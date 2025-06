Apa Itu Executive Coaching? Manfaat dan Cara Kerjanya

Pertemuan tidak berjalan sesuai rencana. Kinerja tim Anda menurun, semangat tim tampak rendah, dan Anda tidak yakin bagaimana cara membalikkan situasi ini.

Sebagai seorang pemimpin, Anda telah membaca banyak buku tentang manajemen, tetapi menerapkan konsep-konsep tersebut dalam praktik? Itu adalah cerita yang berbeda.

Anda menghadapi tantangan yang dihadapi banyak eksekutif setiap hari—celah antara memahami prinsip-prinsip kepemimpinan dan menerapkannya secara praktis. Di sinilah coaching eksekutif benar-benar membuat perbedaan.

Executive coaching menghubungkan Anda dengan seorang mentor berpengalaman yang membantu membentuk gaya kepemimpinan Anda dan menetapkan tujuan kepemimpinan yang jelas.

Mari kita bahas apa itu coaching eksekutif, bagaimana cara kerjanya, dan manfaat konkret yang ditawarkannya. Kami akan berbagi contoh nyata, tips praktis, dan strategi yang terbukti efektif untuk membantu Anda memutuskan apakah coaching eksekutif cocok untuk Anda.

Dibandingkan dengan pelatihan reguler, coaching eksekutif sangat personal dan berfokus pada tindakan. Seorang coach eksekutif bekerja secara langsung dengan Anda untuk mengidentifikasi secara tepat hal-hal yang menghambat kemajuan Anda dan mengembangkan strategi untuk membantu Anda mengatasi hambatan tersebut.

🧠 Fakta Menarik: Graham Alexander menjadi pionir coaching eksekutif dengan mengadopsi konsep Inner Game karya Timothy Gallwey ke dunia korporat. Ia kemudian berkolaborasi dengan Sir John Whitmore untuk mengembangkan model coaching GROW, yang kini menjadi kerangka kerja coaching paling diakui di dunia. Dijuluki 'super coach,' ia membimbing CEO terkemuka dan menulis Tales from the Top dan Supercoaching, dua buku wajib baca bagi penggemar kepemimpinan. 🚀