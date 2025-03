15 Alat Pelaporan Status untuk Manajemen Proyek yang Lebih Baik

Pembaruan proyek tidak perlu menjadi hal yang harus dilakukan. Hal ini bisa menjadi hal yang menarik jika Anda tidak tenggelam dalam spreadsheet dan justru mengawasi gambaran besarnya dengan jelas-keterkaitan setiap tugas, pergeseran momentum yang tidak kentara, dan pola-pola yang muncul yang bisa membuat atau menghancurkan proyek Anda.

Sebagai seorang manajer proyek yang pernah berada di sana dan melakukan hal tersebut-bergulat dengan rantai email yang tak ada habisnya dan menguraikan laporan yang tak terhitung jumlahnya-saya di sini untuk berbagi alat bantu yang telah membantu saya mencapai tujuan saya.

Saya telah menyusun daftar 15 alat pelaporan status terbaik sebagai rekomendasi utama saya. Rekomendasi ini didasarkan pada pengalaman saya dengan alat pelaporan status dan penelitian tim ClickUp.

Berikut ini adalah 15 alat pelaporan status teratas:

ClickUp: Terbaik untuk manajemen proyek lengkap dan pelacakan status tugas Trello: Terbaik untuk visualisasi laporan status Asana: Terbaik untuk pelaporan berbasis tugas dengan kolaborasi tim Monday.com: Terbaik untuk pelacakan status proyek kolaboratif Airtable: Terbaik untuk memvisualisasikan data proyek dan laporan status dalam antarmuka dengan kode rendah Basecamp: Terbaik untuk komunikasi tim proyek yang sederhana Smartsheet: Terbaik untuk pelacakan status proyek berbasis spreadsheet Wrike: Terbaik untuk perencanaan dan pelacakan proyek yang kompleks Notion: Terbaik untuk manajemen pengetahuan dan pelacakan status pada satu platform Zoho Projects: Terbaik untuk manajemen proyek kustom yang terjangkau dengan pelaporan tingkat lanjut Jira Best: untuk tim Agile dan pelacakan masalah Manajemen Portofolio Proyek Microsoft: Terbaik untuk pelacakan status portofolio proyek berskala besar Hive: Terbaik untuk pembaruan waktu nyata dan kolaborasi tim Plecto: Terbaik untuk visualisasi data waktu nyata untuk pelacakan status Geckoboard: Terbaik untuk memvisualisasikan status proyek dengan dasbor yang dapat disesuaikan

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alat Pelaporan Status?

Ketika Anda memilih alat pelaporan status, ada beberapa fitur utama yang perlu diingat:

Pelacakan waktu nyata: Carilah alat yang menyediakan pembaruan instan pada garis waktu proyek sehingga semua orang di tim Anda mengetahui perubahan yang terjadi

Carilah alat yang menyediakan pembaruan instan pada garis waktu proyek sehingga semua orang di tim Anda mengetahui perubahan yang terjadi Dasbor yang dapat disesuaikan: Dasbor proyek yang dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda membantu menyoroti data yang paling penting untuk kemajuan tim Anda

Dasbor proyek yang dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda membantu menyoroti data yang paling penting untuk kemajuan tim Anda Integrasi dan otomatisasi: Alat yang terhubung secara mulus dengan perangkat lunak yang sudah ada-seperti Slack, Google Drive, atau CRM-membuat manajemen proyek menjadi pengalaman yang lebih terhubung

Alat yang terhubung secara mulus dengan perangkat lunak yang sudah ada-seperti Slack, Google Drive, atau CRM-membuat manajemen proyek menjadi pengalaman yang lebih terhubung Skalabilitas: Kebutuhan pelaporan Anda dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan tim Anda, jadi penting untuk memilih solusi yang dapat berkembang bersama Anda

Kebutuhan pelaporan Anda dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan tim Anda, jadi penting untuk memilih solusi yang dapat berkembang bersama Anda Kemudahan penggunaan dan dukungan: Alat bantu harus intuitif dan menawarkan sumber daya dukungan pelanggan yang bermanfaat

15 Alat Pelaporan Status Terbaik

Menciptakan gambaran yang jelas dan akurat tentang kemajuan proyek Anda dimulai dengan pelaporan status yang efektif. Analisis ini membantu mengidentifikasi potensi hambatan dan penundaan, memastikan bahwa Anda menangani area yang membutuhkan perhatian secara proaktif. Ada alat bantu untuk setiap gaya pelaporan-Anda hanya perlu menemukan yang paling sesuai dengan kebutuhan tim Anda.

Sekarang saya akan membahas semua platform pelaporan status yang menawarkan hal-hal penting untuk membuat dan berbagi pembaruan proyek yang berwawasan.

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen proyek dan pelacakan status tugas secara menyeluruh)

Lacak kemajuan, bagikan pembaruan, dan jaga agar semua orang tetap mendapatkan informasi yang sama dengan ClickUp

Jika Anda mencari alat yang lebih dari sekadar pelaporan status dasar, Anda akan senang menemukan ClickUp untuk Manajemen Proyek seperti saya.

Rata-rata pekerja pengetahuan beralih di antara aplikasi yang berbeda hampir 1200 kali per hari . Peralihan konteks yang konstan ini merugikan organisasi hingga 9% waktu produktif per karyawan per tahun.

Sebagai aplikasi segalanya untuk bekerja, ClickUp mengkonsolidasikan tugas, tujuan, catatan, dan percakapan Anda ke dalam satu antarmuka. Hal ini, ditambah dengan AI asli platform, membuatnya lebih mudah untuk memvisualisasikan dan melaporkan semua proyek Anda-tanpa harus berpindah-pindah ke lusinan aplikasi yang terpisah-pisah.

📮ClickUp Insight: Peralihan konteks secara diam-diam menggerogoti produktivitas tim Anda. Penelitian kami menunjukkan bahwa 42% gangguan di tempat kerja berasal dari menyulap platform, mengelola email, dan berpindah-pindah rapat. Bagaimana jika Anda bisa menghilangkan gangguan yang merugikan ini? ClickUp menyatukan alur kerja Anda (dan obrolan) dalam satu platform yang efisien. Luncurkan dan kelola tugas Anda dari seluruh obrolan, dokumen, papan tulis, dan banyak lagi-dengan fitur bertenaga AI yang menjaga konteks tetap terhubung, dapat dicari, dan dikelola!

Personalisasi pelacakan tugas dengan Status Kustom ClickUp

Lacak kemajuan proyek menggunakan Status Tugas Khusus ClickUp yang dengan jelas menunjukkan apakah sebuah tugas harus dilakukan, sedang berlangsung, atau selesai. Tetapi jangan membatasi diri Anda pada kategori-kategori ini. Sebagai contoh, Anda bisa mengubah label-label ini menjadi 'Desain', 'Kembangkan', 'Uji', dan 'Siap' untuk proyek perangkat lunak Anda atau 'Menunggu', 'Dikemas', 'Dikirim', dan 'Dikirim' untuk pesanan eDagang Anda.

Visualisasikan produktivitas Anda menggunakan Dasbor ClickUp

Gabungkan informasi ini di berbagai tugas dan proyek (ya, bahkan yang lintas fungsi!) menggunakan Dasbor ClickUp . Lebih dari 50 kartu kustomnya, termasuk diagram lingkaran, grafik batang, grafik burnup dan burndown, grafik garis, dan banyak lagi, sangat baik untuk pemantauan proyek secara real-time dan otomatisasi pelaporan status.

Ingin mempelajari cara membuat dasbor manajemen proyek? Berikut ini adalah penjelasan langkah demi langkah! ClickUp Brain juga meningkatkan pelaporan status dengan menggunakan wawasan, otomatisasi, dan manajemen pengetahuan yang didukung oleh AI untuk menyederhanakan pembaruan dan pengambilan keputusan. Anda dapat menggunakannya untuk:

Secara otomatis meringkas pembaruan proyek, catatan rapat, atau utas tugas yang panjang, sehingga lebih mudah menghasilkan laporan status yang jelas dan ringkas

Ringkas aktivitas tugas apa pun, pembaruan proyek, catatan rapat, atau dokumen dengan ClickUp Brain

Menganalisis tugas, tanggal jatuh tempo, dan tingkat penyelesaian untuk memberikan wawasan waktu nyata dan item tindakan dari seluruh ruang kerja Anda

Gunakan ClickUp Brain untuk meringkas item tindakan berdasarkan data ruang kerja Anda

Buat draf presentasi harian, laporan status proyek mingguan, atau ringkasan eksekutif berdasarkan data waktu nyata

Memindai diskusi di Obrolan ClickUp komentar, dan Dokumen untuk menampilkan detail yang relevan untuk laporan-seperti risiko, pemblokiran, atau persetujuan yang diperlukan

Jika Anda lebih menyukai struktur OKR klasik dalam penetapan tujuan, Anda juga akan menyukai fitur Sasaran ClickUp fitur.

Lacak dan laporkan kemajuan OKR tahunan dan triwulanan Anda dengan ClickUp Goals

Saya menggunakan ini untuk menyiapkan sasaran terikat waktu dan menambahkan metrik target atau persentase penyelesaian. Berdasarkan pengalaman saya dengan Alternatif ClickUp saya percaya ClickUp Goals adalah cara termudah untuk mengukur kemajuan dan mendapatkan kejelasan tentang apa yang dibutuhkan untuk sukses.

Templat ClickUp yang sudah dibuat sebelumnya semakin menyederhanakan pelaporan status dengan menawarkan format terstruktur untuk melacak kemajuan dan tujuan proyek. Templat Laporan Status Proyek ClickUp sangat ideal untuk mengatur pembaruan, item tindakan, dan sorotan proyek, memberikan pemangku kepentingan pandangan yang komprehensif tentang status proyek di satu tempat.

Templat Laporan Status Proyek ClickUp

Anda dapat memperbarui templat secara teratur dengan metrik atau tonggak penting untuk mempertahankan gambaran yang jelas tentang kemajuan proyek. Sesuaikan bagian templat untuk disinkronkan dengan kebutuhan pelaporan unik tim Anda, seperti menambahkan bagian penilaian risiko jika proyek Anda memiliki ketergantungan yang kompleks.

Gunakan fitur Sasaran dan OKR di samping fitur templat laporan status proyek untuk menjaga agar target kinerja dan pembaruan proyek tetap terhubung untuk memudahkan referensi.

💡Tip Pro: Buat tampilan khusus di Dasbor ClickUp Anda yang memfilter tugas berdasarkan:

⛳️ Status (misalnya, "Sedang Berlangsung," "Diblokir") ⌚️ Prioritas (misalnya, "Prioritas Tinggi" saja) 📆 Tanggal Jatuh Tempo (misalnya, "Tugas jatuh tempo minggu ini")

Simpan tampilan yang difilter berbeda untuk eksekutif, pemimpin tim, atau departemen tertentu untuk memberi mereka hanya wawasan yang mereka butuhkan-tanpa bulu.

Fitur terbaik ClickUp

Buat dependensi untuk tugas-tugas prioritas tinggi terlebih dahulu untuk memvisualisasikan jalur proyek penting dengan lebih baik dan memastikan prioritas utama tetap berada di jalurnya

Gabungkan dependensi dengan Pencapaian ClickUp untuk menandai tahapan-tahapan penting dalam proyek Anda, memberikan pemangku kepentingan sebuah peta kemajuan yang jelas

Gunakan fitur @mention untuk menandai anggota tim, memastikan respons cepat dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pelacakan proyek

Memvisualisasikan kemajuan tugas dalam 15+ kustom Tampilan ClickUp termasuk bagan Gantt, papan Kanban, daftar, dan kalender

Sesuaikan pemberitahuan dan peringatan agar tidak pernah melewatkan pembaruan status penting

Pastikan kolaborasi yang lancar dengan integrasi ClickUp dengan alat populer seperti Slack dan Google Drive

Keterbatasan ClickUp

Beberapa pengguna melaporkan adanya kurva pembelajaran karena fitur-fiturnya yang ekstensif

Harga ClickUp

Gratis Selamanya

Tak Terbatas : $7/pengguna per bulan

: $7/pengguna per bulan Bisnis : $12/pengguna per bulan

: $12/pengguna per bulan Perusahaan : Hubungi untuk harga

: Hubungi untuk harga Klik Brain: Tambahkan ke paket berbayar apa pun dengan harga $7 per Ruang Kerja per anggota per bulan

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (9.500+ ulasan)

4.7/5 (9.500+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna di dunia nyata tentang ClickUp?

Fitur bawaan ClickUp memudahkan untuk mengatur proyek, melacak tenggat waktu, dan membuat laporan. Kemampuan untuk menetapkan tugas dan melacak kemajuan sangat membantu, dan dilengkapi dengan banyak templat yang sudah dirancang sebelumnya yang bisa digunakan. Kami bisa mendelegasikan tanggung jawab kepada anggota tim yang berbeda, menetapkan prioritas, dan memantau status setiap tugas secara real time. Proyek tetap sesuai jadwal karena tidak ada kebingungan dan lebih banyak pertanggungjawaban individu._ Ulasan G2 💡Tip Pro: Jadwalkan rapat laporan status mingguan, bulanan, atau kuartalan untuk meninjau kemajuan tujuan. Gunakan ClickUp Goals selama rapat ini untuk memberi informasi terbaru kepada anggota tim tentang apa yang telah dicapai dan apa yang masih perlu diperhatikan.

2. Trello (Terbaik untuk visualisasi laporan status)

via Trello Anda akan menemukan Trello berguna jika Anda membutuhkan pelaporan status visual yang disederhanakan Sistem papan Kanban yang intuitif dan tata letak berbasis kartu memungkinkan Anda mengatur dan melacak tugas secara visual.

Setiap kartu mewakili sebuah tugas. Anda bisa menarik dan melepas tugas ke dalam tahapan yang berbeda dan memberi label berdasarkan prioritas. Anda juga bisa menambahkan lebih banyak konteks pada tugas di dalam kartu, memastikan akses mudah ke informasi seperti tanggal jatuh tempo tugas dan penerima tugas. Trello cocok untuk tim yang mencari cara yang mudah dan menarik secara visual untuk melacak pembaruan status.

Fitur terbaik Trello

Buat daftar periksa dan subtugas dalam kartu untuk memecah proyek yang lebih besar

Menetapkan dan melacak tenggat waktu untuk setiap tugas agar laporan status tetap akurat

Menambahkan file dan memberikan komentar agar semua pembaruan status tetap terpusat

Integrasikan dengan mudah dengan alat bantu eksternal untuk meningkatkan kemampuan pelaporan

Keterbatasan Trello

Opsi pelaporan terbatas tanpa Power-Up berbayar

Tidak terlalu berharga untuk proyek yang lebih besar dengan ketergantungan yang kompleks

Harga Trello

**Gratis

Standar: $6/pengguna per bulan

$6/pengguna per bulan Premium: $12,50/pengguna per bulan

$12,50/pengguna per bulan Enterprise: $17,5/pengguna per bulan (ditagih setiap tahun)

Peringkat dan ulasan Trello

G2: 4.4/5 (13.500+ ulasan)

4.4/5 (13.500+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (23.000+ ulasan)

Baca juga: Trello vs ClickUp: Alat Manajemen Proyek Mana yang Terbaik? Fakta Menarik: Nama Trello berasal dari kata teralis, yang merupakan nama kode untuk proyek ini pada tahap awal.

3. Asana (Terbaik untuk pelaporan berbasis tugas dengan kolaborasi tim)

via Asana Asana dikenal dengan kesederhanaan dan fitur-fiturnya yang mudah untuk manajemen proyek, yang meliputi penugasan tugas, pelacakan status waktu nyata, dan opsi pelaporan yang terperinci.

Tampilan garis waktu Asana bisa membantu Anda dengan mudah melacak kemajuan proyek, sementara fitur portofolionya menawarkan gambaran umum secara simultan untuk beberapa proyek. Saya merasa ini berguna bagi manajer proyek yang menangani beberapa tim.

Fitur terbaik Asana

Menandai poin-poin penting dalam proyek untuk melacak kemajuan status secara keseluruhan

Membuat bidang khusus untuk pelaporan yang lebih spesifik berdasarkan kebutuhan proyek Anda

Menghasilkan laporan status terperinci dengan filter khusus

Keterbatasan Asana

Pengguna telah melaporkan gangguan dalam menempelkan teks ke dalam tugas

Fitur pelaporan dapat ditingkatkan, misalnya, dengan menyertakan cara untuk melihat hasil kerja tim dalam hitungan jam

Harga Asana

Personal: Gratis selamanya

Gratis selamanya Pemula: $8,50/pengguna per bulan

$8,50/pengguna per bulan Lanjutan: $19,21/pengguna per bulan

$19,21/pengguna per bulan Perusahaan: Harga khusus

Harga khusus Perusahaan+: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Asana

G2: 4.4/5 (10.500+ ulasan)

4.4/5 (10.500+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (13.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna dalam kehidupan nyata tentang Asana?

Saya senang bisa memisahkan tugas di antara beberapa departemen dan kemudian sub tugas di dalam departemen itu sendiri. Saya telah menggunakan Asana dan ClickUp, dan saya merasa bahwa Asana memiliki UI yang lebih lemah dan tidak intuitif atau mudah dipelajari. Ulasan Capterra 4. Monday.com (Terbaik untuk pelacakan status proyek kolaboratif)

via Monday.com Saya menggunakan Monday.com untuk membangun alur kerja dan dasbor sambil berkolaborasi dengan beberapa tim. Alur kerja yang dapat disesuaikan dan antarmuka visualnya membuatnya ideal untuk proyek kolaboratif dengan pelaporan status yang dinamis.

Pelacakan status visualnya intuitif, dan alat ini terintegrasi dengan baik dengan aplikasi yang paling sering digunakan, seperti Slack dan Google Workspace.

Fitur terbaik Monday.com

Memvisualisasikan beban kerja tim untuk memastikan pelaporan status mencerminkan kapasitas tim

Berbagi file, berkomentar, dan menandai anggota tim secara langsung dalam tugas

Buat dasbor yang dipersonalisasi untuk kebutuhan pelacakan status tertentu

Mengotomatiskan pembaruan status tugas dan pemberitahuan untuk menghemat waktu

Keterbatasan Monday.com

Fitur manajemen data terbatas dibandingkan dengan alat seperti ClickUp

Bisa jadi mahal untuk tim yang lebih besar

Harga Monday.com

Gratis

Dasar: $12/kursi per bulan

$12/kursi per bulan Standar: $14/kursi per bulan

$14/kursi per bulan Pro: $24/kursi per bulan

$24/kursi per bulan Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Monday.com

G2: 4.7/5 (12.500+ ulasan)

4.7/5 (12.500+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (5.000+ ulasan)

5. Airtable (Terbaik untuk memvisualisasikan data proyek dan laporan status dalam antarmuka kode rendah)

melalui Airtable Airtable menggabungkan fungsionalitas spreadsheet dengan kekuatan basis data relasional, menawarkan cara yang unik untuk mengelola data proyek dan melacak status di seluruh tugas.

Saya telah bereksperimen dengan platform ini untuk mengimplementasikan Status RAG melacak dan menyesuaikan beberapa format laporan status. Dengan mudah Anda dapat membuat tampilan kisi, kalender, Kanban, atau galeri untuk memvisualisasikan status proyek.

Fitur terbaik Airtable

Sesuaikan tabel untuk melacak detail proyek dengan cara yang sesuai dengan alur kerja Anda, ideal untuk tim yang menangani proyek yang kaya data

Gunakan integrasi untuk menghubungkan Airtable dengan alat bantu seperti Slack, Dropbox, dan Google Kalender untuk manajemen proyek yang kohesif dan otomatis

Gunakan templat pelacakan status yang sesuai dengan semua jenis proyek, sehingga membantu Anda bekerja lebih cepat

Gunakan rumus untuk menghitung pembaruan status secara otomatis saat data diperbarui

Keterbatasan Airtable

Dapat membingungkan bagi pengguna yang tidak terbiasa dengan struktur basis data

Harga airtable

**Gratis

Tim: $24/kursi per bulan

$24/kursi per bulan Bisnis: $54/kursi per bulan

$54/kursi per bulan Skala perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Airtable

G2: 4.6/5 (2.500+ ulasan)

4.6/5 (2.500+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (2.000+ ulasan)

6. Basecamp (Terbaik untuk proyek sederhana dan komunikasi tim)

melalui Basecamp Basecamp adalah alat bantu manajemen proyek yang menyederhanakan komunikasi tim.

Alat ini memiliki fitur 'Hill Charts' yang khas yang secara intuitif memungkinkan tim memperbarui dan melacak kemajuan proyek. Anggota tim menggunakannya untuk menyeret cakupan proyek ke posisinya, yang secara visual merepresentasikan status pekerjaan.

Hal ini memberikan manajer pandangan tingkat kedua yang kuat yang menunjukkan status saat ini dari setiap tugas dan bagaimana pekerjaan berlangsung dan berkembang selama durasi proyek.

Fitur terbaik Basecamp

Gunakan papan pesan pusat untuk menjaga agar diskusi tetap teratur dan dapat diakses oleh seluruh tim

Bagikan file dan dokumen dalam satu ruang kolaboratif untuk pelacakan status tanpa hambatan

Memanfaatkan obrolan tim bawaan untuk mengomunikasikan pembaruan status secara real-time

Atur check-in otomatis harian atau mingguan agar semua orang selalu mendapatkan informasi terbaru tentang status proyek

Keterbatasan Basecamp

Beberapa pengguna menganggap tampilan default tidak menarik dan sulit untuk diubah

Harga basecamp

Uji coba gratis

Basecamp Plus: $15/pengguna per bulan

$15/pengguna per bulan Basecamp Pro Unlimited: $299/bulan (ditagih setiap tahun)

Peringkat dan ulasan Basecamp

G2: 4.1/5 (5.000+ ulasan)

4.1/5 (5.000+ ulasan) Capterra: 4.3/5 (14.000+ ulasan)

🧠Fakta Menarik: Basecamp pada awalnya dikembangkan sebagai alat internal untuk 37 sinyal untuk mengelola proyek dan klien.

7. Smartsheet (Terbaik untuk pelacakan status proyek berbasis spreadsheet)

melalui Smartsheet 👀Tahukah Anda Kurangnya akses ke informasi yang diperlukan berdampak negatif pada moral 88% karyawan .

Smartsheet menggabungkan keakraban spreadsheet dengan kemampuan manajemen proyek.

Platform ini memungkinkan pengguna untuk membuat laporan status yang canggih dengan beberapa kolom yang melacak inisiatif, kepemilikan, kemajuan, dan catatan kontekstual. Tim dapat memanfaatkan penautan sel untuk secara otomatis menarik data dari lembar pelacakan proyek yang sudah ada, sehingga mengurangi upaya pelaporan manual.

Fitur terbaik Smartsheet

Menghasilkan laporan status proyek berdasarkan data proyek untuk pembaruan status yang akurat

Visualisasikan kemajuan dan status tugas dengan bagan gaya Gantt

Hubungkan Smartsheet dengan alat bantu seperti Microsoft Office dan Google Workspace untuk kolaborasi yang lancar

Keterbatasan Smartsheet

Opsi gaya dasbor yang terbatas

Kurva pembelajaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan alat bantu lainnya

Harga Smartsheet

Pro: $12/anggota per bulan

$12/anggota per bulan **Bisnis: $24/anggota per bulan

Perusahaan : Harga khusus

: Harga khusus Manajemen Pekerjaan Lanjutan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Smartsheet

G2: 4.4/5 (18.000+ ulasan)

4.4/5 (18.000+ ulasan) Capterra: 4,5/5 (3.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Smartsheet?

Smartsheet memungkinkan untuk merencanakan, melacak, mengotomatisasi, mengeksekusi, dan melaporkan pekerjaan secara real-time. Saya suka bahwa Smartsheet memiliki kemampuan integrasi yang didukung kuat yang membantu menghubungkan dengan berbagai aplikasi eksternal seperti Okta, Tableau, Google Calendar, dll. Ulasan Capterra Baca juga: Smartsheet vs ClickUp: Alat Manajemen Proyek Mana yang Terbaik? 8. Wrike (Terbaik untuk perencanaan dan pelacakan proyek yang kompleks)

melalui Mogok Perangkat lunak manajemen proyek yang canggih, Wrike hadir dengan pelacakan bawaan dan kemampuan pelaporan status dengan presisi tinggi. Perangkat lunak ini dirancang untuk membantu tim tetap terorganisir dan produktif.

Platform ini menawarkan berbagai metode visualisasi data, termasuk diagram lingkaran, grafik, dan aliran aktivitas dinamis yang secara kronologis menampilkan tugas dan pencapaian proyek. Anda juga bisa menganalisis tren berbasis waktu berdasarkan bulan, kuartal, atau tahun, sehingga membantu tim mengukur lintasan proyek dan menemukan potensi masalah sejak dini.

Fitur terbaik Wrike

Sesuaikan tampilan dan ruang kerja untuk mencerminkan kebutuhan tim Anda dengan visualisasi 360°

Mengotomatiskan alur kerja, termasuk persetujuan, formulir permintaan, dan cetak biru, sehingga tim dapat fokus pada pekerjaan mereka yang paling berharga

Akses wawasan instan dan dasbor waktu nyata yang mendukung keputusan berbasis data dan kepemimpinan yang gesit

Batasan-batasan

Kurva pembelajaran yang lebih curam dibandingkan dengan alat lain dalam daftar ini

Harga Wrike

**Gratis

Tim: $10/pengguna per bulan

$10/pengguna per bulan Bisnis: $24,80/pengguna per bulan

$24,80/pengguna per bulan Perusahaan: Harga khusus

Harga khusus Pinnacle: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Wrike

G2: 4.2/5 (3500+ ulasan)

4.2/5 (3500+ ulasan) Capterra: 4.3/5 (2500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna kehidupan nyata tentang Wrike?

Wrike telah menerapkan dasbor yang memungkinkan kami menciptakan transparansi yang lebih baik. Transparansi ini tidak hanya untuk tim program tetapi juga untuk orang-orang di luar program kami. Kami telah menerapkan pembacaan mingguan yang dikirimkan ke banyak pemangku kepentingan untuk membantu semua orang mendapatkan informasi tentang kemajuan kami di seluruh portofolio proyek kami. Ulasan G2 9. Notion (Terbaik untuk manajemen pengetahuan dan pelacakan status pada satu platform)

melalui Gagasan Menurut saya, Notion cukup serbaguna dan berharga bagi tim yang ingin mengkonsolidasikan pembaruan status proyek dengan dokumentasi tim di satu tempat.

Properti status Notion memungkinkan pelacakan granular, mencegah jebakan umum pelaporan status yang tidak konsisten. Sistem ini mencegah anggota tim membuat kategori status yang tidak terdefinisi, sehingga memastikan komunikasi yang terstandardisasi.

Anda dapat menambahkan bidang khusus seperti pencapaian proyek, tantangan, dan langkah selanjutnya, membuat laporan status yang komprehensif yang memberikan wawasan mendalam tentang perkembangan proyek.

Fitur terbaik Notion

Melacak tugas menggunakan database yang dapat disesuaikan untuk menampilkan data dalam daftar, kalender, atau papan

Menggunakan berbagai templat yang telah dibuat sebelumnya untuk berbagai jenis dokumen, seperti artikel, laporan status proyek, dan presentasi

Tautkan laporan status ke dokumen proyek untuk memudahkan referensi

Keterbatasan gagasan

Beberapa pengguna telah melaporkan perlunya versi offline

Tidak sesuai untuk proyek-proyek yang kompleks dan lintas fungsi

Harga gagasan

**Gratis

Plus: $12/kursi per bulan

$12/kursi per bulan Dasar: $18/kursi per bulan

$18/kursi per bulan Perusahaan : Harga khusus

: Harga khusus Notion AI: Tambahkan $10/anggota per bulan

Peringkat dan ulasan gagasan

G2: 4.7/5 (5500+ ulasan)

4.7/5 (5500+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (2000+ ulasan)

10. Zoho Projects (Terbaik untuk manajemen proyek kustom yang terjangkau dengan pelaporan tingkat lanjut)

melalui Proyek Zoho Zoho Projects menawarkan dasbor yang dapat disesuaikan yang memungkinkan manajer proyek dan tim untuk dengan cepat mendapatkan gambaran umum tentang status proyek, kemajuan tugas, dan KPI yang dipilih.

Sistem pelaporan platform ini mencakup fitur-fitur inovatif seperti bagan Gantt kronologi, grafik pemanfaatan sumber daya, dan laporan varians yang membantu tim memahami lintasan proyek dan potensi risiko. Pengguna dapat dengan mudah memotong dan mengiris data proyek, menciptakan visualisasi yang mendalam tanpa memerlukan keahlian teknis.

Fitur terbaik Zoho Projects

Memastikan laporan status mencerminkan informasi terkini dengan pembaruan waktu nyata

Melacak status tugas, pencapaian, dan ketergantungan individu dengan mudah, sehingga jelas di mana posisi proyek pada waktu tertentu

Menghasilkan laporan status proyek yang terperinci yang menyoroti kemajuan proyek bersama dengan wawasan tentang alokasi sumber daya, waktu yang dihabiskan, dan penggunaan anggaran

Secara otomatis membuat dan mengirim laporan status berdasarkan interval yang telah ditentukan sebelumnya (misalnya, harian, mingguan, atau bulanan)

Keterbatasan Proyek Zoho

Beberapa fitur penting tidak ada dalam alat ini, seperti pengurutan kolom tampilan tabel, pemfilteran pada beberapa kolom, dan pengisian otomatis bidang tugas

Harga Zoho Projects

**Gratis

Premium: $5/bulan

$5/bulan Perusahaan: $10/bulan

Peringkat dan ulasan Zoho Projects

G2: 4.3/5 (450+ ulasan)

4.3/5 (450+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (700+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna di dunia nyata tentang Zoho Projects?

Bisnis kecil perlu melacak setiap proyek secara individual di tingkat mikro dan proyek Zoho menyediakan cara yang ramah di kantong untuk melakukan hal itu. UI dan pengaturannya terlalu rumit, akan lebih baik jika ada tutorial youtube yang jelas atau AI yang dapat mengatur tugas untuk Anda. Ulasan Capterra 11. Jira (Terbaik untuk tim Agile dan pelacakan masalah)

melalui Jira Jira dari Atlassian sangat populer di kalangan tim Agile, terutama untuk proyek pengembangan perangkat lunak. Jira menawarkan pelacakan status terperinci untuk tugas, sprint, dan masalah.

Meskipun ClickUp melakukan pekerjaan yang lebih baik di sini, saya masih menyukai berbagai laporan bawaan yang ditawarkannya, termasuk grafik burndown, grafik kecepatan, dan laporan sprint yang akan sangat berguna bagi tim Agile.

Fitur terbaik Jira

Membuat laporan kustom yang bisa disimpan, dibagikan, atau ditambahkan ke dasbor

Melacak bug, tugas, dan peningkatan dengan opsi pelaporan proyek yang mendetail untuk visibilitas

Gunakan sistem pemfilteran yang kuat untuk membuat kueri khusus menggunakan JQL, yang dapat menarik data spesifik untuk laporan status

Keterbatasan Jira

Bisa jadi rumit untuk diatur dan digunakan untuk tim non-perangkat lunak

Beberapa pengguna melaporkan kecepatan yang berkurang selama jam kerja puncak

Harga Jira

**Gratis

Standar: $7,53/pengguna per bulan

$7,53/pengguna per bulan Premium $13,53/pengguna per bulan

$13,53/pengguna per bulan Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Jira

G2: 4.3/5 (6000+ ulasan)

4.3/5 (6000+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (15000+ ulasan)

12. Manajemen Portofolio Microsoft Project (Terbaik untuk pelacakan status portofolio proyek berskala besar)

melalui Manajemen Portofolio Microsoft Projectent Salah satu kekuatan utama Microsoft Project PPM adalah kemampuannya untuk membantu Anda mengelola seluruh portofolio proyek. Manajer portofolio dapat melihat status semua proyek dalam portofolio, memprioritaskannya berdasarkan tujuan strategis, dan menyesuaikan sumber daya dan jadwal untuk memastikan hasil yang sukses.

Hal ini sangat berguna bagi pimpinan senior dan pemangku kepentingan yang harus membuat keputusan yang tepat mengenai prioritas proyek.

Fitur terbaik Manajemen Portofolio Microsoft Project

Lacak jadwal dan ketergantungan proyek dengan bagan Gantt yang dapat disesuaikan

Alokasikan sumber daya di seluruh proyek dan lacak pemanfaatan untuk perencanaan tim yang lebih baik

Gunakan Power BI untuk pelaporan dan analitik dinamis agar para pemangku kepentingan tetap mendapat informasi

Keterbatasan Manajemen Portofolio Microsoft Project

Beberapa pengguna merasa terlalu banyak fitur (dan, oleh karena itu, rumit) untuk proyek yang lebih kecil dan alur kerja yang lebih sederhana

Lebih mahal daripada yang lain alat manajemen proyek Harga Manajemen Portofolio Microsoft Project

Paket Perencana 1: $10/bulan

$10/bulan Paket Perencana dan Paket Proyek 3: $ 30/bulan

$ 30/bulan Paket Perencana dan Paket Proyek 5: $ 55/bulan

$ 55/bulan Project Standard: $ 679,99/pengguna (pembelian satu kali)

$ 679,99/pengguna (pembelian satu kali) Project Professional: $1,129.99/pengguna (pembelian satu kali)

$1,129.99/pengguna (pembelian satu kali) Project Server: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Manajemen Portofolio Microsoft Project

G2: 4/5 (1500+ ulasan)

4/5 (1500+ ulasan) Babra: 4.4/5 (2000+ ulasan)

Baca juga: Alternatif & Pesaing Microsoft Project Terbaik (Gratis & Berbayar!)

13. Hive (Terbaik untuk pembaruan waktu nyata dan kolaborasi tim)

via Sarang Meskipun Hive merupakan alat manajemen proyek serbaguna yang menawarkan berbagai opsi kustomisasi dan fitur kolaborasi, saya paling menyukai pelaporan otomatisnya.

Laporan otomatis bisa mencakup kemajuan tugas, kesehatan proyek, kinerja tim, dan tenggat waktu yang akan datang. Anda juga bisa menjadwalkan pembaruan rutin untuk dikirim ke pemangku kepentingan, menghemat waktu dalam pelacakan status.

Fitur terbaik Hive

Pilih dari Kanban, Gantt, kalender, dan tampilan tabel untuk mengatur proyek berdasarkan kebutuhan tim

Berkolaborasi secara langsung dalam tugas dan proyek untuk menjaga komunikasi tetap terpusat

Gunakan fitur Pelacakan Waktu untuk menghasilkan laporan status yang memberikan wawasan tentang alokasi sumber daya, waktu yang dihabiskan untuk tugas, dan efisiensi proyek secara keseluruhan

Memanfaatkan komentar tugas dan loop umpan balik untuk memberikan pembaruan dan berbagi wawasan secara langsung di dalam proyek

Keterbatasan Hive

Beralih di antara tampilan garis waktu bisa jadi menantang

Harga Hive

Gratis: Gratis selamanya

Gratis selamanya Pemula: $1,50/pengguna per bulan

$1,50/pengguna per bulan Tim: $5/pengguna per bulan

$5/pengguna per bulan Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Hive

G2: 4.6/5 (550+ ulasan)

4.6/5 (550+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna di dunia nyata tentang Hive?

Mudah diakses karena kompatibel dengan berbagai sistem operasi. Ketika saya memulai proyek baru, saya bisa melacak proyek yang sedang berjalan. Aspek favorit saya adalah pembagian proyek berdasarkan fase, garis waktu yang dapat disesuaikan, dapat membuat anggaran/jadwal, dan menetapkan kerangka kerja yang jelas. Label dan warna membantu saya mengindividualisasikan dan menyoroti fase-fase proyek untuk tinjauan dan kontrol yang lebih baik. Ulasan Capterra 14. Plecto (Terbaik untuk visualisasi data waktu nyata untuk pelacakan status)

melalui Plecto Untuk tim yang ingin meningkatkan keterlibatan dan motivasi melalui transparansi data, Plecto mengkhususkan diri dalam membuat dasbor waktu nyata yang memvisualisasikan status proyek.

Di luar pelaporan tradisional, Plecto menggabungkan elemen gamifikasi seperti pemberitahuan kinerja langsung, fitur pelacakan kompetitif, dan pengenalan waktu nyata. Pendekatan ini mengubah pelaporan dari tugas biasa menjadi alat motivasi interaktif yang mendorong kinerja organisasi.

Fitur terbaik Plecto

Visualisasikan data kinerja tim secara real time, dengan dasbor yang dapat disesuaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan Anda

Buat widget untuk melacak status proyek tertentu

Terhubung dengan alat lain seperti Salesforce, HubSpot, dan Google Spreadsheet untuk integrasi data yang mulus

Keterbatasan Plecto

Mungkin tidak ideal untuk tugas-tugas manajemen proyek tradisional

Harga Plecto

Sedang: $230/bulan (ditagih setiap tahun)

$230/bulan (ditagih setiap tahun) Besar: $360/bulan (ditagih setiap tahun)

$360/bulan (ditagih setiap tahun) Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Plecto

G2: 4.2/5 (30+ ulasan)

4.2/5 (30+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (30+ ulasan)

15. Geckoboard (Terbaik untuk memvisualisasikan status proyek dengan dasbor yang dapat disesuaikan)

melalui Geckoboard Geckoboard dirancang untuk pelaporan dan visualisasi data secara real-time. Alat ini mengubah pelacakan data dengan memberikan konteks melalui sasaran, indikator status, dan pembaruan waktu nyata.

Ini sangat ideal untuk manajer yang membutuhkan snapshot cepat dari metrik utama dan bekerja dengan baik untuk tim yang berfokus pada dukungan pelanggan, penjualan, dan fungsi berbasis kinerja lainnya.

Fitur terbaik Geckoboard

Menampilkan data waktu nyata dari berbagai sumber, memastikan tim Anda tetap mendapatkan informasi terbaru tentang metrik penting

Buat bagan dan dasbor yang disesuaikan dengan kebutuhan pelacakan data spesifik tim Anda

Mudah diintegrasikan dengan alat lain seperti Slack, Google Analytics, dan Zendesk untuk pelaporan terpusat

Keterbatasan Geckoboard

Memiliki kemampuan manajemen proyek yang terbatas

Harga Geckoboard

Esensial: $55/bulan untuk 3 pengguna

$55/bulan untuk 3 pengguna Pro: $219/bulan untuk 10 pengguna

$219/bulan untuk 10 pengguna Skala: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Geckoboard

G2: 4.3/5 (45+ ulasan)

4.3/5 (45+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna di dunia nyata tentang Geckoboard?

Ini adalah cara yang luar biasa untuk berbagi KPI dengan tim Anda dengan cara yang menyenangkan secara visual. Cara termudah untuk membuat dasbor yang bermakna dan juga efektif. Ulasan G2 Pilih Alat Pelaporan Status Terbaik

Prioritas kerja utama saya adalah memantau kemajuan proyek untuk operasional editorial kami dan memastikan komunikasi tim yang lancar. Setelah mengevaluasi semua perangkat ini, ClickUp tetap menjadi rekomendasi utama saya.

ClickUp Dashboards memungkinkan Anda membuat laporan yang disesuaikan dengan kartu khusus untuk kemajuan tugas, beban kerja, pelacakan waktu, dan banyak lagi, sementara Tujuan memungkinkan tim melacak tujuan, hasil utama, dan kemajuan dengan cara yang terstruktur, menyelaraskan semua orang dengan prioritas perusahaan. Apa yang membuat ClickUp berbeda adalah kemampuan manajemen proyeknya yang lengkap. ClickUp dapat beradaptasi dengan berbagai jenis proyek, skala untuk semua ukuran proyek dan organisasi, dan Anda tidak perlu memodifikasi alur kerja yang sudah ada.

Kemampuannya untuk mengintegrasikan berbagai fitur manajemen proyek ke dalam satu platform membuatnya sangat berharga bagi siapa pun yang ingin meningkatkan transparansi dan pelaporan proyek.

Jadi, mengapa harus menunggu? Coba ClickUp secara gratis dan ganti alat bantu Anda yang tersebar dengan satu solusi manajemen proyek yang kuat.