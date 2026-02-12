Cara Menggunakan Pemasaran Konversasional untuk Mendapatkan Manfaat Maksimal

Di dunia di mana kotak masuk dibanjiri email yang klise dan pesan langsung (DM) yang berisi promosi agresif, banyak pelanggan mencari sesuatu yang berbeda—percakapan yang tulus dengan merek dan perwakilannya tanpa tekanan untuk mengambil keputusan seketika.

Di situlah pemasaran percakapan berperan. Pemasaran ini menghadirkan sentuhan manusiawi dalam pemasaran, menggantikan promosi yang kaku dengan komunikasi yang nyata, tanpa syarat.

Pemasaran percakapan berfokus pada membangun hubungan yang personal—sehingga menjadikannya strategi komunikasi pemasaran yang sangat efektif untuk membangun loyalitas pelanggan dan meningkatkan penjualan.

Bayangkan email yang ingin dibaca pelanggan Anda, iklan yang ingin mereka tonton sampai selesai, dan konten panjang yang mampu mempertahankan perhatian mereka hingga akhir.

Semua ini dapat terwujud melalui strategi pemasaran percakapan yang praktis. Dengan aplikasi pesan yang tepat, Anda akan memiliki alat untuk menjangkau lebih banyak calon pelanggan, membangun hubungan yang autentik, dan mengubah prospek menjadi pelanggan setia.

Apa Itu Pemasaran Konversasional?

Pemasaran percakapan adalah pendekatan baru yang berfokus pada dialog dalam berinteraksi dengan pelanggan. Dengan menggabungkan saluran komunikasi otomatis dengan titik sentuh manusia yang strategis, pemasar dapat menciptakan “siklus percakapan berkelanjutan”—dialog yang terus berlanjut dan berkembang seiring setiap interaksi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan.

Mengapa Anda membutuhkan pemasaran percakapan?

Para profesional penjualan dan pemasaran terus-menerus berada di bawah tekanan untuk menonjol dan menarik perhatian. Di tengah keramaian informasi, memberikan pengalaman yang dipersonalisasi terasa hampir mustahil.

Itulah sebabnya pemasaran percakapan telah menjadi solusi andalan bagi bisnis untuk meningkatkan keterlibatan satu-satu. Dengan menggunakan chatbot, obrolan langsung, dan pesan yang disesuaikan, merek dapat berinteraksi dengan pelanggan secara instan dan memenuhi kebutuhan mereka di mana pun mereka berada dalam proses pembelian.

Alih-alih membuat pelanggan menunggu berhari-hari untuk mendapatkan tanggapan atau membiarkan mereka menggantung setelah mengisi formulir, strategi ini memastikan setiap interaksi terasa langsung, instan, dan benar-benar manusiawi.

Sekitar 79% perusahaan melaporkan bahwa integrasi bot pemasaran percakapan telah meningkatkan loyalitas pelanggan, meningkatkan penjualan, dan menghasilkan pendapatan yang lebih besar—suatu keuntungan bagi pelanggan dan bisnis.

Sekarang setelah Anda memiliki pemahaman yang cukup tentang pemasaran percakapan dan manfaatnya, mari kita bahas komponen-komponen utama yang membuat pendekatan ini efektif.

Unsur-unsur Utama Pemasaran Konversasional

Menciptakan strategi pemasaran percakapan yang sukses berarti menggabungkan beberapa elemen untuk melibatkan audiens Anda. Setiap elemen membawa merek Anda lebih dekat dalam menawarkan pengalaman yang dipersonalisasi dan intuitif.

Percakapan berlangsung sesuai dengan kecepatan pelanggan

Pemasaran percakapan berinteraksi dengan pelanggan sesuai dengan keinginan mereka. Alih-alih mengharapkan pelanggan untuk berinteraksi hanya pada jam-jam tertentu, pendekatan ini memungkinkan pelanggan untuk memulai dan mengakhiri percakapan sesuai keinginan mereka.

Meskipun dukungan real-time sangat berguna, fleksibilitas untuk merespons sesuai keinginan pelanggan juga tak kalah penting—terutama saat hari yang sibuk mengharuskan Anda menghentikan percakapan dan melanjutkannya nanti.

Percakapan dapat berkembang dengan lancar

Karena interaksi berlangsung sesuai dengan kecepatan pelanggan, bisnis memerlukan cara yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Alat AI untuk layanan pelanggan sangat berguna di sini, menangani pertanyaan rutin dan memberikan dukungan instan saat percakapan langsung dengan perwakilan tidak tersedia.

Chatbot dapat memandu pelanggan dan menawarkan solusi tanpa menggantikan interaksi manusia. Fleksibilitas ini menjaga pengalaman pelanggan tetap positif dan menarik.

Chatbot H&M yang terintegrasi ke dalam situs web layanan pelanggan mereka

Misalnya, H&M memanfaatkan chatbot untuk membantu pelanggan dalam melacak pesanan, mencari produk, dan mengurus pengembalian barang, sehingga memastikan pengalaman berbelanja yang lancar.

Percakapan membantu memperoleh wawasan melalui konteks

Kita semua tahu bagaimana rasanya percakapan tanpa konteks. Terasa kaku dan berulang-ulang. Dengan pemasaran percakapan, setiap interaksi memiliki latar belakang, dan akses ke data pelanggan membantu percakapan mengalir secara alami.

Misalkan seorang pelanggan menghubungi Anda kemarin dengan pertanyaan tentang produk dan kini menanyakan proses pengembalian barang. Sistem kontekstual memungkinkan tim dukungan atau bot untuk melanjutkan dari interaksi terakhir, sehingga pelanggan tidak perlu mengulang detail yang sama dan membuat pengalaman tersebut terasa lebih personal.

Penggunaan CRM dan pelacakan interaksi di seluruh titik kontak memastikan konteks ini mengalir dari satu obrolan ke obrolan berikutnya. Pengalaman pelanggan menjadi lebih baik ketika setiap interaksi didasarkan pada percakapan sebelumnya, minat terhadap produk, atau kebiasaan penelusuran—sehingga merampingkan respons dan memperkuat kepercayaan terhadap merek.

Percakapan terjadi di saluran yang disukai pelanggan

Pemasaran percakapan menjangkau pelanggan di platform yang paling sering mereka gunakan, baik itu aplikasi obrolan seperti Facebook Messenger, obrolan web, atau bahkan SMS. Dengan menyediakan layanan pelanggan di seluruh saluran yang mereka sukai, Anda memungkinkan pelanggan berinteraksi di tempat yang paling nyaman bagi mereka.

Konsumen saat ini terbiasa mengakses informasi dengan cepat dan mudah, jadi jika pesan obrolan singkat atau chatbot dapat menyelesaikan masalah, mereka tidak perlu menunggu berlama-lama di telepon melalui nomor 1-800 untuk mendapatkan jawaban.

Baca Juga: 10 Aplikasi Pemasaran Digital Terbaik untuk Praktisi Pemasaran Digital

Cara Menerapkan Strategi Pemasaran Konversasional

Membangun percakapan yang bermakna—baik dengan perwakilan penjualan maupun chatbot—dapat mengubah pengunjung menjadi pelanggan lebih cepat daripada pemasaran tradisional. Faktanya, pelanggan 63% lebih mungkin kembali ke situs web Anda setelah percakapan yang menarik.

Namun, mengintegrasikan pemasaran percakapan ke dalam proses penjualan dan perjalanan pelanggan Anda memerlukan perencanaan yang matang.

Agar pemasaran percakapan berjalan lancar, Anda harus menciptakan pengalaman yang berpusat pada pengguna, bukan sekadar mempromosikan produk. Tim penjualan, layanan, dan pemasaran Anda perlu memprioritaskan pembentukan hubungan daripada transaksi.

Simak pendekatan langkah demi langkah ini untuk membantu membuat strategi pemasaran digital Anda lebih berfokus pada percakapan.

Langkah #1: Tentukan tujuan dan metrik Anda terlebih dahulu

Sebelum benar-benar mulai merancang strategi percakapan, pikirkan terlebih dahulu seperti apa kesuksesan yang Anda inginkan.

Apakah Anda ingin meningkatkan penjualan dengan rekomendasi produk yang dipersonalisasi melalui Facebook Messenger?

Atau mungkin Anda lebih fokus pada peningkatan kepuasan pelanggan dan mengutamakan peringkat percakapan yang tinggi?

Berikut adalah beberapa metrik yang dapat membantu mengukur efektivitas pemasaran percakapan Anda: Penjualan dan perolehan prospek : Jumlah prospek yang dihasilkan, tingkat konversi, atau nilai pesanan rata-rata

Keterlibatan : Waktu respons, jumlah interaksi, atau pesan yang dikirim

Kesadaran : Jangkauan, tayangan, atau rasio klik

Loyalitas dan kepuasan pelanggan: Tingkat retensi, nilai seumur hidup pelanggan, skor CSAT, atau skor NPS

Langkah #2: Tentukan pesan utama Anda

Kunci dari pemasaran percakapan adalah komunikasi yang jelas, sehingga menentukan poin-poin pesan Anda sangatlah penting.

Bayangkan Anda adalah pelanggan dan pikirkan apa yang akan menarik perhatian Anda—diskon terbatas? Undangan untuk mengakses konten gratis dengan menukarkan alamat email?

Mulailah dengan pesan yang sederhana dan menarik, serta fokus pada satu poin utama. Anda bisa memulai dengan pesan sambutan yang ramah, lalu biarkan percakapan mengalir secara alami ke topik lain seperti umpan balik pelanggan atau saran produk.

Ingatlah untuk selalu membuat pesan yang singkat dan relevan.

Langkah #3: Tentukan saluran komunikasi mana yang akan digunakan

Untuk memulai pemasaran percakapan, fokuslah pada saluran seperti situs web, aplikasi pesan, dan platform media sosial. Pertimbangkan opsi-opsi berikut:

Otomatiskan obrolan langsung Facebook dengan bot

Tambahkan widget obrolan langsung di situs web Anda

Integrasikan chatbot Instagram

Siapkan chatbot WhatsApp for Business

Namun, tidak semua saluran bekerja dengan cara yang sama.

Jika Anda berencana untuk merekomendasikan produk, platform obrolan seperti Facebook Messenger bisa menjadi pilihan yang ideal. Namun, jika tujuan Anda adalah menjawab pertanyaan pelanggan, chatbot di situs web Anda mungkin lebih cocok untuk dukungan FAQ.

Alat pemasaran berbasis AI, seperti chatbot dan respons otomatis, memungkinkan Anda berinteraksi dengan ratusan pelanggan secara lancar. Namun, penggunaan alat-alat ini secara efektif memang memerlukan sedikit pengalaman.

Sebaiknya Anda berlatih berbagai skenario untuk menangani pertanyaan umum dari pelanggan, terutama karena beberapa di antaranya mungkin merasa frustrasi jika pengalaman mereka dengan chatbot tidak sesuai harapan.

Anda bahkan dapat mengatur pemberitahuan seluler untuk interaksi yang memerlukan bantuan agen langsung. Melatih tim Anda mengenai alat-alat dan skenario umum akan sangat memengaruhi seberapa lancar pengalaman yang dirasakan pelanggan.

Langkah #5: Rancang dan uji chatbot Anda sebelum diluncurkan

Sebuah chatbot yang efektif harus memungkinkan pelanggan berinteraksi secara alami layaknya berbicara dengan seseorang, sehingga menciptakan pengalaman yang responsif, personal, dan tersedia 24/7. Jika dirancang dengan baik, chatbot dapat meningkatkan penjualan hingga 67%.

Untuk memulainya, pertimbangkan untuk merancang alur percakapan chatbot yang menawarkan berbagai pilihan jalur percakapan. Banyak alat dilengkapi dengan pembuat visual dan bahkan templat chatbot siap pakai, sehingga memudahkan Anda untuk membuat struktur yang tepat guna mewujudkan interaksi yang lancar dan bermakna.

Langkah #6: Pantau hasil dan optimalkan alur percakapan

Setelah strategi Anda diterapkan, pantau hasilnya. Hal ini mudah dilakukan jika Anda telah menetapkan metrik yang jelas. Jika kinerjanya tidak sesuai harapan, Anda dapat menganalisis tingkat penurunan untuk setiap pesan chatbot.

Data ini akan mengungkapkan apakah pesan tertentu mungkin membuat pelanggan enggan atau apakah minat mereka sedang berubah.

Tips dari para ahli: Bagaimana Chatbot dan AI Percakapan ClickUp meningkatkan manajemen tugas dan kolaborasi tim

Meskipun pemasar saat ini memiliki lebih banyak saluran daripada sebelumnya untuk menjangkau pelanggan, menembus kebisingan pasar semakin menantang. Rata-rata orang terpapar ribuan pesan pemasaran setiap hari, namun tingkat keterlibatan terus menurun.

Namun, pemasaran percakapan bukan sekadar saluran lain. Pemasaran percakapan secara mendasar mengubah cara merek dan pelanggan terhubung.

Untuk memaksimalkan pemasaran percakapan, Anda memerlukan alat manajemen proyek pemasaran yang tepat. Bagaimana jika kami memberitahu Anda bahwa ada alat yang dapat menangani sebagian besar kebutuhan Anda dan menjaga semuanya tetap terorganisir?

Ya, alat tersebut adalah ClickUp, yang dirancang khusus untuk tim pemasaran.

ClickUp untuk Tim Pemasaran berfungsi sebagai sumber informasi tunggal yang dapat diandalkan untuk semua strategi pemasaran percakapan Anda

Berikut ini cara ClickUp dapat membantu Anda membuat, menerapkan, memantau, dan meningkatkan strategi serta kampanye pemasaran percakapan Anda:

Integrasikan manajemen tugas dengan fitur percakapan yang didukung oleh kecerdasan buatan

Dengan lebih dari 1.000 integrasi ClickUp, termasuk chatbot dan alat otomatisasi seperti Zapier, ChatGPT, dan DALL-E, Anda dapat mengotomatiskan pengelolaan tugas berdasarkan interaksi pelanggan.

Misalnya, ketika seorang pelanggan mengajukan pertanyaan, chatbot dapat langsung menangkap pertanyaan tersebut dan membuat tugas di ClickUp. Artinya, anggota tim dapat menyelesaikan masalah pelanggan tanpa perlu mencatat setiap interaksi secara manual. Anda juga mendapatkan data interaksi pelanggan langsung di dalam ClickUp untuk dianalisis, sehingga data tersebut dapat ditindaklanjuti.

Gunakan ClickUp Chat untuk berbagi pembaruan, membagikan tautan sumber daya, dan bekerja sama di satu tempat

Selain itu, dengan ClickUp Chat, tim dapat berkolaborasi secara lancar di satu tempat, tanpa perlu berpindah-pindah antara alat manajemen proyek dan alat komunikasi. Anda dapat berinteraksi secara langsung dengan rekan kerja atau membuat grup untuk melibatkan lebih banyak orang dalam percakapan apa pun. Anda bahkan dapat menghubungkan diskusi tertentu dengan strategi pemasaran percakapan atau tugas kampanye terkait di ClickUp dan sebaliknya, sehingga konteks tetap terjaga di seluruh percakapan.

Buat dan lacak tugas dari pesan di ClickUp Chat dengan fitur FollowUps

Fitur SyncUps di Chat memudahkan Anda untuk bergabung dalam panggilan audio atau video dengan rekan tim, sementara fitur FollowUps memungkinkan Anda membuat tugas dari pesan dan menugaskan tugas tersebut kepada orang yang bertanggung jawab.

Bekerja secara asinkron dengan tim Anda, tetapkan tugas, dan terima pembaruan melalui Komentar yang Ditugaskan di ClickUp

Dengan fitur Komentar yang Ditugaskan di ClickUp, komentar dan umpan balik Anda pada setiap Tugas ClickUp akan berubah menjadi item tindakan yang dapat dilacak, sehingga menghilangkan proses bolak-balik yang sering terjadi di platform lain. Fitur ini juga mengatur utas diskusi tugas untuk mengurangi kekacauan informasi, sehingga semua hal yang relevan tetap mudah diakses.

Studi Kasus: ClickUp 🤝 Cartoon Network Tim media sosial Cartoon Network yang dinamis pernah mengalami kesulitan akibat alur kerja yang rumit di berbagai alat manajemen proyek. Misalnya, memposting konten ke saluran media sosial mereka setiap hari memerlukan sinkronisasi dan pembaruan di kedua alat manajemen tugas dan kalender mereka, yang menghabiskan waktu. Dengan ClickUp sebagai sumber informasi utama mereka, mereka menghemat waktu dan tetap berada di depan jadwal penerbitan mereka. Bahkan, mereka telah menggandakan hasil kerja mereka tanpa menambah jumlah anggota tim.

Dan itu baru permulaan.

Tim pemasaran dapat memanfaatkan fitur AI ClickUp untuk mengidentifikasi tren, seperti pertanyaan yang sering diajukan atau masalah umum yang dihadapi pelanggan, sehingga mereka dapat menyesuaikan strategi mereka. Dengan memahami apa yang disukai pelanggan, tim dapat menyesuaikan pesan dan penawaran mereka untuk meningkatkan keterlibatan.

Dapatkan jawaban atas semua pertanyaan Anda dengan ClickUp Brain

90% pemasar yang menggunakan AI menganggapnya sebagai masa depan dalam pembuatan konten.

Asisten pribadi AI ClickUp, ClickUp Brain, dapat memberikan hasil luar biasa untuk semua kebutuhan konten Anda dan meningkatkan interaksi pelanggan, menjadikannya salah satu alternatif terbaik untuk ChatGPT.

Bayangkan Anda bertanya, “Apa kabar terbaru tentang kampanye media sosial kita?” dan mendapatkan respons cepat mengenai perkembangan proyek tersebut. ClickUp Brain bahkan dapat memberikan tips khusus untuk membuat upaya pemasaran percakapan Anda lebih berdampak!

Alat ini juga berfungsi sebagai alat ringkasan untuk proyek berskala besar yang membutuhkan pembaruan cepat dan ringkas, seperti dalam layanan dukungan pelanggan atau konsultasi.

Buat ide konten yang disesuaikan dengan menganalisis demografi audiens, tren terkini, dan tujuan pemasaran menggunakan ClickUp Brain

ClickUp Brain secara otomatis menghasilkan laporan harian dan pembaruan di seluruh proyek, memberikan gambaran yang jelas mengenai status, prioritas, dan tenggat waktu. Aplikasi ini juga menyediakan pembaruan tepat waktu untuk memastikan tim Anda tetap berada di jalur yang benar.

Dapatkan jawaban instan atas pertanyaan, pembaruan status tugas, pengingat tenggat waktu, ringkasan catatan, dan masih banyak lagi

Ada rapat mendadak? Bekerja dengan cerdas dan manfaatkan ClickUp Brain untuk membuat materi pra-rapat seperti agenda, poin-poin diskusi, dan presentasi slide.

ClickUp Brain akan meninjau catatan rapat sebelumnya untuk mengidentifikasi area fokus utama, tema yang berulang, pertanyaan yang belum terjawab, dan semua detail relevan yang berkontribusi pada rapat saat ini.

Buat agenda pra-pertemuan menggunakan ClickUp Brain

ClickUp Brain tidak hanya menjawab pertanyaan. Ia secara aktif mengoordinasikan pekerjaan dengan:

Pembuatan tugas kontekstual : AI menganalisis percakapan di ClickUp Chat dan secara otomatis membuat tugas dari pesan-pesan tersebut, dilengkapi dengan pemrosesan bahasa alami untuk menetapkan tingkat prioritas

Pengelolaan ketergantungan yang cerdas: Anda dapat menggunakan ClickUp Brain untuk secara otomatis mengidentifikasi dan menyarankan ketergantungan tugas berdasarkan konteks percakapan dan pola historis

👀 Bonus: Temukan contoh penggunaan ChatGPT untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang cara memaksimalkan potensi alat AI ini guna meningkatkan strategi Anda dan memperbaiki alur kerja Anda.

Semua fitur ClickUp ini memungkinkan Anda menyesuaikan interaksi pemasaran berdasarkan riwayat pelanggan dan konteks proyek, serta menerapkan ide-ide pemasaran percakapan dengan mudah.

Contoh Pemasaran Konversasional

Sekarang setelah Anda mengetahui cara menyusun strategi pemasaran percakapan yang efektif, berikut adalah beberapa contoh nyata untuk menambah inspirasi.

Dukungan langsung

Meskipun dukungan langsung mungkin awalnya tidak terlihat seperti fungsi pemasaran, hal ini secara signifikan memengaruhi pengalaman pelanggan dengan merek Anda.

Buat pelanggan Anda senang dengan menyediakan layanan bantuan 24/7 atau membuat akun Twitter khusus untuk pertanyaan bantuan. Layanan pelanggan yang berkualitas tinggi secara alami akan meningkatkan penjualan Anda.

melalui Nordstrom

📌 Contoh: Stylist Chat dari Nordstrom adalah contoh yang sangat baik tentang bagaimana dukungan langsung dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan mendorong penjualan. Pelanggan mendapatkan akses ke penata gaya pribadi yang memberikan rekomendasi secara real-time yang disesuaikan dengan selera, ukuran, dan anggaran mereka. Melalui obrolan, pelanggan mendapatkan bantuan dalam menyusun busana untuk acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau wawancara kerja. Para stylist membantu memadupadankan item dari katalog Nordstrom, menciptakan pengalaman berbelanja yang dipandu sehingga pilihan gaya menjadi lebih mudah dan menyenangkan.

Pengalaman pasca-penjualan

Meskipun produk Anda laris manis, Anda tetap perlu fokus pada komunikasi pasca-penjualan.

Pendekatan yang sederhana namun efektif adalah mengirimkan email tindak lanjut untuk menanyakan bagaimana pelanggan menikmati pembelian mereka dan apakah mereka memiliki pertanyaan. Langkah yang tampaknya sepele ini dapat secara signifikan meningkatkan pembelian berulang.

melalui Chewy di Twitter

📌 Contoh: Perusahaan makanan hewan peliharaan Chewy sesekali mengirimkan catatan ucapan terima kasih yang ditulis tangan atau bahkan potret hewan peliharaan yang dipesan khusus kepada pelanggannya. Mereka juga secara proaktif menawarkan pengembalian dana untuk makanan hewan peliharaan yang belum dibuka dan menyarankan untuk menyumbangkannya ke tempat penampungan hewan lokal. Sentuhan pribadi ini mengejutkan dan menyenangkan, menunjukkan bahwa mereka peduli pada hewan peliharaan dan bukan hanya pada penjualan.

Pemasaran melalui email

Alih-alih membombardir pelanggan dengan buletin umum yang tidak menarik, fokuslah pada kreativitas dan interaksi yang tulus untuk membangun loyalitas merek.

Mengapa tidak menyertakan survei singkat dalam email Anda untuk meminta umpan balik mengenai pengalaman mereka? Anda bahkan dapat menggunakan emotikon senyum sederhana untuk mengukur tingkat kepuasan. Semakin mudah Anda memudahkan pelanggan untuk merespons, semakin besar kemungkinan mereka untuk berpartisipasi.

📌 Contoh: Booking.com berhasil dengan sangat baik dalam membuat pemasaran melalui email terasa lebih seperti percakapan yang bermanfaat daripada sekadar promosi penjualan. Setelah seseorang memesan perjalanan, Booking.com mengirimkan pesan tindak lanjut yang dipersonalisasi, termasuk tips tentang tempat wisata terdekat, pilihan transportasi, dan rekomendasi tempat makan lokal. Alih-alih sekadar ucapan “terima kasih telah memesan,” email-email ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh wisatawan, sehingga menciptakan interaksi yang lebih menarik dan berorientasi pada nilai.

Personalisasi dalam interaksi dengan pelanggan

Salah satu penerapan pemasaran percakapan yang paling efektif adalah personalisasi. Hal ini membuat pelanggan merasa diperhatikan, dihargai, dan dipahami—sifat-sifat yang menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dan loyalitas.

Percakapan yang dipersonalisasi terasa lebih manusiawi dan ramah, sehingga mendorong pelanggan untuk merespons, mengajukan pertanyaan, dan menjelajahi lebih lanjut. Keterlibatan ini dapat mempererat hubungan mereka dengan merek dan meningkatkan kemungkinan mereka untuk kembali.

📌 Contoh: Sephora sangat ahli dalam memadukan pemasaran percakapan dengan personalisasi. Mereka melakukannya melalui alat seperti kuis Color IQ dan Skincare IQ, yang menanyakan kepada pengguna mengenai jenis kulit, masalah, dan preferensi mereka, lalu merekomendasikan produk berdasarkan jawaban tersebut. Namun, Sephora tidak berhenti sampai di situ—mereka juga telah memelopori teknologi uji coba virtual melalui alat Virtual Artist mereka. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk “mencoba” riasan secara digital, menggunakan AR untuk membantu mereka melihat bagaimana berbagai warna riasan terlihat di kulit mereka bahkan sebelum melakukan pembelian. Strategi ini berhasil bukan hanya karena sifatnya yang interaktif, tetapi juga karena menghilangkan hambatan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga berbelanja menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan jauh lebih menyenangkan.

Penjualan melalui percakapan di media sosial

Penelitian menunjukkan bahwa 72% pelanggan B2B mengharapkan bisnis memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan mereka dan memberikan pengalaman yang dipersonalisasi. Media sosial merupakan tempat yang sangat baik untuk melakukannya, berkat kedekatan dan aksesibilitasnya baik bagi pelanggan maupun merek.

📌 Contoh: Wendy’s telah menguasai seni percakapan terarah di media sosial dengan menggunakan gaya bicara yang unik dan jenaka yang secara aktif melibatkan pengikutnya. Mereka sering menanggapi komentar dan tag pengguna dengan balasan yang cerdas dan sesuai dengan citra merek, serta sesekali melontarkan sindiran lucu terhadap pesaing mereka untuk memicu interaksi yang lebih tinggi.

Manfaat Pemasaran Percakapan

Jika dijalankan dengan efektif, pemasaran percakapan dapat membantu bisnis menonjol di tengah pasar yang ramai. Mari kita bahas beberapa manfaat utamanya.

Tingkatkan perolehan prospek

Pemasaran percakapan memungkinkan Anda mengumpulkan informasi berharga dan menyaring prospek secara real-time dengan berinteraksi dengan pengunjung melalui pesan obrolan di toko atau situs web Anda. Hal ini sangat bermanfaat bagi pengguna baru dan anonim.

Dengan menawarkan dukungan yang dipersonalisasi secara real-time, Anda menciptakan pengalaman yang menarik yang mendorong keterlibatan yang lebih dalam dan meningkatkan peluang konversi.

Jangkau pelanggan melalui saluran yang mereka sukai

Pelanggan melakukan 90% riset mereka secara online —seringkali di platform seperti TikTok—sebelum melakukan pembelian di toko fisik.

Mereka berinteraksi dengan berbagai titik sentuh sepanjang perjalanan belanja mereka, sehingga sangat penting untuk memenuhi harapan mereka dan menjalin hubungan dengan mereka di mana pun mereka berada.

Anda dapat berinteraksi dengan pelanggan di lingkungan yang mereka sukai dengan menggunakan berbagai saluran, seperti SMS, WhatsApp, dan pesan di situs web.

Menerapkan strategi pemasaran percakapan multi-platform memungkinkan merek untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Percakapan yang kontekstual dan relevan membantu membangun hubungan yang lebih kuat, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mendorong lebih banyak konversi.

Bekerja lebih efisien sebagai tim

Chatbot pemasaran percakapan menyederhanakan proses komunikasi, membantu Anda mengotomatiskan respons dan mengelola pertanyaan pelanggan secara efektif.

Dengan melatih chatbot untuk mengenali pertanyaan umum dan memberikan jawaban yang relevan, tim Anda dapat menghemat waktu dan sumber daya. Mereka kemudian dapat fokus pada tugas-tugas yang lebih kompleks, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan kepuasan pelanggan (dan, secara tidak langsung, kepuasan karyawan juga!)

Percepat proses penjualan

Pemasaran percakapan juga mengintegrasikan upaya pemasaran dan penjualan secara mulus. Sinergi ini membantu pelanggan bergerak lebih cepat melalui saluran penjualan.

Misalnya, chatbot dapat mengidentifikasi prospek yang potensial dan mengirimkannya langsung ke perwakilan penjualan atau menjadwalkan pertemuan secara real-time.

Dapatkan wawasan tentang preferensi pelanggan

Melakukan percakapan langsung dengan pelanggan memberikan wawasan berharga mengenai hal-hal yang mereka sukai dan tidak sukai.

Umpan balik pelanggan semacam itu sangat berharga dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas produk, menyempurnakan proses, serta meningkatkan interaksi pelanggan dan konten secara keseluruhan.

Mengintegrasikan Pemasaran Percakapan dengan Strategi Lainnya

Untuk memaksimalkan dampak pemasaran percakapan, sangat penting untuk mengintegrasikannya dengan strategi pemasaran lainnya.

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan pelanggan, tetapi juga menciptakan pengalaman yang mulus di berbagai titik kontak.

Pendekatan omnichannel

Pendekatan ini memastikan bahwa pelanggan mendapatkan pengalaman yang konsisten di semua saluran—seperti situs web, media sosial, dan aplikasi pesan.

Menurut sebuah studi oleh Harvard Business Review, perusahaan yang menerapkan strategi omnichannel berhasil mempertahankan, rata-rata, 89% pelanggan mereka, dibandingkan dengan hanya 33% bagi perusahaan yang memiliki strategi omnichannel yang lemah.

Dengan mengintegrasikan alat seperti chatbot dan kecerdasan buatan percakapan (conversational AI) di seluruh saluran ini, bisnis dapat menjaga kelancaran interaksi dengan pelanggan, sehingga meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Integrasi ini memungkinkan respons yang cepat dan efektif, yang sangat penting dalam mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan pelanggan. ​

Menciptakan perjalanan pelanggan yang terpadu

Mengintegrasikan pemasaran percakapan membantu menciptakan perjalanan pelanggan yang terpadu, di mana setiap interaksi dibangun berdasarkan interaksi sebelumnya.

Sebuah laporan dari Salesforce menunjukkan bahwa 70% konsumen menyatakan bahwa proses yang terintegrasi sangat penting untuk memenangkan hati mereka.

Dengan menggunakan alat pemasaran percakapan di berbagai platform, bisnis dapat memastikan bahwa pelanggan menerima dukungan yang dipersonalisasi dan informasi yang relevan di setiap tahap perjalanan mereka. Konsistensi ini meningkatkan pengalaman pelanggan dan mendorong tingkat konversi yang lebih tinggi, dengan penelitian menunjukkan bahwa merek dengan keterlibatan pelanggan yang kuat dapat mengalami tingkat pertumbuhan pendapatan hingga 5,5 kali lebih tinggi daripada pesaing mereka.

Ubah Percakapan Menjadi Konversi dengan ClickUp

Pemasaran percakapan efektif di setiap tahap perjalanan pelanggan online.

Baik pengunjung yang baru saja menjelajahi merek Anda, calon pelanggan yang mencari informasi tentang produk Anda, maupun pelanggan yang sudah ada yang membutuhkan bantuan terkait pembelian terbaru mereka, pemasaran percakapan dapat membantu memandu pelanggan melalui proses pembelian dengan lebih efisien. Ini juga merupakan cara yang efektif untuk membangun kepercayaan dan memperkuat manajemen hubungan pelanggan.

Dan salah satu alat yang dapat secara signifikan meningkatkan pengalaman ini adalah ClickUp! Dengan ClickUp, tim dapat melacak pertanyaan, merespons dengan cepat, dan menganalisis data pelanggan di satu tempat, memastikan komunikasi yang lancar. Selain itu, integrasi dan otomatisasi berbasis AI ClickUp membantu mempermudah respons serta menugaskan tugas berdasarkan interaksi pelanggan, sehingga meningkatkan efisiensi.

Dengan kemampuan tersebut, potensi untuk memperlancar alur kerja Anda dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan sangatlah besar.

