50 Ide Hadiah Perusahaan untuk Menunjukkan Apresiasi kepada Karyawan

Ketika Anda bergabung dengan organisasi baru, Anda mungkin mendapatkan paket hadiah berisi barang-barang seperti mug, aksesori laptop, perlengkapan kantor, dan terkadang bahkan paket camilan opsional. Wah, bukankah itu membuat Anda merasa dihargai?!

Pemberian hadiah korporat adalah salah satu cara terbaik untuk menunjukkan kepada karyawan bahwa mereka dihargai. Hal ini melibatkan pemberian hadiah apresiasi kepada karyawan, klien, atau mitra untuk meningkatkan morale, mengekspresikan rasa terima kasih atas kerja baik, dan menciptakan citra positif bagi perusahaan Anda.

Seiring berjalannya waktu, pemberian hadiah korporat semakin personal dan berkelanjutan!

Perusahaan kini mulai fokus pada hadiah yang sesuai dengan penerima, seperti pengalaman unik atau yang dikurasi, barang kerajinan lokal, barang perawatan diri, barang ramah lingkungan, dan sebagainya.

Teknologi juga berperan, dengan kartu hadiah digital yang menawarkan opsi fleksibel dan ramah jarak jauh. Intinya adalah memberikan perhatian pada gestur yang meninggalkan kesan positif dan abadi.

Itulah mengapa hadiah seragam sudah ketinggalan zaman! Pemberian hadiah korporat yang berbasis pilihan semakin populer karena memberdayakan penerima. Pendekatan yang dipersonalisasi menumbuhkan rasa apresiasi, meningkatkan motivasi, dan memastikan hadiah benar-benar dinikmati. Ini adalah situasi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik perusahaan maupun penerima.

Jika Anda mencari inspirasi untuk pemberian hadiah korporat, panduan ini akan membantu Anda menemukan 50 ide terbaik yang kami kumpulkan dari rekan-rekan kami (dan para ahli pemberian hadiah).

Kami juga akan mencantumkan kelebihan dan kekurangan pemberian hadiah yang perlu Anda pertimbangkan, serta alat-alat yang akan membantu Anda merencanakan hadiah korporat yang sempurna.

50 Ide Hadiah Perusahaan yang Sebenarnya Disukai Karyawan

Pemberian hadiah korporat semuanya tentang personalisasi. Anda dapat membeli satu atau beberapa hadiah untuk membuat hamper dan mengucapkan terima kasih kepada karyawan, klien yang dihargai, dan mitra strategis.

Sebelum Anda mulai merencanakan ide hadiah korporat unik untuk karyawan, ada baiknya terlebih dahulu menentukan jumlah orang yang akan menerima hadiah tersebut.

Selain itu, Anda juga dapat mempertimbangkan untuk meminta pendapat semua orang melalui jajak pendapat atau formulir survei sebelum membeli hadiah!

Tips pro: Gunakan perangkat lunak keterlibatan karyawan untuk melakukan survei dan temukan hadiah apa yang paling dihargai oleh karyawan Anda!

Mari kita bahas hadiah korporat terbaik!

1. Pad pengisian daya nirkabel yang dipersonalisasi

via Access

Ajak karyawan Anda untuk meninggalkan kabel dan beralih ke meja atau nakas yang rapi dengan pad pengisian daya nirkabel yang elegan. Anda cukup meletakkan ponsel, earbud, atau smartwatch di pad tersebut dan menontonnya mengisi daya tanpa repot mencari kabel.

Ini adalah hadiah yang thoughtful untuk karyawan Anda jika mereka sangat bergantung pada gadget pintar sepanjang hari kerja mereka. Ini akan memastikan mereka tidak kehabisan baterai.

2. Kacamata pemblokir cahaya biru

Pasangan kacamata ini membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kualitas tidur. Mereka juga merupakan aksesori yang stylish!

Kacamata ini menyaring cahaya biru berbahaya yang dipancarkan dari layar, yang dapat mengganggu pola tidur dan menyebabkan sakit kepala. Kacamata ini sempurna untuk siapa saja yang menghabiskan waktu lama di depan komputer atau ponsel.

Anda juga dapat mengirimkan formulir survei kepada karyawan agar mereka dapat mempersonalisasi kacamata mereka dengan memilih dari beberapa opsi warna, jenis lensa, dan kekuatan lensa.

3. Headphone dengan fitur pembatalan suara

via Remoters

Hadiah korporat ini dapat membantu karyawan menghalau gangguan dan meningkatkan fokus mereka.

Ini adalah salah satu hadiah produktivitas terbaik — sebuah terobosan bagi mereka yang bekerja di lingkungan kantor terbuka atau perlu berkonsentrasi saat bepergian. Headphone dengan fitur pembatalan suara menciptakan lingkungan yang tenang, memungkinkan orang bekerja atau bersantai tanpa gangguan.

Pertimbangkan untuk bekerja sama dengan merek-merek berbeda untuk mendapatkan penawaran terbaik untuk pesanan hadiah korporat dalam jumlah besar. Selain itu, tanyakan kepada karyawan Anda tentang preferensi mereka dalam hal warna dan kompatibilitas dengan smartphone/gadget.

4. Botol air minum yang dipersonalisasi

Ramah lingkungan dan praktis, botol air minum berkualitas tinggi yang dapat digunakan ulang mendorong hidrasi dan mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai.

Pilih botol dengan sedotan baja atau corong terintegrasi untuk minum yang mudah, dan pertimbangkan isolasi untuk menjaga minuman tetap panas atau dingin dalam waktu lama.

Daftarkan perusahaan Anda ke program pembelian massal. Anda juga dapat mempersonalisasi botol dengan logo perusahaan dan nama karyawan.

5. Speaker pintar

via CNN

Dengan speaker pintar, karyawan Anda dapat mengontrol lampu pintar, memutar musik, dan mendengarkan podcast. Speaker ini juga menyediakan informasi tanpa perlu menggunakan tangan.

Karyawan Anda juga dapat menggunakan speaker ini untuk bersantai, mengadakan pesta di rumah, dan menikmati waktu luang yang sangat dinantikan!

6. Kartu hadiah kafe

Kartu hadiah kafe yang dipersonalisasi adalah hadiah korporat yang sangat diminati. Dengan memberikan kartu hadiah ini pada musim liburan atau perayaan, Anda memberikan karyawan manfaat yang thoughtful yang membantu mereka menghemat uang sambil menikmati kesenangan!

Kartu hadiah ini dapat digunakan untuk membeli biji kopi, teh spesial, kue-kue berbagai rasa, atau bahkan makanan siang. Opsi hadiah ini memenuhi berbagai selera, memastikan ada sesuatu yang bisa dinikmati oleh semua orang.

Padukan dengan keranjang camilan sehat, cake pops, sampel mini cupcake, atau merchandise seperti mug perjalanan atau termos isolasi dengan monogram untuk personalisasi.

7. Paket hari spa

via Mountain Mist Spas

Paket hari spa adalah hadiah sempurna yang memberikan karyawan Anda pengalaman relaksasi mewah.

Hadiah mewah ini memungkinkan mereka bersantai dengan pijat yang menenangkan, perawatan wajah yang menyegarkan, atau perawatan mewah lainnya. Anda dapat yakin, karyawan Anda akan kembali ke pekerjaan dengan segar dan siap menghadapi tantangan apa pun.

8. Liburan akhir pekan

Surprise tim Anda dengan liburan akhir pekan ke penginapan yang menawan atau resor mewah. Liburan ini akan memberi mereka kesempatan untuk menciptakan kenangan indah bersama orang-orang terkasih.

Liburan akhir pekan akan menciptakan rasa kesejahteraan dan apresiasi. Karyawan Anda dapat menjelajahi kota yang indah dengan galeri seni, menikmati perawatan spa yang membuat mereka merasa dimanjakan, atau sekadar bersantai di tepi kolam renang dengan minuman segar.

9. Tur mencicipi anggur

Berikan karyawan Anda pengalaman mencicipi anggur yang dipandu di kebun anggur lokal. Acara mewah ini akan memberikan pengalaman belajar yang luar biasa, memungkinkan Anda mencicipi berbagai jenis anggur, mengembangkan selera yang halus, dan menghargai seni pembuatan anggur. Mereka juga dapat membeli koleksi anggur yang sepenuhnya disesuaikan dengan selera mereka.

Hadiah ini juga menawarkan kesempatan unik untuk membangun tim, memungkinkan karyawan Anda mengembangkan kebersamaan dan menciptakan pengalaman bersama yang berkesan.

10. Kotak hadiah premium

via Cheers Sweetie

Minuman beralkohol premium adalah hadiah mewah yang dapat Anda berikan kepada manajemen tingkat atas perusahaan Anda.

Minuman keras premium melambangkan kemewahan dan eksklusivitas. Dengan pilihan terkurasi dari whiskey premium, bourbon edisi terbatas, atau tequila tua, Anda dapat mengekspresikan rasa terima kasih atas kontribusi berharga para pemimpin senior dalam pertumbuhan dan kesuksesan organisasi.

11. Keranjang makanan gourmet

Keranjang makanan lezat selalu menjadi hadiah yang disukai! Sesuaikan selera dan preferensi tim Anda dengan keranjang berisi makanan lezat yang dipilih secara khusus.

Anda dapat menyertakan keju buatan tangan, cokelat gourmet, atau camilan spesial dalam keranjang hadiah. Hadiah yang penuh perhatian ini menunjukkan upaya Anda untuk menghargai kerja keras karyawan.

12. Kelas memasak virtual bersama chef terkenal

Karyawan yang suka memasak pasti akan menyukai hadiah yang memungkinkan mereka bertemu dengan koki favorit mereka!

Anda dapat memesan kelas memasak online yang dipandu oleh chef terkenal. Bayangkan Nigella Lawson, Jamie Oliver, atau siapa pun yang akan memberikan karyawan Anda pengalaman sekali seumur hidup!

Pengalaman interaktif ini akan memungkinkan karyawan Anda untuk belajar keterampilan kuliner baru, menjelajahi masakan menarik, dan menciptakan hidangan lezat bersama (secara virtual!). Ini adalah aktivitas membangun tim yang menyenangkan, interaktif, dan mempromosikan kreativitas, kolaborasi, serta rasa pencapaian.

13. Jam tangan buatan tangan

Saat memilih jam tangan buatan tangan, pertimbangkan gaya dan selera karyawan Anda. Untuk eksekutif klasik, jam tangan formal dengan desain minimalis dan tali kulit berkualitas tinggi mungkin menjadi pilihan yang sempurna.

Bagi yang lebih menyukai estetika modern, jam tangan pilot dengan wajah yang mencolok dan jarum jam bercahaya bisa menjadi pilihan yang bagus.

Anda juga dapat mempertimbangkan hobi dan minat mereka. Misalnya, seorang perenang mungkin lebih menyukai jam tangan dengan ketahanan air dan fitur kronograf.

Terlepas dari preferensi mereka, jam tangan buatan tangan adalah hadiah yang akan dihargai selama bertahun-tahun, terutama jika diberikan saat karyawan kembali bekerja atau sebagai hadiah liburan untuk manajemen tingkat atas.

14. Paket golf mewah

via Esquire

Sebuah set golf yang dipersonalisasi dengan monogram merupakan hadiah korporat yang thoughtful dan unik, terutama untuk klien dan mitra Anda.

Anda juga dapat menyesuaikan hadiah ini dengan menambahkan bola golf kustom, tiket ke arena golf, pelajaran golf pribadi dengan instruktur profesional, tas golf mewah, atau upgrade set klub golf.

15. Paket perawatan diri yang dikurasi

Manjakan karyawan Anda dengan paket perawatan diri yang dipersonalisasi. Buat kotak yang indah berisi bom mandi mewah, lilin aromaterapi, minyak esensial, atau produk perawatan kulit berkualitas tinggi.

Karena paket-paket ini disesuaikan dengan preferensi individu, lakukan survei untuk mendapatkan wawasan dan atur waktu pemberian hadiah untuk acara-acara seperti Hari Perempuan Internasional atau Hari Laki-laki. Hadiah korporat yang populer ini mendorong relaksasi dan kesejahteraan, menunjukkan bahwa Anda peduli terhadap kesehatan dan kebahagiaan karyawan Anda.

16. Langganan buku yang dipersonalisasi

via Hom egrow n

Kembangkan cinta karyawan Anda terhadap membaca dengan langganan buku yang dipersonalisasi.

Bagi karyawan yang menyukai sejarah, Anda dapat memberikan mereka novel fiksi sejarah terlaris dari penulis seperti Ken Follett. Bagi mereka yang menyukai memasak, Anda dapat memberikan buku resep dari master kuliner seperti Yotam Ottolenghi.

Anda dapat menambahkan aksesori tambahan untuk mempersonalisasi kotak-kotak ini, seperti lilin, fan fiction, bookmark, atau alat tulis yang dipersonalisasi seperti diary bermonogram dan pena berukir.

17. Langganan museum atau galeri seni

Hadiahkan karyawan Anda pengalaman budaya yang tak terlupakan dengan langganan museum atau galeri seni.

Berikan mereka tiket atau langganan untuk menjelajahi pameran terbaru di museum atau tur instalasi seni kontemporer.

Keanggotaan ini menumbuhkan kreativitas dan peluang belajar sambil memungkinkan tenaga kerja Anda menikmati waktu luang.

18. Kartu hadiah restoran

melalui Plastic Printers

Berikan karyawan Anda kartu hadiah restoran mewah. Anda dapat membagikannya menjelang musim liburan, sehingga mereka dapat menikmati waktu bersama keluarga dan teman-teman.

Anda juga dapat mengisi ulang kartu hadiah ini sebelum musim liburan atau untuk ulang tahun karyawan. Dengan kartu hadiah ini, Anda dapat memanjakan karyawan dengan makanan lezat dan waktu berkualitas bersama orang-orang terkasih mereka.

19. Donasi Amal

Buatlah dampak yang berarti dengan berdonasi ke lembaga amal atas nama karyawan Anda. Biarkan karyawan Anda memilih penyebab yang mereka pedulikan.

Alasan-alasannya bisa termasuk sukarela untuk menyelamatkan lingkungan bersama organisasi seperti The Nature Conservancy atau mempromosikan kesejahteraan hewan bersama ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals).

Tindakan yang penuh perhatian ini memungkinkan mereka berkontribusi pada tujuan mulia yang paling mereka pedulikan sambil menunjukkan komitmen perusahaan Anda terhadap tanggung jawab sosial dan menciptakan dampak sosial yang positif.

20. Kotak langganan/keanggotaan

Bantu karyawan Anda mengembangkan keterampilan mereka dengan langganan kotak hadiah atau keanggotaan kursus online yang mengajarkan keterampilan baru.

Aplikasi seperti Duolingo, Coursera, Google, dan Meta, serta layanan seperti Skillshare Kits atau KiwiCo menawarkan pengalaman belajar yang terkurasi untuk pemrograman, fotografi, bahasa asing, dan banyak lagi.

Pengalaman prabayar ini menyediakan materi dan sumber daya yang diperlukan untuk membantu karyawan Anda memulai perjalanan belajar.

21. Set handuk mandi mewah dan sandal

via Pinterest

Tambahkan set handuk mandi mewah dan sandal ke rutinitas pasca-kerja karyawan Anda. Anda dapat memilih handuk mandi yang lembut dan nyaman terbuat dari bahan seperti katun atau fleece.

Jubah-jubah ini sering dilengkapi dengan kerah selendang, saku yang praktis, dan tudung yang hangat. Padukan jubah dengan sandal yang nyaman dilapisi bulu sintetis atau busa memori.

Kombinasi ini akan memberikan relaksasi yang sangat dibutuhkan bagi karyawan Anda dan membantu mereka melepas stres di kenyamanan rumah mereka.

22. Tiket konser atau olahraga

Bangun semangat tim dengan memberikan tiket olahraga atau konser kepada departemen atau tim yang berbeda.

Biarkan karyawan Anda mendukung tim baseball favorit mereka atau bernyanyi bersama band favorit mereka di konser.

Pengalaman seperti ini akan terbukti bermanfaat dalam membangun kekompakan tim yang berujung pada lingkungan kerja yang positif di kantor.

23. Bola stres berlogo perusahaan

via Good Housekeeping

Bola stres dapat meredakan suasana kerja dengan memungkinkan karyawan melepaskan stres. Anda dapat memberikan bola stres berlogo perusahaan untuk membantu orang menemukan saluran fisik untuk mengatasi kecemasan selama jam kerja.

Anda dapat memesan pembelian massal untuk bola stres yang disesuaikan dengan logo perusahaan atau pernyataan misi, menambahkan sentuhan keseruan dan mempromosikan kesadaran merek.

24. Keanggotaan gym

Investasikan kesehatan dan kesejahteraan karyawan Anda dengan keanggotaan gym.

Baik itu jaringan gym lokal atau studio kebugaran boutique, manfaat prabayar ini mendorong mereka untuk memprioritaskan kebugaran fisik mereka.

Keanggotaan ini akan membantu karyawan Anda mengelola stres, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang lebih produktif dan termotivasi.

25. Layanan makanan kantor

Sederhanakan jadwal sibuk dan promosikan pola makan sehat dengan langganan layanan makanan kantor.

Beberapa perusahaan menawarkan diskon untuk pesanan massal dan mengirimkan makanan yang sudah dibagi porsi dan dipersonalisasi.

Dengan menyediakan makanan kantor, karyawan dapat menghemat waktu dan uang yang biasanya dihabiskan untuk memesan makan siang setiap hari atau mencari restoran terdekat.

Kemudahan dan beragam pilihan yang ditawarkan oleh layanan makanan mendorong karyawan untuk membuat pilihan sehat sepanjang hari kerja, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

26. Kit cokelat panas buatan sendiri

via Refinery29

Ide hadiah lain yang bagus adalah kit cokelat panas buatan sendiri. Anda juga bisa memberikan kotak hadiah bertema, terutama selama perayaan Thanksgiving atau Paskah.

Anda dapat menyertakan bubuk kakao premium, marshmallow, permen tongkat yang dihancurkan, dan taburan warna-warni. Anda juga dapat membagikan kartu resep dengan berbagai rasa, seperti cokelat panas peppermint atau cokelat panas Meksiko dengan sentuhan cabai cayenne.

27. Keranjang kopi/teh buatan tangan

Berikan keranjang kopi/teh buatan tangan kepada karyawan yang menyukai minuman ini. Sertakan kopi artisan terbaik di dunia, seperti biji kopi yang baru dipanggang dari Counter Culture Coffee atau teh daun lepas eksotis dari Harney & Sons.

Kotak hadiah Anda juga dapat berisi makanan lezat seperti madu beraroma, kue shortbread, atau biscotti.

Hadiah seperti ini melampaui pengalaman kopi biasa dalam kotak kacang, meningkatkan pengalaman istirahat karyawan. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk bersantai dan mengisi ulang energi selama jam kerja.

28. Proyektor portabel

via Techradar

Tingkatkan pengalaman hiburan di rumah karyawan Anda dengan memberikan mereka proyektor portabel dan speaker built-in.

Merek seperti Anker atau XGIMI menawarkan proyektor kompak dan ringan yang sempurna untuk malam film, presentasi, atau sesi bermain game. Perangkat serbaguna ini memungkinkan mereka memproyeksikan konten ke dinding atau permukaan apa pun, menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan imersif di rumah.

29. Gelang kebugaran/pelacak kebugaran

via Gearz

Berdayakan karyawan Anda untuk mengendalikan tujuan kesehatan dan kebugaran mereka dengan gelang kebugaran atau pelacak kebugaran.

Pilihan populer termasuk Fitbit atau Apple Watch, yang menawarkan fitur seperti penghitung langkah, pelacakan kalori, pemantauan detak jantung, dan analisis tidur.

Teknologi ini memungkinkan mereka melacak kemajuan mereka, tetap termotivasi, dan membuat keputusan yang terinformasi tentang kesehatan dan kesejahteraan mereka. Dengan mengadopsi gaya hidup yang lebih aktif, karyawan Anda dapat secara langsung berkontribusi dalam membangun tenaga kerja yang lebih sehat dan bahagia.

30. Kotak hadiah mewah buatan sendiri

Personalisasikan pendekatan Anda dengan kotak hadiah mewah buatan sendiri. Sesuaikan hadiah dengan minat dan preferensi karyawan secara spesifik.

Bagi karyawan yang menyukai teknologi, bantalan pengisi daya nirkabel, dudukan ponsel untuk mobil, dan kacamata pemblokir cahaya biru adalah pilihan yang bagus.

Di sisi lain, Anda dapat memilih berbagai biji kopi beraroma, French press, dan mug perjalanan untuk siapa saja yang menyukai kopi.

Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk menciptakan hadiah unik yang menonjolkan perhatian Anda terhadap tim Anda. Dengan menambahkan sentuhan pribadi yang melampaui keranjang hadiah yang sudah jadi, Anda membuat gestur tersebut menjadi lebih bermakna bagi karyawan Anda.

31. Kotak langganan hobi

Perusahaan riset menawarkan berbagai pilihan kotak langganan yang dikurasi khusus untuk hobi seperti melukis, pertukangan kayu, atau pembuatan bir rumahan.

Kotak-kotak ini mengirimkan paket kejutan bulanan, berisi bahan-bahan berkualitas tinggi dan petunjuk proyek. Karyawan merasa termotivasi untuk menjelajahi minat baru, belajar keterampilan baru, dan mengejar kegiatan kreatif di luar pekerjaan.

32. Kursi kantor ergonomis

via Effydesk

Investasikan dalam kesejahteraan dan kenyamanan jangka panjang karyawan Anda dengan upgrade kursi kantor ergonomis.

Ganti kursi lama mereka dengan opsi ergonomis berkualitas tinggi untuk mempromosikan postur tubuh yang baik, mengurangi nyeri punggung, dan meningkatkan kenyamanan sepanjang hari kerja.

Investasi ini menunjukkan komitmen Anda terhadap kesehatan dan keselamatan mereka, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas kerja.

33. Sesi terapi gratis

via Cosmos Magazine

Prioritaskan kesehatan mental dan kesejahteraan emosional staf Anda dengan hadiah sesi terapi gratis. Berkolaborasi dengan layanan telehealth seperti Talkspace atau BetterHelp memungkinkan karyawan untuk terhubung dengan terapis berlisensi secara jarak jauh, menawarkan cara yang nyaman dan rahasia untuk mengatasi stres, kecemasan, atau masalah kesehatan mental lainnya.

Manfaat berharga ini menunjukkan komitmen perusahaan Anda dalam mendukung kesejahteraan karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang memprioritaskan kesehatan.

34. Kartu hadiah untuk perbaikan rumah

Ringankan beban kerja karyawan Anda dan berikan mereka kekuatan untuk menangani tugas-tugas akhir pekan dengan kartu hadiah untuk perbaikan rumah.

Pilihan populer termasuk H&M Home, Pottery Barn, IKEA, Home Depot, Lowe's, atau bahkan toko perlengkapan rumah tangga yang khusus menyediakan barang-barang tertentu seperti perlengkapan plumbing atau listrik.

Kartu hadiah ini memberikan fleksibilitas kepada mereka untuk membeli bahan-bahan untuk proyek perbaikan rumah, memungkinkan mereka untuk mempersonalisasi ruang tinggal mereka dan menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditunda.

35. Konverter meja berdiri

Promosikan gerakan dan lawan efek negatif dari duduk terlalu lama dengan konverter meja berdiri.

Alat serbaguna ini memungkinkan karyawan untuk dengan mudah mengubah meja kerja mereka menjadi stasiun kerja berdiri, memberikan fleksibilitas untuk berganti antara duduk dan berdiri sepanjang hari.

Meja berdiri dapat meningkatkan postur tubuh, mengurangi nyeri punggung, dan meningkatkan tingkat energi, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif.

Tips pro: Saat Anda memberikan hadiah unik kepada karyawan terbaik, tingkatkan program pengakuan Anda dengan perangkat lunak pengakuan karyawan terbaik!

36. Workshop/kelas keterampilan

Dorong kerja sama tim dan kreativitas dengan memberikan tiket ke workshop atau kelas tentang keterampilan tertentu, seperti keramik, pertukangan kayu, atau pembuatan perhiasan.

Studio lokal populer atau platform online seperti Skillshare menawarkan workshop menarik untuk pemula maupun peserta yang sudah berpengalaman.

Hal ini akan membantu karyawan belajar keterampilan baru dan merasakan rasa pencapaian sambil mengikuti aktivitas pembentukan tim. Ini adalah cara yang sangat baik untuk menjalin hubungan dengan rekan kerja dalam lingkungan yang menyenangkan dan interaktif.

37. Tanaman meja dan panduan perawatan

melalui Palmers Garden Centre

Jika Anda ingin meningkatkan kualitas udara di tempat kerja, pilihlah tanaman meja dan padukan dengan panduan perawatan yang detail.

Pilihan populer termasuk tanaman sukulen yang mudah perawatannya atau tanaman penyejuk udara seperti tanaman ular dan lili perdamaian.

Panduan perawatan akan membantu karyawan merawat tanaman mereka dan menjaga agar tetap hidup. Hal ini akan memperkuat perilaku bertanggung jawab sambil memperindah ruang kerja mereka.

38. Sesi pelatihan pengembangan profesional

Investasikan dalam pertumbuhan karir karyawan Anda dan dorong mereka untuk mencapai potensi penuh mereka dengan sesi coaching pengembangan profesional.

Sesi dengan pelatih bersertifikat dapat membantu mereka mengidentifikasi tujuan karier, membuat rencana pengembangan pribadi, dan membangun kepercayaan diri dalam keterampilan profesional mereka.

39. Kacamata hitam custom

via Etsy

Berikan karyawan Anda sepasang kacamata hitam custom dan sesuaikan dengan gaya bingkai, warna lensa, dan opsi ukiran sesuai preferensi mereka.

Cari merek yang memungkinkan kustomisasi, memastikan kesesuaian yang sempurna dan sentuhan personal.

Hadiah yang thoughtful ini akan memberikan perlindungan mata dari sinar matahari sambil berfungsi sebagai aksesori stylish yang bisa dikenakan di luar kantor. Pertimbangkan merek yang menawarkan kacamata sporty untuk mendapatkan penawaran yang bagus.

40. Keyboard ergonomis dan bantalan pergelangan tangan

Promosikan kenyamanan jangka panjang dan cegah cedera akibat tegang dengan keyboard ergonomis dan sandaran pergelangan tangan.

Perusahaan seperti Logitech dan Microsoft menawarkan keyboard yang dirancang ergonomis dengan tata letak terpisah dan fitur yang dapat disesuaikan. Hal ini memastikan posisi tangan dan pergelangan tangan yang benar saat mengetik.

Bantalan pergelangan tangan yang nyaman mengurangi tekanan dan ketegangan, menciptakan pengalaman kerja yang lebih nyaman dan produktif.

41. Sesi foto profesional

Investasikan dalam sesi foto profesional untuk karyawan Anda agar mereka dapat mengekspresikan kepribadian unik mereka dan membangun merek pribadi mereka sendiri.

Hadiah ini memberikan mereka foto-foto berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk profil online, CV, dan halaman LinkedIn mereka.

Foto profil yang profesional akan menciptakan kesan pertama yang kuat bagi karyawan Anda, membantu mereka menonjol di dunia profesional. Gunakan jasa fotografer profesional yang dapat membantu Anda menyempurnakan lokasi pemotretan dan estetika visual.

42. Lampu meja yang dipersonalisasi

via Wayfair

Bantu karyawan Anda meningkatkan fokus dengan lampu meja yang dapat disesuaikan kecerahan dan suhu warnanya.

Pilihan populer termasuk lampu dari merek seperti BenQ atau Philips, yang memiliki fitur yang meniru cahaya alami dan mengurangi kelelahan mata. Lampu-lampu ini menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas karyawan.

Misalnya, suhu warna yang lebih dingin dapat meningkatkan konsentrasi saat melakukan tugas yang membutuhkan fokus, sementara warna yang lebih hangat dapat menciptakan suasana yang lebih rileks untuk membaca atau brainstorming.

43. Kipas meja berkualitas tinggi atau penyaring udara portabel

via Poshure

Investasi dalam kipas meja berkualitas tinggi atau penyaring udara portabel dapat meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan karyawan.

Kipas meja sangat praktis saat cuaca panas, dan penyaring udara membantu meningkatkan kualitas udara dalam ruangan dengan mengurangi alergen.

Solusi ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan sehat, meningkatkan produktivitas dan fokus. Anda dapat menyesuaikan hadiah ini sesuai dengan budaya kantor dan kebutuhan karyawan.

44. Pemeriksaan kesehatan gratis

Dengan menawarkan pemeriksaan kesehatan gratis secara menyeluruh, Anda memprioritaskan kesehatan karyawan dan menonjolkan komitmen Anda terhadap kesejahteraan mereka.

Pertimbangkan untuk bermitra dengan penyedia layanan kesehatan lokal untuk memberikan opsi perawatan preventif kepada karyawan Anda, membantu mereka mengidentifikasi masalah kesehatan sejak dini.

Berikan mereka perjalanan internasional yang dibiayai perusahaan untuk menciptakan ikatan yang kuat di antara karyawan Anda. Hadiah unik ini dapat diberikan kepada karyawan berprestasi atas penyelesaian proyek klien.

Anda dapat mengirim mereka untuk menjelajahi reruntuhan kuno di Roma, merasakan budaya yang hidup di Tokyo, atau menikmati pemandangan yang menakjubkan di Islandia.

Perjalanan ini akan memperkuat semangat tim, memperluas wawasan, dan memberikan pengalaman yang benar-benar tak terlupakan.

46. Set koktail/mocktail buatan sendiri

via Jetsetter

Sebuah set koktail buatan sendiri adalah cara yang indah untuk mengucapkan terima kasih kepada karyawan Anda. Anda juga dapat mempertimbangkan untuk memberikan set mocktail kepada karyawan yang tidak minum alkohol.

Cari perusahaan yang menawarkan kotak hadiah yang dikurasi berisi minuman beralkohol premium, campuran, hiasan, dan kartu resep untuk membuat koktail atau mocktail lezat di rumah.

Karyawan akan menemukan kesempatan unik di sini untuk menjelajahi dunia mixology, bereksperimen dengan rasa baru, dan memukau tamu di acara kumpul-kumpul di rumah.

47. Paket perjalanan cerdas

via Forbes

Berikan karyawan Anda kesempatan untuk bepergian dengan lebih cerdas dengan kit perjalanan pintar. Merek seperti Samsonite atau Briggs & Riley menawarkan set koper dengan port pengisian USB terintegrasi dan pelacak GPS.

Dalam paket hadiah Anda, Anda juga dapat menyertakan gadget perjalanan pintar lainnya, pad pengisian daya nirkabel, headphone dengan fitur pembatalan suara, dan hotspot Wi-Fi portabel.

Hadiah yang thoughtful ini akan membuat perjalanan karyawan Anda lebih nyaman dan efisien.

Hal ini juga akan membekali mereka dengan semua alat yang diperlukan untuk perjalanan yang lancar dan menyenangkan.

48. Kartu hadiah untuk peralatan rumah tangga

Ringankan beban rumah tangga karyawan Anda dan tingkatkan kualitas ruang tinggal mereka dengan kartu hadiah untuk peralatan rumah tangga.

Pilih kartu hadiah dari opsi populer, termasuk toko-toko seperti Best Buy atau Lowe's. Toko-toko ini menawarkan berbagai peralatan rumah tangga, seperti mesin kopi, blender, dan peralatan dapur pintar.

Kartu hadiah ini dapat membantu karyawan menghemat uang untuk pembelian peralatan rumah tangga yang mahal.

49. Kartu hadiah belanja mewah

Kartu hadiah mewah adalah simbol apresiasi Anda. Berikan pengalaman mewah kepada mitra atau klien Anda dengan memberikan kartu hadiah untuk toko departemen mewah atau pengecer online.

Toko-toko seperti Nordstrom, Bloomingdale's, dan Neiman Marcus menawarkan berbagai pilihan pakaian desainer, aksesori, dan produk kecantikan. Karyawan dapat berbelanja sepuasnya dan memanjakan diri dengan sesuatu yang istimewa.

50. Papan charcuterie all-inclusive

via Pelikan Transport

Manjakan mitra bisnis Anda di ruang rapat dengan pengalaman kuliner mewah berupa papan charcuterie lengkap yang diantar langsung ke kantor atau rumah mereka.

Cek perusahaan seperti Hickory Farms atau Mouth Crafted, yang menawarkan papan charcuterie mewah dengan keju buatan tangan, daging asap, selai gourmet, zaitun, dan kerupuk gurih.

Kami harap daftar ide hadiah ini memberikan sentuhan positif pada upaya Anda, membuat karyawan, mitra, dan klien Anda merasa dihargai.

Sekarang, mari kita jelajahi manfaat dan kelemahan opsi pemberian hadiah korporat, karena hal ini memerlukan pertimbangan dan perencanaan yang matang.

Kelebihan dan Kekurangan Pemberian Hadiah Korporat

Pemberian hadiah korporat melampaui sekadar transaksi; hal ini membantu Anda membangun hubungan kerja yang kuat dengan secara rutin memberikan penghargaan kepada tenaga kerja Anda. Mari kita lihat manfaatnya yang beragam.

Keuntungan

Peningkatan pengakuan dan apresiasi karyawan: Hadiah yang thoughtful menunjukkan kepada karyawan bahwa Anda menghargai kerja keras dan kontribusi mereka, yang menciptakan rasa kebersamaan dan memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras

Peningkatan keterlibatan dan kesejahteraan karyawan: Hadiah yang mempromosikan kesehatan menonjolkan komitmen Anda terhadap kesehatan fisik dan mental. Hadiah atau pengalaman yang berkaitan dengan hobi dapat menginspirasi karyawan untuk mengejar passion di luar pekerjaan, yang pada akhirnya menghasilkan tenaga kerja yang lebih terlibat dan seimbang

Peningkatan budaya perusahaan: Pemberian hadiah korporat menumbuhkan budaya kedermawanan dan apresiasi di dalam perusahaan. Karyawan yang merasa dihargai bekerja sama dengan lebih efisien dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan rekan kerja

Hubungan yang lebih kuat dan loyalitas: Hadiah yang diberikan pada waktu yang tepat dapat memperkuat hubungan yang sudah ada dan membangun kepercayaan dengan klien potensial

Peningkatan kesadaran dan pengenalan merek: Hadiah bermerk mencerminkan komitmen Anda untuk menjaga merek tetap di puncak. Hal ini sangat berdampak bagi klien baru dan klien jangka panjang

Peningkatan komunikasi dan kolaborasi: Hadiah korporat yang unik dapat menjadi pembuka percakapan, terutama selama pertemuan klien atau acara industri

Pengalaman acara yang lebih baik: Hadiah untuk peserta, seperti tas swag konferensi atau botol air minum yang dipersonalisasi, menciptakan pengalaman acara yang lebih berkesan dan menyenangkan

Promosi merek yang lebih efektif: Hadiah acara yang bermerk memungkinkan Anda untuk mempromosikan merek Anda dan menciptakan kesadaran serta pengenalan di kalangan peserta. Hadiah-hadiah ini umumnya berupa barang-barang praktis yang dapat digunakan jauh setelah acara berakhir, sehingga merek Anda tetap berada di garis depan

Peluang jaringan yang lebih baik: Hadiah acara dapat berfungsi sebagai pemecah kebekuan di antara peserta. Hal ini dapat memfasilitasi peluang jaringan dan mengarah pada koneksi bisnis yang berharga

Meskipun pemberian hadiah korporat menawarkan banyak keuntungan, ada beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan:

Cons

Pemilihan yang salah: Hadiah yang dipilih dengan buruk dapat berbalik arah, mengirimkan pesan yang salah atau terkesan tidak personal

Keterbatasan anggaran: Pemberian hadiah korporat bisa mahal, terutama jika mempertimbangkan jumlah penerima yang besar

Persepsi suap: Dalam beberapa kasus, hadiah mewah mungkin dianggap sebagai upaya untuk mempengaruhi keputusan bisnis

Iri hati dan ketidakadilan: Praktik pemberian hadiah yang tidak konsisten dapat menimbulkan perasaan iri atau ketidakpuasan di antara karyawan

Masalah keberlanjutan: Hadiah yang tidak perlu atau boros berkontribusi pada masalah lingkungan

Begini cara mengatasi kelemahan tersebut:

Personalisasi adalah kunci: Luangkan waktu untuk mempersonalisasi hadiah sesuai dengan preferensi, minat, atau batasan diet penerima

Prioritaskan pengalaman: Memberikan pengalaman seperti workshop, kelas, atau tiket acara menciptakan kenangan yang tak terlupakan

Tetapkan pedoman yang jelas: Buat kebijakan pemberian hadiah korporat yang menjelaskan batasan anggaran, jenis hadiah yang sesuai, dan kategori penerima

Fokus pada ketulusan: Menulis catatan yang tulus secara signifikan meningkatkan nilai sebuah hadiah sederhana

Dukung pemberian amal: Donasikan ke lembaga amal yang disukai penerima atas nama mereka, sebagai bentuk tanggung jawab sosial

Cara Mengelola Pemberian Hadiah Perusahaan

Melacak banyak penerima, acara, alokasi anggaran, dan detail hadiah bisa memakan waktu dan membingungkan, terutama jika menggunakan spreadsheet manual atau email yang tersebar.

Selain itu, memastikan hadiah yang diberikan bersifat thoughtful dan personal membutuhkan riset dan usaha yang teliti. Memastikan orang-orang menerima hadiah mereka tepat waktu juga merupakan tugas yang sangat penting untuk dikelola dengan baik.

Tapi Anda bisa mengelola semua upaya ini dengan mudah menggunakan ClickUp!

Dengan alat-alat yang kuat dan teknologi terkini dari ClickUp, Anda dapat membuat pemberian hadiah korporat menjadi lebih bermakna dan berdampak.

Mari kita pahami cara terbaik untuk memanfaatkan fitur-fitur ini guna meningkatkan upaya pemberian hadiah korporat Anda.

1. Riset dan rencanakan strategi pemberian hadiah korporat Anda

Pemberian hadiah korporat memerlukan riset seperti membuat daftar karyawan, mencatat preferensi individu, mencatat detail kontak, mengalokasikan anggaran, memastikan pengiriman tepat waktu, dan mempersonalisasi barang hadiah. Anda dapat menyederhanakan tugas-tugas ini dengan perangkat lunak manajemen proyek ClickUp!

Rencanakan inisiatif pemberian hadiah korporat dengan perangkat lunak manajemen proyek ClickUp

Anda dapat dengan efisien mengubah proses pemberian hadiah menjadi pengalaman yang terorganisir dan berkesan. Untuk setiap inisiatif pemberian hadiah (ulang tahun karyawan, apresiasi klien, atau hadiah liburan), buatlah Proyek khusus di ClickUp. Ini akan mengumpulkan semua tugas, dokumen, obrolan, dan pelacakan kemajuan yang terkait dengan siklus pemberian hadiah.

Anda dapat menggunakan 15+ tampilan fleksibel ClickUp untuk melihat seluruh program pemberian hadiah perusahaan Anda dengan cara apa pun yang Anda inginkan. Dengan Tampilan Tabel, buat basis data lengkap nama karyawan atau klien, detail kontak, preferensi hadiah, dan tanggal pengiriman, serta catat hadiah perusahaan yang telah dikirimkan kepada mereka di masa lalu.

Bagian terbaiknya adalah Activity View memungkinkan Anda melacak pekerjaan anggota tim Anda dalam bentuk Daftar, Folder, Ruang, atau Ruang Kerja. Anda dapat memantau hadiah yang telah dikirim, masih dalam antrean pengiriman, atau belum dipesan.

Anda juga dapat dengan cepat melihat komentar, edit, dan pembaruan, melacak kemajuan pemberian hadiah korporat tim HR Anda, dan mengelola masalah tak terduga dengan efisien.

Kumpulkan percakapan yang tersebar di satu tempat dengan fitur Chat View dari ClickUp

Gunakan tampilan obrolan ClickUp untuk berkomunikasi secara real-time, menugaskan anggota tim untuk meneliti vendor, mendiskusikan anggaran, dan melacak tujuan Anda untuk setiap acara pemberian hadiah. Anda juga dapat berbagi tautan ke ide hadiah, mengirim gambar penawaran terbaik, dan berbagi klip video detail tentang perbandingan harga hadiah.

2. Selaraskan sumber daya untuk melacak proses pemberian hadiah

Sekarang setelah Anda merencanakan, meneliti, dan mencatat apa yang akan diberikan kepada anggota tim Anda, saatnya mengalokasikan anggaran, melacak vendor, mencari hadiah, memastikan mekanisme pengiriman, dan memastikan hadiah dikirim tepat waktu dan tanpa kerusakan.

Gunakan perangkat lunak manajemen sumber daya ClickUp dengan pembuat formulir untuk mengumpulkan informasi tentang preferensi karyawan

ClickUp dilengkapi dengan pembuat formulir yang dapat membantu Anda membuat dan mengirim formulir kepada karyawan, klien, mitra, dan bahkan vendor hadiah korporat untuk memenuhi berbagai fungsi:

Kumpulkan informasi tentang preferensi hadiah, alamat, detail kontak lainnya, dan waktu yang diharapkan untuk menerima hadiah

Berikan klien Anda beberapa pilihan hadiah untuk dipilih melalui jajak pendapat dinamis atau pertanyaan pilihan ganda

Kumpulkan informasi pribadi dari mitra untuk diukir pada hadiah korporat

Dapatkan penawaran, anggaran, opsi hadiah korporat, dan fitur personalisasi dengan mengirimkan formulir ke vendor Anda

Buat formulir umpan balik tentang kepuasan karyawan, klien, dan mitra terhadap hadiah korporat yang dikirimkan

Lacak pengeluaran secara langsung saat hadiah dibeli—dengan bidang kustom. Anggota tim yang ditugaskan untuk tugas pembelian dapat mengunggah bukti pembelian dan menghubungkannya dengan penerima spesifik proyek atau kategori pemberian hadiah.

Manfaatkan Dashboard ClickUp untuk mendapatkan wawasan real-time tentang alokasi anggaran dan tren pengeluaran Anda. Anda dapat dengan mudah memantau berapa banyak yang telah dihabiskan di setiap kategori dan mengidentifikasi area yang perlu disesuaikan untuk tetap berada dalam anggaran pemberian hadiah secara keseluruhan.

3. Sederhanakan pemberian hadiah korporat untuk tim HR

Dengan platform dukungan HR yang khusus seperti ClickUp HR Management Software, Anda dapat mengelola seluruh proses rekrutmen, penilaian kinerja, strategi pemberian hadiah, dan akuisisi talenta.

Gunakan perangkat lunak manajemen HR ClickUp untuk melacak kinerja, keterlibatan, dan pengembangan karyawan dengan tampilan yang dapat disesuaikan, sehingga memudahkan Anda untuk menyelaraskan tenaga kerja Anda Perangkat Lunak Manajemen HR ClickUp

Inilah semua yang dapat dilakukan oleh perangkat lunak HR ini untuk Anda:

Rencanakan, capai, dan pantau tujuan HR Anda di satu tempat

Tarik talenta terbaik dengan sistem yang mengorganisir kandidat, aplikasi, dan upaya pemasaran

Hemat waktu dengan templat HR , status kustom, dan otomatisasi yang memproses kandidat melalui pipeline Anda secara otomatis

Bantu karyawan baru untuk berkontribusi lebih cepat dengan solusi onboarding yang membekali mereka untuk sukses

Sederhanakan pelatihan dengan tugas yang dapat dilacak, dokumen, komentar untuk kolaborasi, dan umpan balik

Gabungkan platform ini dengan ClickUp Docs untuk brainstorming dan mencatat ide-ide pemberian hadiah bersama tim Anda secara real-time. Anda juga dapat menggunakannya untuk menyimpan informasi tentang waktu pengiriman vendor (berapa lama mereka membutuhkan waktu untuk memenuhi pesanan) dan riwayat pesanan sebelumnya untuk setiap vendor. Hal ini membantu dalam perencanaan dan menghindari kejutan di menit-menit terakhir.

Ace Corporate Gifting dengan ClickUp

Ketika dilakukan dengan penuh pertimbangan, pemberian hadiah korporat melampaui sekadar kotak dan pita!

Hal ini menjadi alat strategis untuk menumbuhkan rasa apresiasi, memperkuat loyalitas, dan meninggalkan kesan positif yang bertahan lama. Karyawan Anda akan merasa dihargai dan termotivasi ketika menerima hadiah yang dipilih dengan baik yang mengakui kerja keras dan kontribusi mereka.

Klien Anda merasa dihargai dan lebih cenderung untuk melanjutkan kemitraan yang sukses dengan organisasi Anda.

Namun, mengelola program pemberian hadiah korporat yang sukses bisa menjadi tantangan, terutama bagi organisasi besar. Mengelola anggaran, melacak detail, dan memastikan pengiriman tepat waktu ke banyak penerima dapat dengan cepat menjadi beban yang berat.

ClickUp memungkinkan Anda membuat proyek khusus untuk setiap siklus pemberian hadiah. Platform ini secara efektif mengelola proses, mulai dari brainstorming ide hadiah, melacak pengiriman, dan mengukur kepuasan penerima hingga kolaborasi antar anggota tim.

Selain itu, gunakan platform ini untuk komunikasi dengan vendor dan pastikan Anda tetap dalam anggaran dengan fitur manajemen sumber daya yang terintegrasi.

Daftar ke ClickUp hari ini!

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

1. Apa tren pemberian hadiah korporat untuk tahun 2024?

Tren pemberian hadiah paling populer untuk tahun 2024 meliputi hadiah bisnis dengan produk berkelanjutan, membeli hadiah dari usaha kecil, merancang hadiah perawatan diri, dan banyak lagi.

2. Apa itu barang hadiah korporat?

Hadiah korporat adalah hadiah simbolis yang diberikan perusahaan kepada klien, karyawan, atau mitra sebagai tanda baik, seringkali dilengkapi dengan logo atau branding perusahaan.

3. Apa yang dianggap sebagai hadiah bisnis yang pantas?

Hadiah bisnis yang tepat mempertimbangkan posisi penerima dan preferensi budaya mereka, serta selaras dengan kebijakan perusahaan dalam memberikan hadiah. Hadiah tidak boleh berlebihan atau menimbulkan konflik kepentingan.