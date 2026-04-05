12 Alat AI Terbaik untuk Mac pada Tahun 2026

Semua orang menyukai alat AI. Lagi pula, siapa yang tidak ingin membebaskan diri dari tugas-tugas berulang dan menghemat waktu?

Data terbaru menunjukkan bahwa 88% perusahaan kini telah mengintegrasikan AI ke dalam setidaknya satu fungsi inti, dan bagi pengguna Mac, perubahan ini bersifat pribadi: chip seri M5 kini menghadirkan peningkatan foto AI hingga 4,7 kali lebih cepat dan produktivitas di perangkat hingga 3 kali lebih tinggi per pengisian daya dibandingkan pesaing PC terkemuka

Perubahan ini mengubah cara kita menggunakan perangkat, memungkinkan model AI bekerja lebih cepat dan lebih aman di MacBook dan iMac tanpa bergantung pada server cloud.

Jika Anda pengguna Apple, Anda sudah memiliki akses ke aplikasi Mac berkualitas tinggi. Untuk memastikan pengalaman Anda tetap lancar saat mencoba alat AI yang luar biasa, berikut adalah daftar alat AI terbaik untuk Mac—banyak di antaranya menawarkan paket gratis.

Berikut ini adalah ikhtisar singkat tentang pilihan alat AI terbaik untuk Mac dari kami:

ClickUp Super Agents otonom, Pencarian Perusahaan, Ubah Suara Menjadi Teks, berbagai model AI, dan manajemen proyek AI Tim yang membutuhkan "Pusat Komando" AI all-in-one untuk tugas dan dokumen Tersedia paket gratis; Tersedia penyesuaian khusus untuk perusahaan ChatGPT Pengguna tingkat lanjut dan peneliti mengutamakan privasi data dan pemrosesan lokal. Brainstorming, penelitian mendalam, dan penalaran tingkat tinggi Tersedia paket gratis; Paket Plus seharga $20/bulan; Paket Pro seharga $200/bulan Grammarly Pro Pemeriksaan Keaslian AI (deteksi manusia vs AI), transformasi gaya, dan integrasi menyeluruh dengan sistem macOS Penulis profesional dan tim yang membutuhkan konsistensi dalam gaya bahasa merek dan akurasi Paket gratis; Paket Pro mulai dari $12/bulan (ditagih per tahun) Elephas Super Brain (Basis Pengetahuan Pribadi), berjalan secara lokal/offline, serta analisis YouTube dan PDF Pengguna tingkat lanjut dan peneliti yang mengutamakan privasi data dan pemrosesan lokal Paket mulai dari $14,99/bulan MacWhisper Transkripsi 100% di perangkat (Whisper Large-v3 Turbo), label pembicara, dan pemrosesan batch Jurnalis dan profesional di bidang medis/hukum yang membutuhkan layanan transkripsi yang aman dan rahasia Paket gratis; Lisensi Pro mulai dari $29 (sekali bayar) atau €8,99/bulan Notion AI Asisten AI Pribadi yang dapat menjalankan lebih dari 10 langkah berurutan di seluruh ruang kerja Anda Mengelola dokumen, wiki, dan basis data dengan otomatisasi mandiri Paket gratis; akses AI mulai dari $20 per pengguna per bulan DeepL Terjemahan berkonteks tinggi + DeepL Write Pro untuk pengeditan gaya berbasis AI Tim global dan penerjemah yang membutuhkan nuansa "seperti manusia" dalam lebih dari 30 bahasa Paket gratis; Paket berbayar mulai dari $8,99/bulan Cursor AI Obrolan yang memahami basis kode, refaktoring bahasa alami, dan aturan kursor untuk panduan gaya Pengembang yang mencari IDE berbasis AI (dibangun di atas VS Code) untuk macOS Paket Gratis; Pro seharga $20/bulan; Bisnis seharga $40/bulan Siri Apple Intelligence dengan kesadaran layar dan alat penulisan di seluruh sistem Kontrol ekosistem Apple tanpa sentuhan dan otomatisasi tugas lokal dasar Gratis (Sudah termasuk dalam macOS) DiffusionBee Generasi teks-ke-gambar Stable Diffusion yang sepenuhnya offline dan dioptimalkan untuk chip seri M Seniman dan desainer yang peduli privasi yang membuat karya seni AI secara gratis Gratis Limitless (sebelumnya Rewind) Ringkasan rapat Komputasi Rahasia dan memori “AI Pribadi” melalui web/desktop Merekam dan mengindeks rapat serta aktivitas digital Gratis untuk versi dasar; fitur Pro mulai dari $19/bulan Bearly AI Penulis profesional dan tim yang membutuhkan konsistensi dalam gaya bahasa merek dan akurasi Mahasiswa dan analis yang perlu mengolah sejumlah besar teks/video dengan cepat Paket Gratis; Pro seharga $20/bulan; Analyst seharga $60/bulan

Jika Anda mencari alat AI untuk membantu menulis, mengatur catatan, atau membuat gambar di ekosistem Apple, cobalah luangkan sedikit waktu untuk memeriksa apakah alat tersebut menawarkan fitur-fitur berikut:

✅ Prioritaskan kompatibilitas dengan macOS, iPhone, dan iPad agar asisten AI Anda dapat berfungsi di seluruh perangkat dalam ekosistem Apple

✅ Pilih alat yang dioptimalkan untuk dijalankan secara lokal, mengurangi lag, dan menghindari berbagi data berbasis cloud yang tidak perlu

✅ Cari aplikasi yang dapat terintegrasi dengan mudah ke aplikasi inti Mac seperti Notes, Photos, dan Safari tanpa perlu bolak-balik atau pengaturan yang rumit

✅ Pastikan alat AI tersebut menawarkan antarmuka yang jelas dan intuitif serta mendukung alur kerja kreatif umum seperti penulisan, pembuatan gambar, transkripsi, atau pengelolaan tugas

✅ Cari tahu apakah tersedia paket gratis atau lisensi seumur hidup, dan pastikan apakah alat tersebut mendukung pemrosesan AI di perangkat atau infrastruktur cloud yang aman untuk privasi dan kinerja yang lebih baik

📖 Baca Juga: Aplikasi Daftar Tugas Terbaik untuk Mac

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah penjelasan terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Apa pun fokus atau kebutuhan Anda, alat AI untuk Mac ini dirancang untuk melengkapi kemampuan perangkat Anda dan membantu Anda menyelesaikan lebih banyak pekerjaan secara kreatif dan efisien.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk produktivitas AI terpadu dan alur kerja otomatis)

Coba ClickUp AI secara gratis Dapatkan wawasan tentang ruang kerja, kembangkan ide, prioritaskan pekerjaan, buat konten, dan ambil keputusan yang lebih baik dengan AI bawaan di ClickUp

Bagaimana jika rekan kerja Anda di berbagai departemen dapat mengakses satu sumber informasi yang akurat untuk segala hal—mulai dari penjualan dan pemasaran hingga produk dan keuangan? Bayangkan sebuah solusi teknologi yang berfungsi sebagai CRM, pelacak proyek, dan asisten AI dalam satu paket.

Anda dapat mengajukan pertanyaan apa pun berdasarkan data di ekosistem ini, dan AI bawaan akan menjawabnya menggunakan data dari ruang kerja bersama Anda.

Pada dasarnya, kami sedang menjelaskan ClickUp saat ini. Sebagai Ruang Kerja AI Terintegrasi pertama di dunia, ClickUp menyatukan tugas, dokumen, dan komunikasi Anda dalam satu platform, didukung oleh AI yang peka konteks dan memahami seluruh pekerjaan Anda.

Buat draf konten, kelola tugas, dan temukan jawaban dalam hitungan detik dengan ClickUp Brain

Bagi pengguna Mac yang ingin mengintegrasikan pekerjaan mereka di berbagai perangkat, ClickUp adalah alat AI yang sempurna.

Inti dari sistem ini adalah ClickUp Brain, asisten AI bawaan yang menghubungkan tugas, dokumen, orang, dan alat, membantu Anda bekerja lebih cepat tanpa mengorbankan kejelasan.

ClickUp Brain lebih dari sekadar chatbot bergaya ChatGPT biasa. Ini adalah asisten AI yang bekerja langsung di ruang kerja Anda.

Perlu menulis email, ringkasan rapat, atau proposal anggaran? Cukup minta saja. AI ini langsung memahami konteks tugas atau dokumen Anda dan menghasilkan teks yang cerdas dan relevan.

Tidak hanya itu, ClickUp Brain juga berfungsi sebagai pengelola pengetahuan dan pengelola proyek Anda. Ia memindai tugas, dokumen, dasbor, dan obrolan di ClickUp untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan konteks—membantu Anda menemukan detail proyek, keputusan, riwayat percakapan, atau wiki di dalam ClickUp (dan aplikasi eksternal yang terhubung) tanpa perlu berpindah tab.

Alat ini juga mengotomatiskan alur kerja proyek—membuat rapat harian, rincian tugas, laporan kemajuan, pembaruan status, dan jadwal berdasarkan data ClickUp yang sudah ada. Dengan memahami konteks ruang kerja Anda secara spesifik, Brain mengintegrasikan informasi dan menyederhanakan pengelolaan tugas.

💡 Tips Pro: Dengan ClickUp Brain MAX, Anda dapat membawa semua fitur Brain ke desktop Anda. Beralih dengan mudah antara model bahasa besar terkemuka seperti ChatGPT, Claude, Gemini, dan lainnya melalui menu tarik-turun di bilah alat AI. Butuh asisten suara yang dapat mengubah ucapan Anda menjadi teks? Fitur Talk to Text di Brain MAX siap membantu! Diktekan catatan, tugas, bahkan dokumen lengkap, dan hasilnya akan muncul rapi, terformat, dan sempurna di ruang kerja ClickUp Anda—4 kali lebih cepat daripada mengetik.

Otomatiskan alur kerja dengan ClickUp Super Agents dan Automations

ClickUp Super Agents adalah rekan tim AI yang cerdas dan peka konteks yang mengotomatiskan alur kerja kompleks di ruang kerja Anda. Mereka mendeteksi peristiwa penting—seperti catatan rapat, pengiriman formulir, pembaruan tugas, atau pertanyaan obrolan—dan secara mandiri mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan instruksi.

Sama seperti rekan kerja manusia Anda, agen-agen ini mampu melakukan penalaran kompleks dan terus berkembang berkat umpan balik terperinci, yang disimpan dalam memori tak terbatas mereka. Anda dapat menugaskan mereka, menyebut mereka (@mention) dalam obrolan dan utas komentar, bahkan mengirim pesan langsung (DM) kepada mereka untuk meminta bantuan.

Jangan hanya merencanakan, tetapi jalankan alur kerja yang kompleks dari awal hingga akhir dengan Super Agents di ClickUp

Bagaimana dengan alur kerja yang sederhana dan berulang?

Untuk alur kerja berbasis aturan atau if-then, kami menyarankan untuk menggunakan ClickUp Automations.

📌 Misalkan Anda ingin melangkah ke tahap berikutnya dalam produksi konten Anda. Anda ingin mulai memposting konten yang Anda buat dengan Brain dan simpan di Docs. Anda perlu menugaskan konten tersebut kepada editor, meminta mereka mengoreksinya dan meningkatkan kualitasnya, lalu mengirimkannya ke desainer, mengunggahnya ke CMS Anda, dan melakukan pemeriksaan kualitas akhir sebelum dipublikasikan.

Otomatiskan tugas-tugas berulang seperti menetapkan tindakan, mengirim email, atau memperbarui status dengan ClickUp Automations

Otomatisasi ClickUp memungkinkan Anda untuk secara otomatis menugaskan tugas-tugas ini, memindahkannya antar tahap, atau mengirim email pembaruan berdasarkan pemicu dan kondisi yang telah ditentukan dengan jelas—misalnya, saat sebuah dokumen disetujui, atau tanggal jatuh tempo tercapai.

Selesaikan lebih banyak pekerjaan dengan manajemen proyek yang didukung AI

Fitur manajemen proyek ClickUp juga didukung oleh AI yang peka konteks.

Buat subtugas, daftar periksa, dan item tindakan yang relevan berdasarkan deskripsi tugas, catatan rapat, atau komentar—menghemat waktu berjam-jam dalam pengelompokan manual. Di dalam setiap Tugas ClickUp, Anda juga dapat menggunakan saran yang didukung AI untuk memperjelas tujuan, merangkum kemajuan, atau menyusun draf pembaruan secara instan. Ajukan pertanyaan seperti “Apa saja tugas saya yang sudah lewat batas waktu?” atau “Apa yang harus saya prioritaskan?” dan dapatkan jawaban bermanfaat dari ruang kerja Anda.

Optimalkan jadwal Anda dengan saran AI untuk memprioritaskan tugas melalui ClickUp Brain

Fitur Bidang Kustom AI seperti AI Assign dan AI Prioritize secara otomatis mengisi kepemilikan dan tingkat urgensi tugas berdasarkan konten atau petunjuk. Kalender AI ClickUp merencanakan hari Anda dengan cerdas dengan menyusun tugas dari daftar tunggu dan antrian prioritas Anda sesuai dengan tingkat urgensi dan upaya yang diperlukan. Bersama-sama, alat-alat ini membantu tim beralih dari perencanaan ke pelaksanaan—dengan cepat, terfokus, dan dioptimalkan oleh AI.

Pengguna Mac juga dapat menyesuaikan tampilan, menerapkan filter, dan memantau kapasitas tim dengan dasbor visual yang didukung AI.

💡 Tips Pro: Tambahkan Kartu AI (seperti StandUp, Team StandUp, atau kartu Brain kustom) ke dasbor Anda untuk mendapatkan wawasan real-time yang kaya konteks—secara otomatis merangkum aktivitas tim, proyek, atau KPI. Anda bahkan dapat membuat kartu Brain AI kustom dengan prompt Anda sendiri untuk menampilkan pembaruan proyek penting atau hambatan. Kartu-kartu ini tetap terhubung ke Workspace Anda dan dapat diperbarui secara manual untuk mencerminkan data terkini.

Selain itu, sinkronisasi real-time di seluruh perangkat (termasuk iOS dan iPadOS) menjadikan ClickUp sebagai alat andalan sehari-hari bagi para kreator dan tim.

Fitur terbaik ClickUp

asisten AI Anda untuk menulis konten, membuat balasan di Gunakan ClickUp Brain sebagaidi ClickUp Chat , serta merangkum tugas dan diskusi

Tugaskan Agen Super ClickUp ke Hasil tertentu, bukan hanya ke tugas. Misalnya, Agen Perencana Harian dapat secara otomatis memindai data ruang kerja, seperti tugas, sebutan, dan pesan langsung Anda, serta menyusun rencana kerja harian khusus untuk Anda

Tekan ⌥ + K untuk mengakses Pencarian Perusahaan ClickUp yang memindai ruang kerja dan aplikasi terhubung Anda untuk menemukan jawaban

Rekam, transkripsikan, dan analisis diskusi rapat dengan dengan AI Notetaker dari ClickUp

Otomatiskan tugas-tugas berulang dengan agen otonom dan cerdas, serta lebih dari 100 templat dan resep otomatisasi yang dapat disesuaikan

Buat gambar AI tanpa harus meninggalkan ruang kerja Anda dengan ClickUp Brain

Kelola proyek dengan lebih baik menggunakan tampilan, tugas, subtugas, dan tujuan yang dapat disesuaikan

Terintegrasi dengan mulus dengan aplikasi Mac favorit Anda, mulai dari Google Drive dan Outlook hingga Figma dan GitHub

Batasan ClickUp

Untuk mencapai “Eksekusi Otonom,” ruang kerja Anda memerlukan hierarki yang terstruktur (Folder, Daftar, dan Dokumen) agar Super Agent memiliki “kesadaran lingkungan” yang jelas

Menjalankan alur kerja otonom bertahap menghabiskan kredit AI; tim dengan volume tinggi disarankan memilih paket Enterprise untuk kapasitas maksimal

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (lebih dari 11.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5,0 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp

Seorang pengguna Reddit mengatakan:

ClickUp Brain benar-benar menghemat banyak waktu saya dalam bolak-balik antar aplikasi. Saya tahu ada alat AI dengan versi gratis yang cukup efisien, tapi bolak-balik antar tab itu melelahkan. Dan jujur saja, saat saya sedang fokus bekerja, ini adalah hal terakhir yang ingin saya lakukan. Saya terutama menggunakan AI untuk menulis karena saya bekerja di industri konten. AI ini juga mengedit tulisan saya (luar biasa!). Hal lain yang sangat membantu saya adalah Docs. Saya suka opsi pemformatannya, terutama banner-banner itu. Lucu sekali!

ClickUp Brain benar-benar menghemat banyak waktu saya dalam bolak-balik antar aplikasi. Saya tahu ada alat AI dengan versi gratis yang cukup efisien, tapi bolak-balik antar tab itu melelahkan. Dan jujur saja, saat saya sedang fokus bekerja, ini adalah hal terakhir yang ingin saya lakukan.

Saya terutama menggunakan AI untuk menulis karena saya bekerja di industri konten. AI ini juga mengedit tulisan saya (luar biasa!). Hal lain yang sangat membantu saya adalah Docs. Saya suka opsi pemformatannya, terutama banner-banner itu. Lucu sekali!

📮ClickUp Insight: Ketika ditanya apa yang akan membuat agen AI benar-benar berguna, jawaban teratas bukanlah kecepatan atau kekuatan. Hampir 40% responden mengatakan bahwa mereka membutuhkan agen yang memiliki pemahaman sempurna tentang konteks pekerjaan mereka. Hal ini masuk akal karena sebagian besar agen AI gagal ketika mereka tidak memahami alasan di balik keputusan yang diambil atau bagaimana alur kerja seharusnya berjalan. Karena Super Agents mempertahankan konteks, mengingat keputusan sebelumnya, dan beroperasi secara terus-menerus, mereka mampu bertindak dengan keandalan yang jauh lebih tinggi daripada agen berbasis perintah. Mereka bekerja berdasarkan riwayat ruang kerja yang dinamis, tetap aktif seiring perkembangan pekerjaan, dan beroperasi dalam batasan izin yang jelas serta jejak audit. Ketika kecerdasan buatan memahami pekerjaan dan menanganinya dengan aman, Anda akhirnya akan merasa seolah-olah bekerja dengan rekan kerja virtual yang benar-benar dapat diandalkan.

2. ChatGPT (Terbaik untuk pembuatan konten, brainstorming, dan penelitian mendalam)

melalui ChatGPT

Jika Anda seorang pembuat konten, konsultan, atau peneliti yang bekerja di macOS dan iOS, Anda mungkin sudah pernah menggunakan ChatGPT.

Tak diragukan lagi, ini adalah salah satu alat AI paling serbaguna di Mac, yang menyederhanakan segala hal mulai dari pengembangan ide hingga debugging kode.

GPT-5.4 dari OpenAI telah mendefinisikan ulang ChatGPT sebagai mesin "berpikir". Aplikasi desktop Mac ini telah berkembang melampaui sekadar kotak teks, memungkinkan AI untuk melihat layar Anda, menavigasi browser (melalui ChatGPT Atlas), dan berinteraksi langsung dengan aplikasi Mac untuk menyelesaikan tugas penelitian atau pemrograman bertahap.

Model baru GPT-5.4 mini dan nano memberikan respons yang sangat cepat dan terjangkau untuk penggunaan seluler dan desktop, sementara tingkatan GPT-5.4 Pro menawarkan skor penalaran tertinggi yang pernah tercatat untuk penelitian ilmiah dan sintesis data kompleks.

Fitur terbaik ChatGPT

Akses berbagai model AI dengan tingkat kinerja yang berbeda untuk masukan berupa teks, gambar, audio, dan berkas

Lakukan penelitian mendalam di seluruh web dan format file seperti PDF dan spreadsheet menggunakan sintesis sumber otomatis

Integrasikan dengan alat seperti Zapier, Canva, dan Wolfram Alpha melalui plugin GPT untuk memperluas ruang kerja Mac Anda tanpa perlu berpindah aplikasi

Dapatkan pencarian web real-time dengan kutipan langsung, yang secara efektif menggantikan mesin pencari tradisional untuk kueri yang kompleks

Batasan ChatGPT

Fitur-fitur canggih seperti “Penggunaan Komputer” memerlukan izin yang luas, yang mungkin menjadi kendala bagi industri yang sangat diatur

Terkadang terdapat kesalahan dalam hasil; data dapat menjadi usang jika penelusuran real-time tidak diaktifkan

Fitur kolaborasi organisasi yang terbatas dibandingkan dengan platform yang berfokus pada tim

Harga ChatGPT

Gratis

Plus : $20 per bulan per pengguna

Pro : $200 per bulan per pengguna

Tim : $25 per pengguna per bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan ChatGPT

G2 : 4,7/5,0 (lebih dari 730 ulasan)

Capterra: 4,5/5. 0 (140+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ChatGPT?

Seorang pengguna Capterra mengatakan:

Alat ini sangat membantu dalam proyek penelitian singkat untuk menggali topik tertentu secara mendalam, sehingga saya bisa mendapatkan ide baru atau menemukan arah baru saat mengalami kebuntuan.

Alat ini sangat membantu dalam proyek penelitian singkat untuk menggali topik tertentu secara mendalam, sehingga saya bisa mendapatkan ide baru atau menemukan arah baru saat mengalami kebuntuan.

📖 Baca Juga: Ingin jawaban AI yang lebih cerdas atau hasil gambar yang lebih baik daripada ChatGPT? Blog ini tentang Alternatif dan Pesaing Terbaik ChatGPT mengulas alat-alat terbaik berdasarkan kasus penggunaan.

3. Grammarly (Terbaik untuk pengeditan, pemeriksaan ejaan, dan masukan gaya penulisan)

melalui Grammarly

Jika Anda adalah pengguna Mac yang bekerja dengan teks sepanjang hari—baik itu email, blog, atau presentasi—Grammarly adalah asisten AI yang Anda butuhkan di sisi Anda.

Grammarly membantu Anda mendeteksi kesalahan ketik, menyempurnakan tulisan, dan berkomunikasi dengan jelas. Meskipun versi gratisnya sudah merupakan pemeriksa tata bahasa yang andal, Grammarly Premium menawarkan saran cerdas yang melampaui perbaikan sekadar permukaan. Kita berbicara tentang pengeditan yang mempertimbangkan konteks, penyesuaian nada, tujuan penulisan, dan bahkan pemeriksaan plagiarisme.

Dengan diluncurkannya Grammarly Authorship, aplikasi ini kini menyediakan jejak audit terverifikasi dari proses penulisan Anda, dengan kode warna yang membedakan antara teks yang diketik oleh Anda dan yang dihasilkan oleh AI—fitur penting bagi pelajar dan profesional di era detektor AI.

Pengguna Mac dapat mengakses Grammarly melalui aplikasi desktop macOS bawaan, ekstensi browser, atau integrasi dengan aplikasi seperti Word dan Google Docs.

Fitur terbaik Grammarly

Gunakan pemeriksaan tata bahasa, ejaan, dan tanda baca yang didukung AI langsung di Word, Google Docs, atau aplikasi macOS

Dapatkan saran real-time mengenai kejelasan, nada, gaya penulisan, dan penyampaian berdasarkan tujuan penulisan yang disesuaikan

Pindai tulisan Anda untuk mendeteksi plagiarisme di miliaran halaman web guna menjaga keasliannya

Dapatkan wawasan penulisan dan skor kinerja dengan laporan keterbacaan dan keterlibatan yang mendalam

Ubah seluruh dokumen secara instan agar sesuai dengan gaya bahasa merek tertentu atau panduan gaya akademis

Keterbatasan Grammarly

Saran penulisan tingkat lanjut dan deteksi nada hanya tersedia dalam paket Premium

Deteksi plagiarisme memerlukan akses internet dan tidak mendukung penggunaan offline

Pemeriksaan real-time mungkin sedikit lambat pada dokumen yang lebih panjang atau di lingkungan dengan bandwidth rendah

Harga Grammarly

Gratis

Premium : $12 per bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Grammarly

G2 : 4,7/5,0 (lebih dari 10.500 ulasan)

Capterra: 4,7/5,0 (lebih dari 7.100 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Grammarly?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Sekarang AI sudah terintegrasi. Saya suka alat paraphrase-nya, yang dapat menulis ulang teks sesuai gaya yang saya inginkan. Grammarly Proofreader bahkan lebih baik lagi. Obrolan AI sangat berguna. Fitur-fiturnya meliputi Expert Review, Reader Reactions, Humaniser, Citation Finder, Fact Checker, AI Detector, Plagiarism Checker, dan AI Grader yang membantu menghasilkan tulisan yang alami, akurat, dan berkualitas tinggi.

Sekarang AI sudah terintegrasi. Saya suka alat paraphrase-nya, yang dapat menulis ulang teks sesuai gaya yang saya inginkan. Grammarly Proofreader bahkan lebih baik lagi. Obrolan AI sangat berguna. Fitur-fiturnya meliputi Expert Review, Reader Reactions, Humaniser, Citation Finder, Fact Checker, AI Detector, Plagiarism Checker, dan AI Grader yang membantu menghasilkan tulisan yang alami, akurat, dan berkualitas tinggi.

✨ Fakta Menarik: CEO Google, Sundar Pichai, percaya bahwa AI akan berdampak lebih besar pada umat manusia daripada listrik atau api. Itu adalah pernyataan yang berani—terutama mengingat api memberi kita makanan yang dimasak, dan listrik memberi kita internet.

4. Elephas (Terbaik untuk manajemen pengetahuan dan pencarian dokumen pribadi)

melalui Elephas

Jika Anda pernah menghabiskan waktu berlama-lama menelusuri PDF, catatan rapat, atau artikel yang disimpan hanya untuk mencoba mengingat di mana Anda melihat sesuatu, Elephas adalah solusi yang tepat untuk Mac Anda.

Dibuat khusus untuk macOS dan iOS, Elephas mengatur file Anda, merangkum konten, dan membantu Anda mendapatkan wawasan yang relevan sesuai kebutuhan.

Salah satu keunggulannya yang terbesar? Privasi. Elephas berjalan secara lokal di Mac Anda, sehingga Anda tidak perlu mengunggah file sensitif ke cloud kecuali jika Anda memilih untuk melakukannya. Elephas memberi Anda pilihan antara embedding offline dan berbasis cloud, dengan jejak sumber yang digunakan dalam setiap respons yang dihasilkan AI dapat dilacak sepenuhnya.

Fitur terbaik Elephas

Atur dan akses pengetahuan dari berbagai format (PDF, video, audio) menggunakan Super Brain di macOS dan iOS

Ringkas video YouTube dan halaman web, atau ajukan pertanyaan lanjutan tentangnya secara langsung

Sorot teks di aplikasi Mac mana pun (Mail, Slack, Pages) dan gunakan tombol pintas untuk mengedit, meringkas, atau melanjutkan pemikiran menggunakan basis pengetahuan Anda sendiri

Beralih antara pemrosesan lokal dan cloud sesuai dengan kebutuhan privasi Anda

Keterbatasan Elephas

Aplikasi iOS ini tidak memiliki fitur untuk menghapus riwayat obrolan

Belum ada filter terperinci untuk memilih beberapa dokumen dalam satu Brain

Integrasi pihak ketiga yang lebih sedikit dibandingkan dengan alat-alat umum

Harga Elephas

Standar : $9,99/bulan per pengguna

Pro : $19,99/bulan per pengguna

Pro+: $29,99 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Elephas

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: 4,7/5,0 (lebih dari 75 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Elephas?

Seorang pengguna Capterra mengatakan:

Platform ini berhasil memikat saya pada hari ketika saya hanya bertanya apakah ada cara untuk mengubah bahasa aplikasi menjadi Portugis-Brasil di pengaturan keyboard iPhone, dan pengembangnya mengatakan akan memeriksanya. Ajaibnya, beberapa hari kemudian, tanpa pengumuman apa pun, ia menambahkan fitur tersebut.

Platform ini berhasil memikat saya pada hari ketika saya hanya bertanya apakah ada cara untuk mengubah bahasa aplikasi menjadi Portugis-Brasil di pengaturan keyboard iPhone, dan pengembangnya mengatakan akan memeriksanya. Ajaibnya, beberapa hari kemudian, tanpa pengumuman apa pun, ia menambahkan fitur tersebut.

📖 Baca Juga: Aplikasi Catatan Terbaik untuk Mac

5. MacWhisper (Terbaik untuk transkripsi audio langsung di perangkat Mac)

melalui MacWhisper

Jika Anda sering perlu mentranskrip rapat, podcast, atau ceramah—tetapi tidak ingin mengambil risiko file Anda keluar dari perangkat—MacWhisper adalah aplikasi transkripsi yang ringan namun kuat yang dirancang khusus untuk macOS.

Dengan menggunakan model Whisper dari OpenAI, MacWhisper memproses semua audio secara lokal di Mac Anda, sehingga tidak memerlukan transkripsi berbasis cloud atau server eksternal.

Hal ini menjadikannya pilihan ideal bagi jurnalis, terapis, peneliti, dan siapa pun yang menangani rekaman sensitif. Cukup seret dan lepaskan file audio atau video Anda ke dalam aplikasi, dan dapatkan transkrip yang rapi dalam hitungan menit.

Bagian terbaiknya adalah alat ini mendukung lebih dari 100 bahasa dan kompatibel dengan berbagai format, termasuk MP3, WAV, M4A, MOV, dan MP4.

Fitur terbaik MacWhisper

Hapus kata-kata pengisi secara otomatis untuk transkrip yang lebih rapi

Identifikasi siapa yang berbicara, bahkan di lingkungan yang bising, dengan penandaan pembicara yang akurat

Cari, sorot, dan putar ulang sinkronisasi dengan mulus di dalam penampil transkrip

Integrasikan dengan ChatGPT atau DeepL menggunakan kunci API untuk meningkatkan kegunaan transkrip

Tidak ada data yang keluar dari Mac Anda, sehingga sepenuhnya mematuhi peraturan privasi yang ketat (HIPAA, GDPR)

Keterbatasan MacWhisper

Membutuhkan Mac yang bertenaga (RAM 8 GB atau lebih) untuk model transkripsi tingkat lanjut

Tidak tersedia uji coba gratis untuk versi Pro

Akurasi transkripsi dapat bervariasi tergantung pada bahasa dan kejernihan audio

Harga MacWhisper

MacWhisper Gratis

MacWhisper (1 Lisensi) : €64/bulan per pengguna

MacWhisper (5 Lisensi) : €269/bulan per pengguna

MacWhisper (10 Lisensi) : €490/bulan per pengguna

MacWhisper (50 Lisensi): €2199/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan MacWhisper

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Belum cukup ulasan

📖 Baca Juga: Cara Mengatur File dan Folder di Mac

6. Notion AI (Terbaik untuk menggabungkan catatan, dokumen, tugas, dan basis data)

melalui Notion AI

Notion memungkinkan Anda mencatat ide, mengatur pengetahuan, mengelola proyek, dan berkolaborasi dengan tim Anda—semuanya dalam satu tempat.

Inti dari Notion adalah editor berbasis blok yang kuat. Anda dapat menyeret, melepas, menyematkan, dan mengatur ulang apa pun, mulai dari teks dan gambar hingga tabel, papan Kanban, kalender, dan basis data kustom.

Dan bukan hanya konten statis—asisten AI bawaan Notion membantu Anda menulis ringkasan, merancang ide konten, mengidentifikasi tindakan yang perlu dilakukan, dan menerjemahkan seluruh halaman. Asisten ini dapat menganalisis seluruh ruang kerja Anda untuk menghubungkan berbagai elemen, mulai dari proyek di basis data Anda, dokumen di wiki Anda, hingga percakapan di ruang tim Anda.

Agen AI Notion juga dapat melakukan tugas berurutan, seperti “Baca 3 catatan rapat terakhir dan perbarui status proyek di database”

Fitur terbaik Notion

Isi properti dalam basis data secara otomatis—seperti merangkum dokumen panjang ke dalam satu sel atau mengekstrak “Tindakan yang Harus Dilakukan” ke dalam properti multi-pilihan

Bekerja sama secara real-time menggunakan mention, komentar, dan ruang tim bersama

Sematkan apa saja—Google Docs, file Figma, video, kalender, atau peta

Buat wiki, dasbor proyek, dan sistem tugas dengan ribuan templat

Keterbatasan Notion

Mode offline yang terbatas, yang dapat menjadi kendala bagi pengguna yang sering berpindah tempat dan membutuhkan AI namun memiliki koneksi internet yang lemah

Harga Notion

Gratis

Plus : $12 per bulan per pengguna

Bisnis : $24/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Notion

G2 : 4,7/5,0 (lebih dari 6.000 ulasan)

Capterra: 4,7/5,0 (lebih dari 2.500 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notion?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya menemukan Notion AI benar-benar luar biasa dalam penggunaan sehari-hari. Kemampuannya dalam membantu saya menulis dan membuat konten sangat mengesankan. Rasanya seperti memiliki asisten yang siap sedia dan memahami persis apa yang ingin saya lakukan.

Saya menemukan Notion AI benar-benar luar biasa dalam penggunaan sehari-hari. Kemampuannya dalam membantu saya menulis dan membuat konten sangat mengesankan. Rasanya seperti memiliki asisten yang siap sedia dan memahami persis apa yang ingin saya lakukan.

✨ Fakta Menarik: Di Stanford, AI telah menjadi program studi utama. Jumlah mata kuliah terkait AI melonjak dari 25 pada tahun 2010 menjadi 77 pada tahun 2020, menunjukkan betapa pesatnya perkembangan bidang ini.

📮 Wawasan ClickUp: Tim yang kesulitan mencapai kinerja optimal 4 kali lebih mungkin menggunakan lebih dari 15 alat, sementara tim berkinerja terbaik menyederhanakan pekerjaan mereka dengan hanya menggunakan 9 alat atau kurang. Jadi, mengapa tidak menyederhanakannya lebih jauh lagi? ClickUp menggabungkan tugas, proyek, dokumen, wiki, obrolan, dan panggilan ke dalam satu platform—didukung oleh AI untuk mengurangi pekerjaan rutin. Dibuat untuk setiap tim, membantu Anda melihat gambaran keseluruhan, dan membebaskan Anda untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting.

7. DeepL (Terbaik untuk menerjemahkan dokumen dengan akurasi tinggi menggunakan kecerdasan buatan)

melalui DeepL

Jika alur kerja Mac Anda melibatkan peralihan antar bahasa, DeepL dapat menjadi mitra andalan Anda. Alat ini merupakan mesin terjemahan mesin neural (NMT) yang sangat akurat dan mampu memahami konteks, nuansa, serta nada seperti yang jarang ditemukan pada alat lain.

Pengguna Mac kini juga dapat menikmati pengalaman dual-engine: DeepL Translator klasik untuk lebih dari 100 bahasa dan DeepL Write Pro yang baru. Asisten AI terintegrasi ini menggunakan Model Bahasa Besar (LLMs) untuk memberikan perbaikan gaya penulisan secara real-time, memastikan komunikasi bisnis Anda terdengar percaya diri, diplomatis, atau sederhana sesuai dengan tujuan Anda.

Aplikasi desktop ini memungkinkan penerjemahan file dengan drag-and-drop secara cepat tanpa perlu menggunakan browser. Selain itu, semua proses penerjemahan dilakukan secara lokal (versi Pro), sehingga data sensitif Anda tidak akan pernah meninggalkan perangkat Anda.

Fitur terbaik DeepL

Terjemahkan dokumen secara utuh (DOCX, PPTX, PDF) sambil mempertahankan formatnya

Pertahankan nada merek yang konsisten dengan fitur berbagi tim

Gunakan Clarify untuk menghilangkan ambiguitas pada frasa yang rumit saat menerjemahkan

Integrasikan dengan aplikasi macOS dan alat CAT untuk alur kerja yang lancar

Keterbatasan DeepL

Versi gratis membatasi ukuran file dan terjemahan dokumen yang dapat diedit

Jumlah bahasa yang didukung lebih sedikit dibandingkan Google Translate

Harga DeepL

Gratis

Paket Pemula : $10,49 per bulan per pengguna

Tingkat Lanjut : $34,49 per bulan per pengguna

Ultimate : $68,99 per bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan DeepL

G2 : 4,6/5,0 (lebih dari 50 ulasan)

Capterra: 4,7/5,0 (lebih dari 140 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang DeepL?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya menggunakan aplikasi ini untuk menerjemahkan antara bahasa Prancis, Inggris, dan Jerman dalam pekerjaan terjemahan saya. Terkadang saya perlu menerjemahkan kalimat atau kata-kata dalam bahasa lain ke dalam bahasa Prancis.

Saya menggunakan aplikasi ini untuk menerjemahkan antara bahasa Prancis, Inggris, dan Jerman dalam pekerjaan terjemahan saya. Terkadang saya perlu menerjemahkan kalimat atau kata-kata dalam bahasa lain ke dalam bahasa Prancis.

📖 Baca Juga: Alat AI Terbaik untuk Manajemen Proyek

8. Cursor AI (Pilihan terbaik bagi pengembang yang menginginkan kontrol mendalam atas alur kerja pemrograman AI)

via Cursor

Cursor AI adalah IDE lengkap yang dibangun di atas VS Code dengan fitur-fitur canggih yang dirancang khusus untuk pengembang profesional.

Alat ini memberikan kekuatan pada setiap baris kode bagi pengguna Mac yang ingin meningkatkan lingkungan pengembangan mereka dengan pembangkitan kode cerdas, bantuan debugging real-time, dan refactoring multi-file.

Tidak seperti alat ringan yang hanya memiliki fungsi autocomplete, Cursor memungkinkan Anda untuk berkomunikasi langsung dengan AI guna memperbarui file, merestrukturisasi layanan, memperbaiki kesalahan, atau bahkan membuat kerangka fitur baru.

Fitur terbaik Cursor AI

Buat, perbaiki, dan perbaiki kode menggunakan obrolan bahasa alami

Gunakan aturan kursor untuk mengarahkan perilaku dan preferensi gaya AI

Kelola perubahan antar file dengan pengeditan multi-tab dan pesan commit yang dihasilkan oleh AI

Integrasikan langsung dengan ekstensi VS Code dan alur kerja yang sudah ada

Keterbatasan Cursor AI

Menjalankan agen AI berkonteks tinggi secara lokal dapat menguras daya baterai dan RAM Mac (disarankan 16 GB atau lebih)

Mode Agen terkadang menyentuh file yang tidak dimaksudkan tanpa instruksi yang tepat

Bilah samping “Chat” dan “Composer” bisa terasa membingungkan bagi pemula dibandingkan dengan pengaturan VS Code yang rapi

Harga Cursor AI

Hobi : Gratis

Pro : $20 per bulan per pengguna

Bisnis: $40/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Cursor AI

G2 : 4,5/5 (lebih dari 40 ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Cursor AI?

Seorang pengguna Reddit berbagi:

Ketika saya tahu apa yang perlu saya bangun, saya cukup mendeskripsikan fungsi-fungsinya dengan tepat dan merencanakannya secara detail, lalu alat ini akan menangani pekerjaan teknis dalam mengimplementasikan fungsi-fungsi tersebut dan terkadang memperbaiki bug. Baru-baru ini, saya mengerjakan proyek senilai $6.000 yang saya kira akan memakan waktu lebih dari sebulan. Dengan Cursor, saya sudah siap dengan MVP dalam seminggu setelah merencanakannya secara menyeluruh.

Ketika saya tahu apa yang perlu saya bangun, saya cukup mendeskripsikan fungsi-fungsinya dengan tepat dan merencanakannya secara detail, lalu alat ini akan menangani pekerjaan teknis dalam mengimplementasikan fungsi-fungsi tersebut dan terkadang memperbaiki bug. Baru-baru ini, saya mengerjakan proyek senilai $6.000 yang saya kira akan memakan waktu lebih dari sebulan. Dengan Cursor, saya sudah siap dengan MVP dalam seminggu setelah merencanakannya secara menyeluruh.

9. Siri & Apple Intelligence (Pilihan terbaik bagi pengguna Apple yang mencari bantuan AI tanpa perlu menyentuh layar)

melalui Apple

Siri akhirnya melepaskan citra "pengatur waktu dan cuaca" untuk menjadi Agen Sistem sejati yang didukung oleh Apple Intelligence. Berjalan di macOS Tahoe, "Siri Baru" dilengkapi dengan fitur kesadaran layar, yang memungkinkannya memahami apa yang Anda lihat dan mengambil tindakan di berbagai aplikasi.

Dengan pemrosesan bahasa alami yang canggih, pengelolaan data di perangkat, dan integrasi mendalam di seluruh ekosistem Apple, Siri kini menjadi alat produktivitas yang sangat kuat. Baik Anda menggunakan MacBook, Apple Watch, atau headset Vision Pro, Siri dapat merangkum dokumen, membuat Genmoji, dan bahkan menerjemahkan bahasa secara real-time.

Terobosan terbesar adalah App Intents, yang memungkinkan Siri mengakses bagian dalam aplikasi pihak ketiga untuk melakukan tugas—seperti “Siri, cari tanda terima dari Selasa lalu di Mail dan tambahkan ke folder Pengeluaran di ClickUp.”

Fitur terbaik Siri

Memahami dan merespons pertanyaan suara yang kompleks dan berbelok-belok dengan kesadaran konteks

Sorot teks di aplikasi Mac mana pun untuk langsung mengedit, mengoreksi, atau meringkasnya menggunakan model lokal Apple yang mengutamakan privasi

Terjemahkan percakapan secara real-time dalam berbagai bahasa

Kendalikan Mac, iPhone, Apple Watch, HomePod, dan Apple Vision Pro dengan perintah suara

Gunakan kamera atau tangkapan layar Mac Anda untuk mengidentifikasi objek, menerjemahkan teks di dunia nyata, atau bahkan membuat acara kalender dari foto selebaran

Keterbatasan Siri

Hanya tersedia di ekosistem Apple; tidak tersedia di platform non-Apple

Meskipun telah banyak ditingkatkan, Siri masih sesekali kesulitan menangani permintaan logis yang sangat kompleks dan bertahap dibandingkan dengan agen khusus seperti ChatGPT Atlas

Harga Siri

Gratis: Sudah termasuk sebagai bagian inti dari macOS untuk semua perangkat Mac yang kompatibel

Peringkat dan ulasan Siri

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

📖 Baca Juga: Ide Prompt Seni AI untuk Memicu Kreativitas Anda

10. DiffusionBee (Terbaik untuk pembuatan gambar AI secara offline di antara aplikasi Mac)

melalui DiffusionBee

DiffusionBee adalah alat gratis dan offline yang memungkinkan pengguna Mac membuat karya seni AI dan mengedit gambar langsung di perangkat mereka—tanpa perlu koneksi internet.

Meskipun banyak alat berbasis web kini beralih ke sistem kuota bulanan yang membatasi, DiffusionBee tetap setia pada prinsip “Gratis dan Pribadi” yang menjadi landasannya. Kini, DiffusionBee telah sepenuhnya dioptimalkan untuk Neural Engine M4 dan M5, sehingga pengguna dapat menghasilkan gambar beresolusi tinggi dan berkualitas produksi dalam hitungan detik hanya dengan memanfaatkan daya pemrosesan internal Mac mereka.

Seniman dan desainer yang mencari alternatif aman dan gratis untuk Midjourney atau DALL·E akan menyukai pengaturan yang sederhana dan penyesuaian lanjutan dari DiffusionBee, yang memicu kreativitas tanpa mengorbankan privasi.

Fitur terbaik DiffusionBee

Buat gambar dari teks perintah yang detail sepenuhnya secara offline

Ubah gambar yang sudah ada dengan menambahkan, menghapus, atau mengubah objek

Tingkatkan resolusi gambar tanpa mengorbankan kualitas

Sesuaikan hasil dengan menggunakan prompt negatif dan langkah difusi

Gunakan sketsa kasar atau foto yang sudah ada sebagai templat untuk memandu hasil kreatif AI

Batasan DiffusionBee

Meskipun berfungsi di Mac Intel, alat ini benar-benar membutuhkan chip Apple Silicon (M1 atau yang lebih baru) untuk pengalaman yang lancar dan berkecepatan tinggi

Antarmuka dan pengaturan outputnya kurang halus dibandingkan dengan alat berbayar

Dukungan terbatas untuk alur kerja kolaboratif atau real-time

Harga DiffusionBee

Gratis

Peringkat dan ulasan DiffusionBee

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

📖 Baca Juga: Cara Merekam Layar di Mac dengan Audio

11. Limitless (Terbaik untuk manajemen pengetahuan pribadi berbasis AI lokal)

via Limitless

Limitless (sebelumnya Rewind AI) adalah mesin memori agen yang lengkap untuk Mac Anda. Dirancang untuk berjalan secara lokal, alat ini merekam segala hal mulai dari rapat hingga sesi penelusuran dan mengubah aktivitas digital Anda menjadi pengetahuan yang terorganisir dan dapat dicari tanpa mengorbankan privasi Anda.

Jika Anda bosan merangkum rapat secara manual, kehilangan jejak catatan, atau mencari tanpa henti potongan informasi yang Anda lihat minggu lalu, Rewind mengubah Mac Anda menjadi arsip yang dapat dicari.

Ekosistem ini didukung oleh Limitless Pendant—perangkat keras yang dapat dikenakan yang terhubung dengan Mac Anda untuk merekam percakapan di dunia nyata dan mengintegrasikannya ke dalam basis pengetahuan digital Anda dengan keamanan “Confidential Computing”.

Fitur terbaik tanpa batas

Secara otomatis memindai kalender Anda dan menyiapkan "Dokumen Ringkasan" untuk setiap panggilan mendatang berdasarkan riwayat digital Anda sebelumnya

Ajukan pertanyaan kepada AI, misalnya, “Apa yang saya janjikan untuk dikirimkan kepada tim pemasaran pada Kamis lalu?” dan AI akan menemukan jawabannya dari catatan rapat, email, dan obrolan Anda

Dapatkan bantuan dari asisten AI untuk merangkum konten, menyusun draf email, atau menjawab pertanyaan

Cadangkan pekerjaan secara otomatis dan pulihkan setelah sistem mengalami kegagalan

Batasan tanpa batas

Karena menggunakan pemrosesan cloud yang aman untuk penalaran tingkat tinggi, aplikasi ini tidak “100% lokal” seperti aplikasi Rewind versi lama

Harga tanpa batas

Gratis

Pro: $19/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian tanpa batas

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

🧠 Tahukah Anda? Gartner memprediksi bahwa AI akan menangani 80% tugas manajemen proyek pada tahun 2030—tetapi itu tidak berarti pekerjaan Anda terancam. Manajemen proyek dan AI akan bekerja sama di masa depan untuk membebaskan para manajer proyek agar dapat fokus pada strategi, bukan spreadsheet.

12. Bearly AI (Terbaik untuk membaca cepat, merangkum, dan meningkatkan produktivitas penelitian)

via Bearly AI

Bearly AI seperti asisten riset yang tinggal di Mac Anda.

Keunggulan utamanya adalah kemampuan merangkum dengan kepadatan tinggi—alat ini dapat mengambil video YouTube berdurasi 60 menit, file PDF 50 halaman, atau rangkaian ulasan Amazon yang panjang, lalu merangkumnya menjadi poin-poin penting yang dapat ditindaklanjuti dalam waktu kurang dari lima detik.

"Mode Analis" terbaru memungkinkan AI untuk menganalisis tren industri secara mendalam dengan menelusuri web secara real-time dan menggabungkan berbagai sumber menjadi satu laporan penelitian yang dilengkapi dengan kutipan.

Fitur terbaik Bearly AI

Akses lebih dari 50 “Prompt Ahli” yang sudah disiapkan untuk tugas-tugas spesifik seperti “Kritik Makalah Ilmiah,” “Pembuat Teks Pemasaran,” atau “Penjelas Kode.”

Unggah puluhan file sekaligus dan minta AI untuk menemukan kontradiksi atau tema umum di seluruh kumpulan file tersebut

Akses "Mode Incognito" untuk penelitian, di mana kueri dan dokumen Anda dienkripsi dan tidak pernah disimpan di server mereka

Akses melalui tombol pintas (Ctrl+Shift+P) dan ekstensi Chrome untuk multitasking yang lancar

Batasan Bearly AI

Ekstensi Chrome diperlukan untuk merangkum halaman web

Antarmukanya mungkin terasa sederhana dibandingkan dengan alat PKM (pengelolaan pengetahuan pribadi) yang lebih terstruktur

Harga Bearly AI

Gratis

Pro : $20 per bulan per pengguna

Analyst: $60/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Bearly AI

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Bearly AI?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Yang paling saya sukai dari Bearly.ai adalah fiturnya yang efisien untuk menyederhanakan tugas-tugas rumit seperti merangkum artikel, membuat konten, dan mengatur ide. Fakta bahwa saya bisa mengunduhnya di Mac saya benar-benar mengubah segalanya karena saya tidak perlu lagi mengunjungi situs web mereka. Ini membantu saya menulis artikel untuk klien saya.

Yang paling saya sukai dari Bearly.ai adalah fiturnya yang efisien untuk menyederhanakan tugas-tugas rumit seperti merangkum artikel, membuat konten, dan mengatur ide. Fakta bahwa saya bisa mengunduhnya di Mac saya benar-benar mengubah segalanya karena saya tidak perlu lagi mengunjungi situs web mereka. Ini membantu saya menulis artikel untuk klien saya.

📖 Baca Juga: Aplikasi Manajemen Tugas Terbaik untuk Pengguna Mac

Berikut adalah beberapa alat AI tambahan yang dapat dieksplorasi oleh pengguna Mac, dirancang untuk diintegrasikan ke dalam alur kerja kreatif atau produktivitas Anda tanpa kesulitan:

Descript : Edit video dan podcast dengan mengedit teks, dilengkapi fitur transkripsi, perekaman layar, dan narasi suara AI yang terintegrasi

Raycast : Tingkatkan produktivitas Mac Anda dengan bilah perintah bertenaga AI yang membantu Anda mencari, menjalankan, dan mengotomatiskan tugas dengan lebih cepat

CleanShot X : Ambil tangkapan layar dan rekam layar Mac Anda dengan anotasi cerdas, efek buram latar belakang, dan dukungan riwayat clipboard

Tingkatkan Produktivitas Anda secara Luar Biasa dengan ClickUp

Dengan diluncurkannya macOS Tahoe dan hadirnya chip seri M5, kesenjangan antara “menggunakan alat” dan “berkolaborasi dengan agen” akhirnya telah teratasi.

Jadi, mengapa puas dengan chatbot AI sederhana yang hanya bisa “berbicara”?

Jika Anda adalah pengguna Mac yang ingin memaksimalkan kemampuan perangkat Apple Anda, ClickUp jelas merupakan salah satu alat AI terbaik untuk Mac. Mengapa? ClickUp Brain dan Super Agents benar-benar dapat masuk ke dalam alur kerja Anda dan menjalankan tugas-tugas multi-langkah saat Anda tidur

Berikut penjelasan dari Analis Peningkatan Proses Bisnis Airbnb mengenai alasannya:

ClickUp menawarkan banyak fitur dalam satu platform, seperti manajemen proyek, opsi brainstorming, manajemen tugas, perencanaan proyek, manajemen dokumentasi, dan lain-lain. Aplikasi ini benar-benar memudahkan pekerjaan, karena sangat mudah digunakan. Kami dapat mengelola pekerjaan dengan lebih baik, melacak dan melaporkan pekerjaan dengan mudah, serta merencanakan masa depan berdasarkan hasil rapat harian.

ClickUp menawarkan banyak fitur dalam satu platform, seperti manajemen proyek, opsi brainstorming, manajemen tugas, perencanaan proyek, manajemen dokumentasi, dan lain-lain. Aplikasi ini benar-benar memudahkan pekerjaan, karena sangat mudah digunakan. Kami dapat mengelola pekerjaan dengan lebih baik, melacak dan melaporkan pekerjaan dengan mudah, serta merencanakan masa depan berdasarkan hasil rapat harian.

Selain menawarkan paket gratis selamanya dan lebih dari 1.000 templat untuk membantu Anda memulai dengan cepat, aplikasi ini kompatibel dengan macOS, iPhone, dan iPad, serta menggunakan pemrosesan AI di perangkat untuk mengoptimalkan kecepatan dan privasi.

Jadi, tunggu apa lagi? Daftar ke ClickUp sekarang!