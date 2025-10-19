8 Perangkat Lunak Pengendalian Biaya Terbaik untuk Proyek Konstruksi pada Tahun 2025

Anggaran konstruksi memiliki dinamika sendiri. Begitu Anda kehilangan kendali, biaya akan melonjak. McKinsey melaporkan bahwa 98% proyek besar melebihi anggaran lebih dari 30% dan menghadapi penundaan yang parah. Bayangkan perubahan desain di tengah proyek, lembar waktu yang hilang, dan satu kesalahan Excel yang berujung pada bencana dengan biaya enam digit.

Namun , 80% kontraktor masih mengandalkan pelacakan manual, yang rentan terhadap kesalahan dan kekacauan. Solusinya? Perangkat lunak pengendalian biaya konstruksi yang mengotomatiskan pengeluaran, mendeteksi anomali secara real-time, dan mengumpulkan setiap item anggaran ke dalam satu dasbor yang rapi.

Dalam panduan ini, kami akan membahas alat pengendalian biaya konstruksi terbaik untuk membantu Anda mengantisipasi kelebihan biaya, mengambil keputusan berdasarkan data, dan memastikan setiap proyek selesai tepat waktu dan dalam anggaran. 🏗️

Satu menit Anda masih dalam kendali; berikutnya, anggaran Anda sudah melenceng. Alat-alat ini membantu Anda tetap di depan—mendeteksi masalah sejak dini dan mengontrol biaya dengan baik.

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga ClickUp Manajemen proyek konstruksi dan pelacakan biaya Ukuran tim: Perorangan hingga perusahaan Tampilan Kustom, Hierarki Tugas, Diagram Gantt, RFIs & Formulir Persetujuan, Dashboard Keuangan Gratis selamanya; Kustomisasi untuk perusahaan tersedia. Procore Mengelola dokumen dan berkolaborasi antar timUkuran tim: Kontraktor skala menengah hingga perusahaan besar Pelacakan anggaran, Lembar waktu terintegrasi, Akses berdasarkan peran, Lebih dari 400 integrasi Penetapan harga khusus RedTeam Visibilitas keuangan real-time dan efisiensi operasionalUkuran tim: Kontraktor umum, pembangun komersial Konversi perkiraan ke anggaran, Perubahan pesanan, Perbandingan penawaran, Akses mobile Penetapan harga khusus CoConstruct Mengelola konstruksi perumahan dengan kolaborasi klien Ukuran tim: Pembangun rumah kustom, renovator Sinkronisasi dua arah dengan QuickBooks, Lembar pemilihan, Perbandingan anggaran vs. realisasi, Portal klien Penetapan harga khusus Autodesk Build Pemantauan kinerja proyek dan sinkronisasi kantor lapangan Ukuran tim: Kontraktor besar, firma AEC PCO dan perubahan pesanan, RFIs/pengajuan, integrasi akuntansi, persetujuan berbasis aturan Mulai dari $140 per pengguna per bulan; opsi pengguna tak terbatas yang dapat disesuaikan. Fieldwire Pengelolaan tugas di lokasi proyek dan koordinasi lapangan Ukuran tim: Tim lapangan, subkontraktor, tim kontraktor utama (GC) kecil Modul Anggaran, Impor Kode Biaya, Penandaan Rencana, API untuk Integrasi BI Rencana gratis tersedia; Berbayar mulai dari $54/pengguna/bulan CMiC Mengintegrasikan data keuangan dengan kontrol tingkat ERP Ukuran tim: Perusahaan konstruksi berskala besar Buku besar umum, Gaji, Pembelian, Data lapangan mobile, Analisis Penetapan harga khusus Sage Intacct Akuntansi berbasis cloud dan visibilitas keuangan real-time Ukuran tim: Kontraktor multi-entitas, tim keuangan GL/AP/AR, alat WIP, Smart Events & Rules, otomatisasi yang didukung AI Penetapan harga khusus

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak Pengendalian Biaya untuk Konstruksi

Lokasi konstruksi seperti orkestra—satu kesalahan kecil saja bisa membuat seluruh proyek berantakan. Anda membutuhkan lebih dari sekadar buku besar; Anda membutuhkan tongkat konduktor untuk mengkoordinasikan anggaran, tenggat waktu, dan sumber daya secara real-time.

🧠 Tahukah Anda: Pada tahun 1989, Hard Dollar memperkenalkan inovasi pertama dalam perhitungan biaya konstruksi, menggantikan perhitungan manual yang rumit dengan sistem otomatis yang efisien.

Berikut adalah hal-hal yang seharusnya dapat dibantu oleh perangkat lunak manajemen biaya konstruksi:

Pemantauan biaya : Pantau pengeluaran untuk bahan, tenaga kerja, dan peralatan secara real-time.

Pemberitahuan anggaran otomatis : Kirim pemberitahuan saat biaya melebihi batas yang telah ditentukan, membantu tim mengambil tindakan segera.

Peramalan canggih: Prediksi pengeluaran masa depan berdasarkan data historis dan tren pengeluaran untuk menghindari kejutan keuangan yang tidak terduga.

Dashboard kustom : Dapatkan tampilan yang disesuaikan dengan data dan metrik penting yang ingin Anda pantau saat : Dapatkan tampilan yang disesuaikan dengan data dan metrik penting yang ingin Anda pantau saat mengelola proyek konstruksi

Pengelolaan r esources: Pantau penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya yang optimal.

Integrasi: Integrasikan dengan platform populer seperti QuickBooks, Xero, dan Sage untuk alur kerja yang lancar.

Mengelola perubahan dan variasi: Pantau perubahan dalam lingkup proyek, perbarui anggaran, dan jaga transparansi keuangan dengan pemangku kepentingan.

Pengelolaan Subkontraktor & RFQ: Otomatisasi perbandingan penawaran, pastikan kesepakatan yang akurat, dan hindari lonjakan biaya yang tidak perlu.

Perangkat Lunak Pengendalian Biaya Terbaik untuk Proyek Konstruksi

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim redaksi kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Kami telah memilih perangkat lunak pengendalian biaya terbaik yang mempermudah proses kerja bagi perusahaan konstruksi, manajer proyek, perencana anggaran, tim keuangan, dan kontraktor. Baik Anda sedang membangun proyek berskala besar maupun mengelola proyek perumahan, alat-alat ini dapat membantu Anda tetap dalam anggaran.

Mari kita lihat apa yang ditawarkan masing-masing.

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen proyek konstruksi dan pelacakan biaya)

Pantau proyek konstruksi dari tahap pra-penjualan hingga konsep hingga penyelesaian.

ClickUp adalah platform manajemen proyek berbasis cloud terkemuka, dipercaya oleh ribuan tim di seluruh dunia, termasuk di industri konstruksi. Platform ini menyederhanakan alur kerja yang kompleks dengan pembaruan real-time, otomatisasi, dasbor, dan alat terintegrasi sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.

Perangkat Lunak Manajemen Proyek Konstruksi ClickUp membantu tim mengelola proyek dengan mengintegrasikan semua proses mulai dari pra-penjualan hingga pengiriman ke dalam satu platform yang intuitif. Tim dapat mengonsolidasikan semua dokumen terkait proyek, seperti gambar teknis, kontrak, persetujuan, dan izin, di dalam ClickUp Docs. Untuk meningkatkan kolaborasi secara real-time, ClickUp Chat menghubungkan diskusi dengan pekerjaan dengan memungkinkan Anda menyematkan tugas dan dokumen dalam antarmuka obrolan yang didukung AI.

Tetaplah dalam konteks saat memberikan umpan balik dan berdiskusi—terkait dengan tugas, Dokumen, atau Daftar—tanpa perlu beralih alat dengan ClickUp Chat.

Melacak waktu tim Anda menjadi mudah dengan timer global. Selain itu, Anda dapat menetapkan perkiraan dan membuat laporan yang menunjukkan bagaimana proyek Anda berjalan. Anda juga dapat mengirimkan RFIs dan formulir persetujuan kustom kepada kontraktor dan desainer, menugaskan tugas, dan menjaga alur kerja tetap lancar.

Dashboard Keuangan ClickUp menampilkan di mana Anda menghabiskan uang Anda dengan memungkinkan Anda memantau alokasi anggaran, pengeluaran aktual, dan keuntungan secara real-time. Anda juga dapat membuat dashboard kustom untuk melacak indikator kinerja utama (KPI), seperti persentase penyelesaian proyek dan kepatuhan anggaran.

Buat dasbor kustom untuk mendapatkan wawasan tentang keuangan Anda dengan ClickUp.

Di dalam ClickUp, Anda mendapatkan templat manajemen konstruksi yang sepenuhnya dapat disesuaikan, yang mencakup alat untuk manajemen tugas, proyek, dan sumber daya, serta fitur anggaran.

Salah satu templat yang tersedia adalah Templat Pengelolaan Biaya Proyek ClickUp. Templat ini membantu Anda melacak dan mengontrol setiap dolar yang dihabiskan selama proyek Anda.

Dapatkan template gratis Perkirakan, setujui, dan lacak setiap pengeluaran proyek dari awal hingga akhir dengan Template Pengelolaan Biaya Proyek ClickUp.

Perangkat lunak ini dilengkapi dengan enam status kustom untuk melacak biaya proyek dan memungkinkan Anda mengkategorikan tugas dengan atribut untuk mengelola tugas Anda. Selain itu, perangkat lunak ini juga menawarkan tampilan kustom seperti Daftar Proyek, Tabel Biaya Proyek, dan Papan Proses Persetujuan, sehingga memudahkan Anda mengakses dan mengorganisir informasi.

Anda dapat menggunakan templat ini untuk:

Pantau dan lacak biaya proyek secara real-time.

Rencanakan anggaran Anda dan kelola pengeluaran tak terduga.

Buat keputusan yang terinformasi tentang alokasi sumber daya dan perencanaan anggaran

Template lain yang berguna adalah Template Analisis Biaya Proyek ClickUp, yang membantu Anda membandingkan biaya di antara beberapa proyek.

Dapatkan template gratis Analisis kinerja proyek dengan Template Analisis Biaya Proyek ClickUp

Perangkat lunak ini mencakup status kustom seperti Selesai, Dalam Proses, dan Tugas yang Harus Dilakukan untuk melacak semua elemen biaya; lima bidang kustom untuk mencatat detail biaya penting; serta tampilan yang dapat disesuaikan untuk menjaga semuanya terorganisir dan mudah diakses.

Anda dapat menggunakan templat ini untuk:

Dapatkan gambaran yang jelas tentang semua pengeluaran yang terkait dengan proyek

Membantu Anda mengidentifikasi peluang di mana Anda dapat memangkas biaya

Perkirakan biaya masa depan dan rencanakan pengeluaran yang akan datang

Fitur terbaik ClickUp

Pemantauan proyek : Tambahkan : Tambahkan Bidang Kustom ClickUp seperti Anggaran Perkiraan, Pengeluaran Aktual, dan Selisih Biaya untuk memantau dan membandingkan kemajuan keuangan di setiap tahap proyek konstruksi Anda

Pelacakan biaya berdasarkan waktu: Gunakan fitur Gunakan fitur Pelacakan Waktu ClickUp untuk mencatat jam kerja yang dihabiskan pada tugas-tugas dan membandingkannya dengan rencana awal Anda, sehingga memudahkan Anda untuk membuat lembar waktu yang detail

Otomatisasi: Atur Atur Otomatisasi ClickUp untuk secara otomatis memberitahu arsitek Anda segera setelah Anda menyetujui gambar kerja, memastikan serah terima yang lancar dan langkah selanjutnya secara langsung tanpa perlu tindak lanjut manual

Ingin tahu cara menghemat waktu dengan otomatisasi? Lihat video ini.

Batasan ClickUp

Kurva pembelajaran dapat cukup curam karena banyaknya fitur yang tersedia

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Berikut ulasan G2:

ClickUp memberikan tepat apa yang dijanjikannya, sebagai alat all-in-one yang sesungguhnya untuk mengelola semua yang saya butuhkan. Ia terintegrasi dengan sebagian besar alat lain yang digunakan klien saya, dan telah menjadi kebutuhan harian selama bertahun-tahun.

ClickUp memberikan tepat apa yang dijanjikannya, sebagai alat all-in-one yang sesungguhnya untuk mengelola semua yang saya butuhkan. Ia terintegrasi dengan sebagian besar alat lain yang digunakan klien saya, dan telah menjadi kebutuhan harian selama bertahun-tahun.

2. Procore (Terbaik untuk mengelola dokumen dan berkolaborasi)

melalui Procore

Procore adalah perangkat lunak manajemen proyek konstruksi yang membantu tim konstruksi meminimalkan kesalahan akibat duplikasi data dan spreadsheet yang terputus dengan menyimpan semua data keuangan Anda, seperti anggaran, kontrak, perubahan pesanan, dan faktur, dalam satu sistem. Lembar waktu terintegrasi membantu melacak jam kerja dan biaya terkait langsung terhadap anggaran Anda.

Selain itu, dengan dasbor tingkat pemilik dan eksekutif, Anda dapat secara instan menghasilkan laporan biaya, laporan selisih, dan ringkasan keuntungan untuk meningkatkan transparansi.

Fitur terbaik Procore:

Integrasikan dengan lebih dari 400 alat, termasuk sistem ERP seperti SAP, Sage, QuickBooks, perangkat lunak BIM, dan alat konstruksi lainnya

Izinkan tim lapangan untuk mengambil foto, mengirimkan RFIs, mencatat masalah, dan mengelola daftar pekerjaan langsung dari lokasi proyek menggunakan aplikasi seluler

Sediakan akses berdasarkan peran dan alur kerja yang dapat disesuaikan untuk mengontrol siapa yang dapat melihat, mengedit, atau menyetujui item proyek

Batasan Procore

Bagi perusahaan yang tidak memiliki tim manajemen proyek khusus atau ahli teknologi, mengoperasikan antarmuka Procore bisa terasa seperti pekerjaan penuh waktu

Harga Procore

Penetapan harga kustom

Ulasan dan penilaian Procore

G2: 4.6/5 (lebih dari 3.000 ulasan)

Capterra: 4.5/5 (2.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Procore?

Berikut ulasan G2:

Kami adalah kontraktor umum komersial, dan Procore telah menjadi bagian penting dari cara kami beroperasi. Kami menggunakannya untuk manajemen proyek, penjadwalan, kontrak, penagihan—segala hal yang Anda butuhkan. Kami mengandalkan hampir semua fungsi yang ditawarkannya, dan jujur saja, kami tidak bisa menjalankan bisnis kami tanpa itu.

Kami adalah kontraktor umum komersial, dan Procore telah menjadi bagian penting dari cara kami beroperasi. Kami menggunakannya untuk manajemen proyek, penjadwalan, kontrak, penagihan—segala hal yang Anda butuhkan. Kami mengandalkan hampir semua fungsi yang ditawarkannya, dan jujur saja, kami tidak bisa menjalankan bisnis kami tanpa itu.

💡 Tips Pro: Gunakan perangkat lunak yang menyediakan dashboard real-time, pemberitahuan otomatis, dan kemampuan peramalan, memungkinkan tim konstruksi untuk mengidentifikasi penyimpangan biaya sejak dini. Hal ini membantu mengelola risiko biaya proyek, mengambil tindakan korektif, dan mempertahankan keuntungan proyek.

3. RedTeam (Terbaik untuk visibilitas keuangan real-time dan efisiensi operasional)

melalui RedTeam

RedTeam memungkinkan Anda mengubah perkiraan biaya menjadi anggaran proyek yang sebenarnya, sehingga memudahkan pelacakan perubahan dari penawaran awal hingga angka akhir. Anda dapat membagi anggaran berdasarkan divisi, kode biaya, dan kriteria kustom lainnya untuk meningkatkan pengendalian biaya.

Dengan aplikasi seluler, tim yang bekerja di industri konstruksi dapat mengakses informasi proyek, memperbarui status, dan mengelola tugas dari mana saja, sehingga meningkatkan produktivitas dan komunikasi di lokasi proyek.

Fitur terbaik RedTeam:

Bandingkan penawaran dari beberapa subkontraktor di satu tempat dan pilih opsi terbaik

Pantau biaya aktual versus anggaran per fase proyek atau tugas, dan pantau selisih biaya secara real-time

Otomatiskan pembuatan pesanan perubahan berdasarkan pengamatan di lokasi dan hubungkan perubahan yang diusulkan dengan kontrak asli

Batasan RedTeam

Alat ini tidak dilengkapi dengan fitur seperti daftar tugas untuk menugaskan dan memantau tugas karyawan, serta memantau kemajuan harian

Penetapan Harga RedTeam

Penetapan harga kustom

Ulasan dan peringkat RedTeam

G2: 4. 3/5 (80+ ulasan)

Capterra: 4.2/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang RedTeam?

Berikut ulasan G2:

Integrasi dengan pemangku kepentingan proyek seperti arsitek, insinyur, dan subkontraktor dalam satu platform. Hal ini pasti menghemat waktu dan tenaga saya.

Integrasi dengan pemangku kepentingan proyek seperti arsitek, insinyur, dan subkontraktor dalam satu platform. Hal ini pasti menghemat waktu dan tenaga saya.

4. CoConstruct (Terbaik untuk mengelola konstruksi perumahan)

melalui CoConstruct

CoConstruct dirancang khusus untuk pembangun rumah kustom dan renovator. Alat pengendalian biaya konstruksi ini mengorganisir anggaran berdasarkan kode biaya, memberikan manajer pandangan yang jelas tentang pengeluaran, apa yang telah dibelanjakan, dan apa yang masih tertunda.

Alat ini menyediakan lembar pemilihan terpusat yang mengintegrasikan proses desain, perkiraan biaya, dan produksi dalam satu lokasi. Saat klien melakukan pemilihan, data keuangan diperbarui secara real-time, sehingga semua pihak dapat melihat secara langsung biaya proyek.

Fitur terbaik CoConstruct

Pantau perbandingan antara biaya perkiraan dan biaya aktual, serta buat faktur langsung dari pekerjaan yang telah selesai

Gunakan diagram Gantt, tampilan kalender, dan penyorotan jalur kritis untuk mengelola jadwal dengan efektif

Catat aktivitas harian, kondisi cuaca, dan bagikan foto serta pembaruan progres dengan klien langsung dari lokasi proyek

Batasan CoConstruct

Alat perkiraan tidak memungkinkan Anda untuk memuat semua perkiraan yang diterima dari subkontraktor ke dalam sistem dan memilih opsi mana yang akan dipilih

Harga CoConstruct

Penetapan harga kustom

Ulasan dan peringkat CoConstruct

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang CoConstruct?

Berikut ulasan G2:

CoConstruct adalah alat yang sangat berguna. Perangkat lunak ini dirancang dengan sangat baik. Fitur Anggaran, Pesanan Pembelian, dan Perubahan Pesanan semuanya relatif lancar dan mudah digunakan.

CoConstruct adalah alat yang sangat berguna. Perangkat lunak ini dirancang dengan sangat baik. Fitur Anggaran, Pesanan Pembelian, dan Perubahan Pesanan semuanya relatif lancar dan mudah digunakan.

💡 Tips Pro: Ingin menguasai pengelolaan anggaran klien yang efektif? Mulailah dengan langkah-langkah berikut: Mulailah dengan anggaran yang rinci, membaginya ke dalam kategori dan milestone yang jelas

Tetapkan batas pengeluaran yang memerlukan persetujuan dan gunakan alur kerja otomatis untuk mengelola perubahan pesanan

Berikan pembaruan keuangan secara teratur dan jelas yang menampilkan kemajuan anggaran, biaya aktual, serta risiko atau penyimpangan yang ada beserta solusi yang diusulkan

Selalu alokasikan cadangan darurat (5–10%) untuk pengeluaran tak terduga, lacak penggunaannya secara terpisah, dan hindari menggunakannya untuk barang-barang yang tidak esensial

5. Autodesk Build (Terbaik untuk memantau kinerja proyek secara real-time)

melalui Autodesk Build

Autodesk Build menghubungkan data dari lokasi proyek dan kantor sehingga Anda dapat mengidentifikasi faktor yang memengaruhi perubahan anggaran. Kontraktor juga dapat menggunakannya untuk mengatasi tantangan manajemen proyek, seperti pembengkakan biaya dan kurangnya koordinasi yang lancar antara arsitek, subkontraktor, tim desain, dan tim lapangan.

Fitur penjadwalan dan pelacakan kemajuan membantu memantau jadwal proyek, sementara alat manajemen kualitas dan keselamatan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar.

Alat ini juga memungkinkan Anda membuat alur kerja persetujuan berbasis aturan dan templat kustom untuk mengelola kontrak dan perubahan dengan mudah.

Fitur terbaik Autodesk Build

Pantau anggaran proyek, lacak pengeluaran, buat faktur, dan kelola perubahan pesanan secara real-time.

Sederhanakan proses pembuatan, pelacakan, dan penyelesaian RFIs dan pengajuan, memastikan persetujuan tepat waktu.

Sinkronkan data keuangan dengan mengintegrasikan Autodesk Build dan sistem akuntansi Anda, seperti Sage, Viewpoint, dan JD Edwards.

Batasan Autodesk Build

Setelah Anda mengirimkan tugas dan menugaskan kepada orang lain, tugas tersebut akan terkunci, sehingga sulit untuk merevisi atau memperbaiki kesalahan tanpa melibatkan banyak orang untuk menugaskan ulang.

Harga Autodesk Build

Harga Per Pengguna : $140 per pengguna/bulan

Harga Tanpa Batas Pengguna: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Autodesk Build

G2: 4. 4/5 (4.000+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Autodesk Build?

Berikut ulasan G2:

Semua berjalan lancar; saya tahu di mana semua dokumen berada, saya dapat menavigasi melalui gambar-gambar dan membuat berbagai catatan dan pengukuran yang saya butuhkan, serta memeriksanya saat diperlukan. Saya dapat melihat siapa dan kapan perubahan perlu dilakukan dan mengkoordinasikannya. Saya dapat menggunakan aplikasi ini di mana saja, sejauh ini saya tidak perlu menggunakan dukungan pelanggan karena aplikasi ini sangat intuitif dan mudah digunakan.

Semua berjalan lancar; saya tahu di mana semua dokumen berada, saya dapat menavigasi melalui gambar-gambar dan membuat berbagai catatan dan pengukuran yang saya butuhkan, serta memeriksanya saat diperlukan. Saya dapat melihat siapa dan kapan perubahan perlu dilakukan dan mengkoordinasikannya. Saya dapat menggunakan aplikasi ini di mana saja, sejauh ini saya tidak perlu menggunakan dukungan pelanggan karena aplikasi ini sangat intuitif dan mudah digunakan.

🎯 Tips Produktivitas: Daripada membuat Struktur Pembagian Biaya (CBS) secara manual dari awal untuk setiap proyek, gunakan templat CBS digital untuk bisnis konstruksi. Bagaimana ini membantu? Menghemat waktu selama tahap persiapan proyek dengan menghilangkan pekerjaan yang berulang.

Menjamin konsistensi di seluruh proyek, sehingga memudahkan pelaporan dan analisis.

Memungkinkan penyesuaian cepat—cukup duplikat templat dan ubah hanya item yang spesifik untuk proyek.

6. Fieldwire (Terbaik untuk manajemen tugas di lokasi proyek dan koordinasi lapangan)

melalui Fieldwire

Fieldwire menyediakan modul anggaran khusus yang memungkinkan profesional konstruksi mengelola anggaran proyek sepanjang siklus hidup proyek. Anda dapat mengorganisir pengeluaran dengan mendefinisikan kode biaya untuk berbagai kategori, seperti bahan, tenaga kerja, peralatan, dan subkontraktor. Kode-kode ini juga dapat diimpor dari templat Excel untuk pengaturan yang lebih cepat.

Untuk setiap pos anggaran, alat ini memungkinkan Anda memasukkan biaya aktual yang dikeluarkan dan melampirkan dokumen pendukung, seperti kwitansi dan faktur. Karena entri ini diperbarui secara real-time, semua pemangku kepentingan dapat melihat secara langsung perbandingan antara pengeluaran aktual dengan anggaran awal.

Fitur terbaik Fieldwire

Hubungkan sistem seperti Google Drive dan Power BI melalui REST API Fieldwire untuk mengekstrak, menganalisis, dan mengotomatisasi data.

Lampirkan dokumen terkait, seperti RFIs dan tugas, ke pesanan perubahan untuk pencatatan yang komprehensif.

Buat laporan detail tentang kemajuan tugas, inspeksi, dan metrik lainnya untuk mendapatkan wawasan tentang kinerja proyek.

Batasan Fieldwire

Mengunggah dan mengganti nama gambar bisa menjadi rumit karena tidak ada cara untuk menyesuaikan cara penamaan mereka.

Harga Fieldwire

Dasar

Pro : $54 per pengguna/bulan

Bisnis : $74 per pengguna/bulan

Business Plus: $104 per pengguna/bulan

Ulasan dan penilaian Fieldwire

G2: 4.5/5 (300+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (90+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fieldwire?

Berikut ulasan G2:

Saya menggunakan Fieldwire untuk sebagian besar proyek di perusahaan saya. Ini adalah cara yang sangat baik untuk memantau proyek, manajemen waktu, dan akuntabilitas pekerja. Serta bukti pekerjaan dan foto sebelum dan sesudah dengan metadata seperti waktu dan lokasi GPS.

Saya menggunakan Fieldwire untuk sebagian besar proyek di perusahaan saya. Ini adalah cara yang sangat baik untuk memantau proyek, manajemen waktu, dan akuntabilitas pekerja. Serta bukti pekerjaan dan foto sebelum dan sesudah dengan metadata seperti waktu dan lokasi GPS.

📮 ClickUp Insight: 30% pekerja mematuhi jam kerja yang ditetapkan, tetapi 27% secara rutin bekerja lembur, dan 19% sama sekali tidak memiliki jadwal kerja yang tetap. Ketika pekerjaan tidak dapat diprediksi, bagaimana Anda bisa benar-benar berhenti bekerja? 🕰️ Penjadwalan tugas otomatis di ClickUp Calendar dapat membantu memberikan struktur yang lebih baik pada jadwal yang paling tidak terduga sekalipun. Rencanakan minggu Anda, tetapkan jam kerja yang pasti, dan otomatiskan pengingat untuk log off—karena waktu Anda seharusnya menjadi milik Anda untuk dikendalikan! 💫 Hasil Nyata: Lulu Press menghemat 1 jam per hari per karyawan dengan menggunakan ClickUp Automations — yang menghasilkan peningkatan efisiensi kerja sebesar 12%.

7. CMiC (Terbaik untuk mengintegrasikan data keuangan dan manajemen proyek)

melalui CMiC

CMiC adalah perangkat lunak perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) yang menyediakan alat keuangan untuk pengelolaan biaya proyek konstruksi, termasuk buku besar umum, piutang dan hutang, serta pelaporan keuangan. Perangkat lunak ini mengintegrasikan akuntansi, pengadaan, penggajian, dan data dari sistem manajemen proyek dalam satu platform basis data, sehingga semua tim bekerja berdasarkan satu sumber data yang akurat.

Bagi pekerja lapangan, fitur seperti pelacakan waktu, pemantauan penggunaan peralatan, dan pengelolaan pesanan kerja membantu meningkatkan produktivitas dan mengirimkan pembaruan real-time ke sistem pusat.

Fitur terbaik CMiC

Berikan tim lapangan akses real-time ke data proyek melalui aplikasi seluler

Gunakan alat analitik untuk mendapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti mengenai kinerja proyek, kesehatan keuangan, dan pemanfaatan sumber daya

Gunakan alur kerja yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi proses untuk mengelola perubahan proyek dan tugas subkontraktor

Batasan CMiC

Pengaturan backend yang kompleks memerlukan pengetahuan mendalam atau dukungan dari CMiC untuk memastikan kontrol yang tepat tanpa mengorbankan kualitas data

Penetapan harga CMiC

Penetapan harga kustom

Ulasan dan peringkat CMiC

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4. 1/5 (170+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang CMiC?

Berikut ulasan G2:

CMiC mudah digunakan. Tampilannya intuitif dan relatif dapat disesuaikan. Mengunduh dan mengunggah file sangat mudah, dengan berbagai cara untuk mengakses file.

CMiC mudah digunakan. Tampilannya intuitif dan relatif dapat disesuaikan. Mengunduh dan mengunggah file sangat mudah, dengan berbagai cara untuk mengakses file.

📚 Baca Lebih Lanjut: Alat dan Perangkat Lunak Pelaporan Terbaik

8. Sage Intacct (Terbaik untuk akuntansi cloud dan visibilitas keuangan real-time)

melalui Sage Intacct

Sage Intacct adalah paket lengkap modul keuangan, termasuk buku besar umum, akun piutang, akun hutang, manajemen kas, manajemen pesanan, pembelian, penagihan, dan penagihan. Dashboard real-time menyediakan analisis detail data dan tren, membantu meningkatkan pengambilan keputusan strategis yang didukung data.

Alat ini mengintegrasikan berbagai entitas, anak perusahaan, dan mata uang, menjadikannya pilihan yang tepat untuk operasi global. Dengan fitur Smart Events dan Smart Rules, Anda bahkan dapat mengotomatisasi pembagian laporan dan pemberitahuan.

Fitur terbaik Sage Intacct:

Catat dan kelola perubahan pesanan dengan memperbarui secara otomatis anggaran proyek dan perkiraan biaya

Mulai dan kelola proses RFP untuk meminta dan mengumpulkan penawaran dari vendor

Otomatiskan tugas dan alur kerja dengan Sage Copilot, asisten AI platform ini

Batasan Sage Intacct

Perangkat lunak ini kadang-kadang dapat berjalan lambat, terutama saat menangani set data besar atau menjalankan laporan kompleks

Harga Sage Intacct

Penetapan harga kustom

Ulasan dan penilaian Sage Intacct

G2: 4. 3/5 (3.000+ ulasan)

Capterra: 4. 3/5 (500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Sage Intacct?

Berikut ulasan G2:

Sage Intacct telah memungkinkan kami untuk mengotomatisasi hampir semua proses akuntansi yang sebelumnya kami lakukan di sistem perangkat lunak lain. Sistem ini telah menghilangkan kebutuhan akan kertas dan laci arsip: sistem kartu kredit perusahaan otomatis, pembayaran ACH, dan penganggaran otomatis melalui integrasi dengan Martus.

Sage Intacct telah memungkinkan kami untuk mengotomatisasi hampir semua proses akuntansi yang sebelumnya kami lakukan di sistem perangkat lunak lain. Sistem ini telah menghilangkan kebutuhan akan kertas dan laci arsip: sistem kartu kredit perusahaan otomatis, pembayaran ACH, dan penganggaran otomatis melalui integrasi dengan Martus.

Buildertrend dirancang untuk sisi klien dalam konstruksi: pemilihan material, komunikasi dengan klien, dan penjadwalan sederhana yang menjaga proyek dan klien tetap sejalan. Perangkat lunak ini menghubungkan pemilihan material dengan anggaran dan perubahan pesanan, sehingga Anda dapat menunjukkan kepada klien bagaimana peningkatan yang dipilih memengaruhi total biaya tanpa harus menggali melalui lusinan spreadsheet. Jika bisnis Anda banyak berinteraksi dengan klien dan Anda ingin alat modern yang ramah seluler untuk menjaga pemilik proyek tetap terinformasi, Buildertrend melakukannya dengan lancar.

Viewpoint adalah platform ERP-first yang fokus pada manajemen keuangan mendalam, penggajian, dan akuntansi biaya proyek untuk kontraktor besar dan proyek konstruksi sipil skala besar. Platform ini dirancang untuk menangani akuntansi multi-entitas, penggajian serikat pekerja, dan hierarki proyek yang kompleks — jenis infrastruktur back-office yang sebenarnya dibutuhkan oleh perusahaan besar. Harapkan pelaporan yang kuat dan integrasi yang ketat dengan alur kerja akuntansi; ini adalah jenis mesin yang Anda gunakan ketika spreadsheet dan aplikasi kecil sudah tidak memadai.

Foundation Software adalah paket akuntansi biaya proyek yang menempatkan penagihan AIA, penggajian, dan perhitungan biaya proyek sebagai prioritas utama. Sistem ini sederhana dan terfokus: masukkan biaya, hubungkan dengan proyek, dan dapatkan laporan keuangan yang andal tanpa banyak hal yang tidak perlu. Bagi tim yang menginginkan kontrol akuntansi yang kokoh dan jejak audit yang jelas, Foundation adalah pilihan praktis dan tanpa basa-basi.

Jaga Biaya Konstruksi Tetap Terkendali dengan ClickUp

Memilih platform pengendalian biaya yang tepat bergantung pada tiga hal: terintegrasi dengan mulus ke dalam alur kerja tim Anda, kompatibel dengan sistem yang sudah ada, dan memberikan visibilitas keuangan yang jelas. Dengan begitu banyak pilihan di pasaran, langkah terbaik adalah mencoba beberapa demo—hanya dengan begitu Anda akan tahu mana yang benar-benar cocok dengan proses Anda.

Jika Anda membutuhkan solusi fleksibel dan ramah pengguna yang dirancang khusus untuk industri konstruksi, ClickUp memenuhi semua kriteria. Platform ini mengintegrasikan perkiraan biaya, jadwal, anggaran, dan komunikasi ke dalam satu pusat kontrol yang intuitif—sehingga Anda dapat mendeteksi kelebihan biaya sebelum terjadi dan memastikan setiap proyek tetap berjalan sesuai rencana.

Siap untuk membangun dengan lebih cerdas? Coba ClickUp hari ini dan ambil kendali atas margin keuntungan Anda.