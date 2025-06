11 Alternatif Terbaik Aisera untuk Otomatisasi Bertenaga AI pada Tahun 2025

Setiap menit yang Anda habiskan untuk tugas-tugas berulang adalah menit yang terbuang dari strategi, kreativitas, dan pertumbuhan nyata.

Pikirkanlah—berapa banyak waktu kerja Anda yang terbuang untuk entri data, penyortiran email, atau pelaporan manual? Bagaimana jika tugas-tugas tersebut dapat ditangani secara otomatis sementara Anda fokus pada hal-hal yang benar-benar berdampak?

Di situlah alat otomatisasi AI membuat perbedaan. Aisera adalah nama yang sudah dikenal di bidang ini, membantu bisnis menyederhanakan dukungan IT, layanan pelanggan, dan operasional.

Namun, ini bukan solusi yang cocok untuk semua dan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan Anda. Mungkin Anda membutuhkan fleksibilitas lebih, kemampuan AI yang lebih canggih, atau alat yang lebih sesuai dengan infrastruktur teknologi yang sudah ada. Mulai dari membangun antarmuka percakapan hingga meningkatkan produktivitas agen, kami akan membahas semua aspek!

Bagian terbaiknya? Ada banyak penyedia terkemuka yang dapat menyaingi—bahkan melebihi—apa yang ditawarkan Aisera. Dalam panduan ini, kami akan mengulas platform otomatisasi AI terbaik, menguraikan fitur, harga, dan bagaimana mereka dibandingkan dengan Aisera.

Aisera adalah platform otomatisasi berbasis AI yang membantu bisnis menengah dan perusahaan besar mengoptimalkan manajemen layanan IT (ITSM), dukungan pelanggan, dan alur kerja internal.

Sistem ini menggunakan kecerdasan buatan percakapan (conversational AI), pemrosesan bahasa alami (NLP), dan pembelajaran mesin (machine learning) untuk mengotomatisasi penyelesaian tiket, memfasilitasi layanan mandiri, dan meningkatkan waktu respons.

Dengan integrasi di berbagai platform seperti ServiceNow, Microsoft Teams, Salesforce, dan Slack, Aisera bertujuan untuk mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan efisiensi operasional. Agen virtual bertenaga AI-nya dapat menangani permintaan dukungan umum, sehingga agen manusia dapat fokus pada tugas-tugas yang lebih kompleks.

Meskipun Aisera adalah alat otomatisasi AI yang kuat, tidak selalu memenuhi kebutuhan setiap bisnis. Berikut alasan mengapa Anda harus mencoba alternatifnya:

Mencari alternatif Aisera? Berikut adalah opsi terbaik yang harus Anda pertimbangkan:

Jika Anda membandingkan ClickUp dan Aisera, perbedaan utama terletak pada cakupan dan fleksibilitas.

Aisera dirancang untuk otomatisasi IT dan dukungan pelanggan. ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja, memperluas AI dan otomatisasi ke setiap bagian alur kerja Anda—mengelola proyek, mengatur tugas, dan menjaga tim tetap selaras tanpa usaha ekstra.

Di inti dari ini adalah ClickUp Brain, asisten AI yang bekerja di seluruh Tasks, Docs, dan Chat.

ClickUp Brain menyediakan ringkasan instan, secara otomatis menghasilkan pembaruan, dan menyarankan langkah selanjutnya dalam Tugas. Bahkan dapat menulis atau menyempurnakan subtugas dan komentar berdasarkan konteks proyek, membantu Anda bekerja lebih cepat tanpa perlu bolak-balik.

Di dalam ClickUp Docs, Brain berfungsi sebagai editor dan peneliti bawaan. Minta Brain untuk merangkum dokumen panjang, mengedit paragraf, menghasilkan konten baru dari nol, atau menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang sudah ada. Brain dapat mengubah pikiran yang tersebar menjadi output terorganisir dalam hitungan detik.

Tambahkan fakta bahwa Anda dapat mengakses pengetahuan yang sudah ada dari konten di ClickUp dan melalui alat pihak ketiga yang terhubung, dan Anda telah memiliki dasar untuk AI yang adaptif sesuai kebutuhan Anda.

Tapi bagaimana dengan berkolaborasi dengan tim Anda? Brain juga membantu Anda memaksimalkan percakapan kerja di dalam ClickUp Chat. Brain ikut serta dalam percakapan untuk menampilkan tugas-tugas relevan, menyarankan jawaban, dan merangkum diskusi real-time. Hal ini membantu Anda memfokuskan perhatian pada hal yang penting tanpa perlu beralih tab.

Ingin tahu apa yang membuat ClickUp benar-benar menonjol sebagai alat manajemen proyek dan otomatisasi? ClickUp Brain memungkinkan Anda memilih model AI mana yang ingin digunakan—Gemini, ChatGPT, atau Claude—langsung dari ruang kerja Anda.

Baik Anda sedang menyusun dokumen, mengajukan pertanyaan, atau merangkum tugas, Anda dapat beralih antara model bahasa besar (LLM) teratas sesuai dengan gaya output atau tingkat kedalaman yang Anda butuhkan. Fleksibilitas ini merupakan keunggulan utama, memberikan tim lebih banyak kontrol, penanganan konteks yang lebih baik, dan hasil berkualitas tinggi—semua tanpa perlu meninggalkan ClickUp.

Dengan ClickUp Automations, Anda dapat menghilangkan tugas-tugas berulang di seluruh tim—tanpa perlu coding. Berbeda dengan alur kerja Aisera yang berfokus pada IT, ClickUp menawarkan otomatisasi fleksibel untuk pemasaran, penjualan, HR, dan banyak lagi.

Otomatiskan tahap-tahap tugas, kirim pembaruan, dan picu tindakan tanpa kerja manual. Cukup deskripsikan alur kerja Anda dalam bahasa Inggris yang sederhana, dan ClickUp AI Automation Builder akan menangani sisanya—baik itu mengalokasikan tugas, menandai pemangku kepentingan, atau menghasilkan laporan.

Melampaui otomatisasi, ClickUp adalah ruang kerja terintegrasi sepenuhnya yang menggantikan alat-alat terpisah, menggabungkan tugas, dokumen, tujuan, dan kolaborasi sehingga tim tetap fokus dan produktif.

👀 Tahukah Anda? Shipt, Inc., layanan pengiriman yang dimiliki oleh Target Corporation, telah mengelola proyek berskala besar dengan efisien menggunakan ClickUp Forms, tag, dan otomatisasi.

Tingkatkan produktivitas dengan AI Writer for Work untuk pembuatan konten yang lebih cepat dan memahami konteks

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Saya menyukai otomatisasi berbasis AI-nya. Dashboard yang dapat disesuaikan memungkinkan kami pengguna untuk memvisualisasikan kinerja proyek dan mendapatkan wawasan real-time. Ia menawarkan tampilan kerja yang fleksibel, termasuk 10 tampilan berbeda, yang membantu kami pengguna fokus pada prioritas sesuai keinginan kami. Fitur pelacakan waktu bawaan memungkinkan saya menetapkan perkiraan waktu untuk setiap tugas dan melacak kemajuan.

Sudah bosan menunggu tim IT untuk mereset kata sandi atau tim HR untuk memproses permintaan sederhana?

Moveworks menghilangkan hambatan tersebut dengan bertindak sebagai asisten AI yang selalu aktif dan generatif untuk karyawan. Alih-alih membuat tiket atau mengejar tim dukungan, karyawan dapat mengajukan pertanyaan kepada Moveworks dalam bahasa alami dan mendapatkan solusi instan.

Ini terintegrasi dengan sistem perusahaan seperti ServiceNow, Workday, dan Microsoft Teams, mengumpulkan informasi relevan untuk menyelesaikan masalah secara otomatis.

Terintegrasi dengan mudah dengan sistem IT dan HR perusahaan

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Sejak mengimplementasikan Moveworks, kami telah mengalami pengurangan volume sebesar 50% dalam 4 tahun. Penghematan biaya layanan IT kami telah cukup untuk membayar kontrak Moveworks dan masih memberikan penghematan biaya tambahan! Moveworks membuat proses awal sangat mudah. Kami memiliki program kesuksesan bersama yang baik dan berada di halaman yang sama.

Berbeda dengan chatbot kecerdasan buatan tradisional yang bergantung pada skrip kaku, Amelia AI memahami konteks, niat, dan bahkan emosi, sehingga interaksi dengan pelanggan terasa lebih alami.

Anda dapat menggunakan Amelia untuk menyediakan dukungan pelanggan 24/7, menangani segala hal mulai dari pertanyaan pesanan dan templat alur kerja proses hingga pemecahan masalah. Sistem ini terus belajar dari interaksi sebelumnya, sehingga responsnya semakin baik seiring waktu.

Jika pelanggan merasa frustrasi atau hanya membutuhkan informasi cepat, Amelia bahkan menyesuaikan nada bicaranya sesuai situasi, menambahkan sentuhan manusia pada dukungan yang didukung AI.

Ulasan Capterra mengatakan:

Saya suka cara kerja backend plugin ini yang sangat baik dan tampilannya sangat menarik – sesuatu yang menyegarkan dibandingkan banyak plugin lain. Plugin ini memungkinkan kami melakukan pemesanan yang rumit tanpa perlu menyewa perusahaan pengembangan kustom. Saya juga suka adanya lisensi seumur hidup dan harga yang sangat terjangkau untuk bisnis kecil.

Kore. ai dirancang untuk menciptakan antarmuka percakapan yang berfungsi di berbagai saluran global. Asisten virtual berbasis AI-nya melampaui skrip dasar—mereka memahami konteks, niat, dan emosi untuk mendukung interaksi yang lebih alami.

Perusahaan dapat menggunakannya untuk mengotomatisasi alur kerja, meningkatkan layanan pelanggan, dan mempermudah tugas internal. Dengan opsi no-code dan low-code, tim dapat membangun dan meluncurkan asisten AI tanpa memerlukan keahlian teknis yang mendalam.

Terintegrasi dengan sistem perusahaan seperti CRM dan manajemen layanan IT

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Alat terbaik untuk merancang chatbot. Saya sangat menikmati sesi pelatihan. Mentornya sangat menguasai konsep-konsep dan mampu menjelaskan semua pertanyaan dengan jelas. Seluruh sesi berlangsung dengan sangat baik.

Bagi bisnis yang membutuhkan interaksi pelanggan yang canggih dan didukung AI, IBM Watson Assistant menawarkan pendekatan yang lebih cerdas.

Berbeda dengan chatbot dasar yang menggunakan jawaban siap pakai, sistem ini belajar dari percakapan nyata untuk meningkatkan akurasi seiring waktu. Sistem ini terintegrasi dengan pusat kontak, situs web, dan platform pesan untuk mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Dengan analitik bawaan, tim juga mendapatkan wawasan real-time untuk menyempurnakan strategi dukungan.

Plus: $140/bulan

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Yang paling saya sukai dari IBM Watsonx Assistant adalah betapa mudahnya untuk mulai menggunakannya, tetapi juga betapa Anda dapat mengembangkan solusi yang kompleks saat Anda memahami kerangka kerjanya.

Chatbot bertenaga AI Drift berinteraksi dengan pengunjung situs web secara real-time, mengidentifikasi prospek, menjawab pertanyaan, dan bahkan menjadwalkan pertemuan—tanpa perlu intervensi dari tim dukungan manusia.

Dirancang untuk bisnis B2B, AI percakapan Drift mempersonalisasi interaksi berdasarkan perilaku pengunjung, memastikan calon pelanggan menerima pesan yang tepat pada waktu yang tepat.

Ini memungkinkan pengunjung untuk mengekspresikan niat mereka melalui pertanyaan teks terbuka dan menerima respons yang segera dan disesuaikan, secara efektif memelihara prospek dan mempercepat proses komunikasi.

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Ini menyediakan bentuk pertanyaan yang terkategori dan terstruktur. Bekerja dengannya membuat tugas menjadi sangat mudah. Saya menggunakannya setiap hari selama 8 jam berturut-turut. Ini menyelesaikan pekerjaan dengan baik, sederhana!!

🧠 Fakta Menarik: Profesional di bidang hukum, pajak, akuntansi, dan anti-penipuan memperkirakan dapat menghemat hingga 200 jam per tahun dengan AI. Hal ini dapat setara dengan peningkatan produktivitas senilai $100.000 per pengacara per tahun.