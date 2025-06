Temukan 10 Alat Pembuat Rilis Pers AI Terbaik pada Tahun 2025

Gratis selamanya, Plus: $10/bulan/pengguna, Bisnis: $15/bulan/pengguna, Perusahaan: Harga khusus

Gratis: 25 siaran pers per hari, Basic: $149 per siaran pers, Pro+: $499 untuk 7 siaran pers, Corporate: $999 untuk 20 siaran pers

MarketersMEDIA

Pembuatan siaran pers yang detail dengan distribusi

Rilis pers yang ramah media, distribusi ke lebih dari 580 outlet, pembangkitan berdasarkan konteks, dan AI yang dilatih menggunakan lebih dari 400.000 rilis pers