10 Komunitas Manajer Produk Terbaik untuk Bergabung dalam Jaringan

Manajemen produk dapat terasa seperti pendakian sendirian ke gunung yang curam-satu langkah yang salah, dan Anda harus berjuang untuk mendapatkan kembali pijakan Anda.

Namun, bagaimana jika Anda tidak harus menghadapi setiap tantangan manajemen produk sendirian?

Di seluruh dunia, manajer produk yang berpengalaman telah berkumpul untuk membentuk komunitas yang dinamis-tempat mereka berbagi cerita, strategi, dan kiat-kiat yang telah teruji.

Mulai dari sumber daya manajemen produk hingga koneksi yang dapat mengubah karier, grup ini dapat membantu Anda mempertajam keterampilan manajemen produk dan memperluas wawasan Anda.

Bayangkan mendapatkan wawasan nyata dari seseorang yang telah menaklukkan tantangan yang Anda hadapi sekarang. Atau bertukar pikiran dengan rekan-rekan untuk menemukan gaya kolaborasi baru dan tren industri. Komunitas yang tepat bahkan dapat membawa Anda ke pekerjaan PM impian yang Anda incar.

Jadi, mari kita lihat komunitas manajer produk terbaik yang bisa Anda ikuti hari ini!

⏰ Ringkasan 60 Detik Komunitas manajer produk sangat penting untuk menavigasi lanskap manajemen produk yang terus berkembang

Komunitas ini menawarkan banyak dukungan, wawasan, dan sumber daya, membantu manajer produk terhubung dengan rekan-rekan yang memahami tantangan mereka

Komunitas ini memberikan peluang berjejaring, akses ke pengetahuan dan praktik terbaik, dukungan rekan kerja, alat bantu eksklusif, dan rasa memiliki

Mereka selalu memberikan informasi terbaru kepada anggota tentang tren manajemen produk dan menawarkan berbagai platform untuk tetap terhubung, seperti forum online, grup Slack, dan pertemuan lokal

Komunitas yang terkenal termasuk r/productmanagement , Product Coalition , dan Mind the Product

Terlibat dalam komunitas ini melibatkan partisipasi aktif, berbagi pengetahuan, dan kolaborasi, yang akan meningkatkan pertumbuhan karier dan kepuasan kerja

Alat bantu seperti ClickUp dapat lebih menyederhanakan kolaborasi dan manajemen tugas dalam komunitas ini, menawarkan fitur yang terintegrasi secara mulus dengan platform seperti Slack untuk meningkatkan produktivitas

Mengapa Komunitas Manajer Produk Penting

Manajemen produk terus berkembang, dan menangani segala sesuatu mulai dari strategi dan riset pasar hingga kolaborasi tim bisa terasa sangat berat.

Di situlah komunitas manajer produk berperan-mereka adalah tambang emas dukungan, wawasan, dan sumber daya untuk membantu Anda tumbuh dan tetap menjadi yang terdepan.

Menjadi bagian dari komunitas ini berarti terhubung dengan para profesional manajemen produk yang benar-benar memahami tantangan Anda. Anda bisa bertukar ide, mendapatkan praktik terbaik, dan mendapatkan saran dari mereka yang pernah berada di posisi Anda. Komunitas ini juga membuat Anda selalu mendapatkan informasi tentang tren, alat, dan teknologi terbaru yang membentuk industri ini.

Manfaat menjadi bagian dari komunitas manajer produk

Mari kita lihat beberapa manfaat lain menjadi bagian dari komunitas manajer produk:

Peluang berjejaring: Terhubung dengan sesama manajer produk, pakar industri, dan pemimpin pemikiran, membuka pintu untuk bimbingan, peluang kerja, dan kolaborasi yang dapat mempercepat pertumbuhan karier Anda

Akses ke pengetahuan dan praktik terbaik: Dapatkan wawasan berharga melalui studi kasus, webinar, video manajemen eksklusif, dan whitepaper, sehingga Anda selalu mendapatkan informasi terbaru tentang tren industri, prinsip manajemen produk, dan strategi yang telah terbukti

Dukungan rekan sejawat dan pemecahan masalah: Manfaatkan jaringan manajer produk yang menawarkan saran, berbagi pengalaman, dan memberikan umpan balik tentang tantangan seperti kendala sumber daya dan negosiasi pemangku kepentingan, yang membantu Anda menavigasi kompleksitas dunia nyata

Fakta Menarik: 63% manajer produk melaporkan bahwa rekomendasi rekan kerja adalah sumber yang paling mereka percayai saat memilih alat bantu baru.

Alat bantu dan sumber daya eksklusif : Akses templat, kerangka kerja, dan peta jalan untuk menyederhanakan tugas manajemen produk, meningkatkan efisiensi, dan mendapatkan akses lebih awal ke alat bantu industri terbaru

Rasa memiliki : Bergabunglah dengan komunitas yang memahami tantangan manajemen produk, menawarkan dukungan, pengalaman bersama, dan rasa memiliki yang meningkatkan kepuasan kerja dan keseimbangan kehidupan kerja

Tetap menjadi yang terdepan dalam tren industri: Mengikuti perkembangan praktik manajemen produk, alat bantu, dan tren pasar, memastikan Anda tetap kompetitif dan beradaptasi dengan kemajuan industri terbaru

👀 Tahukah Anda? Peran manajer produk yang pertama kali dikenal sudah ada sejak tahun 1931! Dimulai dengan memo yang dibuat oleh Neil H. McElroy di Procter & Gamble untuk fokus pada pengembangan merek.

Jenis Komunitas Manajer Produk

Manajer produk (PM) dapat bergabung dengan berbagai komunitas untuk berbagi pengetahuan, membangun jaringan, dan memajukan karier mereka. Komunitas-komunitas ini memenuhi kebutuhan yang berbeda, menawarkan saran, inspirasi, atau peluang untuk terhubung dengan PM lain.

Berikut adalah beberapa jenis komunitas manajer produk yang umum:

Forum online dan papan diskusi : Platform seperti Reddit atau forum khusus tempat manajer produk berbagi pengalaman, mengajukan pertanyaan, dan mendiskusikan tren industri

Komunitas Slack dan Discord : Grup obrolan real-time yang dirancang untuk berjejaring, berbagi pengetahuan, dan berkolaborasi di antara manajer produk di seluruh dunia

Pertemuan lokal dan grup jaringan : Pertemuan langsung yang memupuk koneksi regional, sering kali diselenggarakan melalui platform seperti Meetup

Asosiasi profesional : Organisasi seperti Association of International Product Marketing & Management (AIPMM) menyediakan sumber daya, sertifikasi, dan acara

Grup media sosial : Komunitas Facebook, Twitter, atau LinkedIn tempat para profesional produk dapat mengikuti, terhubung, dan berinteraksi dengan rekan kerja dan pemberi pengaruh

Platform dan kursus pendidikan : Komunitas yang dibangun di sekitar platform pembelajaran seperti Coursera, Reforge, atau Sekolah Produk sering kali menyertakan forum dan peluang berjejaring

Jaringan perusahaan : Komunitas internal dalam perusahaan tempat manajer produk berkolaborasi, berbagi wawasan, dan mengembangkan praktik terbaik

Komunitas berbasis acara: Grup yang dibentuk berdasarkan konferensi, hackathon, atau acara manajemen produk seperti Mind the Product atau ProductCamp

10 Komunitas Manajer Produk Terbaik untuk Bergabung

Ada banyak komunitas yang dapat memberikan wawasan dan peluang berharga bagi setiap manajer produk yang ingin tetap menjadi yang terdepan, berjejaring dengan rekan-rekan di tim perangkat lunak modern, atau mempelajari taktik baru.

Berikut ini adalah ikhtisar tempat terbaik di mana manajer produk dapat berbagi pengetahuan, belajar, dan berkembang.

1. r/productmanagement

Jika Anda mencari jawaban cepat untuk pertanyaan manajemen produk Anda, subreddit r/productmanagement adalah salah satu tempat terbaik. Komunitas ini memiliki lebih dari 155.000 anggota dan merupakan sumber daya yang sangat baik untuk mendapatkan umpan balik langsung dari sesama manajer produk.

Baik Anda seorang profesional berpengalaman atau baru memulai, komunitas ini dipenuhi oleh para ahli yang menawarkan wawasan tentang strategi manajemen produk dan kiat mencari pekerjaan. Subreddit ini memiliki banyak sumber daya yang ditandai untuk membantu PM baru untuk mempercepat, menjadikannya titik awal yang ideal bagi siapa pun yang mencoba masuk ke manajemen produk.

Anda bisa mendapatkan respons cepat, pendapat yang beragam, dan diskusi terkini tentang tren terbaru di bidang ini. Di sinilah Anda dapat menemukan dukungan, saran, dan bantuan untuk mengatasi tantangan PM terbesar Anda.

2. Koalisi Produk

melalui Koalisi Produk

Didirikan oleh Jay Stansell, Product Coalition adalah salah satu komunitas gratis terbesar dan teraktif untuk manajer produk. Awalnya merupakan publikasi Medium, sekarang menjadi pusat utama di mana ribuan PM bertukar ide setiap hari.

Dengan koleksi artikel yang luas yang mencakup semua aspek manajemen produk, Product Coalition telah menjadi tempat yang tepat bagi para PM yang ingin meningkatkan keterampilan mereka.

Komunitas ini juga memiliki saluran Slack di mana para anggotanya dapat terhubung, mendiskusikan strategi manajemen produk, dan mengirimkan konten mereka sendiri untuk dipublikasikan. Ini adalah platform yang bagus untuk berjejaring dan belajar, terutama bagi PM yang ingin berbagi pengalaman atau mendapatkan umpan balik dari orang lain di lapangan.

3. Pikirkan Produk

melalui Pikirkan Produk

Mind the Product diakui secara luas sebagai salah satu komunitas manajemen produk terbaik. Dengan lebih dari 60.000 anggota, jaringan ini menawarkan banyak sumber daya, termasuk artikel, pertemuan, dan lokakarya pelatihan.

Mind the Product menonjol karena menyelenggarakan salah satu konferensi manajemen produk tahunan terbesar. Konferensi ini mempertemukan para pemikir dan praktisi industri produk global untuk berbagi strategi dan wawasan terkini.

Komunitas ini juga menawarkan program pelatihan khusus yang mencakup keterampilan produk dasar dan teknik lanjutan yang disesuaikan untuk manajer produk. Selain itu, para anggota mendapatkan akses cepat ke informasi terbaru dan paling relevan di bidangnya.

4. Sarang Produk

melalui Product Hive

Inisiatif yang sepenuhnya dipimpin oleh sukarelawan, Product Hive berfokus pada penciptaan peluang untuk belajar, berkontribusi, dan terhubung. Dengan cabang di seluruh Amerika Serikat dan pusatnya di Utah, mereka menawarkan program mentor, papan pekerjaan, dan komunitas Slack untuk manajer produk, ahli strategi, desainer, dan pemimpin.

Inisiatif ini juga menyelenggarakan kuliah, lokakarya, dan acara lainnya-sering kali gratis atau dengan biaya minimal-sangat cocok untuk para profesional manajemen produk, strategi, dan desain.

5. Komunitas Slack Sekolah Produk

melalui Komunitas Slack Sekolah Produk

Komunitas Slack Product School adalah sumber daya luar biasa lainnya bagi siapa pun yang ingin mengembangkan karier manajemen produk mereka. Dengan lebih dari 100.000 anggota, komunitas Product School aktif dan dipenuhi oleh manajer produk saat ini dan calon manajer produk.

Komunitas ini menawarkan sumber daya berharga seperti sesi Ask Me Anything (AMA) dengan para pakar industri, panduan karier, dan dukungan untuk persiapan wawancara. Komunitas ini dibagi menjadi 26 saluran lokal, di mana PM dapat terhubung dengan rekan-rekannya, berbagi kiat, dan mendiskusikan tujuan profesional.

Product School juga menawarkan akses eksklusif ke kursus dan lokakarya yang membantu Anda memajukan karier. Baik Anda mencari kiat mencari pekerjaan atau panduan untuk menemukan mentor bisnis, komunitas ini merupakan sumber daya yang sangat baik untuk PM di semua tahap karier mereka.

6. Pertemuan Produk Ramping

melalui Lean Product Meetup

Lean Product Meetup sangat cocok bagi siapa saja yang tertarik mempelajari praktik terbaik untuk menciptakan produk yang sukses. Grup ini menawarkan sesi yang dipimpin oleh para ahli tentang berbagai topik, seperti strategi produk, desain UX, dan analisis data.

Komunitas ini mempertemukan para PM, pengembang, dan pendiri startup untuk belajar dan bertukar pengetahuan tentang metodologi Lean. Bergabung dengan Lean Product Meetup adalah cara terbaik untuk mendapatkan informasi terbaru tentang alat dan teknik terbaru untuk membangun produk yang sukses.

Ini juga merupakan kesempatan yang sangat baik untuk berjejaring dengan para pemimpin industri seperti Dan Olsen dan Casey Winters, yang secara teratur berbicara di berbagai acara.

👀 Tahukah Anda: Beberapa komunitas manajer produk menawarkan 'Fail Fests,' di mana para anggotanya berkumpul untuk mendiskusikan kegagalan produk - bukan untuk berkubang, tetapi untuk berbagi wawasan dan menemukan apa yang tidak berhasil, mengapa, dan bagaimana cara menghindari jebakan yang sama. Acara-acara ini menjadi sangat penting untuk pertumbuhan profesional yang cepat.

7. Orang kulit hitam dalam teknologi

melalui Blacks In Technology

Blacks In Technology adalah komunitas yang didedikasikan untuk meningkatkan representasi pria dan wanita kulit hitam di bidang teknologi. Komunitas ini memiliki berbagai cabang di seluruh Amerika Serikat; Anda bahkan dapat memulai komunitas Anda sendiri. Ini adalah tempat yang tepat untuk berjejaring dengan para profesional lainnya, berbagi cerita, dan mengangkat suara-suara kulit hitam di industri teknologi.

Untuk PM, Blacks In Technology memberikan kesempatan untuk mengatasi keragaman di dunia teknologi dan mengakses daftar pekerjaan melalui portal pekerjaan yang diperbarui secara berkala. Komunitas ini juga merupakan tempat untuk membangun jaringan, di mana Anda dapat bertemu dengan PM lain yang memiliki nilai dan pengalaman yang sama dengan Anda.

8. CodeBuddies

melalui CodeBuddies

Jika Anda seorang manajer produk teknis atau seseorang dari latar belakang non-teknis yang ingin membangun keterampilan pengkodean, CodeBuddies adalah komunitas yang patut dicoba. Komunitas sumber terbuka ini difokuskan untuk membantu orang belajar coding dan meningkatkan kemampuan teknis mereka.

Salah satu fitur CodeBuddies yang paling unik adalah sesi Silent Coworking 24/7, yang memungkinkan Anda untuk mengerjakan proyek bersama orang lain dalam lingkungan yang terfokus.

Baik Anda sedang mencoba mempelajari keterampilan teknis baru atau sekadar menginginkan ruang bebas gangguan untuk membuat kode, komunitas ini menyediakan dukungan yang Anda butuhkan.

9. r/teknologi

r/technology adalah komunitas teknologi umum di Reddit tempat orang-orang dari semua bidang dunia teknologi berbagi berita dan wawasan. Bagi manajer produk kreatif, ini adalah tempat yang sangat baik untuk mengidentifikasi dan memahami teknologi baru yang dapat memengaruhi strategi produk Anda.

PM juga dapat berinteraksi dengan komunitas untuk mendapatkan umpan balik tentang ide atau tantangan produk potensial.

Subreddit ini mengatur konten berdasarkan kategori, sehingga memudahkan penelusuran topik-topik spesifik yang berkaitan dengan inovasi teknologi.

10. Wanita dalam Produk

melalui Women In Product

Didirikan pada tahun 2016, Women In Product bekerja untuk menciptakan industri teknologi yang lebih inklusif dan beragam. Grup ini didedikasikan untuk mendukung wanita dan individu non-biner dalam manajemen produk.

Komunitas ini menawarkan berbagai sumber daya, termasuk acara, webinar, papan lowongan kerja yang berfokus pada wanita, dan program bimbingan, yang dirancang untuk membantu PM wanita mencapai tujuan pengembangan profesional dalam bekerja.

Dengan lebih dari 30.000 anggota, Women In Product menawarkan jaringan dinamis tempat para anggotanya dapat terhubung, berkolaborasi, dan memberdayakan satu sama lain. Ini adalah tempat yang tepat untuk menemukan mentor karier atau berpartisipasi dalam lokakarya kepemimpinan untuk membantu Anda mengembangkan karier PM.

Komunitas ini menghargai perspektif yang beragam dan berusaha untuk memastikan setiap suara didengar dalam manajemen produk.

Baca Juga: Pertanyaan Penemuan Pelanggan untuk Memahami Sepenuhnya Potensi Pasar dan Produk Anda

Cara Terlibat dengan Komunitas Manajer Produk

Terlibat dalam komunitas manajer produk membutuhkan partisipasi yang konsisten dan pendekatan yang bijaksana. Ruang-ruang ini berkembang dengan kolaborasi, sehingga kontribusi Anda sangat penting untuk menciptakan koneksi yang bermakna dan mendapatkan wawasan yang berharga.

Berikut ini cara mendekatinya dengan fokus pada langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti:

Berpartisipasi dalam berbagi pengetahuan : Diskusikan prioritas backlog, perencanaan sprint, dan visualisasi peta jalan. Bagikan strategi, cari umpan balik, dan jelajahi alat bantu seperti bagan Gantt atau papan Kanban

Memecahkan masalah spesifik : Memecahkan masalah tantangan operasi produk, mulai dari konfigurasi pipeline CI/CD hingga pengoptimalan alur kerja, dengan memanfaatkan keahlian komunitas untuk mendapatkan solusi yang efektif

Diskusikan tren yang sedang berkembang : Tetap terdepan dengan menjelajahi AI dalam analisis pengguna, otomatisasi dalam pengujian QA, dan studi kasus tentang alat bantu seperti ClickUp untuk mengetahui bagaimana alat bantu tersebut membentuk pengembangan produk

Menganalisis alat bantu dan perangkat lunak : Dapatkan umpan balik dari rekan sejawat mengenai platform, bandingkan fitur-fitur seperti pelacakan OKR, pemetaan perjalanan pengguna, dan kompatibilitas API untuk mengungkap pro dan kontra tersembunyi

Berkolaborasi dalam templat dan kerangka kerja: Berbagi dan menyempurnakan templat untuk spesifikasi produk, penilaian risiko, dan tinjauan ulang sprint, yang disesuaikan dengan kebutuhan kepatuhan khusus industri

📖 Baca Juga: Template Manajemen Produk Gratis

Maksimalkan Nilai Komunitas Manajer Produk

ClickUp, aplikasi segalanya untuk bekerja, membantu manajer produk memaksimalkan nilai komunitas mereka dengan memusatkan diskusi, sumber daya, dan tugas di satu tempat.

Dengan Solusi Manajemen Produk ClickUp, Anda bisa berkolaborasi dengan lancar dalam proyek yang digerakkan oleh komunitas, meskipun proyek tersebut dijalankan di platform yang berbeda.

Aplikasi ini terintegrasi dengan lancar dengan alat bantu seperti Slack, memperluas kemampuannya untuk menyertakan pembuatan tugas, penugasan, pembaruan proyek, pelacakan kinerja, dan banyak lagi.

Mengintegrasikan ClickUp dengan Slack

Untuk tim yang sudah menggunakan Slack, Integrasi Slack dari ClickUp memberikan kekuatan manajemen proyek tambahan untuk pengaturan yang sudah ada, membuat kolaborasi menjadi lebih efisien.

Buat tugas ClickUp baru dengan mudah langsung dari umpan Slack Anda di saluran mana pun dengan mengetik /ClickUp baru dengan Integrasi ClickUp Slack

Inilah cara integrasi ClickUp-Slack meningkatkan produktivitas:

Pratinjau tugas yang kaya: Bagikan tugas sebagai tautan di Slack sebagai cuplikan terperinci dengan tanggal jatuh tempo, penerima tugas, dan pembaruan kemajuan

Manajemen tugas yang mudah: Kelola Kelola Tugas ClickUp langsung dari Slack dengan menyesuaikan tanggal jatuh tempo, prioritas, dan status tanpa berpindah aplikasi

Pembuatan tugas yang mulus: Ubah pesan Slack apa pun menjadi Tugas ClickUp dengan sekali klik. Tangkap ide, item tindakan, dan keputusan dari percakapan Anda

Visibilitas waktu nyata: Dapatkan pembaruan instan tentang pembuatan tugas, komentar, dan perubahan status melalui pemberitahuan di saluran Slack yang Anda pilih

Lacak waktu yang dihabiskan dan kemajuan yang dicapai dalam tugas komunitas

Tetapkan tugas dan tetapkan prioritas untuk memastikan tenggat waktu terpenuhi secara efisien untuk inisiatif komunitas dengan ClickUp Tasks

Ubah diskusi komunitas menjadi tugas yang dapat dilacak-apakah itu merencanakan AMA, menyelenggarakan sesi berbagi pengetahuan, atau menyiapkan program bimbingan.

Dengan ClickUp Tasks, Anda bisa menetapkan penerima tugas dan tenggat waktu untuk setiap langkah dan membuat semua orang tetap selaras tentang apa yang perlu dilakukan selanjutnya.

Status Tugas Khusus dan alur kerja ClickUp membantu Anda memantau kemajuan dan memenuhi tenggat waktu. Anda juga dapat menggunakannya untuk menyesuaikan manajemen proyek untuk kebutuhan tim Anda-pelacakan masalah, pengujian fitur, atau peluncuran produk. Apakah Anda mengikuti Scrum, Kanban, atau Agile, ClickUp beradaptasi dengan proses Anda dengan mulus.

Manajemen produk menjadi jauh lebih mudah setelah menerapkan Clickup. Tugas dapat dipantau dan tampilan dasbor menjadi lebih interaktif.

Manajemen produk menjadi jauh lebih mudah setelah menerapkan Clickup. Tugas dapat dipantau dan tampilan dasbor menjadi lebih interaktif.

Dan, dengan ClickUp Time Tracking, Anda bisa melacak waktu yang dihabiskan untuk berbagai tugas dan proyek. Identifikasi inefisiensi dan lakukan penyesuaian berbasis data untuk meningkatkan produktivitas dan jadwal pengiriman.

Berkolaborasi dalam tugas bersama di Papan Tulis dan Dokumen

Berkolaborasi dengan komunitas Anda, rencanakan strategi produk, dan bagikan ide menggunakan Papan Tulis ClickUp

Kolaborasi visual itu penting. Gunakan Papan Tulis ClickUp untuk memetakan peta jalan, alur pengguna, atau diskusi strategi secara interaktif. Papan tulis ini menawarkan kanvas bersama yang sempurna untuk lokakarya komunitas Anda, sesi ide, dan menguraikan ide-ide kompleks bersama-sama.

Komunitas PM berkembang dengan berbagi pengetahuan. ClickUp Docs memungkinkan para anggota berkolaborasi dalam dokumentasi mendetail dan menyunting bersama praktik terbaik, kerangka kerja, dan panduan secara real-time-seperti basis pengetahuan yang hidup dan terus berkembang.

Sederhanakan pengembangan pengetahuan dan berbagi pengetahuan di antara anggota komunitas menggunakan ClickUp Docs

Bagian terbaiknya? Anda bisa menautkan Dokumen secara langsung ke ClickUp Tasks sehingga wawasan berubah menjadi tindakan.

Siapkan komunitas untuk memberikan dampak yang semakin besar dengan Sasaran yang jelas

Komunitas yang kuat bukan hanya tentang apa yang Anda dapatkan, tetapi juga tentang apa yang Anda berikan.

Lakukan peran Anda dengan berkontribusi pada tujuan komunitas-seperti mengembangkan keanggotaan, meningkatkan keterlibatan, atau meluncurkan inisiatif baru-dan melacak kemajuan secara transparan.

Tetapkan dan lacak sasaran komunitas dengan mudah menggunakan ClickUp Goals

ClickUp Goals membantu menyelaraskan inisiatif dengan OKR yang jelas, sehingga setiap diskusi dan proyek dapat memajukan komunitas. Alat bantu pendukung seperti kalender terperinci, pengingat berbasis kemajuan, dan dasbor kinerja yang intuitif membantu Anda tetap berada di jalur yang benar dan mencapai pencapaian secara efisien.

Kelola acara komunitas dengan mudah dengan Kalender ClickUp

Mengadakan pertemuan komunitas, webinar, atau jam kerja?

Dengan Kalender ClickUp, Anda bisa memastikan semua orang tetap mendapat informasi dan sesuai jadwal.

Kalender ClickUp Anda terintegrasi dengan Kalender Google untuk manajemen acara yang lancar. Untuk tetap berada di atas keterlibatan komunitas Anda, Anda dapat menyesuaikan tampilan Anda ke harian, mingguan, bulanan, atau kerangka waktu khusus.

Ciptakan komunitas yang erat dengan Chat dan Klip

Baik untuk mengoordinasikan pertemuan, bertukar pikiran tentang strategi produk, atau berbagi wawasan industri, alat komunikasi seperti ClickUp Chat membuat Anda tetap berada di jalur yang benar.

Komunitas manajer produk tetap terhubung dengan menyediakan ruang terpusat untuk diskusi waktu nyata, pengambilan keputusan yang cepat, dan kolaborasi yang lancar-semuanya tanpa perlu berpindah-pindah alat bantu.

📮Klik Wawasan: 83% pekerja pengetahuan mengandalkan email dan obrolan untuk komunikasi tim. Namun, hampir 60% dari hari kerja mereka hilang karena beralih di antara alat ini dan mencari informasi. Dengan aplikasi segala hal untuk pekerjaan seperti ClickUp, manajemen proyek, pesan, email, dan obrolan Anda menyatu di satu tempat! Saatnya memusatkan dan memberi energi!

Jaga agar percakapan tetap mengalir dengan utas, sebutan, dan pemberitahuan, memastikan diskusi penting tetap teratur dan dapat ditindaklanjuti. Bagian terbaiknya adalah Anda bisa membuat tugas langsung dari obrolan atau menautkan tugas yang sudah ada ke percakapan, sehingga semua konteks yang relevan tetap terkait dengan diskusi yang tepat.

Berkolaborasi secara real time dengan ClickUp Chat untuk merencanakan, menugaskan, melacak, dan menyelesaikan tugas dengan lebih efisien

Untuk percakapan yang lebih detail atau curah pendapat, masuklah ke Sinkronisasi (Panggilan Audio atau Video) di dalam ClickUp. Anda bahkan bisa berbagi layar untuk kolaborasi yang lancar.

Selain itu, jika Anda perlu menugaskan dan menindaklanjuti item tindakan, Anda bisa menggunakan fitur ClickUp @mention langsung dalam percakapan chat untuk memastikan semua orang tetap berada di halaman yang sama dan proyek terus berjalan.

Tidak seperti aplikasi obrolan eksternal, ClickUp Chat berada di dalam ruang kerja Anda, menjaga diskusi komunitas tetap terkait dengan proyek, tujuan, dan inisiatif yang sedang berlangsung.

Tambahkan ide atau umpan balik secara langsung di dalam Klip ClickUp Anda menggunakan komentar di dalam video

Ketika teks atau panggilan telepon tidak cukup, ClickUp Clips hadir. Fitur ini memungkinkan Anda untuk mengirim rekaman video pendek dari layar Anda-lengkap dengan sulih suara-untuk menjelaskan ide, berbagi umpan balik, atau mengklarifikasi detail rumit yang mungkin sulit untuk diketik.

Tingkatkan partisipasi dan manajemen komunitas dengan AI

Apakah Anda berharap ada cara untuk menyatukan percakapan komunitas dan menyarankan item tindakan sehingga tidak ada wawasan berharga yang hilang?

AI asli ClickUp, ClickUp Brain, membantu PM melakukan hal ini:

Berbagi pengetahuan dengan mudah: AI ClickUp dapat meringkas utas komunitas yang panjang, catatan rapat, dan diskusi, sehingga Anda bisa langsung mengetahui poin-poin penting-tidak perlu menggulir pesan yang tak ada habisnya

Mengejar ketertinggalan percakapan di saluran obrolan Anda dengan ClickUp Brain

Tindak lanjut yang dapat ditindaklanjuti: Alih-alih membiarkan ide-ide hebat dari pertemuan virtual Anda memudar, ClickUp AI Notetaker secara otomatis menyarankan tugas, langkah selanjutnya, dan tenggat waktu, menjaga momentum tetap kuat di dalam komunitas

Abadikan setiap detail rapat dengan mudah dengan Pencatat AI ClickUp

Pengambilan keputusan yang lebih cepat: Dengan menarik wawasan dari diskusi sebelumnya dan memunculkan pengetahuan yang relevan, ClickUp Brain membantu para pemimpin dan anggota komunitas untuk membuat keputusan yang tepat dengan cepat

Tunjukkan pengetahuan komunitas dengan mudah menggunakan ClickUp Brain

Template yang dibuat oleh AI untuk keterlibatan: Baik itu menyusun pedoman komunitas, merencanakan acara, atau menyusun dokumen berbagi pengetahuan, ClickUp Brain juga dapat menyediakan templat yang disesuaikan untuk menyelesaikan berbagai hal dengan lebih cepat

Untuk menghemat waktu, ClickUp juga menawarkan berbagai templat siap pakai, termasuk templat manajemen produk.

Templat Manajemen Komunitas ClickUp, misalnya, menghilangkan dugaan dalam menciptakan dan mengelola komunitas yang sukses untuk manajer produk. Ini menyediakan semua yang Anda butuhkan untuk menciptakan lingkungan interaktif yang mendorong pertumbuhan dan keterlibatan jangka panjang.

Dapatkan Template Gratis Jaga agar komunitas Anda tetap terhubung dan termotivasi menggunakan Templat Manajemen Komunitas ClickUp

Templat ini membantu Anda:

Rencanakan topik, tema, dan strategi konten

Berinteraksi secara teratur dengan anggota

Melacak kemajuan dan mengukur keberhasilan untuk melakukan perbaikan di masa mendatang

Baca Juga: Memanfaatkan Etika Obrolan Tim di Tempat Kerja untuk Kolaborasi yang Optimal

Tingkatkan Jaringan Manajemen Produk Anda dengan Bergabung di Komunitas

Komunitas manajemen produk adalah sumber daya yang tak ternilai untuk mendapatkan saran, dukungan, dan panduan sepanjang karier Anda. Namun, jika Anda tidak memiliki waktu untuk mengikuti setiap komunitas manajemen produk di luar sana, tidak apa-apa. Sebaliknya, fokuslah pada tujuan Anda.

Apakah Anda membutuhkan komunitas produk yang dapat menjawab pertanyaan Anda dengan cepat? Atau apakah Anda lebih tertarik untuk membangun jaringan dan membangun koneksi? Mungkin Anda mencari acara dan pertemuan rutin untuk tetap terlibat.

Ingat, jumlah anggota yang besar tidak selalu berarti keterlibatan yang tinggi. Dalam banyak kasus, hanya sebagian kecil anggota yang aktif. Carilah komunitas yang memiliki diskusi yang hidup, dan pertanyaan Anda dijawab dengan segera. Dan jangan lupa untuk menjelajahi saluran tersembunyi di grup Slack. Di situlah beberapa percakapan dan wawasan terbaik sering muncul.

Jika Anda menginginkan platform kolaborasi yang lebih efisien, ClickUp memiliki semua yang Anda butuhkan. Dengan pembuatan tugas, penugasan, pelacakan, dan integrasi Slack khusus, ClickUp membantu Anda mengoptimalkan alur kerja manajemen produk Anda. Daftar akun ClickUp gratis hari ini!