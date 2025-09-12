11 Alat AI Terbaik untuk Perencanaan Pelajaran pada Tahun 2026

Membuat rencana pelajaran seringkali terasa seperti berlomba melawan waktu—menyeimbangkan kreativitas, kejelasan, dan kepraktisan dalam waktu yang terbatas.

Menemukan cara untuk menyederhanakan proses ini tanpa mengorbankan kualitas sangatlah penting.

Untungnya, alat AI untuk perencanaan pelajaran menawarkan solusi yang membuat perencanaan menjadi lebih efisien dan menarik.

Dalam postingan blog ini, kita akan membahas 11 alat terbaik yang membantu pendidik menghemat waktu, tetap terorganisir, dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna sambil meningkatkan manajemen kelas. 🧑‍🏫

⏰ Ringkasan 60 Detik Berikut adalah daftar 11 alat AI terbaik untuk perencanaan pelajaran: ClickUp (Pilihan terbaik untuk pembuatan konten berbasis AI, manajemen tugas, dan kolaborasi) (Pilihan terbaik untuk pembuatan konten berbasis AI, manajemen tugas, dan kolaborasi) Magic School AI (Pilihan terbaik untuk pengembangan kurikulum yang disesuaikan dan penyelarasan dengan standar) Eduaide. AI (Pilihan terbaik untuk penyesuaian pelajaran secara real-time dan analisis respons siswa) Auto Classmate (Pilihan terbaik untuk pembuatan rencana pelajaran otomatis dan penyesuaian materi) Curipod (Pilihan terbaik untuk pembelajaran berbasis proyek dan desain pelajaran interaktif) LessonPlans.ai (Pilihan terbaik untuk pengembangan kurikulum yang sesuai standar dan integrasi penilaian) ChatGPT (Pilihan terbaik untuk pembuatan konten pelajaran yang fleksibel dan pendekatan pengajaran yang kreatif) Quizizz (Pilihan terbaik untuk pembuatan penilaian interaktif dan pengalaman belajar yang dipadukan dengan permainan) Planboard (Pilihan terbaik untuk pengorganisasian pelajaran yang komprehensif dan pelacakan standar) Education Copilot (Pilihan terbaik untuk asisten pengajar berbasis AI dan pembuatan sumber daya) Learnt. ai (Pilihan terbaik untuk pembuatan jalur pembelajaran yang dipersonalisasi dan pemantauan kemajuan siswa)

Menemukan alat AI yang tepat dapat mengubah cara Anda merencanakan pelajaran. Berikut adalah fitur-fitur utama yang perlu diprioritaskan:

Kemudahan penggunaan: Antarmuka yang ramah pengguna yang tidak memerlukan pelatihan berjam-jam atau keahlian teknis

Opsi penyesuaian: Kemampuan untuk membuat rencana pelajaran terperinci yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang berbeda-beda

Perpustakaan Konten: Akses bawaan ke templat, ide pelajaran, atau aktivitas siap pakai untuk Akses bawaan ke templat, ide pelajaran, atau aktivitas siap pakai untuk menghemat waktu dan memicu kreativitas

Fitur kolaborasi: Pilihan untuk berbagi dan membuat rencana pelajaran bersama rekan kerja, yang mendorong kerja sama tim dan pertukaran ide

🔍 Tahukah Anda? Pasar AI di bidang pendidikan global diproyeksikan tumbuh dengan CAGR sebesar 31,2% dari tahun 2025 hingga 2030, didorong oleh meningkatnya permintaan akan platform pembelajaran adaptif yang mempersonalisasi pendidikan.

Mencari alat perencanaan pelajaran berbasis AI yang tepat ( ) bisa terasa membingungkan, mengingat banyaknya pilihan yang tersedia.

Kami telah merangkum 10 alat terbaik untuk membantu Anda menghemat waktu, tetap terorganisir, dan membuat pelajaran yang menarik yang membantu siswa belajar lebih baik. Mari kita mulai! 👇

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk pembuatan konten berbasis AI, manajemen tugas, dan kolaborasi)

ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, adalah platform komprehensif yang menggabungkan alat berbasis AI, fitur manajemen tugas, dan kemampuan kolaborasi untuk menyederhanakan perencanaan pelajaran. Perangkat Lunak Pendidikan ClickUp menawarkan kepada pendidik segala yang mereka butuhkan untuk merencanakan, mengatur, dan melaksanakan pelajaran dalam satu ruang kerja yang terintegrasi.

ClickUp Brain

Gunakan ClickUp Brain untuk langsung membuat rencana pelajaran yang terperinci di ClickUp Docs

Salah satu fitur unggulannya adalah ClickUp Brain, alat perencanaan pelajaran berbasis AI yang terintegrasi langsung ke dalam ruang kerja ClickUp.

Alat ini sangat berguna untuk perencanaan pelajaran, menyederhanakan proses yang rumit, dan memberikan saran yang disesuaikan untuk memenuhi berbagai gaya mengajar dan tujuan pembelajaran.

💡 Tips Pro: ClickUp Brain MAX di desktop Anda membantu Anda berhenti berpindah-pindah tab dan mulai mengajar. Alat ini dapat mencari semua materi pelajaran, data siswa, dan catatan rapat yang tersebar di berbagai aplikasi, lalu mengumpulkannya dalam satu AI Super App sesuai kebutuhan, siap digunakan kapan pun Anda membutuhkannya. Artinya, Anda tidak perlu lagi repot mencari daftar bacaan atau lembar kerja laboratorium — semuanya tersedia secara kontekstual. Gunakan ClickUp Brain MAX untuk mencari di semua sumber daya rencana pelajaran Anda (dokumen, slide, drive bersama, tugas, proyek siswa) dan aplikasi terhubung (misalnya Google Drive, OneDrive, Slack, dll.).

👀 Tahukah Anda? Anda bisa membuat rencana pelajaran hanya dengan berbicara! Fitur Talk to Text di ClickUp Brain MAX memungkinkan Anda menyusun kerangka pelajaran, kuis, dan slide 4 kali lebih cepat daripada mengetik, dengan AI yang menyempurnakan ucapan kasar menjadi teks yang rapi!

ClickUp Docs

Di dalam ClickUp Docs , Anda dapat meminta Brain untuk membuat rencana pelajaran yang disesuaikan dengan mata pelajaran atau tingkat kelas tertentu. Jika Anda mengajar sejarah di sekolah menengah, Anda dapat meminta Brain untuk membuat rencana pelajaran mingguan yang mencakup topik-topik seperti Perang Saudara, Rekonstruksi, dan tokoh-tokoh sejarah penting.

ClickUp Brain dapat menyusun konten, menyarankan aktivitas kelas, dan menyertakan pertanyaan diskusi utama. Pendidik kemudian dapat menyempurnakan detailnya langsung di Docs, berkolaborasi dengan rekan menggunakan fitur " " dan "ClickUp Assign Comments", serta dengan mudah membagikan versi finalnya.

Tugas ClickUp

Buat dan atur perencanaan pelajaran sebagai Tugas ClickUp menggunakan ClickUp Brain

Alat AI ini juga mengubah rencana tersebut menjadi tugas-tugas ClickUp yang dapat ditindaklanjuti . Setelah rencana pelajaran siap, Anda dapat meminta Brain untuk membuat tugas untuk setiap aktivitas atau tanggung jawab.

Misalnya, ClickUp dapat membagi rencana pelajaran sejarah menjadi tugas-tugas seperti ‘Buat presentasi PowerPoint tentang Perang Saudara,’ ‘Cetak lembar kegiatan garis waktu,’ dan ‘Siapkan poin-poin diskusi tentang Rekonstruksi.’ Tugas-tugas ini kemudian dapat ditugaskan kepada individu, diprioritaskan, dan dilacak di ruang kerja ClickUp, sehingga semuanya tetap terorganisir.

Fitur lain yang sangat berguna adalah templat perencanaan pelajaran ClickUp, yang menghemat waktu dan menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk perencanaan pelajaran.

Unduh Template Ini Template Rencana Pelajaran Perguruan Tinggi dari ClickUp dirancang untuk membantu pengajar membuat, mengelola, dan melacak rencana pelajaran untuk mata kuliah perguruan tinggi.

Template Rencana Pelajaran ClickUp College " " membantu Anda merumuskan tujuan, hasil belajar, dan strategi pengajaran dalam satu tempat. Selain itu, template ini mengintegrasikan model ADDIE, yang memandu Anda melalui setiap fase: desain, pengembangan, dan evaluasi.

Yang membedakannya adalah kemampuannya untuk menghubungkan rencana pelajaran dengan tugas dan penilaian, sehingga semuanya tetap selaras.

Anda juga dapat mengumpulkan semua sumber daya Anda—bacaan, multimedia, dan materi—di satu tempat, sehingga menghemat waktu dan tenaga dalam mempersiapkan setiap kelas.

Untuk kebutuhan pendidikan yang lebih luas, templat ClickUp Student Education ( ) memungkinkan pendidik mengelola tugas dan memantau kemajuan setiap siswa.

Di sisi lain, Template Rencana Manajemen Kelas ClickUp membantu mengatur rutinitas kelas, seperti menetapkan peran atau memantau tujuan perilaku.

Fitur terbaik ClickUp

Bekerja sama secara real-time: Edit dan perbarui rencana pelajaran bersama tim Anda di Docs, memastikan semua orang tetap selaras dan berada di jalur yang benar

Atur pelacakan waktu untuk persiapan pelajaran: Lacak waktu yang dihabiskan untuk perencanaan dan penyesuaian pelajaran guna mengelola jadwal dan efisiensi perencanaan Anda dengan lebih baik

Lampirkan bahan referensi: Lampirkan sumber daya seperti artikel, video, atau tautan langsung ke tugas pelajaran sehingga semua yang dibutuhkan untuk kelas tersimpan di satu tempat

Batasan ClickUp

Platform ini memiliki akses offline yang terbatas, sehingga menyulitkan perencanaan tanpa koneksi internet

Fitur-fitur canggih ClickUp mungkin tidak diperlukan bagi guru yang hanya membutuhkan alat perencanaan pelajaran dasar

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

2. Magic School AI (Pilihan terbaik untuk pengembangan kurikulum yang disesuaikan dan penyelarasan standar)

Magic School AI memudahkan guru dalam merencanakan pelajaran dan memastikan kesesuaian dengan standar pendidikan. Alat ini juga memudahkan pemetaan kurikulum, memastikan pelajaran sesuai dengan pedoman negara bagian dan nasional.

Platform ini juga menyediakan materi untuk berbagai tingkat pembelajaran sehingga setiap siswa mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Dengan analisis kinerja bawaan, guru mendapatkan rekomendasi yang disesuaikan untuk membantu siswa meningkatkan kemampuan mereka.

Fitur terbaik Magic School AI

Sesuaikan pelajaran dengan standar pendidikan untuk kemajuan yang terstruktur

Buat variasi pelajaran untuk mendukung berbagai kemampuan belajar

Buat penilaian dengan rubrik untuk memantau pemahaman siswa

Analisis data kinerja dan sarankan intervensi yang tepat sasaran

Batasan Magic School AI

Fitur penyesuaian terbatas pada versi gratis

Pengaturan awal untuk pemetaan kurikulum cukup rumit

Harga Magic School AI

Gratis

Plus: $99,96/tahun

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Magic School AI

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Belum cukup ulasan

🔍 Tahukah Anda? 5 E —Engage (Libatkan), Explore (Jelajahi), Explain (Jelaskan), Elaborate (Perluas), dan Evaluate (Evaluasi)—adalah model pengajaran populer yang digunakan dalam perencanaan pelajaran. Model ini mendorong pembelajaran aktif dan memastikan bahwa setiap fase pelajaran dibangun di atas fase sebelumnya, sehingga mendorong pemahaman yang lebih mendalam.

3. Eduaide. AI (Pilihan terbaik untuk penyesuaian pelajaran secara real-time dan analisis respons siswa)

Eduaide. AI membuat perencanaan pelajaran menjadi lebih dinamis dengan menyesuaikan konten berdasarkan keterlibatan siswa secara real-time.

Alih-alih mengikuti rencana yang kaku, alat ini memantau partisipasi dan menyesuaikan pelajaran sesuai kebutuhan untuk pengalaman belajar yang dipersonalisasi. Alat ini menganalisis tanggapan tertulis dan lisan untuk mengidentifikasi kesenjangan pemahaman dan menyarankan penjelasan yang lebih jelas. Panduan kecepatan bawaan menjaga agar pelajaran tetap pada jalurnya, memastikan konsep-konsep dibahas secara efektif tanpa membebani siswa.

Fitur terbaik Eduaide. AI

Sesuaikan rencana pelajaran secara instan berdasarkan tingkat keterlibatan

Memproses tanggapan siswa dan merekomendasikan strategi klarifikasi

Deteksi potensi kesulitan belajar sebelum muncul

Sesuaikan kecepatan pelajaran secara otomatis untuk penyampaian yang lancar

Eduaide. Batasan AI

Pengguna telah mengemukakan kekhawatiran terkait privasi dalam pengelolaan data siswa

Meskipun alat ini menyesuaikan pelajaran berdasarkan data kelas, alat ini mungkin tidak sepenuhnya memperhitungkan gaya belajar individu atau kebutuhan unik siswa

Harga Eduaide. AI

Gratis

Pro: $5,99/bulan

Sekolah dan distrik: Penawaran harga khusus

Eduaide. Peringkat dan ulasan AI

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Belum cukup ulasan

4. Auto Classmate (Pilihan terbaik untuk pembuatan rencana pelajaran otomatis dan penyesuaian materi)

Auto Classmate membantu pendidik membuat rencana pelajaran yang terstruktur dengan menghasilkan tujuan, aktivitas, dan penilaian yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Alat ini menyesuaikan materi untuk berbagai tingkat kemampuan, memastikan semua siswa dapat berpartisipasi dalam pembelajaran.

Sistem diferensiasi bawaan menyesuaikan tingkat kesulitan pelajaran, sehingga guru dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan siswa. Lembar kerja, kuis, dan latihan interaktif yang dapat disesuaikan memberikan dukungan tambahan, menjadikannya pelengkap yang kuat bagi metode pengajaran tradisional.

Fitur terbaik Auto Classmate

Buat rencana pelajaran lengkap, termasuk tujuan dan kegiatan

Buat materi yang disesuaikan dengan berbagai tingkat kemampuan

Buat kuis dan tugas dengan opsi scaffolding bawaan

Sediakan sumber belajar dalam berbagai format, termasuk visual dan audio

Sarankan hubungan antar-mata pelajaran untuk meningkatkan integrasi mata pelajaran

Batasan Auto Classmate

Versi gratisnya tidak memiliki opsi penyesuaian yang lengkap

Pemrosesan konten berskala besar membutuhkan sumber daya sistem yang signifikan

Harga Auto Classmate

Pendidik perorangan: $10/bulan

Sekolah atau distrik: Harga khusus

Peringkat dan ulasan otomatis dari teman sekelas

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Belum cukup ulasan

🧠 Fakta Menarik: Universitas Al Quaraouiyine di Fez, Maroko, dianggap sebagai lembaga pendidikan tertua yang masih ada dan terus beroperasi di dunia. Universitas ini didirikan pada tahun 859 M dan masih beroperasi hingga saat ini.

5. Curipod (Pilihan terbaik untuk pembelajaran berbasis proyek dan desain pelajaran interaktif)

Curipod menghidupkan pembelajaran berbasis proyek melalui perencanaan pelajaran yang interaktif dan terstruktur. Guru dapat merancang proyek berbasis penemuan yang melibatkan siswa di berbagai mata pelajaran. Jadwal proyek yang dapat disesuaikan, alat kolaborasi, dan pelacakan tonggak pencapaian memastikan proses pembelajaran tetap pada jalurnya sambil menjaga keterlibatan siswa.

Bagi pendidik yang ingin menciptakan pelajaran yang imersif dan berpusat pada siswa, Curipod adalah alat yang sangat berguna untuk dimiliki dalam perangkat pengajaran mereka.

Fitur terbaik Curipod

Kembangkan rencana pembelajaran berbasis proyek dengan koneksi lintas disiplin yang terintegrasi

Rancang kegiatan praktis yang menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah dan berpikir kritis

Kelola bahan dan sumber daya kelas untuk pelaksanaan yang terorganisir

Dukung kerja kelompok dengan fitur kolaborasi untuk kerja tim dan akuntabilitas

Batasan Curipod

Sumber daya tambahan yang diperlukan untuk proyek kompleks dibandingkan dengan pelajaran tradisional

Kemampuan adaptasi yang terbatas untuk pengajaran yang tidak berbasis proyek

Keterbatasan kapasitas penyimpanan saat mengelola file multimedia berukuran besar

Pengaturan izin yang rumit untuk proyek kolaboratif

Harga Curipod

Gratis

Sekolah dan distrik: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Curipod

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

6. LessonPlans.ai (Pilihan terbaik untuk pengembangan kurikulum yang sesuai standar dan integrasi penilaian)

LessonPlans.ai melangkah lebih jauh daripada perangkat lunak manajemen universitas dasar dengan memastikan semuanya selaras dengan kurikulum dan menawarkan berbagai cara untuk memantau kemajuan mahasiswa.

Guru dapat menggunakan penyesuaian berbasis AI untuk menyesuaikan pelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa yang beragam, dan konten yang disesuaikan memastikan setiap siswa memiliki akses ke materi tersebut. Berkat saran kecepatan pembelajaran otomatis dan integrasi lintas tingkatan, perencanaan jangka panjang pun menjadi lebih mudah.

Fitur terbaik LessonPlans.ai

Sesuaikan pelajaran dengan standar akademik negara bagian dan nasional

Sertakan penilaian dalam rencana pelajaran untuk memantau kemajuan

Buat peta kurikulum terstruktur untuk pembelajaran berurutan

Sesuaikan pelajaran secara dinamis berdasarkan kebutuhan dan kinerja siswa

Berikan umpan balik secara real-time untuk meningkatkan strategi pengajaran

Batasan LessonPlans.ai

Mengelola standar mata pelajaran yang beragam bisa menjadi hal yang melelahkan

Akses offline hanya tersedia untuk langganan premium

Alat kolaborasi terbatas untuk pengajaran tim

Harga LessonPlans.ai

Pro: $49/tahun

Lembaga nirlaba: Harga khusus

Peringkat dan ulasan LessonPlans.ai

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

🤝 Pengingat Ramah: Membuat terlalu banyak rencana pelajaran sekaligus dapat menyebabkan kelelahan, terutama bagi guru yang menangani banyak kelas atau mata pelajaran. Sangat penting bagi pendidik untuk mengatur ritme kerja mereka dan mengutamakan kualitas daripada kuantitas saat merancang pelajaran.

7. ChatGPT (Pilihan terbaik untuk pembuatan konten pelajaran yang fleksibel dan pendekatan pengajaran yang kreatif)

ChatGPT memudahkan pendidik untuk membuat materi pelajaran yang menarik dan beragam di berbagai mata pelajaran. Alat ini memungkinkan guru menyesuaikan konten secara real-time, sehingga mereka dapat dengan cepat menyusun narasi pelajaran, pertanyaan diskusi, dan latihan interaktif yang sesuai dengan gaya mengajar mereka.

Platform ini juga menghasilkan aktivitas kreatif yang membuat pelajaran lebih menarik sekaligus mengakomodasi berbagai kemampuan belajar. Platform ini menyesuaikan penjelasan secara dinamis, menawarkan berbagai cara untuk memperkenalkan konsep dan memastikan siswa memahaminya.

Fitur terbaik ChatGPT

Buat konten pelajaran yang disesuaikan, termasuk penjelasan dan narasi

Buat pertanyaan pemicu diskusi yang mendorong pemikiran kritis

Sesuaikan materi pelajaran untuk berbagai tingkat kemampuan dan gaya belajar

Kembangkan strategi keterlibatan yang kreatif untuk meningkatkan partisipasi siswa

Ubah konten secara real-time untuk pendekatan pengajaran yang disesuaikan

Batasan ChatGPT

Tidak ada kesesuaian langsung dengan standar kurikulum

Fitur perencanaan pelajaran yang sudah terstruktur secara terbatas

Tidak ada alat pelacakan penilaian bawaan untuk memantau kemajuan siswa

Kurang ruang penyimpanan untuk mengatur bahan pelajaran

Harga ChatGPT

Gratis

Plus: $20/bulan

Pro: $200/bulan

Peringkat dan ulasan ChatGPT

G2: 4,7/5 (665+ ulasan)

Capterra: 4,5/5 (95 ulasan)

8. Quizizz (Terbaik untuk pembuatan penilaian interaktif dan pengalaman belajar yang diintegrasikan dengan permainan)

Quizizz membuat penilaian menjadi lebih menarik dengan kuis interaktif dan elemen pembelajaran yang digamifikasi. Aplikasi ini menawarkan sentuhan yang menyenangkan pada alat pembuatan ujian tradisional dengan mengintegrasikan format pertanyaan yang menarik dan memberikan umpan balik secara real-time.

Guru dapat membuat penilaian adaptif berdasarkan kinerja siswa, memastikan setiap siswa mendapatkan pengalaman yang dipersonalisasi. Quizizz juga dilengkapi dengan bank soal bawaan dan modifikasi kuis yang dihasilkan oleh AI, sehingga memudahkan pembuatan konten.

Fitur terbaik Quizizz

Rancang kuis berbasis permainan dengan fitur keterlibatan yang kompetitif

Buat penilaian secara real-time dengan penyesuaian tingkat kesulitan yang adaptif

Pantau kemajuan siswa melalui analisis kinerja yang terperinci

Akses bank soal yang luas dengan modifikasi yang didukung AI

Sediakan mode pembelajaran interaktif untuk meningkatkan partisipasi siswa

Batasan Quizizz

Tidak dilengkapi dengan fitur perencanaan pelajaran yang komprehensif

Kemampuan yang terbatas untuk memodifikasi kuis yang sudah ada di luar perubahan dasar

Harga Quizizz

Dasar: Gratis

Sekolah: Harga khusus

Wilayah: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Quizizz

G2: 4,9/5 (lebih dari 250 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 540 ulasan)

🔍 Tahukah Anda? Rencana pelajaran biasanya mencakup satu periode kelas, sedangkan rencana unit adalah peta jalan jangka panjang yang mencakup beberapa pelajaran atau minggu. Rencana unit membantu guru mengatur tema atau topik dari waktu ke waktu, sehingga memudahkan penghubung antar pelajaran dan pengembangan pengetahuan sebelumnya.

9. Planboard (Pilihan terbaik untuk pengorganisasian pelajaran yang komprehensif dan pelacakan standar)

Planboard membantu guru tetap terorganisir dan memenuhi standar kurikulum dengan mudah. Aplikasi ini menawarkan saran cerdas untuk menyusun pelajaran, mengatur kecepatan pembelajaran, dan mengelola sumber daya sehingga guru dapat merencanakan dengan efisien dan tetap pada jalur yang benar.

Alat ini juga memudahkan kolaborasi, sehingga guru dapat berbagi dan menyesuaikan materi dengan mudah. Penjadwalan dinamis memastikan pelajaran berjalan lancar, dan pelacakan sumber daya menjaga semuanya tetap terorganisir di seluruh mata pelajaran, sehingga menghemat waktu dan tenaga guru.

Fitur terbaik Planboard

Atur rencana pelajaran dengan penataan konten yang didukung AI

Pantau standar kurikulum untuk memastikan cakupan yang komprehensif

Gunakan alat pemetaan visual untuk melacak perkembangan secara terstruktur

Akses saran otomatis mengenai kecepatan dan penyesuaian pelajaran

Bekerja sama dalam pengembangan pelajaran dengan fitur kolaborasi tim

Batasan Planboard

Pembuatan konten berbasis AI yang terbatas dibandingkan dengan alat lain

Kurva pembelajaran awal bagi pengguna yang belum terbiasa dengan perencanaan digital

Perbandingan alat penilaian dasar dengan platform penilaian khusus

Integrasi dengan sistem manajemen pembelajaran eksternal terbatas

Harga Planboard

Gratis

Paket Dasar: $200/bulan (untuk 10 pengguna)

Pro: $500/bulan (untuk 30 pengguna)

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Planboard

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: 4,8/5 (22+ ulasan)

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 1997, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tanggal 8 September sebagai Hari Literasi Internasional untuk menyoroti pentingnya pendidikan dan literasi dalam pembangunan global.

10. Education Copilot (Pilihan terbaik untuk asisten pengajar berbasis AI dan pembuatan sumber daya)

Education Copilot berfungsi seperti asisten pengajar virtual, membantu guru membuat sumber daya pelajaran dan strategi pengajaran dengan cepat. Alat ini menyesuaikan konten secara real-time untuk memenuhi kebutuhan kelas yang terus berubah, menjadikannya alat AI yang fleksibel dan menghemat waktu bagi siswa.

Guru dapat membuat lembar kerja, penilaian, dan komponen pelajaran sesuai kebutuhan, sementara platform ini menyesuaikan pengajaran dengan berbagai gaya belajar. Platform ini juga memberikan dukungan yang terarah untuk membantu siswa mengatasi tantangan, sambil tetap menjaga alur pelajaran.

Fitur terbaik Education Copilot

Buat strategi pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan kelas

Buat lembar kerja, kuis, dan materi pendukung secara instan

Sesuaikan rencana pelajaran secara dinamis berdasarkan umpan balik siswa

Sesuaikan penjelasan agar sesuai dengan berbagai gaya belajar

Sediakan alat intervensi yang tepat sasaran untuk siswa yang mengalami kesulitan

Batasan Education Copilot

Membutuhkan penyesuaian manual untuk modifikasi pelajaran yang lebih terperinci

Platform ini tidak berfungsi dengan baik untuk dokumen yang lebih panjang dari 20 halaman atau lebih dari 15.000 kata

Harga Education Copilot

Untuk guru: $9/bulan

Untuk sekolah dan distrik: Penawaran harga khusus

Peringkat dan ulasan Education Copilot

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

🔍 Tahukah Anda? Menurut laporan World Economic Forum tentang Pendidikan 4.0, AI sedang mengubah wajah pendidikan dengan mendukung guru melalui otomatisasi tugas, sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan siswa. AI juga menyempurnakan penilaian dengan memberikan wawasan real-time untuk meningkatkan strategi pengajaran.

11. Learnt. ai (Terbaik untuk pembuatan jalur pembelajaran yang dipersonalisasi dan pemantauan kemajuan siswa)

Learnt.ai mempersonalisasi perencanaan pelajaran dengan menciptakan jalur pembelajaran yang disesuaikan dengan kinerja masing-masing siswa. Platform ini menawarkan penilaian otomatis yang memantau kemajuan siswa dari waktu ke waktu dan memberikan intervensi yang tepat sasaran.

Sistem analitik prediktif platform ini membantu guru mengantisipasi kesulitan belajar, sehingga memungkinkan penerapan strategi pengajaran yang lebih terarah. Dengan menggabungkan rencana pelajaran berkualitas tinggi dengan laporan kemajuan yang terperinci, Learnt.ai memastikan bahwa pembelajaran yang dipersonalisasi dan tujuan kelompok tercapai.

Fitur terbaik Learnt.ai

Buat jalur pembelajaran yang disesuaikan dengan kinerja siswa

Pantau kemajuan siswa menggunakan analisis real-time dan penilaian adaptif

Identifikasi kesenjangan keterampilan dan rekomendasikan strategi intervensi yang tepat sasaran

Sesuaikan tingkat kesulitan materi secara dinamis berdasarkan kemajuan belajar

Berikan wawasan otomatis untuk menyempurnakan rencana pelajaran dan metode pengajaran

Keterbatasan Learnt.ai

Persyaratan privasi data yang kompleks untuk pemantauan kinerja siswa

Kesulitan memahami konteks yang kompleks, yang berpotensi menyebabkan kesalahpahaman atau ketidakakuratan dalam pembuatan konten

Harga Learnt.ai

Gratis

Paket Pemula: $6/bulan

Paket Dasar: $9/bulan

Profesional: $39/bulan

Peringkat dan ulasan Learnt.ai

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

🧠 Fakta Menarik: Sekolah umum pertama di Amerika adalah Boston Latin School, yang didirikan pada tahun 1635. Hingga saat ini, sekolah tersebut tetap menjadi salah satu sekolah paling bergengsi di Amerika Serikat.

Perencanaan Pelajaran, Semakin Maju Bersama ClickUp

Perencanaan pelajaran adalah tugas yang penting namun memakan waktu, yang membutuhkan keseimbangan antara kreativitas, struktur, dan kemampuan beradaptasi. Alat-alat berbasis AI membantu pendidik meningkatkan kualitas pelajaran dan menghemat waktu yang berharga—tanpa mengorbankan keterlibatan atau personalisasi.

Di antara banyak solusi yang tersedia, ClickUp menawarkan pendekatan perencanaan pelajaran yang komprehensif. Lebih dari sekadar pengelola tugas, ClickUp mengintegrasikan perencanaan pelajaran berbasis AI, kolaborasi yang lancar, dan pengorganisasian terstruktur ke dalam satu ruang kerja yang kuat.

Pendidik dapat langsung membuat rencana pelajaran, membaginya menjadi tugas-tugas yang dapat dilaksanakan, dan mengelola jadwal mereka—semuanya dalam satu tempat.

Daftar ke ClickUp sekarang juga!