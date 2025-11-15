Glean vs. Elasticsearch: Manakah AI yang Terbaik untuk Pencarian dan Manajemen Pengetahuan?

Alat berbasis AI seperti Glean dan Elasticsearch telah merevolusi cara kita mencari, mengakses, dan mengelola data.

Tapi mana yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda? Apakah Anda membutuhkan alat yang unggul dalam mendukung pencarian cepat dan akurat untuk basis pengetahuan internal Anda, atau yang membantu Anda membuat wiki yang intuitif dan skalabel?

Dalam posting blog ini, kami akan membandingkan dua alat pencarian enterprise ini: Glean vs. Elasticsearch, mengevaluasi fitur dan kinerjanya, serta membahas bagaimana keduanya memengaruhi sistem manajemen pengetahuan Anda untuk menghasilkan hasil pencarian yang relevan. Kami juga akan memperkenalkan alternatif yang solid untuk kedua alat tersebut—ClickUp!

🔎 Tahukah Anda? Mesin pencari pertama, “Archie, ” diluncurkan pada tahun 1990. Dibuat oleh mahasiswa universitas Alan Emtage, Peter Deutsch, dan Bill Heelen, Archie mengindeks file di server FTP publik, membantu pengguna menemukan dan mengunduhnya. Namanya berasal dari kata archive, dengan huruf ‘v’ dihilangkan. Meskipun inovatif, Archie secara bertahap menghilang pada akhir 1990-an.

Glean vs. Elasticsearch—dan Alternatif Terbaik Sekilas

Fitur Glean Elasticsearch Alternatif Terbaik: ClickUp ⭐️ Fungsi pencarian Pencarian berbasis AI yang menggunakan model bahasa besar dan pembelajaran mesin untuk menghasilkan hasil yang dipersonalisasi dan relevan. Pencarian teks lengkap berkecepatan tinggi pada data terstruktur dan tidak terstruktur. Dapat disesuaikan melalui Query DSL untuk pengembang. Pencarian perusahaan terpadu untuk tugas, dokumen, komentar, dan lainnya—tanpa perlu pengaturan. Dirancang untuk tim yang membutuhkan hasil cepat dan dapat ditindaklanjuti. Pengumpulan dan pengayaan data Terintegrasi dengan lebih dari 100 alat, mengorganisir data menjadi pengalaman terpadu untuk pencarian yang lancar di berbagai platform. Mendukung transformasi data kompleks, pemetaan, tokenisasi kustom, dan pengindeksan. Terintegrasi dengan baik dengan alat big data seperti Hadoop dan Spark. Secara otomatis mengimpor data dari tugas, dokumen, dan aplikasi terhubung seperti Slack atau Google Drive. Tidak memerlukan konfigurasi yang rumit. Pengalaman pengguna dan antarmuka Dirancang untuk pengguna non-teknis. Antarmuka sederhana dan intuitif dengan perintah bahasa alami dan organisasi data. Membutuhkan keahlian teknis. Potensi penuh dapat dimaksimalkan melalui pemahaman algoritma pencarian dan Query DSL. Dibuat untuk pengguna sehari-hari—pencarian hanyalah salah satu bagian dari ruang kerja yang sudah familiar di mana tim sudah mengelola pekerjaan. Keamanan data dan kepatuhan Alat tata kelola bawaan untuk akses data dan privasi, memastikan kepatuhan. Fitur keamanan yang lebih dapat disesuaikan, cocok untuk kebutuhan kepatuhan dan keamanan yang kompleks. Kontrol izin yang detail di seluruh ruang kerja, folder, dan tugas. Memenuhi kebutuhan sebagian besar tim tanpa beban tambahan. Skalabilitas dan kinerja Didesain untuk pencarian berbasis AI pada dataset besar, namun kurang memiliki kontrol yang detail dan skalabilitas horizontal. Skalabilitas horizontal dengan arsitektur terdistribusi, memastikan ketersediaan tinggi dan kinerja cepat bahkan saat data terus bertambah. Mampu menangani tim dan proyek yang terus berkembang dengan mudah. Kinerja tetap andal meskipun ruang kerja semakin besar dan kompleks.

Apa Itu Glean?

melalui Glean

Glean adalah platform AI untuk kerja yang dirancang untuk membantu bisnis tetap menguasai data, alat, dan tugas mereka. Platform ini terintegrasi dengan aplikasi yang sudah ada di perusahaan Anda—seperti Google Workspace, Slack, Salesforce, dan lainnya—dan menggunakan AI untuk memahami cara kerja organisasi Anda. Hasilnya adalah pencarian yang lebih cerdas, rekomendasi yang lebih baik, dan jawaban yang lebih cepat yang relevan dengan konteks kerja spesifik Anda.

Apakah Anda sedang menghadapi alur kerja yang rumit, mencari informasi yang tersebar, atau hanya ingin bekerja lebih cepat, Glean menyesuaikan diri dengan kebutuhan Anda. Bahkan, Glean terintegrasi dengan mulus ke dalam aplikasi yang sudah digunakan oleh karyawan Anda.

Fitur Glean

Fitur #1: Pembuat prompt dan prompt lanjutan

Pembuat prompt Glean memungkinkan Anda membuat perintah pencarian dalam bahasa alami. Anda dapat memulai dengan prompt sederhana untuk menemukan dokumen atau merangkum isinya. Namun, tugas yang lebih kompleks memerlukan prompt yang lebih canggih.

melalui Glean

Hal ini secara tradisional memerlukan beberapa sistem atau prompt. Dengan prompting canggih, Glean memungkinkan Anda memecah tugas menjadi langkah-langkah kecil, masing-masing dengan pencarian atau tindakan spesifik, lalu menghubungkannya menjadi alur kerja otomatis yang terintegrasi. Setiap langkah dibangun di atas langkah sebelumnya, memberikan wawasan yang lebih mendalam seiring kemajuan Anda.

📮 ClickUp Insight: 1 dari 5 profesional menghabiskan 3+ jam setiap hari hanya untuk mencari file, pesan, atau konteks tambahan terkait tugas mereka. Itu setara dengan hampir 40% dari waktu kerja penuh yang terbuang untuk sesuatu yang seharusnya hanya memakan waktu beberapa detik! Pencarian Perusahaan ClickUp mengintegrasikan semua pekerjaan Anda—meliputi tugas, dokumen, email, dan obrolan—sehingga Anda dapat menemukan tepat apa yang Anda butuhkan saat Anda membutuhkannya tanpa perlu berpindah antar alat. 💫 Hasil Nyata: Tim seperti QubicaAMF menghemat lebih dari 5 jam per minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang. Bayangkan apa yang dapat diciptakan tim Anda dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!

Fitur #2: Perpustakaan prompt untuk membangun kemampuan AI.

Perpustakaan prompt adalah tempat semua prompt kustom Anda disimpan. Alih-alih membuat yang baru dari awal, Anda dapat dengan mudah menjelajahi prompt yang sudah ada yang dibuat oleh tim Anda. Setiap anggota tim dapat menemukan dan menggunakan kembali prompt yang efektif, mengurangi redundansi, dan mempercepat adopsi.

melalui Glean

Glean bahkan menyarankan prompt populer berdasarkan peran dan pola penggunaan sebelumnya. Ini seperti basis pengetahuan bersama yang terus berkembang seiring tim Anda belajar cara membuat wiki alur kerja yang didukung AI. Dengan saran untuk memulai, Anda tidak perlu membuang waktu membangun semuanya dari nol.

Fitur #3: AI untuk setiap peran

Platform Glean bersifat no-code, artinya siapa pun dari tim penjualan hingga dukungan pelanggan dapat mengotomatisasi alur kerja mereka menggunakan bahasa alami yang sederhana.

melalui Glean

Baik itu menyusun tanggapan untuk pelanggan, merangkum dokumen, atau menemukan informasi relevan yang tersembunyi dalam percakapan sebelumnya, Glean memahami konteks dan membantu mempercepat pekerjaan tanpa memerlukan pengaturan tambahan atau keahlian teknis.

Fitur #4: Koleksi cerdas untuk pengelolaan pengetahuan yang efisien

melalui Glean

Glean membantu mengurangi kekacauan dokumen yang tersebar dan tautan yang sulit ditemukan dengan memungkinkan tim mengorganisir informasi penting di satu tempat. Dengan Collections, tim dapat mengelompokkan file, catatan, tautan, dan percakapan yang terkait—terlepas dari asal usulnya, apakah itu Google Drive, Slack, atau alat internal.

Hal ini memudahkan untuk melacak materi proyek, berbagi pembaruan, dan memastikan semua orang memiliki akses ke informasi yang sama tanpa perlu mencari di berbagai platform.

Harga Glean

Harga kustom

Apa Itu Elasticsearch?

melalui Elasticsearch

Elasticsearch adalah mesin pencarian dan analitik sumber terbuka yang dirancang untuk menangani volume besar data terstruktur dan tidak terstruktur. Bayangkan saja seperti Google, tapi untuk data bisnis internal Anda. Ia mengumpulkan dan mengindeks informasi dari berbagai sumber—seperti basis data, log, dokumen, atau data aplikasi—sehingga Anda dapat mencarinya dengan cepat dan efisien.

Platform ini tidak hanya mencocokkan kata kunci; ia mengurutkan hasil berdasarkan relevansi dan konteks. Baik Anda mencoba menemukan dokumen tertentu, menganalisis perilaku pelanggan, atau melacak log sistem secara real-time, Elasticsearch dirancang untuk mengembalikan data yang tepat hampir secara instan—bahkan di antara jutaan catatan.

Fitur Elasticsearch

Dari mengintegrasikan kemampuan pencarian AI hingga menskalakan infrastruktur Anda, Elasticsearch menawarkan fleksibilitas dan kinerja yang Anda butuhkan. Berikut adalah beberapa fitur terbaiknya:

Fitur #1: Integrasikan pencarian AI ke dalam aplikasi Anda

melalui Elasticsearch

Mesin Relevansi Elasticsearch (ESRE) menambahkan kemampuan pencarian semantik ke aplikasi Anda, membantu pengguna menemukan hasil berdasarkan makna, bukan hanya kecocokan kata kunci. Ini berfungsi secara langsung tanpa perlu melatih ulang model untuk domain spesifik Anda, yang memudahkan untuk memulai.

Anda juga dapat menggabungkan ESRE dengan model bahasa eksternal, menyesuaikannya dengan model transformer Anda sendiri, atau membangun pengalaman pencarian hibrida yang menggabungkan pencarian tradisional dengan relevansi semantik. Fleksibilitas ini membuatnya berguna untuk menyesuaikan fungsi pencarian atau mengotomatisasi alur kerja AI untuk berbagai jenis konten dan kebutuhan pengguna.

💡 Tips Pro: Jangan remehkan metadata! Bukan hanya tentang apa yang Anda cari—bagaimana hal-hal tersebut ditandai, dikategorikan, dan dihubungkan sama pentingnya. Metadata yang kuat (seperti tanggal, penulis, tag proyek, atau tingkat akses) membantu menyempurnakan hasil pencarian, mempersonalisasi relevansi, dan menampilkan harta karun yang terlupakan pada waktu yang tepat.

Fitur #2: Skalabilitas untuk setiap kebutuhan bisnis

Elasticsearch dapat diskalakan secara horizontal, artinya sistem ini tumbuh seiring dengan kebutuhan Anda. Pengalaman pengguna tetap konsisten, baik saat beroperasi pada satu node maupun pada kluster dengan 300 node.

Ia mampu menangani jutaan permintaan per detik, memastikan indeks dan kueri didistribusikan di seluruh kluster untuk operasi yang lancar dan efisien. Skalabilitas Elasticsearch memungkinkan kemampuan pencarian data Anda untuk diskalakan dengan mudah jika Anda bertanya-tanya bagaimana menggunakan AI untuk produktivitas.

Fitur #3: Simpan dan jelajahi data sesuai keinginan Anda

melalui Elasticsearch

Elasticsearch memberikan fleksibilitas dalam cara dan tempat penyimpanan data Anda. Tergantung pada kebutuhan Anda, Anda dapat menyimpannya secara lokal untuk pencarian yang cepat atau menggunakan opsi skalabilitas yang lebih tinggi seperti penyimpanan S3 berbiaya rendah.

Dengan bidang runtime, menyesuaikan diri dengan data yang berubah atau mengimpor dataset baru secara instan menjadi mudah. Bagi tim yang fokus pada alur kerja manajemen dokumen yang lebih baik, Elasticsearch memudahkan untuk mengorganisir, mengelola, dan mencari data Anda.

Fitur #4: Ketersediaan tinggi dan deteksi kegagalan

Fitur seperti replikasi lintas kluster memastikan cadangan selalu siap. Sistem terdistribusinya dirancang untuk ketahanan dan keandalan. Data Anda tetap tersedia, bahkan jika terjadi masalah.

Harga Elasticsearch

Penawaran harga khusus

Glean vs. Elasticsearch: Perbandingan Fitur

Glean dan Elasticsearch menghadapi tantangan yang sama: membantu tim bekerja lebih efisien melalui pencarian ruang kerja. Namun, keduanya mendekatinya dengan cara yang berbeda.

Berikut ini adalah gambaran singkat tentang perbedaannya:

Glean Elasticsearch Solusi intuitif dan ramah pengguna dengan kemampuan AI tanpa kode. Platform pencarian yang sangat dapat disesuaikan dan skalabel. Dapat dengan cepat mengorganisir dan mengakses pengetahuan internal dengan jawaban yang dipersonalisasi dan hasil yang sadar konteks. Dapat menangani dataset besar dan kueri kompleks dengan fleksibilitas platform pencarian teks lengkap untuk perusahaan. Memberikan kemampuan kepada pengguna non-teknis dengan pencarian berbasis AI, analitik data, dan perintah bahasa alami. Menyediakan fitur keamanan canggih untuk kepatuhan dan pengelolaan data yang kompleks. Mempermudah pengelolaan pengetahuan dengan koleksi cerdas dan Go Links untuk akses cepat. Mendukung data berskala besar dan menawarkan arsitektur terdistribusi untuk skalabilitas horizontal.

Sekarang, mari kita telusuri fitur-fitur utama untuk melihat di mana masing-masing alat unggul.

Fitur #1: Fungsi pencarian

Glean adalah platform pencarian perusahaan yang didukung AI yang menggunakan LLMs dan machine learning untuk menghasilkan hasil pencarian yang lebih personal dan akurat. Platform ini berfokus pada penyediaan jawaban yang relevan dengan memahami konteks di balik setiap kueri.

Di sisi lain, Elasticsearch berfokus pada pencarian teks lengkap yang cepat dan berperforma tinggi di data terstruktur dan tidak terstruktur. Bahasa Pemrograman Khusus (Query DSL) Elasticsearch memungkinkan penyesuaian kueri yang detail, memberikan pengembang kendali presisi atas kueri pencarian dan peringkat hasil.

🏆 Pemenang: Glean. AI-driven search-nya memberikan hasil yang lebih personal dan sadar konteks, menjadikannya lebih efektif bagi pengguna non-teknis yang menginginkan jawaban intuitif dan relevan tanpa perlu menyesuaikan kueri pencarian secara manual.

Fitur #2: Pengambilan dan pengayaan data

Di satu sisi, Glean terintegrasi dengan lebih dari 100 alat, mengorganisir data menjadi pengalaman terpadu untuk pencarian yang lancar di berbagai platform. Di sisi lain, ia menawarkan fleksibilitas tinggi dalam pengambilan data.

Pipa pengambilan datanya mendukung transformasi data yang kompleks dan pemetaan, memungkinkan pengguna untuk mengatur proses tokenisasi dan pengindeksan kustom yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Elasticsearch terintegrasi dengan mulus dengan alat big data seperti Hadoop dan Spark, menjadikannya ideal untuk operasi data berskala besar.

🏆 Pemenang: Elasticsearch menang di sini berkat kontrol yang dapat disesuaikan dan detail atas pipeline pengambilan data, memungkinkan bisnis untuk menyesuaikan proses pengindeksan data secara tepat sesuai kebutuhan mereka.

Fitur #3: Pengalaman pengguna dan antarmuka

Antarmuka Glean dirancang untuk ramah pengguna dan intuitif. Dibuat dengan mempertimbangkan pengguna non-teknis, sehingga Anda tidak memerlukan pengetahuan khusus untuk menggunakannya. Fitur seperti perintah bahasa alami dan kemampuan untuk mengorganisir data ke dalam koleksi membuat Glean sangat mudah diakses.

Elasticsearch, namun, jauh lebih teknis. Meskipun menyediakan fungsionalitas yang kuat, pengguna harus memahami secara mendalam algoritma pencarian dan Query DSL untuk memanfaatkan potensi penuhnya.

🏆 Pemenang: Glean menang di sini berkat kemampuannya menyediakan antarmuka pengguna yang ramah dan tidak memerlukan keahlian teknis, memungkinkan tim untuk menemukan informasi dan tetap produktif dengan cepat.

Fitur #4: Keamanan data dan kepatuhan

Glean dilengkapi dengan alat tata kelola bawaan yang memastikan akses data yang tepat dan privasi, membantu organisasi mematuhi kebijakan internal dan peraturan eksternal.

Di sisi lain, Elasticsearch menawarkan fitur keamanan yang lebih tangguh dan sangat dapat disesuaikan, menjadikannya pilihan yang lebih baik untuk perusahaan dengan persyaratan keamanan dan kepatuhan yang kompleks.

🏆 Pemenang: Elasticsearch. Ini adalah pilihan terbaik jika Anda membutuhkan fitur keamanan yang lebih tangguh dan sangat dapat disesuaikan.

Fitur #5: Skalabilitas dan kinerja

Glean mengoptimalkan pencarian berbasis AI di tempat kerja pada set data besar dan menawarkan skalabilitas yang baik. Namun, Glean tidak menyediakan kemampuan pencarian yang sama efisien, kontrol yang lebih detail atas sumber daya sistem, dan skalabilitas horizontal seperti Elasticsearch.

Elasticsearch menggunakan arsitektur terdistribusi yang dirancang untuk skalabilitas horizontal, memungkinkan skalabilitas yang mudah di seluruh node. Hal ini memastikan ketersediaan tinggi dan kinerja cepat bahkan saat data terus bertambah.

🏆 Pemenang: Elasticsearch adalah pemenangnya di sini, dengan arsitektur terdistribusi dan skalabelnya yang memastikan kinerja lancar pada dataset besar dan beberapa node.

Glean vs. Elasticsearch di Reddit

Pengguna Reddit sering memiliki pendapat yang kuat tentang perbedaan antara Glean dan Elasticsearch, dan pandangan mereka dipengaruhi oleh kebutuhan dan alur kerja spesifik.

Secara umum, banyak pengguna cenderung memilih Glean untuk kesederhanaan dan integrasi cepat dengan alat-alat populer. Misalnya, seorang pengguna Reddit, Old_Cauliflower6316, menyebutkan di r/Llamaindex:

Menurut saya, jika kasus penggunaan Anda sederhana, saya akan memilih produk seperti Glean. Mereka memiliki basis pelanggan yang besar, nilai yang teruji, dan fleksibilitas. Dengan 'sederhana,' saya maksudkan integrasi dengan sumber data populer seperti Slack, Google Drive, Confluence, Notion, JIRA, dll., serta menawarkan pengalaman chatbot/mesin pencari yang familiar.

Menurut saya, jika kasus penggunaan Anda sederhana, saya akan memilih produk seperti Glean. Mereka memiliki basis pelanggan yang besar, nilai yang teruji, dan fleksibilitas. Dengan 'sederhana,' saya maksudkan integrasi dengan sumber data populer seperti Slack, Google Drive, Confluence, Notion, JIRA, dll., serta menawarkan pengalaman chatbot/mesin pencari yang familiar.

Sebaliknya, Elasticsearch disukai oleh pengguna yang membutuhkan kemampuan pencarian yang tangguh dan dapat disesuaikan, terutama dalam lingkungan yang lebih besar dan kompleks. Banyak pengguna Reddit menghargai fleksibilitas, skalabilitas, dan sifat open-source Elasticsearch, yang memberikan kontrol yang lebih besar atas pengindeksan dan kueri pengguna. Seorang pengguna Reddit, elk-content-share, berbagi di r/elasticsearch:

App Search adalah solusi pencarian dari Elastic yang dibangun di atas Elasticsearch untuk membantu mengintegrasikan mesin pencarian ke dalam aplikasi kustom.

App Search adalah solusi pencarian dari Elastic yang dibangun di atas Elasticsearch untuk membantu mengintegrasikan mesin pencarian ke dalam aplikasi kustom.

Hal ini menyoroti keunggulan Elasticsearch dalam aplikasi kustom dan penanganan dataset berskala besar dan beragam yang memerlukan kontrol detail atas pengindeksan pencarian dan kinerja.

Namun, beberapa pengguna memiliki pandangan netral terhadap kedua mesin pencari tersebut. Misalnya, unixmonster menyebutkan:

Saya sering bekerja dengan Glean dan sangat mudah untuk mengonfigurasinya. Mereka juga memiliki kumpulan API yang kaya untuk memungkinkan Anda membangun alat internal jika Anda memilihnya

Saya sering bekerja dengan Glean dan sangat mudah untuk mengonfigurasinya. Mereka juga memiliki kumpulan API yang kaya untuk memungkinkan Anda membangun alat internal jika Anda memilihnya

Demikian pula, Draxenato menulis tentang Elasticsearch:

Seperti halnya semua hal, ELS memiliki kelebihan dan kelemahan. Ia sangat cocok untuk skenario dengan kecepatan tinggi, volume besar, dan penyimpanan data yang kecil. Ia dapat menampilkan sejumlah besar metrik dalam format yang bermakna dan mudah dibaca oleh manusia dengan sangat cepat, misalnya log firewall, banyak dokumen kecil dengan frekuensi tinggi. Ia dapat disesuaikan untuk menjadi lebih efisien untuk kasus penggunaan lain, misalnya perpustakaan besar PDF, tetapi Anda mungkin ingin mempertimbangkan solusi lain jika itu adalah kasus penggunaan Anda.

Seperti halnya semua hal, ELS memiliki kelebihan dan kelemahan. Ia sangat cocok untuk skenario dengan kecepatan tinggi, volume besar, dan penyimpanan data yang kecil. Ia dapat menghasilkan sejumlah besar metrik dalam format yang bermakna dan mudah dibaca oleh manusia dengan sangat cepat, misalnya log firewall, banyak dokumen kecil dengan frekuensi tinggi. Ia dapat disesuaikan untuk menjadi lebih efisien untuk kasus penggunaan lain, misalnya perpustakaan besar PDF, tetapi Anda mungkin ingin mempertimbangkan solusi lain jika itu adalah kasus penggunaan Anda.

Menurut Reddit, intinya adalah jika Anda ingin sesuatu yang langsung berfungsi dengan alat yang sudah digunakan tim Anda, Glean menjadikannya sederhana. Namun, jika Anda suka menyesuaikan setiap detail di balik layar, Elasticsearch mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan Anda.

🧠 Fakta Menarik: Algoritma asli Google untuk peringkat situs web, PageRank, dinamai berdasarkan Larry Page, bukan hanya karena algoritma ini mengurutkan halaman, tetapi juga sebagai penghormatan kepada salah satu penciptanya, Page.

Kenali ClickUp—Alternatif Terbaik untuk Glean vs. Elasticsearch

Jika Anda menggabungkan keunggulan Glean dan Elasticsearch, hasilnya mirip dengan ClickUp!

Pekerjaan saat ini tidak efisien. 60% waktu kita dihabiskan untuk berbagi, mencari, dan memperbarui informasi relevan di berbagai alat yang terpisah. Proyek, dokumentasi, dan komunikasi kita tersebar di alat-alat yang terputus, yang menguras produktivitas.

ClickUp mengatasi masalah ini dengan World’s First Converged AI Workspace, yang menggabungkan proyek, pengetahuan, dan obrolan dalam satu tempat—semua didukung oleh AI kerja paling lengkap di dunia.

Saat ini, lebih dari tiga juta tim menggunakan ClickUp untuk bekerja lebih cepat dengan alur kerja yang lebih efisien, pengetahuan terpusat, dan obrolan yang berfokus pada tugas yang menghilangkan gangguan dan meningkatkan produktivitas organisasi.

Mari kita bahas detailnya.

ClickUp’s One-Up #1: Fungsi pencarian all-in-one

ClickUp unggul jauh dalam hal kinerja pencarian. Dengan ClickUp Enterprise Search, Anda mendapatkan mesin pencarian terpadu dan cerdas yang terintegrasi dengan semua alat yang digunakan tim Anda.

Berbeda dengan Glean, yang terkadang kesulitan menampilkan informasi yang tepat, ClickUp menawarkan hasil real-time dan relevan dengan Connected AI.

Cari dengan lancar di Slack, Notion, Google Docs, dan seluruh ruang kerja Anda dengan Pencarian Perusahaan ClickUp.

Inilah cara ClickUp’s Enterprise Search menonjol:

Pencarian terpadu : Lakukan pencarian di semua alat terhubung Anda menggunakan perintah bahasa alami—dari Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce, dan lainnya.

Kontekstual real-time : Anda tidak hanya akan menemukan file, tetapi juga melihat percakapan di sekitarnya, yang menambahkan konteks penting.

Akses pusat komando: Dengan satu ketukan tombol, akses semua fitur di ClickUp dan alat terhubungnya tanpa perlu meninggalkan platform.

Dengan ClickUp, Anda dapat mencari secara instan di seluruh tugas, dokumen, wiki, obrolan, tujuan, dan bahkan alat pihak ketiga yang terintegrasi—semua dari satu platform. Ini berarti tidak perlu lagi berpindah antar aplikasi, mencari-cari dokumen, atau kehilangan jejak informasi yang tersebar di berbagai sistem terpisah, alias work sprawl. Semua itu berakhir dengan pencarian yang didukung AI.

ClickUp’s One-Up #2: Ruang kerja yang didukung AI dengan konteks.

ClickUp Brain adalah asisten AI bawaan ClickUp yang mengubah cara tim menemukan dan menggunakan pengetahuan. Ia melampaui pencarian kata kunci dengan memahami konteks, menampilkan informasi relevan, dan bahkan menjawab pertanyaan dalam bahasa alami.

Baik Anda mencari dokumen tertentu, pembaruan proyek, atau keputusan historis, ClickUp Brain memberikan hasil instan dan akurat—sesuatu yang memerlukan penyesuaian signifikan di Elasticsearch dan kurang intuitif di Glean.

Ia dapat membaca riwayat tugas dan obrolan, serta memberikan jawaban real-time untuk setiap pertanyaan yang Anda cari!

Berikut ini contoh ClickUp Brain dalam aksi 👇

Kumpulkan wawasan dari Google Drive, Slack, Salesforce, GitHub, dan lainnya—semua dalam ClickUp Brain, tanpa perlu berpindah antar aplikasi.

Dengan ClickUp Brain, Anda mendapatkan:

Jawaban instan: Cukup tanyakan kepada ClickUp Brain, dan ia akan menampilkan hasil yang paling relevan dari tugas, dokumen, komentar, dan aplikasi terhubung.

Ringkasan proyek dan pembaruan otomatis: ClickUp menghasilkan pembaruan status otomatis, rapat harian, dan laporan kemajuan.

Pembuatan konten AI: Tulis email, buat ringkasan proyek, dan generate pembaruan tugas dalam hitungan detik menggunakan Tulis email, buat ringkasan proyek, dan generate pembaruan tugas dalam hitungan detik menggunakan alat pembuatan konten AI

Bagi organisasi yang membutuhkan kecerdasan tambahan, ClickUp Brain MAX menawarkan kemampuan AI canggih, termasuk pencarian semantik mendalam, ringkasan otomatis, dan rekomendasi cerdas. Ia dapat menganalisis jumlah data yang besar di seluruh ruang kerja Anda, memudahkan penemuan wawasan, tren, dan hubungan yang sebelumnya tersembunyi.

📮 ClickUp Insight: Tidak menemukan jawaban? Cukup tanyakan kepada rekan kerja—tapi dengan biaya apa? Hampir setengah dari karyawan secara rutin mengganggu rekan kerja untuk informasi. Dan setiap kali mereka melakukannya? Dibutuhkan hingga 23 menit untuk kembali fokus. Itu berarti jam-jam produktivitas yang hilang setiap minggu. Di sinilah Anda membutuhkan otak terpusat untuk organisasi Anda. Seorang rekan kerja yang didukung AI, alias ClickUp Brain, dapat memberikan semua yang Anda butuhkan dalam satu tempat—jawaban, wawasan, file, konteks, apa pun yang Anda butuhkan!

ClickUp’s One-Up #3: Pilih LLM Anda

Pilih LLM terbaik untuk tugas Anda di ClickUp Brain

Berbeda dengan alat seperti Glean, yang menghubungkan Anda dengan satu model bawaan, atau Elasticsearch, yang memerlukan pengaturan oleh pengembang untuk mengintegrasikan AI, ClickUp Brain memungkinkan Anda beralih antara model AI eksternal premium, seperti ChatGPT, Gemini, dan Claude, langsung di dalam ruang kerja Anda—tanpa perlu berpindah tab atau login tambahan. Ingin menyusun konten dengan Claude atau memperbaiki kode dengan ChatGPT? Anda sudah tercakup.

Fleksibilitas ini berarti AI Anda beradaptasi dengan tugas dan gaya Anda. Dan seiring munculnya model-model baru yang lebih cerdas, ClickUp Brain siap mengintegrasikannya—sehingga asisten AI Anda berkembang sejalan dengan pekerjaan Anda.

ClickUp’s One-Up #4: Manajemen pengetahuan yang komprehensif

Mengelola pengetahuan tidak perlu rumit. ClickUp Knowledge Management dirancang untuk sederhana namun powerful. Dengan ClickUp, Anda dapat menyimpan, mengorganisir, dan berkolaborasi pada pengetahuan perusahaan tanpa hambatan yang mungkin Anda temui di Glean atau Elasticsearch.

Inilah yang membuatnya menonjol:

Wiki yang didukung AI : Setiap dokumen dapat diubah menjadi wiki yang terorganisir dengan baik dan mudah dinavigasi.

Kontrol versi dan izin : Anda dapat melacak setiap perubahan dan mengelola siapa yang dapat mengakses apa dengan presisi.

Kolaborasi real-time: Anggota tim dapat bekerja sama secara lancar, menghubungkan tugas, meninggalkan komentar, dan berkolaborasi menggunakan : Anggota tim dapat bekerja sama secara lancar, menghubungkan tugas, meninggalkan komentar, dan berkolaborasi menggunakan alat kolaborasi dokumen

Perbarui basis pengetahuan Anda dengan ringkasan dan rekomendasi yang didukung AI menggunakan ClickUp Knowledge Management.

Jika Anda ingin melangkah lebih jauh, ClickUp menawarkan perpustakaan template yang kaya, termasuk template basis pengetahuan, yang dapat mempermudah proses Anda.

Misalnya, Template Basis Pengetahuan ClickUp mengumpulkan FAQ, detail proyek, dan wawasan kritis dalam satu pusat pencarian terpusat. Hal ini mengurangi waktu henti dan menghilangkan silo informasi. Dengan kolaborasi real-time, organisasi yang intuitif, dan tata letak yang sepenuhnya dapat disesuaikan, template ini terintegrasi dengan mulus ke dalam alur kerja unik tim Anda, menjadikan berbagi pengetahuan efisien dan tanpa repot.

Dapatkan template gratis Tingkatkan efisiensi tim dan percepat berbagi pengetahuan dengan Template Basis Pengetahuan ClickUp.

Berikut cara menggunakan templat ini:

Buat bagian khusus untuk pertanyaan yang sering diajukan (FAQ) untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan mengurangi tugas yang berulang.

Berikan petunjuk yang jelas untuk tugas-tugas umum, memastikan konsistensi dan efisiensi di seluruh tim.

Jaga agar jadwal proyek, persyaratan, dan penilaian risiko tetap terorganisir dan mudah diakses.

Tapi itu belum semuanya! Pencarian Terhubung ClickUp memastikan Anda dapat menemukan informasi spesifik secara instan, sehingga Anda tidak perlu menggali dokumen panjang atau berkas yang tersebar.

Manajer Produk TravelLocal, Thomas Clifford, berbagi bagaimana ClickUp menjadi solusi all-in-one mereka untuk manajemen tugas, basis pengetahuan, dan lainnya:

Kami menggunakan ClickUp untuk semua manajemen proyek dan tugas, serta basis pengetahuan. Platform ini juga telah diadopsi untuk memantau dan memperbarui kerangka kerja OKR kami serta beberapa kasus penggunaan lainnya, termasuk diagram alur dan formulir permintaan cuti serta alur kerja. Sangat bagus dapat mengelola semua ini dalam satu produk, karena semua elemen dapat dengan mudah dihubungkan.

Kami menggunakan ClickUp untuk semua manajemen proyek dan tugas, serta basis pengetahuan. Platform ini juga telah diadopsi untuk memantau dan memperbarui kerangka kerja OKR kami serta beberapa kasus penggunaan lainnya, termasuk diagram alur dan formulir permintaan cuti serta alur kerja. Sangat bagus dapat mengelola semua ini dalam satu produk, karena semua elemen dapat dengan mudah dihubungkan.

ClickUp’s One-Up #5: Otomatisasi dan kolaborasi pada dokumen

Dengan ClickUp Automations, Anda juga dapat mengotomatisasi tugas-tugas berulang seperti penugasan tiket, pembaruan status, dan pengiriman notifikasi. Tim HR, misalnya, dapat mengotomatisasi proses tinjauan untuk pembaruan kebijakan, sementara tim dukungan pelanggan dapat secara otomatis menaikkan tingkat tiket berdasarkan analisis sentimen.

Namun, ClickUp tidak berhenti di situ. Ia juga menambahkan fungsionalitas tambahan ke ClickUp Docs, mengubahnya dari alat pencatat sederhana menjadi ruang kolaborasi yang dinamis.

Buat, edit, dan kolaborasi secara real-time dengan format kaya, halaman bersarang, dan kontrol versi di ClickUp Docs.

Tim pemasaran, misalnya, dapat menugaskan tugas langsung di dalam Docs, memastikan semua orang mengetahui peran mereka dalam proyek. Manajer produk juga dapat menghubungkan langsung cerita pengguna, komentar, dan mockup ke dokumentasi fitur, mengubah dokumen statis menjadi peta jalan interaktif.

Pencarian Anda untuk Alat Pencarian Perusahaan Terbaik Berakhir dengan ClickUp

Meskipun alat seperti Glean menawarkan fungsi pencarian cepat dan Elasticsearch unggul dalam menangani kueri data besar, ClickUp menggabungkan keunggulan keduanya. Pencarian berbasis AI, integrasi yang mulus, dan kolaborasi dokumen semuanya tersedia dalam satu platform.

Dengan ClickUp, tim Anda mendapatkan solusi lengkap yang melampaui pencarian dan pengindeksan untuk mengotomatisasi alur kerja, mengelola proyek, dan menjaga basis pengetahuan tetap terorganisir dan dapat diakses dengan informasi terkini.

Daftar gratis untuk ClickUp hari ini dan lihat transformasinya secara langsung!