11 Alat AI Terbaik untuk Perencanaan Pelajaran pada Tahun 2026

Membuat rencana pelajaran seringkali terasa seperti berlomba melawan waktu—menyeimbangkan kreativitas, kejelasan, dan kepraktisan dalam waktu yang terbatas.
Menemukan cara untuk menyederhanakan proses ini tanpa mengorbankan kualitas sangatlah penting.
Untungnya, alat AI untuk perencanaan pelajaran menawarkan solusi yang membuat perencanaan menjadi lebih efisien dan menarik.
Dalam postingan blog ini, kita akan membahas 11 alat terbaik yang membantu pendidik menghemat waktu, tetap terorganisir, dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna sambil meningkatkan manajemen kelas. 🧑🏫
⏰ Ringkasan 60 Detik
Berikut adalah daftar 11 alat AI terbaik untuk perencanaan pelajaran:
- ClickUp (Pilihan terbaik untuk pembuatan konten berbasis AI, manajemen tugas, dan kolaborasi)
- Magic School AI (Pilihan terbaik untuk pengembangan kurikulum yang disesuaikan dan penyelarasan dengan standar)
- Eduaide. AI (Pilihan terbaik untuk penyesuaian pelajaran secara real-time dan analisis respons siswa)
- Auto Classmate (Pilihan terbaik untuk pembuatan rencana pelajaran otomatis dan penyesuaian materi)
- Curipod (Pilihan terbaik untuk pembelajaran berbasis proyek dan desain pelajaran interaktif)
- LessonPlans.ai (Pilihan terbaik untuk pengembangan kurikulum yang sesuai standar dan integrasi penilaian)
- ChatGPT (Pilihan terbaik untuk pembuatan konten pelajaran yang fleksibel dan pendekatan pengajaran yang kreatif)
- Quizizz (Pilihan terbaik untuk pembuatan penilaian interaktif dan pengalaman belajar yang dipadukan dengan permainan)
- Planboard (Pilihan terbaik untuk pengorganisasian pelajaran yang komprehensif dan pelacakan standar)
- Education Copilot (Pilihan terbaik untuk asisten pengajar berbasis AI dan pembuatan sumber daya)
- Learnt. ai (Pilihan terbaik untuk pembuatan jalur pembelajaran yang dipersonalisasi dan pemantauan kemajuan siswa)
Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Memilih Alat AI untuk Perencanaan Pelajaran?
Menemukan alat AI yang tepat dapat mengubah cara Anda merencanakan pelajaran. Berikut adalah fitur-fitur utama yang perlu diprioritaskan:
- Kemudahan penggunaan: Antarmuka yang ramah pengguna yang tidak memerlukan pelatihan berjam-jam atau keahlian teknis
- Opsi penyesuaian: Kemampuan untuk membuat rencana pelajaran terperinci yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang berbeda-beda
- Perpustakaan Konten: Akses bawaan ke templat, ide pelajaran, atau aktivitas siap pakai untuk menghemat waktu dan memicu kreativitas
- Fitur kolaborasi: Pilihan untuk berbagi dan membuat rencana pelajaran bersama rekan kerja, yang mendorong kerja sama tim dan pertukaran ide
🔍 Tahukah Anda? Pasar AI di bidang pendidikan global diproyeksikan tumbuh dengan CAGR sebesar 31,2% dari tahun 2025 hingga 2030, didorong oleh meningkatnya permintaan akan platform pembelajaran adaptif yang mempersonalisasi pendidikan.
11 Alat AI Terbaik untuk Perencanaan Pelajaran
Mencari alat perencanaan pelajaran berbasis AI yang tepat ( ) bisa terasa membingungkan, mengingat banyaknya pilihan yang tersedia.
Kami telah merangkum 10 alat terbaik untuk membantu Anda menghemat waktu, tetap terorganisir, dan membuat pelajaran yang menarik yang membantu siswa belajar lebih baik. Mari kita mulai! 👇
1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk pembuatan konten berbasis AI, manajemen tugas, dan kolaborasi)
ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, adalah platform komprehensif yang menggabungkan alat berbasis AI, fitur manajemen tugas, dan kemampuan kolaborasi untuk menyederhanakan perencanaan pelajaran. Perangkat Lunak Pendidikan ClickUp menawarkan kepada pendidik segala yang mereka butuhkan untuk merencanakan, mengatur, dan melaksanakan pelajaran dalam satu ruang kerja yang terintegrasi.
ClickUp Brain
Salah satu fitur unggulannya adalah ClickUp Brain, alat perencanaan pelajaran berbasis AI yang terintegrasi langsung ke dalam ruang kerja ClickUp.
Alat ini sangat berguna untuk perencanaan pelajaran, menyederhanakan proses yang rumit, dan memberikan saran yang disesuaikan untuk memenuhi berbagai gaya mengajar dan tujuan pembelajaran.
💡 Tips Pro: ClickUp Brain MAX di desktop Anda membantu Anda berhenti berpindah-pindah tab dan mulai mengajar. Alat ini dapat mencari semua materi pelajaran, data siswa, dan catatan rapat yang tersebar di berbagai aplikasi, lalu mengumpulkannya dalam satu AI Super App sesuai kebutuhan, siap digunakan kapan pun Anda membutuhkannya. Artinya, Anda tidak perlu lagi repot mencari daftar bacaan atau lembar kerja laboratorium — semuanya tersedia secara kontekstual.
👀 Tahukah Anda? Anda bisa membuat rencana pelajaran hanya dengan berbicara! Fitur Talk to Text di ClickUp Brain MAX memungkinkan Anda menyusun kerangka pelajaran, kuis, dan slide 4 kali lebih cepat daripada mengetik, dengan AI yang menyempurnakan ucapan kasar menjadi teks yang rapi!
ClickUp Docs
Di dalam ClickUp Docs , Anda dapat meminta Brain untuk membuat rencana pelajaran yang disesuaikan dengan mata pelajaran atau tingkat kelas tertentu. Jika Anda mengajar sejarah di sekolah menengah, Anda dapat meminta Brain untuk membuat rencana pelajaran mingguan yang mencakup topik-topik seperti Perang Saudara, Rekonstruksi, dan tokoh-tokoh sejarah penting.
ClickUp Brain dapat menyusun konten, menyarankan aktivitas kelas, dan menyertakan pertanyaan diskusi utama. Pendidik kemudian dapat menyempurnakan detailnya langsung di Docs, berkolaborasi dengan rekan menggunakan fitur " " dan "ClickUp Assign Comments", serta dengan mudah membagikan versi finalnya.
Tugas ClickUp
Alat AI ini juga mengubah rencana tersebut menjadi tugas-tugas ClickUp yang dapat ditindaklanjuti . Setelah rencana pelajaran siap, Anda dapat meminta Brain untuk membuat tugas untuk setiap aktivitas atau tanggung jawab.
Misalnya, ClickUp dapat membagi rencana pelajaran sejarah menjadi tugas-tugas seperti ‘Buat presentasi PowerPoint tentang Perang Saudara,’ ‘Cetak lembar kegiatan garis waktu,’ dan ‘Siapkan poin-poin diskusi tentang Rekonstruksi.’ Tugas-tugas ini kemudian dapat ditugaskan kepada individu, diprioritaskan, dan dilacak di ruang kerja ClickUp, sehingga semuanya tetap terorganisir.
Fitur lain yang sangat berguna adalah templat perencanaan pelajaran ClickUp, yang menghemat waktu dan menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk perencanaan pelajaran.
Template Rencana Pelajaran ClickUp College " " membantu Anda merumuskan tujuan, hasil belajar, dan strategi pengajaran dalam satu tempat. Selain itu, template ini mengintegrasikan model ADDIE, yang memandu Anda melalui setiap fase: desain, pengembangan, dan evaluasi.
Yang membedakannya adalah kemampuannya untuk menghubungkan rencana pelajaran dengan tugas dan penilaian, sehingga semuanya tetap selaras.
Anda juga dapat mengumpulkan semua sumber daya Anda—bacaan, multimedia, dan materi—di satu tempat, sehingga menghemat waktu dan tenaga dalam mempersiapkan setiap kelas.
Untuk kebutuhan pendidikan yang lebih luas, templat ClickUp Student Education ( ) memungkinkan pendidik mengelola tugas dan memantau kemajuan setiap siswa.
Di sisi lain, Template Rencana Manajemen Kelas ClickUp membantu mengatur rutinitas kelas, seperti menetapkan peran atau memantau tujuan perilaku.
Fitur terbaik ClickUp
- Bekerja sama secara real-time: Edit dan perbarui rencana pelajaran bersama tim Anda di Docs, memastikan semua orang tetap selaras dan berada di jalur yang benar
- Atur pelacakan waktu untuk persiapan pelajaran: Lacak waktu yang dihabiskan untuk perencanaan dan penyesuaian pelajaran guna mengelola jadwal dan efisiensi perencanaan Anda dengan lebih baik
- Lampirkan bahan referensi: Lampirkan sumber daya seperti artikel, video, atau tautan langsung ke tugas pelajaran sehingga semua yang dibutuhkan untuk kelas tersimpan di satu tempat
Batasan ClickUp
- Platform ini memiliki akses offline yang terbatas, sehingga menyulitkan perencanaan tanpa koneksi internet
- Fitur-fitur canggih ClickUp mungkin tidak diperlukan bagi guru yang hanya membutuhkan alat perencanaan pelajaran dasar
Harga ClickUp
Peringkat dan ulasan ClickUp
- G2: 4,7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)
- Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)
📮ClickUp Insight: 88% responden survei kami menggunakan AI untuk tugas pribadi mereka, namun lebih dari 50% enggan menggunakannya di tempat kerja. Tiga hambatan utama? Kurangnya integrasi yang mulus, kesenjangan pengetahuan, atau kekhawatiran terkait keamanan.
Tapi bagaimana jika AI sudah terintegrasi ke dalam ruang kerja Anda dan sudah aman? ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp, mewujudkan hal ini. Ia memahami perintah dalam bahasa sehari-hari, mengatasi ketiga kekhawatiran terkait adopsi AI sambil menghubungkan obrolan, tugas, dokumen, dan pengetahuan Anda di seluruh ruang kerja. Temukan jawaban dan wawasan hanya dengan satu klik!
2. Magic School AI (Pilihan terbaik untuk pengembangan kurikulum yang disesuaikan dan penyelarasan standar)
Magic School AI memudahkan guru dalam merencanakan pelajaran dan memastikan kesesuaian dengan standar pendidikan. Alat ini juga memudahkan pemetaan kurikulum, memastikan pelajaran sesuai dengan pedoman negara bagian dan nasional.
Platform ini juga menyediakan materi untuk berbagai tingkat pembelajaran sehingga setiap siswa mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Dengan analisis kinerja bawaan, guru mendapatkan rekomendasi yang disesuaikan untuk membantu siswa meningkatkan kemampuan mereka.
Fitur terbaik Magic School AI
- Sesuaikan pelajaran dengan standar pendidikan untuk kemajuan yang terstruktur
- Buat variasi pelajaran untuk mendukung berbagai kemampuan belajar
- Buat penilaian dengan rubrik untuk memantau pemahaman siswa
- Analisis data kinerja dan sarankan intervensi yang tepat sasaran
Batasan Magic School AI
- Fitur penyesuaian terbatas pada versi gratis
- Pengaturan awal untuk pemetaan kurikulum cukup rumit
Harga Magic School AI
- Gratis
- Plus: $99,96/tahun
- Enterprise: Harga khusus
Peringkat dan ulasan Magic School AI
- G2: Ulasan belum cukup
- Capterra: Belum cukup ulasan
🔍 Tahukah Anda? 5 E —Engage (Libatkan), Explore (Jelajahi), Explain (Jelaskan), Elaborate (Perluas), dan Evaluate (Evaluasi)—adalah model pengajaran populer yang digunakan dalam perencanaan pelajaran. Model ini mendorong pembelajaran aktif dan memastikan bahwa setiap fase pelajaran dibangun di atas fase sebelumnya, sehingga mendorong pemahaman yang lebih mendalam.
3. Eduaide. AI (Pilihan terbaik untuk penyesuaian pelajaran secara real-time dan analisis respons siswa)
Eduaide. AI membuat perencanaan pelajaran menjadi lebih dinamis dengan menyesuaikan konten berdasarkan keterlibatan siswa secara real-time.
Alih-alih mengikuti rencana yang kaku, alat ini memantau partisipasi dan menyesuaikan pelajaran sesuai kebutuhan untuk pengalaman belajar yang dipersonalisasi. Alat ini menganalisis tanggapan tertulis dan lisan untuk mengidentifikasi kesenjangan pemahaman dan menyarankan penjelasan yang lebih jelas. Panduan kecepatan bawaan menjaga agar pelajaran tetap pada jalurnya, memastikan konsep-konsep dibahas secara efektif tanpa membebani siswa.
Fitur terbaik Eduaide. AI
- Sesuaikan rencana pelajaran secara instan berdasarkan tingkat keterlibatan
- Memproses tanggapan siswa dan merekomendasikan strategi klarifikasi
- Deteksi potensi kesulitan belajar sebelum muncul
- Sesuaikan kecepatan pelajaran secara otomatis untuk penyampaian yang lancar
Eduaide. Batasan AI
- Pengguna telah mengemukakan kekhawatiran terkait privasi dalam pengelolaan data siswa
- Meskipun alat ini menyesuaikan pelajaran berdasarkan data kelas, alat ini mungkin tidak sepenuhnya memperhitungkan gaya belajar individu atau kebutuhan unik siswa
Harga Eduaide. AI
- Gratis
- Pro: $5,99/bulan
- Sekolah dan distrik: Penawaran harga khusus
Eduaide. Peringkat dan ulasan AI
- G2: Ulasan belum cukup
- Capterra: Belum cukup ulasan
4. Auto Classmate (Pilihan terbaik untuk pembuatan rencana pelajaran otomatis dan penyesuaian materi)
Auto Classmate membantu pendidik membuat rencana pelajaran yang terstruktur dengan menghasilkan tujuan, aktivitas, dan penilaian yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Alat ini menyesuaikan materi untuk berbagai tingkat kemampuan, memastikan semua siswa dapat berpartisipasi dalam pembelajaran.
Sistem diferensiasi bawaan menyesuaikan tingkat kesulitan pelajaran, sehingga guru dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan siswa. Lembar kerja, kuis, dan latihan interaktif yang dapat disesuaikan memberikan dukungan tambahan, menjadikannya pelengkap yang kuat bagi metode pengajaran tradisional.
Fitur terbaik Auto Classmate
- Buat rencana pelajaran lengkap, termasuk tujuan dan kegiatan
- Buat materi yang disesuaikan dengan berbagai tingkat kemampuan
- Buat kuis dan tugas dengan opsi scaffolding bawaan
- Sediakan sumber belajar dalam berbagai format, termasuk visual dan audio
- Sarankan hubungan antar-mata pelajaran untuk meningkatkan integrasi mata pelajaran
Batasan Auto Classmate
- Versi gratisnya tidak memiliki opsi penyesuaian yang lengkap
- Pemrosesan konten berskala besar membutuhkan sumber daya sistem yang signifikan
Harga Auto Classmate
- Pendidik perorangan: $10/bulan
- Sekolah atau distrik: Harga khusus
Peringkat dan ulasan otomatis dari teman sekelas
- G2: Ulasan belum cukup
- Capterra: Belum cukup ulasan
🧠 Fakta Menarik: Universitas Al Quaraouiyine di Fez, Maroko, dianggap sebagai lembaga pendidikan tertua yang masih ada dan terus beroperasi di dunia. Universitas ini didirikan pada tahun 859 M dan masih beroperasi hingga saat ini.
5. Curipod (Pilihan terbaik untuk pembelajaran berbasis proyek dan desain pelajaran interaktif)
Curipod menghidupkan pembelajaran berbasis proyek melalui perencanaan pelajaran yang interaktif dan terstruktur. Guru dapat merancang proyek berbasis penemuan yang melibatkan siswa di berbagai mata pelajaran. Jadwal proyek yang dapat disesuaikan, alat kolaborasi, dan pelacakan tonggak pencapaian memastikan proses pembelajaran tetap pada jalurnya sambil menjaga keterlibatan siswa.
Bagi pendidik yang ingin menciptakan pelajaran yang imersif dan berpusat pada siswa, Curipod adalah alat yang sangat berguna untuk dimiliki dalam perangkat pengajaran mereka.
Fitur terbaik Curipod
- Kembangkan rencana pembelajaran berbasis proyek dengan koneksi lintas disiplin yang terintegrasi
- Rancang kegiatan praktis yang menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah dan berpikir kritis
- Kelola bahan dan sumber daya kelas untuk pelaksanaan yang terorganisir
- Dukung kerja kelompok dengan fitur kolaborasi untuk kerja tim dan akuntabilitas
Batasan Curipod
- Sumber daya tambahan yang diperlukan untuk proyek kompleks dibandingkan dengan pelajaran tradisional
- Kemampuan adaptasi yang terbatas untuk pengajaran yang tidak berbasis proyek
- Keterbatasan kapasitas penyimpanan saat mengelola file multimedia berukuran besar
- Pengaturan izin yang rumit untuk proyek kolaboratif
Harga Curipod
- Gratis
- Sekolah dan distrik: Harga khusus
Peringkat dan ulasan Curipod
- G2: Belum cukup ulasan
- Capterra: Belum cukup ulasan
📮 Mengapa Investasi AI Jarang Menghasilkan Keuntungan
Lebih dari 80% inisiatif AI gagal—banyak di antaranya karena alat-alat tersebut tidak berbagi konteks. Lihat bagaimana Contextual AI dari ClickUp membangun kembali lapisan kecerdasan di seluruh tugas, dokumen, dan obrolan—sehingga AI benar-benar mendukung tim Anda.
6. LessonPlans.ai (Pilihan terbaik untuk pengembangan kurikulum yang sesuai standar dan integrasi penilaian)
LessonPlans.ai melangkah lebih jauh daripada perangkat lunak manajemen universitas dasar dengan memastikan semuanya selaras dengan kurikulum dan menawarkan berbagai cara untuk memantau kemajuan mahasiswa.
Guru dapat menggunakan penyesuaian berbasis AI untuk menyesuaikan pelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa yang beragam, dan konten yang disesuaikan memastikan setiap siswa memiliki akses ke materi tersebut. Berkat saran kecepatan pembelajaran otomatis dan integrasi lintas tingkatan, perencanaan jangka panjang pun menjadi lebih mudah.
Fitur terbaik LessonPlans.ai
- Sesuaikan pelajaran dengan standar akademik negara bagian dan nasional
- Sertakan penilaian dalam rencana pelajaran untuk memantau kemajuan
- Buat peta kurikulum terstruktur untuk pembelajaran berurutan
- Sesuaikan pelajaran secara dinamis berdasarkan kebutuhan dan kinerja siswa
- Berikan umpan balik secara real-time untuk meningkatkan strategi pengajaran
Batasan LessonPlans.ai
- Mengelola standar mata pelajaran yang beragam bisa menjadi hal yang melelahkan
- Akses offline hanya tersedia untuk langganan premium
- Alat kolaborasi terbatas untuk pengajaran tim
Harga LessonPlans.ai
- Pro: $49/tahun
- Lembaga nirlaba: Harga khusus
Peringkat dan ulasan LessonPlans.ai
- G2: Belum cukup ulasan
- Capterra: Belum cukup ulasan
🤝 Pengingat Ramah: Membuat terlalu banyak rencana pelajaran sekaligus dapat menyebabkan kelelahan, terutama bagi guru yang menangani banyak kelas atau mata pelajaran. Sangat penting bagi pendidik untuk mengatur ritme kerja mereka dan mengutamakan kualitas daripada kuantitas saat merancang pelajaran.
7. ChatGPT (Pilihan terbaik untuk pembuatan konten pelajaran yang fleksibel dan pendekatan pengajaran yang kreatif)
ChatGPT memudahkan pendidik untuk membuat materi pelajaran yang menarik dan beragam di berbagai mata pelajaran. Alat ini memungkinkan guru menyesuaikan konten secara real-time, sehingga mereka dapat dengan cepat menyusun narasi pelajaran, pertanyaan diskusi, dan latihan interaktif yang sesuai dengan gaya mengajar mereka.
Platform ini juga menghasilkan aktivitas kreatif yang membuat pelajaran lebih menarik sekaligus mengakomodasi berbagai kemampuan belajar. Platform ini menyesuaikan penjelasan secara dinamis, menawarkan berbagai cara untuk memperkenalkan konsep dan memastikan siswa memahaminya.
Fitur terbaik ChatGPT
- Buat konten pelajaran yang disesuaikan, termasuk penjelasan dan narasi
- Buat pertanyaan pemicu diskusi yang mendorong pemikiran kritis
- Sesuaikan materi pelajaran untuk berbagai tingkat kemampuan dan gaya belajar
- Kembangkan strategi keterlibatan yang kreatif untuk meningkatkan partisipasi siswa
- Ubah konten secara real-time untuk pendekatan pengajaran yang disesuaikan
Batasan ChatGPT
- Tidak ada kesesuaian langsung dengan standar kurikulum
- Fitur perencanaan pelajaran yang sudah terstruktur secara terbatas
- Tidak ada alat pelacakan penilaian bawaan untuk memantau kemajuan siswa
- Kurang ruang penyimpanan untuk mengatur bahan pelajaran
Harga ChatGPT
- Gratis
- Plus: $20/bulan
- Pro: $200/bulan
Peringkat dan ulasan ChatGPT
- G2: 4,7/5 (665+ ulasan)
- Capterra: 4,5/5 (95 ulasan)
📖 Baca Juga: Aplikasi Kalender & Perencana AI Terbaik
8. Quizizz (Terbaik untuk pembuatan penilaian interaktif dan pengalaman belajar yang diintegrasikan dengan permainan)
Quizizz membuat penilaian menjadi lebih menarik dengan kuis interaktif dan elemen pembelajaran yang digamifikasi. Aplikasi ini menawarkan sentuhan yang menyenangkan pada alat pembuatan ujian tradisional dengan mengintegrasikan format pertanyaan yang menarik dan memberikan umpan balik secara real-time.
Guru dapat membuat penilaian adaptif berdasarkan kinerja siswa, memastikan setiap siswa mendapatkan pengalaman yang dipersonalisasi. Quizizz juga dilengkapi dengan bank soal bawaan dan modifikasi kuis yang dihasilkan oleh AI, sehingga memudahkan pembuatan konten.
Fitur terbaik Quizizz
- Rancang kuis berbasis permainan dengan fitur keterlibatan yang kompetitif
- Buat penilaian secara real-time dengan penyesuaian tingkat kesulitan yang adaptif
- Pantau kemajuan siswa melalui analisis kinerja yang terperinci
- Akses bank soal yang luas dengan modifikasi yang didukung AI
- Sediakan mode pembelajaran interaktif untuk meningkatkan partisipasi siswa
Batasan Quizizz
- Tidak dilengkapi dengan fitur perencanaan pelajaran yang komprehensif
- Kemampuan yang terbatas untuk memodifikasi kuis yang sudah ada di luar perubahan dasar
Harga Quizizz
- Dasar: Gratis
- Sekolah: Harga khusus
- Wilayah: Harga khusus
Peringkat dan ulasan Quizizz
- G2: 4,9/5 (lebih dari 250 ulasan)
- Capterra: 4,7/5 (lebih dari 540 ulasan)
🔍 Tahukah Anda? Rencana pelajaran biasanya mencakup satu periode kelas, sedangkan rencana unit adalah peta jalan jangka panjang yang mencakup beberapa pelajaran atau minggu. Rencana unit membantu guru mengatur tema atau topik dari waktu ke waktu, sehingga memudahkan penghubung antar pelajaran dan pengembangan pengetahuan sebelumnya.
9. Planboard (Pilihan terbaik untuk pengorganisasian pelajaran yang komprehensif dan pelacakan standar)
Planboard membantu guru tetap terorganisir dan memenuhi standar kurikulum dengan mudah. Aplikasi ini menawarkan saran cerdas untuk menyusun pelajaran, mengatur kecepatan pembelajaran, dan mengelola sumber daya sehingga guru dapat merencanakan dengan efisien dan tetap pada jalur yang benar.
Alat ini juga memudahkan kolaborasi, sehingga guru dapat berbagi dan menyesuaikan materi dengan mudah. Penjadwalan dinamis memastikan pelajaran berjalan lancar, dan pelacakan sumber daya menjaga semuanya tetap terorganisir di seluruh mata pelajaran, sehingga menghemat waktu dan tenaga guru.
Fitur terbaik Planboard
- Atur rencana pelajaran dengan penataan konten yang didukung AI
- Pantau standar kurikulum untuk memastikan cakupan yang komprehensif
- Gunakan alat pemetaan visual untuk melacak perkembangan secara terstruktur
- Akses saran otomatis mengenai kecepatan dan penyesuaian pelajaran
- Bekerja sama dalam pengembangan pelajaran dengan fitur kolaborasi tim
Batasan Planboard
- Pembuatan konten berbasis AI yang terbatas dibandingkan dengan alat lain
- Kurva pembelajaran awal bagi pengguna yang belum terbiasa dengan perencanaan digital
- Perbandingan alat penilaian dasar dengan platform penilaian khusus
- Integrasi dengan sistem manajemen pembelajaran eksternal terbatas
Harga Planboard
- Gratis
- Paket Dasar: $200/bulan (untuk 10 pengguna)
- Pro: $500/bulan (untuk 30 pengguna)
- Enterprise: Harga khusus
Peringkat dan ulasan Planboard
- G2: Ulasan belum cukup
- Capterra: 4,8/5 (22+ ulasan)
🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 1997, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tanggal 8 September sebagai Hari Literasi Internasional untuk menyoroti pentingnya pendidikan dan literasi dalam pembangunan global.
10. Education Copilot (Pilihan terbaik untuk asisten pengajar berbasis AI dan pembuatan sumber daya)
Education Copilot berfungsi seperti asisten pengajar virtual, membantu guru membuat sumber daya pelajaran dan strategi pengajaran dengan cepat. Alat ini menyesuaikan konten secara real-time untuk memenuhi kebutuhan kelas yang terus berubah, menjadikannya alat AI yang fleksibel dan menghemat waktu bagi siswa.
Guru dapat membuat lembar kerja, penilaian, dan komponen pelajaran sesuai kebutuhan, sementara platform ini menyesuaikan pengajaran dengan berbagai gaya belajar. Platform ini juga memberikan dukungan yang terarah untuk membantu siswa mengatasi tantangan, sambil tetap menjaga alur pelajaran.
Fitur terbaik Education Copilot
- Buat strategi pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan kelas
- Buat lembar kerja, kuis, dan materi pendukung secara instan
- Sesuaikan rencana pelajaran secara dinamis berdasarkan umpan balik siswa
- Sesuaikan penjelasan agar sesuai dengan berbagai gaya belajar
- Sediakan alat intervensi yang tepat sasaran untuk siswa yang mengalami kesulitan
Batasan Education Copilot
- Membutuhkan penyesuaian manual untuk modifikasi pelajaran yang lebih terperinci
- Platform ini tidak berfungsi dengan baik untuk dokumen yang lebih panjang dari 20 halaman atau lebih dari 15.000 kata
Harga Education Copilot
- Untuk guru: $9/bulan
- Untuk sekolah dan distrik: Penawaran harga khusus
Peringkat dan ulasan Education Copilot
- G2: Belum cukup ulasan
- Capterra: Belum cukup ulasan
🔍 Tahukah Anda? Menurut laporan World Economic Forum tentang Pendidikan 4.0, AI sedang mengubah wajah pendidikan dengan mendukung guru melalui otomatisasi tugas, sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan siswa. AI juga menyempurnakan penilaian dengan memberikan wawasan real-time untuk meningkatkan strategi pengajaran.
11. Learnt. ai (Terbaik untuk pembuatan jalur pembelajaran yang dipersonalisasi dan pemantauan kemajuan siswa)
Learnt.ai mempersonalisasi perencanaan pelajaran dengan menciptakan jalur pembelajaran yang disesuaikan dengan kinerja masing-masing siswa. Platform ini menawarkan penilaian otomatis yang memantau kemajuan siswa dari waktu ke waktu dan memberikan intervensi yang tepat sasaran.
Sistem analitik prediktif platform ini membantu guru mengantisipasi kesulitan belajar, sehingga memungkinkan penerapan strategi pengajaran yang lebih terarah. Dengan menggabungkan rencana pelajaran berkualitas tinggi dengan laporan kemajuan yang terperinci, Learnt.ai memastikan bahwa pembelajaran yang dipersonalisasi dan tujuan kelompok tercapai.
Fitur terbaik Learnt.ai
- Buat jalur pembelajaran yang disesuaikan dengan kinerja siswa
- Pantau kemajuan siswa menggunakan analisis real-time dan penilaian adaptif
- Identifikasi kesenjangan keterampilan dan rekomendasikan strategi intervensi yang tepat sasaran
- Sesuaikan tingkat kesulitan materi secara dinamis berdasarkan kemajuan belajar
- Berikan wawasan otomatis untuk menyempurnakan rencana pelajaran dan metode pengajaran
Keterbatasan Learnt.ai
- Persyaratan privasi data yang kompleks untuk pemantauan kinerja siswa
- Kesulitan memahami konteks yang kompleks, yang berpotensi menyebabkan kesalahpahaman atau ketidakakuratan dalam pembuatan konten
Harga Learnt.ai
- Gratis
- Paket Pemula: $6/bulan
- Paket Dasar: $9/bulan
- Profesional: $39/bulan
Peringkat dan ulasan Learnt.ai
- G2: Belum cukup ulasan
- Capterra: Belum cukup ulasan
🧠 Fakta Menarik: Sekolah umum pertama di Amerika adalah Boston Latin School, yang didirikan pada tahun 1635. Hingga saat ini, sekolah tersebut tetap menjadi salah satu sekolah paling bergengsi di Amerika Serikat.
Perencanaan Pelajaran, Semakin Maju Bersama ClickUp
Perencanaan pelajaran adalah tugas yang penting namun memakan waktu, yang membutuhkan keseimbangan antara kreativitas, struktur, dan kemampuan beradaptasi. Alat-alat berbasis AI membantu pendidik meningkatkan kualitas pelajaran dan menghemat waktu yang berharga—tanpa mengorbankan keterlibatan atau personalisasi.
Di antara banyak solusi yang tersedia, ClickUp menawarkan pendekatan perencanaan pelajaran yang komprehensif. Lebih dari sekadar pengelola tugas, ClickUp mengintegrasikan perencanaan pelajaran berbasis AI, kolaborasi yang lancar, dan pengorganisasian terstruktur ke dalam satu ruang kerja yang kuat.
Pendidik dapat langsung membuat rencana pelajaran, membaginya menjadi tugas-tugas yang dapat dilaksanakan, dan mengelola jadwal mereka—semuanya dalam satu tempat.
