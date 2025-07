Grok AI vs. DeepSeek: LLM Mana yang Lebih Baik?

Anda memiliki tugas yang perlu diotomatisasi, wawasan yang perlu diungkap, dan waktu yang sangat terbatas untuk menguji setiap alat kecerdasan buatan (AI) yang mengklaim dapat melakukan semuanya. Sebuah model bahasa besar (LLM) yang kurang memadai sangat menjengkelkan dan dengan cepat menjadi hambatan.

Ketika pilihan antara Grok AI dan DeepSeek, mudah terjebak dalam daftar fitur tanpa jawaban yang jelas.

Manakah yang layak untuk waktu dan kepercayaan Anda? Berikut ini adalah perbandingan model mana yang mampu menyelesaikan masalah dunia nyata seperti penalaran, otomatisasi, dan integrasi. Jangan lewatkan pilihan bonus di akhir—yang memberi Anda akses ke beberapa LLM dalam satu platform (ya, itu ClickUp )! 😉

Grok AI vs. DeepSeek dalam Sekilas

671 miliar parameter total, 37 miliar parameter aktif per token

Platform ini dikenal karena kepribadiannya yang cerdas dan pemberontak, mampu menjawab pertanyaan yang mungkin dihindari oleh chatbot lain. Ia menggabungkan humor, sarkasme, dan kemampuan pemecahan masalah yang canggih untuk memberikan interaksi yang intuitif dan menarik.

Sistem ini juga multimodal, artinya dapat menangani teks dan gambar, seperti menghasilkan kode dari tangkapan layar atau menganalisis visual.

🧠 Fakta Menarik: Desain Grok 3 terinspirasi dari AI fiksi seperti Deep Thought dari The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy dan JARVIS dari Iron Man, dengan tujuan menggabungkan kecerdasan dan kegunaan praktis yang jarang ditemukan pada model lain.