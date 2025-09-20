10 Alternatif Terbaik Speechmatics untuk Transkripsi Suara ke Teks yang Akurat pada Tahun 2025

Teknologi speech-to-text telah berkembang pesat. Apa yang dulu memakan waktu berjam-jam kini hanya membutuhkan beberapa menit, dengan hasil yang lebih akurat dari sebelumnya.
Speechmatics merupakan salah satu platform terkemuka di bidang ini. Platform ini akurat, cepat, dan mendukung berbagai bahasa. Namun, ini bukan solusi yang cocok untuk semua kebutuhan.
Anda mungkin membutuhkan transkripsi real-time, label pembicara, atau integrasi yang lebih baik yang sesuai dengan alur kerja dan anggaran Anda. Baik Anda seorang pengembang, podcaster, jurnalis, atau profesional konten, ada alat yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Dalam panduan ini, Anda akan menemukan alternatif terbaik untuk Speechmatics. Setiap pesaing menawarkan sesuatu yang berbeda—fitur, harga, atau kinerja. Sebagai bonus, kami akan memperkenalkan Anda pada fitur Talk to Text dari ClickUp yang revolusioner, yang tidak hanya menerjemahkan ucapan Anda—tetapi juga melakukan pekerjaan Anda!
Alternatif Terbaik untuk Speechmatics dalam Sekilas
Simak ringkasan singkat ini tentang alternatif terbaik Speechmatics untuk meningkatkan alur kerja konversi suara ke teks Anda!
|Alat
|Terbaik untuk
|Fitur utama
|Harga*
|ClickUp
|Semua ukuran tim yang membutuhkan tugas, transkripsi, dan kolaborasi dalam satu tempat
|Talk to Text, ClickUp Brain dan Brain Max, AI Notetaker, ClickUp Brain, Tasks, Dokumen Bertenaga AI
|Rencana gratis selamanya; Penyesuaian untuk perusahaan
|Deepgram
|Tim pengembangan berukuran menengah yang membutuhkan transkripsi real-time yang didorong oleh API
|Model Nova-3, transkripsi real-time, pemisahan pembicara, dan pemformatan cerdas
|Bayar sesuai penggunaan
|Google Speech-to-Text
|Tim besar yang membutuhkan transkripsi akurat dan multibahasa dalam skala besar
|125+ bahasa, mode real-time dan batch, kamus kustom, identifikasi pembicara
|Bayar sesuai penggunaan
|Otter. ai
|Tim kecil yang membutuhkan catatan rapat dan ringkasan otomatis
|Transkripsi real-time, ringkasan, tindakan yang perlu dilakukan, Otter Chat
|Gratis, Berbayar mulai dari $16,99 per pengguna per bulan
|AssemblyAI
|Tim pengembangan yang membutuhkan transkripsi dengan fitur AI seperti analisis sentimen dan penyuntingan
|Pemrosesan real-time dan batch, analisis sentimen, pengeditan PII, deteksi bahasa
|Gratis; Berbayar mulai dari $0,12 per jam
|Rev. ai
|Tim kecil hingga besar yang membutuhkan transkripsi cepat dan akurat
|Streaming dan asinkron, kamus kustom, opsi transkripsi oleh manusia
|Berlangganan mulai dari $14,99 per pengguna/bulan
|Whisper
|Pengembang solo yang membutuhkan transkripsi offline open-source dan multibahasa
|Multibahasa, terjemahan ke bahasa Inggris, sumber terbuka, deployment lokal
|Bayar sesuai penggunaan
|DeepSpeech
|Individu yang membutuhkan transkripsi offline dan real-time di perangkat lokal
|Penggunaan offline, real-time, model yang sudah dilatih sebelumnya, lintas platform, sumber terbuka
|Gratis (open-source)
|Gladia
|Tim berukuran menengah yang membutuhkan transkripsi cerdas dan multibahasa dengan analisis
|lebih dari 100 bahasa, pergantian kode, diarization, ringkasan, dan analisis sentimen
|Gratis; Berbayar mulai dari $0,612 per jam
|Braina
|Pengguna individu yang membutuhkan fitur pengetikan offline dengan asisten AI
|Diktasi, dukungan multibahasa, perintah suara, mode offline, dan asisten AI
|Gratis, Berbayar mulai dari $99 per tahun
Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Speechmatics?
Pilihan alat speech-to-text yang tepat bergantung pada cara Anda bekerja, fitur yang Anda butuhkan, dan seberapa banyak Anda bersedia mengeluarkan biaya. Berikut adalah hal-hal penting yang perlu diperhatikan saat membandingkan alternatif:
- Akurasi transkripsi tinggi: Prioritaskan alat transkripsi yang memberikan hasil konsisten dan andal, bahkan dengan aksen, kebisingan latar belakang, atau kosakata khusus
- Pemrosesan real-time dan batch: Pilih alat yang memungkinkan Anda menerjemahkan audio langsung atau mengunggah file secara massal, tergantung pada alur kerja Anda
- Kamus kustom: Tambahkan istilah atau bahasa khusus industri Anda sendiri untuk meningkatkan akurasi pengenalan dan mengurangi pengeditan manual
- Opsi integrasi: Hubungkan alat ini dengan platform yang sudah ada, seperti perangkat lunak pengeditan, perangkat lunak video pelatihan, penyimpanan cloud, atau CMS, untuk mempermudah proses Anda
- Harga yang fleksibel: Pilih paket yang sesuai dengan kebutuhan Anda, baik untuk transkripsi beberapa menit atau mengelola berjam-jam audio setiap minggu
- Dukungan multi-bahasa: Pastikan alat tersebut mendukung bahasa dan dialek yang Anda gunakan, terutama untuk konten global
- Identifikasi pembicara: Aktifkan penandaan pembicara yang jelas untuk memudahkan pembacaan dan pengeditan transkrip
- Format ekspor: Simpan transkrip dalam format file yang Anda butuhkan—baik itu TXT, SRT, atau JSON untuk penggunaan pasca-produksi atau pengembangan
- API yang ramah pengembang: Gunakan API yang andal dan terdokumentasi dengan baik jika Anda perlu mengintegrasikan transkripsi ke dalam aplikasi atau sistem Anda
Alternatif Terbaik untuk Speechmatics
Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp
Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya.
Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.
Sekarang setelah Anda tahu apa yang harus dicari dalam alternatif Speechmatics, mari kita bahas alat pengenalan suara terbaik yang layak dicoba.
1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk manajemen tugas dan transkripsi dalam satu platform)
ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia. Artinya, tidak hanya merekam pertemuan Anda—tetapi juga membantu Anda mengubah setiap percakapan menjadi tindakan dan hasil! Ini adalah pilihan yang menarik bagi pengguna Speechmatics, terutama bagi mereka yang mencari platform suara ke teks yang memiliki pemahaman penuh tentang pekerjaan Anda dan dapat menjalankan tugas untuk Anda.
Dengan ClickUp, Anda tidak perlu berpindah dari satu alat ke alat lain. Platform ini menggabungkan kemampuan speech-to-text canggih dengan manajemen tugas dan proyek yang didukung AI. Siap untuk mengucapkan selamat tinggal pada kerumitan kerja?
ClickUp Talk to Text
ClickUp’s Talk to Text adalah alat pengetikan berbasis AI yang kuat, dirancang untuk mempermudah alur kerja Anda dengan mengubah ucapan menjadi teks yang rapi dan dapat ditindaklanjuti.
Inilah yang ditawarkannya:
- AI auto-edit: Berbeda dengan pengenalan suara standar, ClickUp’s Talk to Text tidak hanya mentranskrip—tetapi juga secara cerdas mengedit ucapan Anda secara real-time. Anda dapat memilih tingkat penyempurnaan, mulai dari koreksi minimal hingga penyempurnaan tingkat profesional
- Mention dan tautan yang sadar konteks: AI mengenali saat Anda menyebutkan rekan kerja, tugas, atau dokumen, dan secara otomatis menyisipkan tautan atau mention yang tepat, menjaga catatan Anda tetap dapat ditindaklanjuti dan terhubung dalam ekosistem ClickUp
- Kamus pribadi: Alat ini mempelajari istilah unik Anda, istilah teknis industri, dan nama panggilan, memastikan transkripsi yang akurat dan disesuaikan dengan kebutuhan Anda
- Dukungan multibahasa: Dikte dalam bahasa ibu Anda karena ClickUp mendukung lebih dari 50 bahasa untuk tim global
- Pencarian dan integrasi terpadu: Dikte di mana saja di ClickUp, berinteraksi dengan model AI canggih, dan cari di seluruh aplikasi terhubung Anda tanpa perlu beralih alat
Fitur Talk to Text terintegrasi dalam ClickUp Brain MAX, asisten AI desktop ClickUp. Berikut panduan singkat tentang cara menggunakan aplikasi AI Super ini:
ClickUp Brain
Setelah transkrip siap, ClickUp Brain mengambil alih. Ini adalah asisten AI bawaan yang memindai seluruh percakapan, mengidentifikasi poin-poin penting, dan merangkum apa yang telah dikatakan. Kemudian, ia melakukan hal yang powerful—mengubah wawasan tersebut menjadi Tugas—tindakan nyata yang dapat dilacak.
Setiap tugas ClickUp yang dibuat oleh Brain berada di papan proyek Anda. Anda dapat menambahkan tanggal jatuh tempo, menugaskan pemilik, dan membaginya menjadi subtugas, sehingga semuanya tetap terorganisir dan terhubung.
ClickUp AI Notetaker
Selanjutnya adalah ClickUp AI Notetaker. Anda menjadwalkan panggilan, dan ia akan bergabung secara otomatis ke pertemuan Zoom, Google Meet, atau Teams Anda. Tidak perlu menekan tombol rekam. Ia mendengarkan, menerjemahkan, dan menyimpan percakapan secara real-time langsung ke ruang kerja Anda.
Transkrip, file video, dan ringkasan Anda disimpan langsung ke ClickUp Docs yang bersifat pribadi untuk penyimpanan aman dan referensi yang mudah. Selain itu, semua transkrip rapat Anda sepenuhnya dapat dicari, memungkinkan pengguna untuk dengan cepat menemukan siapa yang mengatakan apa, bahkan jika mereka melewatkan rapat atau membutuhkan ringkasan singkat.
ClickUp Clips
Ingin menambahkan konteks lebih banyak ke sebuah Tugas? Gunakan ClickUp Clips. Rekam layar Anda, jelaskan langkah berikutnya, atau pandu tim Anda melalui suatu keputusan. Klip tersebut disimpan ke dalam Tugas. Kini, tim Anda tidak perlu bertanya dua kali—mereka memiliki suara dan layar Anda dalam satu tempat.
Jika Anda membutuhkan jawaban berdasarkan konteks untuk pekerjaan, dokumen, atau percakapan apa pun di ClickUp, cukup tanyakan kepada Brain. Ia akan menampilkan apa yang Anda butuhkan dalam hitungan detik.
Dengan mengotomatisasi ringkasan dan berbagi pengetahuan, tim dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari informasi dan pertemuan yang tidak perlu, serta tetap fokus pada tugas-tugas prioritas tinggi.
ClickUp juga mendukung integrasi dengan alat rapat pihak ketiga dan layanan transkripsi. Misalnya, jika Anda menggunakan Tactiq untuk transkripsi, Anda dapat memicu Automasi untuk membuat Tugas yang sesuai di ClickUp, memastikan bahwa tindak lanjut tidak pernah terlewatkan, terlepas dari platform yang digunakan.
Tim juga dapat menggunakan API atau platform integrasi untuk menyinkronkan data antara ClickUp dan alat rapat atau analitik lainnya, sehingga mempermudah alur kerja.
Dengan ClickUp, setiap fitur saling terhubung. Rapat menjadi transkrip. Transkrip menjadi tugas. Tugas menjadi proyek. Dan proyek selesai—semua dalam satu tempat.
Fitur terbaik ClickUp
- Gunakan ClickUp Chat untuk mengirim pesan kontekstual ke saluran tim Anda, memastikan bahwa wawasan dan langkah selanjutnya terlihat oleh seluruh tim. Atur dan lacak pertemuan berulang, agenda, poin pembahasan, dan tindakan yang harus dilakukan di satu tempat dengan templat Catatan Pertemuan Berulang ClickUp
- Bangun strategi komunikasi yang lebih kuat dengan berkolaborasi di ClickUp Whiteboards dan ubah ide menjadi Tugas
- Catat jam kerja menggunakan ClickUp Time Tracking untuk penagihan atau produktivitas
- Sesuaikan alur kerja dengan Status Kustom dan Bidang Kustom untuk mengkategorikan, mengelola, dan memvisualisasikan catatan rapat dan tindakan yang harus dilakukan
- Beralih antar tampilan—Daftar, Papan, Kalender, Gantt—sesuai dengan cara tim Anda bekerja
- Kontrol siapa yang dapat mengakses apa dengan izin berbasis peran untuk keamanan data yang lebih baik
Batasan ClickUp
- Pengaturan awal mungkin memerlukan waktu untuk disesuaikan dengan alur kerja Anda
Harga ClickUp
Ulasan dan penilaian ClickUp
- G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)
- Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?
Seorang pengulas G2 mengatakan:
ClickUp Brain benar-benar menghemat waktu. AI bawaan kini dapat merangkum percakapan panjang, menyusun dokumen, dan bahkan menerjemahkan klip suara langsung di dalam tugas, sehingga tim saya dapat mengurangi pergantian konteks dan tidak perlu menggunakan banyak alat tambahan. Pembaruan kalender dan Gantt baru membuat perencanaan menjadi lebih mudah.
ClickUp Brain benar-benar menghemat waktu. AI bawaan kini dapat merangkum percakapan panjang, menyusun dokumen, dan bahkan menerjemahkan klip suara langsung di dalam tugas, sehingga tim saya dapat mengurangi pergantian konteks dan tidak perlu menggunakan banyak alat tambahan. Pembaruan kalender dan Gantt baru membuat perencanaan menjadi lebih mudah.
2. Deepgram (Pilihan terbaik untuk pengenalan suara ke teks real-time, ramah pengembang, dan skala besar)
API speech-to-text Deepgram dirancang untuk pengembang yang membutuhkan transkripsi cepat dan akurat secara real-time.
Model Nova-3-nya mampu menangani audio yang sulit—suara latar belakang, gangguan suara, dan beberapa pembicara. Baik Anda sedang mentranskrip panggilan, wawancara, atau siaran langsung, Deepgram menghasilkan output yang bersih dengan latensi rendah.
Ini juga melindungi data sensitif. Dengan fitur redaksi bawaan dan pemformatan cerdas, Anda dapat menghasilkan transkrip yang mudah dibaca dan aman tanpa perlu pengeditan tambahan. Jika Anda sedang mengembangkan fitur suara ke dalam aplikasi atau layanan, Deepgram menyediakan alat untuk melakukannya—cepat dan dalam skala besar.
Fitur terbaik Deepgram
- Transkripsikan dengan jelas menggunakan model Nova-3—bahkan di lingkungan berisik atau dengan beberapa pembicara
- Streaming audio secara real-time dengan API latensi rendah yang dirancang untuk kasus penggunaan langsung
- Identifikasi pembicara secara otomatis untuk memisahkan suara dan memberi label pada percakapan
- Format transkrip secara instan dengan tanda baca bawaan dan struktur yang rapi
- Lindungi informasi sensitif dengan pengeditan otomatis PII selama transkripsi
- Bekerja dalam lebih dari 30 bahasa dengan dukungan bawaan untuk tim global dan konten
Batasan Deepgram
- Tidak ada editor transkrip bawaan atau antarmuka pengguna—hanya API
Harga Deepgram
- Bayar Sesuai Penggunaan: Kredit gratis senilai $200
- Pertumbuhan: $4000+ per tahun
- Enterprise: $15.000+ per tahun
Ulasan dan penilaian Deepgram
- G2: 4.6/5 (270+ ulasan)
- Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Deepgram?
Sebuah ulasan G2 menyebutkan:
Fitur yang menonjol bagi kami adalah kemampuan transkripsi Deepgram dengan akurasi tinggi. Kami telah mengintegrasikan API Deepgram ke dalam alur kerja kami yang sudah ada dengan teknologi kami untuk menghasilkan transkripsi rekaman pertemuan untuk kasus penggunaan kualitatif kami, di mana Deepgram menghasilkan output yang andal dengan akurasi tinggi.
Fitur yang menonjol bagi kami adalah kemampuan transkripsi Deepgram dengan akurasi tinggi. Kami telah mengintegrasikan API Deepgram ke dalam alur kerja kami yang sudah ada dengan teknologi kami untuk menghasilkan transkripsi rekaman pertemuan untuk kasus penggunaan kualitatif kami, di mana Deepgram menghasilkan output yang andal dengan akurasi tinggi.
📮 ClickUp Insight: 47% responden survei kami belum pernah mencoba menggunakan AI untuk menangani tugas manual, namun 23% dari mereka yang telah mengadopsi AI mengatakan bahwa hal itu telah secara signifikan mengurangi beban kerja mereka.
Perbedaan ini mungkin lebih dari sekadar kesenjangan teknologi. Sementara para pengadopsi awal telah meraih manfaat yang terukur, mayoritas mungkin meremehkan seberapa transformatif AI dapat mengurangi beban kognitif dan mengembalikan waktu.
🔥 ClickUp Brain mengisi celah ini dengan mengintegrasikan AI secara mulus ke dalam alur kerja Anda. Mulai dari merangkum percakapan, menyusun konten, hingga memecah proyek kompleks dan menghasilkan subtugas, AI kami dapat melakukannya semua. Tidak perlu beralih antar alat atau memulai dari awal.
💫 Hasil Nyata: STANLEY Security mengurangi waktu yang dihabiskan untuk membuat laporan hingga 50% atau lebih dengan alat pelaporan yang dapat disesuaikan dari ClickUp—membebaskan tim mereka untuk fokus lebih sedikit pada format dan lebih banyak pada peramalan.
3. Google Speech-to-Text (Terbaik untuk transkripsi multibahasa tingkat perusahaan)
Mengelola audio global di berbagai bahasa dan zona waktu? Google Cloud Speech-to-Text menerjemahkan konten berkapasitas besar secara real-time.
API ini mendukung lebih dari 125 bahasa dan dapat menambahkan tanda baca, menyaring kata-kata kasar, serta memecah teks menjadi potongan-potongan yang bersih dan mudah dibaca.
Perlu tahu siapa yang mengatakan apa? Fitur speaker diarization dan cap waktu tingkat kata akan mengatasinya. Anda juga dapat menyempurnakan hasil dengan kamus kustom dan penyesuaian model.
Jika kasus penggunaan Anda bersifat global, cepat, dan kompleks, mesin transkripsi Google dapat mengikutinya.
Fitur terbaik Google Speech-to-Text
- Transkripsikan dengan cara Anda menggunakan mode streaming, batch, atau async
- Tambahkan istilah Anda sendiri menggunakan kamus kustom untuk akurasi yang lebih baik
- Lacak audio dengan presisi menggunakan cap waktu tingkat kata untuk tinjauan yang mudah
- Sesuaikan hasil dengan menyesuaikan model agar sesuai dengan kebutuhan Anda
- Pisahkan pembicara secara otomatis dengan fitur diarization bawaan
Batasan Google Speech-to-Text
- Kesulitan dengan aksen dan dialek yang kuat
- Akurasi yang lebih rendah di lingkungan berisik
Harga Google Speech-to-Text
- Penawaran harga khusus
Ulasan dan peringkat Google Speech-to-Text
- G2: 4.6/5 (250+ ulasan)
- Capterra: Tidak cukup ulasan
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Speech-to-Text?
Sebuah ulasan G2 mengatakan:
Saya menyukai akurasi konten yang ditranskrip dibandingkan dengan perangkat lunak lain. Dengan kecerdasan buatan (AI) dan Machine Learning yang unggul, ia mengidentifikasi kata-kata yang salah eja atau terucap dengan salah dan memperbaikinya.
Saya menyukai akurasi konten yang ditranskrip dibandingkan dengan perangkat lunak lain. Dengan kecerdasan buatan (AI) dan Machine Learning yang unggul, ia mengidentifikasi kata-kata yang salah eja atau terucap dengan salah dan memperbaikinya.
💡 Tips Pro: Dokumen yang baik mencegah pekerjaan terhenti. Gunakan ClickUp Brain untuk mengubah catatan berantakan menjadi dokumen yang jelas dan dapat dibagikan — dengan cepat.
4. Otter. ai (Terbaik untuk catatan rapat otomatis dan ringkasan)
Jika Anda menghabiskan sebagian besar waktu Anda dalam rapat, Otter. ai adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Aplikasi ini mendengarkan, mencatat, dan mengorganisir percakapan Anda—sehingga Anda tidak perlu melakukannya.
Ia terhubung dengan panggilan Zoom, Microsoft Teams, atau Google Meet Anda. Saat Anda berbicara, ia menerjemahkan secara real-time. Setelah pertemuan, ia menghasilkan ringkasan AI dan mengidentifikasi tindakan yang perlu dilakukan.
Dengan Otter Chat, Anda dapat mengajukan pertanyaan tentang rapat-rapat sebelumnya dan mendapatkan jawaban instan. Perlu mencari apa yang dikatakan seseorang minggu lalu? Cukup tanyakan. Jika tim Anda ingin catatan rapat yang rapi dan dapat dicari tanpa perlu repot, Otter.ai adalah pilihan yang tepat.
Fitur terbaik Otter.ai
- Transkripsikan rapat secara langsung dengan penangkapan real-time saat berlangsung
- Ringkas poin-poin penting secara otomatis setelah setiap panggilan
- Sorot langkah selanjutnya dengan deteksi item tindakan bawaan
- Integrasikan dengan mudah dengan Zoom, Teams, dan Google Meet
- Cari pertemuan sebelumnya dengan cepat menggunakan Otter Chat seperti asisten pintar
- Bekerja di mana saja dengan aplikasi seluler dan desktop di iOS, Android, dan web
Batasan Otter.ai
- Ekspor transkrip mungkin mengalami masalah format
Harga Otter.ai
- Basic: Gratis
- Pro: $16,99/bulan per pengguna
- Bisnis: $30/bulan per pengguna
- Enterprise: Harga kustom
Ulasan dan penilaian Otter.ai
- G2: 4.3/5 (290+ ulasan)
- Capterra: 4.4/5 (90+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Otter. ai?
Sebuah ulasan G2 menyebutkan:
Otter.ai adalah alat AI yang hebat untuk mentranskrip audio dan video. Versi premiumnya sangat bagus, karena memungkinkan Anda mengunggah lebih banyak menit audio. Bagian terbaiknya adalah fitur penandaan waktu dan akurasi transkripsinya. Saya telah menggunakan versi premium ini dalam waktu yang lama, dan pembaruan terbaru yang memungkinkan AI membantu Anda mengekstrak informasi yang diperlukan dari percakapan sangat membantu.
Otter.ai adalah alat AI yang hebat untuk mentranskrip audio dan video. Versi premiumnya sangat bagus, karena memungkinkan Anda mengunggah lebih banyak menit audio. Bagian terbaiknya adalah fitur penandaan waktu dan akurasi transkripsinya. Saya telah menggunakan versi premium ini dalam waktu yang lama, dan pembaruan terbaru yang memungkinkan AI membantu Anda mengekstrak informasi yang diperlukan dari percakapan sangat membantu.
📖 Baca Juga: Alat Perekam Layar Gratis Tanpa Watermark Terbaik
5. AssemblyAI (Pilihan terbaik untuk pengembang yang membangun aplikasi berbasis suara skala besar)
AssemblyAI dilengkapi dengan API yang kuat yang mengubah audio menjadi teks—dan menawarkan banyak fitur tambahan bagi pengembang.
Anda mendapatkan transkripsi real-time dan asinkron. Model Universal sangat akurat, bahkan pada audio yang berisik. Model ini juga mendukung lebih dari 99 bahasa dan dapat mendeteksi bahasa secara otomatis.
Ingin lebih dari sekadar teks? AssemblyAI menambahkan fitur cerdas seperti analisis sentimen, deteksi topik, dan moderasi konten. Bahkan secara otomatis menghapus informasi sensitif.
Jika Anda sedang mengembangkan fitur suara dalam aplikasi Anda, alat ini memberikan fleksibilitas untuk berskala dan kecerdasan untuk berkembang.
Fitur terbaik AssemblyAI
- Transkrip secara langsung atau nanti dengan pemrosesan real-time dan batch
- Analisis percakapan dengan analisis sentimen, penandaan topik, dan moderasi konten
- Sembunyikan informasi sensitif secara otomatis dengan PII redaction
- Deteksi bahasa secara instan dengan dukungan untuk lebih dari 99 bahasa dan dialek
- Labelkan pembicara dengan jelas menggunakan fitur diarization bawaan untuk audio multi-orang
Batasan AssemblyAI
- Akses streaming hanya tersedia pada paket berbayar
- Hanya berbasis cloud, tidak ada deployment di lokasi
Harga AssemblyAI
- Gratis: $50 kredit gratis
- Bayar sesuai penggunaan: Mulai dari $0,15 per jam
- Custom: Harga kustom
Ulasan dan penilaian AssemblyAI
- G2: Tidak ada ulasan yang tersedia
- Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia
👀 Tahukah Anda? Hanya 7% dari komunikasi berasal dari kata-kata yang Anda gunakan. Sisanya adalah intonasi dan bahasa tubuh, yang dapat menentukan apakah pesan Anda diterima dengan baik atau tidak.
Jika Anda memimpin tim, bukan hanya apa yang Anda katakan, tetapi cara Anda mengatakannya yang penting. Pelajari cara menyesuaikan gaya komunikasi Anda untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
6. Rev. ai (Pilihan terbaik untuk konversi suara ke teks cepat dengan akurasi setara manusia)
Rev. ai adalah alat lain untuk pengembang yang membutuhkan pengenalan suara yang akurat. Ia menawarkan transkripsi real-time dan asinkron melalui API yang sederhana.
Platform ini mendukung lebih dari 30 bahasa dan dilengkapi dengan fitur seperti pemisahan pembicara, kamus kustom, dan analisis sentimen. Dirancang untuk menangani berbagai masukan audio dengan akurasi tinggi. Rev. ai juga menyediakan layanan transkripsi manusia untuk skenario di mana akurasi maksimal sangat penting.
Fitur terbaik Rev. ai
- Transkrip audio langsung atau yang direkam dengan dukungan asinkron dan streaming
- Latih alat ini dengan kosakata khusus untuk istilah-istilah spesifik industri
- Dapatkan wawasan dengan cepat melalui analisis sentimen dan topik
- Deteksi otomatis bahasa untuk mempermudah transkripsi multibahasa
- Pilih akurasi setara manusia dengan transkrip manual yang akurat hingga 99%
Batasan Rev. ai
- Setiap sesi streaming dibatasi hingga 3 jam
- Saat ini, tidak tersedia opsi deployment on-premises
Harga Rev. ai
- Reverb Transcription: $0,20 per jam
- Enterprise: Harga kustom
Ulasan dan peringkat Rev. ai
- G2: Tidak ada ulasan yang tersedia
- Capterra: Tidak cukup ulasan
7. Whisper (Pilihan terbaik untuk transkripsi sumber terbuka, multibahasa dengan deployment yang fleksibel)
Whisper adalah model speech-to-text sumber terbuka dari OpenAI. Model ini dilatih menggunakan ratusan ribu jam audio dalam berbagai bahasa. Hal ini memberikannya keunggulan dalam menangani aksen, kebisingan latar belakang, atau ucapan informal.
Dapat menerjemahkan lebih dari 99 bahasa—dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris juga. Anda dapat menjalankan Whisper secara lokal untuk kontrol penuh atau menggunakan API OpenAI jika Anda lebih suka solusi yang dihosting.
Dibuat untuk pengembang yang menginginkan kekuatan, akurasi, dan fleksibilitas—tanpa harus membayar biaya lisensi.
Fitur terbaik Whisper
- Terjemahkan ucapan ke dalam bahasa Inggris dari berbagai bahasa secara instan
- Sesuaikan dan terapkan dengan akses sumber terbuka
- Jalankan secara offline untuk kontrol penuh dan privasi di perangkat lokal
- Integrasikan dengan mudah melalui API atau di dalam aplikasi Anda sendiri
- Tangani audio yang sulit dengan model yang dirancang untuk aksen dan kebisingan latar belakang
Batasan Whisper
- API saat ini mendukung file hingga 25 MB
- Mungkin menyisipkan teks yang sebenarnya tidak diucapkan
Harga Whisper
- Bayar sesuai penggunaan: $0,006 per menit melalui API OpenAI
- Self-hosted: Gratis (open-source)
Ulasan dan peringkat Whisper
- G2: Tidak ada ulasan yang tersedia
- Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia
💡 Tips Pro: Menggunakan API untuk transkripsi? Anda mungkin melihat pesan status seperti "verifikasi berhasil, sedang menunggu"—itu hanya berarti permintaan Anda sedang diproses. Untuk debugging, periksa ID Ray di log Anda. Hal ini membantu melacak tepat di mana permintaan diarahkan dan apa yang terjadi di balik layar.
8. DeepSpeech (Terbaik untuk transkripsi offline dan real-time di perangkat lokal)
DeepSpeech adalah mesin speech-to-text open-source yang dikembangkan oleh Mozilla. Mesin ini dapat dijalankan secara offline, memberikan Anda kendali penuh atas data Anda.
Model ini didasarkan pada deep learning dan dapat berjalan pada perangkat sekecil Raspberry Pi. Model ini dapat digunakan pada Windows, Mac, atau Linux tanpa memerlukan koneksi internet.
Dilengkapi dengan model bahasa Inggris yang sudah dilatih sebelumnya, tetapi Anda dapat menyesuaikannya untuk bahasa lain jika diperlukan. Meskipun Mozilla tidak lagi secara aktif memelihara proyek ini, komunitas sumber terbuka terus mendukungnya.
Jika Anda membutuhkan transkripsi pribadi dan offline secara real-time, DeepSpeech adalah pilihan yang solid untuk memulai.
Fitur terbaik DeepSpeech
- Transkrip secara offline tanpa memerlukan koneksi internet
- Dapat dijalankan di mana saja pada Windows, Mac, Linux, atau Raspberry Pi
- Mulai dengan cepat menggunakan model bahasa Inggris yang sudah dilatih dan siap digunakan
- Proses audio secara langsung dengan kinerja transkripsi real-time
- Bangun solusi Anda menggunakan Python, C++, JavaScript, atau dukungan .NET
Batasan DeepSpeech
- Terbatas pada bahasa Inggris kecuali jika dilatih secara khusus
- Ketepatan dapat menurun akibat aksen atau audio yang berisik
Harga DeepSpeech
- Gratis dan sumber terbuka di bawah Lisensi Publik Mozilla
Ulasan dan penilaian DeepSpeech
- G2: Tidak ada ulasan yang tersedia
- Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia
9. Gladia (Terbaik untuk transkripsi multibahasa, real-time dengan kecerdasan audio)
Gladia mengubah ucapan menjadi teks—tetapi tidak berhenti di situ. Ia memahami emosi, mengidentifikasi pembicara, dan merangkum apa yang dikatakan, semua dalam satu panggilan ke API.
Aplikasi ini mendukung lebih dari 100 bahasa dan mampu menangani pergantian bahasa di tengah kalimat. Artinya, aplikasi ini tidak akan mengalami kesulitan saat pembicara berganti antara bahasa Inggris, Prancis, atau Spanyol dalam percakapan yang sama.
Jika Anda sedang mengembangkan fitur suara untuk audiens global dan membutuhkan lebih dari sekadar teks mentah, Gladia menghadirkan kecerdasan yang serius untuk transkripsi Anda.
Fitur terbaik Gladia
- Pisahkan pembicara dengan jelas menggunakan diarization otomatis
- Tambahkan konteks dengan cepat menggunakan kecerdasan audio, seperti ringkasan dan analisis sentimen
- Latih alat ini dengan kosakata khusus untuk istilah-istilah spesifik industri
- Lacak setiap kata dengan cap waktu tingkat kata yang detail
- Transkripsikan bahasa campuran dengan dukungan pergantian kode untuk aksen dan dialek
Batasan Gladia
- Membutuhkan integrasi ke dalam aplikasi yang sudah ada
- Saat ini, tidak tersedia opsi deployment on-premises
Harga Gladia
- Gratis: $0/bulan (10 jam/bulan termasuk)
- Pro dan Enterprise: Harga kustom
Ulasan dan penilaian Gladia
- G2: Tidak cukup ulasan
- Capterra: Tidak cukup ulasan
10. Braina (Terbaik untuk pengetikan offline dengan fitur asisten AI)
Braina adalah alat speech-to-text yang juga berfungsi sebagai asisten pribadi. Anda dapat mengetik suara ke dalam aplikasi apa pun—Word, Gmail, atau browser—dan mendukung lebih dari 100 bahasa.
Aplikasi ini dapat digunakan secara offline, tidak memerlukan pelatihan suara, dan mampu menangani istilah teknis seperti istilah medis atau hukum. Anda juga dapat mengajarkan kata-kata dan frasa kustom kepada aplikasi ini. Selain pengetikan suara, Braina dapat membuka file, memutar musik, mencari di web, dan bahkan mengotomatisasi tugas—semua dengan perintah suara.
Fitur terbaik Braina
- Diktekan di mana saja dengan suara—di Word, browser, atau aplikasi apa pun
- Tambahkan istilah Anda dengan kamus kustom untuk nama atau istilah khusus
- Bekerja secara offline tanpa memerlukan koneksi internet
- Kontrol PC Anda tanpa menggunakan tangan dengan perintah suara
- Gunakan ponsel Anda sebagai mikrofon nirkabel dengan integrasi mobile
Batasan Braina
- Tidak tersedia untuk macOS atau Linux
- Mungkin terasa ketinggalan zaman dibandingkan dengan aplikasi modern
Harga Braina
- Braina Lite: Gratis
- Braina Pro: $99/tahun
- Braina Pro Plus: $199 untuk 2 tahun
- Braina Pro Ultra: $299 untuk 3 tahun
Ulasan dan peringkat Braina
- G2: Tidak ada ulasan yang tersedia
- Capterra: 3.8/5 (20+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Braina?
Sebuah ulasan Capterra menyebutkan:
Proses belajarnya cukup sulit bagi saya, dan meskipun semua fitur yang saya butuhkan tersedia di Braina dan semuanya berfungsi dengan baik, harganya terlalu mahal bagi saya. Namun, secara keseluruhan, saya memberi nilai A+ untuk kinerjanya.
Proses belajarnya cukup sulit bagi saya, dan meskipun semua fitur yang saya butuhkan tersedia di Braina dan semuanya berfungsi dengan baik, harganya terlalu mahal bagi saya. Namun, secara keseluruhan, saya memberi nilai A+ untuk kinerjanya.
Ubah Cara Anda Mengelola Rapat dan Transkrip dengan ClickUp
Transkripsi hanyalah awalnya. ClickUp mengubah catatan rapat Anda menjadi tindakan. Ini membantu Anda menugaskan tugas, melacak kemajuan, dan menjaga semuanya berjalan lancar—tanpa perlu berpindah antar alat. Dibangun untuk pemahaman yang lebih dalam tentang percakapan, ClickUp membantu tim merespons lebih cepat dan efektif.
Dengan ClickUp AI Notetaker, Anda tidak hanya mendapatkan transkrip. Anda juga mendapatkan ringkasan cerdas, langkah selanjutnya, dan pembaruan real-time yang terhubung dengan pekerjaan Anda yang sebenarnya.
Semua hal terpusat di satu tempat—Catatan, Tugas, Dokumen, proyek, orang, dan bahkan media yang dibagikan selama rapat. Selain itu, Anda dapat selalu memverifikasi informasi dalam konteks ruang kerja Anda—tidak perlu mencari-cari di berkas yang terpisah.
Baik Anda berada di bidang teknologi, pendidikan, atau industri yang berkembang pesat, jika Anda ingin mengganti Speechmatics, ClickUp tidak hanya memberikan transkrip yang akurat. ClickUp memberikan sistem yang dapat Anda andalkan untuk menyelesaikan tugas.
Daftar ke ClickUp hari ini dan ubah percakapan menjadi tugas yang selesai.