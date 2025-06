Cara Menerapkan Pemasaran Berbasis Akun: 7 Contoh Nyata

Tim Anda menghabiskan waktu berjam-jam untuk menyempurnakan setiap konten untuk kampanye Anda, tetapi bagaimana jika para pengambil keputusan yang tepat tidak memperhatikan sebagian besar usaha tersebut?

Itulah kenyataan yang dihadapi oleh banyak perusahaan B2B yang masih menggunakan pendekatan pemasaran yang luas.

Bisnis cerdas menggunakan strategi manajemen pelanggan yang terbukti untuk fokus pada area yang paling penting, dan pemasaran berbasis akun (ABM) telah menjadi hal yang esensial.

Melakukan perubahan ini tidaklah mudah. Anda membutuhkan peta jalan yang jelas dan contoh untuk membimbing Anda. Dan kami akan memudahkan Anda untuk memulai.

Baca selengkapnya untuk menemukan contoh-contoh pemasaran berbasis akun (ABM) yang menginspirasi, menunjukkan bagaimana perusahaan terkemuka memenangkan akun target melalui pemasaran yang dipersonalisasi dan berfokus pada akun.

Inilah yang membedakan strategi pemasaran berbasis akun dari pemasaran B2B biasa: Anda tidak sekadar mengirim pesan generik dan berharap ada yang menempel. Anda mempelajari kebutuhan, tantangan, dan tujuan audiens target Anda secara detail. Kemudian, Anda membuat konten untuk kampanye CRM yang langsung menyasar situasi spesifik mereka.

Bayangkan pemasaran berbasis akun seperti mengadakan serangkaian pesta makan malam intim daripada satu pesta buffet besar. Alih-alih menjaring sebanyak mungkin, Anda memilih perusahaan-perusahaan tertentu secara hati-hati dan menciptakan pengalaman yang dipersonalisasi khusus untuk mereka.

Pemasaran berbasis akun (ABM) sangat efektif dalam menghasilkan hasil. Berikut ini adalah penjelasan mendalam mengapa ABM mampu memberikan hasil yang luar biasa:

Membangun strategi pemasaran berbasis akun yang sukses memerlukan koordinasi yang erat antara tim penjualan dan pemasaran. Hal ini juga membutuhkan pelacakan detail terhadap akun-akun spesifik dan upaya pemasaran yang dipersonalisasi secara massal.

Begini cara Anda dapat mengatur strategi ABM Anda:

Mulailah dengan melakukan riset dan memilih akun yang sesuai dengan tujuan bisnis Anda. Perhatikan tren industri, data penjualan masa lalu, dan firmografi untuk mengidentifikasi profil pelanggan ideal (ICPs) Anda.

Untuk membangun ini:

ICP Anda mungkin mencakup kriteria seperti:

Fase pertumbuhan (startup vs. perusahaan matang)

Gunakan CRM untuk pemasaran guna mengkategorikan, melacak, dan mengelola akun-akun spesifik, memastikan tim Anda selalu fokus pada peluang yang tepat.

ClickUp, aplikasi serba bisa untuk kerja, menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan dalam satu platform AI yang kuat, membantu Anda mendapatkan hasil terbaik dari upaya manajemen hubungan pelanggan Anda.

Dengan ClickUp CRM, Anda dapat mengintegrasikan CRM, pipeline penjualan, dan interaksi pelanggan dalam satu platform—didorong oleh AI untuk mempercepat penutupan transaksi, meningkatkan retensi, dan meningkatkan pendapatan. Platform ini memberikan tim Anda pandangan terpusat tentang akun bernilai tinggi, termasuk semua titik kontak, tugas, dan pemangku kepentingan.

Anda dapat membuat Bidang Kustom dan memilih dari lebih dari 15 tampilan ClickUp (termasuk Daftar, Papan, dan lainnya) untuk melacak kesesuaian ICP, tahap kesepakatan, dan tingkat keterlibatan di seluruh tim pemasaran dan penjualan. Dengan otomatisasi dan wawasan yang didukung AI, lebih mudah untuk memprioritaskan upaya pemasaran, mempersonalisasi kampanye, dan mengoordinasikan upaya di seluruh tim.

Tidak ingin memulai dari nol? Atur alur penjualan dan hubungan pelanggan Anda dengan Template CRM ClickUp.

Penawarannya:

Setelah ICP Anda jelas, gunakan alat seperti ZoomInfo, LinkedIn Sales Navigator, atau Bombora untuk mengidentifikasi perusahaan nyata yang sesuai dengan profil. Memahami kebutuhan setiap akun adalah kunci untuk merancang strategi outreach yang dipersonalisasi. Melampaui demografi dasar—analisis ukuran perusahaan, tren industri, interaksi sebelumnya, peran pengambil keputusan, dan tujuan bisnis.

Filtrasi firmografis membantu mempersempit pencarian Anda, sementara data niat menunjukkan akun mana yang sedang aktif mencari solusi seperti milik Anda.

Selain itu, kumpulkan wawasan dari interaksi sebelumnya, aktivitas media sosial, dan analisis pesaing untuk membangun strategi yang komprehensif dan disesuaikan dengan masalah dan tujuan masing-masing akun. Saat meluncurkan produk baru, gunakan ABM untuk menjual ke akun yang sudah ada terlebih dahulu.

Anda dapat menyimpan dan mengorganisir riset ini di ClickUp Docs, menciptakan basis pengetahuan terpusat dengan halaman bertingkat, tautan tertanam, tabel, dan templat.

Dokumen memungkinkan Anda berkolaborasi secara real-time dengan mengubah teks menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti. Tandai anggota tim, tinggalkan komentar, dan tugaskan tindakan. Hal ini mencegah wawasan penting dan perubahan hilang dalam thread email yang tak berujung.

Plus, dengan ClickUp, Anda tidak perlu memasukkan dokumen riset ke dalam klien AI eksternal untuk mengekstrak detail penting. ClickUp Brain, asisten AI bawaan, memungkinkan Anda memanfaatkan wawasan berbasis AI untuk merangkum dataset besar, mengekstrak temuan kunci, dan bahkan menghasilkan konten outreach yang dipersonalisasi.

Ini akan membantu Anda mengembangkan ide pesan untuk kampanye Anda, menyempurnakan nada konten yang dihasilkan, atau bahkan mengotomatisasi bagian dari proses riset Anda—semua dalam konteks pekerjaan Anda yang sudah ada di ClickUp.

Ini juga membantu mengurangi notifikasi acak dan gangguan dengan memberdayakan tim untuk mengakses informasi kritis secara mandiri melalui wawasan yang didukung AI. Sebuah solusi yang menguntungkan bagi semua pihak!

