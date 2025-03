10 Alternatif AI Synthesia untuk Video yang Dihasilkan AI pada tahun 2025

AI sedang dalam perjalanan untuk menguasai pembuatan konten, pembuatan gambar, dan pengkodean.

Namun, bisakah AI benar-benar menaklukkan produksi video?

Tentu saja!

Berkat generator video AI, Anda sekarang dapat dengan mudah membuat video yang luar biasa hanya dalam beberapa menit tanpa membeli peralatan dan perangkat lunak yang mahal.

Yang Anda butuhkan hanyalah alat pembuat video AI yang tepat, dan Anda dapat menghasilkan video yang sangat profesional hanya dengan beberapa petunjuk dalam beberapa menit.

Meskipun Synthesia adalah alat pembuat video AI yang populer, alat ini memiliki beberapa kekurangan. Inilah mengapa kami telah menyusun daftar alternatif Synthesia AI untuk membantu Anda membuat video profesional.

Tetapi pertama-tama, mari kita tinjau dan pahami apa yang harus Anda cari saat mengevaluasi alternatif AI Synthesia.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif untuk Synthesia AI?

Saat mencari alat pembuat video AI, Anda perlu mempertimbangkan beberapa faktor utama untuk memastikan hasil yang optimal:

Kemudahan penggunaan: Carilah platform dengan antarmuka yang intuitif dan fitur yang mudah digunakan. Alat ini harus menyederhanakan pembuatan video, yang membutuhkan keahlian teknis minimal

Carilah platform dengan antarmuka yang intuitif dan fitur yang mudah digunakan. Alat ini harus menyederhanakan pembuatan video, yang membutuhkan keahlian teknis minimal Kustomisasi: Generator video AI yang baik harus menawarkan berbagai opsi kustomisasi, yang memungkinkan Anda untuk menyesuaikan video dengan kebutuhan Anda. Ini termasuk opsi untuk mengedit visual, menambahkan teks, memilih musik, dan memasukkan elemen branding

Generator video AI yang baik harus menawarkan berbagai opsi kustomisasi, yang memungkinkan Anda untuk menyesuaikan video dengan kebutuhan Anda. Ini termasuk opsi untuk mengedit visual, menambahkan teks, memilih musik, dan memasukkan elemen branding Hasil yang berkualitas : Menilai kualitas video yang dihasilkan oleh alat ini. Carilah visual yang tajam, transisi yang mulus, dan output resolusi tinggi untuk memastikan hasil kelas profesional

: Menilai kualitas video yang dihasilkan oleh alat ini. Carilah visual yang tajam, transisi yang mulus, dan output resolusi tinggi untuk memastikan hasil kelas profesional Kemampuan AI: Mengevaluasi teknologi AI yang mendukung alat tersebut. Mesin AI yang kuat dapat meningkatkan pembuatan video dengan mengotomatiskan tugas, menghasilkan konten yang dinamis, dan mengoptimalkan alur kerja produksi

Mengevaluasi teknologi AI yang mendukung alat tersebut. Mesin AI yang kuat dapat meningkatkan pembuatan video dengan mengotomatiskan tugas, menghasilkan konten yang dinamis, dan mengoptimalkan alur kerja produksi Integrasi: Pertimbangkan apakah alat ini terintegrasi secara mulus dengan perangkat lunak dan platform lain yang Anda gunakan, seperti perangkat lunak pengeditan video, sistem manajemen konten, atau saluran media sosial. Kemampuan integrasi meningkatkan efisiensi alur kerja dan memfasilitasi distribusi konten

Pertimbangkan apakah alat ini terintegrasi secara mulus dengan perangkat lunak dan platform lain yang Anda gunakan, seperti perangkat lunak pengeditan video, sistem manajemen konten, atau saluran media sosial. Kemampuan integrasi meningkatkan efisiensi alur kerja dan memfasilitasi distribusi konten Biaya: Bandingkan paket harga dan model langganan untuk memastikan alat tersebut sesuai dengan anggaran Anda dan menawarkan nilai uang. Cari struktur harga yang transparan dan pertimbangkan faktor-faktor seperti fitur, batas penyimpanan, dan penawaran dukungan pelanggan

10 Alternatif AI Synthesia Terbaik untuk Digunakan pada Tahun 2024

Sekarang setelah Anda mengetahui apa yang harus dicari dalam alternatif untuk Synthesia AI, mari kita lihat beberapa opsi.

1. HeyGen

via HeyGen Yang pertama dalam daftar alternatif Synthesia AI kami adalah HeyGen, platform utama untuk pembuatan konten yang menggunakan kemampuan AI canggih untuk pembuatan video. Terus berkembang, HeyGen secara konsisten memperkenalkan fitur-fitur baru dan meningkatkan kualitas dari waktu ke waktu.

Platform ini menonjol karena rangkaian kemampuan pembuatan video yang komprehensif, memantapkan dirinya sebagai pelopor dalam AI generatif untuk produksi video. Fitur-fiturnya yang menonjol adalah generator AI Avatar, Text-to-Speech bertenaga AI, dan pengkloningan suara AI.

Alat-alat ini mudah diintegrasikan ke dalam antarmuka pengguna yang intuitif, memberdayakan para kreator untuk mencapai lebih banyak hal dengan mudah.

Fitur terbaik HeyGen

Buat video yang menawan dari deskripsi teks dengan fitur Text-to-Video HeyGen. Fitur ini sangat ideal untuk membuat konten video tentang topik yang tidak memiliki rekaman yang ada

HeyGen. Fitur ini sangat ideal untuk membuat konten video tentang topik yang tidak memiliki rekaman yang ada Menghemat biaya dan memaksimalkan efisiensi produksi video dengan membiarkan HeyGen menghasilkan sulih suara untuk video Anda dengan AI

untuk video Anda dengan AI Saksikan avatar yang dihasilkan AI menjadi hidup dengan HeyGen, berbicara dan menyinkronkan gerakan mereka dengan audio. Fitur inovatif ini memberi Anda alternatif yang menarik untuk tampil di depan kamera sendiri, meningkatkan keterlibatan dan keserbagunaan

menjadi hidup dengan HeyGen, berbicara dan menyinkronkan gerakan mereka dengan audio. Fitur inovatif ini memberi Anda alternatif yang menarik untuk tampil di depan kamera sendiri, meningkatkan keterlibatan dan keserbagunaan Sederhanakan proses pembuatan video dengan HeyGen yang siap digunakan s templat toryboard . Apakah Anda membutuhkan solusi cepat atau inspirasi, templat ini membantu Anda memproduksi video dengan cepat dan mudah

Sesuaikan setiap elemen video Anda-dari teks dan gambar hingga font dan warna-dan sesuaikan dengan visi dan **identitas merek Anda

Keterbatasan HeyGen

Paket gratis memiliki fitur terbatas

Paket berbayar lebih mahal daripada alternatif lainnya

Harga HeyGen

Gratis

Pencipta: $29/bulan

$29/bulan Bisnis: $89/bulan

$89/bulan Perusahaan: Harga khusus

Penilaian dan ulasan HeyGen

G2: 4.8/5 (500+ ulasan)

4.8/5 (500+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (120+ ulasan)

2. Jam Pertama

via Jam Pertama Hour One adalah alat bantu pembuatan video yang menggunakan teknologi berbasis AI, memberdayakan bisnis untuk menghasilkan video yang dipimpin oleh presenter profesional dengan mudah. Dengan avatar manusia virtual, Anda dapat dengan mudah membuat video dalam berbagai bahasa.

Anda dapat menyesuaikan karakter, suara, dan templat video, sehingga memastikan penyampaian konten yang sesuai dengan merek Anda. Dengan pustaka bahasa, karakter, suara, templat, teks, dan alat kolaborasi yang luas, Hour One melayani berbagai industri, termasuk pembelajaran dan pengembangan, sumber daya manusia, berita, e-learning, real estat, dan e-commerce.

Didukung oleh teknologi Reals, Hour One menjamin produksi video berkualitas studio dan dilengkapi dengan seperangkat alat yang komprehensif untuk pembuatan konten tanpa hambatan.

Fitur terbaik Hour One

Mengubah satu baris teks secara instan menjadi karya video menggunakan Video Wizard

Akses lebih dari 200 aksen suara yang mencakup 60+ bahasa untuk melayani audiens yang beragam

yang mencakup 60+ bahasa untuk melayani audiens yang beragam Undang rekan tim untuk berkolaborasi dalam proyek video

**Buat narasi video Anda atau manfaatkan teknologi AI untuk mengkloning suara Anda, memastikan konsistensi dan profesionalisme

Jelajahi beberapa template gratis yang sudah jadi untuk mempercepat proses pembuatan video

gratis yang sudah jadi untuk mempercepat proses pembuatan video Gabungkan kemampuan pembuatan video ke dalam produk dan alur kerja Anda melalui integrasi API untuk meningkatkan fungsionalitas dan keserbagunaan

Batas Waktu Satu Jam

Templat dan karakter yang sudah dibuat sebelumnya membatasi gaya video yang sangat unik

Paket gratis dan bahkan tingkatan berbayar membatasi durasi video, sehingga menghambat penceritaan yang kompleks

Harga Satu Jam

Gratis

Lite : $30/bulan

: $30/bulan Bisnis : $ 112/bulan

: $ 112/bulan Perusahaan: Harga khusus

Ulasan & peringkat Satu Jam

G2 : 4.5/5 (100+ ulasan)

: 4.5/5 (100+ ulasan) Capterra: Tidak cukup ulasan

3. Renderforest

via Renderforest Renderforest, sebuah platform kreasi video berbasis awan yang tangguh, membantu mendorong upaya pemasaran digital usaha kecil dengan konten video yang menarik. Platform ini meniadakan kebutuhan instalasi perangkat lunak atau sistem rendering bertenaga tinggi.

Infrastruktur berbasis cloud Renderforest dengan lancar menangani kebutuhan memori dan komputasi yang melekat pada pembuatan video.

Cukup masuk ke situs mereka dan biarkan RenderForest menangani pekerjaan berat, sehingga Anda dapat fokus untuk memajukan kampanye pemasaran Anda.

Fitur terbaik RenderForest

Sesuaikan warna, font, dan gaya dengan mudah menggunakan alat animasi

Pangkas sulih suara Anda secara tepat dengan pemangkas sulih suara canggih, tersedia untuk pengguna yang berlangganan

Anda secara tepat dengan pemangkas sulih suara canggih, tersedia untuk pengguna yang berlangganan Bagikan video Anda dengan mudah di media sosial atau publikasikan ke Facebook atau YouTube secara langsung

Edit video Anda dengan lancar dengan template yang dapat disesuaikan untuk berbagai tujuan, termasuk intro dan outro YouTube yang menawan

untuk berbagai tujuan, termasuk intro dan outro YouTube yang menawan Hamparkan teks canggih pada video Anda dengan Paket Templat Tipografi Kinetik

Sesuaikan warna dan efek animasi dengan kemampuan pengeditan yang intuitif. Jadikan video Anda terlihat persis seperti yang Anda inginkan

Buat konten yang menawan untuk tujuan apa pun dengan rangkaian alat yang komprehensif

Renderforest tanpa batasan

Versi gratisnya hanya memungkinkan pembuatan video berdurasi 3 menit

Beberapa templat mungkin memiliki batasan kata/gambar/ukuran karena keterbatasan desain

Harga renderforest

Gratis

Lite : $14,99/bulan

: $14,99/bulan Pro : $29,99/bulan

: $29,99/bulan Bisnis: $49/bulan

Ulasan & peringkat Renderforest

G2 : 4.7/5 (420+ ulasan)

: 4.7/5 (420+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (400+ ulasan)

4. Colossyan

via Colossyan Colossyan adalah alat AI yang sederhana namun kuat yang memungkinkan Anda membuat video untuk berbagai tujuan. Dari pemasaran hingga produk dan video pelatihan dapat mencakup berbagai jenis video.

Yang perlu Anda lakukan adalah memilih dari berbagai templat, menambahkan teks, dan Anda sudah siap dengan video Anda.

Menggunakan Colossyan meniadakan kebutuhan akan peralatan canggih, pengeditan video profesional, dan keterampilan tingkat lanjut. Selain itu, aplikasi ini juga mendukung lebih dari 70 bahasa, menjadikannya alat pembuat video yang unik.

Fitur terbaik Colossyan

Membuat video berkualitas tinggi untuk berbagai tujuan, seperti video instruksional, pemasaran, atau pelatihan, menghemat waktu dan uang dibandingkan dengan metode tradisional

Pilih dari beragam Presenter AI , yang sangat dapat disesuaikan agar sesuai dengan gaya dan nada yang diinginkan untuk video Anda, termasuk opsi untuk berbagai aksen dan penyesuaian visual

, yang sangat dapat disesuaikan agar sesuai dengan gaya dan nada yang diinginkan untuk video Anda, termasuk opsi untuk berbagai aksen dan penyesuaian visual **Melokalkan video dengan mudah dengan fitur terjemahan otomatis

Keterbatasan Kolosyan

Kurangnya fitur yang dimiliki oleh alternatif Synthesia AI lainnya

Kurangnya interaktivitas, terutama untuk proyek pelatihan

Harga Colossyan

Pemula: $27/bulan

$27/bulan Pro: $87/bulan

$87/bulan Perusahaan: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Colossyan

G2: 4.7/5 (350+ ulasan)

4.7/5 (350+ ulasan) Capterra: Tidak ada ulasan yang cukup

5. Wondershare

Wondershare memiliki dua alat kreasi video yang populer: Filmora dan Virbo.

Filmora

via Filmora Filmora adalah alat pengeditan video yang dapat digunakan oleh siapa saja tanpa memandang pengalaman. Lebih dari 100 juta pengguna di lebih dari 150 negara dan wilayah telah menggunakan alat ini sebagai salah satu alternatif Synthesia AI yang disukai.

Fitur terbaik Filmora

Kontrol tampilan video Anda dengan alat koreksi warna yang canggih. Jelajahi aspek warna, bayangan, dan cahaya untuk memberikan gaya yang unik pada video Anda

yang canggih. Jelajahi aspek warna, bayangan, dan cahaya untuk memberikan gaya yang unik pada video Anda Tingkatkan video Anda dengan fitur pelacakan gerakan . Mengintegrasikan teks, grafik, atau elemen lain ke dalam gerakan asli, memastikan pengalaman visual yang terpadu

. Mengintegrasikan teks, grafik, atau elemen lain ke dalam gerakan asli, memastikan pengalaman visual yang terpadu Rekam layar Anda dengan fitur Filmora yang canggih perekaman layar dan hapus warna, biasanya hijau, dengan fitur Chroma Key

Kelola format 4K yang menuntut dengan Filmora. Pastikan pemutaran, pengeditan, dan pemrosesan tanpa gangguan, dan pastikan setiap piksel dan detail tetap utuh selama proses pengeditan Anda

Keterbatasan Filmora

Pemrosesan video beresolusi besar atau tinggi bisa jadi lambat

Versi uji coba menyertakan tanda air dan tidak memiliki aktivasi offline

Harga Filmora

Gratis

Paket Bulanan: $29.99

$29.99 Paket Abadi: $109,99 (pembayaran satu kali)

$109,99 (pembayaran satu kali) Paket Tahunan: $69,99

Ulasan dan peringkat Filmora

G2 : 4.4 /5 (290+ ulasan)

: 4.4 /5 (290+ ulasan) Capterra: 4.5 /5 (660+ ulasan)

Virbo

via Virbo Bayangkan membuat video promosi profesional dalam waktu kurang dari 2 menit tanpa memerlukan kamera, aktor, atau keahlian pengeditan video-semuanya dari meja kerja Anda.

Wondershare Virbo menggunakan avatar AI untuk menyampaikan konten yang ditulis dengan kualitas tinggi dan dapat disesuaikan, membuatnya sempurna untuk berbagai tujuan, seperti promosi, pengenalan produk, dan video penjelasan.

Fitur terbaik Virbo

Pilih templat dari pustaka 'templat video', yang menawarkan lusinan video yang telah dirancang sebelumnya . Seret dan jatuhkan aset, edit video, dan selesai

. Seret dan jatuhkan aset, edit video, dan selesai Pilih dari berbagai karakter avatar yang sesuai dengan nada dan tujuan video Anda. Pratinjau dan ubah karakter utama/avatar Anda hanya dengan satu klik

yang sesuai dengan nada dan tujuan video Anda. Pratinjau dan ubah karakter utama/avatar Anda hanya dengan satu klik Pilih suara untuk avatar Anda dari lusinan suara dan aksen yang tersedia

yang tersedia Konversikan teks Anda dari bahasa asli Anda ke bahasa apa pun yang diinginkan dengan fitur terjemahan AI bawaan

Keterbatasan Virbo

Beberapa fitur bisa jadi terlalu rumit untuk pemula

Harga Virbo

Paket 1000 kredit : $499/tahun

: $499/tahun Paket 1500 kredit : $649/tahun

: $649/tahun Paket 3000 kredit: $998/tahun

Ulasan dan peringkat Virbo

G2 : 4.8/5 (130+ ulasan)

: 4.8/5 (130+ ulasan) Capterra: 4.9/5 (50+ ulasan)

6. D-ID

via D-ID D-ID adalah platform pembuatan video yang menggunakan teknologi canggih seperti GPT-3 dan ChatGPT untuk membuat video yang dihasilkan oleh AI dengan wajah, suara, dan ekspresi yang alami.

Platform ini menawarkan berbagai fitur dan alat untuk menyederhanakan pembuatan video berkualitas tinggi untuk berbagai tujuan, seperti media sosial, pemasaran, pendidikan, dan perawatan kesehatan.

D-ID mengkhususkan diri pada avatar digital dan memprioritaskan privasi dan keamanan, menawarkan fitur-fitur seperti deteksi pemalsuan dan anonimisasi data untuk melindungi konten video yang sensitif. Fokusnya pada kerahasiaan menjadikannya yang terbaik untuk industri dengan persyaratan privasi yang ketat, seperti perawatan kesehatan dan keuangan.

Fitur terbaik D-ID

Mengubah gambar menjadi video avatar AI yang dapat berbicara menggunakan Creative Reality™ Studio

AI yang dapat berbicara menggunakan Creative Reality™ Studio Ciptakan agen conversational AI yang nyata yang mengetahui segala sesuatu tentang Anda dan merek Anda

yang nyata yang mengetahui segala sesuatu tentang Anda dan merek Anda Integrasikan aplikasi Anda dengan Antarmuka Pengguna Alami yang didukung AI dengan API

Mengobrol dengan manusia digital yang terlibat dalam percakapan dinamis menggunakan Chat D-ID

Kembangkan alur kerja Anda dengan integrasi video AI dengan Microsoft PowerPoint, Canva, Google Slides, dan banyak lagi

Keterbatasan D-ID

Video terkadang terlihat tidak realistis

Harga D-ID

API

Gratis

Bangun : $18/bulan

: $18/bulan Peluncuran: $ 50/bulan

$ 50/bulan Timbangan: $ 198/bulan

$ 198/bulan Tarif tak terkalahkan: Harga khusus

Studio

Gratis

Lite : $ 5,9/bulan

: $ 5,9/bulan Pro : $29/bulan

: $29/bulan Lanjutan : $196/bulan

: $196/bulan Perusahaan: Harga khusus

Ulasan dan peringkat D-ID

G2 : Ulasan tidak cukup

: Ulasan tidak cukup Capterra: Tidak cukup ulasan

7. DeepBrain AI

via DeepBrain AI DeepBrain AI mengkhususkan diri pada solusi sintesis video yang digerakkan oleh AI.

Ini adalah platform berbasis cloud yang memungkinkan Anda menghasilkan video avatar AI yang realistis dengan cepat dan efisien, termasuk konten yang didukung ChatGPT.

Anda dapat memilih dari kumpulan avatar yang dikembangkan dari orang sungguhan yang berbicara dalam 80+ bahasa, mulai dari berbagai etnis dan usia. Hal ini memungkinkan Anda untuk menggunakan avatar AI yang sesuai dengan citra merek Anda.

Fitur terbaik DeepBrain AI

Jelajahi berbagai gaya suara untuk menarasikan video Anda dalam lebih dari 80 bahasa

untuk menarasikan video Anda dalam lebih dari 80 bahasa Pilih dari beragam pilihan lebih dari 100 karakter virtual untuk menyampaikan pesan Anda secara efektif, atau sesuaikan karakter agar sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda

untuk menyampaikan pesan Anda secara efektif, atau sesuaikan karakter agar sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda Ubah konten tertulis seperti posting blog atau presentasi menjadi video yang menarik, menambahkan dimensi lain pada upaya berbagi informasi Anda

Sempurnakan video Anda dengan mudah dengan memasukkan musik, gambar, atau teks menggunakan alat yang disediakan

Dapatkan bantuan untuk menulis, koreksi tata bahasa , atau menghasilkan ide baru untuk video Anda langsung dari alat ini

, atau menghasilkan ide baru untuk video Anda langsung dari alat ini Akses perpustakaan yang luas berisi klip video siap pakai dan templat untuk mempercepat proses pembuatan video

Keterbatasan AI DeepBrain

Avatar mungkin tidak memiliki opsi penyesuaian yang luas

Kualitas output sangat bergantung pada skrip tertulis yang disediakan pengguna

Harga AI DeepBrain

Pemula: Mulai dari $30/bulan

Mulai dari $30/bulan Pro: Mulai dari $225/bulan

Mulai dari $225/bulan Perusahaan: Harga khusus

Tinjauan dan peringkat

G2: Tidak cukup ulasan

Tidak cukup ulasan Capterra: Tidak cukup ulasan

8. Deskripsi

via Deskripsi Dengan Descript, salah satu alternatif Synthesia AI yang populer, Anda memiliki platform intuitif untuk pengeditan video yang disederhanakan dengan AI.

Dengan alat dan templatnya yang mudah digunakan, Anda dapat menggunakan Descript untuk membuat audio multitrack, rekaman layar, klip, dan banyak lagi.

Fitur transkripsi otomatisnya memungkinkan Anda dengan mudah menambahkan dan mengedit subtitle ke video. Alat ini menyediakan akses ke pustaka media yang luas untuk penyempurnaan konten tanpa hambatan melalui pengeditan seret dan lepas.

Deskripsi fitur terbaik

Meningkatkan kualitas suara file audio apa pun secara signifikan

Menghilangkan ucapan yang tidak profesional dengan kemampuan Descript untuk menghilangkan kata-kata pengisi , yang ideal bagi mereka yang mungkin kurang berpengalaman di belakang mikrofon

, yang ideal bagi mereka yang mungkin kurang berpengalaman di belakang mikrofon Mengedit rekaman melalui dokumen teks dengan pengeditan video berbasis teks , menghemat waktu dibandingkan dengan platform tradisional

, menghemat waktu dibandingkan dengan platform tradisional Menyederhanakan pengeditan dengan transkripsi otomatis untuk penambahan dan pengeditan subtitle yang mudah dengan platform bertenaga AI dari Descript.

untuk penambahan dan pengeditan subtitle yang mudah dengan platform bertenaga AI dari Descript. Akses perpustakaan media yang besar dan gunakan pengeditan seret dan lepas untuk menyempurnakan konten Anda dengan mudah

Keterbatasan Descript

Ada sedikit kurva pembelajaran

AI bisa jadi tidak akurat untuk transkrip otomatis

Harga deskripsi

Gratis

Pencipta : $15/pengguna per bulan

: $15/pengguna per bulan Pro : $30/pengguna per bulan

: $30/pengguna per bulan Perusahaan: Harga khusus

Ulasan dan peringkat deskriptif

G2: 4.8/5 (390+ ulasan)

4.8/5 (390+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (160+ ulasan)

9. Elai.io

via Elai.io Elai menggunakan teknologi AI untuk menghasilkan video secara langsung dalam peramban web. Jadi, Anda tidak memerlukan kamera atau peralatan mewah tambahan.

Dengan perpustakaan avatar mirip manusia yang luas, Elai memungkinkan Anda membuat video dengan avatar dengan kualitas suara yang mengesankan dan sinkronisasi bibir yang nyata.

Selain itu, platform ini memiliki fitur editor video terintegrasi, sehingga tidak memerlukan alat pengeditan eksternal.

Fitur terbaik Elai.io

Pilih dari lebih dari 35 avatar yang beragam untuk bertindak sebagai presenter dalam video Anda, sehingga tidak perlu menyewa aktor

yang beragam untuk bertindak sebagai presenter dalam video Anda, sehingga tidak perlu menyewa aktor Membangun kehadiran YouTube tanpa muncul di layar

Buat konten multibahasa dengan mudah dan tanpa biaya tambahan menggunakan kloning suara, terjemahan otomatis, dan teks tertutup

Keterbatasan Elai.io

Rendering lambat

Bisa menggunakan lebih banyak avatar AI

Harga Elai.io

Gratis

Dasar : $29/bulan

: $29/bulan Tingkat Lanjut : $125/bulan

: $125/bulan Perusahaan: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Elai.io

G2 : 4.7/5 (60+ ulasan)

: 4.7/5 (60+ ulasan) Capterra: Tidak cukup ulasan

10. Dalam Video

via InVideo InVideo adalah generator video AI terkemuka, yang menyederhanakan pembuatan video berkualitas tinggi untuk media sosial, pemasaran bisnis, dan banyak lagi.

Hanya dengan perintah deskriptif, AI InVideo menghasilkan video penjelasan dan video pendek YouTube, yang dapat dikustomisasi menggunakan alat pengeditannya yang canggih.

Pilih dari lebih dari 5.000 templat dan akses fitur-fitur seperti pembuat tayangan slide AI, avatar yang bisa berbicara, pembuat skrip, pembuat suara, dan perpustakaan yang luas berisi rekaman stok yang bebas royalti.

Fitur terbaik InVideo

Akses gambar dan video dari platform seperti Shutterstock dan Storyblocks melalui perpustakaan konten

Gunakan berbagai sumber daya media, termasuk stok klip video, foto, musik, dan stiker

Sempurnakan video Anda dengan fitur animasi

Merekam audio secara langsung di dalam InVideo

Jelajahi alat bantu AI seperti editor video YouTube AI, pembuat tayangan slide, avatar berbicara, generator skrip, dan generator suara

Keterbatasan InVideo

Paket gratis mencakup elemen pustaka yang terbatas

Perenderan video terkadang lambat

Harga InVideo

Gratis

Plus : Mulai dari $25/bulan

: Mulai dari $25/bulan Max: Mulai dari $60/bulan

Review dan peringkat dalam video

G2: 4.5/5 (150+ ulasan)

4.5/5 (150+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (370+ ulasan)

Alat AI Manajemen Video Lainnya

Meskipun alat pembuat video AI bisa membantu Anda membuat video, Anda memerlukan elemen lain dalam strategi pemasaran Anda. Terlepas dari alternatif AI Synthesia mana yang Anda sukai, Anda juga memerlukan alat manajemen proyek yang baik untuk membantu Anda menjalankan dan memantau strategi Anda untuk mencapai hasil yang ditargetkan.

Di situlah alat manajemen proyek seperti ClickUp telah hadir!

ClickUp

Ucapkan selamat tinggal pada cara lama dalam membuat dan mengelola konten. Dengan ClickUp, Anda dapat dengan mudah membuat, berkolaborasi, menyempurnakan, dan mengelola produksi konten dan pemasaran video aktivitas di satu tempat. Ini berarti tidak perlu lagi berpindah-pindah aplikasi untuk menyimpan topik video, menulis skrip, berbagi dan mendapatkan umpan balik, serta mengelola aktivitas pasca-produksi video.

Ada banyak hal yang terjadi di balik pembuatan video. Anda harus melakukan brainstorming tentang topik yang relevan, mengembangkan ide cerita, menulis skrip, membuat kalender konten dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain untuk mendapatkan umpan balik dan saran mereka sebelum Anda melanjutkan produksi-ClickUp sangat berguna dalam semua persiapan ini. Manajemen Proyek ClickUp dapat membantu Anda merencanakan, mengatur, dan mengelola proyek video Anda dari awal hingga akhir.

Berkolaborasi dengan mudah bersama tim Anda dalam perjalanan pembuatan video Anda melalui fitur Manajemen Proyek ClickUp

Gunakan fitur Manajemen Proyek ClickUp untuk

Membuat ruang kerja untuk menyimpan dan mengelola semua proyek dan tugas video Anda

Membuat daftar tugas untuk proyek video Anda dengan daftar tugas

Menugaskan tugas kepada anggota tim Anda dan juga untuk Anda sendiri

Tetapkan tanggal jatuh tempo dan prioritas untuk membantu Anda melacak tenggat waktu dan pentingnya tugas Anda

dan pentingnya tugas Anda Perbarui status tugas Anda untuk menunjukkan kemajuan pekerjaan Anda

Tambahkan komentar dan lampiran pada tugas Anda untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan anggota tim Anda

dengan anggota tim Anda Gunakan berbagai tampilan, filter, pengurutan, dan opsi pengelompokan untuk menyesuaikan daftar Anda dan melihat tugas Anda dengan cara yang berbeda

Gunakan Otomatisasi ClickUp , Integrasi ClickUp , dan Pelacakan Waktu Proyek ClickUp untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses produksi video Anda

Anda dapat memanfaatkan ClickUp Brain untuk berbagai aspek dalam proses pembuatan video.

Sederhanakan proses pembuatan video Anda melalui ClickUp Brain

Brainstorm ide untuk topik, skrip, dan visual menggunakan AI Writer for Work di dalam ClickUp Docs, dan buat daftar topik untuk video Anda

untuk topik, skrip, dan visual menggunakan AI Writer for Work di dalam ClickUp Docs, dan buat daftar topik untuk video Anda **Tulis skrip dan teks untuk video Anda dengan AI Writer for Work menggunakan petunjuk teks sederhana

Gunakan integrasi video AI dengan Microsoft PowerPoint, Canva, Google Slide, dan banyak lagi untuk menyempurnakan desain Anda dan meningkatkan jangkauan global Anda

dengan Microsoft PowerPoint, Canva, Google Slide, dan banyak lagi untuk menyempurnakan desain Anda dan meningkatkan jangkauan global Anda Kelola proyek dan tugas video Anda dengan Manajer Proyek AI. Anda dapat mengotomatiskan ringkasan proyek dan pembaruan kemajuan, item tindakan, perencanaan subtugas, dan pengisian data secara otomatis.

Tidak hanya itu; ClickUp juga memberi Anda fitur Templat Produksi Video ClickUp . Ini adalah templat daftar siap pakai yang mencakup tugas, status, bidang khusus, dan tampilan yang telah dibuat sebelumnya untuk setiap tahap proses produksi video.

Rencanakan, kelola, dan jalankan video Anda secara efisien dengan Templat Produksi Video ClickUp

Anda dapat menggunakan template ini untuk

Merencanakan dan mengatur tugas-tugas pra-produksi Anda, seperti curah pendapat, menulis naskah, dan menyiapkan peralatan

Menjadwalkan dan mengelola tugas produksi video Anda seperti pembuatan film, perekaman, dan penyutradaraan

Melacak dan mengoptimalkan tugas pascaproduksi Anda, seperti mengedit, meninjau, dan menerbitkan

Klik fitur terbaik

Memusatkan semua komunikasi terkait proyek dengan mudah sehingga semua orang mendapatkan informasi yang sama

Hasilkan garis besar video, ide naskah, teks, dll., menggunakan AI dengan ClickUp Brain

dengan ClickUp Brain Hentikan rapat yang tidak perlu dan pembaruan yang berulang-ulang. Dapatkan kejelasan tentang proyek yang sedang berlangsung di seluruh organisasi dengan platform terpusat, memastikan akuntabilitas dan transparansi

Gunakan Fitur Pembuktian ClickUp untuk mendapatkan umpan balik dan masukan tentang ide video Anda dari semua pemangku kepentingan

ClickUp untuk mendapatkan umpan balik dan masukan tentang ide video Anda dari semua pemangku kepentingan Gunakan pelacak waktu untuk mengetahui berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk proyek

untuk mengetahui berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk proyek Buat ruang kerja Anda dan kelola semua tugas Anda tepat waktu dan lebih efektif

Pilih dari berbagai macam template yang dapat disesuaikan untuk semua jenis kasus penggunaan

Klik batasan

Ada kurva pembelajaran untuk pemula

Klik harga

**Gratis

Tidak terbatas : $7/pengguna per bulan

: $7/pengguna per bulan Bisnis : $12/pengguna per bulan

: $12/pengguna per bulan Perusahaan : Hubungi untuk harga

: Hubungi untuk harga ClickUp Brain tersedia dalam paket berbayar apa pun dengan harga $5/anggota per bulan

Review dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (9000+ ulasan)

4.7/5 (9000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (4000+ ulasan)

Mulai Perjalanan Kreasi Video Anda!

Sekarang, Anda memiliki semua informasi yang Anda perlukan untuk mengambil langkah selanjutnya dan memilih alat kreasi video yang tepat untuk bisnis Anda. Ide terbaik adalah memilih beberapa alternatif Synthesia AI yang bagus, mencobanya, dan melanjutkan dengan yang tepat.

Apa pun yang Anda pilih, Anda selalu bisa menggunakan ClickUp untuk mengelola pemasaran video strategi dan aktivitas, mulai dari ide hingga publikasi, di satu tempat. Daftar ke ClickUp secara gratis hari ini!