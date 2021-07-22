Tips ClickUp untuk Pengguna dengan ADHD

Disclaimer: Artikel ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang alat dan strategi produktivitas. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat medis profesional, diagnosis, atau pengobatan untuk ADHD atau kondisi kesehatan lainnya.

Bagaimana seseorang bisa mulai menulis blog tentang ADHD dan berakhir di halaman Wikipedia Jack Black lima belas menit kemudian, benar-benar terkejut?

Ironisnya, saya tidak melewatkan hal itu, teman-teman:

Ya, ini adalah gambaran yang sangat akurat tentang betapa mudahnya bagi saya, seorang dewasa dengan gangguan defisit perhatian dan hiperaktivitas, untuk kehilangan lima belas menit waktu produktif tanpa menyadarinya.

Jika bukan karena bunyi notifikasi ClickUp yang membuyarkan konsentrasi saya, mungkin saya sudah terjebak dalam artikel clickbait berjudul “INILAH Penampilan Anak-Anak ‘School of Rock’ Sekarang 😱” sebelum panik karena lupa waktu lagi.

Beruntung bagi saya, notifikasi bukanlah satu-satunya fitur di ClickUp yang telah membantu saya mengelola gejala ADHD dan unggul dalam pekerjaan yang saya cintai. Bersama beberapa rekan kerja di ClickUp yang juga hidup dengan ADHD, kami telah mengumpulkan tips dan trik terbaik untuk membantu lebih banyak orang memanfaatkan platform ini dalam mengelola gejala ADHD sambil meraih kesuksesan di tempat kerja.

ADHD: Lupakan Apa yang Kamu Dengar

Istilah “ADD”, serupa dengan istilah “OCD” atau “bipolar”, telah menjadi istilah gaul modern yang aneh dan menggantikan sifat-sifat normal seperti “mudah teralihkan”, “sangat terorganisir”, atau “moody”.

Meskipun niatnya baik, penggunaan hiperbola melalui diagnosis medis justru lebih banyak menyebarkan kesalahpahaman dan melemahkan realitas gangguan ini daripada menormalkannya.

ADHD—yang kini tidak lagi disebut "ADD" secara klinis—merupakan salah satu gangguan kognitif yang paling sering diabaikan dan stigmatisasi, sehingga sulit bagi individu untuk mengenali, mendapatkan diagnosis, menjelajahi opsi pengobatan, dan mengungkapkannya kepada orang lain. Beberapa stereotip paling umum meliputi:

❌ ADHD bukanlah sesuatu yang bisa hilang seiring waktu

❌ ADHD umumnya ditemukan pada anak laki-laki muda

❌ ADHD adalah istilah teknis untuk "hiperaktif" atau "sulit fokus"

❌ ADHD bukanlah gangguan, melainkan kurangnya disiplin

Sebagai seorang wanita dewasa yang sangat termotivasi, sangat fokus pada apa yang saya inginkan, dan mungkin terlalu disiplin diri pada saat-saat tertentu, saya bisa dengan percaya diri membantah daftar itu sambil memberikan bukti:

Beruntung bagi 4,4 juta orang dewasa dengan ADHD di AS, hari-hari di mana orang meragukan keabsahan ADHD pada orang dewasa mungkin akan segera berakhir. Gerakan neurodiversity —upaya untuk mendukung dan menerima orang dengan tantangan kognitif atau neurologis, mulai dari ADHD hingga ASD, di semua aspek kehidupan—sedang membuat kemajuan besar untuk memberdayakan orang seperti saya di dalam dan di luar tempat kerja.

Bagaimana ADHD pada Orang Dewasa Tampak

Ketika saya pertama kali didiagnosis dengan ADHD (yang saat itu disebut "gangguan defisit perhatian") di tahun pertama SMA, rasanya lega mendapatkan bantuan ekstra untuk beberapa mata pelajaran. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa gejala ADHD memengaruhi seseorang jauh melampaui ruang kelas. Orang tua saya, seperti banyak orang lain pada saat itu, sering salah mengartikan kesulitan yang saya alami di rumah sebagai ketidakpatuhan. Mereka tidak menyadari bahwa keterlambatan kronis, penolakan untuk mendengarkan, masalah tidur, atau komunikasi yang buruk seringkali merupakan akibat dari gangguan yang saya alami, yang membutuhkan alat produktivitas ADHD yang lebih baik, bukan karena saya adalah orang yang tidak berguna

Seiring waktu, hal ini akan berdampak buruk pada Anda, membuat Anda merasa disalahkan dan dihukum atas hal-hal yang sebenarnya paling baik ditangani dengan pengobatan. Alasan lain mengapa mitos bahwa ADHD berarti "remaja yang tidak disiplin" adalah hal yang lucu (dalam arti humor gelap 🙃).

Semua ini memengaruhi cara saya memandang—atau lebih tepatnya, salah memahami—ADHD saya hingga akhir usia 20-an. Namun, saya bersyukur akhirnya memahami kenyataan diagnosis saya; banyak orang dewasa yang sebenarnya dapat受益 dari pengobatan ADHD masih salah menafsirkan gejala yang dapat diperbaiki sebagai kelemahan pribadi, yang seringkali memperburuk situasi.

Begini cara bagian-bagian menantang dari ADHD saya muncul:

Memiliki konsep waktu yang buruk secara alami, sehingga sulit untuk mengetahui berapa lama waktu yang telah berlalu, berapa lama sesuatu membutuhkan waktu untuk diselesaikan, dan sebagainya.

Sering lupa hal-hal, memiliki ingatan yang buruk untuk jenis informasi tertentu

Fokus berlebihan pada hal-hal yang membuat saya tertarik, artinya saya bisa mengabaikan detail kecil atau tugas-tugas yang ada di daftar pekerjaan saya sepenuhnya dalam keadaan mudah teralihkan

Sering kesulitan berkomunikasi secara verbal karena pikiran saya melompat-lompat ke hal-hal yang terasa terkait di kepala saya, tetapi membingungkan bagi orang lain

Karena hidup saya akan hancur jika saya membiarkan gejala-gejala ini menguasai saya, saya harus mengambil langkah-langkah setiap hari untuk meminimalkan gangguan dari gejala ADHD saya dan bertanggung jawab atas otak yang saya miliki. Seperti banyak orang lain, saya telah diajarkan untuk mencatat segala hal, mengatur pengingat untuk mengingat hal-hal, dan menciptakan metode organisasi yang berkelanjutan yang bisa saya nikmati.

Hal yang ironisnya adalah, ketika Anda memiliki ADHD, melacak semua alat yang berbeda-beda untuk membantu Anda melacak hal-hal bisa menjadi tantangan.

Inilah tepatnya mengapa ClickUp telah mengubah hidup saya.

Mengelola Produktivitas Anda dengan ClickUp

Ketika saya mulai bekerja di ClickUp, saya secara alami harus menguasai platform ini agar dapat menjalankan tugas saya. Seperti banyak pengguna baru, saya merasa sedikit kewalahan pada awalnya oleh banyaknya alat, fitur, dan integrasi yang tersedia, tetapi hal terbaik yang saya dorong untuk lakukan adalah mempercayai diri sendiri dan menemukan workflow terbaik saya.

Karena ClickUp dirancang untuk terlihat, terasa, dan berfungsi sesuai dengan gaya kerja unik setiap individu, saya sangat menyukai bahwa tidak ada cara yang salah untuk menjadi produktif—terutama bagi seseorang yang tidak terbiasa berpikir "di dalam kotak." Dan karena semua yang Anda butuhkan untuk produktivitas ada di satu tempat, tantangan ironis kehilangan jejak alat yang seharusnya membantu Anda tetap fokus pun hilang.

Saya melakukan survei terhadap beberapa rekan kerja saya di ClickUp, mulai dari Manajer Pemasaran hingga Tim Layanan Pelanggan, untuk mengetahui fitur-fitur mana yang membantu mereka mengelola gejala ADHD yang paling mengganggu. Dengan wawasan mereka, saya telah mengumpulkan tips berikut ini untuk membantu Anda menguasai ClickUp sesuai dengan cara Anda!

Fitur Unggulan:

🗂️ = Organisasi

⏰ = Manajemen waktu

🧠 = Mengingat hal-hal

🔍 = Perhatian terhadap detail

1️⃣ = Fokus pada satu hal sekaligus

Tip 1: Temukan tampilan favorit Anda

Membantu dengan: 🗂️ 🧠

Inilah awal mula semuanya. Luangkan waktu untuk melihat Spaces, Folders, dan Lists Anda di setiap tampilan sebelum mulai bekerja. Apakah Anda lebih suka tabel, peta visual, daftar, atau papan, Anda akan tahu bahwa Anda telah menemukan tampilan yang tepat saat Anda berpikir, “Oh syukurlah, ini masuk akal.”

Banyak orang dengan ADHD sangat bergantung pada visual dan berkembang dengan konsistensi. Jika ini menggambarkan Anda, memiliki banyak opsi untuk melihat tugas dan prioritas Anda memastikan bahwa Anda akan menemukan tampilan favorit yang memudahkan Anda untuk mulai bekerja.

Konten kesehatan mental tambahan: Lihat panduan kami tentang cara mengurangi kecemasan di tempat kerja!

Tip 2: Pinkan tray tugas

Membantu dengan: ⏰ 🧠 1️⃣

Jika tugas-tugas tidak terlihat, mereka mudah terlupakan saat Anda sedang sangat fokus pada hal lain. Menjepit tray tugas adalah wajib

Setiap hari, saya menambahkan tugas-tugas yang harus diselesaikan hari ini dan besok; ini membantu saya fokus pada satu hal sekaligus dan menghindari rasa kewalahan oleh tugas-tugas yang menumpuk. Saya mengorganisir tugas-tugas di tray saya berdasarkan prioritas dengan cara menyeret dan melepaskannya. Mengklik tugas akan membawa Anda ke halaman tugas tersebut. Ketika saya selesai dengan tugas, saya cukup menghapusnya dari tray dan menikmati rasa pencapaian yang memuaskan!

Tip 3: Atur pemberitahuan kustom

Membantu dengan: ⏰ 🧠

Harus bergantung pada email yang tak ada habisnya untuk diberitahu tentang beban kerja saya adalah sesuatu yang saya rasa tidak bisa saya kembalikan lagi sejak menggunakan ClickUp. Terus-menerus menghadapi kotak masuk yang penuh dan membosankan sangat mengganggu, tidak efisien, dan kadang-kadang membuat saya melewatkan pemberitahuan penting.

Dengan ClickUp, semua notifikasi Anda terpusat di satu tempat dan disaring sesuai preferensi Anda. Notifikasi ini dirancang agar Anda dapat menangani sesuatu secara langsung jika memungkinkan, atau menempatkannya di tray tugas jika perlu ditangani nanti. Notifikasi ini sangat penting untuk menjaga fokus saya dan memastikan tidak ada yang terlewat karena ingatan saya yang kurang baik.

Tip 4: Manfaatkan pelacak waktu

Membantu dengan: ⏰ 🧠 1️⃣

Ketika saya kelas 6 SD, saya memiliki asisten guru untuk membantu saya di kelas matematika, yang menjadi momok dalam hidup saya. Dia akan menempatkan jam pasir kecil yang lucu di meja saya untuk membantu saya memperhatikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap soal. Meskipun saya masih tidak menyukai matematika, metode sederhana untuk melacak waktu ini ternyata sangat membantu saya. Dan saya sangat senang bahwa ClickUp menawarkan versi dewasa dari jam pasir khusus untuk anak-anak.

Sebagian besar dari kita yang memiliki ADHD tahu betapa pentingnya melacak waktu, tetapi bagian yang sulit adalah mengingat untuk melakukannya. Yang saya sukai dari pelacak waktu ClickUp adalah warnanya yang hijau terang muncul di bagian bawah tray tugas saya saat sedang melacak waktu, sehingga sulit untuk terlewatkan. Karena konsep waktu alami saya sangat buruk, melihat berapa lama sesuatu sebenarnya memakan waktu sangat penting bagi saya agar bisa memprioritaskan, mengatur, dan mengelola pekerjaan dengan lebih baik.

Tip 5: Tampilkan Google Calendar Anda di Beranda

Membantu dengan: ⏰ 🧠

Saya menyukai Google Calendar saya, dan saya senang tidak perlu berhenti menggunakannya untuk beralih ke ClickUp. Setelah hanya membutuhkan lima detik untuk menyinkronkan tugas ClickUp dengan Google Calendar di Pengaturan Aplikasi, saya kembali ke beranda Workspace dan mengaktifkan opsi "Tampilkan kalender".

Dalam sekejap, semua tugas harian saya langsung terlihat di depan mata, menghilangkan kebisingan dari melihat semua pekerjaan yang sedang saya kerjakan sekaligus!

Tip 6: Tambahkan Bidang Kustom ke tugas

Membantu dengan: 🗂️ 🧠 🔍

Anehnya, saya sebenarnya sangat menyukai keteraturan. Rak buku saya tertata rapi dengan puluhan barang hiasan, lemari pakaian saya selalu rapi, dan perlengkapan seni saya selalu tertata dengan sempurna. Yang saya kesulitan adalah mengatur hal-hal yang bisa membuat saya stres, seperti keuangan atau beban kerja. Ini adalah kebiasaan negatif yang ClickUp telah membantu saya perbaiki, dan Custom Fields memainkan peran besar dalam hal itu.

Custom Fields adalah tempat Anda membuat sistem penyimpanan sendiri dan mengatur hal-hal berdasarkan informasi apa pun yang Anda inginkan. Ini membantu saya memastikan tidak lupa detail umum tentang suatu tugas yang mungkin tidak langsung teringat di otak saya. Mengatur Custom Fields untuk catatan khusus tugas telah sangat membantu dalam menjaga semua hal tetap terkendali.

Membantu dengan: 🧠 🔍

ADHD dapat ditandai dengan sering lupa atau kesulitan mengingat detail tertentu. Sebagai seorang penulis, saya perlu melacak detail dan umpan balik dengan cermat tanpa harus mengandalkan ingatan. Kemampuan untuk meninggalkan dan menerima Komentar yang Ditujukan pada Dokumen, file, dan lainnya telah membantu saya melacak dan menerapkan umpan balik dengan konteks yang sempurna.

Apa yang Komentar Tugas berarti bagi penulis, Proofing berarti bagi desainer: ini adalah cara khusus untuk memberikan dan menerima umpan balik langsung pada file Anda, sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang menyimpan umpan balik di tempat yang pasti akan Anda lupakan dalam lima menit. Kedua alat ini sempurna untuk pekerjaan yang sangat detail dan berorientasi pada komunikasi (dan sempurna untuk orang-orang yang berpikir mereka akan selalu kesulitan dengan hal-hal tersebut!)

Menguasai Kemampuan Hebat Anda

Sangat memberdayakan untuk menyadari bahwa hal-hal yang dulu Anda anggap sebagai beban tidak hanya bisa diperbaiki, tetapi juga bisa menjadi akar dari beberapa bakat Anda. Dengan alat yang tepat, Anda akan menyadari bahwa meskipun beberapa hal mungkin tidak pernah datang secara alami bagi Anda seperti bagi orang lain, Anda memiliki kekuatan luar biasa yang orang lain hanya bisa impikan.

Hal-hal seperti kecerdasan tinggi, karisma alami, dan menjadi ensiklopedia manusia yang rendah hati semuanya terkait dengan pikiran ADHD—dan itu adalah sesuatu yang patut dirayakan.

Tidak semua orang dengan ADHD memiliki preferensi yang sama, tetapi itulah tepatnya mengapa ClickUp menjadi alat yang sangat berguna: ia mendorong kita untuk menjelajahi dan bereksperimen hingga menemukan solusi yang tepat untuk sesuatu yang sebelumnya terasa sulit. Di ClickUp, cara yang benar untuk melakukan sesuatu adalah dengan melakukannya dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda…

Dan itu adalah jenis kebebasan yang membuat beberapa orang merasa sangat nyaman dan produktif.

