bahkan menerjemahkan klip suara langsung di dalam tugas, sehingga tim saya dapat mengurangi pergantian konteks dan tidak perlu menggunakan banyak alat tambahan. Pembaruan kalender dan Gantt baru membuat perencanaan menjadi lebih mudah.

2. Deepgram (Pilihan terbaik untuk pengenalan suara ke teks real-time, ramah pengembang, dan skala besar)

melalui Deepgram

API speech-to-text Deepgram dirancang untuk pengembang yang membutuhkan transkripsi cepat dan akurat secara real-time.

Model Nova-3-nya mampu menangani audio yang sulit—suara latar belakang, gangguan suara, dan beberapa pembicara. Baik Anda sedang mentranskrip panggilan, wawancara, atau siaran langsung, Deepgram menghasilkan output yang bersih dengan latensi rendah.

Ini juga melindungi data sensitif. Dengan fitur redaksi bawaan dan pemformatan cerdas, Anda dapat menghasilkan transkrip yang mudah dibaca dan aman tanpa perlu pengeditan tambahan. Jika Anda sedang mengembangkan fitur suara ke dalam aplikasi atau layanan, Deepgram menyediakan alat untuk melakukannya—cepat dan dalam skala besar.

Fitur terbaik Deepgram

Transkripsikan dengan jelas menggunakan model Nova-3—bahkan di lingkungan berisik atau dengan beberapa pembicara

Streaming audio secara real-time dengan API latensi rendah yang dirancang untuk kasus penggunaan langsung

Identifikasi pembicara secara otomatis untuk memisahkan suara dan memberi label pada percakapan

Format transkrip secara instan dengan tanda baca bawaan dan struktur yang rapi

Lindungi informasi sensitif dengan pengeditan otomatis PII selama transkripsi

Bekerja dalam lebih dari 30 bahasa dengan dukungan bawaan untuk tim global dan konten

Batasan Deepgram

Tidak ada editor transkrip bawaan atau antarmuka pengguna—hanya API

Harga Deepgram

Bayar Sesuai Penggunaan : Kredit gratis senilai $200

Pertumbuhan : $4000+ per tahun

Enterprise: $15.000+ per tahun

Ulasan dan penilaian Deepgram

G2 : 4.6/5 (270+ ulasan)

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Deepgram?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Fitur yang menonjol bagi kami adalah kemampuan transkripsi Deepgram dengan akurasi tinggi. Kami telah mengintegrasikan API Deepgram ke dalam alur kerja kami yang sudah ada dengan teknologi kami untuk menghasilkan transkripsi rekaman pertemuan untuk kasus penggunaan kualitatif kami, di mana Deepgram menghasilkan output yang andal dengan akurasi tinggi.

Fitur yang menonjol bagi kami adalah kemampuan transkripsi Deepgram dengan akurasi tinggi. Kami telah mengintegrasikan API Deepgram ke dalam alur kerja kami yang sudah ada dengan teknologi kami untuk menghasilkan transkripsi rekaman pertemuan untuk kasus penggunaan kualitatif kami, di mana Deepgram menghasilkan output yang andal dengan akurasi tinggi.

📮 ClickUp Insight: 47% responden survei kami belum pernah mencoba menggunakan AI untuk menangani tugas manual, namun 23% dari mereka yang telah mengadopsi AI mengatakan bahwa hal itu telah secara signifikan mengurangi beban kerja mereka. Perbedaan ini mungkin lebih dari sekadar kesenjangan teknologi. Sementara para pengadopsi awal telah meraih manfaat yang terukur, mayoritas mungkin meremehkan seberapa transformatif AI dapat mengurangi beban kognitif dan mengembalikan waktu. 🔥 ClickUp Brain mengisi celah ini dengan mengintegrasikan AI secara mulus ke dalam alur kerja Anda. Mulai dari merangkum percakapan, menyusun konten, hingga memecah proyek kompleks dan menghasilkan subtugas, AI kami dapat melakukannya semua. Tidak perlu beralih antar alat atau memulai dari awal. 💫 Hasil Nyata: STANLEY Security mengurangi waktu yang dihabiskan untuk membuat laporan hingga 50% atau lebih dengan alat pelaporan yang dapat disesuaikan dari ClickUp—membebaskan tim mereka untuk fokus lebih sedikit pada format dan lebih banyak pada peramalan.

3. Google Speech-to-Text (Terbaik untuk transkripsi multibahasa tingkat perusahaan)

Mengelola audio global di berbagai bahasa dan zona waktu? Google Cloud Speech-to-Text menerjemahkan konten berkapasitas besar secara real-time.

API ini mendukung lebih dari 125 bahasa dan dapat menambahkan tanda baca, menyaring kata-kata kasar, serta memecah teks menjadi potongan-potongan yang bersih dan mudah dibaca.

Perlu tahu siapa yang mengatakan apa? Fitur speaker diarization dan cap waktu tingkat kata akan mengatasinya. Anda juga dapat menyempurnakan hasil dengan kamus kustom dan penyesuaian model.

Jika kasus penggunaan Anda bersifat global, cepat, dan kompleks, mesin transkripsi Google dapat mengikutinya.

Fitur terbaik Google Speech-to-Text

Transkripsikan dengan cara Anda menggunakan mode streaming, batch, atau async

Tambahkan istilah Anda sendiri menggunakan kamus kustom untuk akurasi yang lebih baik

Lacak audio dengan presisi menggunakan cap waktu tingkat kata untuk tinjauan yang mudah

Sesuaikan hasil dengan menyesuaikan model agar sesuai dengan kebutuhan Anda

Pisahkan pembicara secara otomatis dengan fitur diarization bawaan

Batasan Google Speech-to-Text

Kesulitan dengan aksen dan dialek yang kuat

Akurasi yang lebih rendah di lingkungan berisik

Harga Google Speech-to-Text

Penawaran harga khusus

Ulasan dan peringkat Google Speech-to-Text

G2 : 4.6/5 (250+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Speech-to-Text?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Saya menyukai akurasi konten yang ditranskrip dibandingkan dengan perangkat lunak lain. Dengan kecerdasan buatan (AI) dan Machine Learning yang unggul, ia mengidentifikasi kata-kata yang salah eja atau terucap dengan salah dan memperbaikinya.

Saya menyukai akurasi konten yang ditranskrip dibandingkan dengan perangkat lunak lain. Dengan kecerdasan buatan (AI) dan Machine Learning yang unggul, ia mengidentifikasi kata-kata yang salah eja atau terucap dengan salah dan memperbaikinya.

💡 Tips Pro: Dokumen yang baik mencegah pekerjaan terhenti. Gunakan ClickUp Brain untuk mengubah catatan berantakan menjadi dokumen yang jelas dan dapat dibagikan — dengan cepat.

4. Otter. ai (Terbaik untuk catatan rapat otomatis dan ringkasan)

Jika Anda menghabiskan sebagian besar waktu Anda dalam rapat, Otter. ai adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Aplikasi ini mendengarkan, mencatat, dan mengorganisir percakapan Anda—sehingga Anda tidak perlu melakukannya.

Ia terhubung dengan panggilan Zoom, Microsoft Teams, atau Google Meet Anda. Saat Anda berbicara, ia menerjemahkan secara real-time. Setelah pertemuan, ia menghasilkan ringkasan AI dan mengidentifikasi tindakan yang perlu dilakukan.

Dengan Otter Chat, Anda dapat mengajukan pertanyaan tentang rapat-rapat sebelumnya dan mendapatkan jawaban instan. Perlu mencari apa yang dikatakan seseorang minggu lalu? Cukup tanyakan. Jika tim Anda ingin catatan rapat yang rapi dan dapat dicari tanpa perlu repot, Otter.ai adalah pilihan yang tepat.

Fitur terbaik Otter.ai

Transkripsikan rapat secara langsung dengan penangkapan real-time saat berlangsung

Ringkas poin-poin penting secara otomatis setelah setiap panggilan

Sorot langkah selanjutnya dengan deteksi item tindakan bawaan

Integrasikan dengan mudah dengan Zoom, Teams, dan Google Meet

Cari pertemuan sebelumnya dengan cepat menggunakan Otter Chat seperti asisten pintar

Bekerja di mana saja dengan aplikasi seluler dan desktop di iOS, Android, dan web

Batasan Otter.ai

Ekspor transkrip mungkin mengalami masalah format

Harga Otter.ai

Basic : Gratis

Pro : $16,99/bulan per pengguna

Bisnis : $30/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Otter.ai

G2 : 4.3/5 (290+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (90+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Otter. ai?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Otter.ai adalah alat AI yang hebat untuk mentranskrip audio dan video. Versi premiumnya sangat bagus, karena memungkinkan Anda mengunggah lebih banyak menit audio. Bagian terbaiknya adalah fitur penandaan waktu dan akurasi transkripsinya. Saya telah menggunakan versi premium ini dalam waktu yang lama, dan pembaruan terbaru yang memungkinkan AI membantu Anda mengekstrak informasi yang diperlukan dari percakapan sangat membantu.

Otter.ai adalah alat AI yang hebat untuk mentranskrip audio dan video. Versi premiumnya sangat bagus, karena memungkinkan Anda mengunggah lebih banyak menit audio. Bagian terbaiknya adalah fitur penandaan waktu dan akurasi transkripsinya. Saya telah menggunakan versi premium ini dalam waktu yang lama, dan pembaruan terbaru yang memungkinkan AI membantu Anda mengekstrak informasi yang diperlukan dari percakapan sangat membantu.

📖 Baca Juga: Alat Perekam Layar Gratis Tanpa Watermark Terbaik

5. AssemblyAI (Pilihan terbaik untuk pengembang yang membangun aplikasi berbasis suara skala besar)

melalui AssemblyAI

AssemblyAI dilengkapi dengan API yang kuat yang mengubah audio menjadi teks—dan menawarkan banyak fitur tambahan bagi pengembang.

Anda mendapatkan transkripsi real-time dan asinkron. Model Universal sangat akurat, bahkan pada audio yang berisik. Model ini juga mendukung lebih dari 99 bahasa dan dapat mendeteksi bahasa secara otomatis.

Ingin lebih dari sekadar teks? AssemblyAI menambahkan fitur cerdas seperti analisis sentimen, deteksi topik, dan moderasi konten. Bahkan secara otomatis menghapus informasi sensitif.

Jika Anda sedang mengembangkan fitur suara dalam aplikasi Anda, alat ini memberikan fleksibilitas untuk berskala dan kecerdasan untuk berkembang.

Fitur terbaik AssemblyAI

Transkrip secara langsung atau nanti dengan pemrosesan real-time dan batch

Analisis percakapan dengan analisis sentimen, penandaan topik, dan moderasi konten

Sembunyikan informasi sensitif secara otomatis dengan PII redaction

Deteksi bahasa secara instan dengan dukungan untuk lebih dari 99 bahasa dan dialek

Labelkan pembicara dengan jelas menggunakan fitur diarization bawaan untuk audio multi-orang

Batasan AssemblyAI

Akses streaming hanya tersedia pada paket berbayar

Hanya berbasis cloud, tidak ada deployment di lokasi

Harga AssemblyAI

Gratis : $50 kredit gratis

Bayar sesuai penggunaan : Mulai dari $0,15 per jam

Custom: Harga kustom

Ulasan dan penilaian AssemblyAI

G2 : Tidak ada ulasan yang tersedia

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

👀 Tahukah Anda? Hanya 7% dari komunikasi berasal dari kata-kata yang Anda gunakan. Sisanya adalah intonasi dan bahasa tubuh, yang dapat menentukan apakah pesan Anda diterima dengan baik atau tidak. Jika Anda memimpin tim, bukan hanya apa yang Anda katakan, tetapi cara Anda mengatakannya yang penting. Pelajari cara menyesuaikan gaya komunikasi Anda untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

6. Rev. ai (Pilihan terbaik untuk konversi suara ke teks cepat dengan akurasi setara manusia)

Rev. ai adalah alat lain untuk pengembang yang membutuhkan pengenalan suara yang akurat. Ia menawarkan transkripsi real-time dan asinkron melalui API yang sederhana.

Platform ini mendukung lebih dari 30 bahasa dan dilengkapi dengan fitur seperti pemisahan pembicara, kamus kustom, dan analisis sentimen. Dirancang untuk menangani berbagai masukan audio dengan akurasi tinggi. Rev. ai juga menyediakan layanan transkripsi manusia untuk skenario di mana akurasi maksimal sangat penting.

Fitur terbaik Rev. ai

Transkrip audio langsung atau yang direkam dengan dukungan asinkron dan streaming

Latih alat ini dengan kosakata khusus untuk istilah-istilah spesifik industri

Dapatkan wawasan dengan cepat melalui analisis sentimen dan topik

Deteksi otomatis bahasa untuk mempermudah transkripsi multibahasa

Pilih akurasi setara manusia dengan transkrip manual yang akurat hingga 99%

Batasan Rev. ai

Setiap sesi streaming dibatasi hingga 3 jam

Saat ini, tidak tersedia opsi deployment on-premises

Harga Rev. ai

Reverb Transcription: $0,20 per jam

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Rev. ai

G2 : Tidak ada ulasan yang tersedia

Capterra: Tidak cukup ulasan

📖 Baca Juga: Perangkat Lunak Komunikasi Bisnis Terbaik untuk Pesan yang Efektif

7. Whisper (Pilihan terbaik untuk transkripsi sumber terbuka, multibahasa dengan deployment yang fleksibel)

melalui OpenAI Whisper

Whisper adalah model speech-to-text sumber terbuka dari OpenAI. Model ini dilatih menggunakan ratusan ribu jam audio dalam berbagai bahasa. Hal ini memberikannya keunggulan dalam menangani aksen, kebisingan latar belakang, atau ucapan informal.

Dapat menerjemahkan lebih dari 99 bahasa—dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris juga. Anda dapat menjalankan Whisper secara lokal untuk kontrol penuh atau menggunakan API OpenAI jika Anda lebih suka solusi yang dihosting.

Dibuat untuk pengembang yang menginginkan kekuatan, akurasi, dan fleksibilitas—tanpa harus membayar biaya lisensi.

Fitur terbaik Whisper

Terjemahkan ucapan ke dalam bahasa Inggris dari berbagai bahasa secara instan

Sesuaikan dan terapkan dengan akses sumber terbuka

Jalankan secara offline untuk kontrol penuh dan privasi di perangkat lokal

Integrasikan dengan mudah melalui API atau di dalam aplikasi Anda sendiri

Tangani audio yang sulit dengan model yang dirancang untuk aksen dan kebisingan latar belakang

Batasan Whisper

API saat ini mendukung file hingga 25 MB

Mungkin menyisipkan teks yang sebenarnya tidak diucapkan

Harga Whisper

Bayar sesuai penggunaan : $0,006 per menit melalui API OpenAI

Self-hosted: Gratis (open-source)

Ulasan dan peringkat Whisper

G2 : Tidak ada ulasan yang tersedia

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

💡 Tips Pro: Menggunakan API untuk transkripsi? Anda mungkin melihat pesan status seperti "verifikasi berhasil, sedang menunggu"—itu hanya berarti permintaan Anda sedang diproses. Untuk debugging, periksa ID Ray di log Anda. Hal ini membantu melacak tepat di mana permintaan diarahkan dan apa yang terjadi di balik layar.

8. DeepSpeech (Terbaik untuk transkripsi offline dan real-time di perangkat lokal)

melalui DeepSpeech

DeepSpeech adalah mesin speech-to-text open-source yang dikembangkan oleh Mozilla. Mesin ini dapat dijalankan secara offline, memberikan Anda kendali penuh atas data Anda.

Model ini didasarkan pada deep learning dan dapat berjalan pada perangkat sekecil Raspberry Pi. Model ini dapat digunakan pada Windows, Mac, atau Linux tanpa memerlukan koneksi internet.

Dilengkapi dengan model bahasa Inggris yang sudah dilatih sebelumnya, tetapi Anda dapat menyesuaikannya untuk bahasa lain jika diperlukan. Meskipun Mozilla tidak lagi secara aktif memelihara proyek ini, komunitas sumber terbuka terus mendukungnya.

Jika Anda membutuhkan transkripsi pribadi dan offline secara real-time, DeepSpeech adalah pilihan yang solid untuk memulai.

Fitur terbaik DeepSpeech

Transkrip secara offline tanpa memerlukan koneksi internet

Dapat dijalankan di mana saja pada Windows, Mac, Linux, atau Raspberry Pi

Mulai dengan cepat menggunakan model bahasa Inggris yang sudah dilatih dan siap digunakan

Proses audio secara langsung dengan kinerja transkripsi real-time

Bangun solusi Anda menggunakan Python, C++, JavaScript, atau dukungan .NET

Batasan DeepSpeech

Terbatas pada bahasa Inggris kecuali jika dilatih secara khusus

Ketepatan dapat menurun akibat aksen atau audio yang berisik

Harga DeepSpeech

Gratis dan sumber terbuka di bawah Lisensi Publik Mozilla

Ulasan dan penilaian DeepSpeech

G2 : Tidak ada ulasan yang tersedia

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

9. Gladia (Terbaik untuk transkripsi multibahasa, real-time dengan kecerdasan audio)

melalui Gladia

Gladia mengubah ucapan menjadi teks—tetapi tidak berhenti di situ. Ia memahami emosi, mengidentifikasi pembicara, dan merangkum apa yang dikatakan, semua dalam satu panggilan ke API.

Aplikasi ini mendukung lebih dari 100 bahasa dan mampu menangani pergantian bahasa di tengah kalimat. Artinya, aplikasi ini tidak akan mengalami kesulitan saat pembicara berganti antara bahasa Inggris, Prancis, atau Spanyol dalam percakapan yang sama.

Jika Anda sedang mengembangkan fitur suara untuk audiens global dan membutuhkan lebih dari sekadar teks mentah, Gladia menghadirkan kecerdasan yang serius untuk transkripsi Anda.

Fitur terbaik Gladia

Pisahkan pembicara dengan jelas menggunakan diarization otomatis

Tambahkan konteks dengan cepat menggunakan kecerdasan audio, seperti ringkasan dan analisis sentimen

Latih alat ini dengan kosakata khusus untuk istilah-istilah spesifik industri

Lacak setiap kata dengan cap waktu tingkat kata yang detail

Transkripsikan bahasa campuran dengan dukungan pergantian kode untuk aksen dan dialek

Batasan Gladia

Membutuhkan integrasi ke dalam aplikasi yang sudah ada

Saat ini, tidak tersedia opsi deployment on-premises

Harga Gladia

Gratis : $0/bulan (10 jam/bulan termasuk)

Pro dan Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Gladia

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

10. Braina (Terbaik untuk pengetikan offline dengan fitur asisten AI)

melalui Braina

Braina adalah alat speech-to-text yang juga berfungsi sebagai asisten pribadi. Anda dapat mengetik suara ke dalam aplikasi apa pun—Word, Gmail, atau browser—dan mendukung lebih dari 100 bahasa.

Aplikasi ini dapat digunakan secara offline, tidak memerlukan pelatihan suara, dan mampu menangani istilah teknis seperti istilah medis atau hukum. Anda juga dapat mengajarkan kata-kata dan frasa kustom kepada aplikasi ini. Selain pengetikan suara, Braina dapat membuka file, memutar musik, mencari di web, dan bahkan mengotomatisasi tugas—semua dengan perintah suara.

Fitur terbaik Braina

Diktekan di mana saja dengan suara—di Word, browser, atau aplikasi apa pun

Tambahkan istilah Anda dengan kamus kustom untuk nama atau istilah khusus

Bekerja secara offline tanpa memerlukan koneksi internet

Kontrol PC Anda tanpa menggunakan tangan dengan perintah suara

Gunakan ponsel Anda sebagai mikrofon nirkabel dengan integrasi mobile

Batasan Braina

Tidak tersedia untuk macOS atau Linux

Mungkin terasa ketinggalan zaman dibandingkan dengan aplikasi modern

Harga Braina

Braina Lite : Gratis

Braina Pro : $99/tahun

Braina Pro Plus : $199 untuk 2 tahun

Braina Pro Ultra: $299 untuk 3 tahun

Ulasan dan peringkat Braina

G2 : Tidak ada ulasan yang tersedia

Capterra: 3.8/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Braina?

Sebuah ulasan Capterra menyebutkan:

Proses belajarnya cukup sulit bagi saya, dan meskipun semua fitur yang saya butuhkan tersedia di Braina dan semuanya berfungsi dengan baik, harganya terlalu mahal bagi saya. Namun, secara keseluruhan, saya memberi nilai A+ untuk kinerjanya.

Proses belajarnya cukup sulit bagi saya, dan meskipun semua fitur yang saya butuhkan tersedia di Braina dan semuanya berfungsi dengan baik, harganya terlalu mahal bagi saya. Namun, secara keseluruhan, saya memberi nilai A+ untuk kinerjanya.

Ubah Cara Anda Mengelola Rapat dan Transkrip dengan ClickUp

Transkripsi hanyalah awalnya. ClickUp mengubah catatan rapat Anda menjadi tindakan. Ini membantu Anda menugaskan tugas, melacak kemajuan, dan menjaga semuanya berjalan lancar—tanpa perlu berpindah antar alat. Dibangun untuk pemahaman yang lebih dalam tentang percakapan, ClickUp membantu tim merespons lebih cepat dan efektif.

Dengan ClickUp AI Notetaker, Anda tidak hanya mendapatkan transkrip. Anda juga mendapatkan ringkasan cerdas, langkah selanjutnya, dan pembaruan real-time yang terhubung dengan pekerjaan Anda yang sebenarnya.

Semua hal terpusat di satu tempat—Catatan, Tugas, Dokumen, proyek, orang, dan bahkan media yang dibagikan selama rapat. Selain itu, Anda dapat selalu memverifikasi informasi dalam konteks ruang kerja Anda—tidak perlu mencari-cari di berkas yang terpisah.

Baik Anda berada di bidang teknologi, pendidikan, atau industri yang berkembang pesat, jika Anda ingin mengganti Speechmatics, ClickUp tidak hanya memberikan transkrip yang akurat. ClickUp memberikan sistem yang dapat Anda andalkan untuk menyelesaikan tugas.

Daftar ke ClickUp hari ini dan ubah percakapan menjadi tugas yang selesai.