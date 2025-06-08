8 Pengelola Berkas AI Terbaik untuk Windows & Mac pada Tahun 2025

Mengelola file bisa sangat membingungkan, dan struktur folder yang berantakan tidak membantu. Untungnya, ada cara yang lebih cerdas.

Coba Pengelola Berkas AI—asisten digital Anda untuk hidup yang rapi dan teratur.

Alat-alat ini dapat menganalisis, menyortir, dan mengkategorikan file Anda berdasarkan konten atau jenisnya, membantu Anda menemukan apa yang Anda butuhkan dalam hitungan detik.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Pengelola Berkas Berbasis AI?

Memilih pengelola file AI yang tepat adalah momen krusial dalam pengalaman Anda. Pengelola file tersebut harus efisien, cerdas, dan yang terpenting, memudahkan hidup Anda—bukan malah membuatnya lebih rumit.

Jadi, fitur apa yang harus Anda prioritaskan? Berikut daftar periksa Anda:

Analisis konten canggih : Menganalisis teks, metadata, dan gambar untuk mengkategorikan file secara cerdas berdasarkan kata kunci, topik, atau nama proyek.

Pembuatan folder dinamis : Secara otomatis menghasilkan folder berdasarkan konten file yang masuk, menghilangkan upaya manual.

Penandaan yang dapat disesuaikan : Memungkinkan pengguna menambahkan tag pribadi untuk pencarian yang lebih mudah dan pengorganisasian yang disesuaikan.

Antarmuka pengguna yang intuitif : Menyediakan desain yang ramah pengguna dengan fungsi seret dan lepas untuk pengorganisasian file yang bebas stres.

Kemampuan belajar : Menyesuaikan diri dengan kebiasaan pengguna, memperbaiki kategorisasi file seiring waktu untuk pengorganisasian yang lebih cerdas.

Opsi tinjauan dan penyesuaian : Memungkinkan pengguna untuk meninjau dan menyesuaikan saran AI agar penempatan file akurat.

Integrasi dengan sistem yang sudah ada: Terhubung secara mulus dengan platform cloud seperti Google Drive dan OneDrive, mendukung alur kerja yang sudah ada.

Tentu saja, Anda pasti pernah mendengar tentang minimalisme—seni hidup dengan lebih sedikit dan menikmatinya.

Tapi bagaimana dengan "digital minimalism"? Hal ini sama pentingnya mengingat lebih dari 80% orang melaporkan stres dan kecemasan yang terkait dengan kekacauan.

Minimalisme digital menciptakan ruang untuk hal-hal yang benar-benar penting bagi Anda—alur kerja yang efisien, fokus yang lebih baik, dan keterlibatan digital yang bermakna. Jadi, jika Anda siap untuk menghilangkan kekacauan, berikut adalah daftar teruji dan terpercaya dari 8 pengelola file AI terbaik:

1. ClickUp (Terbaik untuk membuat dan mengorganisir file proyek serta mencari informasi di aplikasi yang terhubung)

Cari, akses informasi, dan lakukan lebih banyak dengan Pencarian AI Perusahaan ClickUp.

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk kerja yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan—semua didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan cerdas.

Organizer file berbasis AI dan perangkat lunak kolaborasi dokumen ClickUp memungkinkan Anda membuat, mengorganisir, dan berbagi dokumen—semua dalam satu platform. Bukan hanya menghemat waktu—tetapi juga meningkatkan produktivitas. .terutama jika Anda mempertimbangkan bahwa 60% waktu kita terbuang percuma setiap hari hanya untuk mencari informasi.

ClickUp Docs: Kolaborasi yang mudah

Dengan ClickUp Docs, Anda dapat:

Bekerja sama secara real-time dengan rekan tim menggunakan komentar langsung.

Lacak perubahan dan kembalikan ke versi sebelumnya jika diperlukan.

Hubungkan dokumen terkait untuk navigasi yang lancar dalam dokumentasi proyek.

Hierarki yang masuk akal

Hierarki Proyek ClickUp membantu Anda tetap terorganisir tanpa kehilangan pandangan terhadap gambaran besar.

Hierarki adalah struktur organisasi inti di ClickUp dan Anda dapat menyesuaikannya sesuai dengan alur kerja Anda. Untuk sebagian besar tim, kami merekomendasikan agar setiap tim atau departemen memiliki ruang (Space) sendiri. Di dalam ruang tim, semua proyek harus berada dalam folder, dan setiap proyek harus diwakili sebagai daftar (List). Semua tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap proyek terletak di daftar proyek masing-masing.

Meskipun organisasi dasar ini secara visual membedakan proyek dan memberikan visibilitas kepada manajer proyek di seluruh proyek, hierarki tim Anda mungkin berbeda tergantung pada ukurannya.

Pengelolaan file yang lebih cerdas dengan ClickUp AI

ClickUp Brain, AI kerja paling lengkap dan kontekstual di dunia, sepenuhnya mengubah cara Anda bekerja:

Pencarian AI untuk Perusahaan : Fitur ini membantu Anda dengan cepat menemukan dokumen, bahkan dari platform terintegrasi seperti Google Drive atau Dropbox. Mencari presentasi minggu lalu? Mudah! : Fitur ini membantu Anda dengan cepat menemukan dokumen, bahkan dari platform terintegrasi seperti Google Drive atau Dropbox. Mencari presentasi minggu lalu? Mudah!

Klasifikasi berbasis AI : Berkas secara otomatis disortir berdasarkan jenis, konten, atau kata kunci, menghemat berjam-jam waktu yang biasanya dihabiskan untuk pengelompokan manual.

Pemeriksaan dokumen yang ditingkatkan: Ringkasan yang dihasilkan oleh AI menyoroti poin-poin penting, membantu Anda dan tim Anda fokus pada wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

💡 Tips Pro: Ingin membawa pencarian universal yang kuat langsung ke desktop Anda? Tidak perlu mencari lagi, ClickUp Brain MAX adalah solusinya! Lapisan AI-nya menghubungkan setiap sudut ruang kerja digital Anda. Dirancang untuk menghilangkan penyebaran AI yang berlebihan dan membuat Anda 4 kali lebih produktif dengan mengintegrasikan alur kerja Anda. Ini memungkinkan Anda mencari di seluruh ClickUp, penyimpanan cloud (Google Drive, OneDrive, Dropbox), GitHub, SharePoint, web, dan lainnya—dari antarmuka AI desktop tunggal yang selalu tersedia. Cukup ketik (atau ucapkan) pertanyaan Anda ke Brain MAX menggunakan fitur Talk to Text. Gunakan filter atau kata kunci spesifik dalam permintaan Anda, seperti “Temukan spreadsheet anggaran terbaru di Google Drive dari minggu lalu,” atau “Cari dokumen ClickUp saya untuk pembaruan status Proyek Alpha”—dan biarkan Brain MAX menangani sisanya. Dengan ClickUp Brain MAX, Anda mendapatkan pencarian cerdas dan terintegrasi di seluruh ruang ClickUp, penyimpanan cloud, GitHub, dan web—semua dari satu antarmuka AI desktop.

Otomatisasi sebagai solusi

Dengan lebih dari 100 otomatisasi ClickUp, platform ini menghilangkan pekerjaan rutin:

Tugas secara otomatis ditugaskan saat file diunggah.

Pembaruan status terjadi secara otomatis seiring kemajuan tugas.

Pengingat memastikan tidak ada tenggat waktu yang terlewat.

Mudah diintegrasikan

Bagian terbaiknya? Anda tetap dapat menghubungkan ClickUp ke Google Drive, Dropbox, dan OneDrive, memastikan organisasi yang lancar di berbagai platform.

Dengan mengadopsi ClickUp Automations, LuLu Press menghemat rata-rata 1 jam per hari per karyawan dan mengalami peningkatan efisiensi kerja sebesar 12%.

Fitur terbaik ClickUp

ClickUp Docs untuk kolaborasi : Buat, bagikan, dan tautkan dokumen dengan komentar langsung dan pelacakan versi.

Hierarki terorganisir : Gunakan Workspaces, Folder, dan Daftar untuk menjaga file tetap terstruktur.

Pencarian lanjutan : Temukan file secara instan, bahkan di Google Drive dan Dropbox.

Pengelolaan file berbasis AI : Sorter file secara otomatis dan dapatkan ringkasan yang dihasilkan oleh AI.

Otomatisasi : Sederhanakan alur kerja dengan lebih dari 100 opsi otomatisasi yang sudah siap pakai.

Integrasi yang mulus: Hubungkan Google Drive, Dropbox, dan OneDrive dengan mudah.

Batasan ClickUp

Kurva pembelajaran : Pengguna baru mungkin memerlukan waktu untuk menjelajahi fitur-fiturnya.

Batasan aplikasi seluler: Tidak sehalus atau sekomprehensif versi desktop.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2 : 4.7/5.0 (‎9.000+ ulasan)

Capterra: 4.7/5.0 (4.000+ ulasan)

✨ Ideal untuk: Tim yang membutuhkan alur kerja yang efisien dan kolaborasi yang terorganisir.

Survei manajemen pengetahuan kami menemukan bahwa karyawan sering membuang waktu mencari melalui dokumen internal (31%), basis pengetahuan perusahaan (26%), atau bahkan catatan pribadi dan tangkapan layar (17%) hanya untuk menemukan apa yang mereka butuhkan. Dengan ClickUp's Enterprise AI Search, setiap file, dokumen, dan percakapan dapat diakses secara instan dari halaman utama Anda—sehingga Anda dapat menemukan jawaban dalam hitungan detik, bukan menit. Tim dapat menghemat 5+ jam setiap minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang.

2. Google Drive (Pilihan terbaik untuk pengelolaan file berbasis cloud yang lancar)

melalui Google Drive

Google Drive adalah nama yang sudah tidak asing lagi dalam penyimpanan cloud, menawarkan kombinasi antara kemudahan penggunaan dan kekuatan yang telah menjadikannya platform pilihan bagi lebih dari satu miliar pengguna di seluruh dunia.

Google Drive menggunakan AI untuk meningkatkan pengorganisasian file melalui fitur seperti Smart Search, yang memanfaatkan machine learning untuk mengidentifikasi dan mengambil dokumen berdasarkan pertanyaan pengguna. Integrasinya dengan Google Docs dan Sheets memungkinkan kolaborasi real-time dan pengelompokan otomatis file.

Saran yang didukung AI membantu mempermudah berbagi dan mengorganisir file, sehingga pengguna dapat mengelola ruang kerja digital mereka dengan efisien.

☕ Pendapat Pengguna: Pengguna menyukai fitur kolaborasi Google Drive ' ', yang memungkinkan berbagi dengan mudah dengan siapa saja yang memiliki akun Gmail.

Fitur terbaik Google Drive

Organisasi folder dan subfolder : Buat struktur sederhana dengan folder dan subfolder seperti folder dokumen dan folder unduhan untuk navigasi yang mudah dan akses cepat ke file.

Kolaborasi yang lancar : Bekerja secara real-time dengan file dan folder yang dibagikan, memungkinkan beberapa pengguna untuk mengedit dan memberikan komentar secara bersamaan.

Pencarian lanjutan : Temukan file berdasarkan nama, jenis, atau bahkan konten menggunakan kemampuan pencarian canggih Google.

Folder yang diorganisir berdasarkan kode warna : Buat sistem folder unik dengan menyesuaikan warna untuk membedakan secara visual antara proyek dan jenis file.

Integrasi dengan Google Workspace: Sinkronisasi dengan mudah dengan Google Docs, Sheets, Slides, dan layanan Google lainnya.

Batasan Google Drive

Ketergantungan internet : Pengeditan offline dimungkinkan, tetapi sinkronisasi pembaruan memerlukan koneksi internet.

Batasan penyimpanan : Akun gratis dibatasi hingga 15 GB, dan batas unggah harian 750 GB dapat menjadi kendala untuk proyek yang lebih besar.

Masalah privasi data: Kebijakan Google memungkinkan pemindaian data hingga tingkat tertentu, yang mungkin tidak disukai oleh pengguna yang menangani informasi sensitif.

Harga Google Drive

Gratis : 15 GB penyimpanan

Basic : $1,99/bulan untuk 100 GB

Standard : $12 per bulan per pengguna untuk 2 TB

Business Plus: $18 per bulan per pengguna untuk 5 TB

Ulasan dan penilaian Google Drive

Capterra : 4.8/5 (27.000+ ulasan)

G2: 4.6/5 (42.500+) (Untuk Google Workspace, yang mencakup Google Drive)

✨ Ideal untuk: Individu dan tim yang mengutamakan penyimpanan cloud yang sederhana.

3. Microsoft OneDrive (Pilihan terbaik untuk penyimpanan cloud dengan kolaborasi bawaan)

melalui OneDrive

Microsoft OneDrive adalah pusat dari ekosistem Microsoft, menawarkan integrasi yang mudah dengan paket Office.

Microsoft OneDrive menggunakan algoritma AI untuk secara otomatis menandai dan mengkategorikan file berdasarkan konten, memungkinkan pengguna menemukan dokumen dengan cepat melalui fitur pencarian cerdas.

Fitur Foto dan Dokumennya memanfaatkan AI untuk penyortiran otomatis, sementara integrasinya dengan Microsoft 365 meningkatkan produktivitas dengan memberikan saran cerdas untuk kolaborasi dan organisasi.

☕ Ulasan Pengguna: Pengguna menyukai Microsoft OneDrive karena terintegrasi dengan mulus ke Microsoft 365, menjaga keamanan file, dan memudahkan kolaborasi serta meningkatkan produktivitas tim.

Fitur terbaik Microsoft OneDrive

Pengelolaan file terintegrasi : Sinkronkan file dengan mudah di berbagai perangkat dan aksesnya melalui paket Office, meningkatkan kolaborasi.

Riwayat versi : Pulihkan versi sebelumnya dari file untuk memulihkan perubahan atau memperbaiki kesalahan tanpa repot.

Tempat sampah untuk file yang dihapus : Pulihkan file yang dihapus secara tidak sengaja dalam 93 hari (atau lebih lama, tergantung pengaturan admin).

Tampilan Temukan : Dengan mudah temukan file berdasarkan aktivitas terbaru atau konten yang dibagikan, disesuaikan dengan izin akses Anda.

Berbagi file yang aman: Bagikan file dengan izin khusus dan tanggal kedaluwarsa untuk keamanan tambahan.

Batasan Microsoft OneDrive

Masalah privasi : Meskipun dienkripsi, Microsoft tetap menyimpan kunci dekripsi, menimbulkan pertanyaan tentang privasi yang mutlak.

Batasan sinkronisasi : Panjang jalur file dan batasan karakter dapat menimbulkan tantangan bagi pengguna dengan struktur folder yang kompleks.

Sering disalahartikan sebagai cadangan: OneDrive menyinkronkan file tetapi bukan solusi cadangan yang sesungguhnya, yang dapat berisiko bagi data kritis.

Harga Microsoft OneDrive

Microsoft 365 Family : $9,99/bulan atau $99,99/tahun untuk hingga 6 pengguna, dengan 1 TB penyimpanan per pengguna.

Microsoft 365 Personal : $6,99/bulan atau $69,99/tahun untuk 1 TB penyimpanan.

Microsoft 365 Basic : $1,99/bulan atau $19,99/tahun untuk penyimpanan 100 GB.

OneDrive for Business (Paket 1): $5 per pengguna per bulan untuk 1 TB per pengguna

Ulasan dan penilaian Microsoft OneDrive

G2 : 4.5/5 (9.600+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (12.000+ ulasan)

✨ Ideal untuk: Profesional yang terintegrasi secara mendalam dalam ekosistem Microsoft.

4. Dropbox (Terbaik untuk berbagi file dan cadangan yang sederhana)

melalui Dropbox

Dropbox telah menjadi pilihan utama di dunia penyimpanan cloud sejak 2007, menawarkan cara sederhana dan efektif untuk berbagi dan mengelola file baru atau menghapus file.

Dropbox memanfaatkan AI untuk menyederhanakan pengelolaan file dengan fitur seperti Smart Sync, yang secara cerdas mengelola penyimpanan lokal dan file cloud, sehingga memudahkan akses konten tanpa membebani perangkat.

Fungsi pencarian yang kuat menggunakan machine learning untuk mengenali dan menyarankan file yang relevan, sementara alat Dropbox Paper mengintegrasikan AI untuk membantu pengguna berkolaborasi dan mengorganisir proyek secara efektif, memfasilitasi alur kerja yang lancar.

☕ Pendapat Pengguna: Pengguna menghargai Dropbox karena keandalan jangka panjangnya, berbagi file yang lancar, dan aksesibilitas lintas platform, menjadikannya alat yang mudah untuk mengelola dan memulihkan file.

Fitur terbaik Dropbox

Ketersediaan lintas platform : Akses Dropbox di Windows, Mac, iOS, Android, atau bahkan Linux tanpa hambatan.

Cadangan file otomatis : Nikmati cadangan file yang lancar dan berkelanjutan ke cloud untuk melindungi data Anda.

Akses offline : Pengguna berbayar dapat mengakses file mereka secara offline, sehingga ideal untuk area dengan koneksi internet yang buruk.

Dukungan tanda tangan digital : Tandatangani dokumen secara elektronik langsung di dalam Dropbox (tersedia dengan biaya tambahan)

Kolaborasi dengan Dropbox Paper: Bekerja pada dokumen secara real-time dengan kontrol versi dan fitur pengeditan.

Batasan Dropbox

Penyimpanan gratis terbatas : Hanya menawarkan 2 GB penyimpanan gratis, yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan pesaing.

Masalah keamanan : Tidak dilengkapi dengan enkripsi zero-knowledge, membuat beberapa pengguna merasa tidak nyaman terkait privasi.

Kemampuan pencarian yang kurang memadai : Tidak ada pencarian berdasarkan metadata, sehingga sulit untuk menemukan file dalam repositori besar.

Mahal untuk tim: Biaya dapat dengan cepat bertambah, terutama untuk bisnis dengan banyak pengguna.

Harga Dropbox

Plus : $9,99/bulan untuk 2 TB (1 pengguna)

Paket Dasar : $16,58 per bulan untuk 3 TB (1 pengguna)

Bisnis : $15 per pengguna per bulan, mulai dari 9 TB (minimal 3 pengguna)

Business Plus: $24 per pengguna per bulan, mulai dari 15 TB (minimal 3 pengguna)

Ulasan dan penilaian Dropbox

G2 : 4.4/5 (28.000+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (21.000+ ulasan)

✨ Ideal Untuk: Pengguna yang mencari berbagi file yang sederhana dan cadangan data yang aman.

5. Trello dengan Butler AI (Terbaik untuk kolaborasi tim dengan alur kerja otomatis)

melalui Trello

Trello adalah alat manajemen tugas visual yang telah menemukan ceruknya sendiri dalam organisasi proyek.

Tambahkan Butler AI, dan Anda akan mendapatkan alat otomatisasi yang kuat yang menghilangkan tugas-tugas berulang, memungkinkan Anda dan tim Anda fokus pada hal yang paling penting—pekerjaan sebenarnya.

☕ Ulasan Pengguna: Orang-orang menyukai Trello karena mudah digunakan, memungkinkan mereka membuat alur kerja kustom, dan membuat pengelolaan tugas dan kolaborasi tim menjadi mudah ( ), semua didukung oleh dukungan yang membantu.

Fitur terbaik Trello

Organisasi tugas visual : Kelola tugas dengan papan, daftar, dan kartu yang mudah dipindahkan dengan drag and drop.

Otomatisasi AI Butler: Otomatisasi tindakan seperti memindahkan kartu, menugaskan tugas, dan menetapkan tanggal jatuh tempo tanpa perlu coding.

Tampilan kustom : Beralih antara Kalender, Garis Waktu, Dashboard, dan lainnya untuk memvisualisasikan proyek Anda dengan berbagai cara.

Integrasi yang diperkuat : Hubungkan dengan alat seperti Slack, Google Drive, dan Jira untuk mengonsolidasikan alur kerja Anda.

Kolaborasi yang mudah: Bagikan tugas, bagikan papan, dan berkomunikasi dengan lancar—semua secara real-time.

Batasan Trello

Analisis dasar : Fitur pelaporan terbatas dibandingkan dengan alat manajemen proyek lainnya.

Papan yang berantakan untuk proyek besar : Seiring bertambahnya tugas, papan dapat menjadi sulit untuk dikelola.

Fitur lanjutan memerlukan upgrade: Banyak fitur premium, seperti diagram Gantt, memerlukan peningkatan atau paket berlangganan tingkat atas.

Harga Trello

Gratis : $0/bulan

Standard : $5 per pengguna per bulan

Premium : $10 per pengguna per bulan

Enterprise: $17,50 per pengguna per bulan

Ulasan dan penilaian Trello

G2 : 4.4/5 (13.600+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (23.000+ ulasan)

✨ Ideal untuk: Tim yang mengotomatisasi alur kerja dalam manajemen proyek.

6. Evernote (Terbaik untuk pencatatan dengan organisasi canggih)

melalui Evernote

Evernote menonjol sebagai aplikasi pencatat catatan yang canggih bagi pengguna yang mengutamakan informasi yang terorganisir, detail, dan mudah diakses.

Fitur-fitur canggih dan desain intuitifnya menjadikannya ideal untuk penggunaan pribadi maupun profesional. Pengguna dapat memanfaatkan fungsi AI bawaan untuk menulis, mengedit, dan berbagi catatan mereka.

☕ Ulasan Pengguna: Pengguna menyukai kemampuan Evernote untuk mengonsolidasikan dan mengorganisir catatan dengan efisien, memudahkan pelacakan acara, pengelolaan proyek, dan menjaga tim tetap selaras dengan buku catatan dan tag yang terstruktur dengan baik.

Fitur terbaik Evernote

Fitur pencarian canggih : Gunakan Pengenalan Karakter Optik (OCR) untuk mencari teks dalam gambar, PDF, dan dokumen yang discan.

Tumpukan dan tag notebook : Atur catatan dengan sistem fleksibel notebook, tumpukan, dan tag yang disesuaikan dengan alur kerja Anda.

Dashboard yang dapat disesuaikan : Paket berbayar memungkinkan penyesuaian widget untuk pengalaman layar beranda yang dipersonalisasi.

Sinkronisasi lintas platform : Akses catatan di berbagai perangkat, mulai dari desktop hingga aplikasi seluler, memastikan Anda selalu terhubung.

Pemindaian dan digitalisasi dokumen: Ubah dokumen fisik menjadi file digital yang dapat dicari langsung di dalam aplikasi.

Batasan Evernote

Harga tinggi untuk fitur premium : Fitur-fitur canggih hanya tersedia di paket berbayar, yang harganya lebih mahal dibandingkan dengan pesaing.

Batasan sinkronisasi perangkat pada paket gratis : Pengguna gratis hanya dapat menyinkronkan dua perangkat saja.

Pembaruan antarmuka memicu perdebatan: Perombakan desain terbaru telah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pengguna lama.

Harga Evernote

Gratis : $0/bulan – Sinkronisasi dua perangkat, unggahan 60MB, fitur terbatas

Pribadi : $10,83/bulan (dibayar secara tahunan)

Professional : $14,17 per bulan (dibayar secara tahunan)

Tim: $20,83 per bulan (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian Evernote

G2 : 4.4/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra: 4.4/5 (8.200+ ulasan)

✨ Ideal Untuk: Pengguna yang detail-oriented dan membutuhkan kemampuan pencatatan yang canggih.

7. M-Files (Terbaik untuk pengorganisasian file berbasis metadata)

M-Files adalah contoh apa yang akan Anda dapatkan jika menggabungkan sistem manajemen dokumen dengan kekuatan AI. Ia mengelola file digital yang berantakan, memberi label dengan metadata, dan mengorganisirnya menjadi pengalaman yang mudah diakses dan bebas dari kekacauan.

Apakah Anda kewalahan dengan folder-folder atau masih mencari versi terbaru dari sebuah dokumen, M-Files siap membantu Anda.

☕ Ulasan Pengguna: M-Files memikat pengguna dengan menyederhanakan alur kerja, meningkatkan kolaborasi tim dalam menyelesaikan tugas, dan memastikan keamanan dokumen melalui fitur izin yang dapat disesuaikan.

Fitur terbaik M-Files

Organisasi file berbasis metadata : Lupakan folder—M-Files menandai dokumen dengan metadata seperti nama klien, tanggal, dan status, sehingga Anda dapat menemukan apa pun dengan pencarian cepat.

Otomatisasi alur kerja : Otomatiskan siklus hidup dokumen dengan alat yang menugaskan tugas, memberi tahu pemangku kepentingan, dan memastikan tidak ada yang terjebak dalam keadaan tidak pasti.

Kontrol versi : Simpan satu versi definitif dari setiap dokumen, menghilangkan duplikat, dan mencegah kebingungan versi.

Pengenalan karakter optik (OCR) : Cari teks spesifik bahkan dalam dokumen yang discan, sehingga arsip Anda sebisa mungkin dicari seperti Google.

Integrasi yang sederhana: Sinkronisasi dengan mulus dengan alat seperti Microsoft Teams, Salesforce, dan DocuSign untuk alur kerja yang efisien.

Batasan M-Files

Kurva pembelajaran untuk penandaan metadata : Pengguna tradisional mungkin kesulitan beradaptasi dengan sistem metadata-first.

Masalah kecepatan : File yang lebih besar atau volume penggunaan yang lebih tinggi kadang-kadang dapat memperlambat platform.

Harga kustom: Harga tidak transparan, yang bisa menjadi masalah jika Anda sedang merencanakan anggaran.

Harga M-Files

Harga khusus

Ulasan dan penilaian M-Files

G2 : 4.3/5 (140+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (190+ ulasan)

✨ Ideal untuk: Bisnis yang mengelola alur kerja berbasis metadata dan berorientasi pada dokumen.

8. Zoho WorkDrive (Terbaik untuk kolaborasi tim dan berbagi file yang fleksibel)

melalui Zoho WorkDrive

Baik Anda mengelola startup dengan tiga karyawan atau mengelola korporasi besar dengan ribuan karyawan, Zoho WorkDrive dirancang untuk lingkungan kerja modern.

Dengan fitur-fitur yang berfokus pada tim seperti folder bersama, kontrol akses yang dapat disesuaikan, dan suite kantor bawaan, ClickUp memastikan tim Anda memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjaga proyek berjalan lancar.

Selain itu, ClickUp dapat disinkronkan dengan mudah di berbagai perangkat, memungkinkan Anda bekerja di mana saja—ya, bahkan dari kafe favorit Anda.

☕ Ulasan Pengguna: Zoho WorkDrive disukai pengguna karena desainnya yang ramah pengguna, perlindungan data yang kuat, dan alat kolaborasi yang powerful.

Fitur Terbaik Zoho WorkDrive

Folder tim : Bagikan file dengan mudah antar tim menggunakan izin berdasarkan peran, pembaruan real-time, dan bagian "belum dibaca" untuk mengikuti aktivitas terbaru.

Paket kantor bawaan & aplikasi : Buat presentasi yang rapi, spreadsheet, atau kontrak menggunakan Writer, Sheet, dan Show—langsung dari ruang kerja WorkDrive Anda.

Berbagi eksternal yang aman : Lindungi tautan yang dibagikan dengan kata sandi, tanggal kedaluwarsa, dan batasan unduhan. Selain itu, lacak tampilan dan unduhan untuk kontrol tambahan.

Wewenang admin yang didelegasikan : Admin tim dapat membagi beban kerja dengan menugaskan peran admin, memastikan operasional berjalan lancar tanpa membebani satu orang.

Aplikasi desktop TrueSync: Sinkronkan file di berbagai perangkat, bekerja secara offline, dan lakukan sinkronisasi selektif untuk fleksibilitas maksimal.

Batasan Zoho WorkDrive

Tanpa enkripsi zero-knowledge : Data Anda tidak sepenuhnya dienkripsi, meskipun fitur BYOK yang akan datang menjanjikan keamanan yang lebih baik.

Antarmuka yang membingungkan : Antarmuka yang kaya fitur dapat terasa seperti labirin bagi pengguna baru.

Sinkronisasi lanjutan terbatas : Belum ada sinkronisasi tingkat blok atau opsi sinkronisasi selektif—tetapi pembaruan sedang dalam proses.

Fitur tersembunyi : Alat penting seperti “Trash” dan “Shared Items” tidak mudah diakses di dashboard.

Batasan unggah file: Paket membatasi ukuran unggahan file, dengan batas maksimal 250 GB per file pada paket Business.

Harga Zoho WorkDrive

Starter : $2,50/pengguna/bulan

Tim : $4,50 per pengguna per bulan

Bisnis: $9 per pengguna per bulan

Ulasan dan Peringkat Zoho WorkDrive

G2 : 4.3/5 (232 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (59 ulasan)

✨ Ideal Untuk: Tim kolaboratif yang membutuhkan alat berbagi file yang fleksibel.

Hentikan Pencarian—Berkas Anda Telah Menemukan Tempatnya di ClickUp

“Organisasi bukan tentang kesempurnaan. Ini tentang efisiensi. Mengurangi stres dan kekacauan, menghemat waktu dan uang, serta meningkatkan kualitas hidup Anda secara keseluruhan,” kata penulis Christina Scalise.

Dengan fitur seperti pengelolaan file berbasis AI dan hierarki proyek yang intuitif, ClickUp menjaga file Anda tetap terorganisir dan mudah diakses, sehingga Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mencari dan lebih banyak waktu untuk bekerja.

Siap untuk mengucapkan selamat tinggal pada penumpukan file digital? Daftar sekarang di ClickUp dan amankan file Anda.