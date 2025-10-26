11 Alternatif Jotform Terbaik yang Patut Dicoba pada Tahun 2026

Pikirkan untuk beralih dari Jotform?

Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menjelajahi alternatif Jotform yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Meskipun Jotform telah menjadi favorit untuk membuat formulir online, kini ada banyak pilihan baru—beberapa di antaranya menawarkan fitur yang lebih baik, antarmuka yang lebih mudah digunakan, dan harga yang lebih fleksibel. Faktanya, membuat formulir yang menarik dan berbasis data kini lebih mudah dari sebelumnya berkat semakin banyaknya alat pembuat formulir yang canggih yang memenuhi berbagai kebutuhan.

Jadi, apakah Anda seorang pemasar yang membutuhkan penyesuaian lanjutan, pemilik usaha kecil yang memperhatikan biaya, atau hanya mencari alat yang lebih sederhana, alternatif yang tepat dapat meningkatkan pengalaman pembuatan formulir Anda.

Di sini, saya telah mengumpulkan pilihan-pilihan terbaik yang setara dengan Jotform dalam hal fitur, kemudahan penggunaan, dan nilai, sehingga membantu Anda menemukan yang paling sesuai untuk proyek Anda.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Jotform?

Saat memilih alternatif Jotform, penting untuk mengidentifikasi fitur-fitur yang sesuai dengan tujuan Anda. Berikut adalah panduan singkat tentang hal-hal yang perlu diprioritaskan untuk menemukan pembuat formulir yang sempurna sesuai kebutuhan Anda.

Fitur penyesuaian: Pilih pembuat formulir yang memungkinkan Anda membuat formulir yang disesuaikan untuk semua kebutuhan. Alat tersebut juga harus memiliki fitur yang cukup untuk mendukung berbagai format formulir, seperti formulir kontak, Pilih pembuat formulir yang memungkinkan Anda membuat formulir yang disesuaikan untuk semua kebutuhan. Alat tersebut juga harus memiliki fitur yang cukup untuk mendukung berbagai format formulir, seperti formulir kontak, umpan balik pelanggan , dan pendaftaran

Keamanan: Pilih pembuat formulir yang memiliki kebijakan penyimpanan data yang kuat untuk membantu membuat formulir online yang aman. Hal ini melindungi semua data sensitif yang dibagikan oleh responden saat mengirimkan formulir dan mengikuti survei online

Kemudahan penggunaan: Pilihlah Pilihlah pembuat formulir yang intuitif yang memungkinkan Anda membuat formulir dengan fitur-fitur canggih tanpa persyaratan pemrograman yang rumit atau kurva pembelajaran yang curam. Editor seret dan lepas adalah nilai tambah

Efisiensi biaya: Pilihlah pembuat formulir yang memungkinkan Anda membuat formulir dalam jumlah besar tanpa menguras kantong Anda

Saat ini, tim menghadapi dua masalah yang semakin meningkat —penyebaran AI dan penyebaran pekerjaan. Penyebaran AI terjadi ketika setiap departemen menggunakan alat AI yang berbeda-beda, sehingga data tersebar dan alur kerja terputus-putus. Penyebaran pekerjaan terjadi ketika informasi tersebar di puluhan aplikasi, formulir, spreadsheet, dan kotak masuk.

Hal ini berdampak langsung pada alat formulir. Jika pembuat formulir Anda menyimpan data secara terpisah atau memaksa Anda untuk menggunakan alur kerja mandiri lainnya, penyebaran akan semakin meluas. Alat seperti ClickUp mencegah hal ini dengan memusatkan pembuatan formulir, pengiriman, otomatisasi, analisis AI, dan pelaksanaan tugas dalam satu ruang kerja—sehingga mengurangi penyebaran AI dan penyebaran pekerjaan.

Sekilas tentang Alternatif Jotform Terbaik

Alat Pilihan terbaik untuk Fitur utama Harga* ClickUp Pembuatan formulir secara menyeluruh dengan alur kerja, AI, dan otomatisasi tugas • Tampilan Formulir dengan logika bersyarat • Buat tugas secara otomatis dari respons • Dasbor untuk analisis waktu nyata • Lebih dari 100 otomatisasi • AI bawaan untuk pembuatan formulir & wawasan • Integrasi mendalam (Slack, Sheets, Zapier) Gratis selamanya; Berbayar mulai dari $7 per pengguna per bulan Google Forms Formulir sederhana di dalam Google Workspace • Formulir & tanggapan tanpa batas • Template siap pakai • Bagan & grafik otomatis • Integrasi Google Sheets bawaan Gratis; Paket bisnis mulai dari $12 per pengguna per bulan Typeform Formulir percakapan interaktif yang disesuaikan dengan merek • Antarmuka pengguna (UX) satu pertanyaan per kali • Dukungan multimedia • Analisis bawaan • Lebih dari 300 integrasi • Analisis respons berbasis AI Gratis; Berbayar mulai dari $29/bulan Wufoo Pengaturan formulir cepat dengan pelaporan & pembayaran • Lebih dari 400 templat • Logika bersyarat • Kustomisasi CSS • Pembayaran melalui Stripe & PayPal • Integrasi dengan Asana & WordPress Gratis; Berbayar mulai dari $19/bulan SurveyMonkey Survei berskala besar dengan analisis mendalam • Logika percabangan lanjutan• Pertanyaan matriks & penilaian• Analisis berbasis AI• Lebih dari 200 integrasi (Salesforce, HubSpot) Gratis; Berbayar mulai dari $99/bulan Cognito Forms Formulir dengan perhitungan dan pembayaran yang kompleks • Pembuat formulir seret dan lepas • Perhitungan lanjutan • Logika bersyarat • Integrasi Stripe & PayPal • Template khusus industri Gratis; Berbayar mulai dari $15/bulan Formstack Otomatisasi formulir yang aman dan sesuai dengan HIPAA • Kepatuhan HIPAA, GDPR, dan PCI • Pengaliran data tingkat lanjut • Logika kondisional yang kuat • Lebih dari 260 integrasi • Otomatisasi dokumen Berlangganan mulai dari $99/bulan Zoho Forms Otomatisasi formulir untuk pengguna ekosistem Zoho • Pembuat formulir seret dan lepas • Kepatuhan HIPAA • Pemberitahuan real-time • Integrasi asli dengan Zoho CRM/Mail Gratis; Berbayar mulai dari $10/bulan Microsoft Forms Formulir dasar di dalam Microsoft 365 • Kolaborasi real-time • Kuis & survei • Grafik otomatis • Integrasi Excel & OneNote • Dukungan multibahasa Gratis Paperform Formulir pembayaran & pemesanan dengan desain yang menarik • Lebih dari 700 tata letak • Formulir pembayaran & penjadwalan • Penyisipan CSS kustom • Lebih dari 2.000 integrasi • Tanda tangan digital Harga mulai dari $29/bulan ProProfs Survey Maker Survei, kuis, dan pengumpulan umpan balik • Editor seret dan lepas • Berbagai jenis pertanyaan • Kolaborasi tim • Integrasi dengan Mailchimp & GA Gratis; Berbayar mulai dari $19,99/bulan

11 Alternatif Terbaik untuk Jotform

Berikut adalah 11 alternatif Jotform terbaik untuk membuat formulir, yang cocok untuk penggunaan pribadi maupun profesional:

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk pembuatan formulir yang dapat disesuaikan dan pengumpulan data)

ClickUp adalah perangkat lunak manajemen pekerjaan yang kuat dengan fitur-fitur canggih—perangkat lunak ini dengan mudah muncul sebagai salah satu alternatif Jotform terbaik.

Berikut adalah beberapa fitur yang saya gunakan untuk membuat formulir dan mengumpulkan data:

Atur Data Formulir dengan Lebih Baik Menggunakan ClickUp Buat formulir dengan fitur seperti logika bersyarat menggunakan ClickUp Form View

Fitur Tampilan Formulir ClickUp memungkinkan saya membuat formulir yang bagus untuk berbagai keperluan—mengumpulkan umpan balik karyawan, memperoleh wawasan pelanggan, melakukan survei pasar, dan banyak lagi.

Alat ini juga memungkinkan saya menyesuaikan survei dan formulir sesuai kebutuhan saya. Mulai dari warna hingga tema, saya dapat mengubah detail terkecil sekalipun untuk membuat dokumen yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan audiens saya.

Tampilan Formulir ClickUp juga dilengkapi dengan logika kondisional, yang memungkinkan saya merancang formulir dan survei yang secara cerdas menyesuaikan diri dengan respons pengguna. Hal ini menjadikannya alat formulir canggih yang cocok untuk pembuatan formulir yang kompleks.

Otomatiskan segala hal mulai dari analisis data formulir hingga pengiriman pemberitahuan tugas dengan ClickUp Automations

Setelah pembuatan formulir yang mudah, selanjutnya adalah tanggapan survei dan pengelolaan data. Saya mempercayakan hal tersebut kepada ClickUp Automations.

Dengan rangkaian lebih dari 100 otomatisasi, saya menggunakan fitur ini untuk menghilangkan upaya manual yang membosankan dalam pengumpulan dan analisis tanggapan survei. Saya menugaskan tugas dan menulis komentar pada formulir untuk memastikan anggota tim yang tepat mengambil tindakan.

Selain itu, ClickUp dilengkapi dengan analisis berbasis AI yang memberikan analisis akurat atas setiap respons, sehingga memudahkan pengambilan keputusan yang tepat.

Gunakan ClickUp Brain untuk membuat formulir yang disesuaikan, menghasilkan analisis terperinci, menetapkan tugas, dan banyak lagi

Ketika saya kehabisan waktu untuk penyesuaian manual atau analisis kinerja formulir, saya menggunakan ClickUp Brain.

Alat AI cerdas ini bisa melakukan segalanya—membuat formulir yang dipersonalisasi dan dinamis, menugaskan pekerjaan kepada anggota tim, menganalisis data formulir, dan segala hal di antaranya—semuanya hanya dalam hitungan menit! Benar-benar penyelamat!

Fitur terbaik ClickUp

Gunakan Bidang Kustom ClickUp untuk menyesuaikan bidang formulir agar sesuai dengan kebutuhan pengumpulan data Anda

Kumpulkan respons formulir secara otomatis di ClickUp Tasks untuk melacak, mengelola, dan menugaskan pengiriman dengan mudah di dalam ruang kerja Anda

Manfaatkan Template Formulir ClickUp untuk dengan cepat membuat format formulir standar seperti formulir umpan balik, formulir permintaan, dan survei

Lihat dan analisis data pengiriman langsung dari dalam Dasbor ClickUp untuk mendapatkan wawasan dan pengambilan keputusan secara real-time

Gunakan Integrasi ClickUp untuk mengintegrasikan formulir secara mulus dengan aplikasi pihak ketiga seperti Google Sheets, Slack, dan Zapier

Batasan ClickUp

Pengguna baru mungkin akan mengalami sedikit kesulitan pada awalnya

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Email sudah ketinggalan zaman, formulir ClickUp sedang tren!

2. Google Forms (Pilihan terbaik untuk membuat formulir sederhana dalam ekosistem Google)

melalui Google Forms

Google Forms adalah pembuat formulir berbasis cloud. Alat ini intuitif, ramah pengguna, dan sangat cocok untuk pemula.

Dengan fitur kolaborasi yang lengkap, Anda dapat membuat survei dan formulir yang memerlukan masukan dari berbagai anggota tim.

Saya juga merasa fitur penyesuaian alat ini cukup solid. Fitur tersebut memungkinkan Anda menyesuaikan elemen branding penting seperti warna, gambar, font, dan sebagainya. Google Forms juga mendukung logika kondisional.

Fitur terbaik Google Forms

Menyediakan pembuatan formulir dan tanggapan tanpa batas

Menyediakan berbagai templat yang sudah dirancang sebelumnya untuk formulir umpan balik , formulir pendaftaran, dan sebagainya, agar Anda dapat memulai dari awal.

Membuat grafik dan diagram otomatis untuk analisis data secara real-time

Google Forms terintegrasi dengan mulus dengan alat-alat Google Workspace seperti Google Analytics, Sheets, dan sebagainya

Keterbatasan Google Forms

Hanya menawarkan fitur dasar

Integrasi pihak ketiga yang terbatas

Harga Google Forms

Gratis Selamanya

Business Standard: $12 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Google Forms

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 10.800 ulasan)

3. Typeform (Pilihan terbaik untuk membuat formulir dan survei interaktif serta berbasis percakapan)

melalui Typeform

Jika Anda ingin membuat formulir yang efisien dan sesuai dengan citra merek Anda, saya merekomendasikan Typeform.

Alat survei ini memungkinkan pengguna membuat formulir yang sangat dapat disesuaikan dan interaktif. Tambahkan elemen branding, konten video, tindak lanjut—apa pun yang Anda inginkan.

Hal lain yang saya sukai dari Typeform adalah teknik pengelolaan dan analisis datanya. AI bawaan secara otomatis menganalisis semua respons, sehingga Anda tidak perlu repot melakukannya sendiri.

Fitur terbaik Typeform

Membantu membuat formulir percakapan yang menarik dengan antarmuka yang ramah pengguna

Mendukung elemen multimedia seperti gambar dan video

Menyediakan analisis bawaan untuk melacak tanggapan dan tingkat penyelesaian

Terintegrasi dengan lebih dari 300 aplikasi dan alat penting seperti Zapier, Google Sheets, dan Mailchimp

Keterbatasan Typeform

Memiliki kurva pembelajaran

Paket gratis memiliki fitur yang terbatas

Harga Typeform

Gratis Selamanya

Basic: $29/bulan

Plus: $59/bulan

Bisnis: $99/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Growth Essentials: $199/bulan

Growth Pro: $349/bulan

Growth Custom: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Typeform

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 800 ulasan)

G2: 4,5/5 (lebih dari 700 ulasan)

4. Wufoo (Pilihan terbaik untuk membuat formulir dan laporan yang mudah digunakan)

melalui Wufoo

Selanjutnya dalam daftar alternatif Jotform terbaik saya adalah Wufoo, yang dibuat oleh SurveyMonkey. Pembuat formulir ini sangat serbaguna.

Anda dapat menggunakannya untuk membuat formulir pendaftaran sederhana, formulir kontak, formulir survei karyawan, dan laporan kustom—semuanya tanpa perlu coding sama sekali. Alat ini juga memungkinkan Anda membuat formulir pembayaran untuk menerima pembayaran virtual melalui Stripe, PayPal, dan lain-lain.

Karena alat ini sepenuhnya berbasis cloud, semua data formulir dan tanggapan survei Anda disimpan dengan aman di lokasi terpusat.

Fitur terbaik Wufoo

Menyediakan lebih dari 400 templat siap pakai untuk berbagai jenis formulir

Menyediakan opsi penyesuaian dengan CSS untuk branding

Dilengkapi dengan logika kondisional yang intuitif untuk menyesuaikan pengalaman pengguna

Terintegrasi dengan alat seperti Asana, Mailchimp, dan WordPress

Keterbatasan Wufoo

Paket gratisnya memiliki fitur yang sangat dasar

Penyesuaian lanjutan mungkin memerlukan pengetahuan tentang CSS

Harga Wufoo

Gratis Selamanya

Paket Pemula: $19/bulan

Profesional: $39/bulan

Tingkat Lanjut: $99/bulan

Ultimate: $249/bulan

Peringkat dan ulasan Wufoo

G2: 4,2/5 (lebih dari 200 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 200 ulasan)

5. SurveyMonkey (Pilihan terbaik untuk membuat formulir dan survei dengan analisis yang canggih)

melalui SurveyMonkey

SurveyMonkey adalah salah satu alat terlengkap dalam daftar ini.

Alternatif Jotform ini sangat berguna bagi tim yang menangani volume data survei yang besar setiap hari. Fitur AI-nya menawarkan analisis mendetail atas tanggapan, yang memudahkan pemrosesan data dan, dengan demikian, pengambilan keputusan.

Bukan hanya itu—alat ini juga memungkinkan Anda menyematkan formulir langsung ke halaman web, email, dan sebagainya, sehingga audiens Anda dapat mengisinya dengan cepat tanpa perlu dialihkan ke halaman lain.

Fitur terbaik SurveyMonkey

Menyediakan beragam templat berkualitas tinggi dan dapat disesuaikan untuk membuat formulir dan survei

Mendukung fitur seperti logika lanjutan dan percabangan untuk mengumpulkan data yang tepat

Mendukung berbagai jenis pertanyaan seperti skala penilaian dan pertanyaan matriks

Terintegrasi dengan lebih dari 200 platform, termasuk Salesforce dan HubSpot

Keterbatasan SurveyMonkey

Antarmuka yang rumit mungkin membingungkan bagi pengguna baru

Fitur yang sama tersedia dengan harga yang lebih terjangkau di alat-alat lain

Harga SurveyMonkey

Gratis Selamanya

Paket Premier Tahunan: $1.428/tahun

Paket Tahunan: $468/tahun

Paket Bulanan Standar: $99/bulan

Keuntungan Tim: $25/bulan (ditagih per tahun)

Team Premier: $75/bulan (ditagih per tahun)

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan SurveyMonkey

G2: 4,4/5 (lebih dari 22.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

6. Cognito Forms (Pilihan terbaik untuk membuat formulir dengan perhitungan kompleks)

melalui Cognito Forms

Cognito Forms adalah pembuat formulir alternatif Jotform yang menyederhanakan proses pembuatan formulir dan pemrosesan datanya.

Dirancang khusus untuk menangani perhitungan kompleks, alat ini cocok untuk membuat tanda terima, menerima pembayaran, dan tugas-tugas serupa lainnya.

Karena Cognito Forms juga dilengkapi dengan logika kondisional, hal ini sangat membantu dalam mengembangkan survei dinamis yang menarik bagi banyak orang. Saya juga menyukai kemudahan penggunaan dan kinerja Cognito secara keseluruhan.

Fitur terbaik Cognito Forms

Berisi berbagai templat siap pakai yang dirancang khusus untuk berbagai industri seperti TI, SDM, dll.

Menyediakan editor seret dan lepas yang mudah digunakan untuk membuat formulir dan survei

Terintegrasi dengan alur kerja Anda untuk memastikan efisiensi maksimal

Mengintegrasikan opsi pembayaran secara langsung dengan Stripe dan PayPal

Batasan Cognito Forms

Tidak dilengkapi dengan alat pelaporan yang komprehensif untuk menganalisis tanggapan survei

Hal ini memerlukan sedikit waktu untuk membiasakan diri

Harga Cognito Forms

Perorangan: Gratis Selamanya

Pro: $15/bulan

Tim: $35/bulan

Enterprise: $99/bulan

Peringkat dan ulasan Cognito Forms

G2: 4,5/5 (lebih dari 80 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 80 ulasan)

7. Formstack (Alternatif Jotform terbaik untuk membuat formulir otomatis yang sesuai dengan HIPAA)

melalui Formstack

Mencari alat untuk membuat formulir online yang aman? Saya sangat merekomendasikan Formstack.

Generator formulir berbasis AI ini mengutamakan keamanan. Alat ini sesuai dengan GDPR, HIPAA, WCAG, dan PCI, sehingga sangat cocok untuk tugas-tugas sensitif seperti pengumpulan pembayaran.

Selain itu, Formstacks juga memungkinkan Anda membuat dokumen dan laporan kustom yang profesional dan menarik secara visual. Aspek lain yang saya sukai dari Formstacks adalah antarmuka penggunanya yang bersih, yang merupakan keunggulan yang signifikan.

Fitur terbaik Formstack

Menyediakan templat siap pakai untuk berbagai kategori seperti industri, jenis formulir, dan lain-lain.

Dilengkapi dengan logika kondisional yang kuat untuk pengalaman yang disesuaikan

Menyediakan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dari data formulir dengan mengarahkan data tersebut ke sistem bisnis pusat

Menyediakan integrasi dengan lebih dari 260 alat seperti Salesforce, HubSpot, dan Mailchimp

Keterbatasan Formstack

Mungkin mahal, terutama bagi usaha kecil

Paket dasar tidak memberikan akses penuh ke semua fitur

Harga Formstack

Forms: $99/bulan (ditagih setiap bulan)

Paket: $299/bulan (ditagih setiap bulan)

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Formstack

G2: 4,6/5 (lebih dari 900 ulasan)

Capterra: 4/5 (lebih dari 100 ulasan)

8. Zoho Forms (Pilihan terbaik untuk tim yang menggunakan aplikasi Zoho untuk mengotomatiskan pembuatan formulir)

melalui Zoho Forms

Zoho Forms adalah salah satu alternatif Jotform yang paling terkenal, dan hal ini memang beralasan.

Baik Anda perlu membuat formulir pendaftaran untuk pelanggan, formulir lamaran untuk merekrut karyawan baru, atau formulir umpan balik untuk meningkatkan keterampilan, alat ini sangat serbaguna untuk memenuhi setiap kebutuhan.

Selain itu, templat yang sudah dirancang sebelumnya sangat lengkap—dengan lebih dari 30 jenis bidang—sehingga Anda tidak perlu banyak menyesuaikan formulir.

Selain itu, Zoho memungkinkan Anda menyematkan formulir untuk memudahkan akses dan pengumpulan data.

Fitur terbaik Zoho Forms

Dilengkapi dengan pembuat formulir drag-and-drop yang mudah digunakan

Sesuai dengan standar keamanan utama seperti HIPAA untuk pengumpulan data yang aman

Menghasilkan pemberitahuan otomatis secara real-time untuk pengiriman formulir

Terintegrasi dengan mulus dengan rangkaian aplikasi Zoho seperti CRM dan Mail

Keterbatasan Zoho Forms

Opsi penyesuaian mungkin tidak selengkap alat-alat lainnya

Integrasi di luar ekosistem Zoho mungkin terbatas

Paket gratisnya tidak berfungsi sebagai alternatif Jotform gratis yang bagus

Harga Zoho Forms

Gratis Selamanya

Basic: $10/bulan (ditagih per tahun)

Paket Standar: $25/bulan (ditagih per tahun)

Profesional: $50/bulan (ditagih per tahun)

Premium: $90/bulan (ditagih per tahun)

Peringkat dan ulasan Zoho Forms

G2: 4,4/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 100 ulasan)

9. Microsoft Forms (Pilihan terbaik untuk mengembangkan formulir yang terintegrasi dengan Office 365)

melalui Microsoft Forms

Pilih Microsoft Forms jika Anda menginginkan alat pembuat formulir yang mudah digunakan tanpa kerumitan yang tidak perlu.

Alat ini mendukung fitur-fitur dasar seperti pembuatan formulir, penyesuaian, templat, integrasi, dan lain-lain. Alat ini juga membantu menganalisis tanggapan dan memungkinkan Anda mengelola data melalui dashboard pengelola formulir yang intuitif.

Yang paling saya sukai dari MS Forms adalah dukungan terhadap berbagai bahasa untuk memperluas jangkauan—fitur yang jarang ditemukan di banyak alat pembuat formulir baru.

Fitur terbaik Microsoft Forms

Mendukung kolaborasi real-time di antara anggota tim

Menyediakan berbagai jenis pertanyaan, termasuk kuis dan survei

Memungkinkan visualisasi data dengan diagram dan grafik otomatis

Terintegrasi sepenuhnya dengan alat Microsoft 365 seperti Excel dan OneNote

Keterbatasan Microsoft Forms

Menawarkan lebih sedikit fitur lanjutan

Tidak mendukung pengumpulan pembayaran secara langsung

Harga Microsoft Forms

Gratis Selamanya

Peringkat dan ulasan Microsoft Forms

G2: 4,4/5 (361 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (181 ulasan)

10. Paperform (Pilihan terbaik untuk membuat formulir pengumpulan pembayaran online)

melalui Paperform

Paperform dirancang untuk bisnis kecil dan yang sedang berkembang yang menginginkan formulir untuk mendukung alur kerja nyata, bukan sekadar mengumpulkan pembayaran. Paperform menggabungkan formulir yang siap digunakan untuk pembayaran dengan penjadwalan, penandatanganan dokumen, dan otomatisasi, sehingga cocok untuk tim yang menjalankan proses bisnis melalui formulir.

Mulai dari tanda tangan digital dan perhitungan hingga pembayaran yang sangat aman yang didukung oleh formulir pembayaran yang dapat disesuaikan, alat ini memastikan efisiensi di setiap langkah proses. Paperform juga dilengkapi dengan fitur berbasis AI yang membantu membuat formulir lebih cepat serta mendukung perhitungan dan wawasan respons.

Selain itu, Paperform membantu membuat formulir dan survei dasar, mengelola penjadwalan dan pemesanan, serta menandatangani dokumen.

Saya juga menyukai antarmuka pengguna alat ini secara keseluruhan—intuitif dan dirancang dengan baik.

Fitur terbaik Paperform

Memungkinkan pembuatan formulir yang menarik secara visual dengan ribuan tata letak yang dapat disesuaikan dan fitur pembuatan formulir berbasis AI

Memungkinkan Anda membuat formulir web, formulir penjadwalan, formulir halaman arahan, kuis, dan lain-lain.

Mendukung penyisipan formulir di situs web dengan CSS kustom

Terintegrasi dengan lebih dari 2.000 aplikasi dan alat seperti Slack, Asana, dan Dropbox

Keterbatasan Paperform

Menyesuaikan templat itu sulit

Harga untuk fitur-fitur lanjutan cukup tinggi

Harga Paperform

Tersedia paket gratis

Essentials: $29/bulan

Pro: $59/bulan

Bisnis: $129/bulan

Agency+ : $190/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Paperform

G2: 4,8/5 (lebih dari 70 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 100 ulasan)

11. ProProfs Survey Maker (Pilihan terbaik untuk membuat formulir dan survei dengan kuis dan umpan balik)

melalui ProProfs Survey Maker

Jika Anda mencari alat khusus untuk pembuatan survei, ProProfs Survey Maker mungkin menarik bagi Anda.

Editor seret dan lepas pada alat ini memudahkan pembuatan formulir, survei, kuis, tes, dan penilaian yang mengumpulkan umpan balik berharga dari pengguna.

Alat ini memiliki berbagai opsi penyesuaian untuk mempersonalisasi elemen formulir seperti warna dan logo. Keunggulan lainnya adalah fleksibilitas alat ini—Anda dapat membagikan formulir sebagai tautan di media sosial atau menyematkannya di situs web Anda.

Fitur terbaik ProProfs Survey Maker

Menyediakan templat yang dapat disesuaikan untuk membuat formulir pendaftaran yang disesuaikan dengan berbagai industri

Mendukung berbagai jenis pertanyaan, termasuk pilihan ganda dan skala penilaian

Menyediakan fitur kolaborasi untuk akses dan masukan tim

Terintegrasi dengan alat seperti Mailchimp dan Google Analytics

Batasan ProProfs Survey Maker

Antarmuka pengguna mungkin terasa ketinggalan zaman

Paket gratis memiliki batasan pada jumlah respons dan fitur

Harga ProProfs Survey Maker

Gratis Selamanya

Bisnis: $19,99/bulan per 100 tanggapan

Peringkat dan ulasan ProProfs Survey Maker

G2: 4,3/5 (lebih dari 40 ulasan)

Buat Formulir Online dengan Alternatif Jotform Terbaik—ClickUp!

Survei online mengumpulkan data internal dan eksternal yang penting, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengarahkan upayanya ke arah yang tepat dan melayani audiensnya dengan lebih efektif.

Namun, untuk memastikan hal tersebut, Anda memerlukan akses ke pembuat formulir yang sesuai dengan tujuan efisiensi Anda.

Meskipun Jotform kaya akan fitur, platform ini masih memiliki kekurangan di beberapa aspek yang dapat menghambat kesuksesan Anda.

Dengan ClickUp, Anda dapat memaksimalkan efisiensi dalam pembuatan formulir dan pengumpulan informasi. Dibangun dengan kekuatan AI, ClickUp adalah solusi lengkap untuk mengotomatisasi setiap tugas yang berkaitan dengan formulir dan survei.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

Banyak pengguna kesulitan karena kehilangan logika lanjutan atau integrasi yang mereka andalkan di Jotform, itulah sebabnya membandingkan kedalaman fitur—bukan hanya templat—sangatlah penting.

Periksa apakah alat tersebut menawarkan logika bersyarat, alur multi-langkah, pemberitahuan otomatis, dan integrasi dengan teknologi yang sudah Anda miliki.

Sebagian besar alternatif tidak mendukung migrasi satu klik. Biasanya Anda harus membuat ulang formulir secara manual, meskipun alat seperti ClickUp mempermudah pengaturan dengan templat dan bidang yang dapat digunakan kembali.

ClickUp memungkinkan pembuatan tugas otomatis, penugasan, pengingat, dan ringkasan AI segera setelah formulir dikirimkan.

Fokus pada templat daripada alur kerja data. Pengelolaan pengiriman, pelaporan, dan integrasi lebih penting dalam jangka panjang.