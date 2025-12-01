8 Alat Pelacak Kebiasaan Berbasis AI Terbaik pada Tahun 2026

🗓️ Hari 1: Anda memulainya dengan niat yang baik. Minum lebih banyak air, pergi ke gym, dan bermeditasi sebelum tidur.

Namun entah mengapa, kebiasaan baru Anda tiba-tiba menghilang pada hari ketiga. Hal ini bisa terjadi pada siapa saja.

Jangan khawatir; ada cara untuk keluar dari lingkaran penundaan dan daftar tugas yang terbengkalai ini.

Inilah aplikasi pelacak kebiasaan: senjata rahasia Anda melawan kelupaan, kurangnya motivasi, dan alasan klasik ‘Saya akan mulai pada hari Senin’. Aplikasi ini mengubah pengembangan diri menjadi sebuah permainan, membuat Anda tetap bertanggung jawab dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh kemauan Anda sendiri.

Siap untuk akhirnya konsisten mencapai tujuan Anda? Berikut adalah alat pelacak kebiasaan terbaik untuk membantu Anda tetap di jalur dan membuatnya menyenangkan!

Berikut ini adalah gambaran singkat tentang 8 alat pelacak kebiasaan berbasis AI terbaik:

Alat Fitur Utama Paling cocok untuk Harga ClickUp Manajemen tujuan/tugas berbasis AI, Tugas Berulang, Pelacak kebiasaan yang dipersonalisasi dengan asisten AI ClickUp Semua jenis pekerja lepas, tim kecil, dan perusahaan yang ingin mengelola tujuan dan tugas dengan bantuan AI Paket gratis selamanya; Tersedia penyesuaian khusus untuk perusahaan HabitNow Penjadwalan fleksibel, pengingat dan alarm yang dapat disesuaikan, catatan harian Orang-orang yang menginginkan pelacakan kebiasaan yang sederhana dan fleksibel Tersedia paket gratis. Paket berbayar mulai dari $9,99 (Seumur Hidup) Gaya Hidup Pelacakan rentetan, Umpan balik mingguan/bulanan, Tag khusus, Grafik dan diagram tren, Fitur pencatatan untuk entri, Mode ramah warna Freelancer yang menyukai antarmuka sederhana dan wawasan tentang perilaku Tersedia paket gratis. Paket berbayar mulai dari $4,99 Habitica Pelacakan kebiasaan berbasis permainan (Avatar, hadiah, hukuman), Tantangan komunitas Individu dan kelompok yang ingin menerapkan pendekatan gamifikasi dalam pelacakan kebiasaan Tersedia paket gratis. Paket berbayar mulai dari $9 Habitify Pelacakan suasana hati, Penumpukan kebiasaan, Sinkronisasi Apple Health/Google Fit, Pengatur waktu fokus, Para wirausaha mandiri yang menginginkan bimbingan dan pelacakan kebiasaan berbasis komunitas Tersedia paket gratis. Paket berbayar mulai dari $2,49 Rangkaian Pelacakan berbasis rentetan (hingga 24 kebiasaan, tema & ikon yang dapat disesuaikan, sinkronisasi dengan Apple Health) Membangun momentum melalui rentetan Tidak ada paket gratis. Paket berbayar mulai dari $5,99 (Seumur Hidup) Coach. me Layanan pembinaan pribadi, sesi tanya jawab dan dukungan komunitas, perayaan pencapaian Orang-orang yang sangat termotivasi yang menginginkan bimbingan dan pelacakan kebiasaan berbasis komunitas Tersedia paket gratis. Paket berbayar mulai dari $87 Reclaim. ai Penjadwalan kebiasaan berbasis AI, integrasi dan sinkronisasi kalender, serta analisis alokasi waktu Wirausahawan mandiri yang menginginkan penjadwalan dan produktivitas berbasis AI Tersedia paket gratis. Paket berbayar mulai dari $8

Meskipun memulai suatu kebiasaan itu mudah, mempertahankannya dalam jangka panjang bukanlah hal yang mudah. Aplikasi pelacak kebiasaan membantu Anda tetap bertanggung jawab dengan menyediakan cara mudah untuk mencatat dan memantau aktivitas harian.

Mulai dari pengembangan diri hingga rutinitas perawatan diri dan segala hal di antaranya, alat-alat ini membantu Anda tetap konsisten dalam perjalanan membangun kebiasaan melalui pengingat, wawasan, dan motivasi.

Berikut ini yang perlu Anda perhatikan:

Wawasan berbasis AI : Cari alat yang menganalisis kemajuan Anda, mengidentifikasi pola, dan menawarkan wawasan berbasis data untuk membantu Anda memahami apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan ✅

Pelacakan Tujuan : Pilih aplikasi yang membantu Anda membagi tujuan besar menjadi target yang lebih mudah dikelola, sehingga kesuksesan jangka panjang dengan perbaikan berkelanjutan menjadi lebih mudah dicapai ✅

Fitur rentetan dan motivasi : Pilih aplikasi pelacak kebiasaan yang dilengkapi dengan fitur pelacakan rentetan, elemen gamifikasi, dan dorongan motivasi untuk menjaga Anda tetap terlibat dan termotivasi dalam menjalankan kebiasaan tertentu ✅

Penyesuaian : Pilih pelacak pembentukan kebiasaan yang memungkinkan kategori kebiasaan yang dapat disesuaikan, penjadwalan yang fleksibel, dan dasbor yang dipersonalisasi sesuai kebutuhan Anda ✅

Antarmuka yang ramah pengguna : Gunakan aplikasi intuitif yang dilengkapi dengan dasbor, grafik, daftar, pengatur waktu, dll., untuk membuat pelacakan kebiasaan menjadi menyenangkan dan mudah ✅

Keamanan data: Pilih alat pembentuk kebiasaan yang menyimpan data Anda dengan aman, dilengkapi opsi cadangan dan enkripsi ✅

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk pengelolaan tujuan dan tugas berbasis AI)

“Jika Anda memilih perilaku kecil yang tepat dan mengatur urutannya dengan benar, maka Anda tidak perlu memotivasi diri sendiri agar kebiasaan itu berkembang. Hal itu akan terjadi secara alami, seperti benih yang baik yang ditanam di tempat yang tepat. ” – BJ Fogg, ilmuwan sosial Amerika

Buat pelacak kebiasaan yang disesuaikan dengan pengingat menggunakan ClickUp Brain

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk pekerjaan yang menggabungkan manajemen tugas dan tujuan, obrolan, dokumen, dan banyak lagi. Berikut cara ClickUp membantu Anda membentuk kebiasaan-kebiasaan kecil dalam urutan yang tepat. Mari kita lihat.

💜 Tujuan ClickUp

Jadi, ketika mempertahankan kebiasaan terasa seperti perjuangan yang berat, ClickUp Goals memungkinkan Anda memulainya dengan membaginya menjadi tugas-tugas sederhana dan dapat dicapai yang disebut ‘Target’.

Tujuan-tujuan ini dapat disesuaikan dengan berbagai jenis kebiasaan:

Target Angka : Ideal untuk kebiasaan yang dapat diukur, seperti ‘Membaca empat buku dalam sebulan. ’​

Tujuan Keuangan : Cocok untuk tujuan keuangan seperti ‘Mengurangi pengeluaran bulanan menjadi $100. ’

Tujuan Ya/Tidak: Berguna untuk tugas-tugas yang memerlukan jawaban ya atau tidak dalam sehari, seperti ‘Luangkan 5–10 menit setiap pagi untuk meninjau tugas dan menetapkan prioritas. ’

Tetap di jalur yang benar dengan jadwal yang jelas, target yang terukur, dan pelacakan kemajuan otomatis menggunakan ClickUp Goals

💜 ClickUp Brain

Bingung kebiasaan apa yang harus dibangun? ClickUp Brain dapat membantu Anda menemukan ide-ide berdasarkan tujuan Anda.

Gunakan brainstorming berbasis AI untuk membuat daftar kebiasaan potensial dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain menjadi pelatih produktivitas dan asisten pribadi berbasis AI Anda dengan membantu Anda mencatat dan mengatur informasi untuk kebiasaan tanpa batas, serta membuat tugas dan pengingat untuk meningkatkan konsistensi.

Jaringan saraf canggih Brain juga menghasilkan ringkasan berbasis AI tentang kemajuan Anda serta laporan rentetan kebiasaan, menjadikan ClickUp salah satu aplikasi pelacak kebiasaan terbaik.

Itu belum semuanya! Dengan agen ClickUp Custom Autopilot, Anda dapat menyesuaikan, mengotomatisasi, dan menyederhanakan proses pelacakan kebiasaan Anda. Agen ini dapat:

Gunakan Agen Autopilot Kustom ClickUp untuk menyesuaikan pelacak kebiasaan AI Anda

Fitur-fiturnya:

Buat tugas berulang secara otomatis untuk kebiasaan harian, mingguan, atau yang disesuaikan.

Kirim pengingat dan notifikasi untuk membantu Anda tetap bertanggung jawab.

Lacak kemajuan Anda dengan memperbarui status atau Bidang Kustom berdasarkan aktivitas Anda.

Buat laporan atau ringkasan mengenai rentetan kebiasaan dan tingkat penyelesaian Anda.

Berikan saran perbaikan atau tips motivasi dengan memanfaatkan wawasan AI.

Dengan memanfaatkan agen otomatis, Anda dapat lebih fokus pada pembentukan kebiasaan dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk pelacakan manual, sehingga perjalanan Anda dalam membentuk kebiasaan menjadi lebih lancar dan efektif.

💜 Tugas ClickUp

Untuk kebiasaan harian seperti berolahraga, membaca, atau berlatih mindfulness, Fitur Tugas Berulang ClickUp menghilangkan kebutuhan untuk membuat tugas yang sama secara manual berulang kali, memastikan Anda tidak pernah melewatkan satu pun.

Jadwalkan tugas untuk berulang dengan frekuensi apa pun, seperti setiap hari atau dua minggu sekali, atau saat statusnya berubah, menggunakan Fitur Tugas Berulang ClickUp

Fitur ini membantu Anda:

Tentukan seberapa sering tugas tersebut harus diulang—setiap hari, setiap minggu, atau pada hari-hari tertentu

Tentukan kapan pengulangan harus dimulai dan, jika berlaku, berakhir

Pilih apakah kejadian berikutnya dibuat setelah kejadian saat ini selesai atau sesuai jadwal tetap

💜 Template Pelacak Kebiasaan Pribadi

Siap untuk memulai kebiasaan Anda lebih awal? Coba Template Pelacak Kebiasaan Pribadi dari ClickUp.

Dapatkan templat gratis Tetap teratur dan bangun rutinitas produktif dengan Template Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp

Dengan templat ini, Anda dapat dengan mudah:

Buat daftar kebiasaan Anda dan perbarui setiap hari dengan melakukan check-in untuk melacak kemajuan, refleksi, atau penyesuaian menggunakan ClickUp Docs , lalu bagikan dengan teman, pelatih, atau tim untuk mendapatkan dukungan

Tandai titik-titik kemajuan dan pencapaian penting di ClickUp Milestones untuk menjaga momentum dalam pengembangan diri

Perbarui catatan kebiasaan Anda secara otomatis dengan aturan if-then dan pemicu menggunakan ClickUp Automations

Fitur terbaik ClickUp

Tag khusus : Tambahkan : Tambahkan Bidang Khusus untuk mencatat detail tambahan dalam perjalanan kebiasaan Anda, seperti durasi atau catatan tentang setiap sesi kebiasaan

Ringkasan Kemajuan : Buat : Buat dasbor ClickUp untuk memvisualisasikan dan melacak kemajuan Anda dari waktu ke waktu, yang memberikan motivasi dan wawasan tentang konsistensi Anda

Pengingat dan notifikasi: Aktifkan : Aktifkan Pengingat ClickUp untuk tugas-tugas berulang Anda agar menerima notifikasi, sehingga Anda tidak melewatkan kebiasaan Anda di tengah jadwal yang padat di aplikasi penjadwalan Anda

Batasan ClickUp

Beragam fitur yang tersedia mungkin terasa membingungkan bagi pengguna baru

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah kemampuannya menggantikan berbagai alat dalam satu platform. Tidak perlu lagi berpindah-pindah antar aplikasi. ClickUp menawarkan jumlah fitur yang tak tertandingi dibandingkan perangkat lunak lainnya.

2. HabitNow (Pilihan terbaik untuk mengatur kebiasaan dan tugas di satu tempat)

melalui HabitNow

HabitNow menggabungkan pelacakan tujuan dan perencanaan untuk membantu Anda mengatur kebiasaan dan rutinitas harian secara efektif. Anda dapat menentukan dan menyesuaikan kebiasaan dengan tujuan harian, mingguan, atau bulanan, serta mengelompokkannya ke dalam berbagai kategori dan daftar.

Sistem penjadwalan yang fleksibel, pengingat dan alarm yang dapat disesuaikan, serta fitur timer membantu meningkatkan fokus saat mengerjakan tugas, sementara grafik dan statistik yang terperinci memudahkan pemantauan kemajuan dengan cepat dan tanpa repot.

Fitur terbaik HabitNow

Penanda konsistensi : Ciptakan rentetan kesuksesan untuk memotivasi diri, dan catat perjalanan Anda dengan catatan harian untuk perbaikan berkelanjutan

Penyesuaian : Sesuaikan pengalaman Anda dengan pengaturan interval timer, tema, dan ikon yang dapat disesuaikan

Manajemen tugas: Tambahkan tugas berulang, pengingat, dan daftar periksa untuk tugas-tugas yang lebih luas, seperti berbelanja, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan, dll.

Keterbatasan HabitNow

Fitur ini tidak memungkinkan konversi target berbasis angka menjadi target ya/tidak untuk kebiasaan yang sama

Aplikasi ini tidak memungkinkan pengguna untuk mengelompokkan kebiasaan berdasarkan waktu dalam sehari

Harga HabitNow

Gratis

Seumur hidup: $9,99

Peringkat dan ulasan HabitNow

G2 : Ulasan belum cukup

Capterra: Belum cukup ulasan

📌 Coba Ini: ‘Aturan Dua Menit’ adalah trik produktivitas yang hebat yang memudahkan Anda membangun dan mempertahankan rutinitas. Buatlah setiap kebiasaan baru begitu mudah sehingga hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 menit untuk memulainya. Alih-alih berkomitmen untuk meditasi selama 20 menit setiap hari, mulailah dengan 2 menit refleksi penuh kesadaran.

3. Way of Life (Pilihan terbaik untuk melacak dan membangun kebiasaan dengan antarmuka yang sederhana)

melalui Way of Life

Way of Life membantu Anda membangun rutinitas pagi yang positif, menghentikan kebiasaan buruk, dan memahami pola perilaku Anda dari waktu ke waktu. Dengan antarmuka yang sederhana namun efektif, Anda dapat menantang diri sendiri untuk mempertahankan rentetan hari tanpa putus dan mendapatkan umpan balik mingguan serta bulanan mengenai kebiasaan Anda melalui papan skor bawaan.

Aplikasi pelacak tujuan ini juga membantu mencatat pikiran, refleksi, atau pengamatan dengan memungkinkan Anda menambahkan catatan singkat pada setiap entri kebiasaan. Mode ramah warna buta memastikan pengalaman yang lebih mudah diakses dan ramah pengguna bagi semua orang.

Fitur terbaik Way of Life

Tag khusus : Kelompokkan dan kelola semua kebiasaan Anda secara efisien menggunakan tag yang dapat disesuaikan, sehingga memudahkan Anda melacak berbagai aspek kehidupan Anda

Wawasan kemajuan : Analisis kebiasaan Anda dari waktu ke waktu dengan diagram lingkaran, diagram batang, dan garis tren, untuk memvisualisasikan kemajuan dan mengidentifikasi pola

Pengingat dan penjadwalan: Tetap pada jalurnya dengan pengingat fleksibel yang memungkinkan Anda menjadwalkan pemberitahuan dengan pesan yang dapat disesuaikan

Batasan Gaya Hidup

Mendaftar ke paket premium adalah satu-satunya cara agar Anda dapat melacak kebiasaan tanpa batas dan mengarsipkan kebiasaan yang sudah tidak Anda perlukan lagi, namun ingin disimpan

Tidak dilengkapi dengan fitur manajemen tugas dan waktu yang canggih

Harga Way of Life

Gratis

Premium: Mulai dari $4,99

Peringkat dan ulasan Way of Life

G2 : Ulasan belum cukup

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Way of Life?

Sebuah ulasan di Apple Store mengatakan:

Saya telah menggunakannya secara konsisten selama beberapa tahun berturut-turut, dan hal ini telah memberikan dampak positif yang luar biasa bagi hidup saya. Memiliki cara yang sangat cepat dan mudah untuk mencatat pola dan perilaku saya setiap hari memungkinkan saya untuk lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri.

4. Habitica (Pilihan terbaik untuk pelacakan kebiasaan yang dipadukan dengan elemen permainan)

melalui Habitica

Habitica menggabungkan metode pelacakan kebiasaan tradisional dengan elemen permainan interaktif untuk menjadikan pelacakan kebiasaan menjadi menyenangkan, menarik, dan sangat memotivasi.

Aplikasi ini memungkinkan Anda menetapkan kebiasaan positif (misalnya, ‘Makan makanan sehat’) dan kebiasaan negatif (misalnya, ‘Tidak berolahraga’). Melakukan kebiasaan positif akan memberi Anda hadiah berupa manfaat dalam game, sementara melakukan kebiasaan negatif akan mengakibatkan penalti.

‘Dailies’ adalah tugas berulang yang ingin Anda selesaikan setiap hari, beberapa kali seminggu, atau setiap bulan, sedangkan ‘To-Dos’ adalah tugas satu kali dengan batas waktu yang membantu Anda mendapatkan hadiah setelah menyelesaikannya.

Fitur terbaik Habitica

Gamifikasi : Manfaatkan permainan peran, avatar, hadiah kustom, rentetan pencapaian, tingkat kesulitan, dan lain-lain, agar proses pengembangan diri terasa seperti petualangan

Tantangan komunitas : Bersainglah dengan teman dan orang lain dalam mencapai tujuan bersama dan menangkan hadiah istimewa

Papan tugas bersama: Tingkatkan rasa tanggung jawab dengan mengerjakan tugas bersama anggota grup Anda di papan tugas bersama

Keterbatasan Habitica

Bagian ‘To-Do’ tidak memungkinkan Anda membuat daftar dan kemudian menambahkan tugas ke daftar tersebut

Beberapa pengguna merasa bahwa banyaknya pop-up dan iklan dalam game mengganggu pengalaman pengguna

Harga Habitica

Gratis

Paket Grup: $9/bulan + $3 per anggota tambahan/bulan

Peringkat dan ulasan Habitica

G2 : Ulasan belum cukup

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna sebenarnya tentang Habitica?

Sebuah ulasan di Apple Store mengatakan ,

Karena Habitica adalah permainan yang sangat dapat disesuaikan, Anda benar-benar dapat mengubah kebiasaan dan tugas Anda menjadi permainan sesuai dengan tingkat kreativitas, utilitarianisme, minimalisme, dan keterlibatan komunitas Anda.

5. Habitify (Pilihan terbaik untuk melacak kebiasaan dengan antarmuka minimalis)

melalui Habitify

Habitify adalah aplikasi perencanaan digital yang memungkinkan Anda menetapkan kebiasaan yang sesuai dengan tujuan Anda, seperti meditasi harian, minum lebih banyak air, atau membaca setiap malam, serta mengaturnya ke dalam rutinitas pagi, siang, dan malam untuk pendekatan yang jelas dan terstruktur dalam melacak kebiasaan.

Pengingat yang disesuaikan membantu Anda tetap bertanggung jawab, dan notifikasi menyesuaikan dengan jadwal serta preferensi Anda, memberikan pengingat pada waktu yang tepat. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan Apple Health dan Google Fit untuk membantu melacak tujuan kebugaran dan kesehatan di berbagai perangkat.

Fitur terbaik Habitify

Pengatur waktu fokus : Berikan perhatian penuh pada tugas-tugas prioritas tinggi dengan pengatur waktu bawaan yang membuat pengelolaan tugas menjadi lebih efisien

Pelacakan suasana hati : Pantau perasaan dan emosi Anda untuk mengidentifikasi pemicu dan pola yang memengaruhi kemajuan Anda, meningkatkan kesadaran diri, dan membantu Anda mengambil keputusan yang lebih baik

Habit stacking : Integrasikan kebiasaan baru ke dalam rutinitas harian Anda dengan menghubungkannya ke kebiasaan yang sudah ada dan membuat pengingat khusus

Keterbatasan Habitify

Aplikasi pelacak kebiasaan ini tidak mendukung pelacakan berdasarkan persentase, yang berguna untuk kebiasaan di mana kemajuan tidak bersifat biner atau berdasarkan hitungan

Beberapa pengguna melaporkan bahwa aplikasi ini terkadang berjalan lambat

Harga Habitify

Gratis

Premium : $2,49/bulan

Seumur hidup: $59,99

Peringkat dan ulasan Habitify

G2 : Ulasan belum cukup

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Habitify?

Sebuah ulasan di Google Play mengatakan:

Antarmukanya bersih dan intuitif, sehingga memudahkan Anda untuk menambahkan dan memantau kebiasaan dengan mudah. Yang membedakan Habitify dari aplikasi pelacak kebiasaan lainnya adalah analisisnya yang mendalam, yang memberikan data berharga mengenai kemajuan dan kebiasaan saya dari waktu ke waktu.

6. Streaks (Pilihan terbaik untuk membangun momentum dengan pelacak kebiasaan berbasis rentetan)

melalui Streaks

Dengan Streaks, Anda dapat melacak hingga 24 kebiasaan dan tetap termotivasi dengan wawasan terperinci, seperti statistik kebiasaan, durasi rentetan, dan tingkat penyelesaian. Untuk menyesuaikan tampilan Anda, Anda dapat memilih dari 78 tema warna yang berbeda dan lebih dari 600 ikon tugas.

Aplikasi ini terhubung ke semua perangkat Apple Anda dan terintegrasi dengan Apple Health untuk secara otomatis melacak langkah, tidur, dan aktivitas olahraga.

Fitur terbaik Streaks

Catatan harian : Catat kemajuan Anda atau renungkan tantangan, keberhasilan, pertumbuhan pribadi, dan perbaikan

Tugas berjangka waktu : Gunakan fitur waktu bawaan untuk melacak kebiasaan yang memerlukan durasi tertentu, seperti meditasi, peregangan, atau membaca

Tugas bersama: Bagikan kebiasaan dengan pengguna Streaks lainnya untuk mendorong kerja sama tim dan motivasi, sangat cocok untuk saling mengingatkan

Batasan Streaks

Hanya tersedia di perangkat Apple, tidak seperti aplikasi pelacak kebiasaan lainnya yang dapat diakses di berbagai perangkat

Butuh waktu cukup lama untuk mencoba-coba aplikasi ini agar bisa menguasainya, bahkan dengan bantuan bagian panduan

Harga Streaks

Seumur hidup: $5,99

Peringkat dan ulasan Streaks

G2 : Ulasan belum cukup

Capterra: Belum cukup ulasan

👀 Butuh inspirasi? Berikut adalah beberapa contoh kebiasaan baik yang dapat membantu membangun rutinitas sehat dan membuka jalan menuju pencapaian jangka panjang.

📮 ClickUp Insight: Kesehatan dan kebugaran adalah tujuan pribadi teratas bagi responden survei kami, tetapi 38% mengaku tidak secara konsisten memantau kemajuan mereka. 🤦Itu adalah kesenjangan besar antara niat dan tindakan! ClickUp dapat membantu Anda meningkatkan rutinitas kebugaran Anda dengan Template Pelacak Kebiasaan dan Tugas Berulang yang khusus. Bayangkan membangun rutinitas tersebut dengan mudah, mencatat setiap sesi latihan, dan mempertahankan rentetan meditasi Anda. 💫 Hasil Nyata: Pengguna ClickUp melaporkan peningkatan produktivitas hingga 2 kali lipat—karena tetap berada di jalur yang benar dimulai dengan melihat kemajuan Anda secara nyata.

7. Coach.me (Pilihan terbaik untuk pelacakan kebiasaan dengan fitur bimbingan dan dukungan komunitas bawaan)

Dengan menggabungkan pelacak kebiasaan yang andal dengan akses ke komunitas yang mendukung dan bimbingan profesional, Coach.me menawarkan berbagai opsi bantuan yang disesuaikan untuk produktivitas, kebugaran, kepemimpinan, dan banyak lagi.

Anda dapat mengikuti teman-teman untuk memberi dukungan dan melihat kemajuan mereka, atau mendukung orang lain yang sedang berusaha membentuk kebiasaan yang sama dengan Anda melalui umpan aktivitas global. Setiap kebiasaan memiliki bagian Tanya Jawab di mana Anda dapat mengajukan atau menjawab pertanyaan serta berbagi pengalaman.

Fitur terbaik Coach.me

Pelatihan pribadi : Dapatkan saran dan dukungan yang disesuaikan dari pelatih profesional yang membantu Anda mengatasi tantangan dan tetap berkomitmen pada tujuan Anda

Penguatan positif: Dapatkan dorongan melalui fitur seperti perayaan pencapaian dan apresiasi dari komunitas, yang berfungsi untuk memotivasi dan memperkuat perilaku positif yang didorong oleh kebiasaan

Dukungan komunitas: Bergabunglah dengan komunitas orang-orang yang memiliki visi serupa sebagai jaringan dukungan Anda untuk berbagi pengalaman dan saling mengawasi

Keterbatasan Coach.me

Beberapa pengguna melaporkan bahwa antarmuka terkadang lambat dan sulit dinavigasi

Harga Coach.me

Gratis

Pelatihan Kebiasaan Pribadi: Mulai dari $25 per minggu

Peringkat dan ulasan Coach.me

G2 : Ulasan belum cukup

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Coach.me?

Sebuah ulasan di Apple Store mengatakan:

Saya suka aplikasi ini—sederhana, dan telah membantu saya dalam membangun dan melacak kebiasaan. Sangat menyenangkan memiliki pengingat harian tentang tugas-tugas yang harus dilakukan, di mana saya bisa merasa puas mencentangnya, sekecil apa pun tugas tersebut.

8. Reclaim.ai (Pilihan terbaik untuk penjadwalan kebiasaan berbasis AI)

Reclaim.ai adalah alat kalender berbasis AI yang dirancang untuk membantu Anda menetapkan tujuan dan melacak kebiasaan. Alat ini mengintegrasikan rutinitas Anda ke dalam kalender yang sudah ada. Setelah Anda mengidentifikasi kebiasaan yang ingin Anda bangun, asisten AI secara otomatis akan menemukan waktu terbaik di kalender Anda untuk menjadwalkan kebiasaan pengembangan profesional dan pribadi, memastikan kebiasaan tersebut terintegrasi dengan mulus ke dalam komitmen Anda yang sudah ada.

Anda juga dapat menyesuaikan pengaturan seperti frekuensi, durasi, dan rentang waktu yang diinginkan untuk kebiasaan tertentu, serta mengotomatiskan penjadwalan tugas dan pengingat terkait.

Fitur terbaik Reclaim.ai

Penjadwalan kustom : Gunakan ‘Penundaan waktu fleksibel’ dan ‘Jendela waktu cerdas’ untuk menjadwal ulang kebiasaan sesuai kebutuhan dan menyesuaikan dengan perubahan di kalender Anda

Analisis : Dapatkan wawasan mengenai alokasi waktu dan kepatuhan terhadap kebiasaan yang direncanakan, tingkat penyelesaian kebiasaan, serta kemajuan keseluruhan menuju tujuan pribadi

Prioritas kebiasaan: Tetapkan tingkat prioritas, mulai dari Kritis (P1) hingga Rendah (P4), untuk memastikan kebiasaan dengan prioritas lebih tinggi dijadwalkan sebelum kebiasaan dengan prioritas lebih rendah

Keterbatasan Reclaim.ai

Beberapa pengguna melaporkan bahwa antarmuka ponselnya sulit digunakan

Terkadang aplikasi ini menjadwalkan terlalu banyak tugas, dan melihat kalendernya terasa membingungkan

Harga Reclaim.ai

Lite : Gratis

Paket Pemula : $8 per pengguna/bulan

Bisnis : $12 per pengguna/bulan

Enterprise: $18 per pengguna/bulan

Ulasan dan penilaian Reclaim.ai

G2 : 4,8/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Reclaim.ai?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Reclaim memberi Anda kendali yang cukup untuk menginstruksikan mesinnya agar menjadwalkan tugas-tugas Anda sebagaimana mestinya. Aplikasi ini terintegrasi dengan baik dengan ClickUp dan Google, serta memungkinkan Anda mengelola tugas dari mana saja.

Bangun Kebiasaan yang Melekat dengan ClickUp

Membangun kebiasaan yang lebih baik dan menjalankannya tidak harus menjadi hal yang sulit, terutama jika Anda memiliki alat pembentuk dan pelacak kebiasaan yang tepat untuk membantu Anda tetap bertanggung jawab.

Dengan fitur-fitur berbasis AI dari ClickUp, pelacakan kebiasaan menjadi mudah, otomatis, dan sepenuhnya dapat disesuaikan dengan gaya hidup Anda.

Baik Anda ingin bermeditasi setiap hari, menjadi lebih produktif di tempat kerja, atau mengembangkan rutinitas olahraga yang konsisten, ClickUp membantu Anda membangun dan mempertahankan kebiasaan tersebut.

Daftar di ClickUp secara gratis dan mulailah membangun rutinitas yang mengarah pada kesuksesan jangka panjang.