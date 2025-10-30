11 Alternatif Terbaik Survicate untuk Umpan Balik Pelanggan dan Survei

Lebih dari setengah pelanggan Anda tetap diam setelah pengalaman buruk—dan keheningan itu lebih mahal daripada satu pelanggan yang tidak puas. Hal ini menyembunyikan pola, menghambat pertumbuhan, dan membuat Anda mengambil keputusan berdasarkan tebakan.

Solusinya selalu mengumpulkan umpan balik pelanggan sebelum situasi memburuk.

Alat seperti Survicate membantu mengisi celah tersebut dengan fitur seperti logika survei dan distribusi multi-saluran. Namun, ini bukan satu-satunya pilihan, dan mungkin tidak cocok untuk tim Anda.

Apakah Anda mencari harga yang lebih baik, wawasan yang lebih mendalam, atau pengalaman yang lebih intuitif, ada banyak alternatif yang kuat di luar sana. Berikut adalah alternatif terbaik untuk Survicate yang dapat membantu Anda mengumpulkan umpan balik, meningkatkan kepuasan, dan membuat keputusan produk yang lebih percaya diri.

🎯 Dalam panduan ini, Anda akan menemukan: Alat yang melampaui survei—pikirkan kecerdasan buatan (AI) untuk analisis sentimen + wawasan real-time.

Pilihan untuk tim dengan berbagai ukuran dan anggaran

Alur kerja yang ditargetkan untuk mengubah umpan balik menjadi keputusan

Mengapa Anda Harus Mencari Alternatif Survicate?

Seperti yang dijelaskan oleh seorang pengguna Survicate:

Jika memiliki fitur yang lebih canggih dan analisis yang lebih mendalam, kami dapat menggunakannya untuk survei yang lebih kompleks.

Meskipun bagus untuk survei online dasar, Survicate kurang memadai bagi bisnis yang menginginkan manajemen reputasi secara keseluruhan. Berikut beberapa tantangan yang mungkin Anda hadapi dengan alat ini:

Pilihan survei terbatas: Pembatasan pada jenis dan format pertanyaan dapat mengurangi fleksibilitas dalam menjalankan survei yang beragam atau kompleks.

Tantangan penargetan audiens: Fitur penyaringan yang terbatas membuat sulit untuk menjangkau segmen pelanggan tertentu untuk umpan balik yang ditargetkan.

Masalah kinerja: Penundaan atau keterlambatan sesekali dapat mengganggu pengeditan dan pengelolaan survei secara efisien.

Kustomisasi terbatas: Pilihan desain dan branding yang lebih sedikit membuat sulit untuk menyesuaikan survei dengan identitas merek Anda.

Analisis dasar: Kurang memiliki alat dan fitur pelaporan canggih seperti analisis sentimen di berbagai saluran.

Skalabilitas terbatas : Lebih cocok untuk tim kecil hingga menengah, dan mungkin tidak memadai untuk organisasi yang lebih besar.

Masalah harga: Menawarkan fitur yang lebih sedikit dibandingkan pesaing dengan harga serupa, sehingga kurang efisien secara biaya bagi sebagian pengguna.

Alternatif Survicate dalam Sekilas

Nama alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga ClickUp Semua ukuran tim (perorangan, usaha kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar) Formulir umpan balik dengan otomatisasi, logika kondisional, wawasan berbasis AI, dan alat kolaborasi tim. Rencana gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Typeform Tim kreatif Antarmuka pengguna interaktif dan jalur pertanyaan yang disesuaikan Paket berbayar mulai dari $29; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Qualtrics Perusahaan Logika kustom untuk mengintegrasikan survei ke dalam situs web, integrasi dengan Google Analytics, serta analisis Stats iQ dan Text iQ dengan kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (ML). Harga kustom Google Forms Perorangan dan usaha kecil Pembuat formulir fleksibel, fitur personalisasi, dan alat visualisasi data bawaan. Rencana gratis; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. SurveyMonkey Perusahaan skala kecil hingga menengah Bank pertanyaan, logika survei, dukungan multibahasa, dan alat analisis bawaan Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $11 Jotform Usaha kecil dan perusahaan menengah Integrasi pembayaran, fitur otomatisasi, dan kepatuhan HIPAA Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $39 Zoho Survey Perusahaan menengah Dukungan multibahasa, distribusi email, pelaporan real-time, dan integrasi CRM. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $6 GetFeedback Perusahaan menengah dan perusahaan besar Pembuat drag-and-drop, pelacakan NPS, integrasi Salesforce, dan survei yang dioptimalkan untuk perangkat mobile. Harga kustom Forms. app Perorangan dan usaha kecil Pembuat formulir tanpa kode, daftar produk, dan dukungan pembayaran Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $25 ProProfs Survey Maker Usaha kecil dan tim kreatif Template yang dapat disesuaikan, sistem penilaian dan logika cabang, analisis real-time, dan integrasi. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $39 Formstack Perusahaan menengah dan perusahaan besar Fitur tanda tangan elektronik, otomatisasi alur kerja, dan enkripsi data Paket berbayar mulai dari $99

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Alternatif Terbaik untuk Survicate yang Dapat Digunakan

Berinvestasi pada alat layanan pelanggan yang tepat adalah cara termudah untuk memastikan tim layanan pelanggan Anda berkembang. Mari kita telusuri pembuat survei dan formulir online terbaik yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna melalui wawasan.

1. ClickUp (Terbaik untuk pembuatan formulir yang dapat disesuaikan, pengumpulan data, dan pengelolaan umpan balik)

Ubah tanggapan pelanggan menjadi hasil dengan ClickUp Forms

ClickUp, platform AI terintegrasi pertama, berfungsi sebagai titik referensi bersama bagi bisnis, pemasar, dan tim produk. Ini adalah platform produktivitas lengkap yang memastikan organisasi kolaborasi, alur kerja, dan data kritis.

Fitur Formulir yang dapat disesuaikan dari ClickUp memungkinkan pengguna untuk dengan mudah membuat survei umpan balik yang dibranding menggunakan antarmuka seret dan lepas, mendukung berbagai jenis bidang (teks, dropdown, penilaian, dan lainnya).

Baik Anda mengumpulkan umpan balik pasca pembelian, menjalankan survei NPS, atau mengumpulkan saran fitur produk, Anda dapat menyesuaikan semua pertanyaan Anda sesuai dengan target audiens Anda.

Berbeda dengan alat survei yang kaku, formulir ini terasa alami dalam alur kerja Anda dan secara instan menghubungkan pengiriman formulir ke tugas yang dapat ditindaklanjuti. Tidak perlu lagi menyalin-tempel data dari satu platform ke platform lain atau menghadapi masalah impor file. Integrasi langsung dengan ClickUp Task Management ini menyederhanakan pengelolaan umpan balik, mengubah setiap masukan pelanggan menjadi tugas yang dapat dilacak.

Integrasikan ClickUp Forms ke dalam portal klien Anda untuk melacak masalah dan umpan balik pelanggan, dan ubah menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti.

Untuk membagikan formulir Anda, baik untuk mengumpulkan umpan balik pelanggan, saran produk, atau skor kepuasan, Anda dapat melakukannya dengan mudah melalui tautan atau menyematkannya ke dalam halaman web.

Tampilan Formulir ClickUp juga berfungsi sebagai pusat kendali Anda.

Aplikasi ini terintegrasi langsung di Views Bar, Sidebar, atau Forms Hub Anda, memungkinkan Anda membuat dan mengelola formulir langsung dari proyek yang sedang Anda kerjakan. Anda tidak perlu meninggalkan alur kerja untuk memperbarui survei atau meluncurkan survei baru. Sistem ini seamless dan fleksibel, membawa formulir umpan balik langsung ke inti operasional harian Anda.

Tanggapi pelanggan yang mengirimkan umpan balik melalui Forms dengan ClickUp Automations

Setelah tanggapan mulai masuk, Anda akan membutuhkan sistem yang tidak hanya menyimpan data. Kenalkan ClickUp Automations + AI Agents, pemimpin operasional yang tak kenal lelah.

Ingin langsung menugaskan tugas survei kepada pemilik produk? Memberi tahu tim keberhasilan pelanggan saat skor turun di bawah ambang batas tertentu? Otomatisasi langkah selanjutnya berdasarkan sentimen? Mudah. Otomatisasi Agentic di ClickUp memastikan tim Anda tetap responsif tanpa terbebani oleh pekerjaan manual.

Otomatisasi ini tidak hanya menghemat waktu tetapi juga memastikan bahwa umpan balik diarahkan ke anggota tim yang tepat dan ditangani dengan cepat, meningkatkan efisiensi alur kerja secara keseluruhan.

Untuk melihat gambaran besar, gunakan alat strategis Anda: ClickUp Dashboards. Alat ini mengumpulkan wawasan dari formulir, tugas, dan garis waktu Anda—membantu Anda memvisualisasikan sentimen pelanggan, waktu respons tim, atau status tindak lanjut.

Tambahkan Kartu untuk hasil survei, tren, atau kepatuhan SLA, dan Anda akan mendapatkan gambaran real-time dari seluruh ekosistem umpan balik Anda.

Sekarang, mari tambahkan sedikit kecerdasan buatan ke dalam operasional. ClickUp Brain memudahkan tim untuk dengan cepat mengekstrak wawasan yang dapat ditindaklanjuti dari survei umpan balik situs web dan survei online dalam jumlah besar, sehingga dapat mengambil keputusan produk dan layanan yang lebih baik. Semua dalam ruang kerja Anda.

Analisis kiriman pelanggan secara real-time dan dapatkan wawasan AI dengan ClickUp Brain

Anda dapat mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dengan ClickUp Brain MAX. Dengan Brain MAX, Anda mendapatkan akses ke model AI yang ditingkatkan, Talk-to-Text, analisis yang lebih mendalam, dan otomatisasi yang lebih kuat—membantu Anda menganalisis umpan balik yang kompleks secara massal, menghasilkan laporan detail, dan mengotomatisasi alur kerja yang kompleks.

Fitur terbaik ClickUp

Sesuaikan pertanyaan formulir berdasarkan survei dalam produk, membuat pengalaman lebih relevan dengan Logika Kondisional

Buat Bidang Kustom di Formulir ClickUp untuk mengumpulkan informasi yang tepat yang Anda butuhkan.

Tambahkan elemen visual yang sesuai dengan pertanyaan Anda menggunakan blok informasi dan deskripsi pertanyaan.

Analisis pengiriman formulir secara real-time, ringkas perjalanan pelanggan, identifikasi tema umum, dan soroti masalah kritis dengan wawasan AI.

Kelola pelaporan bug, permintaan fitur, retrospeksi sprint, dan umpan balik proses internal dengan formulir yang dapat disesuaikan untuk tim perangkat lunak

Kirimkan formulir menggunakan aplikasi seluler ClickUp.

Batasan ClickUp

Mungkin ada kurva pembelajaran yang lebih curam bagi pemula.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan TrustRadius berbunyi:

Tim kami telah menggunakan formulir dan templat untuk mensistematisasikan beberapa alur kerja. Kami juga memanfaatkan otomatisasi bawaan untuk mempermudah beberapa alur kerja, terutama saat bidang kustom menangkap informasi yang dapat membantu menentukan siapa yang harus ditugaskan untuk suatu tugas. Terakhir, kami juga menggunakan integrasi email dan fitur API untuk secara otomatis menghasilkan tugas saat platform tertentu memberikan peringatan atau menampilkan masalah kinerja yang mungkin terjadi.

💡 Tips Pro: Ingin ChatGPT menulis untuk Anda? Atau butuh Claude untuk mengerjakan kode? Anda dapat beralih antara model LLM yang berbeda di dalam ruang kerja ClickUp!

2. Typeform (Terbaik untuk pengumpulan data interaktif)

melalui Typeform

Jika Survicate terasa terlalu fungsional, Typeform menawarkan alternatif yang lebih elegan dan ramah pengguna. Tampilan satu pertanyaan per kali yang dimilikinya menciptakan alur percakapan yang alami di semua perangkat, meningkatkan keterlibatan dan kualitas respons.

Analisis berbasis AI alat ini menganalisis sentimen, perilaku, dan niat, membantu Anda memahami apa yang dikatakan pengguna dan mengapa. Ini juga merupakan alternatif yang solid untuk Jotform bagi tim yang ingin menyederhanakan survei tanpa mengorbankan wawasan.

Fitur terbaik Typeform

Kirimkan pengiriman formulir dan interaksi sebagai peristiwa di Google Analytics

Tambahkan logo dan aset merek Anda sendiri untuk merancang identitas perusahaan Anda.

Dapatkan analisis laporan survei terperinci tentang respons rata-rata dan yang paling populer.

Batasan Typeform

Pengaturan email otomatisnya terasa rumit.

Kustomisasi yang mendalam di luar templat survei yang disediakan terbatas.

Harga Typeform

Core Basic : $29 per bulan per pengguna

Core Plus : $59/bulan per 3 pengguna

Inti Bisnis : $99/bulan per 5 pengguna

Core Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Typeform

G2: 4.5/5 (750+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (850+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Typeform?

Sebuah ulasan Capterra berbunyi:

Saya menggunakan Typeform untuk menyaring klien baru. Hal ini sangat membantu karena mengurangi kebutuhan saya untuk secara langsung menanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada mereka melalui Typeform. Saya dapat menyortir klien dan menganalisis data untuk membantu pemasaran.

📖 Baca Juga: Cara Meminta Umpan Balik dan Ulasan untuk Meningkatkan Keterampilan Anda

3. Qualtrics (Terbaik untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan frustrasi pelanggan secara real-time)

melalui Qualtrics

Tidak semua pelanggan akan memberitahu Anda ketika ada yang salah, tetapi tindakan mereka akan menunjukkan hal itu.

Klik yang marah, pengguliran yang tidak teratur, atau meninggalkan formulir di tengah jalan dapat menjadi tanda frustrasi. AI Qualtrics mendeteksi perilaku ini untuk mengidentifikasi saat pengguna mengalami kesulitan. Anda dapat mengidentifikasi titik masalah secara real-time dan merencanakan solusi.

Qualtrics juga menghasilkan wawasan prediktif sepanjang perjalanan pengguna dengan menghubungkan berbagai data. Anda dapat melacak sentimen mulai dari kunjungan pertama ke situs web hingga panggilan dukungan terbaru. Hal ini memungkinkan tim untuk memvisualisasikan gambaran komprehensif, mendorong retensi, loyalitas, dan perbaikan produk.

Fitur terbaik Qualtrics

Sematkan survei ke situs web Anda menggunakan logika tampilan kustom untuk memicu pertanyaan berdasarkan perilaku pengguna.

Integrasikan dengan Google Analytics untuk melacak keterlibatan survei, tingkat drop-off, dan perilaku pengguna secara real-time.

Implementasikan fitur kecerdasan buatan (AI) dan machine learning dengan StatsiQ untuk analisis statistik yang kompleks, serta Text iQ untuk interpretasi umpan balik terbuka.

Batasan Qualtrics

Berkomunikasi dengan staf layanan pelanggan bisa menjadi tantangan

Kustomisasi pelaporan terbatas

Harga Qualtrics

Harga kustom

Ulasan dan peringkat Qualtrics

G2: 4. 3/5 (700+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (70+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Qualtrics?

Sebuah ulasan G2 berbunyi:

Platform Qualtrics menawarkan kemampuan integrasi yang luas dengan berbagai sistem SAP dan non-SAP, serta saluran komunikasi yang berbeda untuk distribusi survei.

👀 Tahukah Anda: 81% konsumen percaya bahwa AI sangat penting untuk layanan pelanggan modern.

4. Google Forms (Terbaik untuk membuat formulir dalam ekosistem Google)

melalui Google Forms

Sudah terintegrasi secara mendalam dalam ekosistem Google?

Google Forms adalah pilihan terbaik untuk pengumpulan data gratis dan sederhana. Integrasi yang mulus dengan Google Drive memastikan formulir Anda mudah diakses, diedit, dan dibagikan.

Aturan validasi data cerdas mencegah pengguna mengirimkan data yang tidak valid atau tidak lengkap, menghemat waktu Anda dalam meninjau dan membersihkan respons di kemudian hari. Dengan aturan bawaan, Anda dapat mengatur pemeriksaan otomatis untuk memvalidasi masukan tertentu berdasarkan jenis data yang diinginkan.

Fitur terbaik Google Forms

Berikan pelanggan kemampuan untuk membuat, mengedit, dan merespons Google Forms dari perangkat apa pun yang mereka inginkan.

Pilih dari berbagai jenis pertanyaan, elemen seret dan lepas, dan terapkan tema yang telah disesuaikan.

Buat diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram garis yang sederhana untuk memvisualisasikan tanggapan survei dan mendapatkan gambaran umum data Anda untuk menganalisis tren dan pola.

Batasan Google Forms

Perpustakaan templat surveinya terbatas

Tidak memiliki saran cerdas, pemotongan logika, dan cabang.

Harga Google Forms

Gratis

Forms for Work: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Google Forms

G2: Tidak ada ulasan yang tersedia

Capterra: 4.7/5 (10.800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Forms?

Sebuah ulasan Capterra berbunyi:

Saya menyukai kemampuan untuk dengan mudah membuat formulir untuk kebutuhan formulir eksternal dan internal.

📖 Baca Juga: Cara Membuat Survei Google Forms

📮 ClickUp Insight: 88% responden survei kami menggunakan alat AI untuk tugas pribadi setiap hari, dan 55% menggunakannya beberapa kali sehari. Bagaimana dengan AI di tempat kerja? Dengan AI terpusat yang menggerakkan semua aspek manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan kolaborasi Anda, Anda dapat menghemat hingga 3+ jam setiap minggu, yang sebelumnya Anda habiskan untuk mencari informasi, sama seperti 60,2% pengguna ClickUp! Lihat demonya di sini. 👇🏼

5. Survey Monkey (Terbaik untuk mengumpulkan wawasan detail)

melalui Survey Monkey

Formulir SurveyMonkey menerapkan tiga mekanisme: skip logic, piping, dan flip logic.

Skip Logic mengarahkan responden hanya ke pertanyaan yang relevan berdasarkan jawaban sebelumnya, menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu dan meningkatkan alur survei. Piping melangkah lebih jauh dengan membawa jawaban ke pertanyaan berikutnya, menciptakan pengalaman dinamis dan personal yang terasa seperti percakapan.

Terakhir, Flip Logic mengacak pilihan jawaban untuk meminimalkan bias, memastikan bahwa urutan opsi tidak memengaruhi cara responden menjawab pertanyaan peringkat atau pilihan ganda.

Fitur terbaik Survey Monkey

Lacak respons, lihat metrik partisipasi real-time, dan pantau tingkat penyelesaian untuk wawasan real-time.

Bandingkan data historis, lacak perubahan seiring waktu, dan bandingkan hasil dengan standar industri atau kinerja internal.

Buat diagram batang, diagram lingkaran, peta panas, dan grafik tren yang memudahkan interpretasi data kompleks.

Pilih dari lebih dari 400 templat SurveyMonkey untuk membuat survei dengan cepat untuk umpan balik pelanggan, keterlibatan karyawan, riset pasar, dan lainnya.

Batasan Survey Monkey

Masalah lag pada alat ini dapat membuat sulit untuk menyelesaikan survei.

Platform ini tidak akan memberi tahu pelanggan jika mereka telah menyelesaikan survei tanpa paket harga yang ditingkatkan.

Harga Survey Monkey

Basic : Gratis

Paket Individu Standar Bulanan: $11/bulan

Keuntungan Individu Tahunan : $24/bulan

Individual Premier Annual: $59/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Survey Monkey

G2: 4. 4/5 (22.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (10.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang SurveyMonkey?

Sebuah ulasan G2 berbunyi:

Saya menghargai betapa mudahnya membuat dan mendistribusikan survei dengan usaha minimal. Antarmuka seret dan lepas membuat pembuatan survei menjadi sangat mudah, bahkan bagi orang yang tidak memiliki latar belakang teknis.

6. Jotform (Terbaik untuk pengumpulan data offline)

melalui Jotform

Jotform adalah alternatif Survicate yang kuat yang unggul dalam membuat survei umpan balik pelanggan dan formulir online yang sangat dapat disesuaikan dengan mudah.

Platform ini menyediakan ribuan templat survei yang sepenuhnya dapat disesuaikan, opsi desain lanjutan termasuk CSS kustom, dan pembuat formulir seret-dan-lepas yang intuitif, memungkinkan Anda menyesuaikan survei sesuai dengan merek dan kebutuhan spesifik Anda.

Ini juga merupakan alternatif yang bagus untuk SurveyMonkey karena tidak memerlukan koneksi internet untuk pengumpulan data. Alat ini memungkinkan pelanggan Anda mengisi formulir, menandatangani dokumen, dan mengirimkan respons secara offline. Setelah mereka kembali online, semua data akan disinkronkan secara otomatis.

Fitur terbaik Jotform

Unduh umpan balik yang telah dikumpulkan dalam berbagai format (CSV, Excel, PDF) untuk pelaporan, analisis, atau penyimpanan.

Kunci formulir di tempat dengan fitur keamanan Mode Kiosk untuk mencegah keluar dini dan memastikan pengumpulan umpan balik yang tidak terputus dan terkendali.

Otomatiskan langganan, keanggotaan, dan pembayaran bertahap untuk pengumpulan pendapatan yang bebas repot.

Batasan Jotform

Anda tidak memiliki banyak kendali atas desain templat survei.

Membuat cabang dapat menjadi tantangan

Harga Jotform

Starter: Gratis selamanya

Bronze: $39/bulan

Silver: $49/bulan

Gold: $129/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Jotform

G2: 4.7/5 (3.200+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.200+ ulasan)

🧠 Fakta Menarik: Merek yang berinvestasi dalam personalisasi 71% lebih mungkin mengalami peningkatan loyalitas pelanggan.

7. Zoho Survey (Terbaik untuk menerjemahkan tanggapan survei terbuka)

melalui Zoho Survey

Seorang pelanggan dari Spanyol meninggalkan ulasan produk yang detail dalam bahasa Spanyol, yang diterima secara instan oleh penjual di Prancis dalam bahasa Prancis, berkat fitur terjemahan respons Zoho Survey. Fitur ini secara otomatis menerjemahkan respons singkat, penjelasan detail, dan masukan dalam format matriks ke dalam bahasa yang Anda pilih.

Zoho juga menawarkan berbagai jenis pertanyaan dan logika survei canggih, memungkinkan pengumpulan umpan balik yang lebih kompleks dan terarah dibandingkan dengan Survicate.

Fitur terbaik Zoho Survey

Buat survei multibahasa dalam lebih dari 75 bahasa untuk basis pelanggan yang beragam.

Buat tiket dukungan dari tanggapan survei menggunakan integrasi Zoho Desk.

Gunakan filter lanjutan untuk fokus pada tanggapan spesifik menggunakan kondisi seperti jawaban pertanyaan, demografi, atau variabel kustom.

Dapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang kepuasan pelanggan dan tren umpan balik dengan fitur pelaporan dan analitik riset pengguna yang komprehensif.

Batasan Zoho Survey

Setelah mengisi survei, pelanggan Anda mungkin akan diarahkan ke iklan spam untuk Zoho Survey.

Integrasi dengan CRM pihak ketiga dapat menjadi tantangan

Harga Zoho Survey

Gratis Selamanya

Basic: $6 per bulan per pengguna

Plus: $10/bulan per pengguna

Pro: $29/bulan per pengguna

Enterprise: $68/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Zoho Survey

G2: 4. 4/5 (850+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoho Survey?

Sebuah ulasan G2 berbunyi:

Saya sangat menyukai cara hasil ditampilkan dalam grafik yang bersih, laporan, dan filter yang mudah. Saya telah menggunakannya baik untuk penilaian tim internal maupun formulir umpan balik pelanggan, dan semuanya berjalan lancar.

8. GetFeedback (Terbaik untuk manajemen CX yang terintegrasi dengan Salesforce)

melalui GetFeedback

Alat umpan balik pelanggan dapat memengaruhi keputusan bisnis, dan GetFeedback sejalan dengan visi ini.

Setelah tanggapan dikumpulkan, alat ini secara langsung menghubungkannya dengan catatan Salesforce, menghubungkan sentimen pelanggan dengan data CRM yang ada. Hal ini menciptakan pandangan real-time tentang kepuasan pelanggan.

Tim dapat melacak tren CX, mengidentifikasi masalah utama, dan mengukur dampak langsung umpan balik terhadap retensi dan pendapatan.

Fitur terbaik GetFeedback

Visualisasikan wawasan dengan analitik bawaan dalam dasbor Salesforce.

Aktifkan alur kerja otomatis untuk memberi tahu tim layanan agar menyelesaikan masalah sebelum escalate.

Mulai inisiasi komunikasi personal atau pembuatan kasus langsung di Salesforce untuk menyelesaikan masalah pelanggan.

Batasan GetFeedback

Kemampuan pelaporan dan visualisasi terbatas

Mengirim tautan survei melalui email atau kampanye memerlukan biaya tambahan.

Harga GetFeedback

Harga kustom

Ulasan dan penilaian GetFeedback

G2: Tidak ada ulasan yang tersedia

Capterra: 4.6/5 (40+ ulasan)

📖 Baca Juga: Contoh Umpan Balik Karyawan yang Efektif untuk Memberikan Masukan Objektif dan Meningkatkan Semangat Kerja

9. Forms. app (Terbaik untuk pembuatan formulir dengan fitur e-commerce dan otomatisasi bawaan)

Berbeda dengan Survicate yang berfokus terutama pada survei dan umpan balik pelanggan, Forms. app mendukung alur kerja transaksional, menjadikannya ideal untuk bisnis yang membutuhkan lebih dari sekadar pengumpulan umpan balik.

Bayangkan sebuah toko roti yang menjual kue kustom. Dengan fitur keranjang produk dari aplikasi Forms, toko roti dapat membuat formulir yang menampilkan semua rasa, ukuran, isian, dan opsi dekorasi yang tersedia. Pelanggan dapat dengan mudah memilih preferensi mereka, mengunggah gambar referensi untuk desain mereka, dan langsung melihat pembaruan harga total secara real-time, berkat kalkulator bawaan.

Forms. app fitur terbaik

Gunakan semua fitur yang tersedia tanpa perlu mendaftar untuk akses yang lancar.

Tampilkan pertanyaan satu per satu dengan survei langkah demi langkah untuk meningkatkan keterlibatan.

Kumpulkan data hanya dari area geografis tertentu dengan batasan geolokasi.

Gunakan lebih dari 5.000 templat survei yang dapat disesuaikan dan dukungan untuk survei tak terbatas (untuk paket berbayar)

Batasan aplikasi Forms.

Tidak memiliki formulir animasi, dan Anda tidak dapat membuat formulir serupa tanpa menggunakan kode.

Pengguna mode gratis tidak dapat menambahkan logo mereka.

Harga Forms. app

Gratis Selamanya

Basic: $25/bulan

Pro: $35/bulan

Premium: $99/bulan

Forms. Ulasan dan penilaian aplikasi

G2: 4.5/5 (450+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (230+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Forms. app?

Sebuah ulasan Capterra berbunyi:

Anda dapat menambahkan logo Anda bahkan di paket gratis. Saya menggunakannya untuk mengumpulkan pendaftaran, dan saya dapat dengan mudah melacak prosesnya.

10. ProProfs Survey Maker (Terbaik untuk memahami risiko churn pelanggan)

melalui ProProfs Survey

ProProfs secara instan mengirimkan survei Net Promoter Score (NPS) kepada pelanggan melalui email, embed di situs web, pop-up dalam aplikasi, dan media sosial. Saat tanggapan masuk, fitur canggih alternatif Survicate ini menghasilkan laporan harian, mingguan, dan bulanan, membantu bisnis melacak tren seiring waktu.

Dengan dasbor visual, bisnis dapat dengan cepat menganalisis persentase NPS, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan mendeteksi risiko churn potensial.

Fitur terbaik Proprofs Survey Maker

Tentukan tujuan survei Anda kepada generator formulir AI , dan dapatkan templat siap pakai dalam hitungan detik.

Berikan nilai positif dan negatif pada setiap umpan balik pelanggan untuk mengevaluasi skor upaya pelanggan mereka.

Gunakan sebagai perangkat lunak survei karyawan dan kategorikan mereka sebagai promotor, pasif, atau penentang untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Dapatkan pembuatan survei yang cepat sambil mendapatkan kustomisasi yang luas untuk menyesuaikan dengan tampilan merek Anda.

Batasan Proprofs Survey Maker

Perpustakaan templat terbatas

Laporan mungkin terasa cukup dasar dibandingkan dengan pesaing.

Harga Proprofs Survey Maker

Gratis Selamanya

Paket Dasar: $39,99/bulan

Bisnis: $69,99/bulan

Enterprise: $149,99/bulan (Hanya untuk paket tahunan)

Ulasan dan penilaian Proprofs Survey Maker

G2: 4. 3/5 (30+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

11. Formstack (Terbaik untuk mengotomatisasi pengumpulan data ke dalam alur kerja bisnis)

melalui Formstack

Formstack berfokus pada apa yang terjadi setelah data dikumpulkan. Otomatisasi bawaan, formulir yang sudah diisi sebelumnya, dan persetujuan dinamis mengarahkan informasi ke orang yang tepat, mengisi dokumen, memicu persetujuan, dan sinkronisasi dengan sistem Anda.

Misalnya, formulir lead yang dikirimkan langsung diteruskan ke perwakilan penjualan yang ditunjuk, sementara formulir pendaftaran pasien diarahkan ke sistem catatan Anda.

Alternatif Survicate ini juga mendukung fitur canggih, seperti logika kondisional, formulir dinamis, dan integrasi mulus di situs web, memudahkan Anda merancang survei interaktif dan bermerk yang meningkatkan keterlibatan. Antarmuka intuitif dan opsi integrasi yang luas membantu tim mengoptimalkan pengumpulan data dan meningkatkan wawasan tentang kepuasan pelanggan.

Fitur terbaik Formstack

Isi formulir secara otomatis menggunakan data yang sudah ada dari CRM atau sistem lain untuk mengurangi gesekan dan kesalahan.

Otomatiskan pendaftaran acara dan komunikasi tindak lanjut.

Integrasikan persetujuan, logika lompatan, dan alur kerja multi-pengguna untuk pergerakan data yang efisien di seluruh organisasi.

Layani industri yang memerlukan perlindungan data yang ketat, seperti kesehatan, keuangan, dan pendidikan, dengan enkripsi, persyaratan SMTP yang kuat, dan standar kepatuhan.

Batasan Formstack

Membuat formulir yang lebih besar dapat menyebabkan alat menjadi lambat atau tidak responsif.

Menghubungkan survei di Formstack dengan perangkat lunak pembayaran dapat menjadi tantangan.

Harga Formstack

Formulir: $99/bulan

Paket: $299/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Formstack

G2: 4. 3/5 (400+ ulasan)

Capterra: 4/5 (100+ ulasan)

👀 Tahukah Anda: Organisasi yang memiliki program pendidikan pelanggan yang unggul mengalami peningkatan 20% dalam skor loyalitas pelanggan mereka.

Buat Formulir Online dengan Alternatif Terbaik untuk Survicate—ClickUp

Mengumpulkan wawasan pelanggan tidak seharusnya terasa seperti tugas yang membosankan.

Alat survei yang tepat tidak hanya mengumpulkan umpan balik; ia mengelola alur kerja, meningkatkan kolaborasi, dan membantu Anda mengubah tanggapan menjadi tindakan.

Meskipun Survicate menawarkan fitur yang solid, mungkin tidak selalu sesuai dengan kebutuhan Anda.

Dengan otomatisasi bertenaga AI, pembuatan formulir yang fleksibel, dan integrasi yang mulus, ClickUp adalah alternatif Survicate yang sempurna, ruang kerja all-in-one Anda untuk mengumpulkan tanggapan dan mengelola proyek.

Kumpulkan wawasan, ambil tindakan, dan tingkatkan pengalaman pengguna. Daftar gratis di ClickUp hari ini untuk mengumpulkan umpan balik dengan lebih efektif.