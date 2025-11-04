13 Aplikasi Pengelola Waktu Terbaik di Tahun 2026

Anda baru saja melewati hari yang melelahkan di kantor dengan banyak tugas dan rapat. Namun, saat melihat daftar tugas Anda, banyak hal yang masih tertunda, dan Anda merasa belum mencapai apa pun yang berarti.

Hal ini sering terjadi ketika Anda harus mengurus terlalu banyak hal sekaligus dan terus-menerus terganggu. Aplikasi time-blocking dapat membantu Anda dalam hal ini. Dengan menetapkan slot waktu khusus untuk setiap tugas, Anda dapat fokus pada satu hal pada satu waktu dan meningkatkan produktivitas Anda.

Namun, aplikasi time-blocking mana yang sebaiknya Anda pilih? Mari kita bahas aplikasi time-blocking terbaik, fitur-fiturnya, dan harganya.

⏰ Ringkasan 60 Detik Berikut adalah 13 aplikasi time-blocking terbaik: ClickUp: Terbaik untuk manajemen tugas dengan fitur time-blocking dan integrasi kalender Terbaik untuk manajemen tugas dengan fitur time-blocking dan integrasi kalender Google Calendar: Terbaik untuk membedakan tugas pribadi dan pekerjaan dengan kode warna Clockify: Terbaik untuk pelaporan waktu Sunsama: Terbaik untuk perencanaan kerja yang terarah Toggl Track: Terbaik untuk melacak waktu yang dihabiskan pada berbagai tugas Planyway: Terbaik untuk melacak tugas di Jira dan Trello Todoist: Terbaik untuk memasukkan tugas dengan cepat dan mengelola tugas berulang Notion: Pilihan terbaik untuk time-blocking yang fleksibel dan pengelolaan alur kerja TickTick: Terbaik untuk memprioritaskan tugas TimeBloc: Pilihan terbaik untuk membuat rutinitas dan mengatur waktu di ponsel Plan: Pilihan terbaik untuk pengguna GitHub Fantastical: Pilihan terbaik untuk penjadwalan lanjutan dan pengelolaan beberapa kalender Clockwise: Terbaik untuk manajemen waktu berbasis AI

Apa Itu Pengelolaan Waktu?

Time blocking adalah metode produktivitas dan manajemen waktu di mana Anda membagi hari Anda menjadi blok-blok waktu khusus untuk tugas atau aktivitas tertentu. Alih-alih berpindah-pindah antara tugas atau merespons gangguan, teknik manajemen waktu ini membantu Anda merencanakan jadwal Anda terlebih dahulu, dengan mengalokasikan setiap blok waktu untuk tugas, rapat, atau istirahat tertentu.

Manfaat time blocking:

🎯 Meningkatkan fokus: Saat Anda menetapkan blok waktu khusus untuk tugas-tugas tertentu, Anda dapat menghindari multitasking, perpindahan konteks, dan gangguan

🚀 Meningkatkan produktivitas: Anda akan bekerja lebih efisien jika tahu persis apa yang harus dilakukan dan kapan melakukannya

🌿 Mencegah kelelahan: Dengan menjadwalkan waktu istirahat dan waktu pribadi, Anda dapat menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dengan lebih baik

🔝 Mendorong penetapan prioritas: Time blocking memaksa Anda untuk merencanakan terlebih dahulu, memastikan tugas-tugas terpenting Anda diselesaikan terlebih dahulu

⏳ Mengurangi kebiasaan menunda-nunda: Ketika tugas-tugas sudah dijadwalkan, ruang untuk menunda atau menghindarinya menjadi lebih kecil

🧠 Tahukah Anda? Rata-rata, orang menghabiskan 12 menit dan 40 detik untuk menyelesaikan suatu tugas sebelum terganggu. Gangguan yang sering terjadi mengubah ritme kerja dan kondisi mental, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas menjadi lebih lama.

Fitur Utama dari Aplikasi Pengelola Waktu Terbaik

Berikut adalah fitur-fitur penting dari aplikasi pengatur waktu terbaik yang harus Anda perhatikan:

Penjadwalan ulang dinamis: Aplikasi time-blocking yang baik dapat membantu Anda menyesuaikan blok waktu secara otomatis ketika rapat molor atau tugas tak terduga muncul. Hal ini memastikan jadwal Anda tetap seimbang tanpa perlu terus-menerus memperbarui secara manual

Blok waktu berulang: Untuk kebiasaan harian atau tugas yang berulang, blok waktu berulang menghemat waktu dan mendorong konsistensi. Aplikasi tersebut harus memungkinkan Anda mengatur jadwal berulang dengan mudah. Hal ini memastikan rutinitas penting dan tugas-tugas panjang Anda tidak terlupakan di tengah kalender yang padat

Prioritas tugas: Sebuah aplikasi time-blocking yang komprehensif harus memungkinkan Anda memprioritaskan tugas sehingga Anda dapat menangani aktivitas yang berdampak besar terlebih dahulu

Pengingat dan notifikasi: Aplikasi tersebut harus dapat mengirimkan pengingat dan notifikasi tepat waktu agar Anda tidak melewatkan waktu fokus Anda

Integrasi dengan alat lain : Fitur berguna lainnya adalah kemampuan untuk menyinkronkan dengan kalender, daftar tugas, atau alat manajemen proyek. Hal ini memastikan alur kerja yang lancar dan pengelolaan tugas yang lebih baik

Kolaborasi dan penjadwalan bersama: Untuk lingkungan tim, aplikasi time-blocking harus menawarkan Untuk lingkungan tim, aplikasi time-blocking harus menawarkan kalender bersama atau alat seperti jajak pendapat rapat untuk menentukan waktu terbaik untuk berkolaborasi. Carilah fitur sinkronisasi ketersediaan tim untuk memastikan bahwa rapat tidak bertabrakan dengan waktu fokus anggota tim

💡Tips Pro: Jadwalkan waktu jeda di antara blok-blok tersebut. Menambahkan 5–10 menit di antara tugas-tugas memungkinkan Anda menyelesaikan pekerjaan, memfokuskan kembali, dan menghindari rasa terburu-buru. Hal ini sangat berguna terutama untuk rapat yang berurutan atau tugas-tugas yang menuntut.

13 Aplikasi Pengelola Waktu Terbaik

Mari kita lihat 13 aplikasi time-blocking terbaik yang dapat Anda coba untuk meningkatkan fokus dan produktivitas:

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen tugas dengan fitur time-blocking dan integrasi kalender)

Kalender ClickUp berfungsi sebagai alat pembagian waktu yang didukung AI yang dirancang untuk meningkatkan pengelolaan beban kerja Anda. Bayangkan memiliki asisten yang mengevaluasi daftar tugas yang tertunda dan memprioritaskan tugas-tugas Anda, serta secara otomatis mengalokasikan blok waktu untuk produktivitas maksimal.

AI ClickUp menjalankan fungsi ini dengan secara cerdas mengidentifikasi waktu yang optimal bagi Anda untuk menangani tugas-tugas terpenting, memastikan bahwa prioritas Anda tercapai.

Jika terjadi perubahan tenggat waktu atau penambahan tugas baru dari daftar tunggu Anda, sistem ini akan menyesuaikan jadwal Anda secara otomatis, sehingga Anda tetap berada di jalur yang benar tanpa perlu melakukan penyesuaian manual. Metode yang didukung AI ini mengurangi stres yang terkait dengan perencanaan harian, sehingga Anda dapat fokus pada pelaksanaan prioritas dan menangani daftar tunggu Anda dengan efisien.

Di tingkat tim, ClickUp Calendar menawarkan wawasan berbasis AI mengenai ketersediaan secara keseluruhan, sehingga memudahkan penjadwalan tim dan meminimalkan konflik.

Fitur Manajemen Waktu ClickUp dapat membantu Anda menetapkan blok waktu yang tepat dengan melacak berapa lama waktu yang Anda habiskan untuk setiap tugas. Cukup mulai dan hentikan penghitungan waktu dari desktop, aplikasi seluler, atau browser Anda, lalu analisis perkiraan waktu untuk berbagai tugas.

Lacak waktu yang dihabiskan untuk setiap tugas guna menetapkan blok waktu yang sesuai

Anda juga dapat mendapatkan pembaruan tugas terbaru dan yang akan datang dari ClickUp Brain serta mengalokasikan waktu untuk tugas yang tertunda atau penting.

Ikuti rapat harian dengan ClickUp Brain

Ingin langsung mulai menggunakan alat produktivitas? ClickUp juga menyediakan templat time-blocking untuk mempermudah perencanaan.

Misalnya, Template Pengelompokan Waktu Harian ClickUp membantu Anda membagi tugas-tugas Anda menjadi slot waktu yang lebih kecil dan terikat waktu, memastikan Anda tetap pada jalur yang benar sambil menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan dan pribadi.

Dapatkan templat gratis Atur waktu untuk aktivitas harian Anda dengan mudah menggunakan Template Pengaturan Waktu Harian ClickUp

Jika Anda ingin merencanakan dengan lebih teliti, cobalah Template Jadwal Per Jam ClickUp. Template ini memungkinkan Anda merencanakan setiap jam secara detail. Untuk mengalokasikan waktu yang lebih lama untuk pekerjaan yang membutuhkan fokus atau proyek tertentu, Anda dapat menggunakan Template Pengelompokan Waktu ClickUp.

Fitur terbaik ClickUp

Ubah tanggal jatuh tempo tugas-tugas yang bergantung secara otomatis dengan Tampilan Kalender ClickUp

Lihat kemajuan tugas dan waktu yang dihabiskan untuk setiap tugas dengan ClickUp Dashboards

Prioritaskan tugas sebagai Urgent, Tinggi, Normal, dan Rendah dengan ClickUp Task Priorities

Buat daftar tugas dan hubungkan tugas untuk manajemen waktu dengan ClickUp Task Checklists

Bekerja sama dengan tim Anda secara real-time tanpa perlu keluar dari aplikasi dengan ClickUp Chat

Keterbatasan ClickUp

Pengguna baru mungkin menghadapi kurva pembelajaran yang curam karena banyaknya fitur yang tersedia

Harga ClickUp

Gratis Selamanya

Tanpa Batas : $7/bulan per pengguna

Bisnis : $12/bulan per pengguna

Perusahaan : Hubungi kami untuk informasi harga

ClickUp Brain: Tambahkan ke paket berbayar mana pun seharga $7 per anggota per bulan

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Alat ini sangat efektif untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Dengan ini, Anda dapat mencatat kehadiran, melacak waktu kerja, dan mengelompokkan tugas-tugas Anda sesuai kebutuhan. Anda dapat menetapkan prioritas tugas dalam daftar to-do Anda, dan aplikasi ini akan mengingatkan Anda tentang tanggal jatuh tempo yang Anda tentukan pada tugas-tugas tersebut.

2. Google Calendar (Terbaik untuk membedakan tugas pribadi dan pekerjaan dengan kode warna)

melalui Google Calendar

Jika Anda menginginkan aplikasi time-blocking yang sederhana dan familiar, gunakan Google Calendar. Anda dapat mengklik di mana saja pada kalender untuk menambahkan tugas dan memblokir slot waktu. Aplikasi ini juga memungkinkan Anda menambahkan deskripsi tugas dan mengatur jadwal berulang.

Kalender dengan kode warna ini membantu Anda memisahkan tugas yang sudah selesai dari pekerjaan, urusan pribadi, dan komitmen lainnya, serta dapat disinkronkan dengan mudah ke Gmail dan aplikasi Google lainnya. Butuh pengingat untuk rapat berikutnya atau tenggat waktu proyek? Atur dalam hitungan detik. Anda bahkan dapat membagikan kalender Anda dengan orang lain agar tetap terkoordinasi.

Fitur terbaik Google Calendar

Buat acara berulang untuk menghemat waktu dalam jadwal rutin

Tambahkan tautan rapat langsung ke acara dengan integrasi Google Meet

Atur notifikasi dan pengingat agar tetap mengontrol tugas-tugas Anda

Buat dan jadwalkan tugas Google langsung dari ruang ‘Tugas Saya’

Keterbatasan Google Calendar

Akses offline terbatas, yang bisa merepotkan jika Anda sedang bepergian

Harga Google Calendar

Gratis untuk digunakan

Peringkat dan ulasan Google Calendar

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 3.400 ulasan)

G2: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Aplikasi ini memberikan cara yang sederhana dan terorganisir bagi saya untuk melacak semua acara, janji temu, dan komitmen kerja saya tanpa langkah-langkah yang tidak perlu atau perangkat lunak yang rumit. Saya tidak dapat langsung menyinkronkan semua acara saya dari kalender iOS yang sudah ada.

3. Clockify (Terbaik untuk pelaporan waktu)

via Clockify

Clockify memudahkan Anda untuk mewujudkan rencana pembagian waktu Anda. Anda dapat mengalokasikan waktu untuk tugas-tugas dan kemudian memulai timer langsung dari setiap blok waktu untuk melihat berapa lama waktu yang sebenarnya dibutuhkan. Ini adalah cara yang bagus untuk tetap bertanggung jawab dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan Clockify, manajer tim juga dapat menjadwalkan tugas dan mengalokasikan waktu karyawan di kalender mereka.

Laporan waktu mingguan Clockify berguna untuk melacak tugas mana yang membutuhkan lebih banyak waktu dan mengetahui jam-jam paling produktif Anda. Hal ini membantu merencanakan jadwal harian Anda dengan lebih baik. Selain itu, Clockify terintegrasi dengan alat seperti Google Calendar dan Trello, sehingga semuanya tetap sinkron tanpa perlu usaha ekstra.

Fitur terbaik Clockify

Lacak waktu secara langsung di dalam blok waktu Anda agar tetap pada jalur yang benar

Buat laporan untuk membandingkan penggunaan waktu yang direncanakan dengan yang sebenarnya

Buat blok waktu berulang untuk tugas-tugas yang Anda tangani secara rutin

Sinkronkan dengan alat seperti Google Calendar dan Trello untuk alur kerja yang terintegrasi

Keterbatasan Clockify

Tidak menyediakan opsi lanjutan untuk memprioritaskan atau menghubungkan tugas

Harga Clockify

Gratis

Basic: $4,99/bulan

Standar: $6,99/bulan

Pro: $9,99/bulan

Enterprise: $14,99/bulan

Peringkat dan ulasan Clockify

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

G2: 4,5/5 (170+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Clockify?

Saya menyukai antarmuka yang ramah pengguna dan betapa mudahnya melacak waktu di berbagai proyek. Fitur pelaporannya sangat lengkap, memungkinkan wawasan dan analisis yang mendetail. Integrasinya dengan alat lain berjalan lancar, yang meningkatkan produktivitas. Meskipun fungsionalitasnya kuat, terkadang aplikasi mengalami lag saat berpindah antar tugas atau membuat laporan.

4. Sunsama (Terbaik untuk perencanaan kerja yang terarah)

via Sunsama

Sunsama membawa manajemen waktu ke level berikutnya dengan mengintegrasikan tugas harian Anda dengan kalender dalam tampilan yang terintegrasi. Aplikasi ini dimulai dengan sesi perencanaan harian yang dipandu, di mana Anda dapat memilih tugas yang ingin diselesaikan dan menetapkan slot waktu spesifik untuk masing-masing tugas.

Anda juga dapat mengimpor tugas dari alat seperti Trello, Asana, atau Notion dan menjadwalkannya bersamaan dengan rapat atau prioritas pribadi. Sunsama bahkan memungkinkan Anda menetapkan jam kerja harian, sehingga Anda dapat menyelesaikan hari kerja tepat waktu dan menghindari kelelahan.

Fitur terbaik Sunsama

Gunakan perencanaan harian yang dipandu untuk memprioritaskan dan membagi waktu tugas Anda dengan penjadwalan otomatis

Seret dan lepas tugas dari alat lain seperti Trello, Asana, atau Gmail untuk penjadwalan yang mudah

Seret email ke daftar tugas Anda dan alokasikan waktu untuk membalasnya

Fokuslah pada tugas-tugas prioritas tanpa gangguan dengan menggunakan mode Fokus

Keterbatasan Sunsama

Fitur premium mungkin terasa tidak perlu untuk alur kerja yang lebih sederhana

Harga Sunsama

$20/bulan

Peringkat dan ulasan Sunsama

Ulasan belum cukup

📮ClickUp Insight: 60% pekerja membalas pesan instan dalam waktu 10 menit, tetapi setiap gangguan menghabiskan hingga 23 menit waktu fokus, sehingga menciptakan paradoks produktivitas. Dengan menyatukan semua percakapan, tugas, dan obrolan Anda di dalam ruang kerja, ClickUp memungkinkan Anda untuk tidak perlu berpindah-pindah platform dan mendapatkan jawaban cepat yang Anda butuhkan. Tidak ada konteks yang terlewat!

5. Toggl Track (Terbaik untuk melacak waktu yang dihabiskan pada berbagai tugas)

via Toggl Track

Toggl Track dengan mudah terintegrasi ke dalam alur kerja Anda. Anda dapat menggunakan tampilan kalender atau tampilan daftar untuk menambahkan tugas dan memblokir slot waktu. Toggl memungkinkan Anda mengubah semua acara kalender menjadi entri waktu, sehingga memudahkan pelacakan waktu yang dihabiskan untuk berbagai tugas.

Setelah Anda mengatur blok waktu, Anda dapat menggunakan timer bawaan untuk melacak berapa lama waktu yang sebenarnya dibutuhkan untuk setiap tugas. Laporan tersebut memberikan rincian yang jelas mengenai penggunaan waktu Anda, sehingga membantu Anda mengidentifikasi area yang perlu disesuaikan.

Fitur terbaik Toggl Track

Lacak waktu aktual yang dihabiskan untuk tugas-tugas langsung dari blok waktu Anda

Buat laporan terperinci untuk memahami penggunaan waktu dan meningkatkan alur kerja

Integrasikan dengan alat seperti Google Calendar, Asana, dan Trello

Nikmati dukungan lintas platform dengan aplikasi desktop, seluler, dan ekstensi browser

Batasan Toggl Track

Tidak dilengkapi dengan fitur prioritas tugas atau ketergantungan yang canggih

Harga Toggl Track

Gratis

Paket Pemula: $10 per pengguna/bulan

Premium: $20 per pengguna/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Lihat peringkat dan ulasan Toggl Track

G2: 4,6/5 (lebih dari 1.500 ulasan)

Capterra: Belum ada ulasan yang cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Toggl Track?

Saya suka betapa mudahnya memulai timer, terutama dengan timer yang disarankan, lalu memantaunya melalui Live Activities dan Digital Island di iOS. Laporan di aplikasi ini cukup dasar; saya harus membuka situs web untuk laporan yang “sebenarnya”.

💡Tips Pro: Gunakan kode warna untuk membedakan jenis tugas. Misalnya, gunakan satu warna untuk rapat, warna lain untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi, dan warna ketiga untuk waktu pribadi. Kejelasan visual ini membantu Anda dengan cepat memahami bagaimana hari Anda terstruktur.

6. Planyway (Terbaik untuk melacak tugas di Jira dan Trello)

via Planyway

Planyway dirancang khusus untuk pengguna Jira dan Trello yang ingin menggabungkan fitur time-blocking dengan aplikasi manajemen tugas dan proyek. Anda dapat melihat tugas-tugas Anda dalam format kalender dan menyeret serta meletakkan tugas-tugas tersebut untuk mengalokasikan waktu bagi mereka. Hal ini membantu Anda membuat rencana yang jelas untuk hari atau minggu Anda.

Planyway memungkinkan Anda melihat tugas-tugas Anda bersamaan dengan acara dari Google Calendar, sehingga Anda dapat mengelola jadwal kerja dan pribadi di satu tempat. Aplikasi ini bahkan mendukung garis waktu tim dan perencanaan sumber daya, sehingga Anda dapat tetap mengontrol tenggat waktu sambil berkoordinasi dengan tim Anda.

Fitur terbaik Planyway

Seret dan lepas tugas langsung dari papan Jira atau Trello

Sinkronkan tugas dengan Google Calendar untuk tampilan terpadu

Kelola jadwal dan sumber daya tim untuk proyek

Visualisasikan kemajuan proyek dan tenggat waktu dengan diagram Gantt

Keterbatasan Planyway

Beberapa pengguna melaporkan adanya keterlambatan atau kurangnya dukungan pelanggan

Harga Planyway

Gratis

Perorangan: $6/bulan

Tim: $5 per pengguna/bulan

Peringkat dan ulasan Planyway

Ulasan belum cukup

7. Todoist (Terbaik untuk memasukkan tugas dengan cepat dan mengelola tugas berulang)

via Todoist

Todoist adalah pilihan yang tepat jika Anda membutuhkan alat yang memudahkan pembuatan tugas dan menjaga jadwal Anda tetap teratur. Fitur unggulannya, ‘Quick Add,’ memungkinkan Anda membuat dan menugaskan tugas dalam hitungan detik menggunakan bahasa alami.

Misalnya, ketik “Hubungi Alex pada Rabu pukul 10 pagi” untuk menjadwalkan panggilan.

Anda dapat mengelompokkan tugas ke dalam proyek, menambahkan label untuk konteks tambahan, dan menetapkan prioritas agar dapat fokus pada hal yang paling penting. Alat ini terintegrasi dengan lebih dari 80 platform, termasuk Google Calendar, sehingga Anda dapat merencanakan waktu secara efektif dan tetap pada jalur yang benar, baik untuk tujuan pribadi maupun proyek tim.

Fitur terbaik Todoist

Catat tugas secara instan dengan input bahasa alami

Tambahkan tugas berulang untuk mengotomatiskan jadwal aktivitas yang berulang

Jelajahi lebih dari 80 integrasi, termasuk Google Calendar dan Slack

Tambahkan label tugas dan tingkat prioritas untuk pengelolaan tugas yang lancar

Keterbatasan Todoist

Beberapa fitur lanjutan seperti pengingat dan label hanya tersedia di versi premium

Harga Todoist

Gratis

Pro: $2,50 per pengguna/bulan

Bisnis: $8 per pengguna/bulan

Peringkat dan ulasan Todoist

G2: 4,4/5 (lebih dari 800 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 2.500 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Todoist?

Aplikasinya sangat mudah digunakan dan saya bisa membuat proyek untuk mengatur tugas-tugas dengan lebih baik. Selain itu, saya suka melihat tenggat waktu untuk setiap tugas, sehingga saya bisa mengatur minggu saya dengan baik.

8. Notion (Terbaik untuk pengaturan waktu yang fleksibel dan pengelolaan alur kerja)

via Notion

Notion memungkinkan Anda merencanakan hari Anda dengan efisien. Dengan tampilan kalender dan basis data, Anda dapat menjadwalkan tugas, acara, dan tenggat waktu sambil menjaga semuanya tetap terhubung.

Ingin membuat agenda harian? Buatlah dari awal, lalu tambahkan blok waktu dan daftar periksa. Butuh pelacak proyek? Hubungkan tugas-tugas Anda ke halaman proyek yang terperinci agar semuanya tetap teratur.

Anda dapat merencanakan hari Anda, meninjau minggu Anda, dan menyesuaikan rencana secara fleksibel. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan Google Calendar, sehingga jadwal yang telah Anda atur tetap sinkron dengan komitmen lainnya.

Fitur terbaik Notion

Gabungkan time blocking dengan pencatatan, pelacakan, dan manajemen proyek

Atur waktu dan kelola tugas secara visual dengan tampilan kalender yang dapat disesuaikan

Hubungkan tugas secara langsung ke halaman proyek untuk konteks tambahan

Sinkronkan dengan Google Calendar agar jadwal Anda selalu terupdate

Keterbatasan Notion

Pilihan penyesuaian yang tak terbatas bisa terasa membingungkan bagi pengguna baru

Harga Notion

Gratis

Plus : $12 per pengguna/bulan

Bisnis: $18 per pengguna/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Notion

G2: 4,7/5 (lebih dari 5.900 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 2.400 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notion?

Saya suka bagaimana semua yang saya butuhkan—tugas, catatan, kalender (bahkan sinkronisasi G-cal saya!), dan basis data—dapat disatukan di satu tempat. Ini adalah alat yang sempurna bagi seseorang seperti saya yang sangat mengandalkan struktur dan keteraturan. Opsi penyesuaiannya memungkinkan saya membuat sistem yang selaras sempurna dengan alur kerja saya, dan saya dapat membagi tugas menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dikelola dengan semua kode warna dan penandaan yang saya inginkan. Namun terkadang, saya bisa terlalu terbawa suasana dengan kemungkinan penyesuaian yang tak terbatas.

9. TickTick (Terbaik untuk memprioritaskan tugas)

via TickTick

TickTick adalah aplikasi manajemen tugas yang memudahkan penjadwalan tugas dan pembagian waktu. Dengan tampilan kalender bawaan, Anda dapat menyeret dan meletakkan tugas ke slot waktu untuk membuat rencana harian yang jelas. Aplikasi ini juga memungkinkan Anda menggunakan metode prioritas yang teruji, seperti Matriks Eisenhower, untuk menentukan tugas yang mendesak dan penting serta menjadwalkannya di kalender Anda.

Jika Anda kesulitan menyisihkan waktu untuk diri sendiri, Anda dapat memblokir waktu di kalender untuk fokus pada diri sendiri. TickTick juga menyediakan pelacak kebiasaan untuk memastikan konsistensi. Selain itu, timer Pomodoro dan Mode Fokus membantu menghindari gangguan selama blok waktu yang telah dijadwalkan.

Fitur terbaik TickTick

Kalender seret dan lepas untuk menjadwalkan tugas ke dalam blok waktu

Otomatiskan aktivitas rutin dengan mengatur tugas berulang

Integrasikan dengan Google Calendar untuk menyinkronkan tugas dan acara

Keterbatasan TickTick

Mungkin terasa sederhana bagi pengguna korporat karena kurangnya fitur pelaporan waktu

Harga TickTick

Gratis

Premium: $35,99 per tahun

Peringkat dan ulasan TickTick

G2: 4,6/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 100 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang TickTick?

Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur-fitur ramah pengguna yang mendukung kita dalam kasus pengujian. Misalnya, fungsi subtugas sangat membantu dalam memecah kasus yang kompleks menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, sehingga lebih mudah dilacak dan dijalankan secara efisien. Kita juga dapat melacak dokumen yang relevan dan bukti hasil pengujian dengan melampirkan file dan tautan ke setiap tugas. Ini adalah aplikasi yang hebat untuk mengelola tugas harian, tetapi satu kelemahannya adalah tidak memiliki fitur analisis data yang canggih untuk memberikan informasi mendalam mengenai produktivitas tim.

10. TimeBloc (Terbaik untuk membuat rutinitas dan mengatur waktu di ponsel)

via TimeBloc

Jika Anda mencari aplikasi time-blocking sederhana yang berfungsi dengan sempurna di ponsel Anda, TimeBloc adalah pilihan yang tepat. Aplikasi ini membantu Anda merencanakan hari dan membangun rutinitas—tanpa membebani Anda dengan fitur yang berlebihan.

Anda dapat menetapkan blok waktu berulang untuk kebiasaan harian, seperti olahraga pagi, waktu fokus, atau bahkan rutinitas relaksasi, dan menyeretnya ke dalam garis waktu Anda.

Fitur terbaik Time Bloc

Cukup seret dan lepas tugas untuk mengalokasikan waktu untuk tugas dan rutinitas

Buat blok waktu berulang untuk kebiasaan harian dan tugas yang berulang

Dapatkan pengingat agar tetap fokus selama setiap blok waktu

Keterbatasan Time Bloc

Tidak ada integrasi dengan alat lain, yang bisa menjadi kelemahan untuk alur kerja yang lebih kompleks

Harga Time Bloc

Gratis

Peringkat dan ulasan Time Bloc

Tidak cukup ulasan online

11. Plan (Terbaik untuk pengguna GitHub)

via Plan

Plan menggabungkan tugas, rapat, dan proyek Anda menjadi alur kerja tunggal yang dapat ditindaklanjuti.

Fitur Agenda + Kalender yang menonjol memungkinkan Anda melihat tugas-tugas Anda bersamaan dengan acara yang dijadwalkan, sehingga Anda dapat melihat gambaran lengkap hari Anda sekilas. Anda dapat menyeret tugas ke garis waktu, menyesuaikan durasinya, dan bahkan menghubungkannya dengan masalah GitHub atau detail proyek lainnya.

Bagi pengembang atau manajer proyek yang bekerja dengan GitHub, Plan memudahkan Anda mengubah daftar tugas menjadi kemajuan nyata. Anda dapat menyinkronkan tugas langsung dari repositori dan mengintegrasikannya ke dalam jadwal harian Anda.

Fitur terbaik

Sinkronkan masalah dan ubah menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti dengan integrasi GitHub

Dapatkan pembaruan real-time dan kolaborasi yang lebih baik dengan Team Feed

Visualisasikan jadwal kerja untuk mendapatkan gambaran umum tentang prioritas tugas dan tenggat waktu

Batasan perencanaan

Sangat berfokus pada pengguna GitHub, yang mungkin tidak ideal untuk tim non-teknis

Rencana harga

Gratis

Premium: $10 per pengguna/bulan

Rating dan ulasan

Tidak cukup ulasan online

12. Fantastical (Terbaik untuk penjadwalan lanjutan dan pengelolaan beberapa kalender)

via Fantastical

Fantastical adalah aplikasi kalender untuk menjadwalkan tugas dan acara. Yang benar-benar membedakan Fantastical adalah fitur Usulan Rapat-nya. Alih-alih berurusan dengan rantai email yang tak berujung untuk mencari waktu rapat yang cocok, Anda dapat mengusulkan beberapa slot waktu, dan undangan dapat memilih yang sesuai.

Bagi pengguna Apple, aplikasi ini terintegrasi sepenuhnya dengan macOS dan iOS, menawarkan widget, notifikasi, serta fitur handoff antar perangkat. Fantastical juga mendukung fitur seperti integrasi cuaca dan penyesuaian zona waktu, sehingga sangat berguna bagi mereka yang mengelola jadwal padat di berbagai lokasi.

Fitur terbaik Fantastical

Sederhanakan penjadwalan dengan rekan kerja eksternal melalui usulan rapat

Dapatkan pengelolaan kalender terpadu untuk jadwal pribadi, pekerjaan, dan keluarga

Akses dukungan zona waktu dan integrasi cuaca untuk para pelancong sering atau pekerja jarak jauh

Keterbatasan Fantastical

Didesain khusus untuk perangkat Apple, sehingga pengguna non-Apple memiliki pilihan yang lebih sedikit

Harga Fantastical

$4,75 per pengguna/bulan, ditagih secara tahunan

Peringkat dan ulasan Fantastical

Tidak cukup ulasan online

13. Clockwise (Terbaik untuk manajemen waktu berbasis AI)

via Clockwise

Clockwise adalah alat manajemen waktu yang dirancang untuk mengatasi salah satu masalah terbesar dalam time-blocking: menemukan waktu fokus tanpa gangguan di tengah jadwal yang padat. Alat AI-nya secara otomatis mengoptimalkan kalender Anda dan menyesuaikan rapat serta tugas untuk meminimalkan gangguan. Hal ini menciptakan lebih banyak waktu untuk pekerjaan mendalam, sehingga meningkatkan produktivitas.

Bagi tim, Clockwise unggul dalam menyinkronkan jadwal dan meminimalkan konflik. Aplikasi ini mengatur ulang jadwal rapat untuk mengurangi waktu kerja yang terfragmentasi, memprioritaskan waktu fokus bagi semua orang, dan bahkan mengidentifikasi waktu terbaik untuk kolaborasi.

Fitur unggulan lainnya adalah blok ‘Focus Time’, yang diperbarui secara dinamis berdasarkan ketersediaan Anda. Alih-alih memblokir waktu secara manual, Clockwise terus menyesuaikan diri untuk memberikan hari yang paling produktif bagi Anda.

Fitur terbaik Clockwise

Atur ulang jadwal rapat dengan penjadwalan cerdas untuk mengurangi fragmentasi hari kerja

Selaraskan jadwal dan minimalkan konflik penjadwalan dengan sinkronisasi tim

Sesuaikan blok waktu fokus secara dinamis yang menyesuaikan diri seiring perubahan kalender Anda

Integrasikan dengan aplikasi seperti Google Calendar, Slack, dan Asana untuk alur kerja yang lebih efisien

Batasan Clockwise

Hanya tersedia untuk pengguna Google Calendar, yang mungkin tidak cocok untuk tim yang menggunakan platform lain

Harga Clockwise

Gratis

Teams: $6,75 per pengguna/bulan, ditagih secara tahunan

Bisnis: $11,50 per pengguna/bulan, ditagih secara tahunan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Clockwise

G2: 4,7/5 (lebih dari 40 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 50 ulasan)

Tingkatkan Produktivitas dengan ClickUp

Aplikasi time-blocking memastikan jam kerja tanpa gangguan dan meningkatkan produktivitas dengan mengirimkan pengingat tugas, menyesuaikan acara atau tugas yang membutuhkan lebih banyak waktu, serta menyediakan laporan waktu. Untuk time-blocking sederhana dengan antarmuka yang intuitif, Anda dapat menggunakan aplikasi seperti Todoist atau Google Calendar. Namun, untuk pelaporan data yang efisien, pilihlah Calendly. Jika Anda mencari aplikasi dengan fitur pelacakan waktu, manajemen tugas, dan manajemen proyek terbaik, cobalah ClickUp. Tampilan Kalender dan fitur manajemen tugasnya yang canggih memungkinkan Anda merencanakan, memprioritaskan, dan menyesuaikan jadwal Anda dengan mudah.

