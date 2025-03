10 Templat Papan Trello Gratis untuk Melacak Proyek

Mengelola sebuah proyek dengan sukses membutuhkan fokus, perencanaan, dan kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu (GTD). Semakin banyak bagian yang bergerak, semakin terorganisir pula Anda. Itulah mengapa banyak tim menggunakan alat bantu seperti papan Trello dan templat Trello untuk mengelola alur kerja mereka. ๐Ÿ› ๏ธ

Sebagai bagian dari rangkaian alat bantu Atlassian, Trello merupakan alat bantu visual alat manajemen proyek untuk pekerjaan di kantor dan jarak jauh, dan templat Trello menawarkan jalan pintas untuk merencanakan dan mengelola proyek Anda.

Tetapi apakah templat Trello merupakan templat manajemen proyek terbaik untuk pekerjaan ini? Bagaimanapun juga, ada beberapa template yang bagus Alternatif Trello di luar sana. ๐Ÿค”

Mari kita perjelas apa itu templat Trello dan bagaimana templat ini cocok dengan dunia Trello yang lebih luas. Kami akan menjelajahi beberapa templat manajemen proyek Trello yang berguna dan kemudian membagikan beberapa alternatif yang mungkin bisa membantu Anda dengan lebih baik.

Lagi pula, ada lebih dari satu cara untuk menangani manajemen tugas .

Apa yang dimaksud dengan Templat Trello?

Templat Trello adalah dokumen yang telah dirancang sebelumnya yang memberi Anda tata letak yang disarankan untuk papan Trello Anda, jadi Anda tidak perlu membuatnya sendiri. Cukup sesuaikan templat dasar agar sesuai dengan kebutuhan Anda untuk papan proyek Trello Anda dan mereplikasi sesuai kebutuhan untuk rencana proyek s. โœ

Papan Trello adalah alat bantu manajemen tugas yang memberikan gambaran umum tentang kemajuan proyek Anda. Alat ini juga membuat semua anggota tim Anda tetap berada di halaman yang sama dan memudahkan para pemangku kepentingan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi.

Templat papan Trello dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan proyek , sehingga mudah untuk menjadwalkan tugas dan mengoptimalkan alur kerja Anda sebanyak mungkin-tanpa harus mengulang dari awal setiap saat.

5 Templat Papan Trello

Untuk memberikan gambaran yang lebih baik mengenai templat perencanaan proyek Trello, mari kita lihat beberapa contoh cara menggunakannya untuk proyek Anda.

The Templat Manajemen Proyek Kanban yang Menakjubkan menggunakan fitur Amazing Fields Trello Power-Up untuk membuat Papan Kanban dan sesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan Anda. Papan Kanban memudahkan Anda dan tim Anda untuk melihat dengan tepat di mana posisi Anda dalam sebuah proyek dan apa yang sedang Anda kerjakan.

The Template Manajemen Proyek memberi Anda struktur untuk membangun alur kerja rencana proyek Anda. Simpan dengan aman semua sumber daya Anda seperti spesifikasi dan dokumen proyek, tangkap pertanyaan yang perlu dijawab, dan lacak apakah suatu tugas dalam status Harus Dilakukan, Tertunda, Diblokir, atau Selesai.

The Templat Premortem mendorong Anda untuk berpikir jauh ke depan untuk mempertimbangkan apa yang akan membantu Anda tetap berada di jalur yang benar dengan rencana proyek Anda dan hambatan apa yang mungkin menghalangi. Hal ini memungkinkan Anda memaksimalkan elemen-elemen yang membantu dan membuat rencana untuk mengatasi hambatan yang mungkin terjadi. ๐Ÿšง

The Templat Papan Agile membantu Anda menyelesaikan berbagai hal dalam sebuah manajemen proyek yang gesit kerangka kerja. Kerangka kerja ini memandu Anda melalui setiap langkah, mulai dari perencanaan dan eksekusi hingga refleksi dan iterasi.

The Papan Tugas Matriks Eisenhower memberi Anda cara untuk memprioritaskan tugas-tugas Anda menurut kategori. Kategorinya meliputi Penting dan Mendesak, Penting tapi Kurang Mendesak, Mendesak tapi Kurang Penting, dan Tidak Penting dan Tidak Mendesak. Dengan menggunakan templat sederhana ini, memutuskan apa yang harus ditangani terlebih dahulu menjadi mudah.

Keterbatasan Penggunaan Templat Trello

Templat Trello seperti ini bisa sangat berguna, terutama untuk bisnis kecil dan perusahaan rintisan, namun ada beberapa keterbatasan. ๐Ÿ‘€

Sebagai contoh:

Tidak efisien untuk tim yang lebih besar: Dengan perubahan terbaru, versi gratis Trello membatasi ruang kerja hingga 10 kolaborator dan mungkin bukan pilihan terbaik untuk tim yang lebih besar

Melacak beberapa proyek atau proyek yang lebih kompleks daripada proyek dengan alur linier sederhana mungkin di luar fungsionalitas Trello

Meskipun efektif untuk manajemen tugas, tugas-tugas tersebut tidak dapat dihubungkan ke peta jalan gambaran besar

Meskipun papan Kanban tersedia pada semua paket harga, Anda hanya mendapatkan tampilan Dasbor, Garis Waktu, dan Kalender pada paket Premium atau Enterprise

Opsi kustomisasi sangat terbatas

Izin akses tidak mudah dikendalikan, dan Anda mungkin tidak ingin semua orang memiliki kemampuan mengedit pada papan proyek Anda

Banyak fungsionalitas, seperti pelaporan, pelacakan waktu, dan pelacakan pengeluaran, bergantung pada integrasi dengan alat pihak ketiga melalui fitur Power-Up-dan Anda perlu membayar ekstra untuk banyak Power-Up

Tidak ada fungsionalitas ketergantungan tugas asli, jadi Anda akan membutuhkan fitur Power-Up lain jika Anda ingin melihat bagan Gantt

Komunikasi tim terbatas pada mengirim komentar pada kartu Trello

10 Templat Papan Trello Alternatif

Jika templat Trello tidak cocok untuk bisnis Anda, ada banyak pilihan lain di luar sana - dan salah satu yang terbaik alternatif untuk Trello adalah ClickUp.โœจ

ClickUp sangat ideal untuk manajemen proyek. Ini membuat proyek mudah direncanakan, dibangun, dan diluncurkan, dengan fitur-fitur seperti:

Platform yang menangani proyek paling kompleks dengan mudah dengan templat gratis, visibilitas ke dalam papan Anda sendiri, dan fitur pengaturan atau seret dan lepas yang sama

Beralih dengan mudah antara ikhtisar dasbor dan detail tugas tingkat mikro

Akses ke beberapa tampilan proyek, termasuk bagan Gantt untuk melacak ketergantungan di semua tugas

Bidang dan Status Khusus yang memungkinkan Anda untuk menyesuaikan hampir semua hal, bahkan jika Anda adalah pengguna pemula

Izin yang melindungi berbagai level proyek dan mengelola siapa yang diizinkan melakukan apa

Fungsionalitas bawaan dan tambahan yang jauh lebih banyak Integrasi ClickUp gratis, termasuk integrasi dengan alat Atlassian lainnya seperti Trello , Confluence, dan Jira Obrolan langsung yang menyimpan semua diskusi tentang proyek Anda di satu tempat

Dapatkan laporan tentang semua jenis metrik, mulai dari kemajuan proyek hingga pelacakan biaya dan waktu ๐Ÿ“Š

ClickUp juga mencakup banyak kasus penggunaan lainnya. Gunakan sebagai CRM oleh meja bantuan layanan klien Anda, sebuah alat pengembangan aplikasi oleh departemen TI Anda, atau manajemen media sosial oleh tim pemasaran konten Anda.

Singkatnya, ClickUp adalah manajemen proyek dan perangkat lunak alur kerja menjadi mudah.

Dan banyak sekali templat manajemen proyek dan templat produktivitas membuatnya lebih mudah. Mari kita lihat beberapa templat yang akan menyederhanakan proyek Anda.

1. Templat Peta Jalan Kanban ClickUp

Visualisasikan peta jalan proyek Anda dan lacak kemajuan tugas dengan Templat Peta Jalan Kanban ClickUp

Sementara Trello menunjukkan kepada Anda semua tugas Anda di papan yang diberikan, a Papan Kanban ClickUp memberi Anda pengawasan penuh atas seluruh alur kerja sesuai dengan yang Anda inginkan. Anda bisa melihat beberapa papan proyek sekaligus atau hanya satu, dan mengatur setiap papan dengan berbagai cara, misalnya, berdasarkan prioritas, tanggal jatuh tempo, status, atau penerima tugas.

Pada tingkat manajemen tugas, fitur Templat Manajemen Tugas Sederhana ClickUp sebanding dengan templat manajemen proyek Trello. Sangat ideal untuk pemula atau pengusaha yang ingin mengelola tugas harian mereka menggunakan daftar periksa.

Di mana ClickUp benar-benar bersinar adalah dalam kemampuannya untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana detail terhubung ke gambaran besar. Seperti Templat Peta Jalan Kanban ClickUp yang memungkinkan Anda memvisualisasikan peta jalan dan mengelolanya menggunakan fungsionalitas seret dan lepas untuk menambah atau menghapus tugas. ๐Ÿ›ฃ๏ธ

Status khusus seperti Backlog, To Do, In Progress, Testing, dan Done melacak kemajuan setiap tugas. Pilih dari beberapa tampilan untuk melihat peta jalan Anda dari semua sudut: sebagai Garis Waktu atau menurut Prioritas atau Beban Kerja Tim.

Anda juga dapat melacak waktu, ketergantungan, komunikasi terkait, dan banyak lagi.

2. Templat Jadwal Manajemen Proyek ClickUp

Jaga proyek dan tim Anda tetap pada jalurnya dengan Templat Jadwal Manajemen Proyek ClickUp

The Templat Jadwal Manajemen Proyek ClickUp memberi Anda struktur yang jelas untuk merencanakan proyek Anda dari awal hingga akhir. Tetapkan tujuan dengan jadwal, lalu buat dan tetapkan tugas untuk mencapai tujuan tersebut. Atur tugas ke dalam daftar tugas dan lacak kemajuannya menggunakan status khusus.

Templat manajemen proyek Trello memiliki beberapa fungsi ini, tetapi ClickUp membawanya beberapa langkah lebih jauh. Pelacakan waktu dan ketergantungan membantu Anda menjaga proyek Anda tetap pada jalurnya. Ditambah tampilan khusus, seperti Gantt, Fase Proyek, atau Tampilan Risiko & Masalah, memberi Anda wawasan unik ke dalam proyek Anda.

ClickUp juga mengirimkan notifikasi ke anggota tim Anda saat tenggat waktu semakin dekat, mengoptimalkan produktivitas dan kinerja. ๐Ÿ“ซ

Alternatif template Trello ini sangat ideal untuk pengguna tingkat menengah yang memiliki pengalaman bekerja dengan ClickUp.

3. Template Kanban Sederhana ClickUp

Manfaatkan sumber daya tim Anda sebaik-baiknya dengan Templat Kanban Sederhana ClickUp

Templat perantara lainnya, templat Template Kanban Sederhana ClickUp memecah proyek besar Anda menjadi beberapa bagian yang dapat dikelola untuk dilacak dan dikelola hingga selesai. Gunakan untuk mengelola alur kerja Anda dan selesaikan proyek Anda tepat waktu dan penuh gaya. ๐Ÿ˜Š

Tugas dibagi menjadi beberapa kolom menurut status-Tugas yang Harus Dilakukan, Sedang Berlangsung, atau Selesai-seperti pada templat manajemen proyek Trello. Aturan alur kerja mengotomatiskan bagaimana tugas berpindah dari satu kolom ke kolom berikutnya, sehingga menghemat waktu dan tenaga Anda.

Salah satu keunggulan ClickUp adalah fungsionalitas dasbor yang dapat disesuaikan, yang memungkinkan Anda untuk memilih tingkat di mana Anda ingin melihat pelaporan-misalnya, ikhtisar tingkat tinggi atau informasi terperinci.

Tata letak visual berarti Anda dapat dengan mudah melihat tugas harian setiap anggota tim dan di mana posisi mereka dalam prosesnya, sehingga Anda dapat dengan mudah melihat bagaimana Anda mengelola tim sumber daya dan waktu secara lebih efektif.

4. Templat Perencanaan Sprint Agile ClickUp

Penuhi tenggat waktu proyek yang ketat dengan Templat Perencanaan Sprint Agile dari ClickUp

Kerangka kerja manajemen proyek yang gesit adalah cara yang sangat efektif untuk menyelesaikan sesuatu dengan cepat-dan meskipun templat Trello bisa menangani penyelesaian proyek, ClickUp unggul dalam metodologi yang gesit. ๐Ÿ†

The Templat Perencanaan Sprint Agile ClickUp sangat ideal untuk merencanakan sprint yang kompleks dengan tenggat waktu yang ketat dan menangani potensi masalah atau risiko sebelumnya. Gunakan templat ini untuk memperjelas tugas, jadwal, dan ketergantungan Anda, serta mengomunikasikannya kepada tim Anda.

Kelola Beban Kerja Sumber Daya dan item Backlog Sprint sambil mengawasi waktu yang tersisa untuk menyelesaikan sprint. Ketika Anda melacak kemajuan secara visual, Anda dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan cepat jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana.

5. Templat Post Mortem Proyek ClickUp

Mengidentifikasi masalah dan area untuk perbaikan dengan Templat Post Mortem Proyek ClickUp

The Templat Post Mortem Proyek ClickUp memberi Anda format terstruktur untuk mencatat semua yang telah Anda pelajari dari sebuah proyek sehingga Anda dapat memperoleh manfaat dari keberhasilan dan kegagalan Anda.

Dirancang untuk pengguna ClickUp yang lebih mahir, templat ini menangkap apa yang berhasil dan apa yang tidak dalam rencana proyek Anda dan memberi Anda wawasan tentang tren atau pola. Dari sana, mudah untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan masalah yang mendasarinya, sehingga rencana Anda berikutnya lebih cerdas dan lebih efisien.

Meskipun ada templat manajemen proyek Trello yang serupa, templat ClickUp templat post mortem memungkinkan Anda untuk melacak kemajuan masalah dengan status khusus, seperti Entri Baru, Investigasi, Belum Terselesaikan, dan Terselesaikan.

Selain itu, lihat informasi proyek Anda dalam berbagai pilihan format, seperti berdasarkan Status atau Tugas Tertunda, dan catat apa yang telah Anda pelajari pada Formulir Input Insight bawaan. ๐Ÿ“

6. Templat Paket 30-60-90 Hari ClickUp

Mulai dengan Templat Paket 30-60-90 Hari ClickUp

The Templat Paket 30-60-90 Hari ClickUp memandu Anda untuk menetapkan tujuan, mengidentifikasi tonggak pencapaian Anda, dan menerapkan langkah-langkah tindakan untuk mencapainya. Meskipun templat ini dirancang untuk mendukung karyawan baru agar dapat dengan cepat menemukan peran baru mereka, templat ini dapat digunakan oleh siapa saja sebagai templat manajemen proyek untuk tiga bulan ke depan. ๐Ÿ—“๏ธ

Dengan visi yang jelas tentang apa yang perlu dilakukan dalam jangka waktu tersebut, jabarkan ke dalam perencanaan mingguan dan daftar tugas harian agar Anda tetap terorganisir dan berada di jalur yang benar.

Melampaui apa yang ditawarkan oleh templat Trello yang serupa, versi ClickUp menampilkan status khusus seperti To Do, In Progress, Waiting on Client, atau Complete untuk melacak dengan tepat di mana setiap tugas dalam proses. Anda juga dapat melihat tugas-tugas Anda sebagai kalender, melacak waktu dan ketergantungan, atau mengobrol dengan rekan kerja secara langsung di platform ClickUp.

7. Templat Rencana Bisnis ClickUp

Rencanakan tujuan, strategi, dan langkah tindakan bisnis Anda dengan Templat Rencana Bisnis ClickUp

The Templat Rencana Bisnis ClickUp adalah suatu keharusan bagi para pengusaha dan pemilik usaha kecil. Templat ini akan memandu Anda untuk memperjelas setiap aspek dari strategi bisnis Anda, mulai dari misi, visi, dan tim Anda.

Anda juga akan melakukan analisis pasar secara menyeluruh untuk mengidentifikasi keunggulan kompetitif Anda dan merencanakan strategi penjualan, pemasaran, dan operasional. Tonggak pencapaian dan metrik mengukur sumber daya dan kemajuan proyek Anda untuk membantu Anda mengidentifikasi risiko sejak dini, sehingga Anda dapat merencanakannya. ๐Ÿšฉ

Templat ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan templat manajemen proyek Trello yang setara, seperti kemampuan bagan Gantt bagi Anda untuk merencanakan langkah-langkah tindakan dan memberikan tanggal jatuh tempo. Status dan bidang khusus, seperti Harus Dilakukan, Sedang Berlangsung, Referensi, Disetujui, Perlu Revisi, atau Selesai, memberi tahu Anda dengan tepat apa yang terjadi dengan setiap langkah.

Setelah rencana proyek Anda tersusun, lihat semuanya dari sudut pandang rencana bisnis Anda, atau pilih untuk melihatnya berdasarkan topik, jadwal, atau status.

8. Klik Keputusan dan Ubah Templat Log

Lacak alasan dan kemajuan keputusan bisnis Anda dengan Templat Catatan Keputusan dan Perubahan ClickUp

Di dunia saat ini, banyak hal berubah dengan cepat-dan jika Anda ingin mengikutinya, bisnis Anda juga harus berevolusi. Dengan ClickUp, Anda bisa mencatat perubahan yang terjadi Keputusan ClickUp dan Templat Log Perubahan adalah templat tingkat menengah yang dirancang untuk mencatat keputusan Anda, bersama dengan data cadangan yang mendukung keputusan tersebut. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta memastikan semua pemangku kepentingan mendapatkan informasi di setiap langkah. ๐Ÿ’ช

Sebagai langkah maju dari templat Trello, Anda bisa mengubah keputusan tersebut menjadi tugas yang dapat dilacak dengan garis waktu, mendokumentasikan dampaknya dan keputusan akhir yang diambil, dan menugaskannya kepada anggota tim. Kolom Khusus memperjelas kategori keputusannya-misalnya, keputusan Proses, Anggaran, atau Tenaga Kerja-dan Status Khusus memberi tahu Anda apakah keputusan itu Ditinjau, Dalam Tinjauan, Disetujui, Ditolak, atau Ditinggalkan.

9. Templat Rencana Proyek Tingkat Tinggi ClickUp

Lihat proyek Anda sebagai ikhtisar atau pada tingkat tugas yang terperinci dengan Templat Rencana Proyek Tingkat Tinggi ClickUp

Perencanaan proyek yang sukses itu rumit tetapi Templat Rencana Proyek Tingkat Tinggi ClickUp menyederhanakan proses dan membantu Anda bekerja dengan cepat. Templat ini juga memperjelas tujuan Anda, mengidentifikasi pemangku kepentingan, dan menetapkan ekspektasi untuk semua anggota tim Anda, sehingga semua orang memiliki pemahaman yang sama dan dapat fokus pada tugas-tugas yang ada. ๐ŸŽฏ

Mulailah dengan gambaran umum tingkat tinggi dari semua fase proyek Anda. Kemudian siapkan tugas dengan tanggal jatuh tempo dan tetapkan kepada anggota tim. Lacak tugas-tugas tersebut di setiap langkah dengan Bidang Khusus, seperti Tahap Penyalinan atau Tahap Desain, ditambah Status Khusus seperti Harus Dilakukan, Sedang Berlangsung, dan Diterapkan.

Seperti biasa, ClickUp memiliki beberapa keunggulan dibandingkan templat manajemen proyek Trello, tak terkecuali beberapa opsi tampilan yang Anda miliki, termasuk Hasil kerja Daftar, Garis Waktu, Dewan Desainer Grafis, dan Dewan Penulis Naskah.

10. Templat Matriks Eisenhower ClickUp

Perjelas prioritas Anda dengan Templat Matriks Eisenhower ClickUp

Ketika Anda memiliki banyak hal yang harus dikerjakan, tidak mudah untuk memutuskan apa yang harus difokuskan. Dengan matriks ini, Anda bisa menentukan prioritas Templat Matriks ClickUp Eisenhower memecahkan masalah tersebut, mengurangi tingkat stres Anda dan meningkatkan produktivitas. ๐Ÿ“ˆ

Gunakan Papan Tulis bawaan untuk melakukan brainstorming dan mencatat semua tugas Anda dan menugaskannya ke dalam kategori berdasarkan urgensi dan kepentingannya, sehingga Anda selalu tahu persis apa yang menjadi prioritas utama Anda. Kemudian buatlah tugas dengan tanggal jatuh tempo yang sesuai dengan prioritas tersebut, sehingga Anda dapat menyelesaikan pekerjaan yang paling penting terlebih dahulu. Lihat matriks Anda pada tingkat tinggi untuk mendapatkan gambaran visual langsung atau telusuri kuadran mana pun untuk melihat detailnya.

Sementara templat Trello hanya menampilkan prioritas Anda dalam kolam, di ClickUp Anda bisa melihatnya dalam kolam, diurutkan berdasarkan status seperti Harus Dilakukan atau Selesai, sebagai daftar tugas, agenda, atau matriks Papan Tulis.

Kuasai Proyek Anda dengan Templat Manajemen Proyek ClickUp

Trello adalah alat manajemen proyek yang terkenal dan bereputasi dan templat Trello bisa memberi Anda awal yang baik untuk proyek Anda, tetapi itu bukan satu-satunya pilihan-atau bahkan yang terbaik.

ClickUp adalah platform manajemen proyek dan produktivitas lengkap yang menawarkan semua yang dilakukan Trello dan masih banyak lagi. Dengan templat yang mencakup setiap aspek manajemen proyek, ditambah Bidang dan Status Khusus untuk membantu Anda melacak kategori dan kemajuan, Anda akan selalu mengetahui apa yang terjadi. Ditambah lagi dengan pilihan beberapa tampilan rencana proyek Anda dan ClickUp sulit dikalahkan. ๐Ÿฅ‡ Daftar secara gratis dengan ClickUp hari ini, dan bawa manajemen proyek Anda - dan kesuksesan bisnis Anda - ke tingkat berikutnya. ๐Ÿ™Œ