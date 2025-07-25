30+ Prompt Leonardo AI Terbaik untuk Visual yang Menakjubkan

Bayangkan sebuah metropolis bercahaya yang terletak di planet asing, dengan gedung pencakar langit terbuat dari struktur kristal dan sungai neon mengalir di jalan-jalan.

Beberapa tahun yang lalu, mengubah ide-ide tersebut menjadi kenyataan visual memerlukan tim desainer dan seniman visual ahli yang dilengkapi dengan alat-alat canggih.

Berkat Generative AI—bahkan mereka yang tidak memiliki pengalaman desain pun kini dapat menciptakan visual yang menakjubkan dalam hitungan menit. Bayangkan memiliki kekuatan kreatif semacam itu di ujung jari Anda—dengan platform seperti Leonardo AI.

Dalam posting blog ini, kami akan memandu Anda melalui lebih dari 30 contoh prompt Leonardo AI yang dapat disesuaikan, dimodifikasi, atau digunakan sebagai inspirasi untuk menciptakan karya visual Anda sendiri.

Saatnya untuk mulai bekerja! 💁‍♀️

⏰ Ringkasan 60 Detik Leonardo AI adalah platform AI generatif yang mengubah prompt teks menjadi gambar, tekstur, dan seni konsep. Fitur seperti pelatihan model kustom, konversi gambar ke prompt, dan storyboarding memungkinkan pengguna untuk menyempurnakan visual mereka dengan presisi. Menguasai prompt dapat meningkatkan kreativitas dan efisiensi. Prompt yang terstruktur membantu menghasilkan gambar yang akurat dan berkualitas tinggi, sehingga menghemat waktu dan usaha. ClickUp membantu mengelola visual yang dihasilkan oleh AI. Dengan alat seperti Whiteboards, Docs, dan Brain, tim dapat mengorganisir ide, berkolaborasi, dan memperlancar alur kerja kreatif.

Memahami Leonardo AI

Leonardo AI (dibeli oleh Canva) adalah platform AI generatif yang menggunakan algoritma ML canggih untuk mengubah prompt teks menjadi gambar berkualitas tinggi, ilustrasi, tekstur, dan seni konsep.

melalui Leonardo AI

Platform ini juga menyediakan opsi penyesuaian lanjutan bagi pengguna untuk menyempurnakan, memanipulasi, dan memperbaiki karya mereka tanpa membuatnya terlihat buatan atau tidak konsisten. Hal ini sangat berguna bagi pengembang game, desainer, dan seniman yang membutuhkan kontrol yang presisi atas hasil karya mereka.

Fitur utama Leonardo AI

Pelatihan model kustom: Latih AI dengan gambar Anda sendiri untuk menciptakan visual yang sesuai dengan gaya, merek, atau visi artistik Anda.

Image-to-prompt: Unggah gambar, dan AI akan menghasilkan prompt untuk membantu Anda merekreasi atau menyempurnakan visual serupa dengan mudah.

Bantuan prompt AI: Dapatkan prompt yang lebih cerdas dengan saran kata sifat, kata keterangan, dan emosi untuk meningkatkan hasil Anda.

Storyboarding: Buat urutan visual dengan mudah untuk merencanakan cerita, kampanye pemasaran, atau konsep permainan.

Mode Pribadi: Jaga kerahasiaan karya Anda dengan tombol pengaturan sederhana untuk privasi ekstra.

❗️Tidak ingin membayar untuk alat AI lain untuk pembuatan gambar? ClickUp bisa melakukannya semua! Begini caranya. 👇🏼

Mengapa Menguasai Prompt Sangat Penting?

Leonardo AI dapat mengubah ide menjadi visual menakjubkan dalam hitungan menit—tetapi hanya jika Anda memberikan prompt yang tepat. Semakin jelas prompt yang Anda berikan, semakin baik hasil yang dapat Anda harapkan.

Jadi, mari kita lihat mengapa Anda perlu menguasai prompt Leonardo AI:

Memberikan hasil yang akurat: Prompt yang jelas dan terdefinisi dengan baik membantu AI memahami gaya, komposisi, dan detail yang tepat yang Anda inginkan dalam gambar Anda.

Mengurangi percobaan dan kesalahan: Prompt yang jelas mencegah AI menghasilkan visual acak atau tidak sesuai, artinya lebih sedikit revisi.

Meningkatkan kontrol kreatif: Instruksi spesifik memungkinkan Anda menyesuaikan pencahayaan, perspektif, dan efek artistik tanpa perlu pengeditan tambahan.

Meningkatkan skalabilitas: Prompting yang efektif membantu menghasilkan berbagai variasi dari konsep yang sama sambil menjaga konsistensi.

Mengoptimalkan biaya dan efisiensi: Prompt yang terstruktur dengan baik membantu Anda menghasilkan output berkualitas tinggi, mengurangi ketergantungan pada desainer mahal untuk draf awal.

🔍 Tahukah Anda? Beberapa model AI dapat menulis prompt mereka sendiri! Automatic Prompt Engineer (APE) menghasilkan, menguji, dan memilih prompt terbaik—semua dilakukan secara otomatis.

➡️ Baca Lebih Lanjut: Template AI untuk Menghemat Waktu dan Meningkatkan Produktivitas

Contoh prompt Leonardo AI

Leonardo AI menggabungkan kecerdasan buatan dalam desain grafis, menciptakan segala sesuatu mulai dari dunia fantasi yang memukau hingga potret sinematik.

Untuk membantu Anda mendapatkan hasil terbaik, kami telah menyusun lebih dari 30 prompt Leonardo AI yang dapat Anda gunakan sebagai inspirasi atau coba sendiri (saatnya untuk menghidupkan insinyur prompt dalam diri Anda!) 👇

Prompt untuk menghasilkan gambar fantasi dan mitologi

Berikut adalah beberapa prompt Leonardo AI dan gambar hasilnya tentang makhluk mitos, tokoh heroik, dan realitas yang memukau.

1. Wanita Black Canary dalam kain leopard

Prompt: Seorang superhero wanita terinspirasi oleh Black Canary, dengan desain bertema leopard, berdiri tegak di tengah pemandangan kota yang berwarna-warni. Dia mengenakan kostum yang rumit dengan motif leopard dan aksen kulit hitam.

💡Tips Pro: Selalu sertakan elemen narasi sinematik. Gunakan deskripsi yang tepat untuk menambah kedalaman, seperti pencahayaan dramatis, bahan bertekstur, dan konteks lingkungan yang menggugah, untuk mengubah deskripsi karakter dasar menjadi adegan visual yang berlapis-lapis.

2. Naga fotorealistik di pegunungan abad pertengahan

Prompt: Seekor naga hitam yang megah dan sangat detail bertengger di atas bukit berbatu, memandang ke lembah subur dengan sungai yang berkelok-kelok dan pegunungan yang jauh.

3. Seorang samurai sendirian berjalan melalui hutan bambu.

Prompt: Seorang samurai sendirian dengan katana, berjalan melalui hutan bambu berkabut di senja hari, cahaya lembut dan berapi-api di latar belakang, pantulan di air, komposisi sinematik, gaya anime yang sangat detail, pencahayaan dinamis, kabut volumetrik, tekstur yang rumit.

📌 Sebagian besar alat AI secara default menggunakan gambar persegi, tetapi menggunakan rasio aspek kustom memberikan komposisi yang lebih baik. Cinematic (21:9 atau 16:9) : Cocok untuk pemandangan alam dan adegan aksi dinamis.

Vertikal (9:16 atau 4:5) : Ideal untuk potret ramah seluler dengan latar belakang yang imersif.

Extreme Ultra-Wide (32:9): Ideal untuk pemotretan panorama yang luas.

4. Sebuah foto kuil kuno dengan detail yang rumit.

Prompt: Kompleks kuil kuno India dengan ukiran batu yang rumit dan warna batu pasir yang cerah, diterangi oleh sinar matahari yang lembut. Arsitekturnya megah, dikelilingi oleh pepohonan hijau yang rindang, dengan suasana tenang dan abadi yang digambarkan dalam gaya fotorealistik dan sinematik.

Prompt untuk menghasilkan visual arsitektur dan desain interior

Berikut adalah beberapa prompt yang kami coba gunakan untuk menciptakan interior menakjubkan, arsitektur, dan konsep seni futuristik dengan Leonardo AI:

5. Rumah modern dengan kolam renang infinity dan pemandangan laut.

Prompt: Rumah ini memiliki desain gantung yang mencolok dengan kolam renang infinity yang menyatu secara mulus dengan laut. Dikelilingi oleh lanskap minimalis dengan tanaman asli, teras kaca menawarkan pemandangan laut dan cakrawala yang tak terhalang. Cahaya hangat memperkuat suasana tenang dan modern.

🖌️Detail tambahan: Kami menggunakan Leonardo Kino XL dan memilih opsi preset Cinematic untuk membuat gambar ini.

➡️ Baca Lebih Lanjut: Alat AI Media Sosial Terbaik untuk Pemasar

6. Perbaiki pencahayaan pada gambar gedung pencakar langit perkotaan ini.

Prompt: Sebuah gedung korporat modern dengan fasad biru yang elegan, jendela kaca besar yang memantulkan siluet kota, merek ClickUp ditampilkan secara menonjol di bagian atas dengan huruf putih tebal, lingkungan perkotaan dengan gedung pencakar langit di latar belakang, pencahayaan emas hangat pada jam emas, detail tinggi, realistis seperti foto, gaya arsitektur profesional.

7. Arsitektur gurun futuristik

Prompt: Sebuah struktur arsitektur futuristik di tengah lanskap gurun yang luas, dengan desain kaca dan beton yang ramping dan melengkung. Dikelilingi oleh bukit pasir dan pegunungan jauh di bawah langit biru yang cerah, pemandangan ini menggabungkan minimalisme modern dengan atmosfer surreal dan fantasi. Pencahayaan ultra-detail dan sinematik.

8. Ruang teh Jepang minimalis dengan pencahayaan lembut

Prompt: Sebuah ruang teh Jepang yang tenang dengan tikar tatami tradisional, meja kayu rendah, dan pemandangan terbuka ke taman yang rindang dan tenang. Suasana minimalis dengan elemen kayu alami, pencahayaan lembut, dan atmosfer yang damai.

9. Interior gereja abad pertengahan yang megah

Prompt: Interior gereja abad pertengahan, langit-langit berlekuk, lukisan fresco yang rumit, jendela kaca patri, bangku kayu yang detail, aksen altar emas, pencahayaan chandelier yang hangat, sinar matahari yang menerpa lantai batu, fotorealistik, sangat detail.

🎯Ingat: Leonardo AI bekerja paling baik dengan frasa pendek dan deskriptif daripada kalimat panjang dan rumit, jadi buatlah prompt yang jelas dan ringkas.

10. Sebuah mansion gotik yang misterius

Prompt: Sebuah mansion gotik yang terbengkalai dengan lengkungan-lengkungan rumit, lampu gantung berdebu, tirai velvet merah yang robek, lantai kayu yang rusak, cahaya redup yang menyaring melalui jendela-jendela tinggi, dan suasana yang mengerikan dan misterius.

📮 ClickUp Insight: Perpindahan konteks secara diam-diam mengikis produktivitas tim Anda. Penelitian kami menunjukkan bahwa 42% gangguan di tempat kerja berasal dari berpindah-pindah platform, mengelola email, dan berpindah-pindah antara rapat. Bagaimana jika Anda dapat menghilangkan gangguan-gangguan yang mahal ini? ClickUp mengintegrasikan alur kerja (dan obrolan) Anda dalam satu platform yang terintegrasi. Luncurkan dan kelola tugas Anda dari obrolan, dokumen, papan tulis, dan lainnya—sambil fitur bertenaga AI menjaga konteks tetap terhubung, dapat dicari, dan mudah dikelola!

Prompt untuk menghasilkan visualisasi alam dan lanskap

Mari kita gunakan Leonardo AI untuk menciptakan pemandangan alam yang realistis di hutan yang tenang dan pegunungan yang megah 👇

11. Burung yang menakjubkan di pohon yang berbunga

Prompt: Seekor burung berwarna cerah bertengger di dahan bunga sakura pada musim semi, dengan bulu berwarna biru, kuning, dan merah, latar belakang bunga yang kabur, kelopak bunga yang jatuh perlahan, dan sinar matahari yang hangat. Ultra-detail, foto-realistis 8K dengan pencahayaan alami dan warna yang cerah.

12. Seekor beruang kutub yang ganas, melambangkan kekuatan mentah dan drama alam.

Prompt: Seekor beruang kutub yang kuat melintasi lanskap bersalju di bawah langit gelap dan berbadai, diterangi oleh sambaran petir yang terang, salju beterbangan di sekitarnya, dengan gaya sinematik dan fotorealistik, detail yang sangat tinggi, dan atmosfer yang dramatis.

💡Tips Pro: Gunakan double-depth stacking untuk memaksa generator AI menciptakan lapisan alami, seperti yang dilakukan kamera. Alih-alih membiarkan AI menentukan kedalaman, pisahkan secara manual foreground, midground, dan background dalam prompt Anda. Contoh: ‘Seorang ksatria dalam fokus tajam (latar depan), reruntuhan yang tertutup kabut memudar di kejauhan (latar tengah), langit merah darah (latar belakang, sedikit buram).’

13. Daun-daun emas musim gugur di danau yang tenang

Prompt: Pemandangan musim gugur yang tenang di tepi danau yang damai, di mana daun-daun emas dan merah jatuh perlahan dari pohon ek besar. Danau memantulkan warna lembut langit senja, menciptakan suasana yang mimpi dan damai. Gelombang lembut di air menambah kesan realistis, dan angin lembut menggerakkan daun-daun yang tersisa di udara. Pemandangan ini diterangi oleh cahaya hangat dan emas, memperkuat suasana musim gugur yang nyaman. Pencahayaan ultra-detail, fotorealistik, dan sinematik.

14. Close-up fotorealistik bunga matahari yang cerah

Prompt: Sebuah foto realistis close-up bunga matahari kuning cerah dengan daun hijau yang kaya, disusun di atas latar belakang gelap bertekstur.

15. Potret close-up seekor flamingo berukuran jari.

Prompt: Sebuah foto close-up seekor flamingo mini berwarna pink yang bertengger dengan lembut di ujung jari manusia, dengan latar belakang matahari terbenam yang hangat dan keemasan. Bulu flamingo tersebut detail dan lembut, dengan warna pink yang cerah dan tekstur yang rumit.

Prompt untuk menghasilkan konsep fiksi ilmiah dan futuristik

16. Pemimpin wanita pemberontak dalam perlengkapan cyberpunk

Prompt: Rogue, seorang pemimpin perempuan tangguh berusia 30 tahun dari gerakan perlawanan Eclipse Down, berdiri dengan percaya diri. Rambut cokelat panjangnya dengan dreadlocks biru berkilau di bawah cahaya bulan. Ia mengenakan seragam tempur hitam yang dilengkapi dengan sarung tangan cybernetik, lambang logam, dan celana hitam dengan aksen neon biru. Pemandangan kota futuristik di belakangnya bersinar dengan hologram dan cahaya buatan, menandakan kehadirannya yang menonjol.

🔍Tahukah Anda? Anda dapat menggunakan tab Negative Prompt di Leonardo AI untuk menghapus elemen yang tidak diinginkan dalam sebuah gambar. Sebagai permulaan, Anda dapat memasukkan elemen seperti ‘efek buram,’ ‘tangan yang terdistorsi,’ atau ‘tidak ada gambar kartun.’

17. Seorang pria dengan masker gas di kota distopia.

Prompt: Seorang pria yang tampak sedih mengenakan masker gas futuristik di kota distopia yang basah kuyup oleh hujan, diterangi oleh cahaya neon yang lembut. Suasana gelap dan sinematik, dengan tetesan hujan yang detail memantulkan cahaya kota. Ultra-realistis dan atmosferik dengan sentuhan fiksi ilmiah.

18. Kapal luar angkasa alien melayang di atas danau yang tenang saat matahari terbenam.

Prompt: Lukisan digital sebuah kapal luar angkasa alien raksasa yang melayang di atas lanskap tenang saat matahari terbenam, memantulkan bayangan di danau tenang di bawahnya.

19. Gambar foto-realistis Merkurius

Prompt: Sebuah planet raksasa yang bercahaya terang mendominasi langit alien, memancarkan cahaya oranye hangat di atas tanah gersang berbatu dengan bongkahan batu bulat yang tersebar. Sungai berkelok-kelok memantulkan cahaya dua matahari yang terbenam di cakrawala, di bawah langit kosmik yang jernih dipenuhi bintang-bintang. Gambar sinematik, ultra-detail, dan fotorealistik.

🔖 Pengingat Ramah: Gunakan banyak kata kerja aksi dan arahan sinematik dalam prompt Anda. Contoh:❌ ‘Seorang prajurit di medan perang’ → Membosankan✅ ‘Seorang prajurit yang terluka parah memegang pedangnya, hujan turun deras sementara bara api berputar-putar di udara yang berkabut’ → Terasa hidup

20. Kamar tidur bawah air yang futuristik dan mewah

Prompt: Kamar tidur bawah air berkonsep futuristik dengan furnitur putih modern yang elegan dan dinding kaca besar yang menawarkan pemandangan kehidupan laut dan terumbu karang.

Prompt untuk menghasilkan seni abstrak

Mari kita bahas beberapa prompt seni AI yang dapat Anda masukkan ke dalam generator seni AI untuk menghidupkan ide-ide abstrak Anda 👇

21. Poster kucing dengan seni geometris abstrak

Prompt: Desain poster yang menampilkan kucing bergaya dengan latar belakang motif bunga yang cerah dan berwarna-warni, menatap sedikit ke atas, warna yang mencolok, garis yang bersih, pola yang rumit, terinspirasi oleh seni rakyat modern.

22. Tambahkan latar belakang retro ke gambar mobil klasik.

Prompt: Percantik latar belakang mobil merah klasik yang diparkir di lapangan rumput dengan menambahkan langit bergaya retro bermotif sinar matahari, pegunungan jauh, dan pohon palem tinggi. Gunakan warna hangat dan berani dengan estetika nostalgia tahun 1970-an. Biarkan mobil tetap utuh sambil menggabungkan latar belakang secara mulus.

23. Pengaturan meja sarapan

Prompt: Sebuah karya seni digital yang realistis seperti foto, menampilkan meja kayu rustik yang dipenuhi dengan berbagai buah segar, roti buatan tangan, dan segelas madu yang menetes ke atas pancake hangat. Cahaya alami yang lembut menonjolkan tekstur dan warna, menciptakan suasana yang hangat dan mengundang.

24. Foto diam sebuah ceri matang yang mewah.

Prompt: Sebuah foto ceri merah mengkilap dengan tangkai hijau, diletakkan di atas kain berwarna krem lembut. Pencahayaan alami dan tersebar, menciptakan komposisi minimalis dan elegan dengan kedalaman bidang fokus yang dangkal.

25. Cangkir kopi panas di suasana kafe yang nyaman

Prompt: Gambar fotorealistik secangkir kopi yang mengepul di atas smartphone, diletakkan di atas meja kayu di kafe. Latar belakangnya menampilkan pencahayaan ambient hangat dari lampu gantung bergaya industri dan interior kafe modern yang nyaman dengan jendela besar dan detail yang kabur.

26. Sebuah burger juicy di setting restoran

Prompt: Foto realistis close-up burger keju yang juicy dengan selada, tomat, dan roti yang mengkilap, dikelilingi oleh mangkuk kentang goreng, kue, dan camilan di atas meja kayu. Latar belakang menampilkan suasana restoran yang kabur dan diterangi cahaya hangat dengan orang-orang yang sedang makan.

Prompt Leonardo lainnya

27. Penyempurnaan pencahayaan potret

Prompt: Perbaiki gambar seorang wanita yang tersenyum dengan memperkuat pencahayaan lembut di wajahnya dan menambahkan kedalaman pada pemandangan kota yang buram di latar belakang.

28. Pandangan dari atas sebuah pasar yang ramai.

Prompt: Pandangan dari atas sebuah pasar terbuka yang ramai dengan kios-kios berwarna-warni, pembeli yang sibuk, dan pola-pola rumit barang-barang yang disusun secara simetris.

29. Foto close-up rusa yang muncul dari hutan

Prompt: Foto close-up seekor rusa di sebuah ladang hutan, dikelilingi oleh kabut lembut dan dedaunan yang kabur di kejauhan.

30. Gambarkan seseorang yang sedang melihat keluar jendela

Prompt: Sudut pandang tengah dari seseorang yang memandang keluar jendela, dengan cahaya kota terpantul di kaca dan latar belakang dalam ruangan yang buram.

31. Buatlah foto makro yang sangat detail dari gigi jam yang sedang bergerak.

Prompt: Foto makro close-up dari gigi jam yang bergerak, dengan pantulan yang rumit dan detail logam yang tajam. Sangat detail dan fokus.

32. Pandangan yang berfokus pada kedalaman hutan di musim gugur

Prompt: Pandangan yang berfokus pada kedalaman dari sebuah jalan setapak di hutan yang dipenuhi daun-daun musim gugur berwarna-warni, sinar matahari yang menembus pohon-pohon, dan latar belakang yang kabur dari hutan yang jauh.

Dan inilah ringkasan beberapa contoh prompt Leonardo AI yang paling terdefinisi, halus, dan rumit, yang dapat Anda jadikan inspirasi!

🌟 Bonus: Contoh Prompt Midjourney yang Esensial

Membuat Prompt Leonardo AI Anda Sendiri

Setelah Anda melihat beberapa karya seni menakjubkan yang dapat diciptakan oleh Leonardo AI, mari kita bahas pendekatan sistematis untuk membuat prompt yang efektif.

1. Mulailah dengan visi yang jelas

Proses pembuatan prompt dimulai jauh sebelum Anda mengetikkan prompt di bar. Proses ini dimulai dengan visi yang jelas dan detail tentang apa yang ingin Anda ciptakan.

Jangan terburu-buru dalam prosesnya. Sebaliknya, luangkan waktu untuk mengumpulkan inspirasi dan referensi guna membuat prompt yang detail. Lebih baik lagi, gunakan templat moodboard dan papan ide untuk brainstorming agar pikiran Anda terorganisir.

Pendekatan ini akan membantu Anda memikirkan dengan jelas tentang palet warna, gaya seni, dan tema, yang menjadi dasar untuk prompt yang dirancang dengan baik.

2. Tentukan dan deskripsikan subjek Anda

Subjek adalah hal pertama yang Anda masukkan ke dalam generator prompt AI. Ini adalah titik fokus (elemen pusat) gambar, yang menjadi landasan bagi prompt gambar AI Anda untuk bekerja dengan ajaib.

Sekarang, subjek bisa sesederhana pohon. Namun, kunci di sini adalah untuk sespesifik mungkin. Pikirkan atribut seperti warna, ukuran, tekstur, lokasi, atau fitur unik apa pun yang membuat subjek tersebut menonjol.

Jika Anda tidak tahu cara membuat deskripsi subjek, berikut beberapa pertanyaan yang sebaiknya Anda coba jawab: 👉Apa subjeknya? Contoh: orang, hewan, benda, atau pemandangan👉Apakah ada kata kerja yang dapat menggambarkan subjek? Contoh: berjalan, terbang, beristirahat👉Apa jenis suasana atau emosi yang disampaikan oleh subjek? Contoh: damai, misterius, hidup👉Di mana subjek tersebut berada? contoh: di hutan, di atap futuristik, di bawah langit malam berbintang👉Apa detail yang membuat subjek tersebut unik? contoh: mata yang bercahaya, pola yang rumit

Mengambil contoh kami, daripada hanya ‘sebuah pohon’, subjek yang lebih baik untuk generasi gambar AI adalah ‘pohon ek berusia ratusan tahun dengan akar yang berkelok-kelok’.

3. Perbaiki prompt dengan modifikator

Modifier adalah elemen deskriptif yang mengubah ide Anda menjadi hasil yang lebih detail dan nuansa.

Mereka adalah 'detail tambahan' yang menentukan bagaimana subjek Anda terlihat, terasa, atau berinteraksi dengan lingkungannya, mencakup aspek seperti gaya, komposisi, pencahayaan, tekstur, dan lainnya.

Panduan singkat kata-kata yang dapat Anda gunakan untuk menggambarkan berbagai modifikator:

Modifier Deskripsi Panduan Singkat Gaya Tentukan gaya seni dari sebuah gambar Cyberpunk, Anime, Render 3-D, fotorealistik, cat air, abstrak, gotik Pencahayaan Jelaskan bagaimana cahaya berinteraksi dengan subjek atau latar belakang. Pencahayaan studio, cahaya yang bersinar, lampu neon, redup, golden hour, studio, cahaya lembut Suasana Hati Tentukan nada emosional atau suasana gambar. Aneh, tenang, gembira, intens, sedih Tekstur Tentukan nuansa atau detail permukaan suatu gambar Kasar, beraspal, mengkilap, berkilau, lembut seperti beludru, berkilauan, retak Komposisi Jelaskan susunan elemen dalam sebuah bingkai. Simetris, terpusat, fokus tengah, panorama, close-up, sudut lebar Sudut kamera dan lensa Jelaskan jika Anda memiliki kamera dan lensa tertentu yang Anda inginkan. Nikon D850, Canon EOS R6 Mark II, 70mm, 35mm, 85mm, 135mm+, 300mm+, 800mm Lingkungan Jelaskan latar belakang di mana subjek ditempatkan. Hutan berkabut, pemandangan kota, padang rumput yang ajaib, gurun tandus, kota distopia

4. Gunakan prompt negatif secara spesifik

Selanjutnya, di sini Anda secara spesifik memberitahu Leonardo AI tentang apa yang Anda tidak ingin lihat dalam gambar.

Ini bisa berupa fitur, gaya, atau elemen tertentu yang dapat merusak gambar dan membuatnya kurang menarik.

Beberapa kata kunci prompt negatif Leonardo AI yang dapat Anda simpan untuk diri sendiri: Tanpa warna cerah

Tidak ada gambar buram

Tidak ada gambar kartun

Tidak ada wajah yang dikloning

Tidak ada kepala aneh

Tidak ada mata silang

Anda dapat menambahkan detail ini langsung ke prompt Anda, tetapi lebih mudah menggunakan fitur prompt negatif Leonardo AI. Fitur ini membantu menyempurnakan hasil Anda tanpa mengotori prompt utama Anda.

5. Prioritaskan urutan

Sekarang setelah Anda menyempurnakan prompt Anda dengan modifikator dan kata kunci negatif, saatnya untuk memprioritaskan mereka. Atur mereka dalam urutan prioritas untuk membimbing AI dan mendapatkan hasil terbaik.

Dan hey, berikut adalah struktur prompt yang patut Anda simpan:

Subjek deskriptif + gaya + komposisi + pencahayaan warna + detail rendering tambahan + prompt negatif

Mari kita jelajahi beberapa tips praktis untuk membantu Anda membuat prompt AI yang lebih efektif:

Sebagai alat AI untuk desainer, Leonardo AI dapat menghidupkan konsep apa pun, tetapi mengubah ide menjadi proyek kreatif yang sepenuhnya terealisasi adalah tantangan yang berbeda.

Proses ini melampaui sekadar menghasilkan satu gambar. Proses ini melibatkan brainstorming, menyempurnakan ide, merumuskan prompt, menyelaraskan ide dengan tim Anda, dan mengelola umpan balik—semua sebelum visual akhir terbentuk. Tanpa sistem terstruktur untuk mengelola revisi dan mengoordinasikan tugas, proses akan semakin cepat berantakan.

Kenalkan ClickUp — aplikasi serba guna untuk kerja, yang membawa keteraturan, organisasi, dan kolaborasi ke alur kerja kreatif Anda. Berikut cara menggunakannya ⬇️

Gunakan ClickUp Whiteboards untuk menghasilkan ide untuk papan suasana hati Anda.

Setiap proyek desain dimulai dengan percikan inspirasi—sebuah konsep yang menunggu untuk diwujudkan.

Namun, ide-ide tidak berdiri sendiri. Anda membutuhkan ruang untuk mencatat pikiran, menyimpan referensi, dan membiarkan kreativitas mengalir bebas. Tanpa itu, konsep-konsep akan hilang, umpan balik menjadi tersebar, dan keselarasan tim menjadi terganggu.

Pada tahap ini, Anda membutuhkan ClickUp Whiteboards. Mereka menyediakan ruang terstruktur bagi tim Anda untuk brainstorming, menyempurnakan, dan mengorganisir ide sebelum mewujudkannya.

Dengan Whiteboards, Anda dapat brainstorming, berdiskusi, dan mempresentasikan ide-ide Anda secara real-time tanpa kehilangan jejak.

Minta ClickUp Brain untuk mewujudkan ide-ide Anda!

Meskipun alat seperti Leonardo AI berfokus pada pembangkitan gambar kreatif, ClickUp Brain melangkah lebih jauh. Tidak hanya Anda dapat menghasilkan visual menakjubkan dan peta dengan alat ini, tetapi Anda juga mendapatkan kekuatan manajemen proyek terpadu, kecerdasan buatan kontekstual, dan kolaborasi yang mulus—semua dalam satu platform.

Gunakan ClickUp Brain untuk menambahkan detail lebih lanjut pada ide Anda atau bahkan menghasilkan aset gambar yang lengkap.

Dan dengan Brain MAX —pendamping AI desktop khusus ClickUp—Anda dapat mengakses produktivitas berbasis suara, pencarian terpadu di semua aplikasi kerja Anda, dan otomatisasi tanpa tangan. Alih-alih beralih antara alat AI yang terpisah, Anda dapat secara harfiah mengucapkan ide-ide Anda menjadi kenyataan sehingga pekerjaan kreatif, pembangkitan gambar, perencanaan proyek, dan komunikasi tim Anda tetap terhubung dan relevan. 🌼

Jika Anda mencari solusi AI yang tidak hanya menghasilkan gambar, tetapi juga mempermudah alur kerja Anda dan meningkatkan produktivitas tim Anda, inilah solusinya!

💡 Tips Pro: Mengelola banyak karya seni dan visual yang dihasilkan AI? Gunakan ClickUp Whiteboards untuk mengelompokkan mereka berdasarkan suasana hati, palet warna, atau komposisi sehingga tim Anda dapat mempertahankan arah kreatif yang kohesif.

Manfaatkan ClickUp Docs untuk membuat, menyimpan, dan menyempurnakan prompt AI Anda.

Sebuah prompt yang bagus membutuhkan penyempurnaan, iterasi, dan konsistensi untuk mendapatkan hasil terbaik. Belum lagi, Anda akan memiliki beberapa prompt yang perlu dikerjakan pada tahap ini. Inilah saatnya Anda perlu memberikan kerangka kerja dan ruang untuk mengembangkan ide-ide awal Anda.

Membantu Anda, ClickUp Docs dilengkapi dengan ruang terpusat untuk menyimpan, menyempurnakan, dan berkolaborasi pada prompt—memastikan tim Anda tetap sejalan dan proses kreatif Anda tetap terstruktur.

Mulai Buat Prompt di ClickUp Docs Gunakan ClickUp Docs untuk membuat prompt untuk proyek visual Anda.

Secara singkat, gunakan ClickUp Docs untuk:

✅ Dokumentasikan dan sempurnakan prompt AI: Simpan draf awal, uji variasi, dan sesuaikan deskripsi untuk memastikan gambar yang dihasilkan AI sesuai dengan visi Anda.

✅ Buat perpustakaan prompt terpusat: Organisir prompt-prompt sebelumnya berdasarkan kategori, kampanye, atau gaya untuk penggunaan di masa depan.

✅ Kolaborasi secara real-time: Tambahkan catatan, sarankan perbaikan, dan lacak revisi untuk memastikan konsistensi di seluruh proyek kreatif.

✅ Hubungkan Dokumen ke Papan Tulis dan Tugas: Hubungkan catatan brainstorming ke Tugas ClickUp untuk eksekusi proyek yang lebih efisien.

💡 Tips Pro: Buat bagian 'Catatan Keberhasilan Prompt' di ClickUp Docs Anda, di mana Anda mencatat prompt mana yang menghasilkan hasil terbaik, beserta variabel kunci yang membuatnya efektif. Tandai prompt yang berhasil dengan metrik seperti akurasi, kesesuaian gaya, dan jumlah iterasi untuk membangun praktik terbaik yang didukung data.

Dapatkan solusi terpusat untuk menggabungkan prompt AI.

Tanyakan kepada tim desain mana pun, dan mereka akan mengatakan—bekerja lintas departemen adalah kekacauan. Permintaan datang dari segala arah, umpan balik tersebar, dan prioritas terus berubah.

Dan ini bukan sekadar perasaan—86% karyawan mengatakan bahwa kurangnya kolaborasi dan komunikasi yang tidak efektif adalah alasan utama kegagalan di tempat kerja.

Itulah yang dihubungkan oleh ClickUp. Singkatnya, gabungkan semua proyek desain Anda di ClickUp’s Design Solution for Teams dan:

✅ Atur tugas desain yang masuk agar tidak ada yang terlewat✅ Buat secara instan user journeys, personas, dan briefs dengan Brain✅ Bagikan mockups, brainstorm di Whiteboards, dan lacak kemajuan—semua dalam satu tempat✅ Berikan anotasi pada desain, sisipkan file Figma dan InVision, dan dapatkan persetujuan lebih cepat

Organisir, sempurnakan, dan kolaborasikan di seluruh departemen dengan solusi tim desain all-in-one dari ClickUp.

Selain itu, dengan integrasi untuk lebih dari 200 alat, termasuk Slack, Miro, dan Google Suite, ClickUp dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam alur kerja Anda (tanpa repot sama sekali)!

Seperti yang dikatakan Nichole,

Dari proyek desain besar hingga daftar tugas sederhana, kami menggunakan ClickUp untuk menyelesaikan pekerjaan. Aplikasi ini digunakan secara luas di seluruh perusahaan dan mengatasi masalah manajemen tugas untuk memantau kemajuan dan tugas-tugas yang sedang berjalan yang perlu diselesaikan.

Dari proyek desain besar hingga daftar tugas sederhana, kami menggunakan ClickUp untuk menyelesaikan pekerjaan. Aplikasi ini digunakan secara luas di seluruh perusahaan dan mengatasi masalah manajemen tugas untuk memantau kemajuan dan tugas-tugas yang sedang berjalan yang perlu diselesaikan.

➡️ Baca Lebih Lanjut: Tren Desain Grafis untuk Membedakan Perusahaan Anda

Optimalkan Proses Kreatif Anda dengan ClickUp

Pada akhirnya, pelaksanaan proyeklah yang paling penting—terutama bagi tim yang menangani beberapa proyek kreatif sekaligus. Tanpa alat yang tepat, kolaborasi terasa terpecah-pecah, ide-ide hilang, dan tenggat waktu terlewatkan.

Itulah mengapa ClickUp menjadi penyelamat bagi tim yang terpisah, menghubungkan mereka dengan Whiteboards untuk brainstorming, Docs untuk mengorganisir ide, dan Chat untuk kolaborasi real-time—semua didukung oleh AI.

Tidak ada lagi kesalahpahaman. Tidak ada lagi alur kerja yang berantakan. Hanya kolaborasi tim yang lancar dari awal hingga akhir. Coba ClickUp hari ini!