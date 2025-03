Jadi, Anda berpikir untuk menulis sebuah artikel? Pilihan yang bagus!

Listicle adalah salah satu yang paling populer alat blogging karena mereka dapat mengarahkan lalu lintas yang sangat besar ke situs Anda.

Fakta Menarik: Dalam Survei Blogger Tahunan yang dilakukan oleh Orbit Media, 55% blogger menerbitkan sebuah artikel, dengan hanya artikel panduan yang memiliki peringkat lebih tinggi dalam hal popularitas.

Orang-orang menyukai daftar, tetapi membuat daftar yang menonjol membutuhkan lebih dari sekadar daftar poin-poin sederhana. Anda membutuhkan resep yang membuat pembaca terpikat dan mendorong mereka untuk berbagi.

Sebelum Anda mulai menulis postingan daftar Anda, Anda harus memastikan artikel daftar Anda mencakup delapan strategi khusus (lebih lanjut tentang itu sebentar lagi). Kemudian, Anda akan berada di jalan untuk membuat artikel daftar yang mendapatkan banyak share, membangun audiens, dan meningkatkan tampilan Anda.

Bagian terbaiknya? Anda tidak perlu menjadi seorang blogger ahli untuk memulainya!

Sederhanakan dan percepat pembuatan konten dengan alat bantu penulisan ClickUp. Daftar sekarang juga!

Dalam posting ini, kami akan menunjukkan kepada Anda cara menulis artikel dengan contoh dan menggunakannya secara efektif di manajemen pemasaran konten .

⏰ Ringkasan 60 Detik

Listicle adalah perpaduan antara artikel dan daftar, yang menyajikan informasi dalam format yang terstruktur dan mudah dibaca. Listicle sangat populer karena sifatnya yang menarik dan mudah dibagikan

Setiap item dalam listicle biasanya diikuti oleh beberapa paragraf yang mengembangkan poin yang ada, membuat kontennya informatif dan mudah dipindai

Listicle memancing rasa ingin tahu dan mempertahankan minat pembaca melalui format bernomor dan elemen interaktif seperti kuis dan jajak pendapat. Judul yang menarik dan formatnya yang ringkas membuat listicle ideal untuk dibagikan di media sosial, meningkatkan visibilitas dan jangkauan

Artikel dapat mencakup berbagai topik, dari yang informatif hingga yang menghibur, dan dapat disesuaikan dengan panjang dan kerumitannya

Listicle ramah SEO, dengan judul terstruktur dan kata kunci yang meningkatkan peringkat mesin pencari

Artikel lebih cepat dibuat dan dikonsumsi, sehingga menjadi favorit bagi penulis dan pembaca

Gunakan ClickUp yang didukung AI untuk menyederhanakan pembuatan artikel daftar, mulai dari perencanaan dan kolaborasi hingga penulisan dan pengoptimalan SEO

Manfaatkan templat ClickUp dan fitur manajemen tugas untuk mengatur dan mengelola konten secara efisien, memastikan hasil berkualitas tinggi untuk artikel daftar Anda

Coba ClickUp secara Gratis

Apa yang dimaksud dengan Format Listicle?

Listicle adalah format konten yang menggabungkan dua elemen populer: artikel dan daftar.

Secara sederhana, listicle menyajikan informasi dalam bentuk daftar, di mana setiap item diformat secara konsisten dan memiliki panjang yang sama dalam deskripsinya. Setiap item dalam format daftar biasanya diikuti oleh beberapa paragraf yang menjelaskan atau mengembangkannya. Deskripsi ini membantu pembaca memahami pentingnya item tersebut, memberikan latar belakang, atau berbagi mengapa item tersebut penting.

👀Tahukah Anda? Daftar isi mendapatkan 218% lebih banyak dibagikan daripada artikel panduan dan 203% lebih banyak daripada infografis!

Format artikel daftar mudah diikuti. Setiap item disorot dengan subjudul bernomor, memandu pembaca melalui konten.

Sebagai contoh, lihatlah daftar artikel Reader's Digest tentang ' 100 Buku Terbaik Sepanjang Masa '. Setiap judul buku muncul sebagai judul bernomor. Di bawahnya, Anda akan menemukan ringkasan singkat tentang buku tersebut, mengapa buku tersebut masuk dalam daftar, dan mengapa buku tersebut layak dibaca.

via Intisari Pembaca Listicle menyajikan informasi secara efektif dengan cara yang sangat mudah dicerna, sehingga sangat bagus untuk menskalakan produksi konten sambil tetap menjaga keterlibatan pembaca Anda.

🧠Fakta Menyenangkan: Artikel pertama dan novel pertama memiliki kesamaan asal-usul yang menarik: keduanya adalah ditulis pada awal abad ke-11 -dan, oleh perempuan.

Sei Shonagon, seorang penyair wanita yang menunggu dan cerdas di Istana Heian di Jepang, menulis daftar pertama melalui karyanya, The Pillow Book. Kumpulan pengamatan, puisi, dan keluhan ini disusun dalam daftar dengan judul seperti Hal-Hal yang Menggetarkan Hati dan Hal-Hal yang Canggung.

Apa yang Membuat Listicle Begitu Efektif?

Listicle adalah salah satu format konten yang paling populer, tetapi apa yang membuatnya begitu efektif?

Mari kita telusuri daya tarik psikologis, metrik keterlibatan, dan pengalaman pengguna secara keseluruhan yang mendorong pemasar konten untuk menulis artikel.

1. Artikel mudah dibaca

👀Tahukah Anda? 79% pembaca online lebih suka memindai daripada membaca setiap kata. Itu berarti konten Anda harus dapat dibaca dengan cepat-dan daftar isi sangat cocok.

Dengan rentang perhatian yang semakin mengecil, tidak ada lagi orang yang memiliki kesabaran untuk membaca paragraf yang panjang. Bentuk listicle-dengan poin-poin utama dan deskripsi yang dipecah menjadi beberapa poin bernomor-membuat konten mereka sangat mudah dipindai.

Daftar bernomor dan poin-poin memberikan pembaca petunjuk visual yang jelas tentang ke mana harus mencari dan bagaimana menavigasi konten. Setiap item format daftar juga berfungsi sebagai subjudul, membantu mengatur konten dengan cara yang terstruktur. Ini adalah kunci tidak hanya untuk pengalaman pengguna tetapi juga untuk SEO.

Mesin pencari seperti Google menggunakan tag judul (H1, H2, H3) untuk memahami struktur dan relevansi konten.

2. Daftar isi yang menarik

Listicle secara alami memancing rasa ingin tahu, terutama karena mereka mengikuti format bernomor. Format ini menciptakan antisipasi yang melekat-pembaca ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.

Namun, ada lebih banyak hal yang bisa menarik perhatian daripada sekadar formatnya.

Buatlah artikel menjadi lebih menarik dengan memasukkan elemen interaktif (kuis, jajak pendapat, kolom komentar) untuk meningkatkan keterlibatan (meningkatkan waktu di halaman, mengurangi rasio pentalan, meningkatkan berbagi sosial)

Tambahkan tombol ajakan bertindak (CTA), seperti "Lihat selengkapnya" atau "Pelajari lebih lanjut", untuk meningkatkan interaksi dengan membiarkan orang masuk ke dalam lubang kelinci dari konten terkait

Gunakan perangkat tambahan visual (gambar, infografis, video) untuk memecah teks dan mempertahankan keterlibatan pembaca

Perlakukan setiap item daftar sebagai konten mikro untuk interaksi yang lebih tinggi dan meningkatkan retensi pembaca

3. Daftar artikel dapat dibagikan

Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana listicle mendominasi feed media sosial Anda-terutama di LinkedIn, Facebook, dan Twitter? Itu karena mereka dibuat untuk dibagikan. Judulnya yang menarik dan formatnya yang mudah dibaca membuat artikel ini sangat menarik. Pikirkan tentang hal ini: jika seorang pemasar menemukan postingan berjudul Top 5 Alat Pemasaran yang Harus Anda Gunakan, ini adalah bacaan yang cepat dan mudah ditindaklanjuti - sempurna untuk dibagikan ulang di antara jaringan sesama pemasar.

Jika Anda ingin meningkatkan share, buatlah artikel yang menyoroti alat, platform, atau bahkan influencer yang populer dan tandai mereka. Menandai atau menghubungi mereka yang disebutkan akan meningkatkan peluang mereka untuk membagikan konten Anda kepada audiens mereka. Ini adalah cara yang mudah untuk memperkuat jangkauan Anda.

Listicles juga sangat berguna untuk blog tamu. Berkolaborasi dengan orang lain tidak hanya memperkuat konten Anda, tetapi juga memperkenalkan karya Anda kepada audiens yang lebih luas dan terlibat. Lebih banyak visibilitas, lebih banyak dibagikan, dan lebih banyak kredibilitas-semuanya dari artikel yang dibuat dengan baik.

4. Listicle bersifat serbaguna

Artikel dapat mencakup berbagai topik dan memenuhi berbagai minat pembaca. Jangan merasa terbatas pada gaya tertentu-listikel menginformasikan, menghibur, membujuk, atau bahkan menginspirasi pembaca Anda.

Selain itu, artikel adalah cara yang bagus untuk membangun basis data konten . Dengan membuat berbagai jenis, Anda akan memiliki koleksi konten abadi yang dapat mendorong lalu lintas, dalam jangka panjang.

💡Tip Pro: Ingin membuat artikel lebih mudah? Dapatkan templat kalender konten di ClickUp. Tetap terorganisir, dan jangan pernah kehabisan ide untuk menulis konten yang menarik dan terstruktur dengan baik!

5. Listicle bekerja dengan baik dalam SEO

Judul artikel adalah konten yang secara alami ramah SEO. Mereka terstruktur dengan judul dan subjudul, yang memudahkan perayap mesin pencari untuk mengindeks konten. Selain itu, judul artikel sering kali mengandung angka dan kata kunci, yang sangat bagus untuk SEO.

Untuk benar-benar mengoptimalkan artikel Anda untuk mesin pencari, pastikan untuk melakukannya:

Sertakan kata kunci yang relevan dalam judul dan seluruh konten Anda

Gunakan tautan internal untuk menghubungkan ke halaman lain yang relevan di situs Anda

Mengoptimalkan deskripsi meta dan menggunakan cuplikan kaya

Memasukkan tautan keluar ke sumber eksternal yang otoritatif, meningkatkan kredibilitas konten dan mendukung peringkat SEO

💡Kiat Profesional: SEO membutuhkan koordinasi yang cermat dari banyak bagian yang bergerak. Dengan Templat Penelitian & Manajemen SEO ClickUp anda bisa mengatur daftar kata kunci, menetapkan tugas untuk pembaruan konten, melacak peringkat SERP, dan memantau upaya membangun tautan-semuanya di satu tempat. Tetap berada di atas tenggat waktu, merampingkan kolaborasi, dan memastikan setiap inisiatif SEO dieksekusi secara efisien.

6. Panjang artikel bisa berapa saja

Listicle sangat fleksibel dalam hal panjangnya. Anda dapat menyesuaikan format artikel sesuai dengan kebutuhan Anda, baik menulis daftar "Top 5" yang singkat atau daftar "Top 50" yang mendetail. Kuncinya adalah menyesuaikan panjang artikel berdasarkan rentang perhatian audiens dan kedalaman informasi yang ingin Anda sampaikan.

Artikel pendek sangat cocok untuk pembaca yang menginginkan informasi tingkat permukaan dengan cepat, sementara artikel yang lebih panjang memungkinkan Anda untuk mengeksplorasi topik yang kompleks dan memberikan nilai lebih.

7. Listicle bisa jadi rumit

Meskipun listicle sering dianggap sebagai konten yang cepat dan singkat, listicle juga bisa sangat detail dan informatif. Menggabungkan kedalaman dengan keringkasan membuat listicle menjadi alat yang ampuh untuk menyampaikan informasi yang kompleks dalam format yang mudah dipahami.

Contoh listicle yang terperinci termasuk ' 25 Airbnb Paling Unik di Dunia , atau ' 18 Tips Fotografi iPhone yang Perlu Anda Ketahui artikel-artikel ini mungkin memerlukan lebih banyak penelitian, tetapi menyediakan konten berharga yang akan dihargai oleh para pembaca yang cerdas.

8. Listicle lebih cepat dibuat dan dikonsumsi

Salah satu aspek yang paling menarik dari listicle adalah seberapa cepat mereka dapat dikonsumsi. Pembaca dapat dengan cepat memindainya dalam hitungan menit, membuatnya mudah untuk dikunjungi kembali. Setelah Anda menentukan judul dan judul daftar, Anda sudah 90% menuju karya yang bagus. Bagi pemasar, konsumsi yang cepat ini berarti peluang retensi dan keterlibatan yang lebih tinggi.

Tapi bagaimana cara Anda membuat artikel berkinerja tinggi? Cara terbaik adalah dengan mengeksplorasi contoh-contoh berkualitas tinggi. Anggap saja contoh-contoh ini sebagai templat (yang bisa Anda tiru dengan mudah di ClickUp ) atau pintasan untuk sesi curah pendapat Anda berikutnya.

Baca juga: Alat Perangkat Lunak Kalender Konten Terbaik

10 Contoh Listicle yang Akan Membuat Anda Menyukainya Juga

Berikut ini adalah 10 contoh listicle terbaik yang akan menginspirasi Anda untuk jatuh cinta pada format ini dan membuat Anda ingin membuat listicle Anda sendiri!

1. Buzzfeed's '50 Ide Dekorasi DIY Untuk Merapikan Rumah Anda Secara Instan'

via Buzzfeed Popularitas Buzzfeed melambung tinggi pada pertengahan hingga akhir tahun 2000-an berkat artikel dan kuisnya yang viral, yang menunjukkan bagaimana artikel yang dibuat dengan baik dapat mendorong lalu lintas besar-besaran ke situs Anda. Artikel ini menampilkan 50 ide dekorasi rumah DIY untuk menambahkan sentuhan pribadi pada ruang tamu Anda.

Dari dekorasi pita washi sederhana hingga perombakan furnitur yang lebih ekstensif, daftar ini menawarkan berbagai cara kreatif dan hemat untuk mempersonalisasi rumah Anda.

🎯Mengapa ini berhasil: Ini adalah panduan yang sempurna bagi para penggemar DIY yang ingin menyegarkan ruang mereka tanpa menghabiskan banyak uang.

2. Homes to Love's '12 Produk Pembersih Ramah Lingkungan Terbaik untuk Digunakan'

via Rumah untuk Dicintai Homes to Love menghadirkan 12 produk pembersih ramah lingkungan yang memberikan hasil yang sangat baik sekaligus ramah lingkungan. Pikirkan konsentrat pembersih yang hanya membutuhkan air!

Artikel ini adalah sumber yang sangat baik bagi mereka yang ingin menerapkan kebiasaan bersih-bersih yang lebih ramah lingkungan di rumah.

🎯Mengapa ini berhasil: Artikel ini segera mengatasi masalah (bahan kimia yang keras pada pembersih tradisional) dan menawarkan alasan kuat untuk beralih ke alternatif ramah lingkungan. Artikel ini ringkas, informatif, dan sangat praktis, semuanya merupakan bahan yang sempurna untuk sebuah rangkuman yang sukses.

3. Gowling WLG's 'Pasca Pandemi'

via Gowling WLG Masa depan selalu ada di pikiran kita, terutama di masa transisi. Gowling WLG menggunakan format artikel untuk menguraikan prediksi dan rekomendasi untuk berbagai aspek kehidupan pasca pandemi, mulai dari perencanaan kota hingga perawatan kesehatan, tempat kerja, dan kesejahteraan.

🎯Mengapa ini berhasil: Listicle ini lebih dari sekadar teks-ini menarik secara visual, dengan ilustrasi yang cerah dan desain bergaya peta jalan yang memandu pembaca melalui konten. Selain itu, desain grafisnya menambah kedalaman pesan dan menyempurnakan penceritaannya.

4. UpgradedPoints ''12 Situs Web Terbaik untuk Memesan Tiket Pesawat dengan Harga Termurah'

via Poin yang Ditingkatkan UpgradedPoints menyusun sebuah artikel untuk membantu para pelancong menghemat biaya liburan mereka berikutnya. Artikel ini mengumpulkan situs web yang menawarkan diskon penerbangan dan menguraikan pro dan kontra dari masing-masing situs web.

🎯Mengapa ini berhasil: Penulis membagikan "tips menarik" di akhir setiap entri untuk membantu pembaca lebih berhemat. Dengan menggunakan ikon dan warna-warna yang berani, tips ini terlihat menonjol, menarik perhatian pembaca dan menambah nilai tambah pada konten.

5. Men's Health's '45 Latihan Terbaik Untuk Meningkatkan Hasil Latihan di Rumah

via Kesehatan Pria Men's Health menyajikan daftar lengkap 45 latihan yang dirancang untuk meningkatkan latihan di rumah Anda. Latihan-latihan ini menargetkan berbagai kelompok otot, termasuk tubuh bagian atas, tubuh bagian bawah, dan otot inti. Setiap latihan disertai dengan instruksi yang jelas dan gambar pendukung, sehingga mudah diikuti.

🎯Mengapa ini berhasil: Daftar ini berfungsi sebagai pelatih pribadi virtual, memandu Anda langkah demi langkah untuk memastikan bentuk dan teknik yang tepat. Yang hebatnya lagi, latihan-latihan ini hanya membutuhkan peralatan minimal, sehingga dapat diakses oleh kebanyakan orang. Ini adalah sumber daya yang sempurna bagi mereka yang mencari rutinitas latihan di rumah yang efektif dan nyaman.

6. 'Panduan Komunikasi Internal' dari RELX

via RELX RELX menawarkan alat bantu analisis dan pengambilan keputusan untuk bisnis, dan artikel ini merupakan contoh yang sangat baik dari strategi pemasaran konten mereka. Dengan menyediakan sumber daya yang berharga, mereka membantu pelanggan potensial dan menunjukkan keahlian industri mereka.

Manual Komunikasi Internal, yang dirancang dalam skema warna hitam, putih, dan kuning yang sederhana dengan ilustrasi garis, memiliki tampilan yang bersih dan modern. Nuansa DIY-nya membuatnya mudah didekati dan fungsional.

🎯Mengapa ini berhasil: Meskipun merupakan salah satu artikel yang lebih panjang dengan 50 poin, artikel ini tetap mudah dibaca berkat deskripsi yang ringkas dan jelas serta desain yang mendukung navigasi yang mudah. Setiap poin bersifat lugas dan dapat ditindaklanjuti, menjadikannya sumber daya praktis untuk meningkatkan komunikasi internal.

Baca juga: Panduan untuk Menggunakan AI dalam Pemasaran Konten

7. BuzzFeed's '26 Kali Orang Tua Adalah Orang Terbaik di Internet Pada Tahun 2015'

via Dengungan Feed Artikel BuzzFeed berjudul 'Old People in 2015' menonjol karena perpaduan humor, nostalgia, dan komentar yang mendalam. Artikel ini mengambil pendekatan yang ringan dalam membahas perbedaan generasi, menggunakan keterangan yang cerdas dan pengamatan yang relevan untuk menangkap kebiasaan generasi yang lebih tua di era modern.

🎯Mengapa ini berhasil: Setiap item ringkas namun penuh dengan kepribadian, memberikan keseimbangan yang sempurna antara humor dan sentimentalitas. Buku ini juga menyentuh tema universal, menarik bagi khalayak luas yang dapat memahami kesenjangan generasi, membuatnya lucu dan sangat mudah dipahami.

8. Alam 'Bagaimana COVID Memperdalam Ketidaksetaraan'

via Alam Pandemi COVID membawa banjir penelitian dan data - grafik harian, persentase, statistik rumah sakit, dan tingkat infeksi menjadi bagian dari rutinitas harian kita. Dengan begitu banyak informasi, sulit untuk memotong kebisingan. Namun, Nature menyampaikan pesan penting: pandemi telah memperburuk ketidaksetaraan global.

Artikel ini adalah contoh utama bagaimana format ini dapat membahas masalah yang paling serius dan kompleks sekalipun. Nature menyajikan narasi yang jelas dan menarik dengan memadatkan temuannya ke dalam enam grafik animasi.

🎯Mengapa ini berhasil: Ini adalah cara yang efektif untuk mengomunikasikan konten yang berat dalam format yang tetap dapat diakses, menunjukkan bagaimana listicle cenderung informatif dan menggugah pikiran.

9. Kampanye '5 Cara untuk Mempersiapkan Bisnis Anda di Masa Depan di Dunia Pasca-Kuki'

via Kampanye Jika Anda bekerja di bidang pemasaran atau komunikasi, kemungkinan besar Anda menyadari bahwa "Kiamat Cookie" sudah dekat. Dengan pengetatan undang-undang privasi, iklan online yang terus berkembang, dan pelacakan yang mengalami perubahan besar-besaran, pertanyaan besarnya adalah: _Apa selanjutnya?

Ini adalah masalah kompleks yang melibatkan tantangan teknis, hukum, dan strategis. Namun, majalah Campaign membuat topik ini mudah didekati dengan menguraikannya menjadi lima langkah yang dapat ditindaklanjuti oleh bisnis untuk beradaptasi.

🎯Mengapa berhasil: Alih-alih hanya menyoroti masalahnya, artikel ini memberikan solusi yang jelas dan praktis, mengubah masalah yang kompleks menjadi sesuatu yang nyata dan mudah dicerna. Ini adalah contoh yang bagus tentang bagaimana artikel dapat menyederhanakan tantangan yang paling rumit sekalipun sambil menawarkan nilai yang nyata.

10. 'Iklan Superbowl Terbaik Tahun 2023' dari Polygon

via Poligon Kami yakin Anda ingat setidaknya salah satu iklan dari pertandingan besar. Entah Anda menonton atau mendengarnya setelahnya, iklan selalu menjadi pembuka pembicaraan. Polygon mengumpulkan semua iklan yang pasti akan menjadi bahan pembicaraan dalam artikel ini.

Yang brilian dari artikel ini adalah Anda dapat mengalaminya.

🎯Mengapa hal ini berhasil: Menyematkan iklan secara langsung di dalam artikel akan memecah teks dengan video, sehingga pembaca dapat menyaksikan sendiri momen-momen yang terjadi.

bonus ###: Artikel Daftar 50 Alat dan Perangkat Lunak AI Terbaik dari ClickUp

Bukan bermaksud menyombongkan diri, tetapi kami merasa sedikit berpihak pada listicle kami di alat dan perangkat lunak AI terbaik . Kami melakukan upaya serius untuk menjadikannya bacaan yang terstruktur dengan baik, sangat mudah dipindai, dan benar-benar bermanfaat - persis seperti yang diharapkan pembaca dari sebuah rangkuman yang baik.

Alih-alih hanya membuat daftar alat dengan deskripsi umum, artikel ini memberikan nilai yang jelas dengan mengkategorikannya berdasarkan kasus penggunaan (penulisan, desain, produktivitas, dll.), sehingga memudahkan pembaca untuk menemukan apa yang mereka butuhkan.

🎯Mengapa ini berhasil: Setiap entri mencakup ikhtisar yang ringkas namun informatif, menyoroti fitur-fitur utama dan harga, sehingga pengguna bisa membuat perbandingan cepat tanpa harus membaca banyak hal. Formatnya-judul yang dicetak tebal, poin-poin penting, dan visual menjadikannya menarik dan ramah konversi (Kami harap Anda tidak setuju! 😄)

Sekarang kita telah menjelajahi beberapa contoh artikel daftar yang fantastis, mari pelajari beberapa kiat sederhana untuk membuat postingan daftar yang benar-benar menonjol!

Baca juga: Alat Penulisan AI Terbaik untuk Konten

Cara Menulis Artikel

Jika Anda ingin mempublikasikan artikel yang menarik perhatian dan mendorong lalu lintas secara konsisten, Anda perlu melakukan lebih dari sekadar merangkai beberapa poin-poin penting-dan di situlah ClickUp berperan!

ClickUp adalah aplikasi segala hal untuk bekerja yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan-semuanya didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan lebih cerdas. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa menggunakan platform ini untuk menulis artikel berkualitas tinggi dengan lebih cepat.

Rencanakan dan berkolaborasi secara efisien

Menulis artikel membutuhkan koordinasi, terutama saat bekerja dengan tim. Merencanakan konten, mendelegasikan tugas, dan memastikan semuanya tetap sesuai jadwal bisa jadi merepotkan tanpa alat bantu yang tepat.

Buat, tetapkan, dan berkolaborasi di listicle dengan ClickUp

Untungnya, dengan Tugas ClickUp anda dapat menetapkan tugas dan menangani hal yang paling penting dengan tingkat prioritas khusus, status, bidang, dan opsi penyortiran yang inovatif.

Misalnya, jika Anda menulis artikel berjudul '10 Alat Pemasaran Teratas', Anda bisa memecahnya menjadi tugas-tugas individual seperti 'Penelitian', 'Penyusunan', 'Pengeditan', 'Peninjauan', dan 'Penerbitan'. Berikan tugas-tugas tersebut kepada anggota tim yang relevan. Pekerja magang mungkin diharapkan untuk meneliti dan mengumpulkan data. Seorang penulis konten lepas dapat membuat draf tulisan, sementara editor internal mengulas, menyempurnakan, dan menerbitkannya. Hal ini memastikan peliputan yang menyeluruh dan tidak ada bagian yang terlewatkan.

ClickUp membantu kami mengelola dan melacak permintaan desain grafis dan inisiatif penulisan untuk blog perusahaan secara efektif. Dengan menggunakan ClickUp, kami dapat memastikan bahwa semua tugas terorganisir, kemajuan dipantau, dan tenggat waktu terpenuhi, yang mengarah pada peningkatan produktivitas dan alur kerja yang efisien untuk tim kami._ Ivy F. direktur Pemasaran Korporat

Alat kolaborasi ClickUp semakin mendukung efisiensi tim dan berbagi informasi. Dengan komentar berulir pada tugas, Anda bisa memberikan komentar, memberikan umpan balik, dan meninjau draf secara real time. Bahkan, Anda dapat Menetapkan Komentar di ClickUp kepada orang yang bertanggung jawab untuk tugas yang tepat, sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah secara langsung.

Berkolaborasi dengan anggota tim secara real time menggunakan ClickUp Chat

Jika Anda ingin mendiskusikan topik, menyempurnakan berita utama, dan bertukar pikiran tentang konten untuk listicle tanpa berpindah-pindah di antara lusinan aplikasi, cobalah Obrolan ClickUp . Dengan saluran khusus untuk percakapan grup dan pesan berulir, penulis dan editor dapat melacak ide dan menyelesaikan pertanyaan secara efisien. Menandai rekan tim memastikan masukan yang cepat pada penelitian, SEO, atau pemformatan. Selain itu, tugas yang ditautkan ke obrolan membuat proses penulisan tetap teratur, mulai dari penyusunan hingga persetujuan akhir.

📮Klik Wawasan: Tentang 41% dari para profesional lebih memilih pesan instan untuk komunikasi tim. Meskipun menawarkan pertukaran yang cepat dan efisien, pesan sering kali tersebar di berbagai saluran, utas, atau pesan langsung, sehingga lebih sulit untuk mengambil informasi di kemudian hari.

Dengan solusi terintegrasi seperti ClickUp Chat, utas obrolan Anda dipetakan ke proyek dan tugas tertentu, sehingga percakapan Anda tetap dalam konteks dan selalu tersedia.

Coba ClickUp secara Gratis

Segmentasikan konten Anda

Jika Anda ingin melihat proyek Anda dengan cara yang berbeda-katakanlah, sebagai bagan Gantt untuk garis waktu proyek yang cepat, papan Kanban untuk pembaruan progres, atau tampilan kalender untuk perencanaan sumber daya-ClickUp menawarkan 15+ Tampilan Khusus untuk memenuhi setiap kebutuhan.

Pantau kemajuan tugas dengan gaya pilihan Anda dengan berbagai Tampilan ClickUp

Untuk listicle, Anda dapat menggunakan fitur Tampilan Daftar ClickUp atau Tampilan Papan untuk melacak kemajuannya. Anda bisa menetapkan tanggal jatuh tempo untuk setiap bagian dan ketergantungan persetujuan atau umpan balik, sehingga memastikan semuanya selesai tepat waktu.

Menghasilkan konten artikel dengan cepat

Hasilkan semua jenis konten dalam hitungan detik dengan ClickUp Brain

Anda tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam untuk menyempurnakan listicle Anda atau menekankan pada setiap detail- Otak ClickUp hadir untuk menyederhanakan prosesnya.

Berikut cara kerja AI ini perangkat lunak asisten penulisan dapat membantu Anda tidak hanya membuat artikel dengan lebih cepat, tetapi juga memastikan artikel tersebut menarik, terstruktur dengan baik, dan dioptimalkan:

1. Manajer Pengetahuan AI untuk mengumpulkan dan meneliti konteks

Dapatkan wawasan tentang tugas, kemajuan tim, dan banyak lagi dengan ClickUp AI Knowledge Manager

Mengumpulkan informasi yang akurat dan relevan adalah tantangan utama saat menulis artikel. Manajer Pengetahuan AI ClickUp membantu Anda dengan mudah mengakses konten, data, dan wawasan dari dokumen, laporan, dan basis pengetahuan tim Anda (dan bahkan mengandalkan pengetahuannya sendiri tentang dunia luar).

Daripada mencari fakta, statistik, atau referensi secara manual, Anda dapat menggunakan alat AI ini untuk melakukannya:

Mendapatkan jawaban terperinci tentang tugas, dokumen, dan kemajuan tim

Menganalisis kumpulan dokumen dalam jumlah besar dengan cepat untuk mengetahui konteks atau tren

Mengumpulkan informasi latar belakang untuk setiap item daftar tanpa membuang waktu

2. Manajer Proyek AI untuk mengotomatiskan tugas yang berulang

Meringkas dokumen, pembaruan tugas, dan lainnya secara otomatis menggunakan ClickUp Brain

Membuat sebuah artikel melibatkan banyak langkah-penelitian, penulisan, pengeditan, dan pemformatan. Banyak dari langkah-langkah ini dapat terasa berulang, terutama jika Anda membuat banyak artikel. Manajer Proyek AI ClickUp mengurangi tekanan dengan mengotomatiskan bagian-bagian penting dari alur kerja pembuatan konten.

Inilah yang bisa Anda gunakan:

Mengotomatiskan ringkasan tugas dan pembaruan proyek

Menyoroti poin data penting untuk listicle Anda

Melacak hambatan atau tantangan

3. AI Writer for Work untuk menghasilkan konten artikel berkualitas tinggi dengan mudah

Pembuat artikel sering kali terbentur masalah saat menulis. AI Writer for Work dari ClickUp adalah asisten penulisan yang kuat yang memastikan artikel Anda jelas dan menarik.

Curah pendapat topik, buat garis besar, dan hasilkan konten lengkap untuk artikel Anda dengan ClickUp Brain

Dengan AI Writer, Anda bisa:

Membuat konten secara otomatis berdasarkan garis besar daftar Anda (misalnya, mengubah poin-poin menjadi seluruh kalimat atau paragraf)

Menggunakan alat bantu bawaan untuk melakukan pemeriksaan tata bahasa dan ejaan

Membuat templat yang berguna untuk setiap bagian dari daftar Anda (misalnya, pendahuluan, poin-poin individual, kesimpulan)

Mengubah catatan suara atau transkripsi rapat menjadi konten tertulis yang dapat secara langsung menginformasikan artikel Anda

Untuk mendapatkan peringkat yang baik di mesin pencari, artikel Anda harus lebih dari sekadar informatif - artikel Anda harus selaras dengan persyaratan SEO. Dokumen ClickUp menyediakan semua alat yang Anda perlukan untuk menulis dan memformat konten yang menarik bagi pembaca dan berkinerja baik di mesin pencari.

Buat dan tetapkan tugas penulisan atau SEO langsung dari ClickUp Documents

Menggabungkan ClickUp Docs dengan ClickUp Brain memungkinkan Anda mengakses saran untuk kata kunci peringkat tinggi, deskripsi meta, teks alt untuk gambar, dan tautan internal/eksternal-semuanya penting untuk meningkatkan peringkat SEO Anda.

Baca juga: Petunjuk Penulisan AI Terbaik untuk Pemasar & Penulis

Templat siap pakai untuk membantu Anda memulai

Misalkan Anda ingin mengelola kalender editorial Anda, merampingkan manajemen blog, atau membuat tempat penyimpanan terpusat untuk ide-ide artikel di masa depan. Dalam hal ini, ClickUp menawarkan sebuah perpustakaan besar dengan 1000+ templat membuat tugas-tugas ini menjadi sederhana dan efisien.

Templat yang telah dirancang sebelumnya ini membantu Anda tetap teratur dan menghemat waktu sehingga Anda dapat fokus membuat konten berkualitas tinggi.

Templat Manajemen Blog ClickUp

Sebagai contoh Templat Manajemen Blog ClickUp memungkinkan Anda untuk melacak dan mengelola semua artikel dan postingan blog Anda di satu tempat terpusat. Ini menyederhanakan setiap langkah proses, mulai dari curah pendapat topik-topik baru hingga mengoptimalkan konten dan memantau tenggat waktu.

Dengan templat manajemen blog yang lengkap ini, tim Anda bisa:

Mengatur dan mengoptimalkan konten blog dalam satu lokasi

Melacak dan menjadwalkan postingan, pembuatan aset, dan tanggal tenggat

Berkolaborasi dengan lancar di antara penulis, desainer, editor, dan lainnya

Demikian pula dengan Templat Kalender Editorial Blog ClickUp menyederhanakan pengorganisasian konten blog baru. Ini membantu memastikan konsistensi dan memungkinkan Anda untuk mengembangkan strategi konten editorial untuk posting reguler, mendukung tujuan konten Anda secara keseluruhan.

Templat Kalender Editorial Blog ClickUp

Dengan ini templat kalender konten anda bisa:

Mengatur dan merencanakan semua konten Anda di satu lokasi pusat

Menetapkan tenggat waktu dan melacak kemajuan untuk memastikan publikasi tepat waktu

Berkolaborasi dengan rekan tim dan kontributor untuk membuat konten berkualitas tinggi

💡Tip Pro: Jika Anda ingin menyimpan semua konten dan komunikasi blog Anda di satu tempat, templat Templat Basis Data Blog ClickUp adalah solusi yang sempurna. Ini memungkinkan Anda untuk melacak blog Anda dengan mudah, melihat siapa yang memiliki apa, memantau kapan konten perlu diperbarui, dan mengawasi pekerjaan apa yang sedang berlangsung.

Mengekstrak Nilai Maksimum dari Listicle Menggunakan ClickUp

Artikel daftar adalah cara yang fantastis untuk mendiversifikasi strategi pemasaran konten Anda. Baik Anda ingin mempromosikan, mengedukasi, atau menghibur, format artikel daftar secara unik membuat audiens Anda tetap terlibat. Ini juga merupakan pilihan yang sangat baik bagi mereka yang baru mengenal pemasaran konten, karena artikel daftar lebih mudah ditulis sambil tetap menawarkan hasil yang mengesankan.

Meskipun demikian, tidak semua topik cocok dengan struktur artikel daftar. Anda harus menilai subjek dan kebutuhan audiens Anda untuk memutuskan format konten mana yang terbaik.

Jika Anda mencari alat all-in-one untuk membuat listicle, panduan, panduan mendalam, atau postingan blog dengan mudah, ClickUp menawarkan semua yang Anda butuhkan-template, alat AI, dan fitur kolaborasi yang membuat pembuatan dan pengelolaan konten menjadi mudah. Daftar ke ClickUp hari ini dan mulailah membuat artikel yang memberikan nilai nyata!