11 Alternatif Zulip Terbaik untuk Komunikasi dan Kolaborasi Tim

Produktivitas tim Anda bergantung pada seberapa efektif semua anggota berkomunikasi.

Meskipun percakapan bertema berurutan Zulip cocok untuk tim asinkron, platform ini mungkin kurang memadai jika Anda mencari integrasi yang lebih dalam, alat manajemen proyek bawaan, atau dukungan konferensi video yang lebih kuat.

Ada banyak platform kolaborasi tim yang fleksibel di luar sana yang mungkin lebih cocok dengan cara tim Anda sebenarnya bekerja. Dalam blog ini, kita akan membahas alternatif Zulip terbaik yang membantu menjaga komunikasi tetap lancar dan proyek tetap berjalan lancar, terlepas dari di mana atau kapan tim Anda bekerja.

🔎 Tahukah Anda? Butuh sekitar 23 menit untuk kembali fokus setelah berganti konteks. Memilih platform yang menyatukan topik, tugas, dan percakapan dalam satu tempat dapat mengurangi gangguan—sehingga tim Anda tetap dalam alur kerja, bukan dalam mode mengejar ketinggalan.

Alternatif Zulip Terbaik Sekilas

Alat Terbaik untuk Fitur utama Harga ClickUp Kolaborasi all-in-one; pembuatan Tugas, Dokumen, dan Papan Tulis yang didukung AI langsung dari ClickUp Chat Kolaborasi all-in-one; pembuatan Tugas, Dokumen, dan Papan Tulis yang didukung AI langsung dari ClickUp Chat Rencana gratis tersedia; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan Slack Integrasi Saluran, thread, lebih dari 2.400 integrasi Gratis; Paket berbayar mulai dari $7 per bulan Microsoft Teams Pengguna Microsoft 365 Integrasi kantor, panggilan, saluran Gratis; Paket berbayar mulai dari $4 per bulan Mattermost Organisasi yang peduli dengan keamanan Self-hosting, kepatuhan Gratis; Paket berbayar mulai dari $10/bulan Rocket. Chat Penerapan yang dihosting sendiri Open-source, kustomisasi Gratis; paket berbayar mulai dari $8 per bulan Discord Pembentukan komunitas Saluran suara, server Gratis; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan Twist Komunikasi asinkron Berfokus pada thread, ramah fokus Gratis; Paket berbayar mulai dari $8/bulan Pumble Tim kecil dengan anggaran terbatas Riwayat tak terbatas, saluran Gratis; Paket berbayar mulai dari $3 per bulan Zoom Komunikasi berbasis video Video HD, Obrolan Tim Gratis; Paket berbayar mulai dari $17 per bulan Flock Alur kerja yang efisien Alat produktivitas bawaan Gratis; Paket berbayar mulai dari $3 per bulan Google Workspace Pengguna ekosistem Google Integrasi Gmail, Drive, dan Meet Paket berbayar mulai dari $3 per bulan

Apa Itu Zulip?

Zulip adalah perangkat lunak komunikasi tim sumber terbuka yang mengorganisir percakapan ke dalam aliran dan topik spesifik. Berbeda dengan aplikasi pesan tradisional yang mengorganisir obrolan secara kronologis, Zulip menggunakan sistem threading unik yang menggabungkan kecepatan komunikasi real-time dengan organisasi threading email.

Platform ini menawarkan fitur-fitur seperti:

Pembahasan terorganisir berdasarkan topik

Fungsi pencarian yang kuat

Dukungan Markdown untuk pemformatan teks kaya

Kemampuan berbagi file

Integrasi dengan berbagai alat dan layanan

Dukungan lintas platform, termasuk aplikasi seluler

Zulip sangat populer di kalangan tim pengembang dan organisasi yang lebih memilih alternatif open-source dengan kontrol privasi yang kuat.

👀 Tahukah Anda? Seorang dokter Finlandia menciptakan obrolan tim pertama. Pada tahun 1988, Jarkko Oikarinen mengembangkan Internet Relay Chat (IRC) saat bekerja di sebuah rumah sakit di Finlandia untuk meningkatkan komunikasi di antara para dokter.

Batasan Zulip

Model aliran dan topik Zulip menawarkan pendekatan unik untuk komunikasi tim. Namun, sistem unik ini memiliki beberapa kelemahan yang signifikan yang dapat memengaruhi produktivitas dan efektivitas kolaborasi tim Anda.

Kurva pembelajaran yang curam : Aliran dan topik dapat membingungkan pengguna yang terbiasa dengan tata letak obrolan tradisional.

Konferensi video terbatas : Tidak ada opsi bawaan yang kuat; bergantung pada integrasi pihak ketiga.

Pengelolaan tugas dasar : Mendukung pembuatan tugas tetapi tidak memiliki fitur pengelolaan proyek yang lengkap.

Pengalaman mobile : Aplikasi mobile mungkin terasa kurang halus dibandingkan versi desktopnya.

Komunitas yang lebih kecil : Lebih sedikit integrasi dan ekosistem dukungan yang lebih kecil dibandingkan dengan pesaing besar.

Antarmuka pengguna : Antarmuka pengguna mungkin terasa ketinggalan zaman dibandingkan dengan platform kolaborasi modern lainnya.

Pengelolaan notifikasi: Pengaturan notifikasi dapat kurang intuitif dibandingkan dengan alat lain.

Seiring dengan pertumbuhan tim dan kebutuhan komunikasi yang semakin kompleks, batasan-batasan ini seringkali menjadi lebih menonjol, mendorong organisasi untuk menjelajahi platform alternatif.

🧠 Fakta Menarik: Istilah “Zoom fatigue” menjadi populer selama pandemi COVID-19 karena orang-orang semakin bergantung pada konferensi video untuk pekerjaan, pendidikan, dan interaksi sosial. Istilah ini diciptakan oleh Profesor Jeremy Bailenson dari Stanford dan menggambarkan kelelahan yang disebabkan oleh pertemuan virtual. Hal ini dipicu oleh kontak mata yang terus-menerus, menatap wajah sendiri, gerakan fisik yang terbatas, kelebihan beban kognitif, kurangnya istirahat santai, dan tekanan untuk tetap “aktif” sepanjang waktu.

Alternatif Zulip Terbaik yang Dapat Digunakan

Berikut adalah daftar terkurasi kami tentang alternatif terbaik untuk Zulip. Alat-alat ini dapat membantu Anda menemukan sistem lain untuk meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antara tim yang beragam.

1. ClickUp (Alat kolaborasi all-in-one terbaik dengan manajemen proyek)

Alat komunikasi yang terputus hanya berhenti pada percakapan. ClickUp, di sisi lain, adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan—semua didukung oleh AI kontekstual penuh yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan cerdas.

Ini sangat berguna bagi tim jarak jauh, pengembang, bisnis, dan profesional yang membutuhkan komunikasi real-time yang efisien dan terintegrasi erat dengan alur kerja mereka.

Masalah dengan aplikasi obrolan modern adalah mereka terpisah dari tempat Anda bekerja. Anda mengikuti perkembangan tugas dengan rekan kerja, mendapatkan pembaruan, lalu secara manual memperbarui tugas tersebut untuk mencerminkan pembaruan tersebut. Atau, Anda harus memeriksa setiap baris obrolan hanya untuk mendapatkan konteks yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Semua itu berakhir dengan ClickUp Chat.

Sebagai aplikasi pesan bawaan ClickUp, Anda dapat mengubah obrolan menjadi Tugas ClickUp secara instan, serta menugaskan tugas tersebut kepada orang yang tepat dan menetapkan batas waktu. Hal ini memudahkan untuk mencatat tindakan yang perlu dilakukan saat muncul dalam percakapan, sehingga tidak ada yang terlewat. Anda juga dapat menggunakan AI untuk merangkum obrolan, menugaskan pesan, atau menemukan tugas terkait—semua langsung dari Chat.

Karena ClickUp menggabungkan obrolan tim dengan manajemen tugas, setiap diskusi secara alami berubah menjadi tugas yang ditugaskan dengan kepemilikan yang jelas dan batas waktu.

Tugaskan beberapa tugas langsung di ClickUp Chat

Tapi itu belum semuanya. Anda dapat membuat ClickUp Docs dan ClickUp Whiteboards langsung dari jendela obrolan Anda, tanpa mengganggu alur kerja, semuanya dengan ClickUp AI.

Fitur SyncUps dari ClickUp semakin memperkuat komunikasi tim dengan mengintegrasikan rapat ke dalam alur kerja Anda.

Berbeda dengan alat konferensi tradisional yang terpisah dari pekerjaan Anda, SyncUps menggabungkan pertemuan video real-time dengan agenda kolaboratif, catatan, rekaman, dan pembuatan tugas otomatis—semua terintegrasi langsung dalam konteks proyek Anda.

Kolaborasi secara langsung dengan rekan kerja Anda dalam hitungan detik menggunakan ClickUp SyncUps

Dengan SyncUps, Anda dapat membuat templat rapat terstruktur, menambahkan item agenda secara kolaboratif sebelum rapat dimulai, merekam pembahasan penting untuk referensi di kemudian hari, dan secara instan mengubah poin pembicaraan menjadi Tugas yang dapat ditugaskan.

Berbeda dengan aplikasi pesan mandiri seperti Zulip, Anda juga dapat berbagi dokumen, gambar, dan file langsung dari ekosistem kerja terintegrasi Anda di ClickUp Chat, sehingga sumber daya selalu ada di ujung jari Anda. Hal ini membuat hal-hal penting mudah dicari dan diakses. Fungsi pencarian ini terintegrasi di seluruh Chat dan Tugas dan tidak terbatas pada riwayat obrolan.

Dan jika ada yang bertanya di obrolan grup, biarkan ClickUp Agent Anda yang menjawabnya. Tim dapat dengan cepat mendapatkan jawaban atas pertanyaan terkait ruang kerja, menghasilkan ide konten, atau menangani tugas-tugas berulang dengan ClickUp AI yang terintegrasi secara mendalam ke dalam Chat. Hal ini menjaga percakapan tetap produktif dan fokus pada pekerjaan bernilai tinggi.

Gunakan Agen Auto-Answers di ClickUp Chat untuk mendapatkan wawasan lebih cepat.

ClickUp Brain meningkatkan komunikasi antar tim yang beragam dengan mengintegrasikan kemampuan AI langsung ke dalam percakapan Anda. Fitur ini membantu Anda menyusun tanggapan, merangkum diskusi yang panjang, dan menghasilkan solusi kreatif—semua dalam konteks obrolan.

ClickUp Brain MAX, asisten AI desktop khusus, mengintegrasikan obrolan, pencarian, dan otomatisasi di seluruh aplikasi kerja dan web Anda. Dengan obrolan AI multi-model, jawaban kontekstual, dan konversi suara ke teks, Brain MAX membantu Anda membuat, menemukan, dan mengotomatisasi pekerjaan lebih cepat—mengakhiri kekacauan alat AI yang terpisah.

Dengan fitur obrolan terintegrasi, manajemen proyek, pesan langsung, berbagi file, dan konferensi video bawaan, ClickUp mempermudah alur kerja, mengurangi kelelahan akibat penggunaan aplikasi, dan memastikan bahwa percakapan tim Anda selalu menghasilkan tindakan.

Fitur terbaik ClickUp

Buat tugas langsung dari pesan obrolan dan hubungkan ke tugas atau dokumen untuk integrasi alur kerja yang lancar.

Dapatkan jawaban instan tanpa campur tangan manusia dengan ClickUp Chat Agents

Saluran berbasis proyek dan tugas yang terorganisir, obrolan grup, dan pesan langsung pribadi semuanya dalam satu platform.

Manfaatkan pemberitahuan cerdas dan otomatisasi alur kerja untuk membantu Anda tetap fokus dan menghindari kelebihan pemberitahuan.

Gunakan percakapan berurutan dan pencarian yang kuat untuk memudahkan mengikuti diskusi dan menemukan informasi sebelumnya dengan cepat.

Batasan ClickUp

Anda mungkin menghadapi kurva pembelajaran karena fitur yang komprehensif.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2 : 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

ClickUp telah mengurangi kekacauan dalam mengelola tim, platform, dan proyek yang beragam. Saya tidak perlu lagi berpindah-pindah aplikasi untuk obrolan, dokumen, tugas, dan pembaruan. Hal ini telah membuat bisnis saya lebih efisien, terkoordinasi, dan produktif—terutama di lingkungan kantor yang dinamis seperti milik kami.

ClickUp telah mengurangi kekacauan dalam mengelola tim, platform, dan proyek yang beragam. Saya tidak perlu lagi berpindah-pindah aplikasi untuk obrolan, dokumen, tugas, dan pembaruan. Hal ini telah membuat bisnis saya lebih efisien, terkoordinasi, dan produktif—terutama di lingkungan kantor yang dinamis seperti kami.

💡 Tips Pro: Pertimbangkan untuk menggunakan fitur ClickUp seperti “@mentions” untuk menarik perhatian seseorang secara langsung, tetapi hindari penggunaan berlebihan untuk mencegah kelebihan notifikasi dan gangguan yang tidak perlu. Menjaga etika obrolan yang baik menciptakan lingkungan komunikasi yang menghormati dan efisien, meningkatkan kolaborasi dan produktivitas tim.

2. Slack (Terbaik untuk integrasi dan ekosistem)

melalui Slack

Slack tetap menjadi pilihan populer untuk komunikasi tim, dengan mengorganisir percakapan ke dalam saluran untuk proyek, topik, atau departemen.

Ekosistem integrasinya yang luas terhubung dengan lebih dari 2.000 aplikasi pihak ketiga, memudahkan alur kerja langsung dalam percakapan. Berbeda dengan thread berfokus pada topik di Zulip, Slack menggunakan saluran dan thread untuk mengurangi kekacauan.

Pembangun alur kerja Slack memungkinkan otomatisasi kustom tanpa perlu coding, sementara alat pencarian dan ringkasan berbasis AI-nya membantu tim menemukan informasi dan mengejar ketinggalan diskusi yang terlewat. Platform ini juga menawarkan fungsi pencarian yang andal di seluruh pesan dan file, huddles untuk panggilan audio/video cepat, serta dokumen kanvas untuk dokumentasi kolaboratif.

Fitur terbaik Slack

Organisir percakapan ke dalam saluran publik dan privat

Mulai diskusi audio instan dengan berbagi layar

Sesuaikan pemberitahuan berdasarkan kata kunci dan tingkat prioritas.

Tingkatkan kolaborasi di tempat kerja dengan Slack Connect

Batasan Slack

Dapat menjadi membingungkan dengan banyaknya saluran dan notifikasi.

Kemampuan manajemen tugas dan fungsionalitas AI yang terbatas dibandingkan dengan alat yang berfokus pada proyek.

Harga Slack

Gratis

Pro : $7 per bulan per pengguna

Business+ : $15 per bulan per pengguna

Enterprise+: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Slack

G2 : 4.5/5 (34.000+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (23.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Slack?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Saya menghargai kemampuan untuk membuat beberapa grup, yang membantu mengorganisir komunikasi secara efektif. Selain itu, fitur huddle sangat berguna; sifatnya yang informal memungkinkan interaksi cepat satu lawan satu yang dapat menyelesaikan masalah lebih efisien daripada pesan teks.

Saya menghargai kemampuan untuk membuat grup-grup yang berbeda, yang membantu mengorganisir komunikasi secara efektif. Selain itu, fitur huddle sangat berguna; sifatnya yang informal memungkinkan interaksi cepat satu lawan satu yang dapat menyelesaikan masalah lebih efisien daripada pesan teks.

📮 ClickUp Insight: 64% karyawan kadang-kadang atau sering bekerja di luar jam kerja yang dijadwalkan, dengan 24% di antaranya bekerja lembur hampir setiap hari! Itu bukan fleksibilitas—itu adalah pekerjaan yang tak kunjung usai. 😵‍💫 Pigment, platform perencanaan bisnis, beralih ke ClickUp untuk mengatasi tantangan komunikasi yang terfragmentasi. Dengan menggunakan ClickUp Chat, ClickUp Tasks, dan ClickUp Automations, mereka mengurangi beban komunikasi sebesar 40% dan meningkatkan efisiensi komunikasi tim sebesar 20%, sehingga mempercepat siklus pengembangan mereka.

3. Microsoft Teams (Terbaik untuk pengguna Microsoft 365)

melalui Microsoft Teams

Dari obrolan santai hingga kolaborasi dokumen, Microsoft Teams menghilangkan batasan antara komunikasi dan produktivitas dengan mengintegrasikan aplikasi Office secara mendalam ke dalam percakapan. Teams memungkinkan Anda membahas hal-hal seperti proyeksi kuartalan sambil melihat file Excel asli, sehingga keputusan dapat diambil lebih cepat dan lebih terinformasi, selama Anda bekerja dalam ekosistem Microsoft 365.

Bagi organisasi-organisasi ini, Zulip menggabungkan obrolan, file, dan rapat dalam satu platform. Teams juga menawarkan pusat kolaborasi yang komprehensif dengan integrasi mendalam ke dalam suite produktivitas Microsoft.

Fitur terbaik Microsoft Teams

Sematkan aplikasi dan alat penting ke dalam saluran komunikasi

Lindungi percakapan sensitif dengan kontrol keamanan canggih

Buat pertemuan yang lebih menarik dengan mode Together

Memfasilitasi diskusi kelompok kecil dengan ruang obrolan terpisah yang khusus.

Tuan rumah siaran berskala besar dengan alat acara langsung yang komprehensif

Batasan Microsoft Teams

Dapat memakan banyak sumber daya dan lambat pada perangkat keras yang lebih lama

Antarmuka pengguna yang lebih kompleks dibandingkan dengan alat obrolan khusus.

Harga Microsoft Teams

Gratis

Microsoft Teams Essentials : $4 per bulan per pengguna, dibayar secara tahunan

Microsoft 365 Business Basic : $6 per bulan per pengguna, dibayar secara tahunan

Microsoft 365 Business Standard : $12,50 per bulan per pengguna, dibayar secara tahunan

Microsoft 365 Business Premium: $22 per bulan per pengguna, dibayar secara tahunan

Ulasan dan penilaian Microsoft Teams

G2 : 4.3/5 (lebih dari 12.000 ulasan)

Capterra: 4.5/5 (8.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft Teams?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Saya sangat menyukai bahwa Teams menyatukan semua hal dalam satu tempat — obrolan, rapat, file, bahkan daftar tugas. Ini sangat membantu saat bekerja dengan tim karena Anda tidak perlu terus-menerus beralih antara aplikasi yang berbeda. Saya juga menyukai cara Teams terintegrasi dengan Outlook dan alat Microsoft lainnya, sehingga menjadwalkan rapat atau berbagi dokumen menjadi sangat mudah. Ini menjaga segala sesuatunya terorganisir dan membantu saya tetap fokus pada proyek.

Saya sangat menyukai bahwa Teams menyatukan semua hal dalam satu tempat — obrolan, rapat, file, bahkan daftar tugas. Ini sangat membantu saat bekerja dengan tim karena Anda tidak perlu terus-menerus beralih antara aplikasi yang berbeda. Saya juga menyukai cara Teams terintegrasi dengan Outlook dan alat Microsoft lainnya, sehingga menjadwalkan rapat atau berbagi dokumen menjadi sangat mudah. Ini menjaga segala sesuatunya tetap terorganisir dan membantu saya tetap fokus pada proyek.

🧠 Fakta Menarik: Set pertama 176 emoji diciptakan pada tahun 1999 oleh desainer Jepang Shigetaka Kurita untuk platform internet seluler NTT DoCoMo. Emoji-emoji ini, yang sering digunakan dalam obrolan kerja saat ini, bertujuan untuk meningkatkan komunikasi digital dengan menambahkan nuansa emosional.

📖 Baca Juga: Alternatif dan Pesaing Terbaik Microsoft Teams

4. Mattermost (Terbaik untuk organisasi yang mengutamakan keamanan)

melalui Mattermost

“Bagaimana kita dapat memfasilitasi kolaborasi modern tanpa mengorbankan keamanan?” Pertanyaan ini menjadi tantangan bagi organisasi yang peduli dengan keamanan setiap hari. Mattermost menjawab tantangan ini melalui kemampuan self-hosting dan fitur keamanan tingkat perusahaan, yang memberikan kedaulatan data yang lengkap. Hal ini dilakukan tanpa mengorbankan pengalaman kolaborasi yang diharapkan oleh tim.

Mattermost menawarkan platform komunikasi tim open-source dengan fitur keamanan dan kepatuhan tingkat perusahaan. Mirip dengan komitmen Zulip terhadap privasi, Mattermost berfokus pada penyediaan alternatif yang aman dan dapat dihosting sendiri untuk platform obrolan berbasis cloud.

Fitur terbaik Mattermost

Format pesan dengan Markdown untuk komunikasi yang kaya.

Cari secara menyeluruh di semua pesan historis

Otomatiskan alur kerja dengan perintah slash kustom

Hubungkan langsung dengan Active Directory dan LDAP

Sesuaikan fungsionalitas dengan plugin open-source

Pantau kepatuhan dengan pencatatan audit yang komprehensif

Batasan Mattermost

Self-hosting memerlukan keahlian teknis dan infrastruktur.

Antarmuka pengguna tidak sehalus beberapa alternatif komersial.

Harga Mattermost

Gratis

Profesional : $10 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Mattermost

G2 : 4.3/5 (300+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (160+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Mattermost?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Saya suka bahwa Mattermost bersifat open-source dan memberikan kendali penuh atas deployment dan keamanan data. Ini sangat cocok untuk perusahaan dengan kebutuhan kepatuhan yang ketat. Antarmukanya bersih, mendukung percakapan berurutan, dan terintegrasi dengan baik dengan alat DevOps seperti Jira dan GitLab. Pesan real-time dan berbagi file berjalan lancar, dan ini ideal untuk tim jarak jauh.

Saya suka bahwa Mattermost bersifat open-source dan memberikan kendali penuh atas deployment dan keamanan data. Ini sangat cocok untuk perusahaan dengan kebutuhan kepatuhan yang ketat. Antarmukanya bersih, mendukung percakapan berurutan, dan terintegrasi dengan baik dengan alat DevOps seperti Jira dan GitLab. Pesan real-time dan berbagi file berjalan lancar, dan ini ideal untuk tim jarak jauh.

📮ClickUp Insight: Hanya 10% responden survei kami yang menggunakan asisten suara (4%) atau agen otomatis (6%) untuk aplikasi AI, sementara 62% lebih memilih alat AI percakapan seperti ChatGPT dan Claude. Rendahnya adopsi asisten dan agen mungkin karena alat-alat ini sering dioptimalkan untuk tugas-tugas spesifik, seperti operasi tanpa tangan atau alur kerja tertentu. ClickUp menghadirkan yang terbaik dari kedua dunia. ClickUp Brain berfungsi sebagai asisten AI percakapan yang dapat membantu Anda dengan berbagai kasus penggunaan. Di sisi lain, agen AI yang didukung dalam saluran ClickUp Chat dapat menjawab pertanyaan, menangani masalah, atau bahkan mengelola tugas-tugas spesifik!

5. Rocket. Chat (Terbaik untuk deployment self-hosted)

Self-hosting memberikan organisasi kendali penuh atas data komunikasi mereka, dan Rocket. Chat memudahkan hal ini dengan menjaga semua data di dalam infrastruktur Anda sendiri. Pengaturan ini sangat berguna bagi tim yang memiliki persyaratan keamanan ketat atau yang membutuhkan platform yang sangat dapat disesuaikan.

Berbeda dengan alat berbasis cloud yang mengunci Anda pada fitur yang sudah ditentukan, Rocket. Chat menawarkan fleksibilitas untuk membangun pengalaman kolaborasi yang sesuai dengan tim Anda. Seperti Zulip, Rocket. Chat memberikan organisasi kendali atas sistem komunikasi mereka sambil tetap mendukung berbagai fitur obrolan tim.

Fitur terbaik Rocket. Chat

Lindungi percakapan sensitif dengan enkripsi end-to-end

Bekerja sama dengan mitra eksternal melalui akses tamu yang terkontrol

Berinteraksi langsung dengan pelanggan melalui obrolan langsung terintegrasi

Bagikan dan pratinjau file dengan lancar dalam percakapan

Kelola izin dengan peran pengguna yang dapat disesuaikan

Integrasikan dengan sistem eksternal melalui API yang komprehensif

Batasan Rocket. Chat

Membutuhkan sumber daya teknis untuk hosting mandiri dan pemeliharaan.

Antarmuka pengguna terasa ketinggalan zaman dibandingkan dengan alternatif komersial.

Harga Rocket. Chat

Starter : Gratis

Pro : $8 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Rocket. Chat

G2 : 4.2/5 (330+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (150+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Rocket. Chat?

Seorang pengulas Capterra mengatakan:

Kustomisasi yang dapat Anda lakukan, dan kemudahan dalam menambahkan widget obrolan langsung ke aplikasi web Anda sesuai keinginan Anda tanpa perlu mengimpor modul tambahan. Anda hanya perlu menjalankan skrip JavaScript di aplikasi web Anda. Fungsionalitasnya sangat baik, tetapi menemukan cara yang tepat untuk menggunakannya mungkin sedikit sulit 🙂

Kustomisasi yang dapat Anda lakukan, serta kemudahan menambahkan widget obrolan langsung ke aplikasi web Anda sesuai keinginan tanpa perlu mengimpor modul tambahan. Anda hanya perlu menjalankan skrip JavaScript di aplikasi web Anda. Fungsionalitasnya sangat baik, tetapi menemukan cara yang tepat untuk menggunakannya mungkin sedikit sulit 🙂

6. Discord (Terbaik untuk membangun komunitas)

melalui Discord

Discord adalah platform komunikasi serbaguna yang mendukung saluran teks dan suara dalam server yang dapat disesuaikan. Awalnya dikembangkan untuk gamer, kini platform ini melayani berbagai komunitas dengan fitur seperti berbagi layar berkualitas tinggi, siaran langsung Go Live, dan Stage Channels untuk acara audio berskala besar.

Discord menawarkan format teks kaya, emoji kustom, izin berbasis peran untuk kontrol akses yang detail, dan bot yang menambahkan fungsionalitas mulai dari moderasi hingga pemutaran musik.

Berbeda dengan struktur threading Zulip, Discord mengorganisir percakapan ke dalam server, saluran, dan thread dengan kemampuan obrolan suara yang kuat.

Fitur terbaik Discord

Tersedia dengan indikator kehadiran yang lengkap

Struktur percakapan dengan threading dalam saluran

Organisir beberapa ruang kerja dengan folder server

Otomatiskan tugas dengan kemampuan bot yang luas

Presentasikan ke kelompok besar dengan saluran panggung khusus

Batasan Discord

Batasan ukuran file yang dapat dibagikan pada paket gratis

Penampilan yang kurang formal mungkin tidak cocok untuk lingkungan profesional.

Harga Discord

Gratis

Nitro Basic : Harga kustom

Nitro: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Discord

G2 : Tidak ada ulasan yang tersedia

Capterra: 4.7/5 (400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Discord?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Mudah dipasang, digunakan, dan berkomunikasi dengan rekan kerja. Antarmuka yang luar biasa untuk sekolah dan bisnis.

Mudah dipasang, digunakan, dan berkomunikasi dengan rekan kerja. Antarmuka yang luar biasa untuk sekolah dan bisnis.

7. Twist (Terbaik untuk komunikasi asinkron)

melalui Twist

Bunyi notifikasi yang terus-menerus, tekanan untuk merespons segera, dan perasaan bahwa Anda tidak pernah bisa mengejar ketinggalan? Twist mengakhiri hal itu dengan sistem notifikasi yang mendorong kerja fokus dengan mengelompokkan pembaruan, dan fitur kotak masuk membantu pengguna mengejar ketinggalan pada thread penting tanpa harus menggulir log obrolan yang tak berujung.

Twist mengutamakan komunikasi asinkron, mengorganisir diskusi ke dalam thread daripada aliran real-time yang kacau. Mirip dengan Zulip, Twist mengorganisir percakapan ke dalam channel dan thread, tetapi dengan penekanan yang lebih kuat pada diskusi yang terfokus dan terstruktur. Setiap thread mempertahankan topik yang jelas dengan pesan yang disusun secara kronologis, sehingga mudah untuk mengikuti percakapan bahkan setelah lama tidak aktif.

Platform ini dilengkapi dengan saluran untuk tim atau proyek yang berbeda, pesan langsung, dan pencarian komprehensif di seluruh percakapan.

Fitur terbaik Twist

Temukan informasi apa pun dengan pencarian lintas percakapan yang powerful.

Integrasikan dengan alat populer seperti GitHub, Zapier, dan Todoist, sambil mendukung berbagi file dan format markdown.

Tulis pesan yang terstruktur dengan editor mirip email

Batasan Twist

Tidak ada konferensi video bawaan

Kurang kaya fitur dibandingkan platform all-in-one

Harga Twist

Gratis

Tanpa Batas: $8 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Twist

G2 : 3.9/5 (70+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (30+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Twist?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Seluruh tim menyukainya karena sekarang, alih-alih terganggu setiap kali seseorang mengirim pesan di saluran tertentu, orang-orang akhirnya bisa fokus pada pekerjaan produktif dan memeriksa email serta notifikasi Twist kapan saja mereka mau.

Seluruh tim menyukainya karena sekarang, alih-alih terganggu setiap kali seseorang mengirim pesan di saluran tertentu, orang-orang akhirnya bisa fokus pada pekerjaan produktif dan memeriksa email serta notifikasi Twist kapan saja mereka mau.

8. Pumble (Terbaik untuk tim kecil dengan anggaran terbatas)

melalui Pumble

Tim yang mengutamakan anggaran menyukai Pumble karena riwayat pesan tak terbatas dan fitur komunikasi inti yang ditawarkannya, tanpa harga tingkat perusahaan.

Alih-alih mengorbankan fungsi esensial, tim kecil dapat mengimplementasikan solusi komunikasi lengkap yang berkembang sesuai kebutuhan mereka. Alternatif Slack ini menawarkan platform komunikasi tim yang hemat biaya dengan riwayat pesan tak terbatas, bahkan pada paket gratisnya.

Berbeda dengan pendekatan threading khusus Zulip, Pumble menawarkan pengalaman yang sederhana dan mirip Slack, yang berfokus pada fitur komunikasi esensial tanpa harga premium.

Fitur terbaik Pumble

Bekerja sama dengan mitra eksternal melalui akses tamu

Akses komunikasi melalui aplikasi seluler iOS dan Android.

Format pesan dengan fitur teks kaya

Temukan percakapan sebelumnya dengan pencarian yang komprehensif

Atur gangguan dengan pemberitahuan yang dapat disesuaikan

Terhubung melalui panggilan video dengan fitur berbagi layar.

Batasan Pumble

Fitur lanjutan yang terbatas dibandingkan dengan alternatif premium.

Integrasi yang lebih sedikit dengan alat pihak ketiga

Harga Pumble

Gratis

Pro : $2,99/bulan per pengguna

Bisnis: $4,99/bulan per pengguna

Enterprise: $7,99/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Pumble

G2 : Tidak cukup ulasan yang tersedia

Capterra: 4.7/5 (180+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Pumble?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Ini pada dasarnya seperti Slack, tapi lebih baik. Dan opsi berbayarnya juga ditawarkan dengan harga yang wajar, jadi itu juga fantastis.

Ini pada dasarnya seperti Slack, tapi lebih baik. Dan opsi berbayarnya juga ditawarkan dengan harga yang wajar, jadi itu juga fantastis.

9. Zoom (Terbaik untuk komunikasi berbasis video)

melalui Zoom

Pesan teks hanya bisa sampai batas tertentu—nuansa, emosi, dan detail halus sering kali hilang dalam terjemahan. Itulah mengapa percakapan melalui chat sering kali berubah menjadi thread panjang yang dipenuhi dengan klarifikasi bolak-balik. Hal ini memperlambat semua orang.

Zoom mengerti hal ini. Zoom menempatkan interaksi tatap muka sebagai prioritas utama, memudahkan tim untuk beralih dari obrolan ke video tanpa hambatan—tidak perlu beralih aplikasi atau mencari tautan pertemuan. Sementara Zulip berfokus pada teks terstruktur, Zoom mengambil pendekatan real-time yang lebih manusiawi dengan video sebagai bintang utama dan obrolan sebagai pendamping yang berguna.

Fitur terbaik Zoom

Sampaikan ide dengan jelas menggunakan fitur berbagi layar canggih.

Buat grup diskusi kecil dengan ruang obrolan terpisah

Personalisasikan pengalaman video dengan latar belakang virtual

Rekam pertemuan penting dengan fitur perekaman dan transkripsi.

Jadwalkan dengan efisien melalui integrasi kalender

Kolaborasi secara visual dengan papan tulis interaktif

Batasan Zoom

Fitur obrolan tidak sekuat platform khusus

Pengelolaan percakapan dapat menjadi rumit

Harga Zoom

Gratis

Pro : $16,99/bulan per pengguna

Bisnis: $21,99/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Zoom

G2 : 4.5/5 (lebih dari 56.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (14.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoom?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Platform ini sangat andal, bahkan untuk pertemuan besar, dan fitur seperti asisten AI, ruang diskusi terpisah, dan papan tulis permanen membuat kolaborasi menjadi lebih terstruktur dan efisien.

Platform ini sangat andal, bahkan untuk pertemuan besar, dan fitur seperti asisten AI, ruang diskusi terpisah, dan papan tulis permanen membuat kolaborasi menjadi lebih terstruktur dan efisien.

10. Flock (Terbaik untuk alur kerja yang efisien)

melalui Flock

Setiap percakapan chat berakhir dengan masalah yang sama: “Siapa yang melakukan apa dan kapan?”

Flock mengatasi tantangan kolaborasi dasar ini dengan mengintegrasikan alat produktivitas langsung di tempat percakapan berlangsung. Ketika obrolan tim secara alami berlanjut ke jajak pendapat, tugas, dan pengingat, alur kerja tetap lancar, dan pertanggungjawaban menjadi otomatis.

Flock menggabungkan pesan langsung dengan alat produktivitas terintegrasi untuk menciptakan alur kerja yang lancar. Berbeda dengan fokus Zulip pada struktur threading, Flock menekankan efisiensi praktis. Fitur-fitur yang berorientasi pada tindakan mengelilingi percakapan, membantu tim beralih dari diskusi ke eksekusi tanpa perlu berganti konteks.

Fitur terbaik Flock

Berkomunikasi secara langsung melalui konferensi video

Buat daftar email kustom untuk komunikasi yang ditargetkan

Koordinasikan jadwal dengan integrasi kalender bersama

Temukan informasi dengan cepat menggunakan fitur pencarian canggih

Otomatiskan alur kerja dengan perintah slash kustom

Hubungkan dengan alat eksternal melalui integrasi yang kuat

Batasan Flock

Antarmuka yang kurang intuitif dan ramah pengguna dibandingkan dengan beberapa pesaing.

Pengalaman mobile tidak sebanding dengan fungsionalitas desktop

Harga Flock

Gratis

Pro : $3 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Flock

G2 : 4.4/5 (200+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Flock?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Mudah diinstal dan digunakan, dengan sedikit bantuan dari manajemen untuk hampir semua bagian. Antarmukanya juga memudahkan modifikasi dan pengelolaan untuk pengiriman konten dan hal-hal lain.

Mudah diinstal dan digunakan, dengan sedikit bantuan dari manajemen untuk hampir semua bagian. Antarmukanya juga memudahkan modifikasi dan pengelolaan untuk pengiriman konten dan hal-hal lain.

11. Google Workspace (Terbaik untuk pengguna ekosistem Google)

melalui Google Workspace

Google membuat kerja tim terasa alami dengan menempatkan obrolan tepat di tempat kerja—di dalam Gmail, Drive, Docs, dan Meet. Artinya, lebih sedikit perpindahan aplikasi dan lebih banyak percakapan yang terjadi dalam konteks, bukan di ruang terpisah yang acak. Hal ini mengurangi gangguan biasa dan menjaga semua orang tetap fokus.

Google Chat merupakan bagian dari setup ini. Terintegrasi dengan Google Workspace, jadi jika tim Anda sudah menggunakan alat Google, ini adalah pilihan yang tepat. Berbeda dengan thread yang lebih terstruktur di Zulip, Google Chat lebih lancar dan sederhana, memungkinkan tim untuk berkomunikasi tanpa mengganggu alur kerja mereka.

Fitur terbaik Google Workspace

Luncurkan panggilan video Google Meet dengan satu klik dari obrolan

Bagikan dan kolaborasikan file Drive tanpa meninggalkan percakapan

Tugaskan dan lacak tugas di dalam ruang komunikasi

Temukan pesan atau file apa pun dengan kemampuan pencarian yang kuat dari Google.

Kolaborasi secara real-time menggunakan Smart Canvas dan Google Docs yang terintegrasi

Akses komunikasi dengan lancar di semua perangkat melalui aplikasi yang terintegrasi.

Batasan Google Workspace

Kurang kaya fitur dibandingkan platform obrolan tim khusus

Opsi threading dan organisasi lebih terbatas dibandingkan dengan alat khusus.

Harga Google Workspace

Business Starter : $3 per bulan per pengguna

Business Standard : $12 per bulan per pengguna

Business Plus : $24 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Google Workspace

G2 : 4.6/5 (42.000+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (17.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Workspace?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Integrasi yang mulus antar alat seperti Gmail, Drive, Docs, Sheets, dan Meet adalah yang benar-benar menonjol. Hal ini memungkinkan tim kami untuk berkolaborasi secara real-time, baik saat menyusun dokumen, berbagi file, maupun menjadwalkan pertemuan.

Integrasi yang mulus antar alat seperti Gmail, Drive, Docs, Sheets, dan Meet adalah yang benar-benar menonjol. Hal ini memungkinkan tim kami untuk berkolaborasi secara real-time, baik saat menyusun dokumen, berbagi file, maupun menjadwalkan pertemuan.

Temukan Solusi Komunikasi yang Sempurna untuk Anda dengan ClickUp

Setiap platform memiliki kelebihannya masing-masing, tetapi ClickUp menonjol sebagai pilihan yang komprehensif untuk komunikasi dan kolaborasi. Ini merupakan alternatif yang kuat untuk Zulip, terutama untuk tim jarak jauh, pengembang, dan bisnis yang mencari ruang kerja all-in-one.

Berbeda dengan alat komunikasi berfokus tunggal, ClickUp menghilangkan fragmentasi yang terjadi saat percakapan berlangsung di satu platform sementara pekerjaan dilakukan di platform lain.

Coba ClickUp secara gratis hari ini dan rasakan kekuatan komunikasi tim yang benar-benar terintegrasi dan manajemen proyek!