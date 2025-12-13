11 Alternatif Terbaik GroupMe untuk Obrolan Tim dan Kolaborasi pada [tahun]

Semua berawal dari terlalu banyak pesan yang terlewat.

Satu menit Anda membahas tenggat waktu, berikutnya Anda sudah tenggelam dalam GIF, obrolan yang tidak relevan, dan seseorang bertanya (untuk ketiga kalinya) apakah rapat masih berlangsung.

Jika hal itu terdengar familiar, Anda mungkin sudah siap untuk beralih dari GroupMe sebagai alat utama untuk obrolan tim dan kolaborasi.

Daftar ini merupakan tempat yang baik untuk memulai. Dan sebelum kita mulai.

Mengapa Memilih Alternatif GroupMe?

Kemudahan penggunaan GroupMe cocok untuk obrolan grup dasar, tetapi keterbatasannya dapat menghambat tim yang membutuhkan kontrol atau keandalan yang lebih baik. Keterbatasan ini membuat beralih ke alternatif menjadi pilihan menarik untuk komunikasi tim yang lebih lancar.

Berikut alasan mengapa Anda mungkin ingin menjelajahi opsi lain:

Tidak memiliki fitur pencarian pesan: Memaksa pengguna untuk menggulir tanpa henti untuk mencari pesan lama, yang memperlambat koordinasi tim.

Kontrol admin terbatas: Membiarkan posting tanpa moderasi membanjiri grup publik, sehingga pembaruan penting tersembunyi di antara keramaian.

Notifikasi berlebihan: Mengirim pemberitahuan ke semua orang untuk hal-hal sepele seperti perubahan profil, yang menyumbat kotak masuk.

Tidak ada pesan yang dipin: Hilangnya informasi penting seperti rencana acara dalam obrolan yang ramai, yang membuat pengguna frustrasi.

Pembagian media yang terkompresi: Mengompres foto dan video secara berlebihan, sehingga kualitas visual yang dibagikan menjadi buram.

Pengalaman desktop yang kaku: Menyediakan aplikasi web yang lambat, tanpa fitur PC yang terpolish.

Pengelolaan grup yang rumit: Membuat penambahan atau penghapusan anggota menjadi rumit, sehingga menunda pembaruan tim.

🔍 Tahukah Anda? 93% komunikasi bersifat nonverbal. Menurut peneliti psikologi Albert Mehrabian, hanya 7% makna yang disampaikan melalui kata-kata. Sisanya? Nada suara (38%) dan bahasa tubuh (55%). Jadi, saat Anda mengikuti konferensi video, ingatlah: ekspresi wajah Anda lebih bermakna daripada kata-kata yang Anda ucapkan.

Alternatif GroupMe Sekilas

Bingung mulai dari mana? Berikut ini gambaran singkat tentang bagaimana alternatif GroupMe teratas dibandingkan. 📊

Alat Fitur Utama Terbaik untuk Harga ClickUp Obrolan + manajemen proyek/tugas, asisten AI, Dokumen, panggilan video, otomatisasi, integrasi Komunikasi tim dan proyek all-in-one Gratis selamanya; Paket berbayar tersedia Slack Saluran, integrasi, pencarian pesan, huddles, otomatisasi alur kerja Komunikasi departemen & otomatisasi alur kerja Gratis; Paket berbayar mulai dari $7,25 per pengguna per bulan. Discord Saluran suara/video, peran, bot, berbagi layar, alat komunitas Tim global yang membutuhkan obrolan sederhana dan aman Gratis; Nitro: Harga disesuaikan WhatsApp Enkripsi end-to-end, panggilan suara/video, daftar siaran, sinkronisasi mobile/desktop Tim global yang membutuhkan obrolan aman dan sederhana Gratis Flock Daftar tugas, catatan bersama, panggilan video, saluran pintar, aplikasi produktivitas Tim yang berorientasi pada anggaran, berbagi media Gratis; Paket berbayar mulai dari $6 per pengguna per bulan Telegram Kelompok/saluran besar, bot, penyimpanan awan, fitur privasi Komunitas besar, tim yang berfokus pada privasi Gratis; Paket Premium tersedia Microsoft Teams Integrasi Office 365, rapat, wiki, tag, transkrip, berbagi file Organisasi yang berpusat pada Microsoft Gratis; Paket berbayar mulai dari $4 per pengguna per bulan Connecteam Berfokus pada mobile, penjadwalan shift, formulir digital, pelatihan, komunikasi tertarget. Tim tanpa meja/tim lapangan Gratis; Paket berbayar mulai dari $35 per bulan Google Chat Spaces, integrasi Google Workspace, pencarian, panggilan Meet, kolaborasi file Tim yang menggunakan Google Workspace Tidak ada rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $8,40 per pengguna per bulan. Rocket.Chat Self-hosted, open-source, alur kerja kustom, jaringan terdesentralisasi, enkripsi Kedaulatan data, industri yang diatur Gratis; Paket berbayar mulai dari $8 per pengguna per bulan Signal Enkripsi end-to-end, pesan yang menghilang, panggilan suara/video, sumber terbuka Tim yang mengutamakan keamanan dan privasi Gratis

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Alternatif GroupMe Terbaik yang Dapat Digunakan

Siap untuk melihat apa yang tersedia? Berikut ini adalah tinjauan mendetail tentang alternatif GroupMe terbaik untuk pesan instan di tempat kerja.

1. ClickUp (Terbaik untuk komunikasi tim dan manajemen proyek all-in-one)

Mulai dengan ClickUp Chat Kelola percakapan dan pekerjaan, semuanya di ClickUp Chat

GroupMe memudahkan tim untuk berkomunikasi, tetapi sedikit membantu dalam mempercepat pekerjaan. Aplikasi ini tidak dirancang untuk kolaborasi terstruktur, sehingga begitu percakapan perlu diubah menjadi tugas, file, atau pembaruan, Anda terpaksa berpindah antar alat.

ClickUp mengubah itu. Ini adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan—semua didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan cerdas.

ClickUp Chat membawa percakapan ke inti alur kerja Anda. Setiap Space, Folder, dan List dilengkapi dengan fitur Chat sendiri, sehingga tim Anda dapat mendiskusikan tugas, berbagi pembaruan, dan mengambil tindakan tanpa perlu meninggalkan proyek.

Obrolan adalah ruang kerja.

ClickUp BrainGPT

Sebuah pesan dapat diubah menjadi tugas dalam hitungan detik—secara manual jika Anda ingin menyesuaikannya, atau secara instan melalui ClickUp BrainGPT.

Asisten AI menangkap konteks dari pesan dan menulis nama tugas yang jelas beserta deskripsinya, lengkap dengan tautan kembali ke percakapan asli. Jika seseorang mengusulkan untuk membuat varian kedua dari presentasi, asisten tersebut langsung membuat tugas tersebut.

Gunakan fitur Catch me up yang didukung AI di ClickUp Chat untuk tetap mengikuti perkembangan percakapan Anda.

Untuk hari-hari ketika Anda tidak hadir atau sibuk dengan pekerjaan lain, AI CatchUp merangkum apa yang Anda lewatkan. Fitur ini menyoroti keputusan, penugasan tugas, dan pertanyaan penting—sehingga saat Anda kembali bergabung dalam obrolan proyek, Anda sudah siap dan terinformasi.

FollowUps di ClickUp Chat

Akuntabilitas tidak bergantung pada ingatan atau reaksi obrolan.

Tugaskan FollowUps di ClickUp Chat agar tindakan dilacak, bukan dilupakan

Anda dapat menugaskan pesan apa pun kepada anggota tim, dan pesan tersebut menjadi FollowUpTM. Semua orang tahu apa yang telah ditugaskan, dan Anda tidak perlu khawatir harus menghubungi seseorang dua kali atau mengejar langkah selanjutnya.

Jika tim Anda bosan dengan percakapan yang berputar-putar, ClickUp Chat memberikan arah pada percakapan.

SyncUps di ClickUp

SyncUps adalah panggilan video/audio bawaan yang dirancang untuk menjaga semua orang tetap selaras dan terus maju. Dengan ClickUp, Anda dapat menjadwalkan dan menjalankan SyncUps langsung di ruang kerja Anda, memastikan bahwa diskusi, keputusan, dan langkah selanjutnya selalu tercatat di tempat kerja berlangsung. Ringkasan yang didukung AI dan ekstraksi item tindakan memastikan tidak ada yang terlewat—setiap SyncUp menghasilkan hasil yang jelas dan tindak lanjut yang tercatat.

Chat Agents di ClickUp

Gunakan agen yang sudah jadi atau buat sendiri menggunakan ClickUp AI Autopilot Agents.

Agen di ClickUp adalah asisten bertenaga AI yang dapat melakukan tugas-tugas spesifik atas nama Anda. Mereka membantu mengotomatisasi tugas rutin, menjawab pertanyaan, dan memberikan dukungan instan tepat di tempat tim Anda berkolaborasi. Apakah Anda perlu merangkum percakapan panjang, membuat pembaruan proyek, atau membuat tugas baru dari percakapan, Chat Agents selalu siap membantu. Mereka menjaga produktivitas tim Anda dengan menangani pekerjaan berulang dan menampilkan informasi penting, sehingga Anda dapat fokus pada hal yang paling penting.

Fitur terbaik ClickUp

Clips yang berbicara untuk Anda: Rekam dan bagikan panduan layar atau pembaruan video langsung di obrolan melalui Rekam dan bagikan panduan layar atau pembaruan video langsung di obrolan melalui ClickUp Clips —sempurna untuk mendukung komunikasi asinkron saat tim Anda tersebar di zona waktu yang berbeda.

Postingan yang tidak hilang: Ubah pembaruan, keputusan, atau catatan rapat menjadi Postingan yang tetap terpasang dan mudah diakses kembali di kemudian hari.

SyncUps untuk panggilan cepat: Mulai panggilan suara atau video langsung dari obrolan apa pun di ClickUp untuk menyelaraskan dengan cepat, mengklarifikasi langkah selanjutnya, atau Mulai panggilan suara atau video langsung dari obrolan apa pun di ClickUp untuk menyelaraskan dengan cepat, mengklarifikasi langkah selanjutnya, atau berkolaborasi secara real-time tanpa perlu beralih tab.

Notifikasi yang sesuai dengan kebutuhan Anda: Atur pemberitahuan khusus saluran, sehingga Anda hanya menerima pemberitahuan tentang pembaruan yang benar-benar memerlukan perhatian Anda.

Dokumen tempat percakapan berlangsung: Bagikan dan edit Bagikan dan edit Dokumen ClickUp langsung di Chat agar semua orang tetap berada di halaman yang sama (secara harfiah!)

Pencarian yang benar-benar membantu: Temukan dengan cepat pesan, tugas, atau konten tertaut dari ruang kerja Anda dan aplikasi pihak ketiga yang terintegrasi menggunakan Temukan dengan cepat pesan, tugas, atau konten tertaut dari ruang kerja Anda dan aplikasi pihak ketiga yang terintegrasi menggunakan Pencarian Perusahaan dan filter yang didukung AI.

Profil rekan tim dan penjadwalan: Lihat prioritas seseorang melalui Lihat prioritas seseorang melalui ClickUp Calendar , yang terintegrasi langsung di dalam Chat sehingga Anda dapat menjadwalkan waktu tanpa perlu bolak-balik.

Otomatisasi obrolan yang menghemat waktu: Memicu pembuatan tugas, mengirimkan pengingat, atau merespons menggunakan Memicu pembuatan tugas, mengirimkan pengingat, atau merespons menggunakan ClickUp Automation —semua berdasarkan pesan atau kondisi tertentu.

Batasan ClickUp

Rangkaian fitur yang luas dari platform ini mungkin memerlukan kurva pembelajaran awal.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.200+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.450+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Ulasan G2 ini benar-benar menggambarkan semuanya:

Masalah terbesar yang saya alami dengan alat lain adalah fragmentasi. Saya mengelola tugas di satu aplikasi, berkomunikasi dengan tim di aplikasi lain, melacak dokumen di tempat lain, dan terus-menerus berpindah antar tab seperti bermain Tetris keyboard. Itu tidak efisien. Yang membedakan ClickUp bagi saya adalah bagaimana ia menggabungkan manajemen tugas dengan pesan real-time dan kolaborasi secara mulus. Alih-alih beralih dari tugas ke aplikasi obrolan, saya bisa langsung mengklik tugas dan memulai diskusi di sana. Setiap komentar, file, dan pembaruan tepat berada di tempat yang seharusnya, terhubung langsung dengan tugas itu sendiri.

Masalah terbesar yang saya alami dengan alat lain adalah fragmentasi. Saya mengelola tugas di satu aplikasi, berkomunikasi dengan tim di aplikasi lain, melacak dokumen di tempat lain, dan terus-menerus berpindah antar tab seperti bermain Tetris keyboard. Itu tidak efisien. Yang membedakan ClickUp bagi saya adalah bagaimana ia menggabungkan manajemen tugas dengan pesan real-time dan kolaborasi secara mulus. Alih-alih beralih dari tugas ke aplikasi obrolan, saya bisa langsung mengklik tugas dan memulai diskusi di sana. Setiap komentar, file, dan pembaruan tepat berada di tempat yang seharusnya, terhubung langsung dengan tugas itu sendiri.

📮 ClickUp Insight: 92% pekerja menggunakan metode yang tidak konsisten untuk melacak tugas, yang mengakibatkan keputusan terlewatkan dan pelaksanaan tertunda. Baik Anda mengirim catatan tindak lanjut atau menggunakan spreadsheet, prosesnya seringkali terputus-putus dan tidak efisien. Solusi Manajemen Tugas ClickUp memastikan konversi yang mulus dari percakapan menjadi tugas—sehingga tim Anda dapat bertindak cepat dan tetap sejalan.

2. Slack (Terbaik untuk komunikasi antar departemen dan otomatisasi alur kerja)

melalui Slack

Anda tahu perasaan ketika tidak bisa menemukan pesan penting karena tersembunyi di dalam obrolan grup yang besar? Slack mengatasi masalah itu secara permanen. Aplikasi ini memungkinkan Anda mengorganisir percakapan ke dalam saluran sehingga semuanya tetap terorganisir dan mudah ditemukan (tanpa perlu mengandalkan trik-trik Slack ).

Fitur Huddles sangat praktis—cukup klik dan bicara untuk pertanyaan cepat tanpa perlu menjadwalkan panggilan Zoom lagi.

Fitur terbaik Slack

Buat saluran khusus untuk proyek dan tim yang menjaga percakapan tetap terorganisir berdasarkan topik.

Manfaatkan integrasi Slack dengan alat produktivitas yang terhubung langsung ke ruang kerja Anda.

Telusuri riwayat pesan Anda secara keseluruhan menggunakan filter dan operator yang membantu menemukan percakapan, keputusan, atau file yang dibagikan dari bulan-bulan sebelumnya.

Bangun alur kerja kustom dengan alat otomatisasi sederhana untuk pengelolaan proyek Slack yang mudah.

Batasan Slack

Rencana gratis membatasi akses riwayat pesan hingga 90 hari, mendorong pengguna untuk beralih ke alternatif Slack

Penggunaan tanpa organisasi saluran yang tepat dapat menjadi membingungkan.

Panggilan video tidak memiliki beberapa fitur canggih yang terdapat pada alat konferensi khusus.

Harga Slack

Gratis

Pro: $7,25 per bulan per pengguna

Business+: $15 per bulan per pengguna

Paket Enterprise Grid: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Slack

G2: 4.5/5 (34.280+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (23.845+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Slack?

Seorang pengguna mengatakan:

Saya telah menggunakan Slack dengan beberapa perusahaan dan bisnis, dan sangat menyukai kemudahan penggunaannya. Aplikasi ini menyediakan opsi komunikasi yang lancar bagi anggota organisasi Anda tanpa perlu membagikan nomor telepon pribadi. Kami juga sering menggunakan fitur rapat huddle. Sebagai tim dengan 75% karyawan remote, Slack memudahkan kerja sama tim. Aplikasi ini memudahkan untuk melihat siapa yang dijadwalkan dalam rapat, siapa yang telah membaca pesan, dan menyediakan ruang penyimpanan file bersama.

Saya telah menggunakan Slack dengan beberapa perusahaan dan bisnis, dan sangat menyukai kemudahan penggunaannya. Aplikasi ini menyediakan opsi komunikasi yang lancar bagi anggota organisasi Anda tanpa perlu membagikan nomor telepon pribadi. Kami juga sering menggunakan fitur rapat huddle. Sebagai tim dengan 75% karyawan remote, Slack memudahkan kerja sama tim. Aplikasi ini memudahkan untuk melihat siapa yang dijadwalkan dalam rapat, siapa yang telah membaca pesan, dan menyediakan ruang penyimpanan file bersama.

3. Discord (Terbaik untuk membangun komunitas dan interaksi tim yang santai)

melalui Discord

Discord awalnya dirancang untuk gamer, tetapi sangat cocok untuk tim mana pun yang ingin komunikasi terasa alami. Saluran suara mungkin merupakan fitur terbaiknya. Anda cukup masuk saat perlu berbicara dan keluar saat selesai. Tidak perlu pesan canggung seperti "Bolehkah saya menelepon Anda?"

Tim jarak jauh menyukai bagaimana ini mengembalikan percakapan spontan yang memicu ide-ide baru. Berbagi layar juga berfungsi dengan baik, bahkan saat seseorang berbagi file desain atau video.

Fitur terbaik Discord

Buat server terpisah untuk proyek atau departemen yang berbeda untuk menciptakan batasan yang jelas.

Gunakan Stage Channels untuk mengadakan sesi audio langsung guna mempresentasikan ide, melakukan pembaruan tim, atau mengadakan sesi tanya jawab (AMA) komunitas secara real-time.

Tetapkan peran kustom dengan izin spesifik yang mengontrol siapa yang dapat melihat apa, siapa yang dapat mengedit saluran, mengundang anggota baru, atau mengelola aspek lain dari ruang kerja Anda.

Tambahkan bot khusus yang meningkatkan produktivitas dengan menangani tugas rutin seperti pengingat rapat dan pengaturan saluran.

Batasan Discord

Fitur yang berfokus pada bisnis tidak sekuat alat komunikasi perusahaan.

Batasan ukuran file yang dibagikan pada paket gratis sangat membatasi.

Fungsi pencarian tidak sekuat beberapa alternatif GroupMe lainnya.

Harga Discord

Gratis

Nitro: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Discord

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.7/5 (lebih dari 500 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Discord?

Lihat apa yang dikatakan oleh pengulas Capterra ini:

Discord telah sangat membantu dalam kerja jarak jauh di perusahaan kami, yang awalnya menjadi kejutan besar bagi saya. Kami menggunakannya setiap hari untuk segala hal, mulai dari percakapan singkat hingga rapat tim yang lebih mendalam.

Discord telah sangat membantu dalam kerja jarak jauh di perusahaan kami, yang awalnya menjadi kejutan besar bagi saya. Kami menggunakannya setiap hari untuk segala hal, mulai dari percakapan singkat hingga rapat tim yang lebih mendalam.

💡 Tips Pro: Dorong budaya di mana umpan balik yang inovatif diterima dengan baik. Umpan balik ini menantang status quo atau mengusulkan perubahan besar, mendorong tim untuk berpikir di luar kotak. Hal ini mendorong batas-batas dan mendorong inovasi dalam praktik komunikasi.

4. WhatsApp (Pilihan terbaik untuk tim global yang membutuhkan pesan sederhana dan aman)

melalui WhatsApp

Anda mungkin sudah menggunakan WhatsApp untuk bercakap-cakap dengan teman, tetapi jangan abaikan aplikasinya untuk komunikasi tim. Aplikasi ini sangat berguna ketika Anda membutuhkan sesuatu yang sederhana dan mudah digunakan oleh semua orang. Tidak perlu sesi pelatihan di sini!

Enkripsi end-to-end memberikan ketenangan pikiran saat membahas informasi sensitif. Tim dengan anggota internasional khususnya menghargai bahwa WhatsApp berfungsi dengan baik bahkan dengan koneksi internet yang tidak stabil.

Fitur pesan suara sangat berguna saat Anda perlu menjelaskan sesuatu yang rumit yang akan memakan waktu lama jika diketik.

Fitur terbaik WhatsApp

Buat daftar penyiaran yang memungkinkan Anda mengirim pengumuman ke banyak orang tanpa harus memasukkan semua orang ke dalam obrolan grup di mana mereka dapat melihat balasan satu sama lain.

Bagikan data lokasi dengan anggota tim untuk koordinasi yang mudah selama acara atau pertemuan tatap muka di lokasi yang tidak familiar.

Gunakan WhatsApp Web atau aplikasi desktop untuk melanjutkan percakapan secara lancar dari komputer Anda.

Cadangkan riwayat obrolan ke cloud dan sinkronkan di semua perangkat untuk menjaga data Anda aman dan mudah diakses.

Batasan WhatsApp

Alat organisasi yang terbatas untuk menyortir atau menemukan percakapan sebelumnya.

Grup dibatasi hingga 256 anggota, membatasi komunikasi tim yang lebih besar.

Tidak ada fitur penjadwalan untuk pesan atau pengingat.

Membutuhkan nomor telepon, yang mungkin tidak ingin dibagikan oleh beberapa anggota tim.

Harga WhatsApp

Gratis

Ulasan dan penilaian WhatsApp

G2: 4.7/5 (95+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (16.055+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang WhatsApp?

Seorang pengguna mengatakan:

WhatsApp adalah layanan pesan instan seluler pertama yang mencapai massa kritis. Sebagai pengguna WhatsApp/klien bisnis, kami telah mengetahui bahwa lebih dari 100 juta orang menggunakan WhatsApp setiap bulannya, dan mudah untuk memahami alasannya. Saya sangat menyukai antarmuka yang mudah digunakan dan fitur-fitur seru WhatsApp, serta keamanan dan privasi yang ditawarkannya.

WhatsApp adalah layanan pesan instan seluler pertama yang mencapai massa kritis. Sebagai pengguna WhatsApp/klien bisnis, kami telah mengetahui bahwa lebih dari 100 juta orang menggunakan WhatsApp setiap bulannya, dan mudah untuk memahami alasannya. Saya sangat menyukai antarmuka yang mudah digunakan dan fitur-fitur seru WhatsApp, serta keamanan dan privasi yang ditawarkannya.

🧠 Fakta Menarik: Studi menunjukkan bahwa emoji membantu menyampaikan nada dan emosi dalam kerja jarak jauh, membuat percakapan digital terasa lebih manusiawi. Sebuah emoji sederhana seperti 😄 atau 👀 dapat melunakkan umpan balik atau menambahkan kesan playful dalam obrolan tim.

5. Flock (Pilihan terbaik untuk tim yang mengutamakan anggaran dan membutuhkan fitur berbagi media)

melalui Flock

Flock mungkin bukan nama paling terkenal dalam daftar ini, tetapi layak untuk diperhatikan. Platform ini menawarkan fitur-fitur yang mengejutkan dalam antarmuka yang bersih.

Tim melaporkan bahwa mereka sangat terkesan dengan fitur daftar tugas yang mengubah percakapan menjadi tindakan konkret dengan batas waktu. Jika tim Anda telah menggunakan beberapa aplikasi berbeda untuk menangani kebutuhan komunikasi yang berbeda, Flock dapat menyederhanakan alur kerja Anda tanpa membebani anggaran.

Fitur terbaik Flock

Ubah pesan langsung menjadi tugas dengan batas waktu dan penanggung jawab, sehingga memudahkan pelacakan komitmen yang dibuat selama diskusi tim.

Buat catatan bersama selama rapat yang dapat diedit secara bersamaan oleh semua orang, menghilangkan kebutuhan akan alat kolaborasi dokumen terpisah.

Luncurkan konferensi video dengan fitur berbagi layar langsung dari obrolan tanpa memerlukan unduhan perangkat lunak tambahan atau tautan.

Buat saluran pintar yang secara otomatis menyaring pesan relevan berdasarkan kata kunci atau peran pengirim untuk memastikan informasi penting tetap terlihat.

Batasan Flock

Jumlah pengguna yang lebih kecil berarti integrasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan alternatif GroupMe yang lebih mapan.

Aplikasi seluler terkadang tertinggal dalam fitur dibandingkan dengan versi desktop.

Pilihan penyesuaian yang terbatas untuk notifikasi dan peringatan

Harga Flock

Gratis

Pro: $6 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Flock

G2: 4. 4/5 (270+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (340+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Flock?

Salah satu ulasan G2 mengatakan hal ini:

Hal pertama yang saya soroti tentang Flock adalah desainnya yang ramah pengguna dan mudah dinavigasi. Dengan sistem penyimpanan awan, pesan dan file dapat disimpan dan diakses dengan aman dari perangkat apa pun. Selain itu, panggilan suara terintegrasi memiliki kualitas yang sangat baik, memungkinkan kita untuk menjaga komunikasi yang lancar.

Hal pertama yang saya soroti tentang Flock adalah desainnya yang ramah pengguna dan mudah dinavigasi. Dengan sistem penyimpanan awan, pesan dan file dapat disimpan dan diakses dengan aman dari perangkat apa pun. Selain itu, panggilan suara terintegrasi memiliki kualitas yang sangat baik, memungkinkan kita untuk menjaga komunikasi yang lancar.

6. Telegram (Terbaik untuk komunitas besar dengan kebutuhan privasi yang beragam)

melalui Telegram

Telegram mampu menangani grup publik besar hingga 200.000 anggota tanpa masalah—sempurna jika Anda mengelola komunitas besar atau pengumuman perusahaan secara luas. Fitur saluran memungkinkan Anda menyiarkan pembaruan ke jumlah pengikut tak terbatas sambil mengontrol siapa yang dapat merespons.

Tim yang peduli dengan keamanan menghargai opsi pesan yang menghapus diri sendiri untuk informasi sensitif yang tidak boleh disimpan. Selain itu, ekosistem bot mengotomatisasi tugas-tugas berulang, mulai dari penjadwalan hingga pengumpulan data.

Meskipun beberapa tim awalnya mencoba Telegram karena fitur keamanannya, mereka tetap menggunakan aplikasi ini karena kecepatan dan keandalannya yang mengejutkan, bahkan saat berbagi file besar.

Fitur terbaik Telegram

Buat saluran publik di mana pengikut tak terbatas dapat menerima pembaruan sementara administrator tetap memiliki kendali penuh atas siapa yang dapat memposting konten.

Buat bot kustom menggunakan API sederhana untuk mengotomatisasi tugas rutin seperti mengumpulkan laporan harian atau menjawab pertanyaan yang sering diajukan.

Akses penyimpanan awan yang memungkinkan berbagi file hingga 2GB per file tanpa menghabiskan ruang penyimpanan ponsel Anda atau memerlukan akun awan terpisah.

Organisir obrolan menggunakan folder dan pesan yang dipin sehingga Anda tidak akan kehilangan jejak percakapan penting.

Batasan Telegram

Enkripsi default tidak bersifat end-to-end untuk obrolan reguler (hanya berlaku untuk Secret Chats).

Fitur khusus bisnis terbatas dibandingkan dengan platform enterprise.

Beberapa anggota tim mungkin memiliki kekhawatiran terkait asal-usul Rusia meskipun perusahaan saat ini telah merdeka.

Harga Telegram

Gratis

Rencana Premium tersedia

Ulasan dan peringkat Telegram

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.7/5 (6.370+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Telegram?

Seorang pengguna mengatakan:

Telegram adalah aplikasi pesan yang sangat baik dibandingkan dengan banyak aplikasi lain. Anda tidak memerlukan akun Gmail untuk penyimpanan, dan Anda dapat beralih antar perangkat tanpa khawatir tentang cadangan—informasi Anda tetap aman. Dengan fitur privasi yang kuat, termasuk obrolan rahasia, Telegram sangat cocok untuk mereka yang mengutamakan keamanan. Keuntungan besar lainnya adalah kemampuan untuk mengirim dan membuka file besar tanpa masalah. Selain itu, Telegram ideal untuk mengadakan pertemuan online besar, menjadikannya platform sempurna untuk pertemuan doa dan studi Alkitab. Banyak orang tertarik bergabung, tetapi sebagian besar aplikasi memiliki batasan ukuran grup. Itulah mengapa saya merekomendasikan Telegram kepada pendeta saya sebagai opsi yang lebih baik untuk komunitas kita.

Telegram adalah aplikasi pesan yang sangat baik dibandingkan dengan banyak aplikasi lain. Anda tidak memerlukan akun Gmail untuk penyimpanan, dan Anda dapat beralih antar perangkat tanpa khawatir tentang cadangan—informasi Anda tetap aman. Dengan fitur privasi yang kuat, termasuk obrolan rahasia, Telegram sangat cocok untuk mereka yang mengutamakan keamanan. Keuntungan besar lainnya adalah kemampuan untuk mengirim dan membuka file besar tanpa masalah. Selain itu, Telegram ideal untuk mengadakan pertemuan online besar, menjadikannya platform sempurna untuk pertemuan doa dan studi Alkitab. Banyak orang tertarik bergabung, tetapi sebagian besar aplikasi memiliki batasan ukuran grup. Itulah mengapa saya merekomendasikan Telegram kepada pendeta saya sebagai opsi yang lebih baik untuk komunitas kita.

💡 Tips Pro: Mengadopsi konsep Creative Conspiracy dari Leigh Thompson, fasilitasi sesi kolaboratif di mana anggota tim secara sengaja berkolaborasi untuk menciptakan solusi inovatif. Metode ini menumbuhkan budaya kreativitas yang sengaja dan terfokus.

✅ Kami telah meneliti alat komunikasi tim terbaik, dan berikut ini hasilnya:

7. Microsoft Teams (Pilihan terbaik untuk organisasi yang terintegrasi secara mendalam dengan Microsoft 365)

melalui Microsoft Teams

Jika perusahaan Anda bergantung pada ekosistem Microsoft, Teams membuat semuanya berjalan lancar. Integrasi mendalam dengan aplikasi Office memungkinkan Anda mengedit lembar kerja Excel bersama-sama langsung di jendela obrolan Anda.

Rapat tim terasa sangat profesional dengan fitur seperti blur latar belakang dan ruang obrolan terpisah yang sebelumnya hanya tersedia sebagai fitur premium di platform lain. Obrolan bertab membantu menjaga proyek tetap terorganisir tanpa perlu membuat ratusan saluran berbeda.

Fitur terbaik Microsoft Teams

Jadwalkan dan ikuti rapat langsung dari obrolan dengan integrasi kalender yang menampilkan ketersediaan semua orang dan mengirim pengingat otomatis.

Buat wiki untuk tim dan proyek yang berfungsi sebagai basis pengetahuan pusat, mengurangi pertanyaan berulang dan waktu onboarding untuk anggota baru.

Gunakan tag untuk menjangkau grup tertentu dalam tim besar tanpa perlu membuat saluran terpisah atau mengganggu orang lain dengan notifikasi yang tidak relevan.

Akses transkrip dan rekaman rapat untuk mengejar ketinggalan atau merujuk keputusan penting di kemudian hari.

Batasan Microsoft Teams

Antarmuka dapat terasa berantakan dan membingungkan bagi pengguna baru.

Kinerja dapat menjadi lambat pada komputer lama atau dengan bandwidth terbatas.

Ketergantungan yang kuat pada langganan Microsoft 365 untuk fungsi penuh.

Percakapan berbasis thread kurang intuitif dibandingkan dengan beberapa alternatif GroupMe lainnya.

Harga Microsoft Teams

Paket rumah

Microsoft Teams: Gratis

Microsoft 365 Personal: $6,99/bulan

Microsoft 365 Family: $9,99/bulan

Rencana bisnis

Microsoft Teams Essentials: $4 per bulan per pengguna

Microsoft 365 Business Basic: $6 per bulan per pengguna

Microsoft 365 Business Standard: $12,50/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Microsoft Teams

G2: 4. 4/5 (15.985+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (10.055+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft Teams?

Komentar Reddit ini menarik perhatian kami:

Teams jauh lebih cocok untuk skenario bisnis. Platform ini juga terintegrasi sepenuhnya dengan ekosistem Office 365 yang sudah digunakan oleh sebagian besar bisnis. […] Teams juga memiliki banyak fitur lain (pertemuan, sistem telepon) yang tidak tersedia di platform lain. Selain itu, Teams mendukung kolaborasi file melalui SharePoint, yang sendiri merupakan platform yang sangat besar.

Teams jauh lebih cocok untuk skenario bisnis. Platform ini juga terintegrasi sepenuhnya dengan ekosistem Office 365 yang sudah digunakan oleh sebagian besar bisnis. […] Teams juga memiliki banyak fitur lain (pertemuan, sistem telepon) yang tidak tersedia di platform lain. Selain itu, Teams mendukung kolaborasi file melalui SharePoint, yang sendiri merupakan platform yang sangat besar.

🔍 Tahukah Anda? Komunikasi tim yang buruk memperlambat pekerjaan dan menambah tekanan. Sebuah laporan menunjukkan hal ini menyebabkan peningkatan stres sebesar 51%, penurunan produktivitas sebesar 41%, hubungan yang tegang sebesar 31%, dan tenggat waktu yang terlewat. Komunikasi yang jelas menjaga tim tetap sejalan dan pekerjaan tetap pada jalurnya.

8. Connecteam (Terbaik untuk mengelola tim tanpa meja dan tim lapangan)

melalui Connecteam

Connecteam mengatasi masalah yang bahkan tidak disadari oleh alat komunikasi lainnya. Aplikasi ini dirancang khusus untuk tim di mana sebagian besar anggotanya tidak bekerja di meja sepanjang hari. Bayangkan pekerja ritel, konstruksi, kesehatan, atau layanan lapangan.

Desain yang berfokus pada mobile memastikan semua orang tetap terhubung terlepas dari lokasi mereka. Tim sangat menghargai fitur clock-in/clock-out yang terintegrasi langsung ke dalam platform komunikasi. Lebih baik lagi? Modul pelatihan memungkinkan Anda mendistribusikan informasi penting dan memastikan siapa yang benar-benar membacanya, yang berguna untuk memenuhi persyaratan kepatuhan.

Fitur terbaik Connecteam

Kirim pesan yang ditargetkan ke lokasi, departemen, atau posisi tertentu tanpa perlu membuat grup terpisah.

Buat daftar periksa digital dan formulir yang dapat diisi oleh pekerja lapangan melalui perangkat seluler mereka, menghilangkan proses berbasis kertas.

Sebarkan materi pelatihan dan lacak status penyelesaian untuk memastikan semua anggota tim menerima pembaruan penting terlepas dari jadwal kerja mereka.

Jadwalkan shift dan izinkan karyawan untuk mengklaim shift yang tersedia atau mengajukan cuti langsung melalui platform.

Batasan Connecteam

Lebih berfokus pada komunikasi operasional daripada kegiatan membangun tim yang santai.

Pengalaman desktop alat ini tidak sehalus aplikasi mobile-nya.

Kurva pembelajaran yang lebih tinggi bagi anggota tim yang kurang paham teknologi.

Harga Connecteam

Gratis

Basic: $35/bulan

Lanjutan: $59/bulan

Ahli: $119/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Connecteam

G2: 4. 6/5 (2.355 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.350+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Connecteam?

Berikut ini adalah pandangan langsung:

Connecteam telah membantu tim saya tetap terorganisir dan bertanggung jawab. Ada beberapa fitur hebat dalam program ini yang dapat dimanfaatkan oleh bisnis kecil. Sebagai manajer kantor, kemampuan HR dalam program ini telah menjadi bagian penting dalam melacak cuti, hari sakit, jam kerja, dll.

Connecteam telah membantu tim saya tetap terorganisir dan bertanggung jawab. Ada beberapa fitur hebat dalam program ini yang dapat dimanfaatkan oleh bisnis kecil. Sebagai manajer kantor, kemampuan HR dalam program ini telah menjadi bagian penting dalam melacak cuti, hari sakit, jam kerja, dll.

9. Google Chat (Terbaik untuk tim yang sudah menggunakan Google Workspace)

melalui Google Chat

Google Chat membuat komunikasi tim terasa familiar sejak hari pertama. Jika Anda sudah menggunakan Gmail dan Google Drive, aplikasi ini akan terintegrasi dengan mulus ke dalam alur kerja Anda tanpa hambatan. Percakapan berurutan membantu menjaga diskusi tetap terfokus, sementara saran cerdas menghemat waktu Anda dengan merekomendasikan file dan acara kalender yang relevan.

Tim menghargai bagaimana ruang obrolan berfungsi sebagai ruang yang terus-menerus untuk proyek yang sedang berlangsung, dengan semua file, tugas, dan pesan terorganisir di satu tempat. Meskipun mungkin tidak memiliki fitur yang paling canggih, integrasi yang erat dengan alat Google lainnya berarti Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk berpindah antar aplikasi.

Fitur terbaik Google Chat

Buat ruang yang secara otomatis mengorganisir pesan, file, dan tugas yang terkait dengan proyek atau tim tertentu dalam garis waktu kronologis yang mudah dinavigasi.

Cari di seluruh percakapan dengan kemampuan pencarian Google yang memahami konteks dan dapat menemukan informasi bahkan ketika Anda tidak ingat frasa yang tepat.

Mulai panggilan video Google Meet langsung dari thread obrolan dengan satu klik, sambil mempertahankan konteks percakapan saat beralih dari teks ke video.

Kolaborasi di Google Docs, Sheets, dan Slides langsung dalam antarmuka obrolan, dengan fitur pengeditan dan komentar secara real-time.

Batasan Google Chat

Fungsi yang terbatas dibandingkan dengan platform komunikasi tim khusus.

Membutuhkan langganan Google Workspace untuk fitur perusahaan penuh.

Kurang dapat disesuaikan dibandingkan aplikasi pesan khusus karena tidak memiliki tema.

Sistem notifikasi tidak sehalus alternatif GroupMe lainnya.

Harga Google Chat

Paket Bisnis Pemula: $8,40 per pengguna per bulan

Standar Bisnis: $16,80 per pengguna per bulan

Business Plus: $26,40 per pengguna per bulan

Ulasan dan penilaian Google Chat

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.5/5 (2.365+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Chat?

Seorang pengulas TrustRadius merangkumnya seperti ini:

Google Chat sangat cocok untuk bisnis. Peran Google Chat dalam organisasi kami adalah untuk menjaga komunikasi antar tim. Kolaborasi antar tim untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pelanggan kami tanpa menggunakan Google Chat. Organisasi kami sangat bergantung padanya. Ketika seseorang membutuhkan bantuan dari tim lain dalam organisasi, kami menggunakan Google Chat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Google Chat sangat cocok untuk bisnis. Peran Google Chat dalam organisasi kami adalah untuk menjaga komunikasi antar tim. Kolaborasi antar tim untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pelanggan kami tanpa menggunakan Google Chat. Organisasi kami sangat bergantung padanya. Ketika seseorang membutuhkan bantuan dari tim lain dalam organisasi, kami menggunakan Google Chat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

🔍 Tahukah Anda? Mendengarkan karyawan adalah kunci untuk menjaga komunikasi berjalan lancar dan melakukan perbaikan di mana diperlukan. Faktanya, 75% praktisi komunikasi menggunakan survei keterlibatan untuk mendapatkan umpan balik detail, 54% mengandalkan umpan balik pasca acara, dan 52% memanfaatkan sesi tanya jawab langsung. Alat-alat ini membantu tim tetap pada jalur yang benar, mengatasi masalah, dan menyempurnakan strategi komunikasi.

10. Rocket. Chat (Pilihan terbaik untuk organisasi yang membutuhkan kedaulatan data penuh)

Rocket. Chat memberi Anda kendali penuh atas data komunikasi Anda. Berbeda dengan kebanyakan alternatif GroupMe, Anda dapat menghosting platform ini di server Anda sendiri, sehingga percakapan sensitif tetap sepenuhnya berada dalam infrastruktur organisasi Anda.

Sifatnya yang open-source memungkinkan pengembang untuk menyesuaikannya sesuai dengan kebutuhan alur kerja Anda. Tim yang memiliki persyaratan kepatuhan yang ketat, terutama di industri yang diatur, menghargai kemampuan untuk menerapkan kebijakan keamanan spesifik.

Meskipun pengaturan memerlukan pengetahuan teknis yang lebih banyak daripada opsi cloud, platform ini membalas investasi tersebut dengan kontrol privasi yang tak tertandingi.

Fitur terbaik Rocket. Chat

Sesuaikan antarmuka dan fungsionalitas melalui basis kode sumber terbuka untuk menyesuaikan dengan kebutuhan alur kerja spesifik organisasi Anda tanpa harus menunggu pembaruan dari penyedia layanan.

Buat jaringan terpadu di mana beberapa instance Rocket. Chat yang terpisah dapat berkomunikasi secara aman antar organisasi yang berbeda sambil tetap mempertahankan kemandirian.

Implementasikan enkripsi end-to-end dan kebijakan retensi kustom yang memastikan percakapan sensitif tetap privat dan mematuhi regulasi industri yang berlaku.

Batasan Rocket. Chat

Membutuhkan keahlian teknis untuk menginstal dan memelihara instance yang dihosting sendiri.

Antarmuka pengguna kurang halus dibandingkan dengan beberapa alternatif GroupMe komersial.

Pasar yang lebih kecil untuk integrasi pra-bangun dibandingkan dengan platform utama.

Harga Rocket. Chat

Gratis

Pro: $8 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Enterprise: Harga kustom

Rating dan ulasan Rocket. Chat

G2: 4. 2/5 (330+ ulasan)

Capterra: 4. 3/5 (150+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Rocket. Chat?

Seorang pengguna mengatakan:

Ini adalah perangkat lunak yang sangat profesional yang banyak digunakan di lingkungan profesional seperti kantor dan ruang kerja. Selain itu, Anda dapat berbagi file, membuat saluran (grup) untuk aktivitas, proyek, dan hal-hal lain. Perangkat lunak ini memiliki fitur untuk menghapus pesan dengan balasan di atas, serta kemampuan untuk membalas di thread dan fitur ikuti/berhenti ikuti untuk berhenti berlangganan notifikasi.

Ini adalah perangkat lunak yang sangat profesional yang banyak digunakan di lingkungan profesional seperti kantor dan ruang kerja. Selain itu, Anda dapat berbagi file, membuat saluran (grup) untuk aktivitas, proyek, dan hal-hal lain. Perangkat lunak ini memiliki fitur untuk menghapus pesan dengan balasan di atas, serta kemampuan untuk membalas di thread dan fitur mengikuti/berhenti mengikuti untuk berhenti berlangganan notifikasi.

11. Signal (Pilihan terbaik untuk tim yang mengutamakan keamanan dan privasi maksimal)

melalui Signal

Fokus Signal pada privasi terlihat dalam setiap fitur (atau terkadang kurangnya fitur jika hal itu dapat mengancam keamanan). Tim yang menangani informasi yang sangat sensitif mempercayai Signal karena kode sumber terbuka mereka telah diaudit secara menyeluruh oleh ahli keamanan.

Panggilan suara dan video dienkripsi end-to-end, memberikan kejernihan tambahan bahkan pada koneksi yang lemah. Meskipun kurang memiliki banyak alat kolaborasi bisnis, organisasi di industri yang sangat diatur atau yang memiliki proyek rahasia sering memilih Signal.

Fitur terbaik Signal

Atur pengatur waktu pesan yang menghilang secara otomatis untuk setiap percakapan, yang akan menghapus informasi sensitif secara permanen setelah dilihat.

Verifikasi kode keamanan antar perangkat untuk memastikan percakapan tetap aman dari potensi penyadapan atau serangan man-in-the-middle.

Gunakan teknologi pengirim terenkripsi yang menyembunyikan identitas pengirim dan penerima di tingkat protokol, melindungi pola hubungan bahkan di luar konten pesan.

Verifikasi kontak secara manual menggunakan nomor keamanan untuk memastikan Anda berbicara dengan orang yang tepat.

Batasan Signal

Fitur organisasi yang terbatas, seperti grup publik atau ruang kerja.

Tidak ada integrasi kalender atau alat penjadwalan.

Batasan ukuran file yang dibagikan lebih ketat dibandingkan dengan alternatif GroupMe umum.

Kurang fitur khusus bisnis seperti manajemen tugas atau jajak pendapat untuk berinteraksi dengan tim.

Harga Signal

Gratis

Peringkat dan ulasan Signal

G2: 4. 4/5 (440+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Signal?

Inilah yang dikatakan salah satu pengguna tentang aplikasi ini:

Aplikasi pesan yang sangat baik. Saya telah menggunakannya selama setahun, terutama untuk percakapan pribadi, dan belum pernah kecewa. Saya suka tata letaknya, panggilan suara berfungsi dengan baik, dan versi webnya juga bagus. Aplikasinya juga aman (meskipun saya tidak mengetahui hal ini dari pengalaman pribadi, hanya dari penelitian), yang bisa sangat berguna. Satu-satunya kelemahan adalah Anda tidak bisa melihat banyak obrolan di ponsel, tetapi ini bisa diatasi dengan membuat folder.

Aplikasi pesan yang sangat baik. Saya telah menggunakannya selama setahun, terutama untuk percakapan pribadi, dan belum pernah kecewa. Saya suka tata letaknya, panggilan suara berfungsi dengan baik, dan versi webnya juga bagus. Aplikasinya juga aman (meskipun saya tidak mengetahui hal ini dari pengalaman pribadi, hanya dari penelitian), yang bisa sangat berguna. Satu-satunya kelemahan adalah Anda tidak bisa melihat banyak obrolan di ponsel, tetapi ini bisa diatasi dengan membuat folder.

💡 Tips Pro: Ajak tim untuk menjadwalkan blok waktu tanpa rapat di kalender, idealnya di tengah hari, saat semua orang dapat fokus sepenuhnya pada pekerjaan mendalam. Waktu tanpa gangguan membantu mengurangi kelebihan komunikasi.

Obrolan yang Lebih Cerdas Dimulai di ClickUp

Percakapan tim tidak seharusnya terasa seperti permainan petak umpet. Jika Anda terus-menerus kehilangan konteks, mengejar pesan lama, atau berganti aplikasi hanya untuk tetap mengikuti perkembangan, saatnya beralih ke sistem yang lebih cerdas.

ClickUp menonjol di antara alternatif GroupMe dengan menggabungkan obrolan real-time dengan semua yang dibutuhkan tim Anda untuk menjalankan tugas—tugas, dokumen, tujuan, dan lainnya. Setiap percakapan berada dalam konteks, terhubung dengan tindakan yang dapat dilakukan, dilengkapi dengan fitur AI yang merangkum pembaruan, menetapkan langkah selanjutnya, dan menghilangkan kebutuhan untuk kembali ke langkah sebelumnya.

Daftar ke ClickUp hari ini dan kembalikan fokus pada percakapan! ✅