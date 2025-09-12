11 Alternatif Dall-E untuk Membuat Gambar AI (Gratis & Berbayar)

AI telah mengubah cara pembuatan konten. Dan kami tidak hanya berbicara tentang penulisan.
Alat kecerdasan buatan saat ini mampu melakukan segalanya, mulai dari menulis postingan blog hingga menghasilkan karya seni yang menakjubkan dalam berbagai gaya. 🎨
Baik Anda menyukai seni sebagai hobi atau menggunakannya dalam pekerjaan, Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan generator seni berbasis AI. Salah satu alat yang paling populer adalah Dall-E, pembuat gambar dari teks ke gambar dari OpenAI, perusahaan yang sama di balik ChatGPT.
Meskipun merupakan alat yang sedang tren, Dall-E bukanlah satu-satunya generator seni yang tersedia. Jika Anda mencari alat pembelajaran mesin dan pemrosesan bahasa alami untuk membuat karya seni, daftar ini cocok untuk Anda.
Di sini, kami akan menjelaskan sedikit lebih lanjut tentang Dall-E dan hal-hal yang perlu Anda perhatikan saat mengevaluasi generator seni AI lainnya. Kemudian, kami akan membagikan 11 alternatif terbaik untuk Dall-E dan alat AI lainnya untuk proses pembuatan konten artistik Anda.
⏰ Ringkasan 60 Detik
- Generator seni AI sedang mengubah cara pembuatan konten: Alat seperti Dall-E menggunakan perintah teks untuk menciptakan karya seni visual yang beragam dan menakjubkan, memenuhi berbagai kebutuhan mulai dari penggemar hingga profesional
- Dall-E adalah AI text-to-image yang terkenal, namun ada banyak alternatif: Meskipun Dall-E sudah terkenal, pengguna sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor seperti antarmuka pengguna, kemampuan pengeditan, penyesuaian, kecepatan, hak penggunaan, dan keragaman gaya seni saat memilih generator seni AI
- Berbagai alternatif Dall-E menawarkan fitur yang beragam: Artikel ini menyoroti 11 alternatif, termasuk ClickUp, Midjourney, Fotor, dan lainnya, masing-masing dengan keunggulan unik dalam pembuatan gambar, pengeditan, serta fitur tambahan seperti pembuatan video atau alat kolaborasi
- ClickUp menonjol berkat fitur pembuat gambar berbasis AI yang terintegrasi dalam platformnya: ClickUp memungkinkan pengguna membuat gambar berbasis AI langsung di ruang kerja mereka, sehingga meningkatkan kolaborasi dan memperlancar alur kerja
- Setiap alternatif memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing: Ulasan ini memberikan wawasan mengenai fitur terbaik, keterbatasan, harga, dan ulasan pengguna dari setiap alat, sehingga membantu pengguna membuat keputusan yang tepat berdasarkan kebutuhan spesifik mereka
- Generator seni AI menawarkan berbagai manfaat untuk berbagai aplikasi: Alat-alat ini menghemat waktu, meningkatkan kreativitas, dan menyediakan solusi serbaguna untuk branding, pemasaran, dan pembuatan konten secara umum, sehingga memungkinkan pengguna memanfaatkan AI dalam alur kerja mereka
Apa itu Dall-E?
Dall-E adalah generator seni AI yang menerima prompt tertulis dan menghasilkan gambar berdasarkan teks tersebut. Diluncurkan oleh OpenAI pada tahun 2021, alat ini menggunakan teknologi ChatGPT3 untuk menghasilkan gambar berdasarkan kata kunci.
Nama Dall-E merupakan gabungan dari referensi terhadap pelukis terkenal Salvador Dali dan robot terkenal Disney, Wall-E. Nama ini dimaksudkan untuk menggambarkan hubungan antara teknologi dan karya seni baru yang terinspirasi oleh talenta-talenta terkenal. 🤖
Dall-E adalah jaringan saraf yang menggunakan pemrosesan bahasa alami (NLP) dan model bahasa besar (LLM). Alat ini merujuk pada 12 miliar parameter saat menganalisis prompt dan mengembangkan gambar.
Dall-E 2 adalah versi terbaru dari alat AI ini. Alat ini menghasilkan gambar yang lebih berkualitas tinggi dan fotorealistik dibandingkan dengan versi yang dirilis sebelumnya. Alat ini menggunakan dua model berbeda untuk menghasilkan gambar dan penggambaran yang lebih akurat berdasarkan teks.
Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Alternatif Dall-E?
Meskipun Dall-E mungkin merupakan salah satu generator gambar AI yang paling terkenal, itu bukanlah satu-satunya pilihan. Ada banyak alat pembuat gambar AI lain yang mumpuni yang mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan Anda.
Berikut ini hal-hal yang perlu Anda perhatikan saat memilih alat seni AI berikutnya:
- Antarmuka yang ramah pengguna: Pilih alat yang mudah digunakan, baik Anda seorang ahli maupun pemula dalam membuat gambar AI
- Fitur pengeditan: Meskipun alat ini dapat menghasilkan gambar yang bagus, akan lebih baik lagi jika terdapat fitur pengeditan untuk melakukan penyesuaian dan meningkatkan kualitas desain
- Prompt yang dapat disesuaikan: Saat membuat prompt teks-ke-gambar, carilah opsi yang memungkinkan Anda menambahkan parameter untuk mendapatkan hasil yang tepat sesuai keinginan Anda
- Pembuatan gambar cepat: Anda tidak punya waktu untuk menunggu berjam-jam sementara alat tersebut membuat gambar. Carilah alat yang dapat memproses teks perintah Anda dan menghasilkan gambar dalam hitungan detik, bukan menit
- Hak penggunaan: Jika Anda berencana menggunakan gambar-gambar ini untuk tujuan komersial, pastikan untuk memeriksa hak cipta gambar agar terhindar dari masalah hukum
- Berbagai gaya seni: Cari generator teks-ke-gambar yang menawarkan penyesuaian tema dan berbagai gaya seni untuk membuat gambar yang realistis
11 Alternatif Terbaik untuk Dall-E yang Dapat Digunakan pada Tahun 2025
Mencari generator gambar AI terbaik? 11 alternatif Dall-E ini adalah cara yang fantastis untuk membuat gambar berkualitas tinggi dan seni digital. Baik Anda membutuhkan desain untuk dibagikan di postingan media sosial, infografis blog, atau foto bergaya potret, ada alat yang sesuai dengan kebutuhan Anda. ✨
1. ClickUp
Baik saat merencanakan proyek, mendesain wireframe, atau memvisualisasikan konsep pemasaran, ClickUp memberdayakan tim untuk mengubah ide-ide abstrak menjadi visual yang jelas. Ini adalah alat yang sempurna untuk meningkatkan komunikasi, memicu kreativitas, dan menyederhanakan alur kerja—semuanya dalam satu platform kolaboratif.
ClickUp Brain memungkinkan tim untuk menghasilkan gambar berbasis AI langsung di dalam ruang kerja ClickUp mereka. Dengan hanya memasukkan prompt teks, pengguna dapat mewujudkan ide secara visual—sangat cocok untuk brainstorming, perencanaan proyek, dan kolaborasi kreatif. Ini adalah cara yang mulus untuk mengubah konsep menjadi visual tanpa harus meninggalkan platform.
Fakta menarik?
Sementara DALL·E membuat gambar, pendamping AI desktop Anda, ClickUp Brain MAX, membawa Anda lebih jauh dengan memadukan visual dengan konteks. Anda dapat mendeskripsikan ide menggunakan Talk to Text alih-alih mengetikkan prompt yang panjang, membiarkan Brain MAX mencari inspirasi di seluruh ruang kerja ClickUp + aplikasi terhubung serta web, dan menghasilkan aset kreatif yang terhubung langsung ke proyek Anda—sehingga desain Anda tidak hanya terlihat bagus, tetapi juga terintegrasi dalam alur kerja Anda.
Dan inilah mengapa Brain MAX mampu melakukan hal ini: Brain MAX bukanlah generator gambar yang berdiri sendiri. Brain MAX adalah Aplikasi Super AI yang terintegrasi ke seluruh ruang kerja ClickUp Anda dan aplikasi yang terhubung, sehingga Brain MAX mengetahui tugas, brief, dan umpan balik yang mendorong pekerjaan kreatif Anda.
Dengan dukungan AI multi-model (seperti ChatGPT, Gemini, Claude, dan lainnya), alat ini tidak hanya menghasilkan visual tetapi juga menafsirkan konteks di sekitarnya—mengubah ide mentah menjadi aset yang selaras dengan tujuan Anda yang sebenarnya.
Fitur terbaik ClickUp:
- Ubah tulisan Anda dalam hitungan detik agar terdengar lebih profesional, langsung, atau menarik
- Buat konten berkualitas tinggi dengan cepat menggunakan prompt yang didukung AI
- Sorot teks apa pun dan biarkan bilah alat AI mengoptimalkannya
- Buat ringkasan dan daftar tindakan secara instan untuk mempermudah tugas-tugas administratif
- Terjemahkan bahasa serta periksa ejaan dan tata bahasa di dalam platform ClickUp
- Wujudkan ide dalam hitungan menit dengan papan tulis digital untuk kolaborasi secara real-time atau asinkron
- Brainstorming Visual: Ubah ide menjadi gambar untuk komunikasi yang lebih jelas
- Kolaborasi Terintegrasi: Buat dan bagikan visual langsung di Whiteboards
- Alur Kerja yang Lancar: Simpan, ekspor, atau tautkan gambar yang dihasilkan AI ke tugas
Batasan ClickUp
- Pengguna baru mungkin merasa kesulitan dalam menjelajahi berbagai fitur dan opsi penyesuaian ClickUp
- Papan tulis dengan fitur pembuatan gambar AI belum dapat digunakan di aplikasi seluler
Harga ClickUp
Peringkat dan ulasan ClickUp
- G2: 4,7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)
- Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)
2. Midjourney
Sejak pertama kali mengunjungi situs webnya, Midjourney langsung memukau. Baris-baris kode berkilauan di hadapan Anda, menarik Anda untuk menciptakan karya seni digital yang menakjubkan dalam hitungan detik. Masukkan perintah, dan dalam hitungan detik, Anda akan memiliki sebuah mahakarya digital. 🖼️
Fitur terbaik Midjourney
- Parameter Stylize memungkinkan Anda menyempurnakan desain agar gambar yang dihasilkan persis seperti yang Anda inginkan
- Sesuaikan desain dengan kustomisasi agar gambar yang dihasilkan persis seperti yang Anda inginkan
- Model AI ini menawarkan fitur remix yang memungkinkan Anda menggabungkan dua gambar menjadi satu desain
- Berat gambar, rasio aspek, dan parameter ubin memberi Anda kendali atas gambar Anda
Keterbatasan Midjourney
- Alat ini tidak dapat menghasilkan gambar dari kata-kata yang bermakna—semua teks akhirnya menjadi kumpulan huruf yang acak-acakan
- Beberapa pengguna memperhatikan bahwa tangan dan gigi cenderung terlihat tidak proporsional pada gambar yang dihasilkan
Harga Midjourney
- Basic: $10/bulan
- Standar: $30/bulan
- Pro: $60/bulan
- Mega: $120/bulan
Peringkat dan ulasan Midjourney
- G2: 4,4/5 (lebih dari 70 ulasan)
- Capterra: N/A
3. Fotor
Fotor adalah generator dan editor gambar berbasis AI yang dirancang untuk memudahkan proses pembersihan dan penyempurnaan foto. Gunakan fitur pembuatan gambar dari teks untuk membuat desain baru dari awal atau unggah gambar yang sudah ada untuk langsung menyempurnakannya. Gunakan alat bawaan untuk mengganti latar belakang, menghapus objek, atau menambahkan filter. 👀
Fitur terbaik Fotor
- Filter dan efek memudahkan Anda membuat gambar dengan gaya tertentu, seperti foto vintage atau nuansa anime
- Gunakan generator font untuk menambahkan teks yang sesuai dengan gaya gambar Anda
- Dengan puluhan templat, buat kolase, warnai foto, dan buat desain yang stylish untuk dibagikan di berbagai platform
- Gunakan pintasan untuk mempercantik foto atau menghapus latar belakang hanya dengan satu klik
Keterbatasan Fotor
- Beberapa pengguna menyadari bahwa fitur seperti riwayat pengeditan dan lapisan tidak tersedia
- Antarmuka pengguna tidak terlalu intuitif dan sering mengalami bug serta waktu muat yang lambat
Harga Fotor
- Basic: Gratis
- Pro: $8,99/bulan
- Pro+: $19,99/bulan
Peringkat dan ulasan Fotor
- G2: 4,2/5 (lebih dari 200 ulasan)
- Capterra: 4,3/5 (lebih dari 80 ulasan)
4. Artguru AI
Artguru menerima masukan teks dan menghasilkan gambar dalam hitungan detik. Unggah foto dan pilih gaya seperti punk atau seni klasik untuk menghasilkan gambar bergaya. Mencari inspirasi? Jelajahi katalog gambar dengan mengklik bagian “Jelajahi” atau “Tren”.
Fitur terbaik Artguru
- AI Avatar dan Generator Potret mengambil foto selfie dan menghasilkan gambar realistis berdasarkan berbagai filter gaya
- Bergabunglah dengan komunitas Discord untuk mengobrol dengan kreator lain, mendiskusikan seni, dan mendapatkan inspirasi
- Background Remover memungkinkan Anda mempercantik gambar yang sudah ada dalam hitungan detik tanpa perlu repot-repot
- Gunakan Photo Enhancer untuk menyesuaikan pencahayaan, warna, dan gaya secara instan guna perbaikan cepat
Keterbatasan Artguru
- Artguru tidak memiliki versi offline, jadi Anda harus terhubung ke internet untuk menggunakannya
- Anda tidak memiliki kendali yang sama atas detail-detail halus seperti halnya dalam fotografi nyata
Harga Artguru
- Mini: $1,99/minggu
- Pro: $3,99/minggu
Peringkat dan ulasan Artguru
- G2: N/A
- Capterra: N/A
5. Disederhanakan
Simplified adalah alat pembuatan konten AI all-in-one. Alat ini menawarkan seni yang dihasilkan AI, penulisan konten, dan pengelolaan media sosial dalam satu platform. Dengan satu klik, Anda dapat menghasilkan gambar AI dan mengakses jutaan templat dan gambar gratis.
Fitur terbaik yang disederhanakan
- Berbagai alat desain grafis, termasuk kit merek, memungkinkan Anda membuat gambar yang sesuai dengan gaya Anda untuk tampilan yang serasi
- Penghapus latar belakang menghemat waktu saat mengedit foto
- Template profesional, termasuk pembuat animasi, memperluas pilihan Anda untuk desain kustom
- Alat Magic Resizer memungkinkan Anda memotong dan menyesuaikan ukuran gambar secara instan untuk dibagikan di berbagai platform
Batasan yang disederhanakan
- Ada kurva pembelajaran karena terdapat begitu banyak fitur dan templat
- Antarmukanya bisa terlihat berantakan, sehingga sulit untuk langsung menemukan alat yang tepat
Harga yang disederhanakan
- Design Free: $0
- Design Pro: $9/bulan
- Design Business: $15/bulan
Peringkat dan ulasan yang disederhanakan
- G2: 4,6/5 (lebih dari 2.000 ulasan)
- Capterra: 4,7/5 (lebih dari 100 ulasan)
📮ClickUp Insight: 11% responden kami memanfaatkan AI terutama untuk brainstorming dan pengembangan ide. Namun, apa yang terjadi dengan ide-ide brilian ini setelahnya? Di sinilah Anda membutuhkan papan tulis berbasis AI, seperti ClickUp Whiteboards, yang membantu Anda langsung mengubah ide dari sesi brainstorming menjadi tugas.
Dan jika Anda kesulitan menjelaskan suatu konsep, cukup minta generator gambar AI untuk membuat visual berdasarkan perintah Anda. Ini adalah aplikasi serba guna untuk pekerjaan yang memungkinkan Anda berkreasi, memvisualisasikan, dan mengeksekusi ide dengan lebih cepat!
6. Starryai
Alat ini menggunakan deskripsi teks dan menerapkan model serta algoritma deep learning untuk menghasilkan karya seni yang menakjubkan. Buat hingga lima gambar secara gratis setiap hari dan nikmati hak kepemilikan penuh atas karya-karya tersebut. Sesuaikan gaya dan rasio aspek untuk digunakan di berbagai platform.
Fitur terbaik StarryAI
- Lebih dari 1.000 gaya memungkinkan Anda menciptakan karya masterpiece, baik Anda menyukai anime, gambar realistis, atau sesuatu yang berbeda
- Gunakan fitur Bulk Create untuk menghasilkan beberapa gambar dengan gaya serupa hanya dengan satu klik
- Gunakan aplikasi seluler di iOS atau Android untuk berkreasi di mana saja
- Nikmati hak kepemilikan penuh untuk membagikannya sesuai keinginan Anda
batasan StarryAI
- Ada banyak peluang untuk penyesuaian saat memberikan perintah, tetapi tidak banyak fitur pengeditan
- Kredit membatasi jumlah gambar yang dapat Anda buat per hari
Harga StarryAI
- Gratis: Tidak dikenakan biaya, tetapi ada batasan lima gambar per hari
Peringkat dan ulasan StarryAI
- G2: N/A
- Capterra: N/A
7. Hotpot.ai
Hotpot menawarkan koleksi alat gambar AI generatif untuk menciptakan karya seni yang luar biasa. Hapus objek, sesuaikan karya seni, dan lihat diri Anda sebagai avatar AI. Fitur lainnya termasuk kemampuan untuk memperbarui gambar yang sudah ada dengan mewarnai foto lama dan memulihkan gambar yang rusak. 📸
Fitur terbaik Hotpot
- Template untuk berbagai jenis gambar yang disegmentasikan berdasarkan platform memungkinkan Anda membuat gambar yang Anda butuhkan untuk berbagai tujuan pemasaran
- Database foto stok berbasis AI memudahkan Anda berbagi gambar untuk keperluan komersial
- Puluhan alat memudahkan proses pembuatan gambar agar Anda dapat melakukan perubahan yang diinginkan
- Alat Mockup Perangkat dan Grafis sangat ideal bagi para pengembang yang ingin menambahkan desain artistik ke produk mereka
Keterbatasan Hotpot
- Kemampuan penyesuaiannya terbatas dibandingkan dengan alat pembuatan seni lainnya
- Setelah gambar dibuat, Anda tidak dapat melakukan pengeditan apa pun
Harga Hotpot
- Berdasarkan kredit: Fitur dan pengaturan yang berbeda memerlukan jumlah kredit yang berbeda, sehingga harga bergantung pada tujuan penggunaan alat tersebut
Peringkat dan ulasan Hotpot
- G2: N/A
- Capterra: N/A
8. Synthesia
Synthesia berbeda dari kebanyakan alat dalam daftar ini karena ia mengubah teks menjadi video, bukan hanya gambar. Dengan suara AI dalam lebih dari 120 bahasa, Anda dapat dengan mudah menjangkau audiens Anda di mana pun mereka berada. Alat pengeditan yang mudah digunakan tidak memerlukan pengalaman atau keahlian khusus, sehingga anggota tim pemula pun dapat langsung ikut serta untuk melakukan perubahan. 🤩
Fitur terbaik Synthesia
- Pilih dari lebih dari 140 avatar untuk mewakili merek atau suara Anda dalam video
- Alat ini menggantikan presentasi dan teks yang membosankan untuk menciptakan pendekatan yang lebih menarik dan informatif
- Buat skrip, sesuaikan video, berkolaborasi secara real-time, dan unduh semuanya dalam satu ruang
- Dengan editor slide yang sederhana, Anda tidak perlu menjadi seorang profesional untuk menggunakan alat ini
Keterbatasan Synthesia
- Beberapa paket membatasi jumlah video yang boleh Anda buat
- Beberapa pengguna menganggap kualitasnya kurang profesional, sehingga hanya berguna dalam situasi tertentu
Harga Synthesia
- Pribadi: $30/bulan
- Perusahaan: Harga khusus
Peringkat dan ulasan Synthesia
- G2: 4,8/5 (lebih dari 900 ulasan)
- Capterra: 4,7/5 (lebih dari 60 ulasan)
9. Gencraft
Masukkan beberapa kata dan ubah menjadi gambar dan video menggunakan Gencraft. Ciptakan ide-ide baru dengan menambahkan beberapa kata kunci dan lihat hasil yang dihasilkan oleh generator gambar ini. Bangun citra merek yang konsisten dengan meminta alat ini untuk memasukkan suara dan gaya merek Anda ke dalam gambar.
Fitur terbaik Gencraft
- Gaya seperti streetwear, kosmik, dan mewah memungkinkan Anda menghasilkan gambar dengan nuansa yang Anda inginkan
- Hanya butuh 30 detik atau kurang untuk membuat gambar
- Jika Anda belum yakin apa yang ingin Anda buat, ketikkan beberapa kata kunci dan alat ini akan memberikan ide-ide kepada Anda
Keterbatasan Gencraft
- Pelanggan yang tidak berlangganan tidak boleh menggunakan gambar-gambar tersebut untuk tujuan komersial
- Gambar hanya disimpan selama 30 hari untuk pengguna akun gratis
Harga Gencraft
- Paket Pemula: $3,99/minggu
- Pro: $9,99/minggu
Peringkat dan ulasan Gencraft
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Visme
Visme adalah alat pembuatan konten AI yang dapat menghasilkan segala sesuatu mulai dari presentasi dan grafik data hingga gambar. Gunakan alat ini untuk dengan cepat membuat gambar bermerek seperti grafis media sosial dan video. Manfaatkan alat ini sebagai alat pemasaran AI untuk menambahkan grafis ke presentasi pemasaran atau dokumen internal untuk tim. 🙌
Fitur terbaik Visme
- Perpustakaan gambar ini berisi jutaan gambar dan foto unik
- Cari berdasarkan kasus penggunaan untuk menyaring perpustakaan gambar sesuai kebutuhan Anda
- Bekerja sama secara real-time dengan tim desain Anda untuk mendapatkan umpan balik dan menghasilkan ide-ide untuk grafis baru
- Alat ini juga dilengkapi dengan kalender konten bawaan dan desain interaktif
Keterbatasan Visme
- Pengguna menemukan bahwa kesalahan pada tata letak sulit diperbaiki
- Kurva pembelajaran cukup curam, termasuk mempelajari cara menavigasi antarmuka
Harga Visme
- Basic: Gratis
- Paket Pemula: $29/bulan
- Pro: $59/bulan
- Untuk Tim: harga khusus
Peringkat dan ulasan Visme
- G2: 4,5/5 (lebih dari 300 ulasan)
- Capterra: 4,5/5 (lebih dari 600 ulasan)
11. DeepAI
DeepAI menawarkan serangkaian alat untuk membuat gambar dan meningkatkan kreativitas Anda, baik Anda seorang manajer produk, seniman, maupun profesional pemasaran. Jelajahi perpustakaan gambar AI untuk mendapatkan inspirasi atau unggah desain Anda sendiri dan lakukan pengeditan menggunakan fitur-fitur AI.
Fitur terbaik DeepAI
- Buat gambar dengan cepat dengan memasukkan teks, memilih gaya, dan menekan tombol "Generate"
- Gunakan editor gambar untuk melakukan perbaikan cepat pada foto
- Gunakan fitur super-resolusi dan stable diffusion untuk gambar kustom
- Telusuri komunitas untuk menemukan inspirasi dan desain yang dibuat oleh pengguna lain
Keterbatasan DeepAI
- Beberapa pengguna menemukan bahwa alat ini sering menghasilkan gambar yang buram
- Aplikasi ini bisa bermasalah dan lambat
Harga DeepAI
- Bayar Sesuai Penggunaan: Beli kredit mulai dari $5 hingga $1.000
- Jadilah DeepAI Pro: $4,99/bulan dengan batas kredit
Peringkat dan ulasan DeepAI
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Manfaatkan AI untuk Meningkatkan Proses Anda
Dengan alternatif Dall-E ini, menghasilkan gambar dari teks menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Hemat waktu dan tingkatkan kreativitas dengan menggunakan salah satu alat ini untuk branding, promosi, dan pemasaran.
Dengan alternatif Dall-E ini, menghasilkan gambar dari teks menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Hemat waktu dan tingkatkan kreativitas dengan menggunakan salah satu alat ini untuk branding, promosi, dan pemasaran.