11 Alternatif Jotform Terbaik yang Patut Dicoba pada Tahun 2026

Pikirkan untuk beralih dari Jotform?
Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menjelajahi alternatif Jotform yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Meskipun Jotform telah menjadi favorit untuk membuat formulir online, kini ada banyak pilihan baru—beberapa di antaranya menawarkan fitur yang lebih baik, antarmuka yang lebih mudah digunakan, dan harga yang lebih fleksibel. Faktanya, membuat formulir yang menarik dan berbasis data kini lebih mudah dari sebelumnya berkat semakin banyaknya alat pembuat formulir yang canggih yang memenuhi berbagai kebutuhan.
Jadi, apakah Anda seorang pemasar yang membutuhkan penyesuaian lanjutan, pemilik usaha kecil yang memperhatikan biaya, atau hanya mencari alat yang lebih sederhana, alternatif yang tepat dapat meningkatkan pengalaman pembuatan formulir Anda.
Di sini, saya telah mengumpulkan pilihan-pilihan terbaik yang setara dengan Jotform dalam hal fitur, kemudahan penggunaan, dan nilai, sehingga membantu Anda menemukan yang paling sesuai untuk proyek Anda.
Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Jotform?
Saat memilih alternatif Jotform, penting untuk mengidentifikasi fitur-fitur yang sesuai dengan tujuan Anda. Berikut adalah panduan singkat tentang hal-hal yang perlu diprioritaskan untuk menemukan pembuat formulir yang sempurna sesuai kebutuhan Anda.
- Fitur penyesuaian: Pilih pembuat formulir yang memungkinkan Anda membuat formulir yang disesuaikan untuk semua kebutuhan. Alat tersebut juga harus memiliki fitur yang cukup untuk mendukung berbagai format formulir, seperti formulir kontak, umpan balik pelanggan, dan pendaftaran
- Keamanan: Pilih pembuat formulir yang memiliki kebijakan penyimpanan data yang kuat untuk membantu membuat formulir online yang aman. Hal ini melindungi semua data sensitif yang dibagikan oleh responden saat mengirimkan formulir dan mengikuti survei online
- Kemudahan penggunaan: Pilihlah pembuat formulir yang intuitif yang memungkinkan Anda membuat formulir dengan fitur-fitur canggih tanpa persyaratan pemrograman yang rumit atau kurva pembelajaran yang curam. Editor seret dan lepas adalah nilai tambah
- Efisiensi biaya: Pilihlah pembuat formulir yang memungkinkan Anda membuat formulir dalam jumlah besar tanpa menguras kantong Anda
Saat ini, tim menghadapi dua masalah yang semakin meningkat —penyebaran AI dan penyebaran pekerjaan. Penyebaran AI terjadi ketika setiap departemen menggunakan alat AI yang berbeda-beda, sehingga data tersebar dan alur kerja terputus-putus. Penyebaran pekerjaan terjadi ketika informasi tersebar di puluhan aplikasi, formulir, spreadsheet, dan kotak masuk.
Hal ini berdampak langsung pada alat formulir. Jika pembuat formulir Anda menyimpan data secara terpisah atau memaksa Anda untuk menggunakan alur kerja mandiri lainnya, penyebaran akan semakin meluas. Alat seperti ClickUp mencegah hal ini dengan memusatkan pembuatan formulir, pengiriman, otomatisasi, analisis AI, dan pelaksanaan tugas dalam satu ruang kerja—sehingga mengurangi penyebaran AI dan penyebaran pekerjaan.
Sekilas tentang Alternatif Jotform Terbaik
|Alat
|Pilihan terbaik untuk
|Fitur utama
|Harga*
|ClickUp
|Pembuatan formulir secara menyeluruh dengan alur kerja, AI, dan otomatisasi tugas
|• Tampilan Formulir dengan logika bersyarat • Buat tugas secara otomatis dari respons • Dasbor untuk analisis waktu nyata • Lebih dari 100 otomatisasi • AI bawaan untuk pembuatan formulir & wawasan • Integrasi mendalam (Slack, Sheets, Zapier)
|Gratis selamanya; Berbayar mulai dari $7 per pengguna per bulan
|Google Forms
|Formulir sederhana di dalam Google Workspace
|• Formulir & tanggapan tanpa batas • Template siap pakai • Bagan & grafik otomatis • Integrasi Google Sheets bawaan
|Gratis; Paket bisnis mulai dari $12 per pengguna per bulan
|Typeform
|Formulir percakapan interaktif yang disesuaikan dengan merek
|• Antarmuka pengguna (UX) satu pertanyaan per kali • Dukungan multimedia • Analisis bawaan • Lebih dari 300 integrasi • Analisis respons berbasis AI
|Gratis; Berbayar mulai dari $29/bulan
|Wufoo
|Pengaturan formulir cepat dengan pelaporan & pembayaran
|• Lebih dari 400 templat • Logika bersyarat • Kustomisasi CSS • Pembayaran melalui Stripe & PayPal • Integrasi dengan Asana & WordPress
|Gratis; Berbayar mulai dari $19/bulan
|SurveyMonkey
|Survei berskala besar dengan analisis mendalam
|• Logika percabangan lanjutan• Pertanyaan matriks & penilaian• Analisis berbasis AI• Lebih dari 200 integrasi (Salesforce, HubSpot)
|Gratis; Berbayar mulai dari $99/bulan
|Cognito Forms
|Formulir dengan perhitungan dan pembayaran yang kompleks
|• Pembuat formulir seret dan lepas • Perhitungan lanjutan • Logika bersyarat • Integrasi Stripe & PayPal • Template khusus industri
|Gratis; Berbayar mulai dari $15/bulan
|Formstack
|Otomatisasi formulir yang aman dan sesuai dengan HIPAA
|• Kepatuhan HIPAA, GDPR, dan PCI • Pengaliran data tingkat lanjut • Logika kondisional yang kuat • Lebih dari 260 integrasi • Otomatisasi dokumen
|Berlangganan mulai dari $99/bulan
|Zoho Forms
|Otomatisasi formulir untuk pengguna ekosistem Zoho
|• Pembuat formulir seret dan lepas • Kepatuhan HIPAA • Pemberitahuan real-time • Integrasi asli dengan Zoho CRM/Mail
|Gratis; Berbayar mulai dari $10/bulan
|Microsoft Forms
|Formulir dasar di dalam Microsoft 365
|• Kolaborasi real-time • Kuis & survei • Grafik otomatis • Integrasi Excel & OneNote • Dukungan multibahasa
|Gratis
|Paperform
|Formulir pembayaran & pemesanan dengan desain yang menarik
|• Lebih dari 700 tata letak • Formulir pembayaran & penjadwalan • Penyisipan CSS kustom • Lebih dari 2.000 integrasi • Tanda tangan digital
|Harga mulai dari $29/bulan
|ProProfs Survey Maker
|Survei, kuis, dan pengumpulan umpan balik
|• Editor seret dan lepas • Berbagai jenis pertanyaan • Kolaborasi tim • Integrasi dengan Mailchimp & GA
|Gratis; Berbayar mulai dari $19,99/bulan
11 Alternatif Terbaik untuk Jotform
Berikut adalah 11 alternatif Jotform terbaik untuk membuat formulir, yang cocok untuk penggunaan pribadi maupun profesional:
1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk pembuatan formulir yang dapat disesuaikan dan pengumpulan data)
ClickUp adalah perangkat lunak manajemen pekerjaan yang kuat dengan fitur-fitur canggih—perangkat lunak ini dengan mudah muncul sebagai salah satu alternatif Jotform terbaik.
Berikut adalah beberapa fitur yang saya gunakan untuk membuat formulir dan mengumpulkan data:
Fitur Tampilan Formulir ClickUp memungkinkan saya membuat formulir yang bagus untuk berbagai keperluan—mengumpulkan umpan balik karyawan, memperoleh wawasan pelanggan, melakukan survei pasar, dan banyak lagi.
Alat ini juga memungkinkan saya menyesuaikan survei dan formulir sesuai kebutuhan saya. Mulai dari warna hingga tema, saya dapat mengubah detail terkecil sekalipun untuk membuat dokumen yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan audiens saya.
Tampilan Formulir ClickUp juga dilengkapi dengan logika kondisional, yang memungkinkan saya merancang formulir dan survei yang secara cerdas menyesuaikan diri dengan respons pengguna. Hal ini menjadikannya alat formulir canggih yang cocok untuk pembuatan formulir yang kompleks.
Setelah pembuatan formulir yang mudah, selanjutnya adalah tanggapan survei dan pengelolaan data. Saya mempercayakan hal tersebut kepada ClickUp Automations.
Dengan rangkaian lebih dari 100 otomatisasi, saya menggunakan fitur ini untuk menghilangkan upaya manual yang membosankan dalam pengumpulan dan analisis tanggapan survei. Saya menugaskan tugas dan menulis komentar pada formulir untuk memastikan anggota tim yang tepat mengambil tindakan.
Selain itu, ClickUp dilengkapi dengan analisis berbasis AI yang memberikan analisis akurat atas setiap respons, sehingga memudahkan pengambilan keputusan yang tepat.
Ketika saya kehabisan waktu untuk penyesuaian manual atau analisis kinerja formulir, saya menggunakan ClickUp Brain.
Alat AI cerdas ini bisa melakukan segalanya—membuat formulir yang dipersonalisasi dan dinamis, menugaskan pekerjaan kepada anggota tim, menganalisis data formulir, dan segala hal di antaranya—semuanya hanya dalam hitungan menit! Benar-benar penyelamat!
Fitur terbaik ClickUp
- Gunakan Bidang Kustom ClickUp untuk menyesuaikan bidang formulir agar sesuai dengan kebutuhan pengumpulan data Anda
- Kumpulkan respons formulir secara otomatis di ClickUp Tasks untuk melacak, mengelola, dan menugaskan pengiriman dengan mudah di dalam ruang kerja Anda
- Manfaatkan Template Formulir ClickUp untuk dengan cepat membuat format formulir standar seperti formulir umpan balik, formulir permintaan, dan survei
- Lihat dan analisis data pengiriman langsung dari dalam Dasbor ClickUp untuk mendapatkan wawasan dan pengambilan keputusan secara real-time
- Gunakan Integrasi ClickUp untuk mengintegrasikan formulir secara mulus dengan aplikasi pihak ketiga seperti Google Sheets, Slack, dan Zapier
Batasan ClickUp
- Pengguna baru mungkin akan mengalami sedikit kesulitan pada awalnya
Harga ClickUp
Peringkat dan ulasan ClickUp
- G2: 4,7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)
- Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)
Email sudah ketinggalan zaman, formulir ClickUp sedang tren!
2. Google Forms (Pilihan terbaik untuk membuat formulir sederhana dalam ekosistem Google)
Google Forms adalah pembuat formulir berbasis cloud. Alat ini intuitif, ramah pengguna, dan sangat cocok untuk pemula.
Dengan fitur kolaborasi yang lengkap, Anda dapat membuat survei dan formulir yang memerlukan masukan dari berbagai anggota tim.
Saya juga merasa fitur penyesuaian alat ini cukup solid. Fitur tersebut memungkinkan Anda menyesuaikan elemen branding penting seperti warna, gambar, font, dan sebagainya. Google Forms juga mendukung logika kondisional.
Fitur terbaik Google Forms
- Menyediakan pembuatan formulir dan tanggapan tanpa batas
- Menyediakan berbagai templat yang sudah dirancang sebelumnya untuk formulir umpan balik, formulir pendaftaran, dan sebagainya, agar Anda dapat memulai dari awal.
- Membuat grafik dan diagram otomatis untuk analisis data secara real-time
- Google Forms terintegrasi dengan mulus dengan alat-alat Google Workspace seperti Google Analytics, Sheets, dan sebagainya
Keterbatasan Google Forms
- Hanya menawarkan fitur dasar
- Integrasi pihak ketiga yang terbatas
Harga Google Forms
- Gratis Selamanya
- Business Standard: $12 per bulan per pengguna
Peringkat dan ulasan Google Forms
- Capterra: 4,7/5 (lebih dari 10.800 ulasan)
📮ClickUp Insight: Tim dengan kinerja rendah 4 kali lebih mungkin menggunakan 15 alat atau lebih, sementara tim dengan kinerja tinggi menjaga efisiensi dengan membatasi penggunaan alat mereka hingga 9 platform atau kurang. Tapi bagaimana jika menggunakan satu platform saja?
Sebagai aplikasi serba guna untuk bekerja, ClickUp menyatukan tugas, proyek, dokumen, wiki, obrolan, dan panggilan Anda dalam satu platform, dilengkapi dengan alur kerja yang didukung AI. Siap bekerja lebih cerdas? ClickUp cocok untuk setiap tim, membuat pekerjaan menjadi transparan, dan memungkinkan Anda fokus pada hal-hal penting sementara AI menangani sisanya.
3. Typeform (Pilihan terbaik untuk membuat formulir dan survei interaktif serta berbasis percakapan)
Jika Anda ingin membuat formulir yang efisien dan sesuai dengan citra merek Anda, saya merekomendasikan Typeform.
Alat survei ini memungkinkan pengguna membuat formulir yang sangat dapat disesuaikan dan interaktif. Tambahkan elemen branding, konten video, tindak lanjut—apa pun yang Anda inginkan.
Hal lain yang saya sukai dari Typeform adalah teknik pengelolaan dan analisis datanya. AI bawaan secara otomatis menganalisis semua respons, sehingga Anda tidak perlu repot melakukannya sendiri.
Fitur terbaik Typeform
- Membantu membuat formulir percakapan yang menarik dengan antarmuka yang ramah pengguna
- Mendukung elemen multimedia seperti gambar dan video
- Menyediakan analisis bawaan untuk melacak tanggapan dan tingkat penyelesaian
- Terintegrasi dengan lebih dari 300 aplikasi dan alat penting seperti Zapier, Google Sheets, dan Mailchimp
Keterbatasan Typeform
- Memiliki kurva pembelajaran
- Paket gratis memiliki fitur yang terbatas
Harga Typeform
- Gratis Selamanya
- Basic: $29/bulan
- Plus: $59/bulan
- Bisnis: $99/bulan
- Perusahaan: Harga khusus
- Growth Essentials: $199/bulan
- Growth Pro: $349/bulan
- Growth Custom: Harga khusus
Peringkat dan ulasan Typeform
- Capterra: 4,7/5 (lebih dari 800 ulasan)
- G2: 4,5/5 (lebih dari 700 ulasan)
4. Wufoo (Pilihan terbaik untuk membuat formulir dan laporan yang mudah digunakan)
Selanjutnya dalam daftar alternatif Jotform terbaik saya adalah Wufoo, yang dibuat oleh SurveyMonkey. Pembuat formulir ini sangat serbaguna.
Anda dapat menggunakannya untuk membuat formulir pendaftaran sederhana, formulir kontak, formulir survei karyawan, dan laporan kustom—semuanya tanpa perlu coding sama sekali. Alat ini juga memungkinkan Anda membuat formulir pembayaran untuk menerima pembayaran virtual melalui Stripe, PayPal, dan lain-lain.
Karena alat ini sepenuhnya berbasis cloud, semua data formulir dan tanggapan survei Anda disimpan dengan aman di lokasi terpusat.
Fitur terbaik Wufoo
- Menyediakan lebih dari 400 templat siap pakai untuk berbagai jenis formulir
- Menyediakan opsi penyesuaian dengan CSS untuk branding
- Dilengkapi dengan logika kondisional yang intuitif untuk menyesuaikan pengalaman pengguna
- Terintegrasi dengan alat seperti Asana, Mailchimp, dan WordPress
Keterbatasan Wufoo
- Paket gratisnya memiliki fitur yang sangat dasar
- Penyesuaian lanjutan mungkin memerlukan pengetahuan tentang CSS
Harga Wufoo
- Gratis Selamanya
- Paket Pemula: $19/bulan
- Profesional: $39/bulan
- Tingkat Lanjut: $99/bulan
- Ultimate: $249/bulan
Peringkat dan ulasan Wufoo
- G2: 4,2/5 (lebih dari 200 ulasan)
- Capterra: 4,4/5 (lebih dari 200 ulasan)
5. SurveyMonkey (Pilihan terbaik untuk membuat formulir dan survei dengan analisis yang canggih)
SurveyMonkey adalah salah satu alat terlengkap dalam daftar ini.
Alternatif Jotform ini sangat berguna bagi tim yang menangani volume data survei yang besar setiap hari. Fitur AI-nya menawarkan analisis mendetail atas tanggapan, yang memudahkan pemrosesan data dan, dengan demikian, pengambilan keputusan.
Bukan hanya itu—alat ini juga memungkinkan Anda menyematkan formulir langsung ke halaman web, email, dan sebagainya, sehingga audiens Anda dapat mengisinya dengan cepat tanpa perlu dialihkan ke halaman lain.
Fitur terbaik SurveyMonkey
- Menyediakan beragam templat berkualitas tinggi dan dapat disesuaikan untuk membuat formulir dan survei
- Mendukung fitur seperti logika lanjutan dan percabangan untuk mengumpulkan data yang tepat
- Mendukung berbagai jenis pertanyaan seperti skala penilaian dan pertanyaan matriks
- Terintegrasi dengan lebih dari 200 platform, termasuk Salesforce dan HubSpot
Keterbatasan SurveyMonkey
- Antarmuka yang rumit mungkin membingungkan bagi pengguna baru
- Fitur yang sama tersedia dengan harga yang lebih terjangkau di alat-alat lain
Harga SurveyMonkey
- Gratis Selamanya
- Paket Premier Tahunan: $1.428/tahun
- Paket Tahunan: $468/tahun
- Paket Bulanan Standar: $99/bulan
- Keuntungan Tim: $25/bulan (ditagih per tahun)
- Team Premier: $75/bulan (ditagih per tahun)
- Perusahaan: Harga khusus
Peringkat dan ulasan SurveyMonkey
- G2: 4,4/5 (lebih dari 22.000 ulasan)
- Capterra: 4,6/5 (lebih dari 10.000 ulasan)
6. Cognito Forms (Pilihan terbaik untuk membuat formulir dengan perhitungan kompleks)
Cognito Forms adalah pembuat formulir alternatif Jotform yang menyederhanakan proses pembuatan formulir dan pemrosesan datanya.
Dirancang khusus untuk menangani perhitungan kompleks, alat ini cocok untuk membuat tanda terima, menerima pembayaran, dan tugas-tugas serupa lainnya.
Karena Cognito Forms juga dilengkapi dengan logika kondisional, hal ini sangat membantu dalam mengembangkan survei dinamis yang menarik bagi banyak orang. Saya juga menyukai kemudahan penggunaan dan kinerja Cognito secara keseluruhan.
Fitur terbaik Cognito Forms
- Berisi berbagai templat siap pakai yang dirancang khusus untuk berbagai industri seperti TI, SDM, dll.
- Menyediakan editor seret dan lepas yang mudah digunakan untuk membuat formulir dan survei
- Terintegrasi dengan alur kerja Anda untuk memastikan efisiensi maksimal
- Mengintegrasikan opsi pembayaran secara langsung dengan Stripe dan PayPal
Batasan Cognito Forms
- Tidak dilengkapi dengan alat pelaporan yang komprehensif untuk menganalisis tanggapan survei
- Hal ini memerlukan sedikit waktu untuk membiasakan diri
Harga Cognito Forms
- Perorangan: Gratis Selamanya
- Pro: $15/bulan
- Tim: $35/bulan
- Enterprise: $99/bulan
Peringkat dan ulasan Cognito Forms
- G2: 4,5/5 (lebih dari 80 ulasan)
- Capterra: 4,6/5 (lebih dari 80 ulasan)
7. Formstack (Alternatif Jotform terbaik untuk membuat formulir otomatis yang sesuai dengan HIPAA)
Mencari alat untuk membuat formulir online yang aman? Saya sangat merekomendasikan Formstack.
Generator formulir berbasis AI ini mengutamakan keamanan. Alat ini sesuai dengan GDPR, HIPAA, WCAG, dan PCI, sehingga sangat cocok untuk tugas-tugas sensitif seperti pengumpulan pembayaran.
Selain itu, Formstacks juga memungkinkan Anda membuat dokumen dan laporan kustom yang profesional dan menarik secara visual. Aspek lain yang saya sukai dari Formstacks adalah antarmuka penggunanya yang bersih, yang merupakan keunggulan yang signifikan.
Fitur terbaik Formstack
- Menyediakan templat siap pakai untuk berbagai kategori seperti industri, jenis formulir, dan lain-lain.
- Dilengkapi dengan logika kondisional yang kuat untuk pengalaman yang disesuaikan
- Menyediakan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dari data formulir dengan mengarahkan data tersebut ke sistem bisnis pusat
- Menyediakan integrasi dengan lebih dari 260 alat seperti Salesforce, HubSpot, dan Mailchimp
Keterbatasan Formstack
- Mungkin mahal, terutama bagi usaha kecil
- Paket dasar tidak memberikan akses penuh ke semua fitur
Harga Formstack
- Forms: $99/bulan (ditagih setiap bulan)
- Paket: $299/bulan (ditagih setiap bulan)
- Perusahaan: Harga khusus
Peringkat dan ulasan Formstack
- G2: 4,6/5 (lebih dari 900 ulasan)
- Capterra: 4/5 (lebih dari 100 ulasan)
8. Zoho Forms (Pilihan terbaik untuk tim yang menggunakan aplikasi Zoho untuk mengotomatiskan pembuatan formulir)
Zoho Forms adalah salah satu alternatif Jotform yang paling terkenal, dan hal ini memang beralasan.
Baik Anda perlu membuat formulir pendaftaran untuk pelanggan, formulir lamaran untuk merekrut karyawan baru, atau formulir umpan balik untuk meningkatkan keterampilan, alat ini sangat serbaguna untuk memenuhi setiap kebutuhan.
Selain itu, templat yang sudah dirancang sebelumnya sangat lengkap—dengan lebih dari 30 jenis bidang—sehingga Anda tidak perlu banyak menyesuaikan formulir.
Selain itu, Zoho memungkinkan Anda menyematkan formulir untuk memudahkan akses dan pengumpulan data.
Fitur terbaik Zoho Forms
- Dilengkapi dengan pembuat formulir drag-and-drop yang mudah digunakan
- Sesuai dengan standar keamanan utama seperti HIPAA untuk pengumpulan data yang aman
- Menghasilkan pemberitahuan otomatis secara real-time untuk pengiriman formulir
- Terintegrasi dengan mulus dengan rangkaian aplikasi Zoho seperti CRM dan Mail
Keterbatasan Zoho Forms
- Opsi penyesuaian mungkin tidak selengkap alat-alat lainnya
- Integrasi di luar ekosistem Zoho mungkin terbatas
- Paket gratisnya tidak berfungsi sebagai alternatif Jotform gratis yang bagus
Harga Zoho Forms
- Gratis Selamanya
- Basic: $10/bulan (ditagih per tahun)
- Paket Standar: $25/bulan (ditagih per tahun)
- Profesional: $50/bulan (ditagih per tahun)
- Premium: $90/bulan (ditagih per tahun)
Peringkat dan ulasan Zoho Forms
- G2: 4,4/5 (lebih dari 100 ulasan)
- Capterra: 4,5/5 (lebih dari 100 ulasan)
9. Microsoft Forms (Pilihan terbaik untuk mengembangkan formulir yang terintegrasi dengan Office 365)
Pilih Microsoft Forms jika Anda menginginkan alat pembuat formulir yang mudah digunakan tanpa kerumitan yang tidak perlu.
Alat ini mendukung fitur-fitur dasar seperti pembuatan formulir, penyesuaian, templat, integrasi, dan lain-lain. Alat ini juga membantu menganalisis tanggapan dan memungkinkan Anda mengelola data melalui dashboard pengelola formulir yang intuitif.
Yang paling saya sukai dari MS Forms adalah dukungan terhadap berbagai bahasa untuk memperluas jangkauan—fitur yang jarang ditemukan di banyak alat pembuat formulir baru.
Fitur terbaik Microsoft Forms
- Mendukung kolaborasi real-time di antara anggota tim
- Menyediakan berbagai jenis pertanyaan, termasuk kuis dan survei
- Memungkinkan visualisasi data dengan diagram dan grafik otomatis
- Terintegrasi sepenuhnya dengan alat Microsoft 365 seperti Excel dan OneNote
Keterbatasan Microsoft Forms
- Menawarkan lebih sedikit fitur lanjutan
- Tidak mendukung pengumpulan pembayaran secara langsung
Harga Microsoft Forms
- Gratis Selamanya
Peringkat dan ulasan Microsoft Forms
- G2: 4,4/5 (361 ulasan)
- Capterra: 4,6/5 (181 ulasan)
10. Paperform (Pilihan terbaik untuk membuat formulir pengumpulan pembayaran online)
Paperform dirancang untuk bisnis kecil dan yang sedang berkembang yang menginginkan formulir untuk mendukung alur kerja nyata, bukan sekadar mengumpulkan pembayaran. Paperform menggabungkan formulir yang siap digunakan untuk pembayaran dengan penjadwalan, penandatanganan dokumen, dan otomatisasi, sehingga cocok untuk tim yang menjalankan proses bisnis melalui formulir.
Mulai dari tanda tangan digital dan perhitungan hingga pembayaran yang sangat aman yang didukung oleh formulir pembayaran yang dapat disesuaikan, alat ini memastikan efisiensi di setiap langkah proses. Paperform juga dilengkapi dengan fitur berbasis AI yang membantu membuat formulir lebih cepat serta mendukung perhitungan dan wawasan respons.
Selain itu, Paperform membantu membuat formulir dan survei dasar, mengelola penjadwalan dan pemesanan, serta menandatangani dokumen.
Saya juga menyukai antarmuka pengguna alat ini secara keseluruhan—intuitif dan dirancang dengan baik.
Fitur terbaik Paperform
- Memungkinkan pembuatan formulir yang menarik secara visual dengan ribuan tata letak yang dapat disesuaikan dan fitur pembuatan formulir berbasis AI
- Memungkinkan Anda membuat formulir web, formulir penjadwalan, formulir halaman arahan, kuis, dan lain-lain.
- Mendukung penyisipan formulir di situs web dengan CSS kustom
- Terintegrasi dengan lebih dari 2.000 aplikasi dan alat seperti Slack, Asana, dan Dropbox
Keterbatasan Paperform
- Menyesuaikan templat itu sulit
- Harga untuk fitur-fitur lanjutan cukup tinggi
Harga Paperform
- Tersedia paket gratis
- Essentials: $29/bulan
- Pro: $59/bulan
- Bisnis: $129/bulan
- Agency+: $190/bulan
- Perusahaan: Harga khusus
Peringkat dan ulasan Paperform
- G2: 4,8/5 (lebih dari 70 ulasan)
- Capterra: 4,8/5 (lebih dari 100 ulasan)
11. ProProfs Survey Maker (Pilihan terbaik untuk membuat formulir dan survei dengan kuis dan umpan balik)
Jika Anda mencari alat khusus untuk pembuatan survei, ProProfs Survey Maker mungkin menarik bagi Anda.
Editor seret dan lepas pada alat ini memudahkan pembuatan formulir, survei, kuis, tes, dan penilaian yang mengumpulkan umpan balik berharga dari pengguna.
Alat ini memiliki berbagai opsi penyesuaian untuk mempersonalisasi elemen formulir seperti warna dan logo. Keunggulan lainnya adalah fleksibilitas alat ini—Anda dapat membagikan formulir sebagai tautan di media sosial atau menyematkannya di situs web Anda.
Fitur terbaik ProProfs Survey Maker
- Menyediakan templat yang dapat disesuaikan untuk membuat formulir pendaftaran yang disesuaikan dengan berbagai industri
- Mendukung berbagai jenis pertanyaan, termasuk pilihan ganda dan skala penilaian
- Menyediakan fitur kolaborasi untuk akses dan masukan tim
- Terintegrasi dengan alat seperti Mailchimp dan Google Analytics
Batasan ProProfs Survey Maker
- Antarmuka pengguna mungkin terasa ketinggalan zaman
- Paket gratis memiliki batasan pada jumlah respons dan fitur
Harga ProProfs Survey Maker
- Gratis Selamanya
- Bisnis: $19,99/bulan per 100 tanggapan
Peringkat dan ulasan ProProfs Survey Maker
- G2: 4,3/5 (lebih dari 40 ulasan)
Buat Formulir Online dengan Alternatif Jotform Terbaik—ClickUp!
Survei online mengumpulkan data internal dan eksternal yang penting, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengarahkan upayanya ke arah yang tepat dan melayani audiensnya dengan lebih efektif.
Namun, untuk memastikan hal tersebut, Anda memerlukan akses ke pembuat formulir yang sesuai dengan tujuan efisiensi Anda.
Meskipun Jotform kaya akan fitur, platform ini masih memiliki kekurangan di beberapa aspek yang dapat menghambat kesuksesan Anda.
Dengan ClickUp, Anda dapat memaksimalkan efisiensi dalam pembuatan formulir dan pengumpulan informasi. Dibangun dengan kekuatan AI, ClickUp adalah solusi lengkap untuk mengotomatisasi setiap tugas yang berkaitan dengan formulir dan survei.
Daftar di ClickUp dan rancang formulir yang disesuaikan yang selalu tepat sasaran!
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Banyak pengguna kesulitan karena kehilangan logika lanjutan atau integrasi yang mereka andalkan di Jotform, itulah sebabnya membandingkan kedalaman fitur—bukan hanya templat—sangatlah penting.
Periksa apakah alat tersebut menawarkan logika bersyarat, alur multi-langkah, pemberitahuan otomatis, dan integrasi dengan teknologi yang sudah Anda miliki.
Sebagian besar alternatif tidak mendukung migrasi satu klik. Biasanya Anda harus membuat ulang formulir secara manual, meskipun alat seperti ClickUp mempermudah pengaturan dengan templat dan bidang yang dapat digunakan kembali.
ClickUp memungkinkan pembuatan tugas otomatis, penugasan, pengingat, dan ringkasan AI segera setelah formulir dikirimkan.
Fokus pada templat daripada alur kerja data. Pengelolaan pengiriman, pelaporan, dan integrasi lebih penting dalam jangka panjang.