10 Perangkat Lunak Bagan Gantt Gratis Terbaik: Panduan untuk Manajer Proyek

Sebagai seorang pembelajar visual, menyiapkan peta jalan proyek dengan cara lama tidak pernah mudah bagi saya. Pena dan kertas menjadi berantakan dan tidak teratur. Papan tulis memang lebih baik, tetapi lebih cocok untuk ide kreatif dan diagram alur, bukan untuk perencanaan proyek yang rumit.

Untungnya, alat bantu digital akhirnya membantu, dan saya menemukan perangkat lunak bagan Gantt.

Pada dasarnya, Gantt chart memvisualisasikan jadwal proyek Anda, yaitu, semua tugas proyek Anda diplot berdasarkan waktu. Memiliki semuanya dalam satu layar membantu manajer proyek yang sibuk seperti Anda untuk tetap berada di atas segalanya.

Saya membuang banyak waktu di tahun-tahun awal, mencoba berbagai solusi hingga akhirnya menemukan yang cocok untuk saya. Dan saya di sini untuk memastikan Anda tidak perlu melakukan hal tersebut. Jadi, bersama dengan tim di ClickUp, saya telah menguji banyak pembuat bagan Gantt gratis untuk memilih yang terbaik dari semuanya. Bersiaplah untuk menjelajahi sepuluh alat bantu Gantt chart yang fantastis (dan gratis) untuk membuat hidup Anda (dan perencanaan proyek) menjadi lebih mudah!

Manfaat Menggunakan Pembuat Bagan Gantt Gratis

Terlepas dari fakta bahwa kita berbicara tentang perangkat lunak Gantt chart gratis-gratis yang merupakan manfaat utama tersendiri-ada beberapa alasan mengapa pembuat bagan Gantt berada di peringkat tinggi dalam daftar alat fungsional yang harus dimiliki:

Visualisasi proyek : Pembuat bagan Gantt memvisualisasikan garis waktu proyek Anda dan peta jalan yang sesuai. Ini memberikan gambaran lengkap tentang proyek dan berbagai bagian fungsional dan pergerakannya. Ini termasuk jadwal proyek, tugas, ketergantungan, prioritas, pemangku kepentingan, dll. PM merasa sangat terbantu untuk bisa mendapatkan pandangan menyeluruh dari setiap proyek

: Alat bantu Gantt chart tidak hanya untuk manajer proyek - alat bantu ini bermanfaat bagi semua orang yang terlibat! Anggota tim dapat melihat tugas yang ditugaskan atau yang tertunda dan bagaimana dampaknya terhadap hasil proyek. Hal ini membantu membangun rasa kerja sama dan kolaborasi tim. Demikian pula, klien dapat mengikuti perkembangan proyek - maksud saya, semua pemangku kepentingan. Pemahaman bersama yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut, yang menunjukkan bagaimana kontribusi individu terkait dengan tujuan yang menyeluruh, menyatukan semua orang **Penjadwalan yang lebih baik: Alat bantu bagan Gantt menawarkan gambaran umum tingkat tinggi tentang proyek, tugas, tonggak pencapaian, jadwal, dan alur kerja. Hal ini membantu manajer proyek melacak ketergantungan tugas dan tenggat waktu. Alat ini juga menyoroti inefisiensi prosedural atau operasional atau titik-titik penghentian yang dapat menunda proyek. Anda dapat mengembangkan jadwal yang lebih realistis dan efisien dengan melihat bagaimana blok-blok bangunan ini saling melengkapi.

**Manajemen sumber daya yang efisien: Dengan alat bantu bagan Gantt, manajer proyek dapat menyediakan sumber daya secara strategis. Alat ini menunjukkan kepada Anda beban kerja setiap tim atau individu sehingga Anda dapat memastikan tidak ada karyawan yang kelebihan atau kekurangan sumber daya. Lakukan hal yang sama untuk sumber daya seperti solusi perangkat lunak, aplikasi, perangkat, mesin, dan lain-lain! Manajemen proaktif seperti itu membantu mendapatkan yang terbaik dari orang, proses, dan teknologi

: Bagan Gantt membuat semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan proyek. Bagan ini juga membantu manajemen sumber daya dan mendorong keterlibatan karyawan dan produktivitas secara keseluruhan. Ini adalah win-win solution, mengingat kemajuan yang dihasilkan akan semakin memotivasi tim-saya menyebutnya sebagai siklus umpan balik positif yang terus memberi **Manajemen risiko yang proaktif: Visibilitas yang terperinci ke dalam proyek memungkinkan manajer proyek untuk mengidentifikasi masalah-beberapa di antaranya secara proaktif. Dengan memiliki pandangan menyeluruh tentang potensi ancaman, Anda dapat mempersiapkan diri untuk mengelola dan memitigasi risiko. Pendekatan preventif ini menghindari penundaan atau kerusakan di kemudian hari dan menjaga proyek tetap berada di jalurnya

**Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak Gantt Chart?

Sebelum saya membagikan daftar sepuluh perangkat lunak Gantt chart gratis terbaik, izinkan saya menjelaskan alasan di balik setiap pilihan. Kami mengevaluasi opsi yang tersedia di banyak parameter untuk menjustifikasi mengapa mereka termasuk dalam daftar ini. Jadi, selagi Anda mempertimbangkannya, tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

Gunakan bagan Gantt untuk melacak produktivitas serta penundaan dan kemacetan

Kemampuan : Apa saja kemampuan yang diharapkan dari perangkat lunak bagan Gantt? Apakah Anda menginginkan fitur dasar seperti pembuatan bagan seret dan lepas atau sesuatu yang lebih canggih seperti identifikasi jalur kritis, alokasi sumber daya, atau manajemen tugas?

: Apa saja kemampuan yang diharapkan dari perangkat lunak bagan Gantt? Apakah Anda menginginkan fitur dasar seperti pembuatan bagan seret dan lepas atau sesuatu yang lebih canggih seperti identifikasi jalur kritis, alokasi sumber daya, atau manajemen tugas? Kemudahan penggunaan : Siapa yang akan menggunakan pembuat bagan Gantt? Berapa banyak pelatihan, orientasi, dan dukungan yang akan mereka butuhkan?

: Siapa yang akan menggunakan pembuat bagan Gantt? Berapa banyak pelatihan, orientasi, dan dukungan yang akan mereka butuhkan? Integrasi : Dapatkah perangkat lunak bagan Gantt berintegrasi dengan tumpukan teknologi Anda yang sudah ada?

: Dapatkah perangkat lunak bagan Gantt berintegrasi dengan tumpukan teknologi Anda yang sudah ada? Kompatibilitas : Apakah pembuat bagan Gantt kompatibel dengan alat lain, seperti pelacak waktu atau perangkat lunak manajemen proyek?

: Apakah pembuat bagan Gantt kompatibel dengan alat lain, seperti pelacak waktu atau perangkat lunak manajemen proyek? Kolaborasi : Apakah Anda akan menggunakan alat ini sendirian, atau akankah tim (atau beberapa tim) mengerjakannya bersama-sama? Apakah anggota tim akan berada di lokasi yang sama atau bekerja dari jarak jauh?

: Apakah Anda akan menggunakan alat ini sendirian, atau akankah tim (atau beberapa tim) mengerjakannya bersama-sama? Apakah anggota tim akan berada di lokasi yang sama atau bekerja dari jarak jauh? Kustomisasi : Apakah Anda ingin dapat menyesuaikan bagan Gantt dengan cara apa pun? Misalnya, untuk menunjukkan prioritas atau urgensi?

: Apakah Anda ingin dapat menyesuaikan bagan Gantt dengan cara apa pun? Misalnya, untuk menunjukkan prioritas atau urgensi? Anggaran : Berapa anggaran Anda untuk pembuat bagan Gantt? Apakah Anda akan melakukan investasi satu kali atau membayar biaya berlangganan?

: Berapa anggaran Anda untuk pembuat bagan Gantt? Apakah Anda akan melakukan investasi satu kali atau membayar biaya berlangganan? Pelaporan : Fitur analisis data dan pelaporan apa yang Anda harapkan dari bagan Gantt? Apakah Anda menginginkan dasbor waktu nyata, atau apakah tim Anda membuat laporan statis secara berkala?

: Fitur analisis data dan pelaporan apa yang Anda harapkan dari bagan Gantt? Apakah Anda menginginkan dasbor waktu nyata, atau apakah tim Anda membuat laporan statis secara berkala? Aksesibilitas seluler: Apakah Anda memerlukan akses saat bepergian ke alat ini di ponsel Anda?

Sekilas tentang 10 Pembuat Bagan Gantt Teratas

Sebelum kita membahas secara spesifik, berikut ini adalah versi TL;DR dari semua yang akan kita bahas:

Nama Terbaik untuk Harga **Harga

| ---------------------- | ----------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |

| ClickUp | Pembuat bagan Gantt serba guna gratis dengan kemampuan manajemen proyek | Dari $0 hingga $12 per bulan; harga khusus untuk paket perusahaan

| GanttProject | Menyesuaikan kode sumber terbuka untuk penggunaan tertentu | Gratis; menerima kontribusi sukarela

| Office Timeline Online | Membuat bagan Gantt dari Microsoft PowerPoint | Dari $0 hingga $199 untuk lisensi perangkat lunak satu tahun

| Gantt Online | Membuat bagan Gantt di browser tanpa pendaftaran dan unduhan | Dari $0 hingga $5, tergantung pada mode penerapannya

| GanttPRO | Mengelola sumber daya | Dari $9,99 hingga $24,99 per bulan; harga khusus untuk paket perusahaan

| ProjectManager | Menghasilkan wawasan waktu nyata dari bagan Gantt | Dari $13 hingga $24 per bulan; harga khusus untuk paket perusahaan

| Smartsheet | Mengonversi spreadsheet ke dalam bagan Gantt dan sebaliknya | Dari $0 hingga $32 per bulan; harga khusus untuk paket perusahaan

| Paket Toggl | Melacak pemanfaatan waktu per proyek, tim, atau individu | Dari $9 hingga $15 per pengguna per bulan

| Instagantt | Membuat bagan Gantt secara instan dan dalam ekosistem Asana | Dari $12 hingga $24 per bulan

| Monday.com | Menyesuaikan bagan Gantt dan meningkatkan kemampuan manajemen proyek | Dari $0 hingga $24 per kursi per bulan; harga khusus untuk paket perusahaan |

10 Perangkat Lunak Bagan Gantt Gratis Terbaik untuk Mengelola Proyek di Tahun 2024

Sekarang, pasang sabuk pengaman saat saya membedah masing-masing dari sepuluh solusi perangkat lunak bagan Gantt gratis sehingga Anda dapat membuat keputusan yang tepat tentang mana yang harus dipilih.

1. ClickUp

Perangkat lunak bagan Gantt gratis terbaik untuk penggunaan multiguna

Saya akan mulai dengan menjelaskan bahwa ClickUp adalah alat manajemen proyek yang lengkap, dan bagan Gantt yang mengesankan hanyalah salah satu dari sekian banyak fiturnya.

Paket Gratis Selamanya dari ClickUp memberi Anda (antara lain) tugas tak terbatas, pengguna tak terbatas, dan 60 kali penggunaan tampilan bagan Gantt. Paket berbayar mana pun akan memberi Anda bagan Gantt tak terbatas.

membuat bagan Gantt yang terperinci dan dapat ditindaklanjuti menggunakan ClickUp_ Tampilan Bagan Gantt dari ClickUp telah membantu saya memvisualisasikan berbagai persyaratan proyek, sehingga mudah untuk melacak tugas, mengelola prioritas, menangani ketergantungan, dan pada dasarnya menjaga segala sesuatunya tetap bersama.

klikUp memudahkan untuk mendefinisikan hubungan dalam bagan Gantt_

Saya senang karena saya dapat dengan mudah menggambar hubungan antar tugas (lihat gambar). Saya juga dapat menentukan jalur kritis dan memperhitungkan waktu yang tidak digunakan untuk menjaga proyek tetap berjalan dengan lancar.

tentukan jalur kritis di ClickUp dalam tampilan bagan Gantt_

Saya suka bagaimana saya bisa memberi kode warna pada tugas untuk mengetahui apa yang sedang dalam proses, apa yang mendesak, tenggat waktu, pemilik tugas, dan setiap detail menit lainnya hanya dalam sekejap. Tampilan bertingkat mengurutkan garis waktu kronologis proyek, sementara bilah kemajuan membantu mengukur tingkat penyelesaian.

Rencanakan proyek, kelola ketergantungan, dan prioritaskan tugas dengan tampilan Gantt di ClickUp

Terlebih lagi, ClickUp menawarkan pustaka templat yang kaya untuk berbagai kasus penggunaan dan aplikasi. Anda akan menemukan cukup banyak hal untuk dikerjakan.

Dapatkan gambaran umum lengkap dari tugas-tugas Anda dengan Templat Bagan Gantt Sederhana ClickUp

Anda dapat menggunakan fitur Templat Bagan Gantt Sederhana ClickUp untuk manajemen proyek dan pengembangan perangkat lunak. Template ini siap pakai, dapat disesuaikan sepenuhnya, dan dapat memberikan Anda perspektif yang luas tentang sebuah proyek, melihat ketergantungan, dan mengantisipasi hambatan sebelum muncul. Unduh Template Ini ClickUp juga memiliki beragam opsi templat lain, seperti templat jadwal proyek .

Tapi inilah bagian favorit saya: mengubah data saya menjadi bagan Gantt hanya dengan beberapa klik! Di ClickUp, bagan Gantt adalah sebuah jenis tampilan. Jadi pada dasarnya, apakah detail proyek Anda dalam bentuk daftar, tabel, atau bahkan kalender, Anda bisa mengubahnya menjadi tampilan bagan Gantt dengan beberapa klik. Anda akan memiliki bagan Gantt yang komprehensif dalam waktu singkat-peta jalan instan untuk eksekusi proyek!

Oh, dan jika Anda telah menerapkan urutan pengurutan manual apa pun ke tampilan Daftar Anda, jangan khawatir-itu akan disinkronkan ke bagan Gantt juga!

Tip Pro: Jika Anda baru dalam manajemen proyek dan tidak dapat memutuskan di antara keduanya tampilan Gantt dan garis waktu_ untuk proyek Anda, menonton video kami yang membandingkan bagan Gantt dengan tampilan Timeline akan sangat membantu!

Sekarang, itu hanya bagian dari bagan Gantt. Seperti yang saya katakan, ClickUp lebih dari itu. Dengan ClickUp, Anda bisa memperkecil dan bekerja dengan fitur-fitur manajemen proyek lainnya seperti Dokumen, Obrolan, Sasaran, Manajemen Tugas, bantuan AI, dan banyak lagi.

Memasukkan semua ini ke dalam alur kerja Anda akan menjadi pengubah permainan yang mutlak karena Anda bisa melakukan segalanya - dan maksud saya semuanya - dari dalam platform ClickUp. Jadi, ucapkan selamat tinggal pada penggunaan banyak alat dan gantilah dengan satu alat saja!

Fitur terbaik ClickUp

Visualisasikan proyek Anda dalam berbagai tampilan bagan Gantt, jadwal, daftar, kalender, ClickUp Papan Kanban dan banyak lagi

Tentukan dan tautkan ketergantungan tugas dan menjadwalkan tugas secara otomatis di seluruh rantai dalam satu sentuhan

di seluruh rantai dalam satu sentuhan Perbarui status tugas dengan fitur drag-and-drop yang sederhana; juga tentukan status tugas khusus sesuai kebutuhan proyek Anda

khusus sesuai kebutuhan proyek Anda Kelola proyek Anda secara dinamis dengan penjadwalan tugas, pelacakan kemajuan, mengidentifikasi kemacetan, mengelola tenggat waktu, dan banyak lagi dengan Pelacakan Waktu Proyek ClickUp **Sentralisasi semua informasi dalam hierarki praktis di seluruh ruang, proyek, daftar, tugas, dan subtugas, dan tambahkan bidang khusus untuk detail terperinci

Berkolaborasi dengan tim Anda menggunakan komentar, obrolan, @mention, dll.

dengan tim Anda menggunakan komentar, obrolan, @mention, dll. Gunakan tag dan prioritas untuk membedakan tugas yang bernilai tinggi, berdampak tinggi, atau mendesak dan memilah-milahnya hanya dengan sekali klik dengan Klik Prioritas Tugas * Hemat waktu dan tenaga dengan menggunakan ClickUp Otak asisten AI terintegrasi, untuk mengotomatiskan tugas, mencari apa pun dalam ekosistem ClickUp Anda dalam hitungan detik, dan banyak lagi

Hemat waktu dan tenaga dengan menggunakan ClickUp Otak asisten AI terintegrasi, untuk mengotomatiskan tugas, mencari apa pun dalam ekosistem ClickUp Anda dalam hitungan detik, dan banyak lagi **Lacak dan bagikan kemajuan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan penyesuaian Dasbor ClickUp yang diperbarui secara real time

Keterbatasan ClickUp

Kurva pembelajaran bisa jadi curam karena ClickUp adalah perangkat lunak manajemen proyek berfitur lengkap

Aplikasi seluler masih dalam tahap pengembangan dan belum mencapai kemahiran yang sama dengan versi web

Harga ClickUp

**Gratis selamanya

Tak terbatas: $7/bulan

$7/bulan Bisnis: $12/bulan

$12/bulan Perusahaan: Hubungi untuk harga

Hubungi untuk harga ClickUp Brain: Tambahkan ke paket berbayar apa pun dengan biaya $5 per anggota Workspace per bulan

Penilaian dan ulasan ClickUp

G2 : 4.7/5.0 (9.400+ ulasan)

: 4.7/5.0 (9.400+ ulasan) Capterra: 4.7/5.0 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan para pengguna tentang ClickUp

Bagian terbaik dari ClickUp adalah fleksibilitas penyesuaian, menawarkan kemungkinan bidang kustom yang hampir tak terbatas yang memungkinkan pemisahan dan visualisasi informasi dengan cara yang praktis dan dapat diterapkan di berbagai situasi. Selain itu, ada berbagai jenis tampilan yang beradaptasi dengan setiap jenis realitas, mulai dari tampilan sederhana, seperti memeriksa aktivitas terjadwal Anda untuk minggu ini, yang menurut saya pribadi sangat ideal untuk tim operasi, hingga tampilan bagan Gantt untuk manajemen proyek makro. Terakhir, konektivitas dengan alat otomatisasi lain seperti Make semakin meningkatkan dinamika manajemen.

Ulasan G2

2. GanttProject

Perangkat lunak bagan Gantt gratis terbaik yang merupakan sumber terbuka

via GanttProject Saya senang mengadvokasi solusi sumber terbuka, jadi saya senang bekerja dengan GanttProject. Perangkat lunak bagan Gantt gratis ini telah ada selama lebih dari dua dekade dan mempertahankan transparansi mutlak melalui dokumentasi yang diperbarui. Perangkat lunak ini didistribusikan di bawah lisensi GPL3, dan Anda bisa mengunduh, memodifikasi, dan mendistribusikan ulang kode sumbernya. Kemampuan kustomisasi ini menjadikan GanttProject sebagai investasi yang bernilai untuk usaha kecil dan menengah.

Saya juga cukup menyukai antarmuka pengguna yang sederhana dan retro, yang menyederhanakan pembuatan bagan Gantt, menetapkan sumber daya, dan menghitung biaya proyek. Namun, saya mengerti bahwa ini bisa menjadi hal yang tidak menyenangkan bagi sebagian orang, terutama jika Anda menginginkan sesuatu yang lebih modern dan intuitif.

Fitur terbaik GanttProject

Mengakses produk perangkat lunak, kode sumber, dan pustaka secara gratis

Menerapkan di awan dengan GanttProject Cloud dengan biaya berbasis penggunaan

Tambahkan tugas dantonggak pencapaian pada bagan Gantt dan mendefinisikan ketergantungan

Tolok ukur kemajuan dan buat perbandingan langsung dengan garis dasar untuk memetakan penyimpangan

Membaca dan menulis pada file Microsoft Project dan mengekspor dalam berbagai format

Keterbatasan GanttProject

Berfungsi paling baik untuk penggunaan dasar; Anda tidak dapat melakukan analisis yang rumit

Desain UI kikuk dan kuno (tidak bisa disalahkan; sudah berumur lebih dari 20 tahun!)

Harga GanttProject

Gratis

Kontribusi sukarela mulai dari $5 dan seterusnya

GanttProject Cloud memiliki model bayar sesuai penggunaan dengan satu poin kredit seharga EUR 1

Penilaian dan ulasan GanttProject

G2 : 4.3/5.0 (50+ ulasan)

: 4.3/5.0 (50+ ulasan) Capterra: 4.2/5.0 (150+ ulasan)

Apa yang dikatakan para pengguna tentang GanttProject

Saya menyukai kesederhanaan desain yang memungkinkan pemula dengan manajemen proyek dan bagan Gantt untuk menguji. Bilah menu di bagian atas mirip dengan apa yang mungkin Anda temukan pada perangkat lunak lain yang dapat dibeli. Selain itu, fakta bahwa ini adalah perangkat lunak sumber terbuka dan gratis dibandingkan dengan yang lain membuatnya sangat menguntungkan.

Ulasan G2

3. Office Timeline Online

Perangkat lunak bagan Gantt gratis terbaik untuk ekosistem Microsoft PowerPoint

via garis Waktu Kantor Sebagai seseorang yang tumbuh dengan menggunakan produk Microsoft, saya menikmati keakraban yang ditawarkan oleh Office Timeline Online. Saya telah menggunakan pengaya PowerPoint ini untuk menyiapkan garis waktu cepat dan bagan Gantt untuk presentasi. Ini telah menghemat waktu saya sekaligus menghasilkan visual yang bagus untuk proyek-proyek saya. Saya juga menemukan bahwa Anda bisa menggunakannya dengan Microsoft Excel, Wrike, dan Smartsheet untuk mengimpor dan mengekspor kumpulan data.

UI-nya cukup sederhana, dan tidak butuh waktu lama untuk menguasainya. Selain itu, Anda bisa mengakses perpustakaan dasar Templat proyek bagan Gantt untuk memulai. Meskipun ini bekerja dengan baik untuk penggunaan sesekali, tim saya mengalami masalah saat mengerjakan proyek yang kompleks. Jadi, saya lebih merekomendasikannya untuk penggunaan dasar.

Fitur terbaik Office Timeline Online

Mengonversi kumpulan data dan informasi dari PowerPoint, Excel, dll., Menjadi bagan dan garis waktu Gantt yang menyenangkan dan estetis secara visual

Aktifkan sebagai add-on untuk Microsoft PowerPoint untuk integrasi yang lancar dan akses asli

Elemen desain yang dapat disesuaikan seperti panah, garis, simbol, dll., Untuk pengalaman yang lebih disesuaikan

Keterbatasan Office Timeline Online

Ini hanya berfungsi sebagai pembuat bagan Gantt, membatasi penerapannya dengan harga yang mahal

Pengaya PowerPoint tidak memiliki fitur kolaborasi

Mengelola bagan Gantt menjadi sulit ketika sebuah proyek tidak muat dalam satu halaman PowerPoint

Harga Office Timeline Online

Gratis

Pro: Lisensi satu tahun $ 149

Lisensi satu tahun $ 149 Pro+: Lisensi satu tahun seharga $ 199

Penilaian dan ulasan Office Timeline Online

G2 : 4.3/5.0 (10+ ulasan)

: 4.3/5.0 (10+ ulasan) Capterra: 4.6/5.0 (30+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Office Timeline Online

_Ini ramah pengguna, terlihat persis seperti yang diinginkan manajemen untuk melihat visual garis waktu apa pun, dan sangat jelas

Ulasan G2

4. Gantt Online

Perangkat lunak bagan Gantt online terbaik untuk akses berbasis web di mana saja

via gantt Online Jika Anda ingin membuat bagan Gantt di peramban tanpa mendaftar atau mengunduh apa pun, maka Online Gantt adalah pilihan yang tepat. Saya telah menggunakannya dalam keadaan darurat di mana saya tidak memiliki akses ke alat bantu lain dan bekerja dari mana saja dan kapan saja. Setelah puas dengan bagan Gantt saya, saya mengunduhnya dalam file .gantt untuk diimpor ke perangkat atau peramban lain atau bahkan alat bantu bagan Gantt lain yang kompatibel. Ini adalah pengalaman yang cukup lancar.

Selain itu, Online Gantt juga menawarkan versi cloud dari perangkat lunak bagan Gantt, yang bisa Anda gunakan untuk menghubungkan tim jarak jauh dengan harga terjangkau.

Fitur terbaik Online Gantt

Visualisasikan tugas-tugas Anda di Tampilan Proyek dan Tampilan Sumber Daya

Ekspor bagan Gantt Anda untuk disematkan dalam presentasi, laporan, atau alat manajemen proyek lainnya

Nikmati pengalaman yang lancar dengan UI-nya yang sederhana

Keterbatasan Gantt Online

Menawarkan bandwidth unduhan terbatas

Opsi kustomisasi sangat terbatas

Tidak dapat memperbarui dependensi tanpa menggunakan tombol edit

Tidak dapat menetapkan warna yang berbeda untuk tugas yang berbeda

Harga Gantt Online

Gratis (aplikasi browser)

(aplikasi browser) Gantt Online dengan Cloud: $5/bulan per pengguna

Penilaian dan ulasan Gantt Online

G2 : Tidak cukup ulasan

: Tidak cukup ulasan Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan para pengguna tentang Online Gantt

Dengan aksesibilitas yang mudah, fungsi yang lancar, dan kemampuan akses online yang mulus, alat bantu bagan Gantt ini menjadi perangkat lunak terbaik untuk membuat bagan Gantt tanpa instalasi apa pun.

Ulasan G2

5. GanttPRO

Perangkat lunak bagan Gantt gratis terbaik untuk pengoptimalan sumber daya

via GanttPRO Seperti ClickUp, GanttPRO adalah perangkat lunak manajemen proyek dengan alat bantu bagan Gantt. Namun, ClickUp hadir dengan paket tingkat gratis, sedangkan GanttPRO adalah alat berbayar. Ini bisa sangat mengecewakan jika Anda ingin menggunakan pembuat bagan Gantt untuk penggunaan pribadi (seperti penelitian) atau untuk bisnis kecil atau startup Anda.

Di samping itu, GanttPRO unggul dalam memungkinkan manajer proyek untuk menangani banyak sumber daya. Alat ini menawarkan pandangan menyeluruh tentang proyek, sehingga Anda bisa memvisualisasikan beban kerja tim, jadwal, kapasitas, dan lain-lain, serta mengoptimalkan sumber daya. Saya merasa sangat terbantu dalam mencegah kelelahan di antara tim dan menjaga semangat kerja tetap tinggi. Namun, tim saya memiliki masalah dengan personalisasi, keluwesan desain, dan tata letak. Jadi, jika Anda mencari sesuatu yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda, GanttPRO mungkin bukan untuk Anda.

Fitur-fitur terbaik GanttPRO

Buat bagan Gantt yang menarik secara visual untuk melacak tugas, tanggal jatuh tempo, tenggat waktu, ketergantungan, penerima tugas, dll.

Tampilkan proyek Anda dalam tampilan Grid, Board, List, dan Portofolio

Hubungkan tugas berdasarkan ketergantungan untuk mengunci waktu tunggu dan jeda dari tugas-tugas yang bergantung

Berkolaborasi dengan tim jarak jauh dengan sinkronisasi data waktu nyata, berbagi file, komentar dan sebutan, dan pemberitahuan

Kelola sumber daya secara dinamis melalui log tindakan, detail tim, ikhtisar beban kerja, dan banyak lagi

Keterbatasan GanttPRO

Kurva pembelajaran awal bisa jadi curam bagi mereka yang tidak terbiasa dengan alat manajemen proyek tingkat lanjut

Kurangnya opsi personalisasi membatasi kemampuan manajemen proyeknya

Harga GanttPRO

Dasar: $9,99/bulan

$9,99/bulan Pro: $15.99/bulan

$15.99/bulan Bisnis: $24,99/bulan

$24,99/bulan Perusahaan: Harga khusus

Penilaian dan ulasan GanttPRO

G2 : 4.8/5.0 (490+ ulasan)

: 4.8/5.0 (490+ ulasan) Capterra: 4.8/5.0 (480+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang GanttPRO

GanttPRO berkontribusi pada munculnya manajemen sumber daya dan pesan-pesan terperinci yang mendorong pertukaran yang lancar dan keputusan yang cerdas. Ini membuat manajemen proyek menjadi manusiawi, sehingga mudah untuk mencapai tujuan secara akurat dan cepat.

Ulasan G2

6. Manajer Proyek

Perangkat lunak bagan Gantt gratis terbaik untuk mendapatkan wawasan waktu nyata

via ProjectManager Jika Anda baru mengenal bagan Gantt, saya sarankan untuk memulai dengan ProjectManager. Ini adalah salah satu alat bantu manajemen proyek yang membuat bagan Gantt dengan benar. Alat ini memiliki dasbor yang mudah digunakan dan intuitif yang menyederhanakan pembuatan bagan Gantt. Anda dapat mendefinisikan ketergantungan dalam bagan Gantt, mendapatkan gambaran umum tentang status proyek, mengukur kesehatan proyek dan arah yang benar, membuat laporan, dan banyak lagi.

Namun, ProjectManager tidak menawarkan paket tingkat gratis atau freemium. Jadi, investasi modal cukup mengecewakan bagi mereka yang bekerja dengan anggaran terbatas.

Fitur terbaik ProjectManager

Rencanakan proyek Anda secara online dengan bagan Gantt yang interaktif dan estetis

Mengatur semua detail terkait proyek Anda di lokasi terpusat

Lihat ketergantungan tugas, tonggak pencapaian, status proyek, jalur kritis, dll. dalam satu platform

Jadwalkan tugas menggunakan aksi seret dan lepas dan beri kode warna

Berkolaborasi dengan tim Anda melalui berbagi file, berkomentar, dan pemberitahuan otomatis

Keterbatasan ProjectManager

Integrasi dengan aplikasi dan layanan pihak ketiga rumit dan terbatas

Fungsi pelaporan menawarkan opsi penyesuaian yang terbatas

Harga ProjectManager

Tim: $13/bulan (ditagih setiap tahun)

$13/bulan (ditagih setiap tahun) Bisnis: $24/bulan (ditagih setiap tahun)

$24/bulan (ditagih setiap tahun) Perusahaan: Harga khusus

Penilaian dan ulasan ProjectManager

G2 : 4.4/5.0 (93 ulasan)

: 4.4/5.0 (93 ulasan) Capterra: 4.1/5.0 (338 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang ProjectManager

CINTA dengan berbagai opsi tampilan (daftar, papan, Gantt, lembar, dasbor, dll), suka dengan kemudahan penggunaannya dan saya tahu semuanya diperbarui secara langsung antara saya dan tim saya.

Ulasan G2

7. Smartsheet

Perangkat lunak bagan Gantt gratis terbaik dengan fungsionalitas spreadsheet

via lembar Kerja Cerdas Saya biasanya menggunakan Smartsheet untuk menjembatani kesenjangan antara perangkat lunak manajemen proyek dan spreadsheet. Dengan Smartsheet, Anda bisa dengan mudah beralih antara spreadsheet dan bagan Gantt. Anda dapat mengimpor data yang ada dari spreadsheet dan mengubahnya menjadi bagan Gantt visual dengan informasi kode warna, ketergantungan tugas, durasi, dll.

Sebaliknya, Anda dapat mengekspor data bagan Gantt kembali ke spreadsheet untuk analisis cepat atau manipulasi data. Hal ini memungkinkan Anda memanfaatkan kekuatan keduanya-bagan Gantt dan spreadsheet-untuk berbasis data perencanaan proyek dan pelaksanaan.

Satu-satunya keluhan saya terhadap Smartsheet adalah bahwa fitur AI-nya masih dalam tahap pengembangan. Mengingat bagaimana asisten AI adalah suatu keharusan dan bukannya suatu hal yang bagus untuk dimiliki, Smartsheet sedikit terlambat memulai.

Fitur terbaik Smartsheet

Mengisi rumus atau teks secara otomatis dalam sel spreadsheet menggunakan Smartsheet AI

Mengkoordinasikan aktivitas tim dengan berbagi file, peringatan dan pemberitahuan, utas percakapan, dan pemeriksaan dokumen

Kerjakan beberapa proyek menggunakan fitur manajemen portofolio untuk mengontrol anggaran, risiko, dan sumber daya

Membuat dan melacak jalur kritis untuk mengelola ketergantungan tugas, alokasi sumber daya, dan beban kerja

Keterbatasan Lembar Kerja Cerdas

Anda hanya bisa menggunakan satu spreadsheet per file

Kapasitas penyimpanan data di seluruh baris dan kolom terbatas

Harga SmartSheet

Gratis

Pro: $9/bulan per pengguna

$9/bulan per pengguna Bisnis: $32/bulan per pengguna

$32/bulan per pengguna Perusahaan: Harga khusus

Penilaian dan ulasan SmartSheet

G2 : 4.4/5.0 (15.000+ ulasan)

: 4.4/5.0 (15.000+ ulasan) Capterra: 4.5/5.0 (3.200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Smartsheet

Smartsheet menawarkan fleksibilitas untuk membuat spreadsheet, bagan Gantt, dasbor, dan formulir yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Kami dapat menyesuaikan platform agar sesuai dengan alur kerja kami yang unik.

Ulasan Capterra

Baca juga: Alternatif lembar kerja cerdas yang bisa Anda pilih

8. Rencana Toggl

Perangkat lunak bagan Gantt gratis terbaik dengan kemampuan pelacakan waktu

via rencana Toggl Toggl Plan memberikan gambaran visual dari proyek Anda, membuat pemangku kepentingan internal dan eksternal berada di halaman yang sama. Saya telah menggunakan kombinasi Toggl Plan dan Toggl Track untuk membuat bagan Gantt sederhana dengan fitur pelacakan waktu. Ini membantu memvisualisasikan jadwal proyek, melacak waktu yang dihabiskan untuk setiap tugas, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan banyak lagi.

Input data dari proyek-proyek sebelumnya juga membantu memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proyek, tugas, atau aktivitas serupa di masa mendatang. Pandangan ke depan ini telah meningkatkan kemampuan saya dalam memperkirakan jadwal, anggaran, dan kapasitas.

Saya hanya berharap alat ini menawarkan 'sesuatu yang lebih' seperti yang ditawarkan oleh alat Gantt lainnya dalam daftar ini. Ini bukan keluhan yang berarti karena alat ini menyelesaikan pekerjaan, namun karena kita dimanjakan dengan banyak pilihan, kita bisa memilih, bukan?

Fitur-fitur terbaik Toggl Plan

Lacak penggunaan waktu tim Anda, tugas yang diberikan, status tugas, jadwal, dan detail penting lainnya

Menyatukan tim dan pemangku kepentingan yang berbeda di lokasi yang terpusat dan tetap mengikuti perkembangan proyek

Jadwalkan tugas dan sumber daya untuk meminimalkan konflik dan persaingan

Menghasilkan tautan yang dapat dibagikan secara publik dan hanya dapat dibaca untuk pemangku kepentingan eksternal

Mengotomatiskan tugas yang berulang untuk menghilangkan pekerjaan manual dan berlebihan

Keterbatasan Paket Toggl

Aplikasi selulernya tidak serbaguna seperti aplikasi web (tidak memiliki sejumlah alat)

Integrasi terbatas dengan aplikasi pihak ketiga

Menambahkan orang baru dan menugaskan tugas ke banyak pengguna itu merepotkan

Harga Paket Toggl

Tim: $9/bulan per pengguna

$9/bulan per pengguna Bisnis: $15/bulan per pengguna

Penilaian dan ulasan Toggl Plan

G2 : 4.3/5.0 (40+ ulasan)

: 4.3/5.0 (40+ ulasan) Capterra: 4.6/5.0 (110+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Toggl Plan

Toggl Plan memiliki antarmuka yang sangat bagus dan bersih, membuat penambahan dan pengelolaan proyek menjadi sederhana. Bagan Gantt adalah cara yang bagus untuk mengelola jadwal proyek.

Ulasan Capterra

9. Instagantt

Perangkat lunak bagan Gantt terbaik untuk visualisasi proyek

via Instagantt Instagantt tetap sesuai dengan namanya-alat bantu diagram Gantt ini menyiapkannya secepat kilat. Ini adalah solusi utama saya untuk membuat diagram bagan Gantt dengan cepat dan mudah. Alat ini memiliki antarmuka yang intuitif dan user-friendly dengan fungsionalitas drag-and-drop yang sederhana, yang mengurangi beban kognitif yang terkait dengan penggunaan aplikasi. Hal ini, dipasangkan dengan ketanggapannya, memungkinkan Anda membuat representasi visual yang jelas dari rencana proyek hanya dalam beberapa menit.

Karena kemampuannya yang terbatas (dibandingkan dengan perangkat lunak manajemen proyek yang lengkap), saya terutama menggunakannya selama tahap perencanaan dan curah pendapat. Setelah saya menyiapkan bagan Gantt sederhana, saya mengimpornya ke alat bantu lain untuk penyempurnaan dan kolaborasi lebih lanjut. Tentu saja, jika Anda tidak ingin melewati semua tahapan ini, Anda bisa memilih alat yang lebih komprehensif.

Fitur terbaik Instagantt

Melihat proyek selain dari tampilan Gantt-Tabel, Papan Kanban, Beban Kerja, dan Tampilan Proyek

Atur proyek Anda dan asetnya secara logis menggunakan Buku Kerja

Tetap berada di atas pekerjaan Anda dengan fitur manajemen tugas seperti pembuatan tugas, penugasan, pemfilteran, penyortiran, penentuan prioritas, dll.

Berkomunikasi dengan tim Anda menggunakan kotak masuk, komentar, dan lainnya

Siapkan bagan Gantt Anda dengan impor CSV dan integrasi Asana asli

Keterbatasan Instagantt

UI yang berantakan menghilangkan beberapa kegunaan alat bagan Gantt

Hanya mendukung akses pengguna per buku kerja

Harga Instagantt

Instagantt Standalone:

Paket Individu: $12/bulan

$12/bulan Paket Tim: $24/bulan

Instagantt Asana:

Paket Individu: $12/bulan

$12/bulan Paket Tim: $24/bulan

Penilaian dan ulasan Instagantt

G2 : 4.4/5.0 (20+ ulasan)

: 4.4/5.0 (20+ ulasan) Capterra: 4.3/5.0 (430+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Instagantt

Alat bantu Instagantt membuat visualisasi Gantt lebih jelas dan lebih ramah pengguna daripada proyek-proyek Asana - setidaknya beberapa iterasi pertama bagan Gantt Asana. Ketika saya menguji kemampuan Gantt Asana, pada dasarnya saya hanya ingin agar lebih mirip dengan Instagantt.

Ulasan Capterra

10. Senin

Perangkat lunak bagan Gantt terbaik untuk kustomisasi khusus aplikasi

via Senin Senin adalah perangkat lunak manajemen proyek gratis untuk penggunaan pribadi. Tidak hanya mengemas kemampuan manajemen proyeknya dengan baik, tetapi kemampuannya untuk menyesuaikan bagan Gantt dengan kebutuhan spesifik saya juga cukup mengesankan.

Ini memungkinkan saya untuk menyesuaikan kolom yang ditampilkan sehingga saya dapat fokus pada aspek yang lebih penting dari detail proyek. Selain itu, saya dapat memperluas dari hanya tampilan bagan Gantt ke tampilan beban kerja dan sumber daya. Hal ini terkadang dapat mengatasi kelelahan perencanaan atau menyoroti inefisiensi yang mungkin terjadi dalam proyek.

Biaya teleskopik adalah satu-satunya masalah penting yang saya hadapi saat bekerja pada hari Senin. Platform ini berkembang dengan sangat baik dengan tim saya yang terus bertambah, tetapi biayanya mencapai tingkat yang tidak berkelanjutan dalam waktu singkat!

Fitur terbaik hari Senin

Bangun otomatisasi dengan bantuan Monday AI, asisten bertenaga AI

Sesuaikan bagan Gantt Anda dengan 30+ widget yang menyesuaikan pengalaman pengguna

Menanamkan kemampuan manajemen proyek ke dalam bagan Gantt Anda

Lihat proyek Anda dalam berbagai mode di luar bagan Gantt, seperti Daftar, Papan Kanban, dll.

Menyelaraskan tujuan dan strategi dengan manajemen tugas dan sumber daya untuk kesuksesan proyek

Batas waktu hari Senin

Menjadi mahal seiring dengan meningkatnya skala proyek Anda

Versi gratis dari alat manajemen proyek memiliki fungsi yang terbatas

Harga hari Senin

Untuk 3 hingga 49 kursi:

Gratis: $ 0 untuk 2 kursi

$ 0 untuk 2 kursi Dasar: $12/bulan per kursi

$12/bulan per kursi Standar: $14/bulan per kursi

$14/bulan per kursi Pro: $24/bulan per kursi

$24/bulan per kursi Perusahaan: Hubungi untuk harga

Penilaian dan ulasan hari Senin

G2 : 4.7/5.0 (10.680+ ulasan)

: 4.7/5.0 (10.680+ ulasan) Capterra: 4.6/5.0 (4.740+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Monday

Monday membuat pelacakan semua klien saya, catatan, utas email, dan lampiran mereka menjadi bersih, teratur, dan mudah ditemukan. Animasi menyenangkan yang berubah sesuai musim dan hari libur sangat menyenangkan dan membuat proses masuk menjadi rapi. Ada banyak cara untuk menyesuaikan akun dan informasi di dalamnya, dan sebagai orang yang sangat visual, kustomisasi tersebut memungkinkan saya untuk melihat dengan jelas berdasarkan warna di mana seorang prospek sedang dalam proses dan siapa yang setuju untuk melayani, dll.

Ulasan G2

Tidak yakin tentang hari Senin? Kami punya beberapa Alternatif hari Senin untuk Anda

Kasus Penggunaan Umum untuk Bagan Gantt

Sebelum kita menyimpulkan, saya ingin berbagi beberapa aplikasi praktis dan kasus penggunaan untuk bagan Gantt untuk memberi Anda lebih banyak kejelasan. Berikut ini beberapa di antaranya contoh bagan Gantt penggunaan oleh kasus penggunaan tertentu:

Penjadwalan proyek : Membuat jadwal yang realistis dan praktis untuk proyek Anda. Bagan Gantt menambahkan kejelasan visual pada jadwal proyek, tugas, dan ketergantungan sehingga Anda dapat memberikan hasil sesuai tenggat waktunya

: Membuat jadwal yang realistis dan praktis untuk proyek Anda. Bagan Gantt menambahkan kejelasan visual pada jadwal proyek, tugas, dan ketergantungan sehingga Anda dapat memberikan hasil sesuai tenggat waktunya Alokasi sumber daya : Gunakan bagan Gantt untuk memvisualisasikan beban kerja tim dan individu. Hal ini akan mencegah kelelahan dan membantu manajer proyek memberikan tugas atau sumber daya yang tepat kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat. Ingat, tim yang bahagia mendorong hasil yang membuat orang lain bahagia

: Gunakan bagan Gantt untuk memvisualisasikan beban kerja tim dan individu. Hal ini akan mencegah kelelahan dan membantu manajer proyek memberikan tugas atau sumber daya yang tepat kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat. Ingat, tim yang bahagia mendorong hasil yang membuat orang lain bahagia Manajemen tenggat waktu : Bagan Gantt sangat berguna untuk melacak kemajuan terhadap jadwal. Mengawasi tenggat waktu atau tonggak pencapaian membantu mencegah penundaan dan mempertahankan ruang bernapas untuk mengembalikan proyek ke jalurnya. Anda bisa memasangkan aplikasi ini dengan alokasi sumber daya, dan Anda akan mendapatkan keuntungan besar

: Bagan Gantt sangat berguna untuk melacak kemajuan terhadap jadwal. Mengawasi tenggat waktu atau tonggak pencapaian membantu mencegah penundaan dan mempertahankan ruang bernapas untuk mengembalikan proyek ke jalurnya. Anda bisa memasangkan aplikasi ini dengan alokasi sumber daya, dan Anda akan mendapatkan keuntungan besar Kolaborasi tim : Sebagai peta jalan bersama, bagan Gantt menyatukan seluruh tim. Berada di halaman yang sama mendorong transparansi, komunikasi yang disengaja, dan kepemilikan tugas. Hal ini membuat semua orang selaras dan bertanggung jawab

: Sebagai peta jalan bersama, bagan Gantt menyatukan seluruh tim. Berada di halaman yang sama mendorong transparansi, komunikasi yang disengaja, dan kepemilikan tugas. Hal ini membuat semua orang selaras dan bertanggung jawab Menentukan jalur kritis: Buatlah bagan Gantt yang menguraikan jalur kritis. Memiliki urutan kegiatan yang secara langsung dan sangat memengaruhi proyek memungkinkan tim untuk beroperasi dengan fokus pada hasil

Baca juga: Perbedaan antara bagan Gantt dan peta jalan

Masa Depan Perangkat Lunak Bagan Gantt

Perangkat lunak Gantt chart akan mengalami penyempurnaan lebih lanjut di tahun-tahun mendatang. Dengan teknologi seperti AI dan ML yang memainkan peran transformatif, alat bantu Gantt chart akan menjadi lebih intuitif, akurat, dan sarat nilai.

Bayangkan perangkat lunak yang secara otomatis menjadwalkan tugas, mengalokasikan sumber daya, memberikan tugas berdasarkan beban kerja, ketersediaan, dan keahlian, serta memprediksi risiko sebelum risiko tersebut muncul. Kita berbicara tentang kecerdasan manajemen proyek yang dipasangkan dengan kesederhanaan bagan Gantt, dan saya sangat antusias untuk melihat apa yang akan datang.

Jika Anda mencari Alternatif bagan Gantt yang juga membantu Anda menyelesaikan lebih banyak hal, alat bantu manajemen proyek adalah jawabannya. Jika Anda berada di perusahaan menengah hingga besar, Anda bisa melihat ClickUp, Asana, dan beberapa lainnya. Faktanya, kami baru saja menyusun daftar alat manajemen proyek terbaik yang mungkin berguna bagi Anda.

Jika saya harus memilih satu, saya pasti akan memilih ClickUp karena ClickUp memberikan semua fitur, fungsi, dan kemampuan pembuat bagan Gantt serta kecanggihan alat manajemen proyek all-in-one. Selain itu, ini gratis, pada dasarnya tetap setia pada tujuan utama artikel ini. Daftar di ClickUp secara gratis untuk dijelajahi!