Menguasai Kanvas AI: Contoh Prompt Midjourney Esensial untuk Seniman dan Desainer

Membuat visual yang menakjubkan belum pernah semudah ini. Dengan generator seni AI seperti Midjourney, hampir siapa pun dapat menciptakan seni digital yang menakjubkan dalam hitungan detik. Sebagai seorang seniman, Anda mungkin sudah menyadari potensi AI untuk meningkatkan karya Anda.

Namun, untuk benar-benar memaksimalkan potensi alat AI ini, Anda perlu menguasai seni lain—menciptakan prompt yang sempurna.

Midjourney (dan generator seni AI lainnya) beroperasi melalui prompt—frasa teks singkat yang memandu AI dalam menghasilkan gambar yang diinginkan. Prompt Midjourney ini berfungsi sebagai instruksi, memberikan data visual yang luas kepada AI untuk menerjemahkan kata-kata Anda menjadi ilustrasi yang detail.

Dengan menguasai seni membuat prompt gambar, Anda dapat menciptakan berbagai macam visual, mulai dari lanskap fotorealistik yang sangat detail hingga makhluk fantasi yang ultra-realistis.

Panduan ini akan membantu Anda memulai dengan seni digital bertenaga AI menggunakan prompt Midjourney terbaik.

Dasar-dasar Prompt Midjourney

Generative AI, teknologi yang mendasari Midjourney, unggul dalam menciptakan konten baru berdasarkan data yang sudah ada. Ketika Anda memberikan prompt, AI menganalisis kata-kata dalam prompt tersebut, menyaring ribuan gaya seni, bentuk, warna, dan tekstur dari perpustakaan yang luas, lalu menggabungkan elemen-elemen ini menjadi gambar yang kohesif dan sesuai dengan visi kreatif Anda.

Semakin tepat prompt Anda, semakin fokus pencarian AI, sehingga menghasilkan gambar akhir yang benar-benar mencerminkan niat artistik Anda.

Bagaimana cara membuat prompt berkualitas tinggi? Daftar 35 contoh prompt kami dapat menjadi inspirasi.

35 Contoh Prompt Midjourney

via Midjourney

Anda akan belajar cara menulis dan menyempurnakan prompt Midjourney dengan pilihan contoh yang beragam, dikategorikan berdasarkan gaya seni. Mari kita jelajahi:

Cubisme: Menjelajahi bentuk geometris

Cubisme adalah gaya seni yang ditandai dengan bentuk-bentuk abstrak dan potongan-potongan yang terfragmentasi.

Pendekatan revolusioner ini diperkenalkan oleh seniman seperti Pablo Picasso dan Georges Braque pada tahun 1907–08 dan paling baik diwakili dalam karya-karya mereka Les Demoiselles d'Avignon, Girl with a Mandolin, Bottle and Fishes, dan Man with a Guitar.

Contoh prompt Midjourney berikut ini dapat membantu Anda menciptakan seni digital Cubist Anda sendiri:

Sebuah ruang tamu modern yang digambarkan dalam gaya Cubisme yang terfragmentasi, dengan bentuk geometris dan bidang yang tumpang tindih dalam warna-warna cerah Sebuah lukisan still life monokromatik bergaya kubisme yang menampilkan sebuah mangkuk buah, dengan fokus pada perspektif yang terdistorsi, dan detail garis datar yang presisi Pemandangan kota yang megah digambarkan dalam gaya Kubisme, menangkap dinamika kehidupan perkotaan dalam suasana yang misterius dan berkabut

via Midjourney

Gambarkan potret seorang wanita dalam gaya Kubisme dengan pencahayaan dramatis, terinspirasi oleh karya Georges Braque Lukisan minyak hiperrealistis still-life dari alat musik, diurai menjadi bentuk geometris dengan warna-warna cerah, mengingatkan pada gaya Synthetic Cubism

Art Deco: Menggambarkan kemewahan masa lalu

Berbeda secara mencolok dengan bentuk-bentuk yang terfragmentasi dalam Cubisme, Art Deco mengadopsi estetika yang glamor dan ramping. Gaya seni yang berpengaruh ini muncul pada tahun 1920-an, berkembang pesat pada tahun 1930-an, dan merayakan kemodernan.

Art Deco tidak takut pada kemewahan dan mengadopsi tekstur kaya serta motif yang terinspirasi dari budaya kuno seperti Mesir dan pola zigzag dari era Mesin. Ini pada dasarnya adalah gerakan dalam gaya seni dekoratif dan konsep arsitektur di Eropa dan Amerika Serikat.

Berikut adalah beberapa prompt AI art yang dapat Anda gunakan untuk menghasilkan seni digital terinspirasi dari lukisan Art Deco:

Sebuah poster Art Deco yang glamor untuk pertunjukan Broadway fiksi, menampilkan seorang wanita muda cantik yang terbungkus dalam lipatan gaun yang mengalir

via Midjourney

Sebuah lukisan Art Deco realistis yang menggambarkan gedung pencakar langit yang diterangi cahaya emas senja, dengan aksen geometris dan detail yang rumit

via Midjourney

Sebuah ruangan mewah bergaya Art Deco dengan desain minimalis putih, furnitur yang elegan, aksen krom, dan karpet geometris yang fotorealistik Buat ilustrasi mode seorang wanita mengenakan gaun Art Deco yang mengalir, dihiasi dengan pola geometris yang mencolok dan detail rumit dalam pencahayaan dramatis

3. Permainan retro: Bermain dengan piksel

Game retro, berbeda dengan grafis canggih game modern, memiliki pesona tersendiri dalam kesederhanaan pikselnya. Mereka membangkitkan rasa nostalgia dengan mengingatkan kita pada era keemasan mesin arcade dan konsol rumah di tahun 80-an dan era 16-bit.

Desain dan gaya seni ditandai dengan latar belakang berwarna-warni, karakter ikonik seperti Mario, soundtrack sederhana namun menarik, dan elemen nostalgia lainnya. Mereka membawa nilai sentimental kenangan masa kecil dan mewakili masa yang lebih sederhana dalam dunia gaming.

Untuk menghasilkan gambar dalam gaya seni ini, coba eksperimen dengan prompt Midjourney seperti:

Adegan permainan platformer pixel art yang menampilkan seorang pahlawan pemberani bertarung melawan naga yang bernapas api Sebuah game balap bergaya retro dengan mobil-mobil piksel yang melaju kencang melalui pemandangan kota yang diterangi neon

via Midjourney

Portret seni piksel berwarna-warni dari karakter game klasik yang mengenakan armor dengan detail yang halus Potret piksel dari karakter game retro ikonik seperti Mario atau Pac-Man dengan detail yang menakjubkan Poster game olahraga bergaya retro dengan atlet bertekstur piksel dalam pose dinamis di medan berbatu dan berpasir

via Midjourney

render 8-bit dari landmark terkenal, seperti Menara Eiffel atau Tembok Besar China, dengan kupu-kupu berwarna pelangi yang terbang menjauh

Cyberpunk: Membayangkan Masa Depan yang Dikuasai Teknologi

Cyberpunk adalah subgenre fiksi ilmiah yang menjelajahi masa depan yang gelap dan suram akibat kemajuan teknologi dan kemunduran sosial.

Ini adalah genre yang kaya akan tema. Ia mengeksplorasi biaya manusia dari kemajuan, perjuangan untuk identitas dalam dunia yang terobsesi dengan modifikasi, dan perjuangan untuk mempertahankan sisa-sisa kemanusiaan dalam masyarakat yang berada di ambang kehancuran.

Bayangkan batas yang kabur antara manusia dan mesin saat membuat prompt Midjourney dengan tema ini:

Pasar cyberpunk yang ramai diterangi oleh iklan holografik dan papan neon yang berkedip-kedip Seorang prajurit cyborg sendirian memandang kota cyberpunk yang luas, tertutup kabut asap dan cahaya buatan, dalam lingkungan yang detail dan rumit Potret berteknologi tinggi seorang hacker cyberpunk dengan implan bercahaya dan antarmuka digital yang diproyeksikan di mata mereka, menatap seekor kupu-kupu berwarna pelangi yang terbang Seorang penjual kaki lima yang ditingkatkan secara cybernetik menjual makanan dan minuman bercahaya yang diukir dalam desain logam filigree yang rumit dan dipajang di bawah cahaya alami

via Midjourney

Menara pencakar langit geometris ultra-detail bergaya Chrysler Building, dengan sentuhan cat semprot akrilik rumit pada aksen krom dan logam

Surealisme: Menantang kenyataan dengan lanskap mimpi

Surealisme adalah gerakan seni dan budaya yang lahir dari reruntuhan Perang Dunia I. Seniman surealis, berbeda dengan rekan-rekan mereka dari aliran Kubisme yang memecah-mecah realitas, berusaha untuk menggali kekuatan pikiran bawah sadar.

Bayangkan jam-jam meleleh yang tersebar di lanskap gersang, seperti yang digambarkan oleh Salvador Dalí, atau figur-figur bertopi bowler yang menyembunyikan wajah misterius, karya René Magritte.

Karya-karya mereka menggabungkan hal-hal yang tidak logis dan familiar, seringkali menempatkan objek sehari-hari dalam setting fantastis. Bayangkan piano besar yang tumbuh bulu atau lobster yang duduk di atas telepon—kontras ini menantang persepsi kita tentang kenyataan, memicu imajinasi.

Gunakan prompt Midjourney ini sebagai dasar untuk ideasi:

Jam meleleh yang melingkar di cabang pohon gundul, berlatar langit biru cerah, dengan kupu-kupu fantasi yang indah di cakrawala, dalam lingkungan yang detail dan rumit Sebuah papan catur di mana bidak-bidak catur berupa makhluk fantastis bertarung dalam pertempuran epik melawan bunga-bunga kaca yang hiperrealistis di ruang modern yang elegan Sebuah piano grand ultra-detail dengan tuts piano digantikan oleh air terjun yang mengalir ke lautan luas di dunia mini yang spektakuler Buatlah adegan yang terinspirasi oleh René Magritte, menampilkan seorang figur bertopi bowler dengan wajah tersembunyi yang berdiri di depan fasad bangunan melengkung Dalam gaya Salvador Dalí, lukislah lanskap mimpi dengan jam-jam meleleh yang tersebar di lanskap gersang dengan detail ultra-halus

via Midjourney

Steampunk: Membayangkan dunia yang dipenuhi gigi roda dan tenaga uap

Subgenre fiksi ilmiah ini bukanlah gambaran masa depan yang biasa. Steampunk mengimajinasikan kembali masa lalu, khususnya era Victoria dan Wild West Amerika, namun dengan sentuhan fantasi. Gaya ini menggabungkan estetika retro-futuristik yang terinspirasi oleh mesin uap industri abad ke-19.

Steampunk bukan hanya tentang estetika. Ini adalah dunia yang dipenuhi petualangan dan inovasi, di mana masa lalu dan masa depan bertabrakan dalam pertunjukan megah dari logam kuningan, uap, dan imajinasi tanpa batas.

Prompt Midjourney untuk seni digital Steampunk dapat meniru:

Sebuah kapal udara steampunk yang megah melayang di antara awan, didorong oleh piston tembaga ultra-detail dan mesin uap dengan detail garis datar yang presisi Pasar steampunk yang ramai dipenuhi dengan alat-alat dan penemuan yang digerakkan oleh gigi dan uap Potret stoik seorang penemu steampunk dengan lengan mekanik dan kacamata, memandang karya terbarunya

via Midjourney

Bayangkan sebuah tram uap raksasa melintasi pemandangan kota Victorian yang dipenuhi asap Desain pemandangan jalanan steampunk yang ramai dengan automaton bermekanisme jam, kereta tanpa kuda, dan pencahayaan gas Buatlah adegan fotografi lanskap seorang penjelajah pria dengan topi tinggi dan kacamata yang menjelajahi kota hilang menggunakan kendaraan uap raksasa

Kertas berlapis: Bereksperimen dengan tekstur

Seni kertas berlapis adalah teknik kreatif yang memukau yang menghidupkan desain dua dimensi. Teknik ini menciptakan kedalaman dan dimensi, mengubah kertas datar menjadi karya seni yang memikat.

Dengan memotong bentuk secara strategis dan menumpuknya dengan sedikit pergeseran, seniman dapat menciptakan efek cahaya dan bayangan yang menakjubkan. Bayangkan seekor kupu-kupu yang lembut dengan sayapnya seolah-olah bergetar di angin, yang dicapai dengan menumpuk potongan-potongan yang semakin kecil.

Terinspirasi oleh gaya seni dan kerajinan yang ramah pemula ini, Anda dapat meminta Midjourney untuk menciptakan gambar digital seperti:

Sebuah potret yang hidup terbuat dari potongan kertas bertumpuk dengan warna dan tekstur kontras pada fasad bangunan melengkung Sebuah pemandangan lanskap yang unik dan imajinatif, dibuat dari potongan kertas bertekstur, dengan bukit-bukit yang bergelombang dan sungai yang mengalir

via Midjourney

Sebuah karya seni kertas berlapis yang menggambarkan bunga, dengan setiap kelopak berwarna merah yang berbeda, ditempatkan dalam rumah bergaya sambungan kayu Jajaran pegunungan megah menggunakan kertas bertekstur untuk mewakili batu kasar dan salju halus, ideal untuk ruang modern

Menciptakan Prompt Midjourney yang Efektif

Kunci untuk membuat prompt Midjourney yang efektif terletak pada penggunaan fitur-fitur canggihnya:

Referensi URL

Anda dapat menyertakan URL dalam prompt Anda untuk merujuk pada gambar spesifik sebagai inspirasi. Hal ini membantu mengarahkan AI ke gaya, komposisi, atau topik tertentu.

Misalkan Anda ingin gambar dengan kualitas mimpi seperti lukisan Salvador Dali. Dalam prompt Anda, Anda dapat menyertakan URL ke salah satu masterpiece Dali.

Midjourney akan menganalisis warna, bentuk, dan suasana surreal dari karya Dali tersebut, lalu menggunakannya sebagai dasar untuk gambar yang dihasilkan.

Parameter

Parameter memungkinkan Anda untuk menyesuaikan aspek-aspek seperti gaya, palet warna, dan komposisi dalam gambar Anda.

Ditambahkan dengan "–" di akhir prompt Anda, parameter memungkinkan Anda untuk menentukan aspek seperti rasio aspek (misalnya, "–ar 16:9" untuk layar lebar) atau gaya seni (misalnya, "–style anime").

Gaya: Parameter ini memungkinkan Anda menentukan gaya seni secara langsung dengan nama. Misalnya, –style baroque akan menginstruksikan Midjourney untuk menghasilkan gambar dalam gaya Baroque. Anda dapat menemukan daftar gaya seni yang kompatibel di sini

Aspect ratio: The –ar atau –aspect parameter memungkinkan Anda mengontrol proporsi gambar. Nilai 1:1 akan menghasilkan gambar persegi, sementara 2:1 akan menciptakan gambar lanskap

via Midjourney

Kunci untuk membuat prompt Midjourney yang efektif terletak pada penggunaan bahasa yang tepat. Semakin spesifik Anda, semakin baik AI dapat memahami dan menerjemahkan visi Anda menjadi gambar.

Pilih kata sifat dan detail spesifik untuk mengarahkan AI ke arah yang diinginkan. Misalnya, daripada "seekor kucing," coba "seekor kucing jingga berbulu lebat yang sedang berbaring di ambang jendela."

via Midjourney

via Midjourney

Model difusi

Midjourney juga menggunakan model difusi, teknik AI yang kuat yang digunakan untuk menghasilkan data baru, seringkali dalam bentuk gambar atau teks, yang sangat mirip dengan data dunia nyata.

Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang cara kerjanya:

Bayangkan Anda memiliki gambar yang jelas. Model difusi bekerja dengan secara bertahap menambahkan noise ke gambar tersebut hingga tidak dapat dibedakan dari noise statis. Kemudian, model belajar untuk membalikkan proses ini, mengambil gambar yang berisik dan mengubahnya kembali menjadi gambar yang jelas, langkah demi langkah.

Anda dapat bereksperimen dengan pengaturan kata dan detail untuk mengarahkan model difusi menuju hasil yang diinginkan.

Mulailah dengan konsep yang luas, lalu tambahkan detail spesifik pada prompt berikutnya.

Misalnya, Anda bisa memulai dengan "lukisan airbrush lanskap," lalu melanjutkan dengan prompt seperti "dengan gunung-gunung bersalju di latar belakang" dan "sungai berkelok-kelok mengalir melalui lembah subur dalam suasana kabut yang misterius."

Umpan balik dan iterasi

Jangan puas dengan hasil pertama. Perbaiki prompt Anda berdasarkan gambar yang dihasilkan, arahkan model lebih dekat ke visi Anda. Midjourney memungkinkan variasi pada prompt Anda, jadi eksperimen dan bersenang-senanglah

Selama proses pembuatan, gunakan tombol-tombol Midjourney untuk menunjukkan variasi mana yang Anda sukai atau tidak sukai. Hal ini akan mengarahkan model ke hasil yang Anda inginkan

Prompt Midjourney memberdayakan desainer untuk menjelajahi berbagai jalur kreatif, menghasilkan iterasi desain dengan cepat, dan mengatasi hambatan kreatif.

Kemampuan dan fleksibilitas prompt Midjourney sungguh luar biasa. Baik Anda seorang desainer berpengalaman maupun pemula, Midjourney menawarkan platform unik untuk bereksperimen dengan kreativitas Anda dan menghidupkan ide-ide visual Anda.

Selain Midjourney, alat desain AI seperti ClickUp Brain dapat lebih lanjut meningkatkan alur kerja desain Anda dan membebaskan Anda untuk fokus pada aspek strategis dari proses kreatif.

Berikut adalah beberapa tips untuk meningkatkan alur kerja desain Anda menggunakan ClickUp:

Gunakan ClickUp Brain sebagai asisten desain pribadi Anda . Butuh pengecekan ejaan cepat di catatan desain Anda? ClickUp Brain siap membantu. Ingin membuat email sempurna untuk klien? Fitur balasan cepat berbasis AI-nya akan menyusun pesan yang tepat setiap kali

Ganti panduan gaya yang membosankan dan deskripsi komponen dengan analisis aset desain ClickUp Brain yang menghasilkan dokumentasi komprehensif dalam sekejap. Jaga konsistensi desain di seluruh proyek dan kolaborasi dengan pengembang secara mulus

Buat persona desain, komponen, perjalanan pengguna, brief kreatif, dan lebih banyak lagi dengan ClickUp Brain

Dapatkan inspirasi desain cepat dengan meminta AI untuk dengan meminta AI untuk brainstorming ide kreatif . Anda juga dapat mencoba menggunakan templat brainstorming untuk mempercepat proses ini

Kelola proyek desain Anda di satu platform— Perangkat Lunak Manajemen Proyek Desain ClickUp . Selaraskan proyek desain Anda dengan tujuan keseluruhan tim. Pantau kemajuan dan rayakan pencapaian untuk menjaga motivasi semua orang

Bekerja sama, mengatur, dan mengelola proyek desain di ClickUp Whiteboards

ganti thread email yang tak berujung dengan umpan balik langsung secara real-time. Gunakan Hapus beban aplikasi dansecara real-time. Gunakan ClickUp Whiteboards untuk menggambar desain secara kolaboratif, menandai langsung di atasnya, mempercepat siklus umpan balik, dan memastikan semua orang berada di halaman yang sama. Hal ini juga membuat revisi desain menjadi sangat mudah

Tugaskan tugas, bagikan file, dan kolaborasikan anggota tim dengan mudah. Pembaruan real-time memastikan semua orang tetap terinformasi, membangun budaya kepemilikan bersama dan tanggung jawab

Pecah proyek desain kompleks menjadi tugas-tugas yang dapat dikelola untuk dibagikan kepada tim Anda di platform manajemen proyek desain ClickUp

Kelola proyek sesuai cara Anda . Baik Anda seorang penggemar daftar atau pemikir visual yang menyukai papan Kanban, ClickUp menyesuaikan diri dengan proses Anda

Gunakan templat papan mood untuk mengorganisir ide-ide Anda dan mempercepat proses kreatif untuk mengorganisir ide-ide Anda dan mempercepat proses kreatif

Menguasai Seni Memberikan Prompt

Dengan menguasai seni pembuatan prompt, Anda dapat memasuki dunia eksplorasi artistik dan mengubah proyek desain Anda dari yang baik menjadi luar biasa.

Ingat, eksperimen adalah kunci!

Jangan ragu untuk bereksperimen dengan berbagai contoh prompt Midjourney, parameter, dan gambar referensi. Dengan latihan, Anda akan mengembangkan gaya prompting yang unik, memungkinkan Anda menggunakan AI sebagai alat yang powerful untuk mewujudkan visi kreatif Anda.

Coba ClickUp hari ini dan tingkatkan karya seni dan desain Anda dengan bantuan AI.