10 Perangkat Lunak Database Terbaik dan Terjangkau untuk Usaha Kecil pada Tahun 2026 (Ulasan & Harga)

Pelanggan adalah pendorong pertumbuhan, namun untuk pertumbuhan yang berkelanjutan, Anda harus membangun loyalitas dan kepercayaan mereka. Membangun hubungan membutuhkan waktu dan usaha, begitu pula dengan mendapatkan akses ke data dan preferensi mereka.

Hal ini terutama berlaku bagi usaha kecil yang sedang berkembang pesat. Pengumpulan data pelanggan merupakan landasan hubungan yang berkelanjutan dan menguntungkan. Semakin banyak informasi yang Anda miliki, semakin besar kemungkinan Anda dapat mengubah pelanggan menjadi pelanggan setia.

Namun, baris dan kolom angka serta atribut tidak akan berguna jika Anda tidak membangun sistem untuk memanfaatkan data tersebut. Dengan kata lain, data harus menghasilkan wawasan yang pada akhirnya mendorong pengambilan keputusan.

Membangun sistem semacam itu hanya akan bermanfaat jika Anda menyimpan, mengelompokkan, dan menganalisis tren serta pola. Cara paling praktis adalah dengan menggunakan perangkat lunak basis data yang dirancang khusus untuk usaha kecil.

Perangkat lunak basis data mengumpulkan dan menyimpan data pelanggan serta mengubah informasi tersebut menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti, sehingga mendorong pertumbuhan dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan.

Kami telah menelusuri pasar dan menyusun daftar perangkat lunak basis data terbaik untuk usaha kecil. Masing-masing memiliki fitur unik yang memadukan fungsionalitas, kemudahan penggunaan, dan efisiensi biaya.

Lihat daftar ini dan pilih yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.

Sekilas tentang Perangkat Lunak Database Terbaik dan Terjangkau untuk Usaha Kecil

Berikut ini ringkasan singkat untuk membantu Anda memulai:

ClickUp Pilihan terbaik untuk pengelolaan dan eksekusi data terpadu yang didukung AIUkuran tim: Semua ukuran bisnis Tampilan Tabel Berbasis AI, ClickUp Brain untuk wawasan data, otomatisasi kustom, dan dokumen terintegrasi. Gratis selamanya; Paket berbayar tersedia Oracle Database Pilihan terbaik untuk keamanan dan skalabilitas tingkat perusahaanUkuran tim: Dari yang sedang berkembang hingga perusahaan besar Enkripsi data tingkat lanjut, tugas pengelolaan otomatis, dan interaksi SQL berkinerja tinggi. Penetapan harga khusus SQL Connector untuk Jira Pilihan terbaik untuk data proyek berbasis JiraUkuran tim: Tim perangkat lunak & pengembangan Integrasi SQL langsung dengan Jira, ekspor data otomatis, dan izin akses yang dapat disesuaikan. Gratis untuk hingga 10 pengguna PostgreSQL Pilihan terbaik untuk kebutuhan data yang kompleks dan berbasis open-sourceUkuran tim: Tim kecil yang berfokus pada teknologi Dukungan untuk tipe data yang kompleks, skalabilitas tinggi, dan fitur keamanan open-source yang andal. Gratis Quickbase Pilihan terbaik untuk pengembangan aplikasi kustom yang cepatUkuran tim: UKM yang membutuhkan alat kustom Pembuatan aplikasi tanpa kode, pemicu alur kerja otomatis, dan integrasi data pihak ketiga yang mulus. Mulai dari $35 per bulan per pengguna Microsoft SQL Server Pilihan terbaik untuk analitik canggih & kinerjaTim: UKM menengah dan UKM dengan volume data besar Penanganan kueri berkecepatan tinggi, protokol keamanan canggih, dan kemampuan visualisasi data yang mendalam. Penetapan harga khusus Kintone Pilihan terbaik untuk kolaborasi tim tanpa kodeUkuran tim: Tim kecil non-teknis Antarmuka seret dan lepas, alat kolaborasi multi-pengguna, dan dasbor visualisasi data yang mudah digunakan. Mulai dari $16 per bulan per pengguna Zoho Creator Terbaik untuk integrasi ekosistem low-codeUkuran tim: Bisnis yang menggunakan Zoho Suite Penerapan aplikasi multi-platform, proses bisnis otomatis, dan analisis data real-time. Mulai dari $12 per bulan per pengguna MySQL Pilihan terbaik untuk aplikasi web & keandalanUkuran tim: Pengembang dan startup web Pencarian data berkecepatan tinggi, dukungan multibahasa, dan komunitas open-source yang besar. Penetapan harga khusus Caspio Pilihan terbaik untuk pengguna tak terbatas & aplikasi publikUkuran tim: Tim dengan jumlah pengguna yang tinggi Pembuatan aplikasi tanpa kode, pemodelan data visual, dan integrasi situs web yang mulus. Gratis; Paket berbayar mulai dari $100/bulan

Berikut ini adalah uraian terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Memilih Perangkat Lunak Database untuk Usaha Kecil?

Sebelum kita membahas pilihan perangkat lunak basis data terbaik, mari kita pahami fitur-fitur utama yang perlu Anda pertimbangkan karena fitur-fitur tersebut memengaruhi efisiensi strategi pengelolaan basis data Anda:

Skalabilitas: Perangkat lunak tersebut harus mampu menangani peningkatan volume data dan beban pengguna seiring pertumbuhan bisnis Anda tanpa mengalami perlambatan Keamanan yang tangguh: Fitur keamanan canggih seperti enkripsi data dan kontrol akses yang aman melindungi informasi bisnis dan pelanggan yang sensitif Desain yang intuitif: Perangkat lunak tersebut harus memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah dinavigasi untuk meminimalkan waktu pelatihan Dukungan pelanggan yang efisien: Dukungan pelanggan yang andal dan mudah diakses untuk penyelesaian masalah perangkat lunak secara tepat waktu mengurangi waktu henti Kemampuan integrasi: Perangkat lunak ini harus dapat terintegrasi dengan alat bisnis yang sudah Anda miliki, memastikan aliran data yang lancar dan efisiensi proses Analisis yang mendalam: Wawasan mendalam melalui analisis membantu Anda mengambil keputusan berbasis data untuk pertumbuhan bisnis Kompatibilitas dengan perangkat lunak spreadsheet : Fitur ini memungkinkan kolaborasi data yang lancar

10 Perangkat Lunak Database Terbaik dan Terjangkau untuk Usaha Kecil

Berikut adalah 10 perangkat lunak basis data terbaik untuk usaha kecil yang tersedia saat ini:

1. ClickUp

Atur, urutkan, dan saring tugas di Tampilan Tabel ClickUp untuk mendapatkan wawasan lebih cepat di seluruh pekerjaan Anda

Sebagian besar usaha kecil tidak mengalami kesulitan dalam menyimpan data. Mereka justru menghadapi tantangan terkait apa yang terjadi setelah data tersebut disimpan.

Detail pelanggan ada di satu alat, tugas di alat lain, catatan di dokumen, dan tindak lanjut dilakukan melalui obrolan. Semuanya ada, tetapi tidak ada yang terhubung. Akibatnya, tim menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan konteks daripada benar-benar menyelesaikan pekerjaan.

ClickUp memiliki pendekatan yang berbeda. Alih-alih berfungsi sebagai database mandiri, ClickUp bekerja sebagai ruang kerja tunggal tempat data dan eksekusi bersatu. Anda tetap dapat mengatur informasi menggunakan Tampilan Tabel dan Tampilan Daftar, baik saat melacak prospek, mengelola inventaris, maupun mengatur operasi internal. Namun, setiap entri bukan sekadar catatan statis. Setiap entri terhubung langsung dengan tugas, dokumen, jadwal, dan percakapan.

Ambil contoh sederhana dalam mengelola prospek menggunakan CRM ClickUp. Anda dapat melihat semua data pelanggan yang relevan di satu tempat. Sebuah kesepakatan di ClickUp bukan sekadar baris dalam database. Kesepakatan tersebut muncul sebagai Tugas ClickUp, dengan catatan di ClickUp Docs, percakapan di ClickUp Chat, dan pembaruan status, semuanya terpusat di satu tempat.

Fitur seperti AI Fields membuat database Anda lebih dinamis. Alih-alih memperbarui atau menganalisis data secara manual, AI Fields dapat secara otomatis menghasilkan ringkasan, mengekstrak detail penting, atau mengkategorikan informasi saat data masuk. Misalnya, prospek baru dapat diperkaya dengan konteks, diberi label berdasarkan prioritas, atau diringkas secara instan, tanpa perlu input manual. Seiring waktu, hal ini mengubah database Anda menjadi sesuatu yang secara aktif memelihara dirinya sendiri, bukan sesuatu yang harus terus-menerus diperbarui oleh tim Anda.

Setiap percakapan, tindakan, dan tugas dapat dicari menggunakan AI di ClickUp

ClickUp Brain semakin memperkuat konektivitas ini. Alih-alih meninjau catatan secara manual atau mengejar pembaruan, Brain mengumpulkan informasi dari seluruh ruang kerja Anda dan mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna. Anda dapat menanyakan status terbaru suatu kesepakatan, mendapatkan ringkasan aktivitas akun, atau menghasilkan langkah selanjutnya tanpa perlu menelusuri tugas dan catatan. Brain bertindak sebagai lapisan penghubung, mengubah masukan yang tersebar menjadi wawasan yang jelas dan berguna.

Pelaksanaan di ClickUp ditangani melalui kombinasi ClickUp Automations dan ClickUp Super Agents .

Otomatisasi menangani alur kerja yang dapat diprediksi, seperti menetapkan tindak lanjut saat suatu kesepakatan melewati tahap-tahap tertentu atau memberi tahu seseorang saat data baru ditambahkan. Super Agents melangkah lebih jauh dengan memantau aktivitas di seluruh sistem Anda dan turun tangan saat ada yang tidak beres. Jika prospek menjadi tidak aktif, ada tugas yang terlewat, atau pembaruan belum dilakukan, hal tersebut akan terdeteksi tanpa perlu diperiksa secara manual.

Seiring waktu, hal ini mengubah cara kerja “database”. Database tersebut menjadi sistem yang secara aktif menjaga kelancaran pekerjaan, menghubungkan data dengan keputusan, dan keputusan dengan tindakan.

Template ClickUp mempermudah pembuatan database, memastikan efisiensi dan penyesuaian. Mengintegrasikan pendekatan strategis dalam hubungan pelanggan ke dalam sistem database Anda akan semakin meningkatkan keterlibatan pelanggan.

Fitur terbaik ClickUp

Bangun basis data yang fleksibel menggunakan Tampilan Tabel dan Tampilan Daftar, yang terhubung langsung dengan pekerjaan nyata

Ubah catatan menjadi tindakan dengan ClickUp Tasks, menghubungkan data dengan pelaksanaan

Simpan konteks di satu tempat dengan ClickUp Docs dan ClickUp Chat yang terhubung ke setiap catatan

Gunakan ClickUp Brain untuk membuat ringkasan, menjawab pertanyaan, dan mengungkap wawasan di seluruh ruang kerja Anda

Biarkan ClickUp Super Agents memantau aktivitas, mengidentifikasi celah, dan memicu langkah selanjutnya secara otomatis

Otomatiskan alur kerja seperti tindak lanjut dan perubahan status dengan ClickUp Automations

Sesuaikan sistem Anda dengan Bidang Kustom untuk melacak segala hal, mulai dari transaksi hingga persediaan

Mulailah dengan cepat menggunakan pengaturan siap pakai dari Perpustakaan Template

Gantikan berbagai alat dengan mengelola data, pekerjaan, dan komunikasi dalam satu ruang kerja

Batasan ClickUp

Fleksibilitas tinggi dalam penyesuaian seringkali menjadi tantangan bagi pemula

Alat pelacakan waktu yang ada saat ini memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitasnya

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 3.000 ulasan)

📊 Studi kasus singkat: Mengganti 5+ alat dengan satu ruang kerja Ketika agensi pemasaran Hit Your Mark Media mengevaluasi operasinya, masalahnya jelas terlihat. Pekerjaan tersebar di berbagai platform seperti Slack, Miro, Toggl, Loom, dan alat lainnya. Proyek berjalan lebih lambat dari yang seharusnya karena informasi tersebar di berbagai alat. Jadi, tim tersebut mengintegrasikan semuanya ke dalam ClickUp. ⚡ Hasilnya langsung terlihat: Lebih dari 5 alat digantikan di bidang komunikasi, perencanaan, dan pelaporan

Hemat $3.000 per tahun dengan menghentikan penggunaan Slack setelah beralih ke ClickUp Chat

Dashboard real-time yang memantau poin sprint, beban kerja, dan kinerja

Pembayaran bonus yang lebih cepat berkat data produktivitas yang jelas dan dapat diukur Pendiri Derek Archer mengatakan bahwa perubahan tersebut mengubah cara kerja agensi tersebut. Alih-alih mengintegrasikan pembaruan dari berbagai aplikasi, tim kini mengelola pekerjaan klien, komunikasi, dokumentasi, dan pelaporan dari satu ruang kerja. 🚀 Ceritakan lebih lanjut ClickUp menggabungkan lebih dari 20 aplikasi ke dalam satu platform AI terintegrasi sehingga Anda mendapatkan semua yang Anda butuhkan hanya dengan satu alat

2. Oracle Database

Oracle Database yang siap digunakan oleh perusahaan besar juga dapat berfungsi sebagai perangkat lunak basis data untuk usaha kecil. Fitur utamanya bagi usaha kecil adalah keamanan tingkat lanjut yang menjamin perlindungan data.

Selain itu, Oracle menawarkan skalabilitas dan keandalan, sehingga memungkinkan usaha kecil mengelola data mereka secara efisien seiring dengan pertumbuhan bisnis mereka.

Kemampuan Oracle mencakup penyimpanan data, pengelolaan data terstruktur, dan penggalian wawasan berharga. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan strategis bagi usaha kecil yang ingin memperluas operasinya dan memanfaatkan data mereka secara efektif.

Fitur terbaik Oracle Database

Tangani permintaan data yang terus meningkat, mendukung ekspansi bisnis Anda

Sederhanakan tugas-tugas pengelolaan data , sehingga meningkatkan efisiensi operasional

Lindungi informasi bisnis sensitif Anda dengan langkah-langkah perlindungan canggih

Sederhanakan interaksi basis data menggunakan SQL yang sudah dikenal luas, sehingga memudahkan tugas tim Anda

Keterbatasan Oracle Database

Mahal bagi usaha kecil

Membutuhkan pengetahuan dan sumber daya khusus untuk kinerja optimal

Harga Oracle Database

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Oracle Database

G2 : 4,3/5 (lebih dari 900 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 400 ulasan)

3. SQL Connector untuk JIRA

SQL Connector for Jira dari Alpha Serve meningkatkan kemampuan pengguna Jira dengan mengintegrasikan langsung ke basis data SQL seperti MySQL dan Oracle.

Alat ini menyederhanakan proses koneksi dan ekspor data, sehingga tidak memerlukan alat perantara. Hal ini sangat bermanfaat bagi bisnis yang mengandalkan pengelolaan data yang efisien.

SQL Connector untuk Jira dikenal karena kemampuannya dalam integrasi langsung. Alat ini memungkinkan aliran data yang lancar antara Jira dan berbagai basis data SQL, sehingga mempermudah proses pengelolaan data.

Hal ini menjadikannya alat yang sangat penting bagi pengembangan perangkat lunak atau bisnis yang ingin mengoptimalkan manajemen proyek dan analisis data mereka dalam ekosistem Jira.

Fitur terbaik SQL Connector untuk JIRA

Terhubung langsung ke database seperti MySQL dan Oracle dari Jira, tanpa perlu melalui kerumitan SSL atau SSH, untuk meningkatkan integrasi data dan efisiensi alur kerja

Otomatiskan ekspor data dari Jira, menyederhanakan proses transfer data, dan menghemat waktu secara signifikan

Sesuaikan izin akses data di dalam Jira, memastikan penanganan data yang aman dan terkendali

Batasan SQL Connector untuk JIRA

Membutuhkan keahlian teknis untuk pengaturan dan pengelolaan

Spesifik untuk Jira tetapi tidak fleksibel untuk sistem lain

Harga SQL Connector untuk JIRA

Gratis: Untuk hingga 10 pengguna

Peringkat dan ulasan SQL Connector untuk JIRA

G2 : Belum ada ulasan

Capterra: Belum ada ulasan

4. PostgreSQL

PostgreSQL adalah sistem basis data objek-relasional sumber terbuka yang menonjol karena keandalan dan kinerjanya. Sistem ini ideal untuk bisnis yang membutuhkan pengelolaan data tingkat lanjut serta mendukung tipe data kompleks dan optimasi.

Kemampuannya yang dapat diperluas memungkinkan penggunaan fungsi dan tipe kustom, sehingga dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan bisnis. Perangkat lunak ini tangguh dalam menangani dataset besar dan kompleks, memastikan integritas data dan kecepatan.

Kemampuan PostgreSQL untuk beradaptasi dengan berbagai lingkungan serta rangkaian fiturnya yang lengkap menjadikannya pilihan ideal bagi bisnis yang mencari solusi database yang andal dan dapat diskalakan.

Fitur terbaik PostgreSQL

Manfaatkan sifat open-source-nya untuk pengelolaan data yang hemat biaya

Manfaatkan tipe data canggih dan fitur optimasi kinerja

Sesuaikan perangkat lunak tersebut agar sesuai dengan kebutuhan bisnis spesifik Anda

Lindungi data bisnis yang sensitif secara efektif dengan fitur keamanan yang tangguh

Keterbatasan PostgreSQL

Membingungkan bagi pemula atau tim kecil yang tidak memiliki administrator database khusus

Kinerjanya tidak sebanding dengan beberapa database komersial saat menghadapi beban kerja yang berat

Dukungan profesional bergantung pada penyedia pihak ketiga, berbeda dengan basis data komersial yang dilengkapi dengan dukungan khusus

Harga PostgreSQL

Gratis

Peringkat dan ulasan PostgreSQL

G2 : 4,4/5 (611+ ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 400 ulasan)

5. Quickbase

QuickBase adalah platform berbasis cloud yang memungkinkan pemilik usaha kecil untuk dengan mudah membuat aplikasi khusus, aplikasi web, dan alur kerja—semuanya tanpa memerlukan keahlian pemrograman yang mendalam.

Perangkat lunak ini memiliki antarmuka yang ramah pengguna serta mampu mengembangkan dan menerapkan aplikasi dengan cepat. Hal ini menjadikannya pilihan ideal bagi bisnis yang membutuhkan solusi cepat untuk masalah pengelolaan proses yang kompleks.

Kemudahan akses dan penggunaan ini menjadikan QuickBase pilihan favorit di kalangan usaha kecil yang ingin meningkatkan efisiensi operasional mereka.

Fitur terbaik Quickbase

Percepat pengembangan aplikasi kustom dengan alat pengembangan cepat, sehingga menghemat waktu dan sumber daya

Tingkatkan kolaborasi tim dan efisiensi dengan menggunakan alat manajemen alur kerja dan otomatisasi

Integrasikan data dengan lancar ke sumber dan aplikasi lain

Keterbatasan Quickbase

Beberapa fitur yang kompleks memerlukan pemahaman mendalam atau keahlian teknis

Peningkatan biaya secara keseluruhan karena beberapa fitur lanjutan memerlukan dukungan tambahan dari ahli platform

Harga Quickbase

Uji coba gratis selama 30 hari

Tim : $35/bulan per pengguna (ditagih per tahun)

Bisnis : $55/bulan per pengguna (ditagih per tahun)

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Quickbase

G2 : 4,5/5 (lebih dari 800 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 200 ulasan)

6. Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server adalah sistem manajemen basis data yang komprehensif yang menawarkan kinerja tinggi, keamanan yang tangguh, dan skalabilitas.

Perangkat lunak ini menangani penyimpanan, pemrosesan, dan analisis data berskala besar secara efisien. Perangkat lunak ini dikenal karena kemampuan analitiknya yang canggih—membantu Anda menganalisis data dan mengungkap wawasan mendalam. Simpan data, simpan sejumlah besar data tidak terstruktur di gudang data, lakukan analisis data, dan buat visualisasi data—semuanya dalam satu platform.

Kombinasi antara kinerja, skalabilitas, dan analitik ini menjadikannya solusi yang andal bagi bisnis untuk memanfaatkan aset data mereka secara efektif.

Fitur terbaik Microsoft SQL Server

Raih kinerja tinggi dengan Microsoft SQL Server, yang dapat menangani kueri kompleks secara efisien

Pastikan keamanan data dengan fitur keamanan canggih

Skalakan basis data Anda dengan mudah menggunakan SQL Server, menangani basis data besar dan transaksi kompleks seiring pertumbuhan bisnis Anda

Keterbatasan Microsoft SQL Server

Cukup rumit bagi pemula

Versi dengan fitur lengkap terlalu mahal bagi usaha kecil

Harga Microsoft SQL Server

Uji coba gratis

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Microsoft SQL Server

G2: 4,4/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 1.500 ulasan)

7. Kintone

Kintone adalah platform berbasis cloud yang memungkinkan usaha kecil untuk mengembangkan dan menyesuaikan aplikasi tanpa memerlukan pengetahuan pemrograman yang mendalam.

Hal ini mendorong kerja sama tim dan kolaborasi dengan memungkinkan pengguna membuat, berbagi, dan mengotomatiskan aplikasi bisnis dan alur kerja yang disesuaikan.

Antarmuka Kintone yang ramah pengguna memudahkan pengguna non-teknis untuk membuat aplikasi. Hal ini meningkatkan produktivitas dan kolaborasi tim di lingkungan usaha kecil.

Fitur terbaik Kintone

Buat aplikasi dengan mudah menggunakan antarmuka tanpa kode dan seret-dan-lepas dari Kintone

Tingkatkan kolaborasi tim dengan alat kolaborasi multi-fungsi

Kelola dan visualisasikan data secara efisien untuk pengambilan keputusan berbasis data

Batasan Kintone

Pilihan integrasi yang terbatas dengan sistem lain

Tingkat kesulitan dalam mempelajari kustomisasi lanjutan cukup tinggi

Harga Kintone

Mulai dari $16 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Kintone

G2: 4,6/5 (lebih dari 200 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 100 ulasan)

8. Zoho Creator

Zoho Creator adalah platform berbasis cloud yang membantu usaha kecil mengembangkan aplikasi kustom dengan mudah. Antarmuka yang ramah pengguna dan fleksibilitasnya menjadi keunggulan utama, sehingga platform ini dapat diakses bahkan oleh mereka yang memiliki pengetahuan pemrograman minimal.

Zoho Creator dilengkapi dengan lingkungan pengembangan low-code dan membantu membuat serta menyesuaikan aplikasi dengan cepat.

Hal ini menjadikannya solusi ideal bagi usaha kecil yang ingin menyederhanakan proses dan meningkatkan produktivitas tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk sumber daya teknis.

Fitur terbaik Zoho Creator

Buat dan sesuaikan aplikasi dengan platform yang intuitif

Otomatiskan berbagai proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pekerjaan manual

Integrasikan dengan produk Zoho lainnya dan berbagai layanan pihak ketiga untuk operasional yang lebih efisien

Dapatkan wawasan berharga dengan analisis data real-time

Batasan Zoho Creator

Beberapa pengguna merasa ada keterbatasan dalam kemampuannya untuk menyesuaikan fitur-fiturnya dengan kebutuhan bisnis yang sangat spesifik

Mengelola kumpulan data yang sangat besar atau kueri yang kompleks dapat memengaruhi kinerja

Integrasi dengan sistem eksternal terkadang memerlukan bantuan teknis

Harga Zoho Creator

Standar: $12 per pengguna/bulan

Profesional: $30 per pengguna/bulan

Enterprise: $37 per pengguna/bulan

Peringkat dan ulasan Zoho Creator

G2: 4,3/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: 4,3/5 (lebih dari 100 ulasan)

9. MySQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional sumber terbuka yang dikenal karena keandalan, kinerja, dan kemudahan penggunaannya. Digunakan secara luas dalam berbagai skala proyek, MySQL menonjol karena fleksibilitasnya dalam mengelola basis data relasional.

Perangkat lunak ini menawarkan keseimbangan antara kemudahan penggunaan dan kemampuan pengelolaan database yang kuat. Hal ini menjadikannya pilihan yang tepat bagi usaha kecil yang mencari solusi database yang andal, efisien, dan mudah dikelola tanpa memerlukan keahlian administrasi database yang mendalam.

Fitur terbaik MySQL

Manfaatkan sifatnya yang open-source, didukung oleh komunitas yang besar

Ambil data dengan cepat berkat performa dan kecepatan tinggi

Nikmati fleksibilitas MySQL, yang mendukung berbagai bahasa pemrograman untuk pengembangan aplikasi yang beragam

Keterbatasan MySQL

Menghadapi tantangan dalam aplikasi berskala sangat besar

Kurang cocok untuk sistem transaksi yang kompleks dibandingkan dengan sistem manajemen basis data lainnya

Harga MySQL

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan MySQL

G2 : 4,4/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

10. Caspio

Caspio menawarkan solusi tanpa kode bagi usaha kecil untuk membuat aplikasi basis data online. Solusi ini mudah digunakan, serbaguna, dan cocok untuk CRM, manajemen proyek, serta basis data khusus.

Fitur unggulan Caspio adalah antarmuka yang ramah pengguna dan pengembangan aplikasi tanpa kode, yang memudahkan proses pembuatan aplikasi basis data yang kompleks.

Hal ini membuatnya dapat diakses oleh bisnis yang tidak memiliki keahlian teknis, sehingga mereka dapat membuat dan menyesuaikan aplikasi.

Fitur terbaik Caspio

Buat aplikasi dengan mudah menggunakan platform tanpa kode

Sesuaikan aplikasi dengan kebutuhan spesifik

Integrasikan Caspio dengan mulus ke berbagai perangkat lunak dan layanan

Keterbatasan Caspio

Sulit untuk menavigasi dan menggunakannya secara efektif

Harga Caspio

Gratis

Paket berbayar mulai dari $100

Peringkat dan ulasan Caspio

G2 : 4,4/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 200 ulasan)

Langkah Penting untuk Kesuksesan Usaha Kecil

Memilih perangkat lunak basis data yang tepat merupakan keputusan penting bagi usaha kecil. Setiap perangkat lunak menawarkan fitur unik. Beberapa di antaranya skalabel dan ramah pengguna, sementara yang lain dilengkapi dengan langkah-langkah keamanan yang kuat dan analisis yang mendalam.

Pilihlah solusi database yang sesuai dengan kebutuhan Anda saat ini dan selaras dengan pertumbuhan serta tujuan bisnis Anda di masa depan. Perangkat lunak database yang tepat, baik itu perangkat lunak pemasaran CRM maupun perangkat lunak database pelanggan, akan mempermudah operasional Anda dan memberikan wawasan yang berharga.

ClickUp menawarkan solusi yang disesuaikan untuk pengelolaan data yang efisien, pertumbuhan, dan penyesuaian yang tak tertandingi. Jika Anda siap untuk mengintegrasikan alur kerja data Anda di bawah satu platform terhubung, hubungi kami hari ini!