Panduan Tahun 2026 tentang Tonggak Waktu pada Bagan Gantt

Tertarik untuk mempelajari tentang tonggak pencapaian pada diagram Gantt?

Kita semua pasti pernah melihat tonggak pencapaian pada suatu saat.

Dan meskipun yang biasanya Anda lihat di jalan raya mulai usang, milestone pada diagram Gantt pasti akan tetap ada.

Saat Anda membuat diagram Gantt, tonggak pencapaian menandai titik-titik penting dalam jadwal proyek Anda. Tonggak ini dapat menandakan tanggal awal atau akhir fase proyek atau menyoroti peristiwa penting lainnya.

Titik-titik ini merupakan titik pemeriksaan penting yang memungkinkan Anda mengetahui apakah proyek Anda berada di jalur yang benar dan tidak menyimpang dari rencana!

Dalam artikel ini, Anda akan mempelajari apa itu tonggak pencapaian pada diagram Gantt, manfaatnya, dan cara menggunakannya dengan alat manajemen proyek.

Mari kita mulai.

Apa Itu Tonggak Waktu pada Diagram Gantt?

Tonggak pencapaian pada diagram Gantt adalah titik-titik pemeriksaan yang digunakan untuk menandai poin-poin penting dalam jadwal proyek Anda saat divisualisasikan pada diagram Gantt. Titik-titik data tersebut dapat berupa tanggal dan tenggat waktu penting, titik awal dan akhir, atau peristiwa kunci lainnya dalam proyek Anda.

Jadi, apakah sebuah tugas dianggap sebagai milestone dalam diagram Gantt?

Tidak.

Sebuah tugas dan tonggak pencapaian pada diagram Gantt adalah dua konsep yang sama sekali berbeda.

Dan karena istilah "milestone" dan "checkpoint" terdengar seperti istilah dalam permainan video, mari kita gunakan salah satunya untuk mengilustrasikan poin ini.

Misalnya, anggaplah Anda sedang bermain game kiamat zombie di mana diagram Gantt menampilkan kemajuan permainan Anda.

Nah, itu baru aktivitas yang seru!

Tugas-tugas proyek pada diagram Gantt ini akan mewakili hal-hal seperti membunuh zombie, mengumpulkan power-up yang keren, menyelamatkan orang dengan heroik, dan sebagainya.

Di sisi lain, sebuah milestone dalam diagram Gantt ini akan menampilkan setiap level yang Anda selesaikan dalam permainan. Misalnya, katakanlah Anda telah mengumpulkan cukup poin untuk menghabisi zombie selamanya. Itu adalah sebuah milestone dalam permainan karena merupakan peristiwa penting yang menandai kemajuan yang signifikan.

Mengapa menggunakan diagram Gantt?

Jika Anda seorang manajer proyek, keberhasilan proyek sangat bergantung pada Anda.

Anda bertanggung jawab atas:

Menentukan siapa yang melakukan apa, kapan, dan bagaimana

Memastikan bahwa kegiatan proyek tetap berjalan sesuai rencana

Berapa banyak uang dan waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan suatu tugas

Pizza apa yang bisa dipesan tim Anda saat merayakan penyelesaian proyek

Wah, sama sekali tidak ada tekanan!

Salah satu cara untuk tetap di depan jadwal adalah dengan menjadi peramal.

Prediksi masa depan dan bertindaklah sesuai dengan itu. Mudah.

Tapi apakah Anda seorang peramal?

Ya, saya kira begitu.

Jadi, pilihan terbaik Anda selanjutnya adalah menggunakan alat manajemen proyek seperti diagram Gantt.

Diagram Gantt adalah jenis diagram batang yang menampilkan kemajuan proyek dari waktu ke waktu, di mana setiap tugas diwakili oleh sebuah batang horizontal, dengan panjang yang bervariasi sesuai dengan durasi tugas.

Inilah tampilannya:

Mengapa tidak menggunakan diagram tonggak pencapaian saja?

Bagan tonggak hanya menunjukkan tanggal akhir penyelesaian suatu tugas atau pencapaian tujuan tertentu.

Karena hal tersebut saja tidak cukup untuk mencakup penanggung jawab proyek, ketergantungan, dan bagian-bagian penting lainnya, sebaiknya buatlah diagram Gantt dengan tonggak pencapaian untuk manajemen proyek yang efisien.

Bagaimana cara membuat diagram Gantt?

Untuk membuat diagram Gantt yang indah dan sederhana serta menyenangkan untuk digunakan, gunakan tampilan Diagram Gantt dari ClickUp.

Perangkat lunak diagram Gantt online dari ClickUp menawarkan gambaran lengkap mengenai seluruh rencana proyek Anda.

Dengan ClickUp, Anda dapat:

Langsung kenali tugas yang bergantung (ketergantungan tugas ditunjukkan dengan panah di antara dua tugas)

Periksa durasi tugas dengan merujuk pada kalender yang ditampilkan pada sumbu X

Visualisasikan struktur pembagian pekerjaan

Pindahkan proyek dan rantai ketergantungan tugas di diagram Gantt Anda secara instan dengan fitur Reschedule Dependency

Atur ulang tanggal mulai dan tanggal akhir secara otomatis saat Anda melakukan penyesuaian jadwal

Identifikasi jalur kritis untuk sekelompok tugas apa pun

Apa pun yang Anda hadapi, diagram Gantt ClickUp dapat mengatasinya semuanya!

Mengapa Menggunakan Tonggak Waktu pada Bagan Gantt?

Kami telah membahas apa itu tonggak proyek saat Anda menggunakan diagram Gantt sederhana.

Tentu saja tonggak pencapaian itu keren, tapi apa sih manfaat nyata dari menggunakannya di diagram Gantt Anda?

Berikut adalah 5 manfaat utama dari penggunaan tonggak pencapaian pada diagram Gantt:

1. Memberikan gambaran menyeluruh tentang jadwal proyek Anda

Sebagai manajer proyek, Anda memiliki banyak hal yang harus ditangani.

Mulai dari alokasi sumber daya hingga tenggat waktu, ada banyak hal yang harus ditangani.

Namun, ketika pemangku kepentingan ingin mendapatkan pembaruan cepat mengenai status proyek, Anda tidak bisa meminta mereka menunggu sementara tim IT Anda berusaha memahami semuanya. Itu adalah salah satu cara termudah untuk membuat mereka kesal. Dan jika ada satu hal yang bisa kita sepakati bersama, itu adalah Anda tidak ingin klien yang marah!

Sebaliknya, dengan menggunakan tonggak pencapaian pada diagram Gantt, Anda mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana proyek berjalan, serta peristiwa penting apa yang baru saja diselesaikan.

Ingat, Anda dapat dengan mudah menambahkan tonggak pencapaian langsung ke diagram Gantt ClickUp Anda untuk membagi bagian-bagian yang berbeda dalam garis waktu proyek Anda. Dengan cara ini, Anda dapat mengetahui status proyek secara instan, sehingga membantu Anda mengelola ekspektasi pemangku kepentingan dengan lebih baik.

2. Mudah mengidentifikasi hambatan dalam proyek

Karena tonggak waktu pada diagram Gantt menyoroti tenggat waktu yang krusial, menganalisis daftar tugas di bawah setiap tonggak waktu dapat membantu Anda mengatasi hambatan sebelum masalah tersebut membesar.

Misalnya, jika Anda sedang mengerjakan proyek perangkat lunak, fitur yang rumit untuk dikembangkan dapat menghambat Anda dalam menghasilkan hasil kerja utama tepat waktu.

Dengan tonggak pencapaian pada diagram Gantt, Anda dapat dengan cepat mengidentifikasi tugas-tugas yang membebani Anda.

Setelah tugas yang menjadi hambatan teridentifikasi, beritahukan anggota tim mengenai tugas tersebut, dan ambil tindakan korektif untuk mengembalikan proyek Anda ke jalur yang benar.

Oh, dan di Bagan Gantt ClickUp, Anda hanya perlu menyeret tugas yang tertunda dan mengalami kemacetan ke jadwal baru, dan semua tugas lain yang bergantung padanya akan secara otomatis dijadwalkan ulang!

Selain itu, fitur jalur kritis membantu Anda memastikan apakah tugas yang menjadi titik leher botol itu penting untuk menyelesaikan proyek tepat waktu. Jika itu bukan tugas kritis, Anda mungkin bisa mengabaikannya untuk saat ini dan fokus pada memenuhi tenggat waktu Anda.

3. Membagi proyek menjadi fase-fase yang dapat dikelola

Proyek Anda mungkin terdiri dari bagian-bagian pekerjaan yang besar, sehingga rencana proyek tampak cukup menakutkan.

Membagi jadwal proyek Anda menjadi tonggak pencapaian yang jelas dan dapat dicapai di diagram Gantt membuatnya lebih mudah untuk dikerjakan. Dengan membagi seluruh daftar tugas di diagram Gantt Anda menjadi bagian-bagian yang mudah dikenali, atau tonggak pencapaian, pekerjaan yang harus Anda selesaikan akan terasa tidak terlalu menakutkan.

Ayo, kami tidak takut menghadapi sekumpulan tugas di diagram Gantt!

4. Menjaga motivasi tim Anda

Tim Anda sedang menghadapi tenggat waktu yang ketat, ekspektasi berada di level tertinggi sepanjang masa, dan aktivitas kerja lebih rumit dari sebelumnya.

Itulah mengapa merayakan kemajuan proyek Anda sangat penting.

Meskipun mencoret tugas yang telah diselesaikan memang menyenangkan, mencapai tonggak pencapaian di diagram Gantt Anda, seperti peluncuran produk, merupakan langkah penting menuju penyelesaian proyek. Dan itu layak dirayakan!

Gunakan tonggak pencapaian pada diagram Gantt ClickUp untuk menghargai tim Anda atas semua tugas proyek yang telah mereka selesaikan, malam-malam panjang yang mereka lalui, dan persyaratan rumit yang mereka tangani.

Rasa pencapaian yang Anda rasakan setiap kali menyelesaikan sebuah tonggak proyek akan memotivasi tim Anda untuk menghadapi tonggak berikutnya dalam diagram Gantt.

5. Menumbuhkan rasa tanggung jawab

Adanya tonggak pencapaian menetapkan ekspektasi yang jelas bagi tim dan menjadi dasar untuk pertanggungjawaban.

Setiap anggota tim menyadari bahwa keberhasilan proyek berada di pundak mereka, dan mereka mengambil tanggung jawab atas setiap baris tugas di bawah tonggak pencapaian tersebut. Jika sebuah tonggak pencapaian proyek tidak terpenuhi dengan baik, proyek akan tertunda, dan pemimpin tim bertanggung jawab atas hal tersebut.

Tip: Di ClickUp, Anda dapat menugaskan tugas kepada satu orang , beberapa anggota , atau seluruh tim proyek , sehingga Anda dapat memantau pembagian tugas setiap orang. *

Bagaimana Cara Membuat Bagan Gantt di Excel dengan Tonggak Pencapaian?

Tentu saja, Anda dapat membuat diagram Gantt di Microsoft Excel dan menambahkan tonggak pencapaian ke dalamnya.

MS PowerPoint dan Word juga memungkinkan Anda melakukannya.

Namun ingat, aplikasi seperti PowerPoint atau Excel tidak memiliki templat diagram Gantt bawaan sejak awal. Templat tersebut harus diunduh secara terpisah.

Dan setelah Anda menyisipkan templatnya, Anda harus secara manual membuat daftar tugas, menambahkan data tabel ke diagram Gantt, dan kemudian memformatnya sesuai dengan jadwal Anda.

Anda kemudian harus secara manual mengidentifikasi tugas mana yang memenuhi syarat sebagai tugas bergantung dan menambahkan tonggak pencapaian Anda ke templat.

Seolah-olah mengelola proyek belum cukup rumit! Semua usaha ini hanya untuk membuat diagram Gantt?

Mungkin lebih baik Anda mencabut rambut Anda karena frustrasi!

Apa Cara Terbaik untuk Membuat Diagram Gantt dan Menambahkan Tonggak Pencapaian?

Sederhana.

Cukup buat diagram Gantt menggunakan ClickUp, alat manajemen proyek yang juga berfungsi sebagai perangkat lunak diagram Gantt yang lengkap .

Begini cara mudah membuat diagram Gantt di ClickUp:

Identifikasi tugas-tugas ClickUp yang penting dalam rencana proyek Anda

Tentukan hubungan antar tugas, seperti ketergantungan tugas

Masukkan daftar tugas ke dalam perangkat lunak diagram Gantt ClickUp

Dan voila, Anda pun memiliki diagram Gantt interaktif!

Sekarang, mari kita mulai menggunakan tampilan Diagram Gantt untuk menandai tonggak pencapaian proyek Anda.

Untuk membuat tonggak pencapaian di ClickUp:

Aktifkan ClickApp Milestones di pengaturan Workspace Anda Klik kanan pada tugas mana pun Pilih opsi Tandai sebagai Milestone untuk mengubah bilah tugas menjadi milestone

4. Tugas tonggak pencapaian ditampilkan sebagai bentuk berlian di samping nama tugas

5. Tonggak pencapaian biasanya ditampilkan pada tanggal akhir tugas. Jika tidak ada tanggal akhir yang tersedia, tonggak pencapaian akan ditampilkan pada tanggal awal tugas.

6. Untuk mengubah tugas tonggak waktu kembali menjadi tugas biasa, cukup klik menu tiga titik (…) pada tugas tersebut dan atur ulang

Begitulah mudahnya mengatur dan mengubah tonggak pencapaian pada diagram Gantt interaktif Anda dengan ClickUp!

Nah, diagram Gantt hanyalah sebagian kecil dari fitur-fitur ClickUp.

ClickUp memungkinkan Anda membuat jauh lebih banyak daripada sekadar diagram Gantt interaktif.

Untuk fleksibilitas maksimal, alat manajemen proyek ini menawarkan beragam fitur hebat seperti:

Lihat mengapa kami menyebut ClickUp sebagai satu-satunya alat yang Anda butuhkan untuk mengelola proyek secara efisien?

Kesimpulan

Tonggak pencapaian pada diagram Gantt menandai peristiwa penting dalam rangkaian kegiatan proyek Anda. Hal ini memberikan gambaran umum mengenai jadwal proyek dan memungkinkan tim untuk tetap mematuhi jadwal proyek secara efektif.

Namun, menambahkan tonggak pencapaian bisa menjadi hal yang merepotkan jika Anda menggunakan alat seperti Microsoft Excel.

Namun, dengan perangkat lunak manajemen proyek seperti ClickUp, hal itu sangat mudah.

Mulai dari membuat diagram Gantt yang luar biasa hingga menandai tonggak pencapaian pada diagram Gantt, sistem operasi kerja jarak jauh seperti ClickUp akan membantu Anda di setiap langkahnya.

Daftar ke ClickUp hari ini (gratis!) dan lewati tonggak pencapaian di diagram Gantt Anda dengan mudah!