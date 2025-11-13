13 Alternatif Microsoft Teams Terbaik untuk Kolaborasi

Microsoft Teams adalah alat kolaborasi yang sangat berguna, terutama bagi mereka yang menggunakan ekosistem Microsoft. Namun, setiap tim memiliki kebutuhan yang unik, dan beberapa di antaranya mungkin lebih menyukai platform dengan antarmuka yang berbeda, fleksibilitas yang lebih besar, atau fitur yang disesuaikan agar lebih sesuai dengan alur kerja mereka.

Alat kolaborasi yang tepat seharusnya dapat meningkatkan produktivitas dan komunikasi dengan mudah. Baik Anda mencari desain yang lebih intuitif, notifikasi yang lebih cerdas, atau fitur manajemen tugas bawaan yang sesuai dengan gaya tim Anda, ada banyak pilihan yang tersedia.

Panduan ini membahas 13 alternatif Microsoft Teams, masing-masing dirancang untuk membantu tim Anda berkolaborasi dengan lebih efektif sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda.

Mengapa Memilih Alternatif Microsoft Teams?

Jika Microsoft Teams terasa membatasi, kemungkinan besar hal itu disebabkan karena platform tersebut tidak dirancang dengan mempertimbangkan manajemen proyek terintegrasi. Alternatif yang lebih baik seharusnya menawarkan lebih dari sekadar fitur pesan; platform tersebut harus membantu Anda mengatur pekerjaan dan memastikan tim tetap selaras dengan tujuan.

Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih alternatif Microsoft Teams:

Manajemen tugas bawaan: Buat, tetapkan, dan lacak tugas langsung dalam percakapan

Alur kerja yang dapat disesuaikan: Sesuaikan tampilan, status, dan otomatisasi agar sesuai dengan proses unik tim Anda

Kolaborasi dokumen yang fleksibel: Simpan file, komentar, dan perubahan di satu tempat (tidak perlu lagi mencari-cari)

Pemberitahuan yang lebih cerdas: Tetap terinformasi tanpa dibombardir oleh pemberitahuan yang tidak perlu

Tujuan dan pelaporan terintegrasi: Gunakan dasbor, pelacakan waktu, dan laporan untuk memantau kemajuan

Bantuan kerja berbasis AI: Ringkas obrolan, ambil wawasan penting, dan temukan informasi secara instan tanpa perlu menggulir tanpa henti

Masih menggunakan Microsoft Teams untuk saat ini? Simak tips dan trik Microsoft Teams ini untuk memaksimalkan penggunaannya sambil Anda mencari alternatif Teams yang lebih baik.

13 Alternatif Microsoft Teams Sekilas

Alat Pilihan Terbaik Untuk Fitur Unggulan Harga* ClickUp Manajemen proyek dan kolaborasi terintegrasi Manajemen tugas bawaan, papan tulis, bantuan berbasis AI, integrasi Microsoft Teams Tersedia paket gratis; Paket berbayar yang dapat disesuaikan untuk perusahaan Slack Obrolan tim yang andal & komunikasi spontan Slack Huddles untuk obrolan audio cepat dan integrasi aplikasi yang luas Tersedia paket gratis; Tersedia penyesuaian untuk perusahaan Zoom Konferensi video berkualitas tinggi & rapat virtual Panggilan video HD, Zoom AI Companion Tersedia paket gratis; Tersedia penyesuaian untuk perusahaan Google Chat Integrasi yang mulus dengan Google Workspace Integrasi mendalam dengan Gmail dan Google Docs Tersedia paket gratis; Tersedia penyesuaian untuk perusahaan Discord Komunikasi tim yang santai & pembentukan komunitas Saluran suara, panggilan video dengan latensi rendah Tersedia paket gratis; Tersedia penyesuaian untuk perusahaan Chanty Obrolan tim yang sederhana dan intuitif Pencarian berbasis AI, riwayat pesan tak terbatas pada paket berbayar Tersedia paket gratis; Tersedia penyesuaian untuk perusahaan Mattermost Kolaborasi sumber terbuka dan dihosting sendiri Kontrol penuh atas data, hosting mandiri Tersedia paket gratis; Tersedia penyesuaian untuk perusahaan Rocket.Chat Pesan instan yang aman dan dihosting sendiri Pesan terenkripsi ujung ke ujung Tersedia paket gratis; Tersedia penyesuaian untuk perusahaan Webex dari Cisco Konferensi video kelas perusahaan & rapat yang aman Papan tulis virtual terintegrasi Tersedia paket gratis; Tersedia penyesuaian untuk perusahaan Pumble Pesan langsung dan berbagi file yang ringan Antarmuka sederhana, pesan instan, berbagi file yang efisien Tersedia paket gratis; Tersedia penyesuaian untuk perusahaan Twist Komunikasi yang terorganisir dan berbasis utas Pesan asinkron, bebas gangguan, percakapan berurutan Tersedia paket gratis; Tersedia penyesuaian untuk perusahaan Flock Obrolan tim terintegrasi & manajemen tugas Daftar tugas dan pengingat bawaan, akses tamu Tersedia paket gratis; Tersedia penyesuaian untuk perusahaan RingEX Komunikasi terpadu dengan obrolan video & panggilan Panggilan video grup, pesan langsung, berbagi file yang aman Penetapan harga khusus

Alternatif Microsoft Teams Terbaik yang Bisa Digunakan

Berikut adalah alternatif Microsoft Teams terbaik untuk menjaga komunikasi tetap lancar.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk manajemen proyek dan kolaborasi terintegrasi)

Bagaimana jika komunikasi tim, manajemen proyek, dan kolaborasi dapat dilakukan di satu tempat tanpa harus berpindah-pindah dan kehilangan produktivitas?

Itulah tepatnya yang dilakukan ClickUp. Aplikasi ini menggabungkan fitur pesan, tugas, dokumen, dan papan tulis interaktif dalam satu platform, dengan dukungan AI untuk meningkatkan alur kerja Anda.

Misalnya, dengan ClickUp Chat, Anda dapat membuat tugas baru langsung dari jendela obrolan atau bahkan membiarkan AI mengubah poin tindakan menjadi tugas secara instan.

AI terintegrasi juga merangkum obrolan panjang agar Anda dapat dengan cepat mengetahui perkembangan terbaru dan menyoroti tugas-tugas yang harus diselesaikan. Selain itu, SyncUps memungkinkan Anda memulai panggilan video dengan anggota tim individu atau kelompok untuk percakapan singkat, pembaruan proyek, dan transfer pengetahuan. Anda dapat merekam panggilan ini dan berbagi layar untuk kolaborasi yang lebih baik.

Ubah diskusi tim yang penting langsung menjadi tugas dari ClickUp Chat

Saat membahas ide-ide yang rumit, rekam layar Anda dengan ClickUp Clips daripada mengetik penjelasan panjang lebar. Bagikan langsung di obrolan atau lampirkan ke tugas, sehingga informasi pendukung selalu tersedia saat dibutuhkan.

Bagikan ide dengan konteks yang jelas menggunakan ClickUp Clips

Saat ide-ide membutuhkan ruang untuk berkembang, ClickUp Whiteboards membantu tim Anda memetakan konsep, menghubungkan ide dengan tugas, dan berkolaborasi secara visual. Anda dapat menambahkan catatan tempel, teks, bentuk, dan gambar untuk memetakan pemikiran dan mengatur konsep, sangat cocok untuk sesi brainstorming, pemetaan pikiran, dan perencanaan strategi.

Sederhanakan kolaborasi visual dengan tim Anda menggunakan ClickUp Whiteboards

Saat tiba waktunya untuk mengubah diskusi menjadi rencana terstruktur, ClickUp Docs menjaga semuanya tetap terorganisir dan terhubung dengan pekerjaan Anda, baik itu catatan rapat, rencana proyek, atau wiki. Sementara fitur pengeditan real-time memungkinkan beberapa anggota tim mengerjakan dokumen yang sama secara bersamaan, riwayat halaman membantu menjaga kontrol versi.

Opsi penataan, seperti header, tabel, poin-poin, keterangan, dan penyisipan, membuat dokumen terlihat menarik, sedangkan perintah garis miring (/) dapat menyisipkan elemen seperti gambar, tautan, atau tugas.

Atur dokumen, catatan, dan rencana terpenting Anda dengan ClickUp Docs

Terakhir, rapat tidak harus berakhir dengan catatan yang berantakan atau tindak lanjut yang terlupakan. Dengan ClickUp Meetings, Anda dapat mencatat keputusan penting, menugaskan tugas secara real-time, membuat daftar periksa item yang belum diselesaikan, dan bahkan mengatur tugas berulang untuk membagikan agenda rapat kepada pemangku kepentingan.

Ubah tugas rapat Anda menjadi tugas berulang dengan ClickUp Meetings

Integrasi ClickUp dengan Microsoft Teams memungkinkan Anda mengelola pekerjaan tanpa perlu berpindah aplikasi. Ubah percakapan tim menjadi tugas, perbarui proyek, dan terima notifikasi ClickUp, semuanya langsung dari dalam Teams.

ClickUp Brain, asisten AI milik ClickUp, menghubungkan semua hal di dalam ruang kerja Anda. Ia mengambil informasi yang relevan secara instan dari tugas, dokumen, dan diskusi sebelumnya, sehingga Anda tidak perlu lagi mencari-cari di antara berkas-berkas.

Selain membantu Anda menulis email, membuat kerangka laporan, dan segala hal di antaranya, aplikasi ini mengambil detail tugas yang tertunda dari daftar Anda dan memungkinkan Anda memprioritaskan berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensi.

Temukan wawasan penting, tindak lanjut, pembaruan proyek, dan kemajuan dengan ClickUp Brain

📍Saran lain yang bisa dicoba: Rangkum rapat ini dan buat daftar tindakan yang harus dilakukan beserta penanggung jawab dan tenggat waktunya

Ubah obrolan ini menjadi tugas dan prioritaskan berdasarkan tingkat urgensi

Buat draf pembaruan proyek menggunakan kemajuan tugas terbaru dan hambatan yang ada

Analisis percakapan ini dan sarankan tiga langkah selanjutnya untuk melanjutkan

Fitur terbaik ClickUp

Pengorganisasian dan pelacakan tugas yang efisien: Atur, prioritaskan, dan lacak pekerjaan dengan status kustom, tanggal jatuh tempo, dan otomatisasi menggunakan Atur, prioritaskan, dan lacak pekerjaan dengan status kustom, tanggal jatuh tempo, dan otomatisasi menggunakan ClickUp Tasks, yang terintegrasi langsung dengan obrolan

Akuntabilitas dan kejelasan: Pastikan tidak ada tugas yang terlewat dengan fitur Pastikan tidak ada tugas yang terlewat dengan fitur ClickUp Assign Comments

Catat dan tautkan ide: Dapatkan transkrip dan daftar tindakan yang didukung AI untuk semua rapat, lalu tautkan ke tugas, orang, atau dokumen dengan Dapatkan transkrip dan daftar tindakan yang didukung AI untuk semua rapat, lalu tautkan ke tugas, orang, atau dokumen dengan ClickUp AI Notetaker

Keterbatasan ClickUp

Beberapa pengguna merasa fitur-fitur yang begitu banyak terasa membingungkan pada awalnya

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

📮 ClickUp Insight: Kami baru-baru ini menemukan bahwa sekitar 33% pekerja pengetahuan mengirim pesan kepada 1 hingga 3 orang setiap hari untuk mendapatkan konteks yang mereka butuhkan. Tapi bagaimana jika semua informasi sudah didokumentasikan dan siap diakses? Dengan AI Knowledge Manager dari ClickUp Brain di sisi Anda, pergantian konteks menjadi hal yang sudah berlalu. Cukup ajukan pertanyaan langsung dari ruang kerja Anda, dan ClickUp Brain akan menampilkan informasi dari ruang kerja Anda dan/atau aplikasi pihak ketiga yang terhubung!

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Berikut ini ulasan dari G2:

ClickUp adalah alat manajemen proyek yang sangat fleksibel dan kuat yang sangat sesuai dengan kebutuhan tim pengembangan saya. Kemampuan untuk menyesuaikan alur kerja, mengotomatiskan proses, dan terintegrasi dengan mulus dengan alat lain menjadikannya bagian penting dari operasi harian kami. Berbagai tampilan (daftar, papan, dan kalender) memungkinkan pengelolaan tugas yang efisien, dan fitur dokumentasi bawaan membantu menyimpan semuanya di satu tempat. Kecepatan dan keandalan platform ini memastikan bahwa proyek kami tetap berjalan sesuai rencana tanpa gangguan.

2. Slack (Pilihan terbaik untuk obrolan tim yang andal dan integrasi)

melalui Slack

Slack mengatur semuanya ke dalam saluran khusus, sehingga percakapan Anda tetap terfokus dan rapi. Integrasi dengan lebih dari 2.600 aplikasi, seperti Google Drive dan Office 365, memastikan Anda dapat berbagi file, mengelola tugas, dan berkolaborasi di satu tempat.

Fitur pencarian lanjutan di alternatif Microsoft Teams ini memudahkan Anda menemukan pesan atau file lama. Untuk obrolan cepat, tersedia Huddles untuk panggilan suara dan Clips untuk pesan video, sehingga komunikasi menjadi lebih cepat dan lebih personal.

Fitur terbaik Slack

Kolaborasi eksternal: Bekerja sama dengan mitra atau klien eksternal secara langsung di dalam Slack menggunakan Slack Connect

Informasi terpusat: Tandai diskusi atau dokumen penting yang perlu diakses oleh semua orang dengan pesan yang disematkan

Mode Fokus: Tetapkan batasan agar dapat fokus tanpa gangguan dengan menggunakan mode ‘Jangan Ganggu’

Keterbatasan Slack

Tidak memiliki fitur manajemen tugas bawaan—pengguna harus mengandalkan integrasi pihak ketiga (misalnya, ClickUp)

Harga Slack

Gratis

Pro: $7,25 per pengguna per bulan (Tagihan tahunan)

Business+: $12,50 per pengguna per bulan (Tagihan tahunan)

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Slack

G2 : 4,5/5 (lebih dari 34.000 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 23.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Slack?

Berikut ini ulasan dari Capterra:

Saya merasa fitur Huddle sangat berguna; sifatnya yang informal memungkinkan interaksi satu lawan satu yang cepat, yang dapat menyelesaikan masalah dengan lebih efisien daripada pesan teks.

3. Zoom (Pilihan terbaik untuk konferensi video dan panggilan berkualitas tinggi)

melalui Zoom

Zoom adalah alternatif Microsoft Teams yang populer lainnya. Aplikasi ini memudahkan rapat virtual, baik untuk rapat singkat maupun webinar besar. Zoom menyediakan video dan audio berkualitas HD sehingga diskusi terasa jelas dan alami, bahkan dengan hingga 1.000 peserta.

Berbagi layar dengan alat anotasi memudahkan Anda mempresentasikan informasi dan berkolaborasi dengan lebih baik. Untuk sesi yang lebih interaktif, ‘Breakout Rooms’ membagi rapat menjadi diskusi-diskusi yang lebih kecil.

AI Companion dari Zoom merangkum poin-poin penting dan tindakan yang perlu dilakukan agar tidak ada yang terlewat.

Fitur terbaik Zoom

Ringkasan berbasis AI: Buat ringkasan yang mencakup Buat ringkasan yang mencakup agenda rapat , ringkasan, dan tindakan yang harus dilakukan

Papan tulis berbasis cloud: Lakukan brainstorming, rencanakan, dan berkolaborasi secara visual dengan ‘Zoom Whiteboards’ yang disimpan untuk referensi di masa mendatang

Tampilan imersif: Libatkan peserta dengan tampilan imersif yang menempatkan semua orang dalam lingkungan virtual bersama

Keterbatasan Zoom

Tindak lanjut dilakukan secara manual; catatan harus dibuat secara terpisah, dan Zoom tidak secara otomatis membuat tugas dari diskusi

Add-on seperti Zoom Docs, Whiteboards, dan Webinars dikenakan biaya tambahan

Harga Zoom

Gratis

Pro: Mulai dari $15,99 per bulan per pengguna

Bisnis: Mulai dari $21,99/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Zoom

G2: 4,5/5 (lebih dari 56.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 14.000 ulasan)

💫 Fakta Menarik: Pendiri Zoom, Eric Yuan, mendapat 35 penolakan saat mempresentasikan idenya. Kini, seluruh dunia berkata, ‘Ayo bergabung dalam panggilan Zoom.’ 💻

4. Google Chat (Pilihan terbaik untuk integrasi yang mulus dengan Google Workspace)

melalui Google Chat

Google Chat adalah alternatif Microsoft Teams gratis yang membantu mengatur komunikasi tim bagi pengguna Google Workspace. Ruang (Spaces) berfungsi sebagai pusat khusus tempat tim dapat berkolaborasi dalam proyek, berbagi file, dan melakukan diskusi berurutan.

Fitur ‘Smart Compose’ menyarankan pesan saat Anda mengetik, sehingga membantu menghemat waktu dan mengurangi kesalahan. Dan jika obrolan tidak cukup, ‘Huddles’ memungkinkan Anda langsung melakukan panggilan suara langsung dari jendela obrolan.

Fitur terbaik Google Chat

Thread dalam pesan: Jaga agar diskusi tetap teratur dengan fitur thread dalam pesan, sehingga memudahkan Anda untuk menanggapi pesan tertentu

Dukungan obrolan eksternal: Berkomunikasi dengan orang di luar organisasi Anda sambil tetap menjaga kontrol keamanan dan izin

Pemberitahuan khusus: Atur pemberitahuan khusus untuk percakapan penting dan nonaktifkan pemberitahuan lainnya agar tetap fokus

Batasan Google Chat

Memiliki integrasi yang terbatas dan bergantung pada aplikasi Google lainnya (Docs, Sheets, dll.) untuk fungsionalitas tambahan

Harga Google Chat

Termasuk dalam Google Workspace

Peringkat dan ulasan Google Chat

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 2.300 ulasan)

🔍 Tahukah Anda: Google Chat awalnya bernama Hangouts Chat, diluncurkan pada 9 Maret 2017. Nama tersebut berubah menjadi Google Chat pada tahun 2020 dan eksklusif untuk pengguna Workspace hingga tahun 2021. Pada 1 November 2022, Google Chat sepenuhnya menggantikan Hangouts.

5. Discord (Pilihan terbaik untuk komunitas dan kolaborasi tim yang santai)

melalui Discord

Discord memastikan percakapan tetap lancar, baik saat Anda mengobrol dengan tim kecil maupun mengelola komunitas besar. Server dan saluran yang terorganisir membantu menjaga diskusi tetap fokus, baik untuk pekerjaan, bermain game, maupun minat bersama. Discord merupakan alternatif Microsoft Teams yang populer, terutama bagi komunitas.

Komunikasi tim juga menjadi lebih mudah dengan fitur berbagi file dan menandai pesan untuk pembaruan penting.

Fitur terbaik Discord

Saluran Panggung: Selenggarakan acara audio berskala besar dengan ‘Saluran Panggung’ yang dirancang untuk rapat umum dan sesi tanya jawab

Bot kustom: Otomatiskan tugas dan kelola obrolan secara efektif menggunakan bot kustom dan integrasi

Go Live untuk berbagi layar: Bagikan layar secara langsung dengan Go Live, yang menawarkan berbagi layar dengan latensi rendah untuk hingga 50 pengguna

Keterbatasan Discord

Beberapa opsi penyesuaian server tingkat lanjut memerlukan langganan Nitro, yang bisa menjadi kendala bagi komunitas kecil dengan anggaran terbatas

Harga Discord

Gratis

Nitro Basic: $2,99/bulan

Nitro: $9,99/bulan

Peringkat dan ulasan Discord:

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 490 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Discord?

Berikut ini ulasan dari Capterra:

Anda dapat tetap menikmati panggilan suara dan video berkualitas tinggi meskipun ada banyak orang dalam panggilan tersebut.

6. Chanty (Pilihan terbaik untuk obrolan tim yang sederhana dan intuitif)

via Chanty

Chanty membantu menghilangkan komunikasi tim yang tersebar dengan menyimpan pesan, tugas, dan file dalam satu pusat yang terstruktur. Alih-alih menyalin tugas antar aplikasi, Anda dapat mengubah pesan apa pun menjadi item tindakan, menugaskan tugas tersebut, dan melacaknya menggunakan papan Kanban.

Saat perlu melakukan panggilan cepat, fitur rapat suara dan video bawaan dengan berbagi layar membuat kolaborasi menjadi lancar. Baik saat mengirim pesan suara, berbagi potongan kode, atau mengelola tugas harian, alternatif Microsoft Teams ini memastikan pekerjaan berjalan lancar.

Fitur terbaik Chanty

Peran dan izin: Kendalikan siapa yang dapat mengakses, mengedit, atau mengelola obrolan dan tugas dengan peran pengguna yang dapat disesuaikan

Ruang tim khusus: Buat ruang pribadi atau publik untuk menjaga agar diskusi tetap fokus dan relevan dengan proyek atau tim tertentu

Riwayat pesan tanpa batas: Akses semua percakapan sebelumnya tanpa perlu khawatir tentang batas penyimpanan atau pesan yang hilang

Keterbatasan Chanty

Chanty tidak memiliki fitur berbagi file yang terlalu lengkap dibandingkan dengan fitur lainnya. Aplikasi ini juga dibatasi oleh ukuran file yang dapat Anda unggah

Harga Chanty

Gratis selamanya

Bisnis: $4 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Chanty

G2 : 4,5/5 (lebih dari 50 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 30 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Chanty?

Berikut ini ulasan dari G2:

Chanty menawarkan pesan instan yang cepat dan panggilan audio/video yang stabil, yang telah secara signifikan meningkatkan komunikasi tim kami. Pesan terjadwal membantu mengelola percakapan lintas zona waktu dan menjaga tim tetap terorganisir.

📮ClickUp Insight: Sekitar 41% profesional lebih memilih pesan instan untuk komunikasi tim. Meskipun menawarkan pertukaran pesan yang cepat dan efisien, pesan sering tersebar di berbagai saluran, utas, atau pesan langsung, sehingga menyulitkan pencarian informasi di kemudian hari. Dengan solusi terintegrasi seperti ClickUp Chat, utas obrolan Anda dipetakan ke proyek dan tugas tertentu, sehingga percakapan Anda tetap dalam konteks dan mudah diakses.

7. Mattermost (Pilihan terbaik bagi penggemar platform sumber terbuka)

melalui Mattermost

Mattermost adalah platform kolaborasi yang dirancang untuk tim teknis yang membutuhkan kendali penuh atas alur kerja dan keamanan mereka. Pengembang dapat dengan mudah berbagi dan meninjau potongan kode langsung di dalam obrolan dengan fitur penyorotan sintaks bawaan.

Baik Anda sedang menangani respons insiden, alur kerja DevOps, atau hanya membutuhkan platform pesan bisnis yang lebih dapat disesuaikan, alternatif Microsoft Teams ini memberikan fleksibilitas dan keamanan untuk melakukannya sesuai keinginan Anda.

Fitur terbaik Mattermost

Panduan untuk otomatisasi alur kerja: Terapkan proses yang dapat diulang dengan daftar periksa yang telah ditentukan, pemicu otomatis, pembaruan status, dan laporan retrospektif

Penerapan yang dihosting sendiri: Pertahankan kendali penuh atas privasi data, keamanan, dan kepatuhan dengan opsi hosting di lokasi

Integrasi dan otomatisasi: Terhubung dengan alat seperti GitHub, Jenkins, Jira, dan ServiceNow, serta gunakan perintah slash dan bot untuk mengotomatisasi tugas

Keterbatasan Mattermost

Aplikasi ini bisa memakan banyak sumber daya, dan pengalaman pengguna aplikasinya di perangkat seluler tidak sehalus platform pesan instan lainnya

Harga Mattermost:

Gratis (Versi yang dihosting sendiri)

Profesional: $10 per pengguna per bulan (ditagih per tahun)

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Mattermost

G2 : 4,3/5 (lebih dari 330 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 160 ulasan)

8. Rocket. Chat (Pilihan terbaik untuk pesan aman yang dihosting sendiri)

Rocket. Chat adalah alternatif Microsoft Teams berbasis open-source lainnya yang mengutamakan keamanan dan penyesuaian. Pengguna juga dapat menandai dan menandai pesan sebagai favorit untuk akses yang mudah, memformat teks dengan dukungan Markdown, serta mengelola interaksi pelanggan melalui dasbor omnichannel.

Platform ini sangat dapat disesuaikan dengan opsi white-labeling, pasar untuk plugin pihak ketiga, dan webhook REST API untuk otomatisasi alur kerja. Platform ini dapat diimplementasikan sebagai solusi cloud hibrida atau self-hosted, sehingga menjamin fleksibilitas.

Fitur terbaik Rocket. Chat

Chatbot AI: Otomatiskan respons untuk layanan pelanggan dengan chatbot

Routing cerdas: Alokasikan pertanyaan pelanggan ke agen yang tepat berdasarkan aturan yang telah ditentukan

Dukungan multi-tenancy: Kelola beberapa organisasi dalam satu Rocket. Antarmuka obrolan

Rocket. Batasan obrolan

Pengguna melaporkan beberapa kendala, seperti kerumitan dalam pengaturan dan konfigurasi awal, serta persyaratan server yang memakan banyak sumber daya untuk hosting mandiri

Harga Rocket. Chat

Gratis

Pro: $4 per pengguna per bulan (ditagih per tahun)

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Rocket. Chat:

G2 : 4,2/5 (lebih dari 330 ulasan)

Capterra: 4,3/5 (lebih dari 150 ulasan)

9. Webex by Cisco (Pilihan terbaik untuk konferensi video tingkat perusahaan)

melalui Webex dari Cisco

Cisco Webex Teams adalah alat konferensi video kelas perusahaan dengan fitur kolaborasi canggih. Untuk panggilan, platform ini menyediakan sistem PBX berbasis cloud dengan konektivitas PSTN, transkripsi pesan suara, dan fitur handoff perangkat untuk komunikasi tanpa gangguan.

Tim dapat berkolaborasi di ruang obrolan khusus, menggunakan papan tulis terintegrasi, dan mengatur proyek melalui ruang dan tim. Webex Assistant juga meningkatkan produktivitas dengan menghasilkan ringkasan rapat otomatis dan daftar tindakan.

Dengan Webex, pengguna dapat bergabung dalam rapat dengan mudah dari perangkat apa pun, memastikan kolaborasi jarak jauh yang lancar.

Fitur terbaik Webex

Penghilang kebisingan berbasis AI: Tingkatkan kejernihan audio dengan fitur penghilang kebisingan dan peningkatan kualitas suara berbasis AI

Interaksi dinamis : Gunakan pengenalan gerakan yang mengubah gerakan tangan menjadi emoji

Terjemahan bahasa: Terjemahkan bahasa secara real-time dengan layanan penerjemahan simultan selama rapat

Keterbatasan Webex

Beberapa pengguna melaporkan bahwa integrasi dengan sistem CRM dan otomatisasi pemasaran bisa menjadi proses yang memakan waktu dan rumit

Harga Webex

Gratis

Meet: $14,50 per pengguna per bulan

Paket: $250 per pengguna per bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Webex

G2 : 4,2/5 (lebih dari 18.000 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 7.000 ulasan)

10. Pumble (Pilihan terbaik untuk pesan langsung dan berbagi file yang ringan)

via Pumble

Pumble membuat komunikasi tim tetap sederhana dan teratur. Tidak seperti banyak platform lainnya, Pumble menawarkan fitur pesan dan berbagi file tanpa batas, sehingga Anda tidak akan kehilangan percakapan penting karena batasan.

Pemberitahuan dan pengingat cerdas memastikan Anda tidak pernah melewatkan pembaruan penting, sementara langkah-langkah keamanan yang kuat seperti SSO dan kepatuhan SOC 2 menjaga data Anda tetap aman.

Fitur terbaik Pumble

Akses tamu: Undang kolaborator eksternal ke saluran tertentu tanpa memberikan akses penuh ke ruang kerja

Pemberitahuan khusus: Atur pemberitahuan kata kunci, nonaktifkan suara saluran, atau terima pemberitahuan hanya untuk sebutan langsung

Riwayat obrolan tanpa batas: Akses semua pesan sebelumnya tanpa batasan, bahkan di paket gratis

Keterbatasan Pumble

Fitur pencarian di alternatif Microsoft Teams ini memerlukan kecocokan kata secara tepat, sehingga menyulitkan untuk menemukan informasi tanpa istilah yang tepat

Harga Pumble

Gratis

Pro: $2,99 per pengguna per bulan

Bisnis: $4,99 per pengguna per bulan

Enterprise: $7,99 per pengguna per bulan

Paket Produktivitas: $15,99 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan Pumble

G2: 4,6/5 (15+ ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 180 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Pumble?

Berikut ini ulasan dari G2:

Desain Pumble yang bersih dan intuitif memudahkan tim untuk menavigasi dan berkomunikasi.

11. Twist (Pilihan terbaik untuk komunikasi tim asinkron berbasis utas)

via Twist

Twist memungkinkan anggota tim untuk berpartisipasi dalam diskusi dan merespons sesuai kecepatan mereka sendiri, sehingga mengurangi tekanan untuk langsung membalas dan mendorong kerja yang mendalam. Filter pencarian lanjutan yang dimilikinya memudahkan pencarian percakapan sebelumnya, sehingga Anda dapat menemukan pesan tertentu berdasarkan kata kunci, tanggal, atau peserta.

Peran pengguna yang dapat disesuaikan membantu tim mengelola akses dan tanggung jawab, memastikan orang yang tepat melihat informasi yang tepat. Selain itu, otomatisasi check-in tim menghilangkan kebutuhan akan tindak lanjut manual dengan memposting utas pembaruan terjadwal.

Fitur terbaik Twist

Pengelolaan grup: Buat grup di dalam tim untuk mempermudah komunikasi dengan kelompok anggota tertentu

Integrasi email: Teruskan email langsung ke diskusi tertentu dengan alamat email unik yang ditetapkan untuk setiap utas dan saluran

Opsi penundaan: Terima pemberitahuan untuk semua obrolan, obrolan tertentu, atau hanya saat Anda disebutkan

Keterbatasan Twist

Balasan terhadap postingan tidak disusun dalam bentuk thread, sehingga pengguna harus menjelaskan konteksnya agar orang lain tahu postingan mana yang sedang mereka balas

Harga Twist

Gratis

Tanpa Batas: $8 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan Twist

G2 : 3,9/5 (15+ ulasan)

Capterra: 4,3/5 (lebih dari 35 ulasan)

12. Flock (Pilihan terbaik untuk manajemen tugas dan kolaborasi terintegrasi)

via Flock

Flock dilengkapi dengan fitur manajemen tugas bawaan untuk meningkatkan kolaborasi tim, memungkinkan pengguna untuk menugaskan tugas, menetapkan tenggat waktu, dan melacak kemajuan dalam obrolan.

Tim dapat berbagi file langsung dalam obrolan dan menggunakan fungsi pencarian terintegrasi untuk menemukan pesan, tautan, dan dokumen secara instan. Alternatif Microsoft Teams ini juga dilengkapi dengan fitur konversi email ke obrolan, yang memungkinkan pengguna meneruskan email ke saluran Flock.

Fitur terbaik Flock

Jajak pendapat dan pengingat bawaan: Kumpulkan umpan balik dengan mudah menggunakan jajak pendapat dan pengingat bawaan yang terintegrasi ke dalam obrolan

Pencarian file: Temukan informasi dengan cepat menggunakan pencarian cerdas untuk menemukan pesan, file, dan tautan

Daftar tugas yang dibuat secara otomatis: Ubah diskusi menjadi tindakan konkret dengan daftar tugas yang dibuat secara otomatis

Batasan Flock

Flock mungkin tidak terintegrasi dengan semua alat atau aplikasi spesifik yang diandalkan tim Anda, sehingga memerlukan solusi manual atau langkah tambahan

Harga Flock

Gratis

Pro: $4,50 per pengguna per bulan (ditagih per tahun)

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Flock:

G2 : 4,4/5 (lebih dari 250 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 300 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Flock?

Berikut ini ulasan dari G2:

Mudah dipasang dan digunakan, dengan sedikit bantuan dari manajemen untuk hampir semua aspek.

13. RingEX (Pilihan terbaik untuk komunikasi terpadu dengan obrolan video dan panggilan)

melalui RingEX

RingEX menggabungkan panggilan, rapat video, pesan, SMS, dan faks dalam satu aplikasi, serta dilengkapi asisten AI pribadi yang dapat mencatat detail panggilan, mentranskrip panggilan, menerjemahkan pesan, dan menyempurnakan tulisan.

Aplikasi ini mendukung lebih dari 400 integrasi dengan alat-alat populer seperti Salesforce, Google Workspace, Microsoft Teams, dan Zendesk.

Organisasi dapat menggunakan alternatif Microsoft Teams ini untuk menyesuaikan alur panggilan dan izin untuk berbagai lokasi.

Fitur terbaik RingEX

Ringkasan suara ke teks: Transkripsikan panggilan secara real-time dengan ringkasan suara ke teks yang didukung AI untuk rapat

Call flipping: Pindahkan panggilan yang sedang berlangsung antar perangkat, misalnya dari komputer desktop ke ponsel, tanpa terputus

Rapat video HD: Adakan konferensi video HD yang mendukung hingga 200 peserta, dilengkapi dengan fitur pencatatan otomatis dan pengurangan kebisingan

Batasan RingEX

Tidak ada penetapan tujuan atau pelacakan kinerja tim karena alat ini hanya berfokus pada riwayat komunikasi

Harga RingEX:

Core : $30 per pengguna per bulan (maksimal 100 pengguna)

Advanced : $35 per pengguna per bulan (maksimal 100 pengguna)

Ultra: $45 per pengguna per bulan (maksimal 100 pengguna)

Peringkat dan ulasan RingEX:

G2 : 4,1/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

Capterra: 4,2/5 (lebih dari 1.200 ulasan)

​​Ubah Cara Anda Berkolaborasi: Pilih ClickUp

Meskipun Microsoft Teams memiliki banyak fitur, seringkali ada kekurangan yang menghambat produktivitas tim Anda. Daripada menggabungkan berbagai aplikasi untuk memenuhi semua kebutuhan, beralihlah ke platform yang dapat melakukan semuanya.

ClickUp menggabungkan manajemen tugas yang andal, kolaborasi tim yang lancar, dan alat komunikasi yang kuat dalam satu ruang kerja terpadu yang didukung AI. Ini adalah pilihan terbaik Anda sebagai alternatif Microsoft Teams.

