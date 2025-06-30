10 Alat AI yang Wajib Dicoba untuk Organisasi Nirlaba pada Tahun 2026

Di sektor nirlaba, waktu dan dana sulit diperoleh—namun keduanya merupakan komponen penting dalam upaya penggalangan dana dan pencapaian tujuan utama. Sebagai profesional di sektor nirlaba, Anda berupaya memaksimalkan kedua aset ini.

Percaya atau tidak, alat pembelajaran mesin mungkin menjadi kunci untuk mencapai misi Anda. ✨

Alat-alat kecerdasan buatan sedang berkembang pesat (dan baru saja mulai). Artinya, peluang untuk memanfaatkan alat-alat ini demi misi inti organisasi Anda semakin meningkat setiap hari. Mulai dari mengotomatisasi tugas hingga menghasilkan laporan keuangan, AI berpotensi membantu hampir setiap aspek organisasi Anda.

Di sini, kita akan membahas lebih dalam tentang kecerdasan buatan untuk organisasi nirlaba dan alat-alat yang dapat digunakan untuk mempermudah proses harian mereka. Selain itu, kami akan mengungkap 10 pilihan terbaik yang bisa Anda coba hari ini.

Alat-alat berbasis AI menghemat waktu dan biaya yang berharga bagi para profesional organisasi nirlaba dalam menjalankan tugas sehari-hari, penelitian, dan proses-proses lainnya. Beberapa alat AI berfokus pada pembuatan basis data pelanggan untuk melacak keterlibatan donatur dan menganalisis data donatur. Sementara yang lain membantu menyiapkan landasan untuk merumuskan misi organisasi nirlaba serta menetapkan pedoman bagi anggota tim dan pemangku kepentingan.

Beberapa alat pembelajaran mesin meningkatkan jangkauan dengan memperbaiki pembuatan konten, membagikan postingan media sosial, dan menyederhanakan penulisan proposal hibah. Alat-alat ini dilengkapi dengan asisten penulisan berbasis AI yang menghasilkan ide-ide brainstorming baru, strategi penggalangan dana, dan inisiatif inti untuk pertumbuhan.

Pilihan solusi AI sangat beragam, sehingga alat yang tepat bergantung pada kebutuhan Anda. Anda dapat memilih solusi sederhana yang mengatasi satu masalah spesifik bagi audiens target Anda, atau alat manajemen perangkat lunak lengkap yang mengoptimalkan semua alur kerja Anda.

Bagaimana organisasi nirlaba dapat memanfaatkan AI

Dengan begitu banyak pilihan di pasaran, ada banyak sekali cara bagi organisasi nirlaba untuk memanfaatkan AI. Mulai dari penggalangan dana yang lebih efektif hingga inisiatif yang lebih jelas dan upaya jangkauan yang lebih baik, AI hadir untuk membantu.

Gunakan alat AI untuk mencapai tujuan organisasi nirlaba Anda dengan:

Pengelolaan data donatur yang lebih baik : Berkat alat AI seperti : Berkat alat AI seperti templat CRM , kini lebih mudah untuk menyimpan, mengelola, dan melaporkan informasi donatur

Konten yang lebih baik : Bedakan diri Anda dari pesaing dengan konten yang menarik tentang topik apa pun yang dapat dibayangkan, yang dipandu oleh prompt khusus yang mudah disesuaikan dengan pesan dan misi Anda

Proses onboarding klien yang lebih mudah: Dengan AI, proses : Dengan AI, proses onboarding klien pengelolaan klien , dan pendaftaran donatur baru ke dalam sistem Anda menjadi lebih mudah berkat formulir dan sistem manajemen tugas

Dengan begitu banyak kasus penggunaan, mengintegrasikan AI ke dalam alur kerja organisasi nirlaba Anda adalah keputusan yang tepat. Namun, bagaimana Anda tahu alat mana yang tepat untuk misi Anda? Di sini, kami telah menyoroti alat AI terbaik untuk organisasi nirlaba. Anda akan menemukan fitur, batasan, harga, dan ulasan untuk memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.

Coba ClickUp Brain

ClickUp membantu organisasi nirlaba menyederhanakan alur kerja dan meningkatkan pengelolaan tugas di seluruh proyek. Jika organisasi nirlaba Anda menjalankan berbagai inisiatif dan upaya penggalangan dana, alat yang kuat ini akan membantu Anda tetap terorganisir dan memantau kemajuan dengan baik.

Gunakan bidang kustom untuk membuat anggaran dan laporan bagi para donatur. Manfaatkan ClickUp Automations untuk membuat tugas bagi relawan dan anggota tim. Beralih ke tampilan Kalender untuk memantau jadwal semua orang. Tetapkan prioritas pada tugas agar semua orang tahu apa yang paling penting.

ClickUp AI adalah asisten penulisan yang menangani tugas-tugas yang memakan waktu dan membuatnya lebih efisien. Gunakan untuk keperluan pemasaran, seperti menghasilkan ide-ide baru untuk konten media sosial. Ringkas tugas dan buat laporan keuangan formal. Buat dan bagikan formulir pendaftaran dengan cepat untuk merekrut relawan atau donatur baru hanya dalam hitungan menit.

Gunakan ClickUp AI untuk secara otomatis menghasilkan pembaruan tugas, ringkasan, dan lainnya hanya dengan satu klik

Gunakan ClickUp CRM untuk melacak informasi donatur dan membangun kumpulan data untuk pelaporan. Bidang kustom memberikan wawasan berharga untuk mengambil keputusan berbasis data saat waktunya meluncurkan kampanye penggalangan dana baru. Jadwalkan tinjauan dan pertemuan rutin dengan pemangku kepentingan utama, dan jangan pernah kehilangan kontak dengan donatur Anda.

Dengan ClickUp Docs, Anda dapat dengan mudah berkolaborasi dengan anggota tim, donatur, dan relawan dalam satu ruang kerja. Atur izin akses dengan mudah agar semua orang memiliki akses ke apa yang mereka butuhkan. Gunakan Docs untuk membuat pusat pengetahuan tentang praktik terbaik, merancang inisiatif baru, atau merangkum poin-poin penting dari rapat dan konferensi.

Fitur terbaik ClickUp

Alat penulisan AI dari ClickUp menghemat waktu dalam membuat segala hal, mulai dari aset branding hingga permohonan hibah dan materi penggalangan dana

Gunakan perangkat lunak basis data pelanggan bawaan untuk terhubung dengan pengguna nyata dan membangun hubungan yang lebih baik dengan para pendukung Anda

Antarmuka yang ramah pengguna memudahkan proses orientasi anggota tim baru dan memastikan semua orang segera menguasai tugasnya

Bangun kemitraan dan libatkan donatur baru berkat pengaturan izin dan akses pengguna

Fitur pelacakan data bawaan memungkinkan Anda menganalisis metrik untuk mengidentifikasi donatur utama serta mengotomatiskan pelaporan dan pesan ucapan terima kasih kepada para pendukung

Integrasi dengan puluhan alat dan ekstensi seperti ekstensi Chrome memungkinkan Anda bekerja secara mulus dengan pelacak waktu, aplikasi pesan, dan produk perangkat lunak

Batasan ClickUp

ClickUp AI saat ini hanya tersedia di desktop, tetapi versi selulernya akan segera diluncurkan

Jika Anda ingin memanfaatkan seluruh fitur alat ini, bersiaplah untuk menghadapi kurva pembelajaran

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2 : 4,7/5 (lebih dari 8.900 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 3.800 ulasan)

2. DonorSearch AI

DonorSearch AI adalah alat kecerdasan buatan yang dirancang untuk mengatasi masalah utama di sektor organisasi nirlaba. Alat ini memanfaatkan kekuatan AI untuk membantu organisasi nirlaba mengidentifikasi dan mengelompokkan calon donatur. Dirancang untuk meningkatkan pendapatan penggalangan dana, menyoroti calon donatur yang berpotensi memberikan dampak besar, dan merancang strategi yang lebih baik, alat ini merupakan alat kunci bagi organisasi nirlaba.

Fitur terbaik DonorSearch AI

Algoritma pembelajaran mesin ini menggunakan lebih dari 800 titik data untuk merekomendasikan calon donatur yang paling mungkin berdonasi dalam periode 12 bulan.

Algoritma AI membuat segmen donatur berdasarkan kemampuan penggalangan dana, pengalaman donatur, dan sumbangan tahunan sehingga ajakan penggalangan dana Anda tepat sasaran.

Skor kemungkinan memberikan gambaran instan mengenai audiens mana yang paling mungkin mendanai inisiatif Anda

Add-on memungkinkan Anda menyusun rencana pemasaran, meningkatkan ROI kampanye, dan menyaring prospek berdasarkan kekayaan dan faktor lainnya

Keterbatasan DonorSearch AI

Integrasi dapat ditingkatkan agar menjadi solusi yang lebih lengkap

Beberapa pengguna menemukan bahwa data amal tersebut tidak selalu terkini

Harga DonorSearch AI

Jadwalkan demo untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan DonorSearch AI

G2 : N/A

Capterra: N/A

3. RapidMiner

RapidMiner adalah alat analitik data yang memberikan wawasan berbasis AI tentang para donatur Anda dan menyederhanakan operasional Anda. Didukung oleh pembelajaran mesin, alat ini dirancang untuk menghasilkan wawasan, membangun strategi penjangkauan yang lebih baik, dan menghubungkan organisasi nirlaba dengan donatur utama. ✍️

Fitur terbaik RapidMiner

Dengan segmentasi pelanggan berbasis AI, bangun strategi jangkauan yang lebih baik untuk segala hal, mulai dari platform media sosial hingga layanan yang disesuaikan.

Analisis data dan peramalan dapat meningkatkan program penggalangan dana serta menyoroti sumbangan besar, sehingga memudahkan Anda untuk secara otomatis mengirimkan ucapan terima kasih.

Otomatisasi Proses Robotik Kognitif (Cognitive Robotic Process Automation) membebaskan waktu bagi anggota tim dan relawan Anda untuk fokus pada hal-hal yang paling penting

Wawasan tentang Nilai Seumur Hidup Pelanggan memungkinkan Anda mengetahui siapa donatur paling berharga Anda, baik mereka yang memberikan sumbangan sesekali maupun yang secara rutin berkontribusi pada misi Anda

Keterbatasan RapidMiner

Beberapa orang merasa antarmuka pengguna sudah ketinggalan zaman dan pengalaman pengguna dapat ditingkatkan

Biaya untuk fitur yang lebih canggih atau volume data yang besar mungkin menjadi beban bagi organisasi nirlaba yang memiliki anggaran terbatas

Harga RapidMiner

Hubungi tim penjualan untuk meminta penawaran harga

Peringkat dan ulasan RapidMiner

G2 : 4,6/5 (lebih dari 400 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 20 ulasan)

4. Sisense

Sisense adalah perangkat lunak analitik tanpa kode yang memberikan wawasan tentang proses penggalangan dana Anda. Integrasi dengan berbagai sumber data dan dasbor kustom menawarkan fleksibilitas serta wawasan yang disesuaikan berdasarkan data donatur Anda sendiri.

Fitur terbaik Sisense

Alat prediktif ini mengolah dataset besar dan mengubahnya menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti dalam hitungan menit, bukan jam.

Harga yang fleksibel dan paket bayar sesuai penggunaan membuat alat ini ramah anggaran bagi sebagian besar organisasi nirlaba

Ambil keputusan secara proaktif berkat pemberitahuan dan saran yang terintegrasi

Dukungan keamanan, privasi, dan perlindungan data memastikan data pelanggan dan informasi donatur Anda tetap aman

Keterbatasan Sisense

Beberapa pengguna mengalami masalah stabilitas dan masalah pemuatan saat menangani dataset yang besar

Alat visualisasi dan pelaporan lebih sederhana dibandingkan dengan alat lainnya

Harga Sisense

Hubungi kami untuk penawaran harga khusus

Peringkat dan ulasan Sisense

G2 : 4,3/5 (lebih dari 700 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 300 ulasan)

5. Sembly

Sembly adalah asisten rapat berbasis AI untuk pencatatan, pembuatan konten, dan analisis. Dilengkapi dengan fitur-fitur yang dapat disesuaikan dan fitur khusus rapat, Sembly adalah alat andalan untuk memaksimalkan setiap diskusi.

Fitur terbaik Sembly

Fokuslah pada pembahasan yang sedang berlangsung karena Sembly secara otomatis mencatat hasil rapat untuk Anda

Gunakan fitur pencarian untuk melacak rapat sebelumnya berdasarkan kata kunci, tanggal, atau poin agenda

Transkripsi mencakup identifikasi pembicara yang akurat, catatan berstempel waktu, dan penanda halaman untuk membuat catatan yang akurat

Ringkasan rapat berbasis AI dalam beberapa bahasa dapat merangkum diskusi yang panjang dan menyajikan poin-poin penting secara ringkas

Batasan Sembly

Beberapa pengguna mengalami masalah saat mencoba menggunakan Sembly di Zoom

Navigasi tidak selalu intuitif, jadi butuh sedikit waktu untuk mempelajari cara menggunakan Sembly secara maksimal

Harga Sembly

Pribadi : Gratis

Profesional : $10/bulan

Tim : $20/bulan/pengguna

Enterprise: Hubungi tim penjualan untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Sembly

G2 : 4,3/5 (10+ ulasan)

Capterra: N/A

6. Asisten AI Buffer

Salah satu aspek utama dalam pekerjaan organisasi nirlaba adalah kegiatan penjangkauan. Buffer AI Assistant bertujuan untuk menyederhanakan tugas ini dengan langsung menghasilkan ide-ide konten baru. Alat berbagi yang cepat akan menampilkan konten Anda di hadapan audiens target, yang berarti meningkatkan kesuksesan kampanye penggalangan dana organisasi nirlaba Anda.

Fitur terbaik Buffer AI Assistant

Gunakan alat AI ini untuk mencari ide-ide baru dan membuat kampanye yang memiliki dampak sosial yang lebih besar

Ubah konten dalam hitungan detik untuk dibagikan di berbagai platform dalam waktu setengah dari biasanya

Analisis konten panjang dan dapatkan inspirasi instan untuk postingan media sosial guna memperdalam kampanye pemasaran Anda

Alat-alat untuk merumuskan ulang dan meringkas akan menyempurnakan konten Anda agar lebih efektif

Batasan Buffer AI Assistant

Beberapa pengguna menemukan bias dalam konten, tetapi Buffer AI meminta pengguna untuk melaporkan masalah ini agar mereka dapat menanganinya

Alat ini membutuhkan waktu untuk dipelajari

Harga Buffer AI Assistant

Gratis : Hingga tiga saluran

Essentials : $6/bulan/saluran

Tim : $12/bulan/saluran

Agency: $120/bulan untuk 10 saluran

Peringkat dan ulasan Buffer AI Assistant

G2 : 4,3/5 (lebih dari 900 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 1.400 ulasan)

7. Otter

Otter adalah asisten rapat berbasis AI yang merangkum rapat Anda, menyoroti poin-poin penting, dan menyediakan ruang komentar untuk kolaborasi tim. Yang terbaik dari semuanya, Otter terintegrasi dengan aplikasi lain sehingga Anda dapat mengintegrasikannya ke dalam alur kerja yang sudah ada tanpa mengganggu cara tim Anda bekerja.

Fitur terbaik Otter

Hubungkan Otter ke rapat-rapat di kalender Anda dan dapatkan catatan rapat serta transkripsi otomatis secara instan

Chatbot Otter terintegrasi dalam rapat sehingga Anda dapat mengobrol dengan anggota tim atau menyesuaikan pencatatan

Ringkasan langsung memungkinkan peserta yang datang terlambat untuk segera mengikuti perkembangan

Ekstensi OtterPilot for Sales menganalisis data, membuat email tindak lanjut, dan langsung menambahkan catatan dari panggilan telepon ke Salesforce Anda

Keterbatasan Otter

Untuk rekaman audio yang kompleks dengan diskusi yang ramai, transkripsi tidak selalu akurat

Alat ini hanya mendukung bahasa Inggris, sehingga membatasi penggunaannya bagi organisasi nirlaba yang multibahasa

Harga Otter

Dasar : Gratis

Pro : $16,99/bulan/pengguna

Bisnis : $40/bulan/pengguna

Enterprise: Hubungi tim penjualan untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Otter

G2 : 4,1/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 60 ulasan)

8. AssemblyAI

AssemblyAI adalah alat transkripsi yang dirancang untuk membuat catatan diskusi dan menghasilkan poin-poin penting bagi organisasi nirlaba. API ini dilengkapi dengan fitur keamanan dan alat data bawaan untuk melindungi karyawan, relawan, dan donatur.

Fitur terbaik AssemblyAI

Fitur-fiturnya meliputi penyaringan kata-kata kasar, kamus kosakata khusus, dan label yang disesuaikan agar dapat berkomunikasi dengan cara yang paling sesuai untuk organisasi nirlaba Anda

Model kecerdasan audio secara instan menghasilkan ringkasan dan memoderasi konten

Akurasi setara manusia berarti alat ini menghasilkan 43% lebih sedikit kesalahan dibandingkan pesaingnya

Buat teks terjemahan secara otomatis agar konten Anda sesuai dengan standar ADA dan lebih mudah dipahami

Batasan AssemblyAI

Alat ini tidak seakurat jika ada banyak suara latar belakang

Beberapa pengguna berharap ada lebih banyak integrasi

Harga AssemblyAI

Core Transcription : $0,650016 per jam

Transkripsi Real-Time : $0,75024 per jam

Audio Intelligence : $0,12–$0,30 per jam

LeMur : Penetapan harga berbasis token

Enterprise: Hubungi kami untuk penawaran harga khusus

Peringkat dan ulasan AssemblyAI

G2 : 4,6/5 (lebih dari 20 ulasan)

Capterra: N/A

9. Runway

Organisasi nirlaba menarik minat dan menggalang dana melalui narasi yang unik. Runway membantu organisasi nirlaba menciptakan cerita yang lebih baik, mulai dari teks tertulis hingga video informatif. Gunakan Runway untuk melengkapi konten tertulis dengan video, gambar, dan grafik yang menarik guna mendorong kemajuan inisiatif.

Fitur terbaik Runway

Lebih dari 30 alat AI Magic memungkinkan Anda membuat visual sesuai keinginan Anda

Buat video dari beberapa kata kunci, gambar, atau klip pendek yang menggambarkan inisiatif Anda

Generator gambar ini menghasilkan grafik, potret, dan komposisi yang menarik dari teks

Buat model khusus berdasarkan gaya dan topik

Gunakan alat pengeditan untuk menghapus latar belakang dan mempercepat atau memperlambat video

Batasan Runway

Beberapa fitur pengeditan memerlukan kredit tambahan

Tidak semua format file didukung untuk diekspor

Harga Runway

Dasar : Gratis

Standar : $15 per pengguna per bulan

Pro : $35 per pengguna per bulan

Tanpa Batas : $95 per pengguna per bulan

Enterprise: Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Runway

G2 : N/A

Capterra: N/A

10. Looka

Membangun merek yang dipercaya orang dan menyenangkan untuk berinteraksi akan menghasilkan penggalangan dana yang lebih baik. Looka adalah alat branding yang merancang logo, situs web, dan materi pemasaran lainnya. Gunakanlah untuk menciptakan identitas merek yang konsisten dan terhubung dengan pengguna.

Fitur terbaik Looka

Alat AI ini secara instan menghasilkan ratusan mockup logo yang dapat dipilih berdasarkan kata kunci dan gaya

Dapatkan akses instan ke lebih dari 15 file logo yang dirancang untuk berbagai platform dan kebutuhan.

Brand Kit menawarkan lebih dari 300 templat, mulai dari faktur hingga selebaran penggalangan dana yang dilengkapi dengan branding Anda

Template media sosial memudahkan Anda untuk terhubung dengan pengguna di berbagai platform tanpa harus menghabiskan berjam-jam untuk memformat ulang aset branding Anda

Keterbatasan Looka

Karena Looka dirancang untuk branding, Anda memerlukan alat lain untuk analisis data dan manajemen tugas

Hasilnya tidak selalu disesuaikan, jadi Anda perlu menyaringnya untuk menemukan desain yang belum digunakan oleh merek lain

Harga Looka

Gratis untuk mulai menggunakannya

Paket Logo Dasar : $20 (pembelian satu kali)

Paket Logo Premium : $65 (pembelian satu kali)

Langganan Brand Kit : $96/tahun, ditagih setiap tahun

Langganan Web Band Kit: $129/tahun, ditagih setiap tahun

Peringkat dan ulasan Looka

G2 : 3/5 (10+ ulasan)

Capterra: 5/5 (2+ ulasan)

