Hambatan dalam Manajemen Proyek: 10 Strategi Pencegahan

Bayangkan ini: Anda menyusun rencana proyek yang sempurna, merinci semua hasil kerja, tenggat waktu, dan penanggung jawab. Alur kerjanya? Tepat. Jadwalnya? Sempurna. Timnya? Luar biasa. 🤩

Namun, di tengah jalan proyek, tim Anda mendapati rencana tersebut benar-benar berantakan. Dan tak ada cukup kafein di wilayah tiga negara bagian untuk mendorong Anda mencapai penyelesaian tepat waktu. ☕

Skenario ini sangat umum bagi manajer proyek, yang sering kali harus mengalihkan tugas, menunda tenggat waktu, dan meminta maaf kepada klien saat proyek mengalami keterlambatan. Penyebabnya? Hambatan, atau titik kemacetan yang memperlambat produksi.

Untuk membantu Anda memahami hambatan dengan lebih baik dan menghindarinya dalam proyek-proyek mendatang, kami akan membahas apa itu hambatan, cara mengidentifikasinya, dan cara melindungi semua proses bisnis Anda dari tekanan yang tidak perlu.

Apa itu Hambatan?

Istilah "bottleneck" merujuk pada segala hal yang mengganggu, menggagalkan, atau menunda rencana proyek Anda.

Bayangkan sebuah bottleneck secara harfiah: bagian sempit atau leher botol yang dirancang untuk memperlambat aliran cairan. Demikian pula, bottleneck dalam manajemen proyek berfungsi sebagai titik pembatasan—titik di mana ada terlalu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, namun tidak cukup sumber daya manusia, proses, dan sistem yang tersedia untuk mengatasinya. 🧐

Meskipun umum terjadi, hambatan dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi manajer proyek dan perusahaan secara keseluruhan. Ketika dipadukan dengan penundaan jadwal dan kenaikan biaya, hambatan memicu efek domino, yang mengakibatkan klien yang tidak puas, anggaran yang membengkak, rencana pemasaran yang dibatalkan, dan anggota tim yang frustrasi.

Jenis-jenis Hambatan

Tidak semua hambatan itu sama. Mengidentifikasi jenis hambatan yang Anda hadapi dapat membantu Anda menyelesaikannya dengan lebih cepat dan efektif. 💡

Berikut adalah jenis-jenis hambatan utama yang kemungkinan besar akan Anda temui dalam proyek atau proses produksi Anda:

Jenis hambatan Deskripsi Contoh Hambatan jangka pendek Penurunan sementara yang disebabkan oleh lonjakan permintaan, ketidakhadiran staf, atau tren musiman. Tim dukungan pelanggan yang kewalahan selama minggu peluncuran produk. Hambatan jangka panjang Masalah yang terus berlanjut yang berakar pada sistem, alat, atau proses yang sudah ketinggalan zaman dan tidak mampu mengikuti beban kerja. Mengandalkan perangkat lunak lama yang tidak mampu mendukung ukuran tim atau volume proyek Anda saat ini. Hambatan yang disebabkan oleh faktor manusia Terjadi ketika tidak ada cukup anggota tim—atau anggota tim yang tepat—untuk menangani beban kerja. Ketiadaan spesialis menunda serah terima ke fase proyek berikutnya. Hambatan proses Satu langkah yang tidak efisien dalam alur kerja dapat menghambat seluruh proses lainnya. Rantai persetujuan dengan terlalu banyak titik pemeriksaan atau waktu penyelesaian yang lambat. Hambatan kapasitas Hambatan ini terjadi ketika alat, sistem, atau tim beroperasi pada kapasitas penuh tetapi tidak dapat memenuhi permintaan. Sebuah mesin utama di jalur produksi beroperasi lebih lambat daripada yang lain, sehingga menghambat produksi. Hambatan input/output Penundaan yang disebabkan oleh ketidak Tersediaannya masukan (seperti bahan atau data) atau oleh lambatnya pergerakan keluaran ke fase berikutnya. Penundaan pengiriman dari vendor menyebabkan proyek terhenti, atau keterbatasan ruang penyimpanan menunda pengiriman produk.

Mengidentifikasi jenis hambatan adalah langkah pertama untuk mengatasinya—dan memastikan hambatan tersebut tidak muncul lagi. 🚫

🌟 Template Unggulan Template Analisis Penyebab Utama ClickUp membuat proses mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam alur kerja Anda menjadi jauh lebih mudah. Alih-alih memulai dari awal setiap kali ada masalah, Anda cukup mengikuti langkah-langkah panduan dalam template ini—jelaskan masalahnya, telusuri penyebabnya, dan rencanakan solusinya. Struktur ini memastikan semua pihak berada di halaman yang sama dan membantu Anda menemukan akar masalah yang sebenarnya dengan lebih cepat. Selain itu, menggunakan proses yang sama setiap kali akan membantu Anda mengenali pola dan menyelesaikan masalah dengan lebih efisien.

Dampak Hambatan dalam Operasional Anda

Sebuah hambatan dapat menimbulkan kekacauan pada proyek Anda (dan, seiring waktu, seluruh perusahaan Anda). Namun, hambatan bervariasi tergantung pada ukuran, cakupan, dan jadwal rencana proyek awal Anda.

Mari kita lihat beberapa konsekuensi umum dari hambatan yang perlu Anda ketahui:

Keterlambatan tenggat waktu

Jika beban kerja terlalu banyak sementara sumber daya manusia dan/atau proses yang tersedia tidak mencukupi, memenuhi tenggat waktu proyek menjadi hampir mustahil. Misalnya, hambatan dalam proses manufaktur dapat menunda seluruh lini produksi, yang pada gilirannya menunda peluncuran produk akhir.

Dalam manajemen proyek, tenggat waktu yang terlewat atau tugas yang dialihkan dapat menyebabkan waktu tunggu yang lama di antara anggota tim. Jika seorang karyawan terlambat menyerahkan laporan, atasannya harus menunda proses peninjauan, yang menghambat tim desain grafis untuk memulai pekerjaan tepat waktu. Akibatnya? Pilihannya adalah bergegas menyelesaikan pekerjaan di menit-menit terakhir, atau menyerahkan laporan terlambat kepada klien akhir.

Melebihi anggaran

Mengalami hambatan adalah salah satu cara termudah untuk melebihi anggaran. Misalnya, jika Anda mengalami hambatan dalam rantai pasokan, Anda harus mencari pemasok lain atau melakukan pemesanan mendesak. Hal ini dengan cepat meningkatkan biaya bahan baku, sehingga total biaya produksi melebihi anggaran.

💡Tips Pro: Manfaatkan kecerdasan buatan (AI) dalam manajemen proyek untuk tetap mengutamakan prioritas Anda dan mendeteksi hambatan sebelum menjadi masalah yang lebih besar.

Tingkat pergantian karyawan yang tinggi

Tidak ada yang ingin bekerja dalam kondisi stres yang terus-menerus, miskomunikasi, dan tenggat waktu yang terus diubah. Jika hambatan proyek membuat anggota tim bekerja di batas kemampuan maksimal, hal ini dapat dengan cepat menyebabkan frustrasi dan kelelahan.

Menurut laporan State of the Workforce dari Gallup, hampir setengah (44%) pekerja merasa stres setiap hari. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat pergantian karyawan, yang mungkin menjadi alasan mengapa 51% karyawan secara aktif mencari pekerjaan lain. Pelajaran yang dapat dipetik: Jika Anda ingin mempertahankan talenta terbaik, cegah kemacetan sebelum terjadi. Artinya, kurangi lembur, alokasikan kembali tugas berdasarkan kapasitas, atau hindari proyek yang berantakan sama sekali.

Hubungan yang tegang dengan vendor dan klien

Mengalami hambatan umum sepanjang proses produksi dapat merusak hubungan Anda dengan pemasok atau vendor. Misalnya, meskipun beberapa pesanan tambahan memang menyenangkan, pesanan mendadak yang terus-menerus dapat dengan cepat menjadi melelahkan. Selain itu, jika hambatan tersebut menyebabkan Anda terlambat membayar, Anda mungkin akan masuk daftar hitam dari vendor tepercaya.

Langkah-Langkah Praktis untuk Mengidentifikasi dan Mengelola Hambatan

Apakah Anda menduga hambatan mengancam bisnis Anda? Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk melakukan analisis hambatan pada alur kerja proyek Anda. 🔍

1. Pahami hambatan Anda (dengan teknik 5 Whys)

Anda tidak dapat memperbaiki apa yang tidak Anda pahami sepenuhnya—dan diagnosis sekilas saja tidak akan cukup. Untuk benar-benar mengatasi hambatan, Anda perlu mengidentifikasi akar masalahnya. Di sinilah teknik 5 Whys berperan. 🧠

Metode ini membantu Anda melampaui gejala-gejala dan mengungkap apa yang sebenarnya memperlambat alur kerja Anda. Anda mulai dengan masalah yang dihadapi, lalu tanyakan “mengapa?” sebanyak lima kali—atau sebanyak yang diperlukan untuk sampai pada masalah sebenarnya.

Inilah gambaran umumnya: 🛠️ Masalah: Tim pengembangan melewati tenggat waktu sprint. 1️⃣ Mengapa? → Karena mereka memulai tugas lebih lambat dari yang direncanakan. 2️⃣ Mengapa? → Karena mereka menunggu desain final. 3️⃣ Mengapa? → Karena tinjauan desain tertunda. 4️⃣ Mengapa? → Karena pemangku kepentingan tidak jelas mengenai tenggat waktu tinjauan. 5️⃣ Mengapa? → Karena tidak ada jadwal yang jelas atau alur kerja komunikasi untuk persetujuan. 🎯 Penyebab utama: Kurangnya proses peninjauan dan persetujuan yang jelas.

Dengan menyelidiki “mengapa” di balik keterlambatan tersebut, Anda tidak lagi sekadar menangani masalah secara reaktif—Anda sedang membangun solusi jangka panjang. Baik itu masalah proses, kesenjangan komunikasi, atau ketidakseimbangan sumber daya, mengidentifikasi akar masalah kemacetan memberi Anda kejelasan untuk mengatasinya dengan percaya diri.

Jika Anda tidak yakin bagaimana memulainya, manfaatkan templat 5 Whys untuk membantu menyiapkan dasar-dasarnya.

💡Tips Pro: Gunakan Peta Pikiran ClickUp untuk mengatur ulang tugas dan langkah-langkah berdasarkan hierarki. Anda akan segera melihat cabang mana dari alur kerja Anda yang kelebihan beban atau tidak sinkron.

2. Peta proses Anda (dan visualisasikan akar masalahnya dengan Diagram Tulang Ikan)

Sebelum Anda dapat mengatasi hambatan, Anda perlu memahami gambaran keseluruhan proses Anda dan di mana proses mulai mengalami kendala. Di sinilah pemetaan proses berperan. 🗺️

Mulailah dengan membuat representasi visual alur kerja Anda dari awal hingga akhir. Hal ini memberi Anda gambaran menyeluruh tentang proyek Anda, menunjukkan dengan tepat langkah mana yang telah diselesaikan tepat waktu dan mana yang menyebabkan penumpukan pekerjaan. Dengan memetakan semuanya, Anda dapat mengidentifikasi di mana penundaan terjadi—dan yang lebih penting, mengapa hal itu terjadi.

Untuk menggali lebih dalam mengenai mengapa di balik suatu hambatan, cobalah menggunakan Diagram Tulang Ikan (juga dikenal sebagai diagram Ishikawa atau diagram sebab-akibat). Alat ini membantu Anda mengidentifikasi akar penyebab keterlambatan dengan membaginya ke dalam kategori seperti:

Sumber Daya Manusia : Apakah ada kesenjangan keterampilan, atau jumlah anggota tim yang tidak mencukupi?

Proses : Apakah langkah-langkahnya tidak efisien atau terlalu rumit?

Alat : Apakah perangkat lunak atau perangkat keras yang sudah usang memperlambat proses?

Bahan/Data : Apakah data masukan hilang atau salah?

Lingkungan: Apakah ada kondisi eksternal yang memengaruhi kemajuan?

Dapatkan templat gratis Template Diagram Ikan ClickUp klasik ini adalah langkah awal yang optimal menuju penyelesaian masalah

Dengan menggabungkan pemetaan proses dengan analisis akar masalah, Anda tidak hanya mengetahui di mana letak hambatan tersebut—tetapi juga mendapatkan wawasan tentang cara menghilangkannya secara permanen. 🧠💥

🧠 Tahukah Anda? Dalam sistem produksi jalur perakitan yang umum, hambatan memengaruhi kapasitas produksi, langkah-langkah proses, dan produksi secara keseluruhan, serta dapat menimbulkan masalah yang signifikan. Misalnya, di Toyota, sebuah robot pengelasan berhenti bekerja karena sekring putus. Dengan menggunakan teknik 5 Whys, tim menemukan bahwa akar masalahnya bukanlah sekring itu sendiri, melainkan filter yang hilang sehingga serpihan logam dapat masuk dan merusak pompa oli, yang menyebabkan kegagalan bantalan dan kelebihan beban sirkuit. Dengan mengidentifikasi dan memperbaiki penyebab sebenarnya, Toyota mencegah masalah tersebut terulang kembali, yang menggambarkan kekuatan analisis akar masalah.

3. Buat rencana perbaikan berkelanjutan

Setelah Anda mengidentifikasi hambatan dalam rencana proyek Anda, saatnya untuk melakukan penyesuaian. Identifikasi di mana Anda dapat menghilangkan ketidakefisienan dan redundansi, atau menyeimbangkan beban kerja di seluruh tim Anda. Menerapkan rencana perbaikan berkelanjutan dapat meningkatkan semangat tim, menjaga proyek tetap sesuai jadwal dan anggaran, serta memperkuat hubungan dengan klien dan vendor.

Metode Pencegahan Hambatan: 10 Cara untuk Tetap di Jalur yang Benar

Berikut adalah 10 strategi untuk menjaga rencana proyek Anda tetap pada jalurnya—serta alat manajemen beban kerja yang Anda butuhkan untuk mewujudkannya. 👏

1. Buat representasi visual alur kerja Anda

Cara terbaik untuk menghilangkan hambatan adalah dengan membuat visualisasi setiap langkah dalam rencana proyek Anda. Alur kerja visual memungkinkan Anda:

Identifikasi penundaan dalam pengambilan keputusan : Identifikasi di mana persetujuan, penandatanganan, atau ketidakjelasan tanggung jawab menghambat proses

Bedakan faktor sementara dengan masalah berulang : Identifikasi hambatan jangka pendek seperti ketidakhadiran staf atau keterlambatan pemasok, dibandingkan dengan inefisiensi jangka panjang

Pahami kompleksitas proses : Identifikasi langkah-langkah yang tidak perlu, pekerjaan yang tumpang tindih, atau tinjauan yang berlebihan

Lacak dampak terhadap waktu siklus: Meskipun pemetaan tidak secara langsung mengurangi waktu siklus, hal ini menunjukkan dengan tepat di mana waktu terbuang

ClickUp Whiteboards dapat membantu dalam hal ini dan menggambarkan alur kerja setiap proyek. Dari sana, anggota tim dapat membuat catatan, mengidentifikasi titik-titik kemacetan, atau bahkan menggambar alur kerja alternatif.

2. Ubah wawasan menjadi tugas tindak lanjut dan tetapkan kepemilikan yang jelas

🔍 Mengidentifikasi hambatan hanyalah langkah pertama—langkah kedua adalah mengambil tindakan untuk mengatasinya.

Setelah Anda memetakan alur kerja dan mengidentifikasi titik-titik masalah, langkah selanjutnya adalah membuat tugas-tugas yang jelas dan dapat dilaksanakan untuk mengatasinya. Baik itu memperbaiki proses peninjauan, mengotomatisasi langkah-langkah berulang, atau mendistribusikan kembali beban kerja, setiap perbaikan memerlukan struktur, tanggung jawab, dan tindak lanjut.

Tugas ClickUp memudahkan hal ini:

Buat tugas langsung dari tampilan alur kerja atau Whiteboard

Tentukan penanggung jawab yang jelas agar tidak ada kebingungan mengenai siapa yang bertanggung jawab

Tambahkan tenggat waktu dan prioritas untuk memastikan perbaikan tetap berjalan sesuai rencana

Gunakan Bidang Kustom untuk mengkategorikan tugas (misalnya, perbaikan cepat vs. perubahan proses jangka panjang)

Hubungkan tugas dengan proyek atau Dokumen terkait agar semua konteks tetap terpusat di satu tempat

Anda bahkan dapat menumpuk subtugas atau menggunakan daftar periksa untuk membagi perubahan besar menjadi langkah-langkah yang lebih mudah dikelola. Dengan pemantau tugas, semua pihak yang terlibat tetap mendapat informasi terbaru tanpa perlu bertukar pesan Slack atau email yang tak berujung.

📮ClickUp Insight: 92% pekerja menggunakan metode yang tidak konsisten untuk melacak tugas-tugas, yang mengakibatkan keputusan terlewatkan dan pelaksanaan tertunda. Baik Anda mengirim catatan tindak lanjut atau menggunakan spreadsheet, prosesnya sering kali terpisah-pisah dan tidak efisien. Solusi Manajemen Tugas ClickUp memastikan konversi percakapan menjadi tugas secara mulus—sehingga tim Anda dapat bertindak cepat dan tetap selaras.

3. Lakukan perencanaan kapasitas

Perencanaan kapasitas melibatkan perkiraan kebutuhan sumber daya untuk menyelesaikan suatu proyek (yaitu, orang, waktu, dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan). Sebagai bagian penting dari manajemen operasional yang baik, perencanaan kapasitas merupakan perhitungan antara pasokan dan permintaan, yang menghitung berapa banyak sumber daya yang Anda butuhkan dan berapa banyak sumber daya yang Anda miliki.

Untungnya, tampilan Workload di ClickUp memudahkan perencanaan kapasitas, sehingga Anda dapat melihat secara visual seberapa banyak pekerjaan yang dibagikan kepada setiap anggota tim. Dari sana, Anda dapat melihat kapasitas setiap anggota tim terkait dengan beban kerja mereka saat ini.

4. Buat diagram Gantt

Diagram Gantt adalah alat yang luar biasa yang memberikan gambaran visual tentang seluruh jadwal proyek untuk memaksimalkan produktivitas. Dengan Diagram Gantt ClickUp, Anda dapat melacak kemajuan proyek, mengelola tenggat waktu, dan mengidentifikasi potensi hambatan. Selain itu, Anda dapat membuat tampilan bertingkat untuk dengan mudah memprioritaskan tugas-tugas penting.

5. Pahami tugas-tugas yang saling bergantung

Salah satu penyebab utama hambatan adalah tugas yang saling bergantung (yaitu, tugas yang dapat menghalangi atau mencegah tugas lain dimulai). Dengan Fitur Ketergantungan ClickUp, Anda dapat membuat hubungan antara tugas atau dokumen. Cukup buat ketergantungan "menghalangi" atau "menunggu" agar tim Anda selalu memahami urutan operasi yang tepat.

6. Otomatiskan tugas-tugas yang berulang

Jika tim Anda kewalahan oleh tugas-tugas yang berulang, mengotomatiskan proses-proses tersebut adalah salah satu cara terbaik untuk mencegah kemacetan dan memastikan segala sesuatunya berjalan lancar.

Daripada menghabiskan waktu untuk pembaruan manual atau serah terima rutin, Anda dapat mengatur otomatisasi untuk menangani langkah-langkah ini—seperti secara otomatis menugaskan tugas, memperbarui status, atau menambahkan komentar saat pemicu tertentu terpenuhi.

ClickUp Automations dan Auto Pilot Agents memperluas kemampuan ini dengan mengelola alur kerja rutin di latar belakang, sehingga tim Anda dapat tetap fokus pada pekerjaan prioritas tinggi. Dengan alat-alat ini, Anda akan mengurangi keterlambatan, menghindari penumpukan pekerjaan yang tidak perlu, dan memastikan proyek Anda tetap berjalan sesuai rencana.

6. Manfaatkan templat perbaikan proses

Peningkatan proses membantu menentukan efisiensi sistem dan proses di dalam organisasi Anda. Dengan templat peningkatan proses, Anda dapat membuat rencana terkoordinasi untuk melakukan perubahan pada proyek Anda.

Misalnya, Anda dapat menggunakan Template Struktur Pembagian Pekerjaan (WBS) dari ClickUp ini untuk merinci dan merencanakan setiap aspek.

Pecah proyek kompleks menjadi tugas-tugas yang dapat dikelola dengan Template Struktur Pembagian Pekerjaan (WBS)

7. Bagi proyek menjadi tahapan-tahapan

Proyek yang berlangsung selama beberapa minggu—bahkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun—dapat terasa menakutkan. Untuk mencegah proyek besar berantakan, bagi proyek tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.

Menerapkan tonggak proyek akan membagi rencana Anda menjadi berbagai fase (misalnya, fase desain atau fase pengembangan), sehingga tim Anda tetap berada di jalur yang benar. Manfaatkan bagan tonggak untuk mendapatkan gambaran umum tingkat tinggi dari setiap fase proyek Anda. Kemudian, gunakan fitur status khusus ClickUp untuk terus memberi informasi terbaru kepada tim Anda saat Anda bekerja untuk mencapai setiap tonggak.

8. Prediksi hambatan di masa depan sebelum hambatan tersebut menghambat kemajuan Anda

🔮 Hambatan tidak selalu terlihat jelas—sampai hal itu terjadi. Namun, dengan data yang tepat, Anda dapat mengidentifikasinya sebelum menyebabkan penundaan.

Gunakan data proyek historis dan analisis tren untuk memprediksi di mana proses Anda mungkin mencapai batas kapasitas atau mengalami perlambatan. Cari pola seperti penundaan berulang pada tim tertentu, alat yang kewalahan, atau tenggat waktu yang sering terlewat.

Gunakan Dasbor dan grafik beban kerja ClickUp untuk:

Pantau pemanfaatan kapasitas dari waktu ke waktu

Identifikasi tren dalam waktu siklus dan penyelesaian tugas

Rencanakan lonjakan musiman atau pertumbuhan tim

Perkirakan kapan sistem Anda saat ini mungkin mencapai batas kemampuannya

Perencanaan proaktif memungkinkan Anda untuk menyisihkan cadangan waktu, mengalokasikan kembali sumber daya lebih awal, dan menyesuaikan skala proses tanpa mengorbankan kecepatan atau kualitas.

9. Terapkan pelacakan waktu

Salah satu alasan proyek gagal adalah karena tim meremehkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas. Untuk memastikan semua jadwal proyek akurat, manfaatkan fitur Pelacakan Waktu ClickUp. Anggota tim dapat dengan mudah mencatat waktu dari perangkat apa pun, mengedit entri, dan menambahkan catatan ke log waktu untuk membuat perkiraan waktu yang lebih akurat di masa mendatang.

Proyek tidak selalu melenceng dari jalur karena tim Anda tidak berkomunikasi. Sebaliknya, proyek mungkin melenceng karena mereka berkomunikasi di tempat yang salah. Jika tim Anda terpaksa harus menyortir email, pesan teks, dan saluran Slack untuk menemukan pembaruan terbaru tentang suatu proyek, hal itu tidak membantu Anda sama sekali.

Satukan komunikasi tim dalam satu ruang dengan ClickUp Chat dan bagikan pembaruan, tautkan sumber daya, serta berkolaborasi dengan mudah.

Cegah Hambatan Sebelum Terjadi dengan ClickUp

Hambatan dalam manajemen proyek terjadi ketika Anda memiliki terlalu banyak pekerjaan dan terlalu sedikit sumber daya untuk mengatasinya. Kemacetan ini mengakibatkan penumpukan pekerjaan, sehingga menyebabkan rencana proyek melebihi anggaran atau melampaui batas waktu yang ditetapkan.

Dengan ClickUp, Anda dapat menugaskan tugas, memberikan komentar, menetapkan tonggak proyek, dan menyesuaikan tampilan untuk mencegah kemacetan sebelum terjadi. Selain itu, Anda dapat mengotomatiskan tugas-tugas berulang, mengintegrasikan ClickUp dengan ratusan sistem lain, dan memanfaatkan ribuan templat untuk membantu tim Anda tetap sesuai jadwal.

Mulailah mengidentifikasi hambatan dalam waktu singkat dengan mencoba ClickUp hari ini. 🙌