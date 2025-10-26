10 Perangkat Lunak Pembuat Diagram Gantt Gratis Terbaik pada Tahun 2026

Buat Diagram Gantt Secara Instan

Buat jadwal, tetapkan tugas, dan visualisasikan ketergantungan dalam hitungan detik dengan pembuat diagram Gantt gratis ini.

Dulu, membuat peta jalan proyek terasa seperti memecahkan teka-teki yang potongannya hilang. Sebagai seorang pembelajar visual, saya kesulitan dengan perencanaan menggunakan pena dan kertas—itu berantakan dan sulit dilacak. Papan tulis membantu sedikit, tetapi lebih cocok untuk brainstorming daripada mengelola jadwal proyek yang sebenarnya.

Segalanya berubah ketika saya mulai menggunakan perangkat lunak diagram Gantt. Tiba-tiba, saya bisa melihat semuanya dalam satu tempat—tugas, jadwal, tenggat waktu, dan ketergantungan. Rasanya seperti menyalakan lampu di ruangan gelap.

Jika Anda pernah merasa perencanaan proyek terasa membingungkan atau rumit, Anda tidak sendirian. Itulah mengapa tim di ClickUp dan saya mencoba berbagai pembuat diagram Gantt gratis untuk menemukan yang benar-benar memudahkan perencanaan proyek.

Mari kita lihat lebih dalam mengenai perangkat lunak diagram Gantt gratis terbaik yang ada—dan temukan yang paling sesuai untuk Anda.

💡 Tips Pro: Bagan Gantt terbaik bukanlah yang memiliki fitur terbanyak—melainkan yang benar-benar akan digunakan oleh tim Anda. Mulailah dengan yang sederhana. Kemudian sesuaikan seiring pertumbuhan proyek Anda.

Pembuatan diagram Gantt gratis dapat dilakukan dengan berbagai alat dan templat online. Platform seperti ClickUp, GanttPRO, TeamGantt, dan Zoho Projects sering digunakan. Sejumlah alat manajemen proyek juga menyertakan fitur Gantt dalam paket gratisnya.

Jika Anda lebih suka belajar secara visual, seperti saya, tonton video ini untuk melihat rekomendasi kami:

10 Pembuat Diagram Gantt Gratis Sekilas

Alat Fitur terbaik Pilihan terbaik untuk Harga* ClickUp – Tampilan diagram Gantt dengan penjadwalan seret dan lepas– Manajemen jalur kritis dan ketergantungan– Status tugas dan garis waktu yang dapat disesuaikan– AI bawaan dan lebih dari 1.000 integrasi Tim dan individu yang mencari solusi perencanaan proyek dan Gantt yang lengkap Paket gratis selamanya; Tersedia penyesuaian khusus untuk perusahaan. GanttProject – Perangkat lunak sumber terbuka dengan kode sumber yang dapat diedit– Akses offline yang mudah– Pelacakan baseline dan perhitungan biaya– Dapat diekspor ke berbagai jenis file Tim kecil atau pengguna individu yang menginginkan alat diagram Gantt gratis dan sumber terbuka Gratis; Donasi sukarela diterima Office Timeline Online – Integrasi dengan PowerPoint– Template siap pakai untuk diagram Gantt dan garis waktu– Kontrol desain kustom– Impor/ekspor dengan Excel dan Wrike Para profesional yang membuat jadwal dan visualisasi Gantt yang rapi untuk presentasi Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $149/tahun Gantt Online – Tidak perlu mendaftar atau menginstal– Akses berbasis browser– Tampilan proyek dan sumber daya– File Gantt yang dapat diunduh Bagi siapa pun yang membutuhkan cara cepat dan ringan untuk membuat diagram Gantt secara online Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $5/bulan GanttPRO – Pembuat diagram Gantt dengan fitur seret dan lepas serta ketergantungan– Manajemen sumber daya dan beban kerja– Kolaborasi tim dengan komentar dan penyebutan– Tampilan proyek yang beragam Tim yang mengelola jadwal yang kompleks dan kapasitas tim Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $9,99/bulan ProjectManager – Dasbor proyek real-time– Tampilan Gantt dengan tugas dan ketergantungan yang diberi kode warna– File proyek dan komunikasi terpusat– Pelacakan status secara langsung Tim yang membutuhkan visibilitas dan pelaporan proyek secara real-time Paket berbayar mulai dari $13 per bulan; Penawaran harga khusus untuk perusahaan Smartsheet – Antarmuka bergaya spreadsheet dengan tampilan Gantt– Manajemen portofolio untuk beberapa proyek– Pemberitahuan, otomatisasi, dan berbagi file– AI bawaan untuk pengisian otomatis dan rumus Pengguna spreadsheet yang menginginkan fitur diagram Gantt kolaboratif Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $9/bulan Toggl Plan – Perencanaan visual dengan garis waktu seret dan lepas– Pelacakan waktu terintegrasi melalui Toggl Track– Opsi berbagi publik– Penjadwalan sumber daya yang mudah Pekerja lepas dan tim kecil yang mengelola proyek yang sensitif terhadap waktu Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $9/bulan Instagantt – Pembuatan diagram Gantt yang cepat dengan fitur seret dan lepas– Tampilan meliputi Kanban, Beban Kerja, dan lainnya– Filter tugas, penugasan, dan label prioritas– Integrasi Asana bawaan Pengguna yang menginginkan visualisasi proyek yang cepat dengan pengaturan minimal Paket berbayar mulai dari $12 per bulan Senin – Diagram Gantt dan dasbor yang dapat disesuaikan– Lebih dari 30 widget dan otomatisasi berbasis AI– Berbagai tampilan: Gantt, Timeline, Kanban– Manajemen tugas dan tim yang terintegrasi Tim yang membutuhkan diagram Gantt yang fleksibel dan visual sebagai pelengkap alat manajemen proyek Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $12/bulan per pengguna

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah penjelasan terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

10 Perangkat Lunak Pembuat Diagram Gantt Gratis Terbaik

Sekarang, bersiaplah karena saya akan mengulas masing-masing dari sepuluh solusi perangkat lunak diagram Gantt gratis ini agar Anda dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih yang mana.

1. ClickUp ( Perangkat lunak pembuat diagram Gantt gratis terbaik)

Visualisasikan kemajuan semua tugas Anda menggunakan tampilan seperti diagram Gantt ClickUp

ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, adalah alat manajemen proyek yang lengkap, dan diagram Gantt yang mengesankan merupakan salah satu dari banyak fiturnya.

Fitur Diagram Gantt ClickUp mengubah cara perencanaan proyek dengan garis waktu dinamisnya. Fitur ini memungkinkan Anda untuk dengan mudah menjadwalkan tugas, memantau kemajuan, dan mengelola tenggat waktu—semuanya dalam satu tampilan yang intuitif.

Dengan diagram Gantt ClickUp, Anda dapat memvisualisasikan seluruh proyek Anda dalam sekejap. Seret dan lepas tugas untuk menyesuaikan jadwal, tetapkan ketergantungan untuk menghindari hambatan, dan tetapkan prioritas agar tim Anda fokus pada hal yang paling penting. Garis waktu interaktif memudahkan Anda mengidentifikasi potensi keterlambatan dan mengalokasikan kembali sumber daya secara real-time, sehingga proyek Anda tetap berjalan sesuai rencana.

Paket gratis ClickUp sangat menguntungkan, menawarkan hingga 60 diagram Gantt—lebih dari cukup untuk sebagian besar tim kecil dan startup. Bagi tim yang sedang berkembang, paket Unlimited membuka akses ke diagram Gantt tanpa batas, menjadikan ClickUp solusi yang dapat disesuaikan untuk bisnis dari segala ukuran.

Asisten AI ClickUp, ClickUp Brain, mampu menghasilkan diagram Gantt dari perintah sederhana, mengoptimalkan jadwal tugas, mengidentifikasi jalur kritis, dan mengelola alokasi sumber daya secara otomatis.

Saya suka karena saya bisa dengan mudah menggambar hubungan antar tugas (lihat gambar). Saya juga bisa menentukan jalur kritis dan memperhitungkan waktu cadangan agar proyek berjalan lancar.

Tentukan jalur kritis di ClickUp pada tampilan diagram Gantt

Saya suka cara saya dapat menggunakan kode warna untuk tugas agar dapat mengetahui apa yang sedang dikerjakan, apa yang mendesak, tenggat waktu, pemilik tugas, dan setiap detail kecil lainnya hanya dengan sekilas. Tampilan bertingkat menampilkan garis waktu kronologis proyek, sementara bilah kemajuan membantu mengukur tingkat penyelesaian.

Selain itu, ClickUp menawarkan perpustakaan template diagram Gantt yang lengkap untuk berbagai kasus penggunaan dan aplikasi. Anda dapat menggunakan template Diagram Gantt Sederhana ClickUp untuk manajemen proyek dan pengembangan perangkat lunak. Template ini siap pakai, sepenuhnya dapat disesuaikan, dan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang proyek, melihat ketergantungan, serta mengantisipasi hambatan sebelum muncul.

Dapatkan gambaran umum proyek, visualisasikan ketergantungan, dan antisipasi hambatan dengan Template Diagram Gantt Sederhana ClickUp

Tapi inilah salah satu bagian favorit saya: mengubah data saya menjadi diagram Gantt hanya dengan beberapa klik! Di ClickUp, diagram Gantt adalah salah satu jenis tampilan. Jadi pada dasarnya, apakah detail proyek Anda berbentuk daftar, tabel, atau bahkan kalender, Anda dapat mengubahnya menjadi tampilan diagram Gantt hanya dengan beberapa klik. Anda akan memiliki diagram Gantt yang komprehensif dalam sekejap—peta jalan instan untuk pelaksanaan proyek!

Tips Pro: Jika Anda baru dalam manajemen proyek dan bingung memilih antara tampilan Gantt dan timeline untuk proyek Anda, tonton video kami yang membandingkan diagram Gantt dengan tampilan Timeline!

Fitur terbaik ClickUp

berbagai tampilan —diagram Gantt, garis waktu, daftar, kalender, Visualisasikan proyek Anda dalam—diagram Gantt, garis waktu, daftar, kalender, papan Kanban ClickUp , dan lainnya

Tentukan dan hubungkan ketergantungan tugas, serta jadwalkan tugas secara otomatis di seluruh rantai dalam sekejap

Perbarui status tugas dengan fitur seret dan lepas yang sederhana; Anda juga dapat menentukan status tugas kustom sesuai kebutuhan proyek Anda

Kelola proyek Anda secara dinamis dengan penjadwalan tugas, pelacakan proyek , identifikasi hambatan, pengelolaan tenggat waktu, dan banyak lagi dengan ClickUp Project Time-Tracking

Sentralisasikan semua informasi dalam hierarki yang praktis melintasi ruang kerja, proyek, daftar, tugas, dan subtugas, serta tambahkan Bidang Kustom untuk detail yang lebih rinci

Bekerja sama dengan tim Anda menggunakan komentar, obrolan, @mention, dan lain-lain.

Gunakan tag dan prioritas untuk membedakan tugas-tugas bernilai tinggi, berdampak besar, atau mendesak, dan urutkan semuanya hanya dengan satu klik menggunakan ClickUp Task Priorities

asisten AI terintegrasi , untuk mengotomatiskan tugas, mencari apa pun di dalam ekosistem ClickUp Anda dalam hitungan detik, dan banyak lagi Hemat waktu dan tenaga dengan menggunakan ClickUp Brain , untuk mengotomatiskan tugas, mencari apa pun di dalam ekosistem ClickUp Anda dalam hitungan detik, dan banyak lagi

Pantau dan bagikan kemajuan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal menggunakan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal menggunakan dasbor ClickUp yang dapat disesuaikan dan diperbarui secara real-time

Batasan ClickUp

Kurva pembelajaran bisa cukup curam karena ClickUp adalah perangkat lunak manajemen proyek yang lengkap

Aplikasi selulernya masih dalam tahap pengembangan dan belum mencapai tingkat kesempurnaan yang sama seperti versi webnya

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (lebih dari 9.400 ulasan)

Capterra: 4,7/5,0 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang ClickUp

Seorang pengguna G2 mengatakan

ClickUp menawarkan ruang kerja yang sangat dapat disesuaikan yang membantu tim kami mengelola tugas, proyek, dan jadwal di satu tempat. Kemampuan untuk beralih antar tampilan (Daftar, Papan, Gantt, dll.) memudahkan penyesuaian pengalaman sesuai alur kerja masing-masing anggota tim. Otomatisasi, tugas berulang, dan integrasi dengan alat lain seperti Slack dan Google Drive sangat berguna untuk menjaga semuanya tetap sinkron dan efisien.

ClickUp menawarkan ruang kerja yang sangat dapat disesuaikan yang membantu tim kami mengelola tugas, proyek, dan jadwal di satu tempat. Kemampuan untuk beralih antar tampilan (Daftar, Papan, Gantt, dll.) memudahkan penyesuaian pengalaman sesuai alur kerja masing-masing anggota tim. Otomatisasi, tugas berulang, dan integrasi dengan alat lain seperti Slack dan Google Drive sangat berguna untuk menjaga semuanya tetap sinkron dan efisien.

🎯 Coba Ini: Saat membuat diagram Gantt, beri kode warna pada tugas berdasarkan prioritas atau statusnya. Hal ini memberi Anda (dan tim Anda) gambaran visual langsung mengenai perkembangan proyek.

2. GanttProject (Perangkat lunak diagram Gantt gratis terbaik yang bersifat open-source)

melalui GanttProject

Saya senang mempromosikan solusi open-source, jadi saya menikmati bekerja dengan GanttProject. Perangkat lunak diagram Gantt gratis ini telah ada selama lebih dari dua dekade dan menjaga transparansi penuh melalui dokumentasi yang terus diperbarui. Perangkat lunak ini didistribusikan di bawah lisensi GPL3, dan Anda dapat mengunduh, memodifikasi, serta mendistribusikan kembali kode sumbernya. Kemampuan penyesuaian ini menjadikan GanttProject investasi yang bernilai bagi usaha kecil dan menengah.

Saya juga cukup menyukai antarmuka pengguna yang sederhana dan bergaya retro, yang memudahkan pembuatan diagram Gantt, penugasan sumber daya, dan perhitungan biaya proyek. Namun, saya mengerti bahwa hal ini bisa menjadi hal yang kurang disukai bagi sebagian orang, terutama jika Anda menginginkan sesuatu yang lebih modern dan intuitif.

Fitur terbaik GanttProject

Akses produk perangkat lunak, kode sumber, dan pustaka secara gratis

Gunakan di cloud dengan GanttProject Cloud dengan biaya berdasarkan penggunaan

Tambahkan tugas dan tonggak pencapaian pada diagram Gantt dan tentukan ketergantungan

Bandingkan kemajuan dan lakukan perbandingan langsung dengan garis dasar untuk mengidentifikasi penyimpangan

Membaca dan menulis file Microsoft Project serta mengekspor dalam berbagai format

Keterbatasan GanttProject

Cocok untuk penggunaan dasar; Anda tidak dapat melakukan analisis yang kompleks

Desain antarmuka pengguna (UI) terlihat kaku dan ketinggalan zaman (tidak bisa disalahkan; usianya sudah lebih dari 20 tahun!)

Harga GanttProject

Gratis

Sumbangan sukarela mulai dari $5 ke atas

GanttProject Cloud menggunakan model bayar sesuai penggunaan, dengan satu poin kredit seharga EUR 1

Peringkat dan ulasan GanttProject

G2 : 4,3/5. 0 (lebih dari 50 ulasan)

Capterra: 4,2/5,0 (lebih dari 150 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang GanttProject

Seorang pengguna G2 mengatakan

Kemudahan penggunaannya membuat saya dapat dengan mudah membuat jadwal dan memantaunya.

Kemudahan penggunaannya membuat saya dapat dengan mudah membuat jadwal dan memantaunya.

🔎 Tips Singkat: Tampilan Gantt paling berguna jika tidak terlalu ramai. Mulailah dengan sederhana: tentukan tonggak penting dan ketergantungan terlebih dahulu, lalu kembangkan dari sana.

3. Office Timeline Online (Perangkat lunak diagram Gantt gratis terbaik untuk ekosistem Microsoft PowerPoint)

melalui Office Timeline

Sebagai seseorang yang hampir tumbuh besar menggunakan produk Microsoft, saya menyukai kemudahan penggunaan yang ditawarkan oleh Office Timeline Online. Saya telah menggunakan add-on PowerPoint ini untuk menyiapkan garis waktu dan diagram Gantt dengan cepat untuk presentasi. Hal ini telah menghemat waktu saya sekaligus menghasilkan visual yang bagus untuk proyek-proyek saya. Saya juga menemukan bahwa Anda dapat menggunakannya bersama Microsoft Excel, Wrike, dan Smartsheet untuk mengimpor dan mengekspor kumpulan data.

Antarmukanya cukup sederhana, dan Anda tidak akan membutuhkan waktu lama untuk menguasainya. Selain itu, Anda dapat mengakses perpustakaan templat proyek Gantt Chart dasar untuk memulai. Meskipun perangkat lunak ini berfungsi dengan baik untuk penggunaan sesekali, tim saya mengalami masalah saat mengerjakan proyek yang kompleks. Oleh karena itu, saya terutama merekomendasikannya untuk penggunaan dasar.

Fitur terbaik Office Timeline Online

Ubah kumpulan data dan informasi dari PowerPoint, Excel, dll., menjadi diagram Gantt dan garis waktu yang menarik secara visual dan estetis

Aktifkan sebagai add-on untuk Microsoft PowerPoint agar terintegrasi dengan lancar dan dapat diakses secara langsung

Elemen desain yang dapat disesuaikan seperti panah, garis, simbol, dll., untuk pengalaman yang lebih disesuaikan

Batasan Office Timeline Online

Perangkat lunak ini hanya berfungsi sebagai pembuat diagram Gantt, sehingga keterbatasannya dalam hal kegunaan menjadi kendala mengingat harganya yang mahal.

Add-on PowerPoint ini tidak dilengkapi dengan fitur kolaborasi

Mengelola diagram Gantt menjadi sulit ketika sebuah proyek tidak muat dalam satu halaman PowerPoint

Harga Office Timeline Online

Gratis

Pro: Lisensi satu tahun seharga $149

Pro+: Lisensi satu tahun seharga $199

Peringkat dan ulasan Office Timeline Online

G2 : 4,3/5,0 (lebih dari 10 ulasan)

Capterra: 4,6/5,0 (lebih dari 30 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Office Timeline Online

Seorang pengguna G2 mengatakan

Perangkat lunak ini sangat mudah digunakan, dengan integrasi yang sederhana dengan Smartsheet, Project, dan beberapa platform lain, sehingga mengimpor data menjadi sangat mudah.

Perangkat lunak ini sangat mudah digunakan, dengan integrasi yang sederhana dengan Smartsheet, Project, dan beberapa platform lain, sehingga mengimpor data menjadi sangat mudah.

📅 Tips Alur Kerja: Daripada memperbarui jadwal secara manual, carilah alat Gantt yang secara otomatis menyesuaikan tanggal tugas saat ketergantungan berubah. Hal ini sangat menghemat waktu saat terjadi perubahan dalam proyek.

4. Online Gantt (Perangkat lunak diagram Gantt online terbaik untuk akses berbasis web dari mana saja)

melalui Online Gantt

Jika Anda ingin membuat diagram Gantt di browser Anda tanpa perlu mendaftar atau mengunduh apa pun, maka Online Gantt adalah pilihan yang sangat baik. Saya pernah menggunakannya dalam keadaan darurat ketika saya tidak memiliki akses ke alat lain dan dapat bekerja dari mana saja dan kapan saja. Setelah puas dengan diagram Gantt saya, saya mengunduhnya dalam format file .gantt untuk diimpor ke perangkat atau browser lain, atau bahkan alat diagram Gantt lain yang kompatibel. Pengalaman ini cukup lancar.

Selain itu, Online Gantt juga menawarkan versi cloud dari perangkat lunak diagram Gantt, yang dapat Anda gunakan untuk menghubungkan tim jarak jauh dengan biaya yang terjangkau.

Fitur terbaik Gantt Chart online

Visualisasikan tugas-tugas Anda di Tampilan Proyek dan Tampilan Sumber Daya

Ekspor diagram Gantt Anda untuk disematkan dalam presentasi, laporan, atau alat manajemen proyek lainnya

Nikmati pengalaman yang lancar dengan antarmuka pengguna yang sederhana

Keterbatasan Gantt Chart online

Menawarkan bandwidth unduh yang terbatas

Opsi penyesuaiannya terbatas

Tidak dapat memperbarui dependensi tanpa menggunakan tombol edit

Tidak dapat menetapkan warna yang berbeda untuk tugas yang berbeda

Harga Gantt Chart online

Gratis (aplikasi berbasis browser)

Gantt Chart Online dengan Penyimpanan Awan: $5 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Gantt Chart online

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Online Gantt

Seorang pengguna G2 mengatakan

Dengan kemudahan akses, fungsi yang lancar, dan kemampuan akses online yang mulus, alat diagram Gantt ini merupakan perangkat lunak terbaik untuk membuat diagram Gantt tanpa perlu instalasi.

Dengan kemudahan akses, fungsi yang lancar, dan kemampuan akses online yang mulus, alat diagram Gantt ini merupakan perangkat lunak terbaik untuk membuat diagram Gantt tanpa perlu instalasi.

🔁 Real Talk: Jika tim Anda terus-menerus mengubah jadwal tugas atau melewatkan tenggat waktu, mungkin sudah waktunya untuk meninjau ulang tata letak diagram Gantt Anda. Cobalah fase yang lebih singkat dengan tonggak pencapaian yang lebih jelas—ini sangat efektif.

5. GanttPRO (Perangkat lunak diagram Gantt gratis terbaik untuk optimalisasi sumber daya)

melalui GanttPRO

Seperti ClickUp, GanttPRO adalah perangkat lunak manajemen proyek yang dilengkapi dengan alat diagram Gantt. Namun, ClickUp memang menawarkan paket gratis, sedangkan GanttPRO adalah alat berbayar. Hal ini bisa menjadi masalah jika Anda ingin menggunakan pembuat diagram Gantt untuk keperluan pribadi (seperti penelitian) atau untuk bisnis kecil atau startup Anda.

Selain itu, GanttPRO unggul dalam membantu manajer proyek untuk mengelola berbagai sumber daya. Perangkat lunak ini menawarkan pandangan menyeluruh atas proyek, sehingga Anda dapat memvisualisasikan beban kerja tim, jadwal, kapasitas, dll., serta mengoptimalkan sumber daya. Saya merasa ini sangat membantu dalam mencegah kelelahan di antara tim dan menjaga semangat tetap tinggi. Namun, tim saya mengalami masalah terkait personalisasi, kelancaran desain, dan tata letak. Jadi, jika Anda mencari sesuatu yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda, GanttPRO mungkin bukan pilihan yang tepat untuk Anda.

📮ClickUp Insight: Seorang pekerja pengetahuan pada umumnya harus terhubung dengan rata-rata 6 orang untuk menyelesaikan pekerjaan. Ini berarti harus menghubungi 6 koneksi utama setiap hari untuk mengumpulkan konteks penting, menyelaraskan prioritas, dan memajukan proyek. Tantangannya nyata—tindak lanjut yang terus-menerus, kebingungan versi, dan kurangnya visibilitas mengikis produktivitas tim. Platform terpusat seperti ClickUp, dengan Connected Search dan AI Knowledge Manager, mengatasi hal ini dengan langsung menyediakan konteks di ujung jari Anda.

Fitur terbaik GanttPRO

Buat diagram Gantt yang menarik secara visual untuk melacak tugas, tanggal jatuh tempo, tenggat waktu, ketergantungan, penanggung jawab, dan sebagainya.

Tampilkan proyek Anda dalam tampilan Grid, Board, List, dan Portfolio

Hubungkan tugas berdasarkan ketergantungan untuk mengunci waktu lead dan lag dari tugas-tugas yang bergantung

Bekerja sama dengan tim jarak jauh melalui sinkronisasi data secara real-time, berbagi file, komentar dan penyebutan, serta pemberitahuan

Kelola sumber daya secara dinamis melalui catatan tindakan, detail tim, ikhtisar beban kerja, dan banyak lagi

Keterbatasan GanttPRO

Kurva pembelajaran awal bisa terasa curam bagi mereka yang belum terbiasa dengan alat manajemen proyek tingkat lanjut

Keterbatasan opsi penyesuaian membatasi kemampuan manajemen proyeknya

Harga GanttPRO

Basic: $9,99/bulan

Pro: $15,99/bulan

Bisnis: $24,99/bulan

Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan GanttPRO

G2 : 4,8/5,0 (490+ ulasan)

Capterra: 4,8/5,0 (lebih dari 480 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang GanttPRO

Seorang pengguna G2 mengatakan

Antarmukanya sangat intuitif, bahkan bagi mereka yang belum pernah menggunakan alat manajemen proyek sebelumnya.

Antarmukanya sangat intuitif, bahkan bagi mereka yang belum pernah menggunakan alat manajemen proyek sebelumnya.

🧠 Tahukah Anda? Diagram Gantt tidak hanya berguna untuk jadwal. Anda juga dapat menggunakannya untuk memvisualisasikan rencana perekrutan, kalender konten, dan alur onboarding pelanggan.

6. ProjectManager (Perangkat lunak diagram Gantt gratis terbaik untuk mendapatkan wawasan real-time)

via ProjectManager

Jika Anda baru mengenal diagram Gantt, saya sarankan untuk memulai dengan ProjectManager. Ini adalah salah satu alat manajemen proyek yang menguasai diagram Gantt dengan baik. Perangkat lunak ini memiliki dashboard yang ramah pengguna dan intuitif yang memudahkan pembuatan diagram Gantt. Anda dapat mendefinisikan ketergantungan dalam diagram Gantt, mendapatkan gambaran umum status proyek, mengukur kesehatan proyek dan menyesuaikan arah, menghasilkan laporan, dan banyak lagi.

Namun, ProjectManager tidak menawarkan paket gratis atau freemium. Oleh karena itu, biaya investasi yang diperlukan cukup memberatkan bagi mereka yang bekerja dengan anggaran terbatas.

Fitur terbaik ProjectManager

Rencanakan proyek Anda secara online dengan diagram Gantt yang interaktif dan menarik

Atur semua detail terkait proyek Anda di satu tempat terpusat

Lihat ketergantungan tugas, tonggak pencapaian, status proyek, jalur kritis, dan lain-lain dalam satu platform

Jadwalkan tugas menggunakan fitur seret dan lepas, serta beri kode warna pada tugas-tugas tersebut

Bekerja sama dengan tim Anda melalui berbagi file, memberikan komentar, dan pemberitahuan otomatis

Batasan ProjectManager

Integrasi dengan aplikasi dan layanan pihak ketiga cukup rumit dan terbatas

Fungsi pelaporan menawarkan opsi penyesuaian yang terbatas

Harga ProjectManager

Team: $13/bulan (ditagih per tahun)

Bisnis: $24/bulan (ditagih per tahun)

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan ProjectManager

G2 : 4,4/5. 0 (93 ulasan)

Capterra: 4,1/5 (338 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang ProjectManager

Seorang pengguna G2 mengatakan

Fitur-fitur yang ditawarkan dirancang dengan baik dan tidak memerlukan penyesuaian yang rumit.

Fitur-fitur yang ditawarkan dirancang dengan baik dan tidak memerlukan penyesuaian yang rumit.

💡 Tips Pro: Saat menggunakan ketergantungan dalam diagram Gantt Anda, ingatlah untuk memperhitungkan waktu jeda antar tugas. Waktu jeda ini dapat membantu mencegah penundaan mendadak saat proyek menjadi rumit.

7. Smartsheet (Perangkat lunak diagram Gantt gratis terbaik dengan fitur spreadsheet)

melalui Smartsheet

Saya biasanya menggunakan Smartsheet untuk menjembatani kesenjangan antara perangkat lunak manajemen proyek dan spreadsheet. Dengan Smartsheet, Anda dapat dengan mudah beralih antara spreadsheet dan diagram Gantt. Anda dapat mengimpor data yang sudah ada dari spreadsheet Anda dan mengubahnya menjadi diagram Gantt visual dengan informasi yang diberi kode warna, ketergantungan tugas, durasi, dan sebagainya.

Sebaliknya, Anda dapat mengekspor data diagram Gantt kembali ke spreadsheet untuk analisis cepat atau manipulasi data. Hal ini memungkinkan Anda memanfaatkan keunggulan kedua alat tersebut—diagram Gantt dan spreadsheet—untuk perencanaan dan pelaksanaan proyek yang didasarkan pada data.

Satu-satunya keluhan saya terhadap Smartsheet adalah fitur AI-nya masih dalam tahap pengembangan. Mengingat asisten AI kini menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar fitur tambahan, Smartsheet agak terlambat dalam hal ini.

Fitur terbaik Smartsheet

Isi rumus atau teks secara otomatis di sel spreadsheet menggunakan Smartsheet AI

Koordinasikan aktivitas tim dengan berbagi file, peringatan dan notifikasi, obrolan, serta peninjauan dokumen

Kerjakan beberapa proyek sekaligus dengan fitur manajemen portofolio untuk mengontrol anggaran, risiko, dan sumber daya

Buat dan lacak jalur kritis untuk mengelola ketergantungan tugas, alokasi sumber daya, dan beban kerja

Keterbatasan Smartsheet

Anda hanya dapat menggunakan satu lembar kerja per file

Kapasitas penyimpanan data di seluruh baris dan kolom terbatas

Harga Smartsheet

Gratis

Pro: $9 per bulan per pengguna

Bisnis: $32 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Smartsheet

G2 : 4,4/5. 0 (lebih dari 15.000 ulasan)

Capterra: 4,5/5. 0 (lebih dari 3.200 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Smartsheet

Seorang pengguna G2 mengatakan

Saya suka bahwa Anda dapat melihat riwayat entri, meninggalkan komentar, gambar, file, dan sebagainya. Perangkat lunak ini menggunakan rumus yang sama persis seperti Excel

Saya suka bahwa Anda dapat melihat riwayat entri, meninggalkan komentar, gambar, file, dan sebagainya. Perangkat lunak ini menggunakan rumus yang sama persis seperti Excel

8. Toggl Plan (Perangkat lunak diagram Gantt gratis terbaik dengan fitur pelacakan waktu)

melalui Toggl Plan

Toggl Plan menggambarkan gambaran visual proyek Anda, sehingga para pemangku kepentingan internal dan eksternal memiliki pemahaman yang sama. Saya telah menggunakan kombinasi Toggl Plan dan Toggl Track untuk membuat diagram Gantt sederhana dengan fitur pelacakan waktu. Hal ini membantu memvisualisasikan jadwal proyek, melacak waktu yang dihabiskan untuk setiap tugas, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan masih banyak lagi.

Masukan data dari proyek-proyek sebelumnya juga membantu memperkirakan berapa lama proyek, tugas, atau aktivitas serupa akan memakan waktu di masa depan. Kemampuan memprediksi ini telah meningkatkan kemampuan saya dalam memperkirakan jadwal, anggaran, dan kapasitas.

Saya hanya berharap perangkat lunak ini menawarkan 'sesuatu yang ekstra' seperti yang ditawarkan oleh alat Gantt lainnya dalam daftar ini. Ini bukan benar-benar keluhan karena perangkat lunak ini memang menyelesaikan tugasnya, tetapi karena kita memiliki banyak pilihan, kita boleh saja selektif, bukan?

Fitur terbaik Toggl Plan

Lacak pemanfaatan waktu tim Anda, tugas yang telah ditugaskan, status tugas, jadwal, dan detail penting lainnya

Satukan berbagai tim dan pemangku kepentingan di satu tempat terpusat dan pantau perkembangan proyek secara terus-menerus

Jadwalkan tugas dan sumber daya untuk meminimalkan konflik dan persaingan

Buat tautan yang dapat dibagikan secara publik dan hanya dapat dibaca untuk pemangku kepentingan eksternal

Otomatiskan tugas-tugas berulang untuk menghilangkan pekerjaan manual dan berulang

Batasan Toggl Plan

Aplikasi selulernya tidak sefleksibel aplikasi webnya (tidak dilengkapi dengan sejumlah alat)

Integrasi yang terbatas dengan aplikasi pihak ketiga

Menambahkan orang baru dan menugaskan tugas kepada beberapa pengguna itu merepotkan

Harga Toggl Plan

Team: $9/bulan per pengguna

Bisnis: $15 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Toggl Plan

G2 : 4,3/5 (lebih dari 40 ulasan)

Capterra: 4,6/5,0 (lebih dari 110 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Toggl Plan

Seorang pengguna G2 mengatakan

Fitur kolaboratif Toggl Plan memungkinkan kami untuk dengan cepat melibatkan semua anggota tim, sehingga mereka dapat dengan mudah menambahkan tugas.

Fitur kolaboratif Toggl Plan memungkinkan kami untuk dengan cepat melibatkan semua anggota tim, sehingga mereka dapat dengan mudah menambahkan tugas.

📋 Tips Template: Ingin melewati proses pengaturan? Gunakan template diagram Gantt siap pakai untuk peluncuran produk, kampanye, atau sprint pengembangan perangkat lunak. Cukup masukkan informasi Anda dan mulai.

9. Instagantt (Perangkat lunak diagram Gantt terbaik untuk visualisasi proyek)

melalui Instagantt

Instagantt sesuai dengan namanya—alat diagram Gantt ini membuatnya dengan kecepatan kilat. Ini adalah solusi andalan saya untuk membuat diagram bagan Gantt dengan cepat dan mudah. Perangkat lunak ini memiliki antarmuka yang intuitif dan ramah pengguna dengan fungsi seret dan lepas yang sederhana, sehingga mengurangi beban kognitif yang terkait dengan penggunaan aplikasi. Hal ini, ditambah dengan responsivitasnya, memungkinkan Anda membuat representasi visual yang jelas dari rencana proyek hanya dalam beberapa menit.

Instagantt memiliki asisten AI yang dapat membuat diagram Gantt lengkap—tugas, jadwal, dan ketergantungan—dalam hitungan detik.

Karena kemampuannya yang terbatas (dibandingkan dengan perangkat lunak manajemen proyek yang lengkap), saya terutama menggunakannya selama tahap perencanaan dan brainstorming. Setelah diagram Gantt sederhana siap, saya mengimpornya ke alat lain untuk penyempurnaan lebih lanjut dan kolaborasi. Tentu saja, jika Anda tidak ingin repot-repot melalui proses ini, Anda bisa memilih perangkat lunak yang lebih komprehensif.

Fitur terbaik Instagantt

Lihat proyek selain tampilan Gantt—Tampilan Tabel, Papan Kanban, Beban Kerja, dan Tampilan Proyek

Atur proyek dan asetnya secara logis menggunakan Workbooks

Tetap kendalikan pekerjaan Anda dengan fitur manajemen tugas seperti pembuatan tugas, penugasan, penyaringan, pengurutan, penetapan prioritas, dan lain-lain.

Berkomunikasi dengan tim Anda menggunakan kotak masuk, komentar, dan fitur lainnya

Siapkan diagram Gantt Anda dengan impor CSV dan integrasi Asana bawaan

Keterbatasan Instagantt

Antarmuka pengguna yang berantakan mengurangi kemudahan penggunaan alat diagram Gantt

Hanya mendukung akses pengguna per buku kerja

Harga Instagantt

Instagantt Standalone:

Paket Individu: $12/bulan

Team Plan: $24/bulan

Instagantt Asana:

Paket Individu: $12/bulan

Team Plan: $24/bulan

Peringkat dan ulasan Instagantt

G2 : 4,4/5. 0 (lebih dari 20 ulasan)

Capterra: 4,3/5. 0 (430+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Instagantt

Seorang pengguna G2 mengatakan

Instagantt adalah alat yang sangat baik untuk fitur-fitur Gantt yang detail seperti garis dasar, opsi tampil/sembunyikan subtugas, menjaga jeda antar tugas, dan opsi zoom.

Instagantt adalah alat yang sangat baik untuk fitur-fitur Gantt yang detail seperti garis dasar, opsi tampil/sembunyikan subtugas, menjaga jeda antar tugas, dan opsi zoom.

🧩 Tips Proyek: Bekerja dengan tim jarak jauh? Pastikan diagram Gantt Anda mendukung kolaborasi real-time agar Anda tidak kehilangan jejak kemajuan proyek di berbagai zona waktu.

10. Monday (Perangkat lunak diagram Gantt terbaik untuk penyesuaian khusus aplikasi)

via Monday

Monday adalah perangkat lunak manajemen proyek gratis untuk penggunaan pribadi. Tidak hanya memiliki kemampuan manajemen proyek yang cukup mumpuni, tetapi kemampuannya untuk menyesuaikan diagram Gantt sesuai kebutuhan spesifik saya juga cukup mengesankan.

Perangkat lunak ini memungkinkan saya untuk menyesuaikan kolom yang ditampilkan sehingga saya dapat fokus pada aspek-aspek yang lebih kritis dari detail proyek. Selain itu, saya dapat memperluas tampilan dari sekadar tampilan diagram Gantt ke tampilan beban kerja dan sumber daya. Hal ini terkadang dapat mengatasi kelelahan dalam perencanaan atau menyoroti inefisiensi yang mungkin telah merembes ke dalam proyek. Fitur-fitur berbasis AI-nya, termasuk Project Analyzer dan deteksi risiko secara real-time di seluruh portofolio, terintegrasi dalam fungsi diagram Gantt dan alur kerjanya.

Biaya berjenjang adalah satu-satunya masalah yang menonjol yang saya hadapi saat bekerja pada hari Senin. Platform ini dapat menyesuaikan diri dengan baik seiring pertumbuhan tim saya, tetapi biayanya mencapai tingkat yang tidak berkelanjutan dalam waktu yang sangat singkat!

Fitur terbaik Monday

Bangun otomatisasi dengan bantuan Monday AI, asisten yang didukung oleh kecerdasan buatan

Sesuaikan diagram Gantt Anda dengan lebih dari 30 widget yang disesuaikan dengan pengalaman pengguna

Sematkan fitur manajemen proyek ke dalam diagram Gantt Anda

Lihat proyek Anda dalam berbagai mode selain diagram Gantt, seperti Daftar, Papan Kanban, dan lain-lain.

Selaraskan tujuan dan strategi dengan manajemen tugas dan sumber daya untuk kesuksesan proyek

Batasan hari Senin

Biayanya akan meningkat seiring dengan pertumbuhan skala

Versi gratis dari alat manajemen proyek ini memiliki fungsi yang terbatas

Harga hari Senin

Untuk 3 hingga 49 pengguna:

Gratis: $0 untuk 2 lisensi

Basic: $12 per bulan per pengguna

Standar: $14 per bulan per pengguna

Pro: $24 per bulan per pengguna

Enterprise: Hubungi kami untuk informasi harga

Ulasan dan penilaian hari Senin

G2 : 4,7/5,0 (10.680+ ulasan)

Capterra: 4,6/5,0 (lebih dari 4.740 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Monday

Seorang pengguna G2 mengatakan

Monday.com menyediakan dasbor visual yang memberikan gambaran jelas tentang tugas, tenggat waktu, dan kemajuan, memastikan semua orang tetap sejalan.

Monday.com menyediakan dasbor visual yang memberikan gambaran jelas tentang tugas, tenggat waktu, dan kemajuan, memastikan semua orang tetap sejalan.

Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Memilih Perangkat Lunak Pembuat Diagram Gantt?

Kami mengevaluasi opsi-opsi yang tersedia berdasarkan berbagai parameter untuk membenarkan mengapa mereka masuk dalam daftar ini. Jadi, saat Anda mempertimbangkannya, tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan berikut:

Fitur : Apa saja fitur yang diharapkan dari perangkat lunak diagram Gantt? Apakah Anda menginginkan fitur dasar seperti pembuatan diagram dengan drag-and-drop, atau fitur yang lebih canggih seperti identifikasi jalur kritis, : Apa saja fitur yang diharapkan dari perangkat lunak diagram Gantt? Apakah Anda menginginkan fitur dasar seperti pembuatan diagram dengan drag-and-drop, atau fitur yang lebih canggih seperti identifikasi jalur kritis, alokasi sumber daya , atau manajemen tugas?

Kemudahan penggunaan : Siapa yang akan menggunakan pembuat diagram Gantt? Seberapa banyak pelatihan, orientasi, dan dukungan yang mereka butuhkan?

Integrasi : Apakah perangkat lunak diagram Gantt tersebut dapat terintegrasi dengan teknologi yang sudah Anda gunakan?

Kompatibilitas : Apakah pembuat diagram Gantt ini kompatibel dengan alat lain, seperti pelacak waktu atau perangkat lunak manajemen proyek?

Kolaborasi : Apakah Anda akan menggunakan alat ini sendirian, atau apakah tim (atau tim-tim) akan mengerjakannya bersama-sama? Apakah anggota tim akan bekerja di lokasi yang sama atau bekerja dari jarak jauh?

Penyesuaian : Apakah Anda ingin dapat menyesuaikan diagram Gantt dengan cara apa pun? Misalnya, untuk menandai prioritas atau tingkat urgensi?

Anggaran : Berapa anggaran Anda untuk pembuat diagram Gantt? Apakah Anda akan melakukan investasi satu kali atau membayar biaya berlangganan?

Pelaporan : Fitur analisis data dan pelaporan apa yang Anda harapkan dari diagram Gantt? Apakah Anda menginginkan dasbor real-time, atau apakah tim Anda membuat laporan statis secara berkala?

Aksesibilitas seluler: Apakah Anda memerlukan akses ke alat ini di ponsel Anda saat sedang bepergian?

⚙️ Peningkatan Efisiensi: Pisahkan tugas-tugas besar menjadi subtugas di diagram Gantt Anda. Bagian-bagian yang lebih kecil lebih mudah dilacak, lebih mudah ditugaskan, dan jauh lebih tidak membebani.

Manfaat Menggunakan Pembuat Diagram Gantt Gratis

Berikut adalah beberapa alasan mengapa pembuat diagram Gantt menempati peringkat tinggi dalam daftar alat fungsional yang wajib dimiliki:

Visualisasi proyek : Pembuat diagram Gantt memvisualisasikan : Pembuat diagram Gantt memvisualisasikan garis waktu proyek Anda dan peta jalan yang terkait. Hal ini memberikan gambaran lengkap tentang proyek beserta berbagai komponen fungsional dan dinamisnya. Ini mencakup jadwal proyek, tugas, ketergantungan, prioritas, pemangku kepentingan, dan sebagainya. Manajer proyek merasa sangat terbantu dengan adanya tampilan terpadu untuk setiap proyek

Kolaborasi yang lebih baik : Alat diagram Gantt tidak hanya untuk manajer proyek—tetapi bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat! Anggota tim dapat melihat tugas yang telah ditugaskan atau yang masih tertunda, serta bagaimana hal itu memengaruhi : Alat diagram Gantt tidak hanya untuk manajer proyek—tetapi bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat! Anggota tim dapat melihat tugas yang telah ditugaskan atau yang masih tertunda, serta bagaimana hal itu memengaruhi hasil proyek . Hal ini membantu membangun rasa kerja sama tim dan kolaborasi. Demikian pula, klien dapat memantau kemajuan proyek—saya benar-benar maksudkan semua pemangku kepentingan. Pemahaman bersama yang dihasilkan mengenai pekerjaan, yang menunjukkan bagaimana kontribusi individu terkait dengan tujuan utama, menyatukan semua pihak

Penjadwalan yang lebih akurat : Alat diagram Gantt memberikan gambaran umum tingkat tinggi mengenai proyek, tugas, tonggak pencapaian, jadwal, dan alur kerja. Hal ini membantu manajer proyek melacak ketergantungan tugas dan tenggat waktu. Alat ini juga menyoroti inefisiensi prosedural atau operasional, serta titik-titik rawan yang berpotensi menunda proyek. Anda dapat menyusun jadwal yang lebih realistis dan efisien dengan melihat bagaimana elemen-elemen ini saling terhubung.

Pengelolaan sumber daya yang efisien : Dengan alat diagram Gantt, manajer proyek dapat mengalokasikan sumber daya secara strategis. Alat ini menampilkan beban kerja setiap tim atau individu sehingga Anda dapat memastikan tidak ada karyawan yang kelebihan beban atau kurang dimanfaatkan. Lakukan hal yang sama untuk sumber daya seperti solusi perangkat lunak, aplikasi, perangkat, mesin, dan sebagainya! Pengelolaan proaktif semacam ini membantu memaksimalkan potensi sumber daya manusia, proses, dan teknologi

Peningkatan produktivitas : Diagram Gantt memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai : Diagram Gantt memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan proyek . Diagram ini juga membantu dalam pengelolaan sumber daya serta meningkatkan keterlibatan karyawan dan produktivitas secara keseluruhan. Ini merupakan situasi yang saling menguntungkan, mengingat kemajuan yang dihasilkan akan semakin memotivasi tim—saya menyebutnya sebagai siklus umpan balik positif yang terus memberikan manfaat.

Pengelolaan risiko proaktif: Visibilitas yang mendetail terhadap proyek memungkinkan manajer proyek mengidentifikasi masalah, bahkan secara proaktif. Memiliki gambaran menyeluruh tentang potensi ancaman mempersiapkan Anda untuk mengelola dan memitigasi risiko. Pendekatan preventif ini mencegah penundaan atau kegagalan di kemudian hari dan menjaga proyek tetap pada jalurnya

🚀 Kekuatan Perencanaan: Tambahkan tonggak pencapaian ke diagram Gantt Anda untuk merayakan keberhasilan kecil dan melacak momen-momen penting dalam proyek. Hal ini menjaga semua orang tetap termotivasi dan sejalan.

Contoh Penggunaan Umum Bagan Gantt

Sebelum kami menyimpulkan, saya ingin berbagi beberapa aplikasi praktis dan contoh penggunaan diagram Gantt agar Anda lebih memahami. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan diagram Gantt berdasarkan kasus penggunaan tertentu:

Penjadwalan proyek : Buatlah jadwal yang realistis dan praktis untuk proyek Anda. Diagram Gantt memberikan gambaran visual yang jelas mengenai jadwal proyek, tugas, dan ketergantungan sehingga Anda dapat menyelesaikan proyek tepat waktu. : Buatlah jadwal yang realistis dan praktis untuk proyek Anda. Diagram Gantt memberikan gambaran visual yang jelas mengenai jadwal proyek, tugas, dan ketergantungan sehingga Anda dapat menyelesaikan proyek tepat waktu.

Alokasi sumber daya : Gunakan diagram Gantt untuk memvisualisasikan beban kerja tim dan individu. Hal ini akan mencegah kelelahan dan membantu manajer proyek menugaskan tugas atau sumber daya yang tepat kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat. Ingat, tim yang bahagia menghasilkan hasil yang membuat orang lain bahagia

Manajemen tenggat waktu : Diagram Gantt sangat berguna untuk memantau kemajuan proyek sesuai dengan jadwal. Memantau tenggat waktu atau tonggak pencapaian membantu mencegah keterlambatan dan memberikan ruang gerak untuk mengembalikan proyek ke jalur yang benar. Anda dapat mengintegrasikan aplikasi ini dengan alokasi sumber daya, dan Anda akan berhasil : Diagram Gantt sangat berguna untuk memantau kemajuan proyek sesuai dengan jadwal. Memantau tenggat waktu atau tonggak pencapaian membantu mencegah keterlambatan dan memberikan ruang gerak untuk mengembalikan proyek ke jalur yang benar. Anda dapat mengintegrasikan aplikasi ini dengan alokasi sumber daya, dan Anda akan berhasil

Kolaborasi tim : Sebagai peta jalan bersama, diagram Gantt menyatukan seluruh tim. Memiliki pemahaman yang sama mendorong transparansi, komunikasi yang terarah, dan rasa kepemilikan terhadap tugas. Hal ini memastikan semua orang tetap selaras dan bertanggung jawab

Menentukan jalur kritis: Buat diagram Gantt yang menggambarkan jalur kritis. Memiliki urutan aktivitas yang secara langsung dan signifikan memengaruhi proyek memungkinkan tim untuk bekerja dengan fokus pada hasil

Temukan Perangkat Lunak Bagan Gantt Gratis Terbaik untuk Tim Anda

Baik Anda sedang merencanakan jadwal sederhana atau mengelola ketergantungan proyek yang kompleks, alat diagram Gantt yang tepat dapat menghemat waktu, mengurangi kebingungan, dan menjaga keselarasan tim Anda. Kabar baiknya? Anda tidak perlu lagi puas dengan alat yang kaku atau usang.

Banyak dari opsi yang kami bahas di sini menawarkan fitur-fitur canggih secara gratis—dan jika Anda mencari sesuatu yang lebih dari sekadar garis waktu, platform manajemen proyek mungkin lebih cocok. Bahkan, kami telah menyusun daftar alat manajemen proyek terbaik yang mungkin berguna bagi Anda.

Jika Anda menginginkan fleksibilitas diagram Gantt dan kekuatan ruang kerja all-in-one, ClickUp layak untuk dicoba. Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, ClickUp menyatukan semuanya—tugas, jadwal, dokumen, dasbor, dan bahkan AI—dalam satu tempat.

