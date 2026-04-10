Lebih dari 50 Prompt Gambar AI untuk Membuat Visual yang Memukau

Bayangkan ini: sudah larut malam, dan Anda terjebak dalam siklus menggambar sketsa, menghapus, dan terlalu banyak berpikir. Anda mencoba skema warna ini, lalu yang lain, menyesuaikan komposisi, namun gambar Anda tetap tidak terlihat pas.

Generator gambar AI memungkinkan para seniman dan mereka yang tidak memiliki keterampilan desain untuk menciptakan visual yang memukau hanya dengan mendeskripsikan konsep mereka dalam kata-kata.

Namun, sama seperti alat AI lainnya, visual yang dihasilkan bergantung pada prompt yang Anda berikan. Mulai dari potret realistis hingga lanskap abstrak yang memukau, Anda dapat menciptakan visual tanpa batas.

Dalam blog ini, kita akan menjelajahi lebih dari 50 prompt gambar AI untuk membantu Anda mewujudkan visi Anda dalam berbagai skenario penggunaan. 🎯

⏰ Ringkasan 60 Detik Berikut cara membuat visual menakjubkan dengan prompt AI: Berikan instruksi yang jelas kepada alat AI untuk menghasilkan gambar, mulai dari deskripsi sederhana hingga yang detail Sertakan jenis gambar, subjek utama, latar belakang, gaya komposisi, dan detail tambahan Jadilah spesifik, sampaikan suasana hati, gunakan referensi artistik, sempurnakan melalui iterasi, dan bereksperimenlah untuk menciptakan gambar yang dihasilkan AI

Anda dapat membuat gambar untuk desain profesional, seni, kartun, video game, brosur pemasaran, acara, dan banyak lagi!

Prioritaskan tugas dengan ClickUp Tasks, lakukan brainstorming dengan Whiteboards, simpan prompt di Docs, dan berkolaborasi melalui ClickUp Chat untuk mendapatkan umpan balik secara real-time

Apa Itu Prompt Gambar AI?

Prompt gambar AI adalah instruksi atau deskripsi yang jelas yang digunakan untuk menghasilkan gambar visual. Ini merupakan panduan terperinci bagi alat AI, yang menjelaskan aspek-aspek seperti subjek, gaya, pencahayaan, palet warna, dan suasana.

Kualitas prompt bergantung pada seberapa baik Anda menggambarkan visi Anda. Prompt yang jelas dan terperinci dapat mengurangi kebingungan dan menghasilkan hasil yang lebih baik.

Elemen Penting dari Prompt yang Baik

Prompt yang baik harus jelas, spesifik, dan menarik, memberikan konteks yang cukup kepada AI untuk mengarahkan responsnya sambil tetap memberikan ruang bagi kreativitas.

Prompt tersebut harus menjelaskan format atau hasil yang diinginkan—baik itu esai, daftar, atau narasi—serta mencakup detail penting yang membantu menentukan arah jawaban.

Mari kita jelajahi beberapa tips prompt gambar AI. 👇

Jenis gambar

Pilih jenis gambar yang Anda inginkan: model 3D, ilustrasi, adegan animasi, atau bahkan sketsa tangan. Anda juga harus menentukan preferensi terkait gaya visual, seperti bergaya kartun atau hiper-realistis.

📌 Contoh: ‘Buat model 3D hiper-realistis dari mobil sport futuristik dengan lekukan yang elegan dan pencahayaan biru yang berkilau. ’

⚠️ Sedang mempertimbangkan untuk membeli alat AI tambahan untuk pembuatan gambar? Tunggu dulu! Kami punya satu alat yang bisa menangani alur kerja Anda dari awal hingga akhir!

Topik utama

Sebutkan dengan jelas subjek utama gambar tersebut. Ini bisa berupa karakter, objek, hewan, atau bahkan pemandangan seperti pegunungan atau cakrawala kota. Jelaskan sedetail mungkin; Anda dapat menggambarkan pose, penampilan, atau peran mereka dalam adegan tersebut jika diperlukan.

📌 Contoh: ‘Seorang karakter bergaya cyberpunk yang mengenakan jaket kulit, dengan lengan cybernetik yang bercahaya, berdiri dengan percaya diri di tengah hujan.’

Latar belakang

Tentukan latar belakang untuk subjek Anda. Baik itu jalanan kota yang ramai, hutan yang tenang, atau sesuatu yang abstrak, latar belakang membantu membentuk gambar.

📌 Contoh: ‘Pasar yang ramai dan futuristik dengan papan tanda holografik, penjual robot, dan kerumunan yang semarak.’

Gaya komposisi

Jelaskan bagaimana Anda ingin gambar tersebut disusun. Apakah itu bidikan close-up atau sudut lebar? Apakah Anda menginginkan desain yang bersih dan minimalis, atau yang lebih detail? Pertimbangkan untuk menyertakan elemen yang menciptakan suasana, seperti bayangan dramatis atau pencahayaan lembut dan hangat, dalam ide prompt seni AI Anda.

📌 Contoh: ‘Tembakan close-up dramatis mata naga, yang memantulkan siluet seorang ksatria yang mendekat dengan pedang terangkat.’

Coba ClickUp Brain

Pilih contoh prompt gambar di bawah ini atau deskripsikan gambar Anda sendiri

Detail tambahan

Tambahkan detail unik ke prompt generator seni AI, dan berikan karakter lebih pada gambar Anda. Hal ini dapat mencakup tekstur seperti kekasaran dinding batu atau kelembutan permukaan kaca.

Anda juga dapat mendeskripsikan skema warna, suasana adegan, atau bahkan pengaruh artistik—seperti warna-warna cerah yang terinspirasi dari seni pop atau tampilan lembut dan pudar yang mirip dengan foto vintage.

📌 Contoh: ‘Bulu burung phoenix harus berkilau dengan warna pelangi, dan matanya harus bersinar seperti lava yang meleleh.’

Mengapa Menguasai Prompt Gambar AI Penting

Menguasai prompt AI memungkinkan Anda memaksimalkan potensi generator gambar, menjembatani kesenjangan antara ide yang samar dan visual yang memukau. Hal ini memberi Anda kendali atas gaya, suasana, dan detail rumit lainnya untuk mewujudkan visi artistik Anda.

Berikut cara prompt ini membantu:

Kreativitas yang ditingkatkan: Anda dapat dengan cepat menjelajahi berbagai konsep dan gaya untuk menghasilkan ide visual yang tidak konvensional dan eksperimental

Peningkatan efisiensi: Alat AI mengotomatiskan dan mempercepat proses desain untuk alur kerja desain yang fleksibel, seperti kampanye pemasaran

Pengambilan keputusan yang lebih baik: Rekayasa prompt memfasilitasi umpan balik cepat dan wawasan visual mengenai pilihan desain, sehingga pemangku kepentingan dapat mengevaluasi berbagai konsep dengan cepat

Efisiensi biaya: Pembuatan gambar dengan prompt AI mengurangi ketergantungan pada sumber daya desain grafis tradisional, yang bisa mahal dan memakan waktu

Contoh Prompt Gambar AI yang Efektif

Untuk menciptakan karya seni yang menginspirasi dan unik, prompt yang tepat dapat membuat perbedaan besar. Mari kita jelajahi beberapa contoh prompt seni AI untuk prompt gambar AI yang hebat. Kita juga akan melihat beberapa kasus penggunaan lainnya. 💁

l. Seni

Berikut adalah beberapa prompt seni AI yang efektif untuk menciptakan karya seni yang dihasilkan AI dengan gaya " " yang menakjubkan:

Pembuatan storyboard: Buat panel storyboard untuk [jenis film], yang menggambarkan momen-momen kunci seperti [deskripsi adegan]. Fokus pada [emosi] dengan gaya yang memadukan [gaya visual] Ilustrasi editorial: Buat ilustrasi editorial untuk [jenis publikasi] tentang [topik, misalnya, kesehatan mental]. Gunakan [elemen artistik] untuk menggambarkan [konsep] secara visual

Ilustrasi buku anak-anak: Rancang karakter-karakter imajinatif untuk cerita anak-anak tentang [tema], yang menampilkan [detail]. Sertakan latar seperti [lokasi] dengan gaya yang konsisten, [gaya] Seni surealis: Buatlah gambar surealis yang menggambarkan [konsep] dengan [elemen utama]. Gunakan kombinasi [skema warna] untuk menciptakan [suasana] Seni abstrak: Buatlah gambar surealis yang menggambarkan [konsep] dengan [elemen utama]. Gunakan kombinasi [skema warna] untuk menciptakan [suasana] Seni eksperimental: Buatlah karya eksperimental di mana [elemen] dipadukan dengan [bentuk-bentuk tak terduga], dalam perpaduan yang surealis namun harmonis

Buat gambar kustom menggunakan prompt bahasa alami dengan ClickUp Brain

Seni lanskap: Buatlah penggambaran bergaya impresionis dari [latar], dengan sapuan kuas tebal dan nuansa hangat untuk membangkitkan [emosi] Seni potret: Buatlah potret yang unik dan imajinatif dari [karakter], dengan menggabungkan elemen surealis seperti lentera yang melayang atau hewan peliharaan yang memiliki ekspresi seperti manusia Seni konseptual: Rancanglah karya konseptual yang menggambarkan [ide], dengan menggabungkan elemen-elemen seperti arsitektur kuno yang terjalin dengan kabel dan layar bercahaya neon

II. Desain profesional

Berikut adalah beberapa contoh prompt AI untuk desain profesional:

Tata letak situs web e-commerce: Buat tata letak [kata sifat] untuk situs web e-commerce yang menjual [kategori produk]. Halaman beranda harus menampilkan gambar utama berukuran besar dari [produk unggulan] dan menyertakan navigasi yang jelas dengan bagian-bagian untuk [kategori tertentu]. Gunakan palet warna modern dan pastikan tata letaknya mudah dinavigasi dengan fokus pada pengalaman pengguna Desain brosur perusahaan: Desain brosur perusahaan untuk [nama perusahaan], sebuah [jenis industri]. Brosur tersebut harus mencakup bagian-bagian tentang gambaran umum perusahaan, layanan yang ditawarkan, dan testimoni klien. Gunakan [palet warna] dan sertakan [elemen visual tertentu]

Desain logo untuk [Nama Bisnis]: Desain logo bergaya maksimalis untuk [nama bisnis], sebuah [industri]. Logo tersebut harus menggunakan [gaya huruf] dan menyertakan elemen grafis halus yang mencerminkan [nilai-nilai] bisnis tersebut. Palet warnanya harus [warna-warna] untuk tampilan yang modern dan bersih Desain antarmuka pengguna (UI) aplikasi seluler: Rancang antarmuka pengguna yang elegan dan intuitif untuk aplikasi seluler [nama aplikasi], sebuah [fungsi aplikasi]. Aplikasi ini harus menggunakan [skema warna] dan mencakup tab, tombol, serta notifikasi yang mudah dinavigasi. Layar beranda harus menampilkan [fitur utama], dan aplikasi harus memiliki [elemen desain spesifik] Render produk 3D untuk [Nama Produk]: Buat render 3D yang fotorealistik dari [nama produk], menampilkan fitur-fiturnya dalam [latar]. [Produk] harus ditempatkan di atas permukaan yang halus dengan pantulan cahaya. Render tersebut harus menonjolkan [fitur spesifik], dengan [pencahayaan] yang menekankan tekstur dan kontur produk

melalui generator gambar AI di ClickUp Brain

Desain kemasan produk: Rancang kemasan yang elegan dan modern untuk [nama produk]. Kemasan tersebut harus menggunakan [bahan tertentu] dan [palet warna]. Logo produk harus menggunakan tipografi minimalis; teks tambahan apa pun harus menggunakan [jenis huruf]. Desain tersebut harus mencerminkan [atribut merek]

III. Fotografi

Berikut adalah beberapa prompt gambar AI untuk berbagai jenis fotografi:

Blog/situs web perjalanan: Buat foto matahari terbenam di atas [destinasi wisata tertentu], yang menangkap cahaya hangat senja. Sertakan [detail seperti siluet bangunan atau langit berwarna-warni dengan gradasi oranye, merah muda, dan ungu] Pameran produk: Ambil foto beresolusi tinggi dari [jenis produk] yang diletakkan di atas [jenis permukaan] dalam [pengaturan studio]. Atur komposisi dengan [gaya komposisi] untuk menonjolkan [fitur produk] seperti [karakteristik spesifik] Majalah gaya hidup: Buat foto-foto [lingkungan rumah], dipenuhi cahaya alami yang masuk melalui [jenis jendela]. Tonjolkan [elemen dekorasi utama], dengan detail kecil seperti [aksen dekoratif] Blog kesehatan: Buatlah gambar yang menenangkan tentang orang-orang yang sedang melakukan [aktivitas kesehatan] di [lokasi] pada [waktu tertentu]. Gunakan palet warna [nuansa tertentu] untuk membangkitkan [perasaan]

Penggunaan produk gaya hidup: Ambil gambar [orang, misalnya, pria, wanita, atau anak-anak] yang sedang menggunakan [jenis produk] di [lokasi tertentu, misalnya, dapur, ruang tamu]. Tampilkan mereka sedang melakukan [tindakan spesifik, misalnya, menikmati secangkir kopi, menggunakan produk] dengan pencahayaan lembut dan alami dari [sumber cahaya, misalnya, jendela, lampu] Editorial mode: Buatlah pemotretan editorial mode kelas atas yang menampilkan [tema] di [lokasi]. Sertakan model yang ditata dengan [elemen], berpose dalam [posisi dinamis]. Gunakan pencahayaan yang menonjolkan [suasana] untuk menyoroti [fitur utama]

IV. Kartun dan karikatur

Berikut adalah beberapa prompt gambar AI untuk membuat kartun dan karikatur:

Desain karakter untuk serial web: Buat karakter unik untuk [tema serial], dengan memasukkan [fitur desain]. Tekankan [nuansa tertentu] dengan [gaya] Karikatur promosi: Rancang karikatur lucu untuk [jenis acara], dengan menonjolkan [ekspresi yang dilebih-lebihkan, properti utama, atau latar yang ceria] yang selaras dengan [tema] kampanye

Suvenir khusus: Buat karikatur [orang tertentu], dengan menonjolkan [detail penting] yang mencerminkan [pengalaman atau kepribadian] mereka Mural seni publik: Rancang konsep mural yang penuh warna untuk merayakan [tema], dengan memasukkan [elemen utama]. Pastikan desain tersebut menyampaikan [pesan tertentu] dalam [gaya]

🔍 Tahukah Anda? Ukuran pasar generator gambar AI global diperkirakan akan tumbuh menjadi $917.448 ribu dalam lima tahun ke depan.

V. Desain video game

Berikut adalah beberapa prompt gambar AI untuk desain video game:

Skema warna dan tema: Kembangkan palet warna untuk [jenis game], dengan menonjolkan [nuansa tertentu] yang membangkitkan [emosi]. Pastikan palet tersebut melengkapi [elemen utama] Desain karakter: Buat desain untuk [jenis karakter] dalam [latar permainan]. Fokus pada [detail] yang mencerminkan [peran] mereka Konsep lingkungan: Buat visual [lokasi tertentu], menonjolkan [detail]. Gunakan [pencahayaan] untuk memperkuat [suasana] lingkungan Materi promosi game: Rancang gambar banner untuk [jenis game] yang menampilkan [karakter utama atau adegan]. Sertakan [detail] untuk menarik perhatian dan menonjolkan [nilai jual unik] game tersebut

Brain bahkan dapat membantu Anda menyempurnakan prompt Anda dan menghasilkan output yang lebih terdefinisi!

VI. Branding dan identitas

Berikut adalah beberapa prompt AI yang dapat Anda gunakan untuk gambar yang berkaitan dengan branding dan identitas:

Materi branding: Buat materi branding visual seperti kartu nama dan kop surat menggunakan logo dan skema warna [nama merek]. Pastikan semuanya konsisten dan mencerminkan identitas merek, dengan elemen seperti [misalnya, garis yang rapi, font profesional] Desain kemasan: Rancang konsep kemasan untuk [jenis produk], menggunakan bahan ramah lingkungan seperti [misalnya, kertas daur ulang, plastik biodegradable] dan elemen desain modern yang mencerminkan [gaya merek] Mockup produk: Buat mockup produk bermerek seperti kaos atau mug yang menampilkan logo [nama merek] untuk memperlihatkan bagaimana produk Anda akan terlihat dalam kehidupan nyata

Desain stan acara: Rancang visual untuk stan acara yang menampilkan produk dari [nama merek]. Sertakan spanduk, tata letak display, dan elemen seperti [misalnya, properti bermerek] untuk mewakili merek secara efektif

VII. Tipografi dan desain grafis

Berikut adalah beberapa prompt yang akan membantu Anda menggunakan AI untuk desain grafis dan tipografi:

Tata letak tipografi eksperimental: Buat desain tipografi yang berani dan futuristik dengan huruf-huruf berukuran besar yang saling tumpang tindih dalam [skema warna]. Padukan pola geometris dan bentuk abstrak sebagai pelengkap visual, untuk memastikan aliran elemen teks yang dinamis Ilustrasi yang terintegrasi dengan teks: Rancang karya tipografi di mana huruf-hurufnya menjadi bagian dari ilustrasi, seperti [tema contoh]. Gunakan [gaya spesifik] untuk menggabungkan teks dan gambar secara mulus Desain poster: Buat poster desain grafis dengan [gaya] yang menekankan tipografi bersih dan ruang negatif yang mencolok. Gunakan gaya font sederhana dengan [palet warna tertentu] untuk menonjolkan kejelasan dan dampak Pola tipografi: Rancang pola berulang yang sepenuhnya terdiri dari tipografi, di mana huruf-hurufnya terdistorsi, diputar, atau diabstrakkan menjadi motif dekoratif. Pilih [tema] dan palet warna yang harmonis untuk desain yang terpadu

Perpaduan tipografi dan fotografi: Rancang visual di mana tipografi diintegrasikan ke dalam foto, misalnya kata-kata yang membentuk [landmark atau objek]. Pastikan huruf-hurufnya meniru tekstur dan pencahayaan foto untuk hasil yang menyatu secara alami

VIII. Visual pemasaran

Berikut adalah beberapa prompt gambar AI untuk pemasaran:

Gaya infografis media sosial: Buatlah infografis berwarna-warni yang menonjolkan manfaat [layanan/produk]. Gunakan ikon seperti [contoh ikon] dan teks singkat agar tetap menarik secara visual dan mudah dipahami Penghitung waktu mundur media sosial: Buat grafik penghitung waktu mundur untuk penjualan [produk] yang akan datang. Gunakan elemen dinamis seperti jam atau penghitung waktu, disertai dengan frasa seperti ‘[nama penjualan]’ atau ‘[detail penghitung waktu mundur]’ untuk membangun antisipasi Gambar header untuk pemasaran email: Rancang header yang rapi dan menarik untuk buletin email Anda, menampilkan [tema atau produk], dengan logo Anda di satu sisi dan latar belakang sederhana berwarna [warna/tekstur] Banner promosi: Buat banner untuk kampanye email [produk] guna mempromosikan diskon pada [produk/layanan]. Gunakan tipografi yang mencolok dengan penekanan pada [persentase diskon] dan warna-warna cerah untuk menarik perhatian Tombol ajakan bertindak: Desain tombol yang cerah dan menarik perhatian untuk ajakan bertindak. Teksnya harus bertuliskan ‘[frasa tindakan]’ dengan huruf tebal dan warna cerah untuk mendorong klik

Visual halaman arahan: Desain visual untuk halaman arahan [nama situs web] yang menonjolkan fitur utama [produk/layanan]. Gunakan ikon dan teks singkat seperti ‘[Fitur 1], [Fitur 2], [Fitur 3]’ agar tampilannya tetap sederhana dan berkesan Ilustrasi kustom: Buat ilustrasi unik untuk [nama situs web] yang mewakili [nilai inti merek Anda], dengan latar belakang yang relevan dan sesuai dengan pesan, seperti [misalnya, pemandangan kota, motif yang terinspirasi alam] Gambar iklan display: Desain iklan display yang menampilkan [jenis produk] pada latar belakang yang bersih. Gunakan teks tebal seperti ‘[keuntungan utama produk]’ dan warna yang mencolok seperti [oranye cerah, biru, dll.] agar iklan tersebut menonjol Tangkapan layar video: Buat tangkapan layar yang menarik untuk iklan video Anda tentang [layanan/produk]. Gunakan visual yang menarik seperti [misalnya, produk sedang digunakan, teks animasi] dan overlay teks untuk menarik perhatian Selebaran promosi: Buat selebaran menarik untuk mempromosikan acara atau penjualan Anda. Sertakan visual [produk unggulan] dan semua detail penting acara, seperti [tanggal acara, lokasi], dalam format yang jelas dan mudah dibaca Infografis studi kasus: Buatlah infografis yang merangkum temuan utama dari studi kasus tentang [topik atau produk], sehingga mudah dipahami secara visual Visual untuk white paper: Desain grafis untuk white paper tentang [topik], dengan memecah ide-ide kompleks menjadi elemen visual yang sederhana untuk meningkatkan pemahaman

IX. Pemasaran acara

Berikut adalah beberapa prompt generator gambar AI untuk pemasaran acara:

Banner konferensi: Desain visual untuk banner konferensi, mempromosikan sesi tentang topik yang berkaitan dengan [industri atau bidang tertentu] agar menonjol Grafik undangan acara: Buatlah grafik undangan untuk acara Anda, yang menampilkan tanggal, waktu, lokasi, dan detail RSVP dengan jelas dalam desain yang menarik

Papan pengakuan sponsor: Rancang papan pengakuan yang menampilkan sponsor acara Anda, dengan menyertakan logo dan elemen branding mereka dalam tata letak yang rapi dan profesional Desain latar belakang foto booth: Buat desain latar belakang foto booth yang seru untuk acara Anda, dengan mengintegrasikan tema acara dan menyisakan ruang untuk logo Anda Grafik ringkasan pasca-acara: Rancang grafik yang merangkum poin-poin penting dari acara Anda, termasuk kutipan kunci, wawasan pembicara, dan testimoni peserta

Buat aset pemasaran dengan mudah menggunakan ClickUp Brain

🔍 Tahukah Anda? 71% gambar yang dibagikan di media sosial di AS dihasilkan oleh AI. Angka tersebut lebih tinggi di Kanada dan kawasan Asia-Pasifik, mencapai 77%, sementara di Eropa sebesar 68%.

Sebelum kita memahami cara menulis prompt gambar AI, mari kita kenali terlebih dahulu alat-alat pembuat seni AI.

Berikut beberapa di antaranya yang dapat Anda gunakan: DALL. E 3: Terintegrasi dengan ChatGPT, platform ini menawarkan pengalaman yang mulus dalam membuat prompt dan menghasilkan gambar. Midjourney: Terkenal karena hasil karyanya yang artistik, Midjourney menghasilkan gambar yang sering kali menyerupai ilustrasi profesional dan seni konseptual Stable Diffusion: Cocok untuk pengembang dan kreator berkat fleksibilitas dan kemampuannya untuk disesuaikan, ini adalah alat AI sumber terbuka yang digunakan untuk penyempurnaan Adobe Firefly: Terintegrasi dalam Adobe Creative Suite, Firefly sangat cocok untuk pemasar dan desainer yang sedang mengerjakan konten yang rapi

Alat yang tepat akan menyederhanakan proses ini, sehingga pembuatan prompt menjadi lebih intuitif dan efisien.

Alat rekayasa prompt seperti ChatGPT dapat membantu Anda menyempurnakan dan mengemukakan ide-ide kreatif, sementara platform seperti Canva dapat menyempurnakan konsep yang dihasilkan.

Namun, ada yang lebih baik di luar sana.

ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, memungkinkan Anda membuat prompt unik berdasarkan parameter yang ditentukan pengguna, seperti gaya seni, tema, dan preferensi warna.

📮 Wawasan ClickUp: 11% responden kami memanfaatkan AI terutama untuk brainstorming dan pengembangan ide. Namun, apa yang terjadi dengan ide-ide brilian ini setelahnya? Di sinilah Anda membutuhkan papan tulis berbasis AI, seperti ClickUp Whiteboards, yang membantu Anda langsung mengubah ide dari sesi brainstorming menjadi tugas. Dan jika Anda kesulitan menjelaskan suatu konsep, cukup minta generator gambar AI untuk membuat visual berdasarkan prompt Anda. Ini adalah aplikasi serba guna untuk pekerjaan yang memungkinkan Anda merancang ide, memvisualisasikan, dan mengeksekusi dengan lebih cepat!

ClickUp Brain

Penggunaan prompt AI menjadi jauh lebih mudah dengan ClickUp Brain.

Tidak seperti alat AI pada umumnya, ClickUp Brain memahami konteks pekerjaan Anda—sehingga Anda tidak perlu terlalu memikirkan prompt Anda atau menggunakan instruksi yang rumit.

Serahkan kit merek Anda dan biarkan AI mulai bekerja!

Baik Anda sedang merangkum rapat, membuat konten, atau mengotomatiskan tugas rutin, cukup ketik apa yang Anda butuhkan dalam bahasa sehari-hari dan ClickUp Brain akan memberikan hasil yang cerdas dan relevan. Fitur ini menghilangkan kerumitan dalam membuat prompt AI, sehingga membuatnya mudah diakses dan bermanfaat bagi semua anggota tim Anda.

Selain itu, fitur ini membantu Anda menyusun prompt yang tepat dan efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Fitur ini sangat berguna bagi mereka yang mungkin kesulitan mengubah ide-ide abstrak menjadi deskripsi yang dapat diterapkan.

💟 Ingin menangkap ide begitu ide itu muncul? Brain MAX, pendamping AI desktop dari ClickUp, memungkinkan Anda memberikan perintah AI dengan suara Anda—sempurna untuk pemikiran spontan dan kreativitas dalam keadaan flow. Cukup bicara, dan Brain MAX akan mengubah pemikiran Anda menjadi karya seni yang memukau, tanpa repot mengetiknya!

ClickUp juga menawarkan fitur manajemen tugas dan proyek. Aplikasi ini menyediakan semua yang dibutuhkan alur kerja desain Anda, mulai dari templat brainstorming " " hingga alat kolaborasi yang efektif.

Mari kita lihat beberapa fiturnya yang dapat Anda gunakan untuk kebutuhan seni dan grafis Anda. 📃

Tugas ClickUp

Percepat alur kerja desain Anda dengan ClickUp Tasks

Tugas ClickUp menyederhanakan alur kerja kreatif Anda, sehingga Anda dapat membuat visual yang menarik sambil tetap terorganisir. Pisahkan jadwal desain Anda menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola.

Setiap tugas mencakup detail seperti deskripsi proyek, tenggat waktu, dan tingkat prioritas untuk membantu Anda tetap pada jalur yang benar.

Misalnya, saat melakukan brainstorming untuk visual yang dihasilkan AI, Anda dapat membuat tugas untuk membuat daftar konsep untuk gaya tertentu, seperti tipografi, seni konseptual, atau desain grafis. Tambahkan prioritas yang jelas untuk menangani proyek yang paling mendesak terlebih dahulu.

Papan Tulis ClickUp

Rencanakan proyek secara visual dan berkolaborasi dengan tim Anda secara real-time menggunakan ClickUp Whiteboards

Papan Tulis ClickUp adalah cara yang bagus untuk membuat papan ide, melakukan brainstorming, dan merencanakan ide-ide prompt AI, dengan menawarkan lingkungan tim yang dinamis dan kolaboratif. Anda dapat memetakan pemikiran Anda secara visual menggunakan berbagai alat kreatif seperti catatan tempel, peta pikiran, dan diagram alur untuk mengatur dan menyempurnakan ide-ide.

Dengan kemampuan kolaborasi real-time-nya, beberapa anggota tim dapat menambahkan dan mengedit ide secara bersamaan, meninggalkan komentar, serta mengembangkan saran satu sama lain. Hal ini memastikan bahwa semua masukan tercatat dengan efisien.

Misalnya, jika Anda merencanakan seri seni surealis, Anda dapat membuat bagian-bagian untuk tema seperti ‘pemandangan mimpi,’ ‘hibrida alam-teknologi,’ dan ‘figur abstrak.’

🧠 Fakta Menarik: Karya seni AI termahal terjual seharga $432.000. Karya tersebut dikenal sebagai Portrait of Edmond de Belamy, yang menampilkan potret seorang tokoh fiktif yang diciptakan oleh AI bernama Generative Adversarial Network. Karya ini dibuat oleh anggota kolektif seni Prancis ‘Obvious Art. ’

ClickUp Docs

Buat basis data prompt gambar AI terpusat di dalam ClickUp Docs

ClickUp Docs adalah alat yang sangat baik untuk membuat dan menyimpan repositori terpusat dari prompt seni AI " " guna mengatur dan mengakses ide-ide kreatif Anda di satu tempat.

Tim dapat berkolaborasi dengan lancar, membuat, mengedit, dan menyempurnakan prompt untuk berbagai tugas seni dan desain.

Anda dapat mengelompokkan prompt-prompt ini ke dalam halaman bertingkat, folder, atau ruang berdasarkan kategori, seperti ‘Pembuatan Seni AI,’ ‘Fotografi Produk,’ atau ‘Grafik Media Sosial.’ Selain itu, fitur ini terintegrasi dengan mulus ke Tasks dan Whiteboards untuk memastikan semua informasi Anda terpusat.

ClickUp Chat

Dapatkan umpan balik dari tim dan diskusikan perubahan bersama tim Anda melalui ClickUp Chat

ClickUp Chat menawarkan alat kolaborasi yang andal untuk memfasilitasi komunikasi tim dan umpan balik secara real-time. Anda dapat menggunakan Chat untuk mendiskusikan ide, berbagi wawasan, atau saling memberikan masukan saat mengerjakan proyek seni.

Anda juga dapat membuat saluran khusus untuk proyek tertentu atau mengintegrasikannya dengan Tasks dan Docs, sehingga semua orang dapat berpartisipasi dalam diskusi sambil memiliki akses langsung ke prompt dan sumber daya yang relevan.

Gunakan Fitur Komentar Tugas di ClickUp untuk menandai pemangku kepentingan tertentu guna mendapatkan umpan balik

Selain itu, Fitur ClickUp Assign Comments meningkatkan proses umpan balik dengan mengubah komentar menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti. Misalnya, selama tinjauan desain, Anda dapat langsung menandai desainer untuk penyesuaian tata letak.

Hal ini akan langsung mengirimkan pemberitahuan kepada mereka untuk memastikan pertanggungjawaban yang jelas.

Praktik Terbaik dan Tips untuk Menyempurnakan Prompt Anda

Membuat prompt yang efektif untuk pembangkitan gambar AI sangat penting untuk mencapai hasil visual yang diinginkan.

Berikut adalah beberapa strategi utama untuk meningkatkan prompt Anda: Suasana dan gaya: Kata sifat adalah cara yang bagus untuk menyampaikan suasana atau estetika yang Anda inginkan. Jika Anda mencari nuansa modern dan bersih, Anda bisa menyebutkan, ‘Buat desain minimalis dengan garis-garis tajam dan palet warna netral’ Referensi artistik: Gunakan referensi seniman atau aliran seni terkenal. Misalnya, minta ‘gambar bergaya impresionis’ atau ‘yang mengingatkan pada karya abstrak Picasso’ Jaga keseimbangan antara panjang dan detail: Prompt yang baik harus detail namun tidak boleh membebani generator gambar. Untuk konsep sederhana, 5–7 kata sudah cukup, sedangkan prompt yang kompleks mungkin memerlukan penjelasan yang sedikit lebih rinci Sempurnakan melalui iterasi: Jika AI tidak menangkap visi Anda pada percobaan pertama, sesuaikan prompt Anda dan coba lagi. Perubahan kecil dapat membuat perbedaan besar, dan mencatat prompt yang berhasil akan membantu meningkatkan hasil di masa mendatang Bereksperimen dengan variasi: Cobalah mengubah kata sifat atau menambahkan elemen baru untuk menjelajahi hasil yang berbeda. Bereksperimen dengan susunan kata atau detail yang berbeda membantu menemukan interpretasi visual yang segar dan mendekati hasil yang sempurna

Wujudkan Ide Anda Menjadi Gambar Menakjubkan dengan ClickUp

Dengan lebih dari 50 prompt gambar AI dalam kotak alat Anda dari postingan blog ini, kemungkinan untuk menciptakan visual yang memukau tak terbatas. Mulai dari fotografi produk hingga postingan media sosial yang menarik, AI dapat membawa proses kreatif Anda ke tingkat yang lebih tinggi.

Namun, meskipun AI memberikan inspirasi tanpa batas, menjaga proyek kreatif Anda tetap terorganisir dan berjalan sesuai rencana adalah kunci kesuksesan. Di sinilah ClickUp berperan.

ClickUp mengatur tugas Anda, menetapkan tenggat waktu, dan memfasilitasi kolaborasi dengan mudah, memastikan ide-ide Anda tidak hanya sekadar konsep, tetapi diwujudkan dengan cara yang paling efisien.

